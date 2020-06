As of Friday, nearly 500 businesses across the Twin Cities had been vandalized, looted or had doors and windows smashed. Some have been reduced to rubble, and at least 67 have been destroyed completely by fire. Others have reported extensive water damage or severe fire damage.

While this is an incomplete list, businesses along a 5-mile stretch of Lake Street in Minneapolis and a 1-mile stretch of University Avenue in St. Paul's Midway area have experienced some of the heaviest damage, especially those nearest Minneapolis' Third and Fifth police precincts. As protests spread across the metro, many larger companies with multiple locations have temporarily or indefinitely closed. We will continue to update as we learn more.

In Minneapolis

• 1Life CBD, 1610 W Lake St: Door smashed

• 27th Avenue Cafe, 3015 27th Ave S: Heavy property, water damage

• 365 Nicollet, 365 Nicollet Mall: Substantial graffiti

• 4Marq, 400 Marquette Ave S: Smashed windows and graffiti

• 7 Mile Fashion, 2116 E Lake St: Destroyed by fire

• 7 Mile Fashion, 611 W Broadway Ave: Smashed windows, extensive property damage, heavy water damage

• 7-Sigma, Inc., 2843 26th Ave S: Destroyed by fire

• A Auto Mall, 3000 E Lake St: Looting, property damage

• ABC Supply Co., 2727 26th Ave S: Graffiti

• ACE Cash Express, 2701 E Lake St: Destroyed by fire

• Ace Hardware, 2737 Hennepin Ave: Property damage

• Addis Ababa, 2713 E Lake St: Destroyed by fire

• Advance Auto Parts, 1804 E Lake St: Property damage

• Agencia Elektra, 715 E Lake St: Destroyed by fire

• Aldi, 2929 27th Ave S: Extensively looted

• Amazing Thailand, 3024 Hennepin Ave: Broken windows

• Anthony's Pipe & Cigar Lounge, 907 W Lake St: Heavily looted

• Apple Uptown, 3018 Hennepin Ave: Glass broken, looting

• Arby's, 3000 Snelling Ave: Destroyed by fire

• AT&T, 1433 W Lake St: Broken windows, property damage

• Atlas Staffing, 102 E Lake St: Destroyed by fire

• Auto Zone, 2610 E Lake St: Destroyed by fire

• Avivo, 2438 27th Ave S #100: Property damage

• Axis Medical Center, 1 W Lake St Ste 195: Property damage

• Banadir Pharmacy, 1 W Lake St: Looting and property damage

• Baraka Auto Center II, 510 W Lake St: Property damage

• Basilica of Saint Mary, 88 17th St N: Fire, property damage

• Bill's Imported Foods, 721 W Lake St: Property damage

• Birchwood Cafe, 3311 E 25th St: Property damage

• Bismillah Grocery & Coffee, 2926 Chicago Ave: Destroyed by fire

• Bling-Bling Beauty Supply, 2932 Chicago Ave: Destroyed by fire

• BMO Harris Bank, 320 E Lake St: Property damage

• Bondesque, 707 W Lake St: Windows smashed

• Boost Mobile, 2144 N 44th Ave: Extensive fire damage

• Boost Mobile, 711 E Lake St: Heavy fire damage

• Boost Mobile, 317 E Lake St: Heavy fire damage

• Boost Mobile, 1109 W Broadway Ave: Property damage

• Boost Mobile, 1822 E Lake St: Property damage

• Bridgewater Bank, 3100 Hennepin Ave: Broken windows

• Brite Dental Center, 334 E Lake St: Property damage

• Briva Health, 2211 E Lake St: Window smashed

• Broadway Center, 621 W Broadway Ave: Looting and property damage

• Broadway Liquor Outlet, 2220 W Broadway Ave: Looting, property damage

• Burton, 1439 W Lake St: Property damage

• Buzz Mart, 6 N 5th St: Property damage

• Cadillac Pawn & Jewelry, 1538 E Lake St: Significant property damage, looting

• Cal Surf, 1715 W Lake St: Window smashed

• Canabey Restaurant and Banquet, 312 W Lake St Suite 2947: Property damage

• Car-X Tire & Auto, 3021 E Lake St: Property damage

• CB2, 3045 Hennepin Ave: Property damage, broken windows

• Cedar Child Care Center, 3011 Cedar Ave S: Property damage

• CFSC New Money Express, 108 E Lake St: Destroyed by fire

• CFSC New Money Express, 108 E Lake St: Destroyed by fire

• Chicago Furniture Warehouse, 2941 Chicago Ave: Destroyed by fire

• Chicago Lake Family Dental, 2900 Chicago Ave: Major fire damage

• Chicago-Lake Liquor, 825 E Lake St: Vandalized, looting

• Citi Trends, 2106 E Lake St: Extensive fire, property damage

• Cost Cutters, 3003 Nicollet Ave: Water, property damage

• Cowboy Slim's, 1430 Lagoon Ave: Property damage

• Cricket Wireless, 2934 Chicago Ave: Destroyed by fire

• Cricket Wireless, 515 W Lake St Suite A: Property damage

• Cub Foods, 2850 26th Ave S: Looting, property and fire damage

• Cub Foods, 1104 Lagoon Ave: Property damage

• CVS, 1010 W Lake St: Several shattered windows, doors

• Dairy Queen, 4400 E Lake St: Property damage

• Dairy Queen, 6014 S Portland Ave: Smashed glass door

• Daymark Uptown, 1477 W Lake St: Broken window

• Degan Childcare Center, 1545 E Lake St: Graffiti, property damage

• Dogwood Coffee, 3001 Hennepin Ave S: Window smashed

• Dollar General, 2136 E Lake St: Extensive fire damage

• Dollar Tree, 3001 Nicollet Ave: Extensive property damage

• Dollar Tree, 2858 26th Ave S: Heavily looted, property damage

• Domino's Pizza, 2801 26th Ave S: Destroyed by fire

• Dream Haven Books & Comics, 2301 E 38th St: Looting, property damage

• DTLR, 509 W Broadway Ave: Property damage, looting

• Du Nord Craft Spirits, 2610 E 32nd St: Fire and "substantial" water damage

• Duke's Cars And Towing, 520 E Lake St: Property damage

• East Lake Library, 2727 E Lake St: Heavily damaged by smoke and water, graffiti

• East Lake Liquor, 3916 E Lake St: Property damage, looting

• El Chuchi Market, 3201 Cedar Ave: Looting

• El Nuevo Miramar, 501 E Lake St: Looting

• El Nuevo Rodeo, 2709 E Lake St: Destroyed by fire

• El Sabor Chuchi, 717 E Lake St: Destroyed by fire

• Electra Tune Tire & Auto, 4522 E Lake St: Property damage

• Electronics for Less, 1534 E Lake St: Property damage

• Elevated Beer Wine & Spirits, 4135 Hiawatha Ave: Property damage, looting

• Elite Cleaners & Launderers, 3101 Minnehaha Ave: Property damage

• Eric’s Auto, 620 E Lake St: Windows smashed, property damage

• Extreme Noise Records, 407 W Lake St: Smashed windows, looting, other property damage

• Fade Factory, 2415 W Broadway Ave: Fire reported

• Familia Skateshop, 2833 Hennepin Ave: Windows smashed

• Family Beauty Supply, 1014 W Broadway Ave: Extensive property damage, broken windows

• Family Dollar, 1010 E Lake St: Destroyed by fire

• Family Dollar, 906 W Broadway Ave: Property damage

• Family Dollar, 3536 Nicollet Ave: Destroyed by fire

• Fatal arrest of George Floyd, E 38th St and Chicago Ave: Site of George Floyd arrest

• Fatima African Hair Braiding, 715 E Lake St: Destroyed by fire

• FedEx Office, 1430 W Lake St: Property damage

• fig + farro, 3001 Hennepin Ave S: Property damage

• Firefly Credit Union, 2535 27th Ave S: Property damage, looting

• Five Guys, 2300 Hennepin Ave S: Property damage

• Fjällräven, 2912 Hennepin Ave: Property damage

• Flanders Bros. Cycle, 2707 Lyndale Ave S: Vandalized, looting

• Floras Hair Designs, 921 W Broadway: Destroyed by fire

• Foot Locker, 806 E Lake St: Destroyed by fire

• Frattalone's Ace Hardware, 3915 E Lake St: Property damage

• Freewheel Bike Midtown Bike Center, 2834 10th Ave S: Property damage, windows smashed

• Friedman's Department Stores, 400 W Broadway Ave: Looting, property damage

• Fuji Ya, 600 W Lake St: Smashed windows, property damage

• Galactic Pizza, 2917 Lyndale Ave S: Vandalized, windows smashed

• GameStop, 1221 W Lake St #103: Looting, property damage

• Gandhi Mahal Restaurant, 3009 27th Ave S: Destroyed by fire

• Giant Wash Coin Laundry, 914 W Broadway Ave: Broken windows, property damage

• Giordano's Pizza, 2700 Hennepin Ave S: Property damage

• GM Tobacco, 2740 Minnehaha Ave #100: Broken window

• GM Tobacco, 2619 E Lake St: Destroyed by fire

• Graves Hospitality, 1440 W 31st St: Property damage

• Great Clips, 1438 W Lake St: Property damage

• H&M, 3001 Hennepin Ave: Windows smashed, heavy looting

• H&R Block, 2210 E Lake St: Destroyed by fire

• Habitat for Humanity ReStore, 2700 Minnehaha Ave: Property damage

• Hamdi Restaurant, 818 E Lake St: Property damage and graffiti

• HD Laundry, 2112 E Lake St: Fire, property damage

• Hennepin County WIC Office, 2215 E Lake St: Windows smashed

• Hennepin Healthcare East Lake Clinic, 2700 E Lake St Suite 1100: Property damage

• Hennepin Lake Liquors, 1200 W Lake St: Heavy property damage, looting

• Hexagon Bar, 2600 27th Ave S: Destroyed by fire

• Hi Lake Liquors, 2130 E Lake St: Property damage, looting

• Hiawatha Collegiate High School, 3500 E 28th St: Shattered window

• Hibachi Buffet, 111 E Lake St: Smashed windows, other property damage

• Hirshfield’s, 2741 Hennepin Ave: Looting, smashed windows

• Holiday, 2322 N Washington Ave: Destroyed by fire

• Holiday, 4601 Hiawatha Ave: Destroyed by fire

• Holiday, 2448 Hennepin Ave: Property damage

• Home Choice, 2208 E Lake St: Destroyed by fire

• Honda Town, 4215 E Lake St: Property damage

• Hook Fish & Chicken, 221 W Lake St: Windows smashed

• Hop Wong, 2924 Chicago Ave: Heavy fire damage

• Hudson Hardware, 2900 E 42nd St: Building damage and looting

• ICC Wireless, 2224 E Lake St: Graffiti

• ICC Wireless, 704 E Lake St: Looting, property damage

• Immigrant Resource Center Office, 1 W Lake St Suite #165: Property damage

• Indulge and Bloom, 3001 Hennepin Ave S: Property damage

• Infinite Vapor, 1400 Lagoon Ave S: Door smashed, apparent theft

• Ingebretsen's Scandinavian Gifts, 1601 E Lake St: Broken window, possible interior damage, looted

• Integrated Staffing Solutions, 2703 E Lake St: Destroyed by fire

• International Bazaar, 301 E Lake St: Looting

• Intoto Salon, 3105 Hennepin Ave S: Broken windows

• Iron Door Pub, 3001 Lyndale Ave S: Fire damage, water damage

• Isa Tattoo, 332 E Lake St: Smashed windows

• Its Greek To Me, 626 W Lake St: Property damage

• J Klips, 2130 E Lake St: Property damage

• Jackson Hewitt Tax Service, 2226 E Lake St: Property damage

• Jersey Mike's Subs, 1504 W Lake St: Property damage

• John Fluevog, 2900 Hennepin Ave S: Property damage, broken windows

• Juxtaposition Arts, 2007 N Emerson Ave: Broken windows, theft

• K-Mart, 10 W Lake St: Property damage

• Kaal Home Healthcare, 2700 E 28th St # 170: Graffiti

• Karmel Plaza, 2938 Pillsbury Ave S: Property damage

• Ken & Norm's Liquor, 4801 Chicago Ave: Large window smashed out

• Kitchen Window, 3001 Hennepin Ave: Heavy looting, significant property damage

• Knights Chamber Clothiers, 3001 Hennepin Ave: Looting, property damage

• Knox Jewelers, 2921 Lyndale Ave S: Property damage

• Kraus-Anderson, 501 S 8th Street: Smashed windows

• La Alborada, 1855 E Lake St: Smashed door/windows

• LA Skin Care and Spa, 115 E Lake St: Extensive damage, water damage

• Laddatude Tattoo, 3004 27th Ave S: Fire damage

• Lake Calhoun Professional Building, 3109 Hennepin Ave: Broken window, property damage

• Lake St/Midtown Station, 2310 E Lake St: Smashed windows, property damage

• Lake Street Tobacco, 812 E Lake St: Destroyed by fire

• Lake Wine & Spirits, 404 W Lake St: Property damage

• Laundromax, 3225 E Lake St: Window smashed

• LEVELS MPLS, 713 E Lake St: Destroyed by fire

• Little Caesars, 2218 E Lake St: Fire, property damage

• Little Caesars, 3015 Nicollet Ave: Water damage

• Lunds & Byerlys, 1450 W Lake St: Property damage, shattered windows

• LV's Barbershop, 3006 27th Ave S: Fire damage

• Lyndale Tobacco, 722 W. Lake St.: Extensive looting, property damage

• Mailbox Solutions Plus, 2148 N 44th Ave: Extensive fire damage

• Mama Safia's Kitchen, 2700 E Lake St #1300: Fire damage

• Marathon Gas, 2801 Lyndale Ave S: Windows smashed

• MartinPatrick3, 212 3rd Ave N: Smashed windows, broken glass doors, looting

• Master Collision, 224 W Lake St: Smashed windows, other property damage

• Mattress Firm, 1001 W Lake St: Broken windows

• Mattress Plus Furniture, 1841 E Lake St: Property damage

• maX it PAWN, 2726 E Lake St: Destroyed by fire

• maX it PAWN, 815 Cedar Ave S: Extensive fire damage

• McDonald's, 3110 E Lake St: Graffiti, some broken glass

• McDonald's, 210 E Lake St: Property damage

• Mercado Central, 1515 E Lake St: Broken windows, looting

• Merwin Liquors, 700 W Broadway Ave: Property damage. Closed "indefinitely"

• Metro by T-Mobile, 2815 E Lake St: Destroyed by fire

• Metro by T-Mobile, 305 W Lake St: Smashed windows, property damage

• Metro PCS, 925 W Broadway Ave: Destroyed by fire

• Metro PCS, 2102 W Broadway Ave: Property damage

• Metro PCS, 305 W Lake St: Smashed windows, property damage

• Mi Casa Mexican Kitchen, 1509 E Lake St: Property damage

• Midori's Floating World Cafe, 2629 E Lake St: Fire damage

• Midtown Corner housing, 2913 26th Ave S: Destroyed by fire

• Midtown Eye Care, 2955 Chicago Ave: Looting, property damage

• Midtown Global Market, 920 E Lake St: Property damage, looting

• Midtown Market, 2850 26th Ave S: Windows shattered

• Midtown Safety Center, 2949 Chicago Ave: Heavy fire damage

• MIGIZI, 3017 27th Ave S: Destroyed by fire

• Minneapolis Central Library, 300 Nicollet Mall: Windows smashed, graffiti

• Minnehaha Commons, 3001 E Lake St: Graffiti

• Minnehaha Lake Wine & Spirits, 2613 E Lake St: Destroyed by fire

• Minnesota School of Barbering, 3615 E Lake St: Smashed window

• Minnesota Transitions Charter School, 2872 26th Ave S Door B: Looted, extensive water damage

• Mirasol Express, 719 E Lake St: Destroyed by fire

• Mixed-use building under construction, 318 W Lake St: Smashed windows, property damage

• MoneyGram, 2701 E Lake St: Destroyed by fire

• moto-i, 2940 Lyndale Ave S: Property damage

• MPD Third Precinct, 3000 Minnehaha Ave: Property damage, heavy fire damage

• MTS Secondary, 2872 26th Ave S, Door D: Looting, property damage

• Next Day Animations, 615 W Lake St: Windows/door smashed, other property damage

• Nurturing Hands Day Center, 1 W Lake St Ste 125: Smashed window

• O'Reilly Auto Parts, 1625 W Broadway Ave: Destroyed by fire

• O'Reilly Auto Parts, 710 E Lake St: Destroyed by fire

• O'Reilly Auto Parts, 3536 Nicollet Ave: Destroyed by fire

• Office Depot, 3001 Nicollet Ave: Smashed doors, windows, looting

• Olympic Cafe, 2117 W Broadway Ave: Destroyed by fire

• Open Minds Fusion Studio, 515 W Lake St: Property damage

• Origami Restaurant, 1354 Lagoon Ave: Door smashed

• Palm Beach Tan, 1011 W Lake St: Windows apparently smashed, boarded up

• Panaderia San Miguel, 1623 E Lake St: Property damage

• Papa Murphy's, 4644 E Lake St: Property damage

• Paper Source, 3048 Hennepin Ave S: Graffiti, window/door broken

• Paraiso Lounge, 2709 E Lake St: Destroyed by fire

• Park & Lake Car Wash, 637 E Lake St: Graffiti, property damage

• Parkway Pizza, 4359 Minnehaha Ave: Door smashed, TV ripped from wall, tools stolen

• Paula's Salon, 321 W Lake St: Property damage

• Pearle Vision, 1 W Lake St Ste 105: Property damage

• Penn Gas Stop, 2606 Penn Ave N: Property damage

• Penzeys Spices, 3028 Hennepin Ave S: Property damage, looting

• Peoples Organic, 3001 Hennepin Ave: Property damage

• Phenom, 115 N Washington Ave: Broken window, heavy looting

• Physician's Group, 2210 E Lake St: Destroyed by fire

• Pilgrim Dry Cleaners, 2925 Dupont Ave S: Property damage

• Pineda Tacos, 2130 E Lake St: Property damage

• Planet Fitness, 2852 26th Ave S: Property damage

• Plaza Mexico, 417 E Lake St: Looting

• Popeyes, 2918 Chicago Ave: Destroyed by fire

• Popeyes, 1301 W Broadway Ave: Window smashed

• Popeyes, 310 W Lake St: Windows smashed, vandalized

• Precision Tune Auto Care, 3232 E Lake St: Property damage

• Quality Tobacco, 112 E Lake St: Destroyed by fire

• Ragstock, 1433 W Lake St: Property damage, looting

• Ribnick Luxury Outerwear, 224 N 1st St: Looting

• Rongo's Auto Service, 3548 Nicollet Ave: Destroyed by fire

• Running Room, 1433 W Lake St: Property damage

• S&S Catering, 307 E Lake St: Property damage

• Sabri Commons, 207 E Lake St: Looting

• Sabri Properties, 315 E Lake St: Fire damage, looting

• Sabri Properties, 347 E Lake St: Looting

• Sally Beauty, 2740 Minnehaha Ave #120: Heavily looted, property damage

• Salon Levante, 3040 Hennepin Ave: Property damage

• Salons by jc, 3014 Hennepin Ave S: Property damage

• Sanaag Restaurant and Coffee, 3007 Cedar Ave: Looting, property damage

• Schooner Tavern, 2901 27th Ave S: Looting, broken windows, fire/water damage

• Score Sports Bar, 2713 E Lake St: Destroyed by fire

• Seafood to Go, 2930 Chicago Ave: Destroyed by fire

• See Eyewear, 3032 Hennepin Ave S: Property damage

• Sew Simple, 2424 Nicollet Ave: Property damage

• Seward Community Co-op, 2823 E Franklin Ave: Window smashed

• Seward Pharmacy, 2209 E Lake St: Windows smashed

• Shell, 640 E Lake St: Destroyed by fire

• Sherwin-Williams, 505 W Lake St: Property damage

• Shooting location, 2600 Longfellow Ave: Location of fatal shooting on Wednesday, May 27 during protests

• Single-family home, 2616 E 29th St: Destroyed by fire

• Six Degrees, 3021 Holmes Ave #150: Broken window

• Skol Liquors, 2500 27th Ave S: Property damage, looting

• Sm:)e Orthodontics, 3007 Lyndale Ave S: Smashed window

• Smart Stop, 3759 N Penn Ave: Destroyed by fire

• Smokeless, 514 E Hennepin Ave: Vandalized

• Soderberg's Floral & Gift, 3305 E Lake St: Property damage

• Sol Travel, 224 W Lake St: Looting, fire damage, water damage

• SoPHI Apartments, 811 E Lake St: Property damage

• Speedway, 801 W Lake St: Destroyed by fire

• Speedway, 2501 Hennepin Ave: Heavy fire damage

• Speedway, 4320 E Lake St: Property damage

• Speedway , 300 Broadway St NE: Door smashed, looting

• Sprint Store, 3009 Nicollet Ave: Looting, property damage

• Stella's Fish Café, 1400 W Lake St: Property damage

• Stop N Shop, 3050 1st Ave S: Fire reported

• Studiiyo23, 2319 Hennepin Ave S: Property damage, looting

• Subway, 3043 Nicollet Ave: Destroyed by fire

• Subway, 2130C E Lake St: Property damage

• Sunny's Hair & Wigs, 2938 Lyndale Ave S: Property damage

• T-Mobile, 800 E Lake St: Heavy looting, fire damage

• T-Mobile, 1221 W Lake St #101: Property damage

• Target, 1650 New Brighton Blvd: Broken windows

• Target, 2500 E Lake St: Looting, property damage

• Target, 1300 W Lake St: Smashed windows, property damage, looting

• TCF Bank, 3118 E Lake St: Property damage

• TCF Bank, 1444 W Lake St: Property damage

• Teppanyaki Grill and Supreme Buffet, 2216 E Lake St: Fire, property damage

• The Alt Bike & Board Shop, 3013 Lyndale Ave S: Property damage

• The Hook and Ladder Theater & Lounge, 3010 Minnehaha Ave: Graffiti, damage from fire sprinklers

