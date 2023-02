Tap the bookmark to save this article.

TUESDAY

BASKETBALL • BOYS

LAKE

• Buffalo 60, Hopkins 57

• Edina 73, Eden Prairie 66

• Minnetonka 79, St. Michael-Alb. 63

MCAA

• Legacy Christian 82, West Lutheran 54

• PACT 50, Eagle Ridge Academy 44

• Spectrum 77, Heritage Christian 70

• United Christian at North Lakes

METRO EAST

• Mahtomedi 84, Tartan 51

• St. Thomas Academy 70, Hill-Murray 54

• North St. Paul at Simley

• South St. Paul at Two Rivers

METRO WEST

• Chanhassen at New Prague

MINNESOTA RIVER

• Mayer Lutheran at Lester Prairie

MISSISSIPPI 8

• Princeton 95, Big Lake 87

• Chisago Lakes at Cambridge-Isanti

• Monticello at Becker

• North Branch at St. Francis

SKYLINE

• Concordia Acad. 89, Nova Classical 41

• St. Croix Prep 61, St. Croix Luth. 58, OT

• Cristo Rey Jesuit at New Life Academy

• St. Agnes at Trinity

SOUTH SUBURBAN

• Eastview 76, Farmington 75

• Lakeville South 65, Eagan 45

• Shakopee 74, Apple Valley 49

• Burnsville at Prior Lake

• Lakeville North at Rosemount

TRI-METRO

• DeLaSalle 80, Cooper 53

• Richfield 71, Fridley 69

• St. Anthony 89, Columbia Heights 74

WRIGHT COUNTY

• Annandale 39, Dassel-Cokato 38

• Holy Family 88, Mound Westonka 51

• Glencoe-SL at Howard Lake-W-W

• Rockford at Litchfield

• Watertown-Mayer at New London-Spicer

METROPOLITAN AREA

• Blake 84, Brooklyn Center 66

• Higher Ground 92, Parnassus Prep 81

• Park of C.G. 83, St. Paul High. Park 67

• New Ulm 89, Tri-City United 53

• Roseville 67, Mpls. Southwest 45

• Belle Plaine at Waseca

• CHOF at Exploration

• East Ridge at Wayzata

• Hope Academy at St. John's Prep

• SW Christian at Providence Academy

• St. Paul Como Park at Maranatha

• Zimmerman at Little Falls

MINNESOTA

• BOLD 94, Benson 67

• Battle Lake 78, Hancock 56

• Blue Earth Area 79, St. Peter 59

• Braham 90, Wrenshall 66

• Browerville/EV 67, Brandon-Evansville 54

• Buffalo Lake-H-S 84, New Ulm Cathedral 74

• Cent. Minn. Chr. 87, MACCRAY 44

• Cherry 85, Chisholm 53

• Crosby-Ironton 65, Park Rapids 57

• Detroit Lakes 78, Aitkin 65

• Dilworth-G-F 84, Frazee 59

• Duluth East 58, Superior (Wis.) 26

• East Central 59, Pine City 54

• Ely 79, Greenway 45

• Fillmore Central 82, Mabel-Canton 51

• Goodhue 46, Pine Island 44

• La Crescent 58, Lewiston-Altura 47

• La Crosse Central (Wis.) 80, Caledonia 48

• Lake City 61, Rochester Lourdes 40

• Lyle/Pacelli 74, Kingsland 37

• Mahnomen/Waubun 76, Lake Park-Audubon 601

• Martin Co.y West 61, Luverne 56, OT

• Minn. Valley Luth. 69, Springfield 43

• Morris Area/C-A 51, Melrose 49

• Mtn. Iron-Buhl 103, International Falls 48

• Murray County Central 78, Hills-BC 38

• New Ulm 89, Tri-City United 53

• Northland 65, McGregor 34

• Pelican Rapids 69, Wadena-DC 36

• Pequot Lakes 57, Staples-Motley 41

• Red Lake 97, Clearbrook-Gonvick 87

• Sauk Centre 66, Royalton 63

• South Ridge 65, Bigfork 40

• Spring Grove 93, LeRoy-Ostrander 24

• Underwood -M 82, Medford 62

BASKETBALL • GIRLS

LAKE

• Eden Prairie 68, Edina 39

• Hopkins 97, Buffalo 26

• St. Michael-Alb. 86, Minnetonka 71

MCAA

• PACT at Eagle Ridge Academy

• West Lutheran at Legacy Christian

METRO EAST

• North St. Paul 48, Simley 36

• Mahtomedi at Tartan

• Two Rivers at South St. Paul

MINNESOTA RIVER

• Belle Plaine 57, Sibley East 45

• Mayer Lutheran 59, Lester Prairie 43

• Norwood YA at Le Sueur-Henderson

MISSISSIPPI 8

• Becker 71, Monticello 49

• Princeton 54, Big Lake 43

• St. Francis 53, North Branch 45

• Cambridge-Isanti at Chisago Lakes

SKYLINE

• St. Croix Lutheran 75, St. Croix Prep 50

• New Life Academy at Cristo Rey Jesuit

SOUTH SUBURBAN

• Eastview 53, Farmington 44

• Lakeville North 51, Rosemount 49

• Lakeville South 58, Eagan 56

• Prior Lake 77, Burnsville 64

SUBURBAN EAST

• Park of C.G. 55, Mounds View 47

TRI-METRO

• Cooper 69, DeLaSalle 48

• Fridley 51, Richfield 42

• Holy Angels 69, Visitation 54

WRIGHT COUNTY

• Annandale 67, Dassel-Cokato 43

• Delano 57, Hutchinson 38

• Glencoe-SL 79, Howard Lake-W-W 27

• New Lond.-Spicer 73, Water.-Mayer 48

• Holy Family 79, Mound Westonka 58

• Litchfield at Rockford

METROPOLITAN AREA

• Apple Valley 67, St. Paul Central 29

• Concordia Academy 60, Breck 53

• Hastings 59, Northfield 37

• Minnehaha Academy 71, Cretin-D.H. 46

• Mpls. Henry 63, Math & Science 11

• Providence Acad. 73, SW Christian 52

• Sauk Rapids-Rice 80, Zimmerman 73

• St. Agnes 63, St. Paul Washington 31

• St. Paul Harding 36, TCA/GR 25

• Stillwater 72, St. Paul Como Park 35

• Wayzata 84, Champlin Park 52

• Jordan at Mankato East

• Mpls. South at St. Paul Johnson

MINNESOTA

• AC/GE 41, Martin County West 35

• Ada-Borup 66, NCEUH 48

• Albany 58, Eden Valley-Watkins 34

• Bethlehem Academy 58, Randolph 46

• Breckenridge 63, Park Christian 44

• Browerville/EV 56, Long Prairie-GE 20

• Caledonia 65, Wabasha-Kellogg 21

• Cedar Mountain/Comfrey 51, Red Rock Central 37

• Cromwell 70, Two Harbors 51

• Crookston 60, Roseau 54

• Delano 57, Hutchinson 38

• Dell Rapids St. Mary (S.D.) 69, Hills-BC 46

• Duluth East 58, Superior (Wis.) 26

• Floodwood 62, Cook County 33

• Goodridge/G-G 76, Lake of the Woods 28

• Grand Meadow 67, Mabel-Canton 31

• Greenway 62, Wrenshall 31

• Hayfield 69, Triton 49

• Hinckley-Finlayson 50, McGregor 39

• Kelliher/Northome 65, Fosston 57

• Kimball 47, Maple Lake 39

• Lake Crystal-WM 83, Mankato Loyola 26

• Lake Park-Audubon 47, Mahnomen/Waubun 44

• Milaca 56, Pierz 53

• Morris Area/C-A 58, Melrose 29

• Nashwauk-Keewatin 59, Hill City 44

• New Richland-H-E-G 63, Maple River 59

• Pine City 82, East Central 21

• Proctor 54, Cloquet 50

• Red Lake Falls 61, Red Lake County 55

• Rochester Century 72, Albert Lea 26

• Roch. Mayo 64, Roch. John Marshall 36

• Sauk Centre 75, West Central 69

• South Ridge 71, Bigfork 29

• St. Clair 63, Nicollet 57

• St. Cloud 61, St. Cloud Cathedral 41

• St. James Area 69, Windom 65

• SW Minn. Christian 72, Edgerton 47

• Winona 67, La Crosse Logan (Wis.) 44

GYMNASTICS • GIRLS

LAKE

• Buffalo 137.9, Minnetonka 130.425. All-around: Audrey Strike, Buffalo, 35.65.

• Hopkins 143.325, Edina 137.025. All-around: Nyah Symone Britt, Hopkins, 36.5.

• St. Michael-Albertville 143.1, Wayzata 140.75. All-around: Jackie Bergeron, St. Michael-Albertville, 38.3.

MISSISSIPPI 8

• Monticello 145.075, Becker 141.525. All-around: Raegan Bryant, Monticello, 36.0.

NORTHWEST SUBURBAN

• Blaine/Andover 122.95, Champlin Park 116.15. All-around: Sophia Larson, Blaine, 36.3.

• Champlin Park 116.15, Coon Rapids 106.75. All-around: Melina Ung, Champlin Park, 32.175.

SOUTH SUBURBAN

• Rosemount 142.325, Eastview/Apple Valley 135.05. All-around: Alexa Erzar, Rosemount, 35.475.

HOCKEY • BOYS

INDEPENDENT METRO ATHLETIC

• Providence Academy 5, Breck 2

LAKE

• St. Michael-Albertville 7, Hopkins 2

METRO EAST

• Hill-Murray 7, South St. Paul 1

METRO WEST

• Benilde-St. Margaret's 11, Waconia 0

• Chanhassen 9, New Prague 1

• Orono 3, St. Louis Park 2

SOUTH SUBURBAN

• Rosemount 2, Prior Lake 2

• Shakopee 8, Eagan 3

WRIGHT COUNTY

• Delano 5, Hutchinson 1

• Holy Family 6, Litchfield/D-C 1

METROPOLITAN AREA

• Becker/Big Lake 6, Prairie Centre 5

• Bloom. Kenn. 4, Bloom. Jeff. 2

• Cambridge-Isanti 2, Tartan 1

• Chaska 4, Eastview 3

• Cloquet-E-C 5, Forest Lake 2

• Cretin-Derham Hall 8, Blake 3

• Duluth East 7, Centennial 4

• East Ridge 4, Coon Rapids 1

• Eden Prairie 6, Stillwater 4

• Elk River/Zimmerman 4, St. Cloud 1

• Faribault 3, St. Paul Academy 2

• Holy Angels 7, Irondale 1

• Lakeville North 5, Hastings 2

• Lakeville South 6, Blaine 0

• Minneapolis 8, St. Paul High. Park 1

• Minnesota River 2, Waseca 1

• Sauk Rapids-Rice 4, Northern Edge 2

• SWC/Richfield 6, Mound Westonka 1

• Totino-Grace 3, St. Cloud Cathedral 2

• White Bear Lake 6, Champlin Park 3

MINNESOTA

• Austin 11, Worthington 1

• Detroit Lakes 13, Breckenridge 1

• Hibbing/Chisholm 8, Int. Falls 2

• Kittson Co. Central 9, Lake of the Woods 5

• Luverne 7, Redwood Valley 0

• Marshall 8, Fairmont 2

• Moose Lake 6, WSFLG (Wis.) 0

• Morris/Benson 6, Wadena-DC 5

• New Ulm 5, Roch. Lourdes 3

• Owatonna 2, Roch. Mayo 2, OT

• Red Lake Falls 7, Park Rapids 4

• River Lakes 5, Mora/Milaca 2

• Roch. John Marshall 3, Windom 2 HOCKEY • GIRLS

LAKE

• Minnetonka 5, N. Wright County 0

• Edina at Eden Prairie

METRO WEST

• Minneapolis 6, Waconia 1

NORTHWEST SUBURBAN

• Andover 9, Osseo/PC 0

• Centennial/SpLP 1, Elk River/Zimm. 0

• Champlin Park/CR 4, Blaine 2

• Maple Grove 7, Anoka 0

WRIGHT COUNTY

• Delano/Rockford 8, Hutchinson 2

• Holy Family 10, Litchfield/D-C 0

METROPOLITAN AREA

• Breck 7, Pine City Area 4

• Buffalo 3, St. Cloud 1

• Farmington 3, Hastings 1

• Gentry Academy 5, Stillwater 1

• Hill-Murray 4, Holy Angels 0

• Hopkins/StLP 3, Visitation 1

• Metro-South 4, Park of C.G. 0

• Minnesota River 3, Fairmont 0

• Mounds View/Irondale 3, Eagan 1

• New Prague 8, Waseca 1

• Northern Lakes 6, Princeton 1

• Northfield 3, Dodge County 1

• Shakopee 3, Chaska/Chanhassen 1

• Blake at Benilde-St. Margaret's

• Two Rivers/St. Paul at Chisago Lakes

MINNESOTA

• Brainerd/LF 4, Sartell/Sauk Rapids 1

• Fergus Falls 5, Willmar 0

• Moorhead 3, Bemidji 0

• Mankato West 10, Worthington 5

• Owatonna 3, Roch. Mayo 0

• Winona 4, Austin 1

NORDIC SKIING • BOYS

LAKE

At Hyland Park Reserve

• Wayzata 544, Eden Prairie 522, Minnetonka 492, Edina 447, Hopkins 408. Medalist: Andrew DeFor, Edina, 23:46.2.

MINNEAPOLIS CITY

At Theodore Wirth Park

• South/Roosevelt 472, Winona and Washburn 447, Southwest 428, Northside 299. Medalist: Cody West, South/Roosevet, 26:34.3.

NORDIC SKIING • GIRLS

LAKE

At Hyland Park Reserve

• Wayzata 547, Minnetonka 546, Eden Prairie 532, Edina 455, Hopkins 383. Medalist: Audrey Parham, Wayzata, 29:44.3.

MINNEAPOLIS CITY

At Theodore Wirth Park

• Washburn 480, Winona 446, South/Roosevelt 442, Southwest 417, Northside 279. Medalist: Chloe Angerman, Washburn, 31:20.4.

SIGNINGS

Wednesday is the first day of the regular signing period for national letters of intent for Division I and Division II football. An early signing period for Division I and Division II football began on Dec. 21. The initial signing day for athletes in other Division I and II sports was Nov. 9. Athletes can continue to sign through Aug. 1. Expected signings:

BASEBALL

• Ryan Joyner, Lakeville North: Rockhurst

BASKETBALL • BOYS

• Hudson Vath, Lakeville North: Concordia (St. Paul)

CROSS COUNTRY • BOYS

• Niko Angell, Lakeville North: North Dakota

FOOTBALL

• Sam Backer, Chatfield: MSU Mankato

• John Barrow, Cooper: Minnesota Duluth

• Jacory Bates, Eden Prairie: MSU Mankato

• Aidan Boehle, Minnetonka: Winona State

• Trace Bowman, Prior Lake: Minn. Duluth

• Keaton Brown, Woodbury: Winona State

• Aaron Chanthanavong, Spring Lake Park: MSU Moorhead

• Kaden Cook, Park Center: Bemidji State

• Liam Cummins, Edina: Bemidji State

• Zach Dahl, Farmington: MSU Moorhead

• Chuck Gilbert, Holy Angels: Minn. Duluth

• Jacob Kilzer, Maple Grove: Air Force

• Mason Kolling, Kingsland: Winona State

• Joey Krouse, Prior Lake: Minn. Duluth

• David Ola-Kazeem, Park of Cottage Grove: SW Minnesota St.

• Otenidi Omot, Park of Cottage Grove: MSU Moorhead

• Allen Pearson, Tartan: Minn. Duluth

• Mason Perich, Esko: MSU Mankato

• Jackson Smith, Spring Lake Park: MSU Moorhead

• Caden Spencer, Zimmerman: Winona State

• Jackson Stewart, Delano: Augustana

• Jermell Taylor, Eden Prairie Sioux Falls

• Tyrell Thomas, Park Center: Bemidji St.

• Jack Torborg, Spring Lake Park: MSU Moorhead

• Sawyer Tordsen, Fairmont: Augustana

• Erik Vedoy, Spring Lake Park: SW Minnesota St.

• Cecil Wilson, Lakeville North: Kent State

• Joey Zach, Eden Prairie: Winona State

GOLF • BOYS

• Jack Sabetti, Lakeville North: South Dakota Mines

LACROSSE • GIRLS

• Alexandra Ward, Lakeville North: Findlay

SOCCER • BOYS

• Sam Bayer, Lakeville North: Quincy

SOCCER • GIRLS

• Mallorie Benhart, Lakeville North: Wis.-Green Bay

• Lexie Lyden, Lakeville North: Winona State

SOFTBALL

• Noelle Krumrie, Park of Cottage Grove: Minn. Duluth

• Ashley Mandell, Chisago Lakes: West Texas A&M

SWIMMING • BOYS

• William Coborn, North St. Paul: St. Thomas

TRACK AND FIELD • GIRLS

• Grace Brandt, Spring Lake Park: Mary

WRESTLING

• Parker Janssen, St. Michael-Albertville: South Dakota St.

monday

BASKETBALL • BOYS

METROPOLITAN AREA

• Dassel-Cokato 58, Kimball 44

• Metro Prep 80, Lincoln International 12

MINNESOTA

• Atwater-C-GC 72, Yellow Medicine East 36

• Barnesville 77, Wadena-DC 59

• Bigfork 59, Mesabi East 53

• Blackduck 77, Walker-H-A 56

• Byron 74, Winona 73

• Cannon Falls 87, Lewiston-Altura 62

• Cloquet 98, Duluth Marshall 69

• Dilworth-G-F 85, Fargo Oak Grove (N.D.) 76

• Eden Valley-Watkins 86, Pierz 61

• Fillmore Central 85, Randolph 56

• Foley 85, Maple Lake 46

• Hankinson (N.D.) 82, Campbell-Tintah 66

• Henning 80, Long Prairie-GE 40

• Hibbing 57, Proctor 44

• Hillcrest Lutheran 72, Mahnomen/Waubun 69

• Hills-BC 66, Alcester (S.D.) 58

• Kingsland 80, Grand Meadow 61

• La Crescent 58, Rochester Lourdes 47

• Lake Crystal-WM 97, Madelia 39

• Mankato Loyola 68, Cleveland 22

• Maple River 69, New Richland-H-E-G 47

• Martin County West 78, St. Clair 62

• Moose Lake/WR 92, Cook County 43

• Murray County Central 66, Canby 55

• Northern Freeze 86, Goodridge/G-G 70

• Park Christian 73, Breckenridge 66

• Pine River-Backus 60, Browerville/EV 59

• Red Lake County 86, Stephen-Argyle 60

• Rocori 61, Monticello 41

• Rushford-Peterson 65, Mabel-Canton 44

• Spring Grove 81, LeRoy-Ostrander 27

• SW Minn. Christian 80, Minneota 62

• Swanville 79, Ogilvie 47

• T/ML/GHEC 70, Alden-Conger 45

• Underwood 72, Sebeka 38

• Verndale 51, Mille Lacs Co-op 41

• Warren-A-O 100, Roseau 44

• Winona Cotter 67, Dover-Eyota 59

NORDIC SKIING • BOYS

NORTHWEST SUBURBAN

At Hyland Park Reserve

• Blaine 436, Champlin Park 429, Armstrong and Rogers 415, Elk River 376, Osseo 372, Maple Grove 360, Coon Rapids 352, Spring Lake Park 334, Andover 317, Anoka 248, Park Center 132. Medalist: Ben Lewis, Blaine, 13:23.9.

NORDIC SKIING • GIRLS

NORTHWEST SUBURBAN

At Hyland Park Reserve

• Elk River 458, Champlin Park 431, Maple Grove 426, Spring Lake Park 367, Osseo 350, Andover 343, Blaine 331, Coon Rapids 329, Anoka 311, Armstrong 269, Rogers 164, Park Center 147. Medalist: Hailee Zimpel, Elk River, 15:45.0.

SUMMARIES

BASKETBALL • BOYS

Blake 84, Brooklyn Center 66

Brooklyn Center 37 29-66

Blake 36 48-84

Brooklyn Center: Douglas 30, Jones 19, Powell 10, Taylor 7. Blake: Okoronkwo 29, Kaba 17, Baker 11, Schnabel 10, Dillon 9, McMichael 7, Griffin 1.

Concordia Acad. 89, Nova Classical 41

Concordia Academy 48 41-89

Nova Classical 25 16-41

Concordia Academy: A. Greene 26, Olson 17, Swanson 14, Brunn 8, Raymond 6, Brown 6, Ortiz 4, Quiggle 3, G. Greene 3, Hockensmith 2. Nova Classical: Engelking 19, Taylor 11, Aamodt 5, Ehlebracht 4, Tabrizi 2.

DeLaSalle 80, Cooper 53

Cooper 22 31-53

DeLaSalle 32 48-80

Cooper: Massaquoi 13, Wise 10, Mulbah 8, Cooper 6, Wicks 5, Nason 4, Baker 3, Cook 3, Henderson 2. DeLaSalle: Whitlock 27, Moses V 14, Pounds 12, James Jr. 11, Higgins 7, Johnson 3, Apiagyei 3, Dillon-Parks 2.

Eastview 76, Farmington 75

Eastview 32 44-76

Farmington 40 35-75

Eastview: Mekonnen 29, Ma. Adams 14, Batala 11, Kloss 8, My. Adams 6, Jordan 3, Schroeder 3, Omweno 2. Farmington: Bean 24, Hrncir 19, Beckwith 15, Wilcek 6, Shrum 5, Domier 4, Conover 2.

Lakeville South 65, Eagan 45

Eagan 19 26-45

Lakeville South 41 24-65

Eagan: Khazon 12, Schmitter 8, Hansen 7, Carruthers 5, Buslee 5, Syring 5, Madigan 3. Lakeville South: Schmidt 16, Johnson 13, Gerl 10, Burks 9, Ressler 6, Ressler 4, Wilson 4, Bjorklund 3.

Legacy Christian 82, West Lutheran 54

Legacy Christian 36 46-82

West Lutheran 29 25-54

Legacy Christian: M. Strand 23, Mulvihill 14, Zoa 13, Johnson 12, Kardell 6, H. Strand 6, Wuollet 4, Tschida 2, Bovee 2. West Lutheran: Ronning 19, Nelson 8, Davis 6, Kromschroeder 4, Schuler 4, Bursch 3, Arps 2, Klatt 2, Cassell 2, Miller 2, Valleau 2.

Mahtomedi 84, Tartan 51

Tartan 27 24-51

Mahtomedi 46 38-84

Tartan: Barrett 15, Wilson Jr. 9, Osberg 8, Radtke 5, Banks 5, Borsay 4, Weems 2, Osuji 2, Smith 1. Mahtomedi: Underwood 27, Carlson 16, Armitage 16, Harvey 12, McCleery 6, Ecker 3, Swanson 2, Schmidt 2.

Minnetonka 79, St. Michael-Alb. 63

St. Michael-Albertville 22 41-63

Minnetonka 47 32-79

St. Michael-Albertville: Luster 17, Holm 12, Purcell 11, Demarais 8, Riebel 8, Arnlund 4, Janz 3. Minnetonka: Stefonowicz 20, Uelmen 17, Cain 17, Richardson 11, Cain 8, Jones 5, Adams 1.

Park of C.G. 83, St. Paul High. Park 67

Park of Cottage Grove 49 34-83

St. Paul Highland Park 32 35-67

Park of Cottage Grove: Omot 26, Kennedy 15, Callis 11, Stewart 9, Giadyu 9, Ola-Kazim 8, Esayas 5. St. Paul Highland Park: Yohannes 17, Powell 17, May 16, Duncan 8, Bacigalupi 7, Mensah 2.

Princeton 95, Big Lake 87

Big Lake 34 53-87

Princeton 39 56-95

Big Lake: Hill 22, Layton 20, Wilczek 16, Kunz 11, Johnson 7, Maruska 6, Terlinden 5. Princeton: Keykal 27, Peterson 27, Drews 18, Andresen 9, Williams 8, Pettit 6.

Richfield 71, Fridley 69

Richfield 40 31-71

Fridley 24 45-69

Richfield: Armstrong 30, Hayes 19, Gay 14, Hayes 4, Inda 4. Fridley: Woods 22, Foster 13, Newton 8, Marcus 7, Smith 7, Hudson 5, Buggs 4, Kaiser 3.

Roseville 67, Mpls. Southwest 45

Minneapolis Southwest 28 17-45

Roseville 29 38-67

Minneapolis Southwest: Farniok 18, Engen 12, Dean 6, Kellum 5, Marshall 2, Harris 2. Roseville: Mensah 22, Fischer 19, Hatteberg 6, Little 5, DeVries 4, George 3, Lowe 3, Ivy 2, Letts 2, Aabdi 1.

Shakopee 74, Apple Valley 49

Apple Valley 18 31-49

Shakopee 35 39-74

Apple Valley: Mitchell 18, Ocharo 10, Young 6, Barrow 4, Hannah 4, Ford 3, Cunningham 2, Christiansen 2. Shakopee: Langsy 17, Fulton Jr. 11, Snell 10, Braxton 9, Kerns 6, Kasper 5, Wood 5, Miller 4, Cordes 4, Wherley 2, Hackett 1.

Spectrum 77, Heritage Christian 70 [OT]

Heritage Christian 26 37 7-70

Spectrum 21 42 14-77

Heritage Christian: Sokeye 22, Moulton 14, Tarawallie 14, Haag 8, Hultgren 4, Berry 4, Booms 2, Wicht 2. Spectrum: Femrite 36, Thompson 12, Mielke 9, Lawrence 8, Siegel 5, Benson 3, Nelson 2, Williams 2.

St. Croix Prep 61, St. Croix Luth. 58 [OT]

St. Croix Prep 24 26 5 6-61

St. Croix Lutheran 25 25 5 3-58

St. Croix Prep: Nelson 21, Brown 14, Hanson 11, Myers 9, Hanson 6. St. Croix Lutheran: Brugos 17, Blumer 13, Neish 9, Falardeaux 6, Barack 5, Garcia 5, Carlson 2, Valleau 1.

St. Thomas Acad. 70, Hill-Murray 54

Hill-Murray 26 28-54

St. Thomas Academy 34 36-70

Hill-Murray: Daniels 18, McGurran 15, Kelly 6, Pietruszewski 5, Berg 3, Brown 3, Lehner 2, Ricker 2. St. Thomas Academy: Kirchner 19, Jack 14, Thompson 12, Dobbs 9, Fahning 8, O'Brien 5, Simek 3.

SW Christian 74, Providence Acad. 52

Southwest Christian 32 42-74

Providence Academy 24 28-52

Southwest Christian: Beckering 16, Tollefson 14, Kroese 13, Arnold 10, Molin 5, Garber 4, Streed 3, Burke 3, Krommendyk 2, Wercinski 2, Holloway 2. Providence Academy: Mokua 15, Perrill 10, Willinghanz 9, Igbanugo 5, H. Jacobson 4, Newman 3, Wachkolz 2, Millerbernd 2, G. Jacobson 2.

BASKETBALL • GIRLS

Apple Valley 67, St. Paul Central 29

Apple Valley 41 26-67

St. Paul Central 21 8-29

Apple Valley: Gardner 17, Myers 14, Pyle 12, Mackins 10, Mohamoud 5, King 5, Tizazu 2, Mohamud 1, Rutten 1. St. Paul Central: Dang-Knox 19, Easley 3, Mackey 3, Galloway 2, Rynkiewich 2.

Becker 71, Monticello 49

Monticello 24 25-49

Becker 37 34-71

Monticello: Voll 22, Hanson 13, Smith 5, Manning 3, Nebben 2, May 2, Haase 2. Becker: Westin 30, Nuest 24, Brown 13, Kreft 4.

Concordia Academy 60, Breck 53

Concordia Academy 31 29-60

Breck 19 34-53

Concordia Academy: A. McTeague 19, Draack 15, Korinek 8, McCord 8, Boog 4, K. McTeague 4, Zanda-Johnson 2. Breck: Walker 18, Banks 14, Welsh 13, Tanaka 4, Logan 2, Peterson 2.

Cooper 69, DeLaSalle 48

DeLaSalle 18 30-48

Cooper 27 42-69

DeLaSalle: Johnson 14, Starks 9, Scott 8, McNeil 6, Moeschter 5, Bass 4, Samuels 2. Cooper: Kamara 21, Frazier 16, Simmons 10, Turner-Stensrud 9, Saidu 9, Singleton 2, Cooke 2.

Delano 57, Hutchinson 38

Hutchinson 10 28-38

Delano 32 25-57

Hutchinson: Schlueter 8, Beffert 7, Watzke 7, Czech 5, Bjorngeld 3, Verhasselt 3, McGill 2, Peterson 2, Martinez 1. Delano: Champeau 11, Beeler 9, Tool 8, Danielson 7, Schmit 7, Pietila 7, Beeler 5, Balsiger 3.

Eastview 53, Farmington 44

Farmington 18 26-44

Eastview 29 24-53

Farmington: Hansen 21, Garrahy 10, Scott 6, Mogensen 5, Griffin 2. Eastview: Gardner 13, Schaefer 12, Machacek 9, Han 9, Torry 4, Fors 3, Wright 2, Maull 1.

Eden Prairie 68, Edina 39

Edina 19 20-39

Eden Prairie 37 31-68

Edina: Richter 10, Vitt 6, Nelson 5, Willette 5, Carpenter 4, Moe 4, Burke 4, Thorsen 1. Eden Prairie: Schlagel 15, Ehrman 11, Lenz 10, Fritz 10, Dennin 6, Hardwick 6, Jaeger 4, Bamlett 2, Anderson 2, Jordan 2.

Fridley 51, Richfield 42

Fridley 29 22-51

Richfield 14 28-42

Fridley: Oftedahl 12, Jensen 10, Williamson 8, Washington 6, Bleichner 6, Henrikson 5, Freels 4. Richfield: Chappell 16, Grindeland-Brown 8, Johnson 5, Hamlin 5, Anderson 4, Ingebretson 3, Olson 1.

