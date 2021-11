Share on Pinterest

TUESDAY

HOCKEY • GIRLS

NORTHWEST SUBURBAN

• Centennial/SLP 3, Champlin Park/CR 2

• Elk River/Zimmerman 4, Blaine 3, OT

SOUTH SUBURBAN

• Apple Valley 5, Prior Lake 1

• Burnsville 5, Eagan 2

• Eastview 3, Lakeville North 1

• Lakeville South 5, Farmington 3

• Rosemount 5, Shakopee 4, OT

SUBURBAN EAST

• Cretin-Derham Hall 4, East Ridge 3

• Roseville 4, Mounds View 1

• Woodbury 3, Park of Cottage Grove 1

METROPOLITAN AREA

• Andover 7, Forest Lake 0

• Armstrong/Cooper 5, Minneapolis 0

• Bloomington Jefferson 3, Hopkins/SLP 1

• Buffalo 3, Delano/Rockford 2

• Edina 3, Rogers 2, OT

• Hill-Murray 6, North Wright County 0

• Holy Angels 7, Two Rivers/St. Paul 0

• Holy Family 5, Chaska/Chanhassen 0

• Litchfield/D-C 10, Prairie Centre 1

• Maple Grove 6, Blake 2

• Marshall 2, Hutchinson 1

• Minnehaha United 3, Rochester Mayo 2

• Mound Westonka 6, Mahtomedi 2

• North St. Paul/Tartan 7, Visitation 0

• Northfield 5, Mankato East 2

• Orono 3, South St. Paul 0

• Osseo/Park Center 2, Dodge County 0

• Princeton 10, Morris/Benson Area 4

• Red Wing 5, Mankato West 3

• Waconia 11, Worthington 4

• Wayzata 2, Benilde-St. Margaret's 1

STATE TOURNAMENT

FOOTBALL

CLASS 6A

Quarterfinals

• Eden Prairie 17, Farmington 7

• Lakeville South 42, Shakopee 28

• Maple Grove 31, Woodbury 12

• St. Michael-A. 14, Wayzata 7

Semifinals

• Lakeville South 40, St. Michael-A. 14

• Maple Grove 35, Eden Prairie 3

Friday • Championship

At U.S. Bank Stadium

• Lakeville South (12-0) vs. Maple Grove (11-1), 7 pm

CLASS 5A

Quarterfinals

• Cooper 21, Alexandria 17

• Mahtomedi 42, Rochester Mayo 20

• Mankato West 21, St. Thomas Academy 14

• Rogers 21, Andover 20

Semifinals

• Mahtomedi 34, Cooper 7

• Mankato West 42, Rogers 7

Saturday • Championship

At U.S. Bank Stadium

• Mahtomedi (10-2) vs. Mankato West (12-0), 4 pm

CLASS 4A

Quarterfinals

• Becker 24, Holy Angels 7

• Hutchinson 40, Simley 0

• Kasson-Mantorville 42, Fridley 7

• Orono 22, Grand Rapids 19

Semifinals

• Hutchinson 36, Orono 6

• Kasson-Mantorville 24, Becker 20

Friday • Championship

At U.S. Bank Stadium

• Hutchinson (11-1) vs. Kasson-Mantorville (9-3), 4 pm

CLASS 3A

Quarterfinals

• Annandale 27, Dilworth-G-Felton 18

• Dassel-Cokato 41, Fairmont 13

• Esko 28, New London-Spicer 21

• Plainview-E-Millville 37, Breck 14

Semifinals

• Dassel-Cokato 21, Esko 14

• Plainview-E-Millville 28, Annandale 6

Saturday • Championship

At U.S. Bank Stadium

• Dassel-Cokato (13-0) vs. Plainview-Elgin-Millville (11-2), 1 pm

CLASS 2A

Quarterfinals

• Barnesville 34, Eden Valley-Watkins 20

• Chatfield 50, Minneapolis North 20

• Maple River 39, Pipestone Area 20

• West Central /Ashby 14, Moose Lake-WR 6

Semifinals

• Chatfield 22, Barnesville 18

• West Central/Ashby 8, Maple River 7

Friday • Championship

At U.S. Bank Stadium

• Chatfield (12-1) vs. West Central Area/Ashby (11-1), 1 pm

CLASS 1A

Friday • Quarterfinals

• Mayer Lutheran 34, Murray Co. Central 8

• Minneota 34, Mahnomen/Waubun 0

• New York Mills 20, Deer River 6

• Rushford-Peterson 18, Belgrade-B-E 6

Semifinals

• Mayer Lutheran 41, New York Mills 6

• Minneota 28, Rushford-Peterson 8

Friday • Championship

At U.S. Bank Stadium

• Mayer Lutheran (12-1) vs. Minneota (13-0), 10 am

NINE-MAN

Quarterfinals

• Fertile-Beltrami 44, Mtn. Iron-Buhl 22

• