1. 5½ furlongs. Fillies and mares. 3-year-olds and up. Allowance. Purse: $31,200.

4 • Russian Tothe Wire (Gallardo) 25.80 6.80 4.80

2 • Call'em All (Carmona) 2.40 2.20

1 • Master Jane (Rodriguez) 3.20

Time: 1:06.21. Exacta: 4-2, $26.20. Trifecta: 4-2-1, $40.85. Superfecta: 4-2-1-5, $21.62.

2. 1 mile on turf. State bred. Fillies and mares. 3-year-olds and up. Allowance. Purse: $34,000.

5 • Go Lee Ann Go (Harr) 6.80 4.40 3.20

3 • Elegance N Tonic (Rodriguez) 10.60 6.40

1 • Kookyberry (Fuentes) 4.00

Time: 1:36.37. Exacta: 5-3, $32.20. Trifecta: 5-3-1, $96.05. Superfecta: 5-3-1-2, $58.63. Daily Double: 4-5, $84.80.

3. 6 furlongs. State bred. Fillies and mares. 3-, 4- and 5-year-olds. Maiden special weight. Purse: $33,000.

1 • Rosalina (Carmona) 7.20 3.80 3.00

9 • Pearl Button (Pena) 4.80 3.60

6 • Aunt Gwen's (Harr) 5.60

Time: 1:14.33. Exacta: 1-9, $15.00. Trifecta: 1-9-6, $45.40. Superfecta: 1-9-6-4, $17.60. Pick 3: 4-5-1, $227.20. Daily Double: 5-1, $40.60.

4. 1 mile on turf. Open. 3-year-olds and up. Allowance optional claiming: $12,500. Purse: $31,860.

4 • Cliff Diver (Carmona) 3.20 2.40 2.10

6 • Twoko Bay (Quinonez) 4.80 3.20

1 • Loring Park (Rodriguez) 2.40

Time: 1:34.82. Scratched: Capitano, Wodeton. Exacta: 4-6, $7.20. Trifecta: 4-6-1, $8.90. Superfecta: 4-6-1-10, $8.13. Pick 3: 5-1-4/7/8, $28.40. Daily Double: 1-4, $14.40.

5. 6 furlongs. Open. 3-year-olds and up. Claiming: $10,000. Purse: $16,500.

9 • Scooter's Boy (Lindsay) 44.20 12.60 5.60

7 • Copanella Bay (Fuentes) 4.00 3.20

8 • Just Plain Ornery (Carmona) 4.00

Time: 1:11.77. Scratched: Husker Butch, Stormin Hongkong. Exacta: 9-7, $96.90. Trifecta: 9-7-8, $160.35. Superfecta: 9-7-8-6, $249.37. Pick 3: 1-4/7/8-9, $164.50. Pick 4: 5-1-4/7/8-9, $367.45. Pick 5: 4-5-1-4/7/8-9, $5,733.35. Daily Double: 4-9, $87.40.

6. 7½ furlongs on turf. Open. 3-, 4- and 5-year-olds and up. Maiden claiming: $15,000. Purse: $12,500.

3 • My Cairo Kid (Valenzuela) 10.20 4.60 3.20

9 • Speaking Loud (Da Silva) 4.80 3.00

6 • P R Call Me Maybe (Pena) 2.60

Time: 1:29.78. Scratched: Tarps Storm, Further Evidence. Exacta: 3-9, $25.10. Trifecta: 3-9-6, $36.60. Superfecta: 3-9-6-4, $47.22. Pick 3: 4/7/8-9-3, $528.10. Daily Double: 9-1, $30.80. Daily Double: 9-3, $261.40.

7. 5 furlongs on turf. Fillies and mares. 3-year-olds and up. Claiming: $7,500. Purse: $15,800.

8 • Noel's Angel (Carmona) 8.80 4.40 3.20

2 • Mia Baby (Harr) 5.80 4.20

1 • Cocktail Slippers (Roman) 8.40

Time: 0:56.28. Exacta: 8-2, $21.20. Trifecta: 8-2-1, $202.80. Superfecta: 8-2-1-3, $319.57. Pick 3: 9-3-8, $1,224.00. Pick 4: 4/7/8-9-3-8, $606.85. Daily Double: 3-8, $29.20.

8. 5 furlongs. Open. 3-, 4- and 5-year-olds. Maiden claiming: $7,500. Purse: $14,075.

1 • Jackson Action (Gallardo) 3.00 2.20 2.10

5 • Sharma'd (Barajas) 6.20 3.40

8 • Baby Nova (Quinonez) 6.00

Time: 0:59.06. Scratched: Ber Cher, Tapitboy. Exacta: 1-5, $6.70. Trifecta: 1-5-8, $26.45. Superfecta: 1-5-8-3, $9.16. Pick 3: 3-8-1/2/6, $31.10. Daily Double: 8-1, $12.60.

9. 1 mile. State bred. Open. 3-, 4- and 5-year-olds and up. Maiden special weight. Purse: $33,000.

4 • Josh's Drama (Lindsay) 7.80 5.00 3.00

6 • Supreme Leader (Barajas) 12.80 5.00

3 • Rynotograce (Gallardo) 2.60

Time: 1:42.33. Scratched: Ucantgetwhatuwant. Exacta: 4-6, $22.70. Trifecta: 4-6-3, $57.00. Superfecta: 4-6-3-2, $16.89. Pick 3: 8-1/2/6-4, $44.50. Pick 4: 3-8-1/2/6-4, $107.75. Pick 5: 9-3-8-1/2/6-4, $2,117.75. Consolation double: 1-7, $2.80. Daily Double: 1-4, $14.00.

Total handle: $1,129,601. Live handle: $192,558.

Jay Lietzau's results: Saturday: 2-9 (.222). Totals: 59-226 (.261). Lock of the day: 11-26 (.423).