Glencoe-SL 79, Howard Lake-W-W 27

Glencoe-Silver Lake 57 22-79

Howard Lake-Waverly-Winsted 12 15-27

Glencoe-Silver Lake: Christianson 17, Graf 11, Mickolichek 10, Monahan 8, Lipke 7, Petersen 6, Radke 5, Simons 4, Dietel 4, Engelmann 3, Schauer 2, Kube 2. Howard Lake-Waverly-Winsted: Fasching 13, Elg 4, Bloch 3, Bobrowske 2, Remer 2, Kallio 1.

Hastings 59, Northfield 37

Hastings 36 23-59

Northfield 23 14-37

Hastings: Strain 17, Wagner 13, McVicker 9, Bakker 6, Jackson 5, Caflisch 5, Notch 4. Northfield: Sand 9, Sawyer 7, Mostad 7, Eddy 6, McBroom 5, Rosenhamer 2, Organ 1.

Holy Angels 69, Visitation 54

Visitation 20 34-54

Holy Angels 28 41-69

Visitation: Wills 21, Joerger 10, Breyen 10, Phillips 5, Sexton 3, Gerend 3, Passe 2. Holy Angels: Buer 23, O'Rourke 13, Pritchard 13, Carter 7, Pierce 7, Vessel 4, Caron 2.

Holy Family 79, Mound Westonka 58

Mound Westonka 26 32-58

Holy Family 46 33-79

Mound Westonka: Hatlestad 19, Hatlestad 9, Hollenstein 9, Dallman 9, Eidsness 8, Bjorlin 2, Lawrence 2. Holy Family: Land 32, Hall 24, Zay 9, Anseth 8, DeLorenzo 2, Miller 2, Neubauer 2.

Hopkins 97, Buffalo 26

Hopkins 55 42-97

Buffalo 7 19-26

Hopkins: McGill 21, Dupree-Hebert 14, Copeland 13, Agara 12, Tubbs 11, Walker 8, White 5, Hillesheim 5, Harris 4, Adler 3, Dolan 1. Buffalo: Zwart 12, Feekes 7, Posch 3, Madsen 2, McNamara 2.

Lakeville North 51, Rosemount 49

Rosemount 17 32-49

Lakeville North 22 29-51

Rosemount: Thompson 16, Ang 16, Moeller 6, A. Teko-Folly 6, O'Neil 3, P. Teko-Folly 2. Lakeville North: Wolkow 13, Betton 11, Wilson 11, Boe 7, Winge 6, Bryant 3.

Lakeville South 58, Eagan 56

Lakeville South 28 30-58

Eagan 24 32-56

Lakeville South: Ohnstad 22, Ronn 14, Goodman 11, Coleman 6, Beck 3, Schmidtke 2. Eagan: McCullum 18, Schmitter 10, Iten 8, Buslee 7, Ligtenberg 6, McClary 6, Redetzke 1.

Minnehaha Academy 71, Cretin-D.H. 46

Cretin-Derham Hall 23 23-46

Minnehaha Academy 30 41-71

Cretin-Derham Hall: Hodges 18, Hahs 11, Kronschnabel 6, Dornan 5, Bengtson 4, Hover 1, Edwards 1. Minnehaha Academy: Mack 26, Griefenhagen 11, Hill 9, Reuben 8, Allen 8, Cupito 5, Blomgren 2, Parten 2.

New London-Spicer 73, Water.-Mayer 48

New London-Spicer 33 40-73

Watertown-Mayer 23 25-48

New London-Spicer: A. Rich 19, Carlson 15, Coahran 13, Hanson 7, Caskey 6, D. Rich 5, Thorson 4, Holland 3, Tortorella 1. Watertown-Mayer: Czinano 10, Onell 9, Penegor 9, Burmeister 8, Otterness 6, Rundell 3, Frisbie 3.

North St. Paul 48, Simley 36

Simley 12 24-36

North St. Paul 30 18-48

Simley: Renslow 14, Bosin 9, Buck 5, Gorter 4, Blevins 2, Lorentz 2. North St. Paul: McGrane 13, Thomas 12, Bradford 11, Horton 7, Briley 3, Jones 2.

Park of C.G. 55, Mounds View 47

Mounds View 26 21-47

Park of Cottage Grove 25 30-55

Mounds View: Abed 18, Stenstrom 12, Kirk 5, Roeber 4, Peterson 4, Setley 3, Eischens 1. Park of Cottage Grove: Dana 18, Henderson 15, Nelson 14, Walton 5, Leick 2, Ambroz 1.

Princeton 54, Big Lake 43

Princeton 34 20-54

Big Lake 28 15-43

Princeton: Tidrick 16, Waytashek 11, Adickes 7, Griesert 7, Hallberg 6, Triebernig 2, Meyer 2, Wudtke 2, Siercks 1. Big Lake: Sternquist 16, Moyer 9, Fitzgibbons 7, Dilger 4, Knapp 4, Polacec 2, Jacobs 1.

Prior Lake 77, Burnsville 64

Prior Lake 38 39-77

Burnsville 25 39-64

Prior Lake: Holmberg 16, Van-Helden 10, Horner 8, Thoms 6, Fisher 6, Trachsel 5, Carter 4. Burnsville: Malecha 21, Bruha 12, Johnson 11, Krumwiede 11, King 9.

Providence Acad. 73, SW Christian 52

Providence Academy 31 42-73

Southwest Christian 21 31-52

Providence Academy: Greenway 26, Hohenecker 20, G. Counts 15, H. Counts 8, Flies-Peterson 4. Southwest Christian: Burkhart 21, Straub 12, Brunsberg 11, Beckering 3, Wercinski 3, Greer 2.

St. Agnes 63, St. Paul Wash. 31

St. Agnes 33 30-63

St. Paul Washington 17 14-31

St. Agnes: DiPietro 12, Clyde 12, Sandifer 10, Fischer 8, Schmitz 6, Fischer 6, LeVesseur 4, Johnson 3, McCoy 2. St. Paul Washington: Hardin 18, Hardin 3, Bonner 2, Yang 2, Cusic 2, Monterroso 2, Brown 2.

St. Croix Lutheran 75, St. Croix Prep 50

St. Croix Lutheran 44 31-75

St. Croix Prep 22 28-50

St. Croix Lutheran: Oakland 23, Hauge 17, Penn 11, Z. Washington 9, A. Washington 6, Orvik 4, Avery 3, Little 2. St. Croix Prep: I. Lothenbach 23, White 13, Brown 7, L. Lothenbach 4, Battle 3.

St. Francis 53, North Branch 45

St. Francis 13 40-53

North Branch 19 26-45

St. Francis: Johnson 11, Hass 8, Peterson 7, Lupinek 7, Stancer 7, Comfort 6, Skogquist 4, Markas 3. North Branch: Kuhlman 19, Diaz 9, Lattimore 8, Bartkey 6, Lattimore 3.

St. Michael-Alb. 86, Minnetonka 71

Minnetonka 33 38-71

St. Michael-Albertville 41 45-86

Minnetonka: Crump 34, Corkery 13, Wright 5, Hamdorf 5, Egert 5, Cade 4, Keenan 3, Reed 2. St. Michael-Albertville: Craft 21, Johnson 19, Jahnke 13, Hoselton 13, Carlson 10, Haus 6, Lindeman 2, Diaz 2.

Stillwater 72, St. Paul Como Park 35

Stillwater 47 25-72

St. Paul Como Park 20 15-35

Stillwater: Thompson 23, Buckhalton 15, Karlen 12, Shaffer 12, Dieterle 10. St. Paul Como Park: Nichols VanNett 12, Singer 8, Wagner-Hemstad 5, Davis 4, James 3, Crump 2, Mohamed 1.