• The Hub Bike Co-op, 3016 Minnehaha Ave: Property damage

• The Nic on Fifth, 465 Nicollet Mall: Graffiti

• The Somali Museum of Minnesota, 1516 E Lake St: Property damage

• The Tasting Room, 1434 W 31st St: Broken windows

• Thurston Jewelers, 705 W Lake St: Break-in

• Tibet Store, 2835 Hennepin Ave: Windows smashed

• Timberland, 3001 Hennepin Ave: Smashed windows, property damage, looting

• Tires Plus, 3421 E Lake St: Property damage

• Tires Plus, 1103 W Lake St: Property damage

• Tobacco shop, 2835 Hennepin Ave: Window smashed

• Tom's Barber Shop, 2142 N 44th Ave: Extensive fire damage

• Total Wireless, 2130 E Lake St, Suite A: Fire and property damage

• Town Talk Diner & Gastropub, 2707 E Lake St: Destroyed by fire

• Trattoria Mucci, 901 W Lake St: Break-in

• Turtle Bread, 4205 E 34th St: Door smashed

• Tweak The Glam Studio, 611 W Lake St: Fire damage

• TwinCare Dental, 2228 E Lake St: Fire, property damage

• U 2 Nails, 2928 Chicago Ave: Destroyed by fire

• U.S. Bank, 919 E Lake St: Heavy fire, property damage

• U.S. Bank, 1030 W Broadway Ave: Looting

• U.S. Bank, 2800 E Lake St: Property damage, fire damage, graffiti

• U.S. Post Office, 3033 27th Ave S: Destroyed by fire

• U.S. Post Office, 110 E 31st St: Destroyed by fire

• Uncle Hugo's and Uncle Edgar's bookstores, 2864 Chicago Ave: Destroyed by fire

• Uptown Pawn, 301 W Lake St: Windows smashed, property damage, heavy looting

• Uptown Pizza, 323 W Lake St: Property damage

• Uptown Smoke Shop, 1406 W Lake St: Broken door, windows

• Uptown Theater, 2906 Hennepin Ave: Broken windows

• Urban 29, 804 E Lake St: Property damaged

• Urban Forage Winery and Cider House, 3016 E Lake St: Property damage, looting

• Urban Outfitters, 3006 Hennepin Ave: Window smashed

• Vacant commercial building, 2944 Lyndale Ave S: Smashed windows

• Valerie’s Carcineria, 3149 Nicollet Ave: Merchandise stolen

• Verizon, 1015 W Lake St: Smashed windows, property damage

• Walgreens, 3121 E Lake St: Destroyed by fire

• Walgreens, 627 W Broadway Ave: Fire damage

• Walgreens, 5428 Lyndale Ave S: Flooding, property damage

• Walgreens, 200 W Lake St: Many broken windows, entry smashed, apparent looting, extensive fire damage

• Walgreens, 4547 Hiawatha Ave: Windows smashed, some looting

• Walgreens, 2650 Hennepin Ave: Windows smashed, water damage, looting

• Walgreens, 4323 Chicago Ave: Windows, door damaged

• Wells Fargo, 2218 E Lake St: Fire and property damage

• Wells Fargo, 3030 Nicollet Ave: Heavy fire damage

• Wells Fargo, 1505 W Lake St: Property damage

• Wendy's, 2931 26th Ave S: Destroyed by fire

• Whiskey Junction, 901 Cedar Ave: Looting, broken windows

• White Castle, 100 W Lake St: All windows broken, property damage

• Xcel Energy, 404 Nicollet Mall: Smashed windows and graffiti

• Yuan Yuan, 1010 W Broadway Ave: Broken windows, property damage

• Yusuf Center, 347 E Lake St: Looted

• Zipps Liquors, 2618 E Franklin Ave: Windows/doors broken, looting

• ZIZI Boutique, 315 W Lake St: Property damage

In St. Paul

• 7-Mile Sportswear, 590 University Ave W: Property damage, heavy looting

• 88 Oriental Foods, 291 University Ave W: Property damage

• A Auto Mall, 923 University Ave W: Smashed doors/windows, property damage, looting

• ACE Cash Express, 1532 University Ave W: Property damage

• Aldi, 1134 University Ave W: Property damage, looting

• All Nations Beauty Supply, 1605 University Ave W: Smashed windows, property damage

• America's Best Contacts & Eyeglasses, 1360 University Ave W Suite 106: Windows broken, property damage

• Ananya Dance Theatre, 1197 University Ave W: Smashed windows

• Apollo Locksmith, 1532 University Ave W: Property damage

• Auto Zone, 1075 University Ave W: Fire, property damage

• Ax-man Surplus, 1639 University Ave W: Broken door/windows, graffiti, looting

• Big Top Liquors, 1544 University Ave W: Heavy fire damage

• Black Hart, 1415 University Ave W: Property damage

• Bole Ethiopian Restaurant, 490 Syndicate St N: Destroyed by fire

• Boost Mobile, 1499 University Ave W: Destoryed by fire

• BP, 374 Lexington Pkwy N: Property damage

• BP, 1347 University Ave W: Broken window, property damage

• Bright Start Child Care Center, 1197 University Ave W: Multiple attempted break-ins, property damage

• Commercial space, 1825 University Ave W: Property damage

• Commercial space, 1630 University Ave W: Property damage

• Commercial space, 1575 University Ave W: Smashed windows

• Community Action, 450 Syndicate St N: Property damage

• Cricket Wireless, 476 Lexington Pkwy N: Property damage

• CSL Plasma, 572 University Ave W: Property damage

• Cub Foods, 2197 Old Hudson Rd: Looting

• Cub Foods, 1440 University Ave W: Property damage

• Culver's, 1491 University Ave N: Broken windows, property damage, looting

• CVS, 499 Snelling Ave N: Heavy property damage

• CVS, 1300 University Ave W: Store damage

• Dey Appliance Parts, 525 Snelling Ave N: Property damage

• Discount Tire, 1350 University Ave W: Property damage

• Dollar General, 1990 Suburban Ave: Property damage

• Dollar Tree, 1420 University Ave W: Property damage

• Drawing on Rice Street, 511 Rice St: Smashed windows

• DTLR, 1515 University Ave W: Broken windows/doors, smoke damage, looting

• Dulceria Esmeralda, 429 University Ave W: Broken window

• Enterprise Rent-A-Car, 1161 University Ave W: Fire damage

• Family Dollar, 1536 University Ave W: Property damage, looting

• Farmers Insurance, 995 University Ave W Ste 100: Property damage

• Fasika, 510 Snelling Ave N: Property damage

• Fire 'N' Ice Chicken, 600 University Ave W: Property damage

• First Grand Avenue Liquor Store, 918 Grand Ave: Property damage, looting

• Foot Locker, 1484 University Ave W: Extensive fire damage

• Frattallone's Ace Hardware, 650 Grand Ave: Looter tried to drive car through back door. Damaged door and broke glass. No theft.

• Friendly Grocery, 537 Rice St: Property damage

• Frogtown Market, 516 Rice St Suite 2: Smashed windows

• Furniture Barn, 1389 University Ave W: Shattered windows, water damage, minor fire, heavily looted

• GameStop, 1484 University Ave W: Extensive fire damage, looting

• GNC, 1470 University Ave W: Property damage

• Gold'n Treasures, 805 Grand Ave: Looting, property damage

• Goodwill, 1239 University Ave W: Windows smashed, water damage

• Gordon Parks High School, 1212 University Ave W: Property damage

• Great Clips, 1474 University Ave W: Extensive fire damage

• Great Health Nutrition, 1360 University Ave W Suite 105: Looting, property damage

• Hair Plus Wigs, 1183 University Ave W: Property damage

• Healtheast Midway Clinic, 1390 University Ave W: Property damage

• Herberger's, 1400 University Ave W: Property damage

• Hmong Cultural Center, 375 University Ave W #204: Broken windows

• Hoa Bien, 1105 University Ave W: Property damage

• Holiday, 600 Snelling Ave N: Property damage, looting

• Homi, 864 University Ave W: Property damage

• J J Fish & Chicken, 1647 University Ave W: Property damage

• Jalisa's, 866 University Ave W: Property damage

• Jimmy John's, 1532 University Ave W: Property damage

• L.A. Fitness , 1370 University Ave W: Break-in, property damage

• Leeann Chin, 1360 University Ave W Suite 101: Windows broken, fire damage

• Lifetrack, 709 University Ave W: Broken window

• Liquor Barrel, 665 7th St W: Looting, property damage

• Little Saigon Supermarket, 353 University Ave W: Property damage

• Little Szechuan Hot Pot, 422 University Ave W: Property damage

• Lloyd's Pharmacy, 720 Snelling Ave N: Destroyed by fire

• Lululemon, 870 Grand Ave: Looting, property damage

• Magic Noodle, 1337 University Ave W: Property damage

• Mawa African Hair Braiding, 929 University Ave W: Property damage

• maX it PAWN, 1519 University Ave W: Broken doors/windows, heavy property damage, looting

• McDonald's, 1570 University Ave W: Broken window, property damage

• McDonald's, 471 Marion St: Smashed windows

• McDonald's, 1570 University Ave W: Property damage, fire

• Metro by T-Mobile, 1539 University Ave W: Property damage, looting

• Midas, 520 University Ave W: Broken window

• Midway Tobacco and Vapor, 1475 University Ave W: Property damage, looting

• Midway Tobacco Outlet Plus, 1418 University Ave W: Looting, property damage

• NAPA Auto Parts, 1271 University Ave W: Heavy fire damage

• Ngon Vietnamese Bistro, 799 University Ave W: Property damage

• Noodles and Co., 470 Hamline Ave N: Windows smashed, property damage

• O'Reilly Auto Parts, 448 Lexington Pkwy N: Fire, property damage

• OMG Nails, 577 University Ave W: Property damage

• Pay Less Tires, 698 University Ave W: Smashed window

• Peking Garden, 1488 University Ave W: Smoke, water damage

• Phenom, 839 University Ave W #107: Broken doors/windows, property damage, looting