Wayzata 84, Champlin Park 52

Champlin Park 30 22-52

Wayzata 51 33-84

Champlin Park: Farah 11, Belongia 8, Giles 7, Tolentino 5, Burchette 5, Roehl 4, Jackson 4, Lillard 3, Mehl 2, Spann 2, Young 1. Wayzata: Krzewinski 15, Amelotte 13, Fornshell 11, Hawkinson 8, Oberlander 6, Adams 5, Best 3, Vaughn 3, Goddard 3, Leick 3, Kietzer 2, Johnson 2, Goodnature 2, Kurth 2, Berns 2, Weber 2, Senden 2.

HOCKEY • BOYS

Becker/BL6, Prairie Centre 5 [OT]

Prairie Centre 0 3 2 0-5

Becker/Big Lake 3 0 2 1-6

First: B-Tobako (Graning, Slepica), 5:03. B-Tobako (Scheideman, Graning), 5:46. B-Marotz (Sellner), 7:29. Second: P-Fletcher (Sorenson), 2:48. P-Rieland (Fletcher, Sorenson), 7:48. P-Lambrecht (Hanson), 14:15. Third: P-Rieland (Fletcher, Bick), 3:12. B-Tobako (Sellner, Rusin), 10:23. B-Wright (Graning, Scheideman), 12:26. P-Fletcher (Rieland), 13:15. OT: B-Lillemo (Tobako), 6:41. Saves: Prairie Centre: Holman 9-16-1-0-26. Becker/Big Lake: Holm 10-2-9-1-22.

Benilde-St. Marg. 11, Waconia 0

Waconia 0 0 0-0

Benilde-St. Margaret's 4 3 4-11

First: B-Risteau (Minor, Stenger), 5:57. B-Berg (Stewart), 7:58. B-Giertsen (Callan, Bumgarner), 8:33. B-Minor (Baird, Stenger), 11:23. Second: B-Reed, 0:17. B-Stewart (Palmer, Callan), 9:12. B-Stewart (Minor, Berg), 15:19, sh. Third: B-Norris (Stenger, Norris), 3:55, pp. B-Kirschner (Palmer, Giertsen), 4:59. B-Berg (Baird, Minor), 6:33. B-Conway (Giertsen, Minor), 14:53. Saves: Waconia: Johnson 18-16-12-46. Benilde-St. Margaret's: Chapman 4-3-2-9.

Bloom. Kenn. 4, Bloom. Jeff. 2

Bloomington Jefferson 0 1 1-2

Bloomington Kennedy 1 1 2-4

First: Ken-Deutsch (Vodovnik), 12:14. Second: Jef-Baker (Campbell), 10:48. Ken-Deutsch (Manning), 16:45. Third: Ken-Wurst (Coady), 1:17, pp. Jef-Arth (Fest), 3:18. Ken-Coady, 15:18. Saves: Bloomington Jefferson: Swanson 2-4-6-12. Bloomington Kennedy: Brockman 10-8-16-34.

Cambridge-Isanti 2, Tartan 1

Cambridge-Isanti 0 2 0-2

Tartan 0 1 0-1

Second: C-O'Donovan (Overby, Splittstoser), 4:53. C-Splittstoser (O'Donovan), 9:36, sh. T-Tuccitto (Wobse, Duggan), 10:23. Saves: Cambridge-Isanti: Hosch 5-14-16-35. Tartan: Bangura 7-4-11-22.

Chanhassen 9, New Prague 1

Chanhassen 1 5 3-9

New Prague 0 0 1-1

First: C-Christ (Buesgens, Jensen), 7:58. Second: C-Lee (Bosch, Risch), 1:29. C-Lee (Willis), 3:18. C-Lee (Risch), 4:53, sh. C-Lee (Willis), 7:27. C-Christ (Curtis, Jensen), 14:21. Third: C-Patka (Jensen), 2:50. C-Risch (Baker), 8:05. C-Christ (Smith), 14:16. N-Borwege (Berry, Clark), 16:48. Saves: Chanhassen: Miller 4-4-3-11. New Prague: Murphy 14-15-17-46.

Chaska 4, Eastview 3

Eastview 1 2 0-3

Chaska 1 3 0-4

First: E-Wooten (Woehler), 3:49. C-Seaverson (Hinze), 16:10. Second: C-Broten, 1:26. C-Anderson (Markwell, Bohlinger), 5:50. E-Wooten (Brothers, Kisch), 11:28, pp. E-Downs (Kisch), 14:01, pp. C-Markwell (Magnusson, Broten), 14:55, pp. Saves: Eastview: Svaren 8-10-5-23. Chaska: Nesheim 8-8-16-32.

Cloquet-E-C 5, Forest Lake 2

Forest Lake 0 1 1-2

Cloquet-Esko-Carlton 2 1 2-5

First: C-Jones (Painovich, Rauner), 10:17. C-Dunaiski (Rauner, Antonutti), 15:20. Second: F-Kiel (Middendorf), 0:32. C-Painovich (Dunaiski, Rauner), 9:02, pp. Third: C-Knutson (Antonutti, Jones), 5:41. C-Painovich, 13:43. F-Saltness (Hauer, Bright), 15:16. Saves: Forest Lake: Saxe 9-9-3-21. Cloquet-Esko-Carlton: Sickmann 7-5-8-20.

Delano 5, Hutchinson 1

Delano 2 1 2-5

Hutchinson 0 0 1-1

First: D-Lewis (Brown), 12:34. D-Collings (Lewis), 16:54. Second: D-Collings (Peterson, Kruse), 10:12, pp. Third: D-Nielsen (Leaver), 1:13. H-Pearce (Reiter, Dusoski), 7:07. D-Lewis (Collings, Kruse), 12:10. Saves: Delano: Dorsey 4-5-6-15. Hutchinson: Heilman 12-8-7-27.

Duluth East 7, Centennial 4

Centennial 1 1 2-4

Duluth East 2 0 5-7

First: D-Cole (Teng, Murray), 5:49. D-Christian (Winkler), 9:18. C-Carls (Menne, Searles), 10:14, pp. Second: C-Carls (Carls), 7:50. Third: D-Christian (Gunderson), 2:09. C-Petersen (Blair, Ramirez), 3:03. D-Sudoh (Teng, Murray), 3:41. D-Peterson (Christian, Gunderson), 11:56. C-Searles (Petersen, Menne), 13:26. D-Winkler (Donovan, Sudoh), 14:37. D-Christian (Gunderson), 16:02. Saves: Centennial: Cody 9-16-9-34. Duluth East: Konstedt 10-8-10-28.

East Ridge 4, Coon Rapids 1

East Ridge 2 1 1-4

Coon Rapids 1 0 0-1

First: E-Tauscher (Garrett), 1:31. E-Knutsen (Gonzaga), 9:10. C-Espinosa (Rising, Hazelwood), 11:32. Second: E-Kohnen (Lanahan, Venne), 0:51. Third: E-Kohnen (Kohnen, Knutsen), 6:00, pp. Saves: East Ridge: Hodgins 8-8-14-30. Coon Rapids: Durkop 7-11-12-30.

Elk River/Zimm. 4, St. Cloud 1

Elk River/Zimmerman 0 1 3-4

St. Cloud 0 1 0-1

Second: E-Anderson (Hansberger), 9:30, pp. S-Bierschbach (Behl), 16:04. Third: E-Sperling (Jasper, Anderson), 5:03. E-Sperling (Anderson), 10:13, pp. E-Mears, 16:29. Saves: Elk River/Zimmerman: Greniuk 8-13-8-29. St. Cloud: Glaesman 9-7-6-22.

Hill-Murray 7, South St. Paul 1

South St. Paul 0 1 0-1

Hill-Murray 4 1 2-7

First: H-Bonin (Sampair), 4:30. H-Lang, 10:04. H-Bonin (Sampair, Whisler), 12:45, sh. H-Madigan (Houge), 14:30. Second: H-Zupfer (Seidl, Whisler), 4:53. S-Bann (McClellan), 16:03. Third: H-Miller (Reeves, Greeder), 1:05, pp. H-Reeves, 3:55, sh. Saves: South St. Paul: Cheney 20-22-10-52. Hill-Murray: Lane 1-2-2-5.