• R.F. Moeller Jeweler, 2065 Ford Pkwy: Windows broken, looting

• Rainbow, 1474 University Ave W: Broken windows, property damage

• Roni's Beauty Supply & Hair-Braiding Salon, 1569 University Ave W: Property damage

• Sally Beauty, 1526 University Ave W: Broken windows

• Scale Model Supplies, 458 Lexington Pkwy N: Property damage

• Snelling Avenue Fine Wines, 500 Snelling Ave N: Property damage, looting, heavy fire

• Speedway, 399 Lexington Pkwy N: Fire, property damage

• Speedway, 717 Snelling Ave N: Small fire, heavy looting, smashed doors/windows

• Speedway, 1580 Ford Pkwy: Broken windows

• Speedway, 2051 Grand Ave: Extensive fire damage

• Speedway, 970 University Ave W: Fire, property damage

• Speedway, 756 Snelling Ave N: Property damage, looting

• Sports Dome, 1505 University Ave W: Destroyed by fire

• Springboard Center for the Arts, 262 University Ave W: Fire and property damage

• Sprint Store, 1360 University Ave N Suite 103: WIndows broken, property damage, looting

• St Paul Clinic, 301 University Ave W: Property damage

• Sun Foods, 544 University Ave W: Looting, property damage

• T-Mobile, 1460 University Ave W: Broken windows, property damage

• T-Mobile, 878 Arcade St: Property damage, looting

• T.J. Maxx, 1410 University Ave W: Heavy fire damage

• Taco Bell, 565 Snelling Ave N: Property damage, looting

• Target, 1300 University Ave W: Property damage, broken window, minor fire damage, looting

• TCF Bank, 459 Lexington Pkwy N: Smashed windows, property damage

• Team Personnel, 259 University Ave W: Broken glass, rear door damage

• The Fixery, 760 Cleveland Ave S: Windows broken, looting

• The UPS Store, 1360 University Ave W Suite 104: Smashed windows, property damage, looting

• The Vitamin Shoppe, 472 Hamline Ave N: Property damage

• Tires Plus, 300 Snelling Ave N: Windows smashed, looting

• To New York, 1486 University Ave W: Property damage

• Trend Bar, 1537 University Ave W: Smashed window, property damage

• Trieu Chau, 500 University Ave W: Broken windows

• Turf Club, 1601 University Ave W: Looted, flooded by sprinkler damage

• U-Haul, 881 University Ave W: Property damage, smashed windows/doors

• UnBank Check Cashing & Loans, 1098 University Ave W: Property damage

• Universal Hair Design, 690 University Ave W #104: Property damage

• Vape Pro's, 681 Snelling Ave N: Property damage

• Verizon , 474 Hamline Ave N: Windows smashed, property damage

• Vig Guitars, 595 Snelling Ave N: Property damage, looting

• W E Mowrey Co, 1435 University Ave W: Property damage, looting

• Walgreens, 1110 Larpenteur Ave W: Property damage

• Walgreens, 1585 Randolph Ave: Fire, property damage

• Walmart, 1450 University Ave W: Property damage

• Wendy's, 612 University Ave W: Broken windows

• Western Grocery, 360 University Ave W: Property damage

• White Castle, 505 Rice St: Looting, property damage

• White Castle, 1120 University Ave W: Property damage

Other Twin Cities damage

• Best Buy, 1643 County Road B2 W, Roseville: Police received report of looting

• Cub Foods, 1201 Larpenteur Ave W, Roseville: Looting

• Pawn America, 1715 Rice St, Roseville: Police received reports of looting

• Rosedale Center, 1595 MN-36, Roseville: Police received reports of looting

• Speedway, 1350 Larpenteur Ave W, Falcon Heights: Property damage

• Sprint Store, 2181 Snelling Ave N, Roseville: Property damage, police received report of looting

• T-Mobile, 1701 Lexington Ave N, Roseville: Police received report of looting

• Target, 1515 County B Rd W, Roseville: Police received reports of looting

• Walmart, 1960 Twin Lakes Pkwy, Roseville: Police received reports of looting

Eric Roper, Marissa Evans, MaryJo Webster, Michael Corey, Ray Grumney, Eddie Thomas, Jim Foster and Mark Boswell contributed to this report.