Holy Family 6, Litchfield/D-C 1

Holy Family 2 1 3-6

Litchfield/Dassel-Cokato 0 1 0-1

First: H-Dean (Charchenko, Roelofs), 1:35. H-Grinnell (Pajor), 15:13. Second: L-Wendorff (Gustafson), 1:45, pp. H-Graubins (Gleason, Laaksonen), 5:21. Third: H-Hall (Osborn, Grinnell), 1:27, pp. H-Pajor (Osborn, Hall), 7:12, pp. H-Graubins (Laaksonen, Gleason), 11:39. Saves: Holy Family: Kimbrel 8-15-9-32. Litchfield/Dassel-Cokato: Halonen 14-15-19-48.

Lakeville North 5, Hastings 2

Hastings 2 0 0-2

Lakeville North 0 3 2-5

First: H-DeNoyer (Zgoda, Shanks), 4:30. H-Larsen (Vandehoef, Peine), 15:11, pp. Second: L-Griffin (Arneson, Thompson), 7:34, pp. L-Arneson (Niggeling), 12:39. L-Arneson (Konik), 15:55. Third: L-St. John (Jackson, Griffin), 3:48. L-Arneson (Konik), 12:23. Saves: Hastings: Niederkorn 9-6-4-19. Lakeville North: Gray 5-5-4-14.

Minneapolis 8, St. Paul High. Park 1

St. Paul Highland Park 1 0 0-1

Minneapolis 3 3 2-8

First: M-Pankratz (Snodgrass), 0:54. M-Pankratz (Bebler, Snodgrass), 4:34. S-Waud (Eischens, Rust), 7:25. M-Lybeck (Davis, Anderson), 13:31. Second: M-Bebler (Hanson, Davis), 2:14. M-Walsh (Cirone, Davis), 11:06. M-Snodgrass (Hanson, Bebler), 16:39, sh. Third: M-Kelker (Knoke, Hanson), 15:35. M-Anderson (Jensen, Krasean), 16:57. Saves: St. Paul Highland Park: Axelson 6-9-4-19. Minneapolis: Shroat 6-4-3-13.

Minnesota River 2, Waseca 1

Minnesota River 1 1 0-2

Waseca 1 0 0-1

First: W-Krautkramer (Ahlschlager), 5:22. M-Schwandt (Schaffer, Hathaway), 13:24. Second: M-Stensrud (Smith, Hoffman), 12:47, pp. Saves: Minnesota River: Christ 0-6-9-15. Waseca: Martens 15-13-10-38.

Orono 3, St. Louis Park 2 [OT]

St. Louis Park 0 1 1 0-2

Orono 1 1 0 1-3

First: O-Walker (Anderson, Bickett), 12:47. Second: S-Rider, 9:06. O-Anderson (Sankey, Bickett), 12:07. Third: S-Krone (Puchner, Betzer), 9:46. OT: O-Fegers, 5:39, pp. Saves: St. Louis Park: Middleton 9-11-18-1-39. Orono: DeLong 11-10-1-5-27.

Shakopee 8, Eagan 3

Eagan 1 2 0-3

Shakopee 3 3 2-8

First: S-Vogel (Turcotte, Simpson), 5:43. S-Siegert (Pederson, Kultgen), 9:43. S-Pederson (Siegert, Larson), 12:41. E-Lachenmayer (Gleich, Moore), 16:08. Second: E-Goihl (Gerard, Kerr), 3:03, pp. S-Simpson (Steinhoff), 6:46, pp. S-Lorenz (Larson), 13:03. E-O'Leary, 14:59. S-Toward (Vogel, Simpson), 15:28, pp. Third: S-Vogel (Simpson, Larson), 5:47, pp. S-Toward (Vogel, Simpson), 16:07. Saves: Eagan: Gleich 6-11-3-20. Shakopee: Pherson 7-7-8-22.

St. Michael-Albertville 7, Hopkins 2

Hopkins 1 0 1-2

St. Michael-Albertville 2 3 2-7

First: S-Lobitz (Waller, Fischer), 1:32. H-Landschoot (Schenkelberg, Milless), 3:14. S-Punton (Lobitz, Couet), 5:20. Second: S-Waller (Rokala, Roos), 6:05. S-Raymond (Neutgens), 8:55. S-Punton (Couet), 10:59. Third: S-Rokala (Jordan, Waller), 0:37. H-Froderman (Landschoot, Milless), 4:01. S-Jordan (Waller), 8:14. Saves: Hopkins: Davis 9-10-14-33. St. Michael-Albertville: Westerman 5-8-9-22.

White Bear Lake 6, Champlin Park 3

White Bear Lake 1 2 3-6

Champlin Park 1 1 1-3

First: W-Stanius (Welch, Roed), 7:50. C-Ronn (Carlson), 16:46, pp. Second: W-Welch (Stanius), 3:06. C-Ronn (Williams, Anderson), 8:01. W-Welch (Stanius, Roed), 16:20. Third: W-Welch (Stanius, Roed), 7:38. W-Roed (Distad), 10:09. C-Belleson (Ronn), 10:59. W-Borgestad, 14:13. Saves: White Bear Lake: Gabriel 9-13-6-28. Champlin Park: Neu 4-3-7-14.

HOCKEY • GIRLS

Andover 9, Osseo/Park Center 0

Andover 5 3 1-9

Osseo/Park Center 0 0 0-0

First: A-Boerger (Jones), 0:57. A-Brown (Angellotti), 3:28. A-Christenson (Jones), 12:31. A-Boerger (Little, Goettl), 14:21. A-Goettl, 16:22, sh. Second: A-Andrews (Kasick, Mumm), 5:32. A-McQuay, 7:19. A-Boerger (Brown), 10:12. Third: A-Mumm (Brown), 6:40, pp. Saves: Andover: Stagman 6-6-6-18. Osseo/Park Center: Schmaltz 19-10-4-33.

Breck 7, Pine City Area 4

Breck 2 2 3-7

Pine City Area 0 1 3-4

First: B-Zakrajsheck (Wallander, Milchman), 0:32. B-Wallander (Strothman, Milchman), 16:11. Second: B-Berman, 11:33. B-Strothman (Zakrajsheck, Wallander), 13:08. P-Aagaard, 14:05. Third: P-Aagaard (Hermanson), 0:44, sh. B-Wallander (Berman, Theissen), 2:27. P-Root (Hermanson, Schneider), 2:54. B-Berman (Gunther, Milchman), 3:43. P-Ashworth, 4:59, sh. B-Zakrajsheck (Wallander, Strothman), 11:10. Saves: Breck: Peterson 6-11-6-23. Pine City Area: Sanftner 13-14-14-41.

Buffalo 3, St. Cloud 1

St. Cloud 0 0 1-1

Buffalo 0 2 1-3

Second: B-Wurm (Kubu), 4:28, pp. B-Moser (Bergstrom), 4:46. Third: B-Moser, 2:05. S-Amundson (Ritter, Schmidt), 14:46. Saves: St. Cloud: Stevens 8-10-10-28. Buffalo: Boldt 17-10-12-39.

Champlin Park/CR 4, Blaine 2

Champlin Park/Coon Rapids 0 2 2-4

Blaine 2 0 0-2

First: B-Janssen (Shaffer), 3:43. B-Janssen, 13:35. Second: C-Semling (Keding, Scott), 3:13. C-Burnevik (Scott), 5:12, pp. Third: C-Johnson (Zahalka, Boden), 4:45. C-Burnevik, 16:28. Saves: Champlin Park/Coon Rapids: Wostrel 3-2-9-14. Blaine: Hansen 11-13-5-29.

Delano/Rockford 8, Hutchinson 2

Hutchinson 1 0 1-2

Delano/Rockford 3 2 3-8

First: D-Moonen (Coppin), 7:32. D-Pettit (Olson, McClurg), 8:05. D-Mauch, 8:52. H-Hauan (Hauan), 9:56. Second: D-Wittwer (Olson, Danielson), 4:34. D-Olson (Treptau, Reierson), 11:55, pp. Third: D-Wittwer (Olson, Chock), 2:17. D-Holmer (Treptau, Reierson), 4:13. H-Hauan (Nelson), 7:07. D-McClurg, 15:44. Saves: Hutchinson: Fitterer 12-8-4-24. Delano/Rockford: Simonson 9-10-7-26.

Farmington 3, Hastings 1

Hastings 0 0 1-1

Farmington 0 1 2-3

Second: F-Kadrlik (Gehrke), 14:12. Third: H-Schuster, 1:06. F-Kadrlik (Gehrke), 5:23. F-Kadrlik (Kadrlik), 14:41. Saves: Hastings: Balster 13-11-10-34. Farmington: Moudry 1-4-8-13.

Gentry Academy 5, Stillwater 1

Stillwater 0 0 1-1

Gentry Academy 0 4 1-5

Second: G-Sarauer, 0:28. G-Gazdik (Delmonico), 3:55. G-Reeves (Roberts, Aanenson), 4:49. G-Sajevic, 15:42. Third: S-Finn (Nelson), 3:31, pp. G-Delmonico (Gazdik, Sajevic), 8:57. Saves: Stillwater: Timmons 12-10-27-49. Gentry Academy: Laming 6-10-5-21.

Hill-Murray 4, Holy Angels 0

Hill-Murray 1 2 1-4

Holy Angels 0 0 0-0

First: H-Boreen (Stinnett), 14:22, pp. Second: H-Olson (Pohl), 1:31. H-Boreen (Stinnett), 16:43. Third: H-Dochniak (Olson), 4:09. Saves: Hill-Murray: Zhan 6-7-6-19. Holy Angels: Bentley 6-10-18-34.

Holy Family 10, Litchfield/D-C 0

Litchfield/Dassel-Cokato 0 0 0- 0

Holy Family 4 3 3-10

First: H-Lenk (Allen), 1:53. H-Helmstetter (Linn, Allen), 4:05. H-Linn (Limke, Valentini), 13:49, pp. H-Sander (Linn), 15:36. Second: H-Helmstetter (Sander, Valentini), 4:32. H-Box, 7:05. H-Limke (Box), 15:02, pp. Third: H-Sander (Linn, Helmstetter), 3:12. H-Box, 5:56. H-Linn (Helmstetter), 10:45. Saves: Litchfield/Dassel-Cokato: Quast 22-6-8-36. Holy Family: Blair 1-0-0-1; Swartout 0-5-5-10.

Hopkins/StLP 3, Visitation 1

Visitation 1 0 0-1

Hopkins/St. Louis Park 1 0 2-3

First: H-DeGiulio (Helstrom, Johnson), 6:49. V-Munoz, 7:17. Third: H-Johnson, 1:00. H-Geiser, 9:51. Saves: Visitation: Cooper 9-15-10-34. Hopkins/St. Louis Park: Osland 8-8-4-20.

Maple Grove 7, Anoka 0

Maple Grove 4 2 1-7

Anoka 0 0 0-0

First: M-Olson (Oakland, Olson), 0:56. M-Shipley (Retrum, Erickson), 7:26, pp. M-Retrum, 9:47. M-Olson (Shipley, Erickson), 15:29, pp. Second: M-Shipley (Retrum), 2:26, sh. M-Olson, 6:55, sh. Third: M-Shipley, 10:11, pp. Saves: Maple Grove: Strom 1-3-5-9. Anoka: Olson 10-0-0-10; Paaverud 0-12-3-15.

Metro-South 4, Park of C.G. 0

Metro-South 2 2 0-4

Park of Cottage Grove 0 0 0-0

First: M-Bond (Goings), 1:42. M-Krumholz, 5:15. Second: M-Goings (Bond), 2:44, pp. M-Bond (Goings), 4:41. Saves: Metro-South: Magnuson 12-6-7-25. Park of Cottage Grove: Stepka 4-10-2-16.

Minneapolis 6, Waconia 1

Minneapolis 1 1 4-6

Waconia 1 0 0-1

First: M-Davis (Midtbo, DeYoung), 4:05. W-Schluck (Heyer), 5:28. Second: M-Pelecis (Goodale, Christman), 0:00. Third: M-McKinney (Anderson, DeYoung), 5:39. M-McKinney (Pelecis), 5:59. M-Midtbo (Davis), 5:59. M-Midtbo (Davis), 9:03. Saves: Minneapolis: Ness 1-6-1-8. Waconia: Elvebak 9-15-10-34.

Minnesota River 3, Fairmont 0

Fairmont 0 0 0-0

Minnesota River 0 3 0-3

Second: M-Bixby (Mueller), 0:11. M-Andresen (Voeltz, Wilson), 3:12. M-Haugen (Portner), 7:17. Saves: Fairmont: Artz 20-19-16-55. Minnesota River: Magelee 2-0-3-5.

Minnetonka 5, North Wright County 0

Minnetonka 0 3 2-5

North Wright County 0 0 0-0

Second: M-Finnegan (Sadura), 2:18. M-Avar (Hemp, Distad), 10:06. M-Sadura (Lindsay, Ryan), 15:13. Third: M-Klepinger (Lindsay, Sadura), 3:05, sh. M-Leeper (Hemp), 9:33. Saves: Minnetonka: Hazlett 2-2-3-7. North Wright County: Weiser 13-9-11-33.

Mounds View/Irondale 3, Eagan 1

Mounds View/Irondale 2 0 1-3

Eagan 0 0 1-1

First: M-Johnson (Bullert, Hudson), 5:42, pp. M-Ballinger (Fagerlee), 7:42. Third: E-Drugge (Anderson), 10:28, pp. M-Tinkle (Metz), 10:32. Saves: Mounds View/Irondale: Rupp 13-14-10-37. Eagan: Whitehead 6-4-2-12.

Northern Lakes 6, Princeton 1

Northern Lakes 2 2 2-6

Princeton 0 1 0-1

First: N-Aldridge (Merta), 1:13. N-Tietz (Diederich), 13:54. Second: P-Frederick (Hanson), 1:17, pp. N-Aldridge (Stueven), 7:01. N-Aldridge, 7:11. Third: N-Landt (McLaughlin), 6:00. N-Lee (German, Christensen), 7:51. Saves: Northern Lakes: Deemer 2-2-8-12. Princeton: Ulm 16-19-12-47.

Northfield 3, Dodge County 1

Dodge County 0 1 0-1

Northfield 0 2 1-3

Second: N-Garlie, 0:34. N-Puppe (McCoshen), 7:32, sh. D-Carstensen (Simons), 9:36. Third: N-Garlie (Stephes, Puppe), 11:31, pp. Saves: Dodge County: Huber 7-9-9-25. Northfield: Mueller 2-6-4-12.

Shakopee 3, Chaska/Chanhassen 1

Shakopee 0 3 0-3

Chaska/Chanhassen 0 1 0-1

Second: S-Willmert (Snowden), 6:04. S-Skattum (Willmert, Grabianowski), 6:36. C-Sharkey (McPartland), 8:20. S-Heyer (Willmert, Snowden), 15:18. Saves: Shakopee: Morrow 1-5-2-8. Chaska/Chanhassen: Margraf 13-15-15-43.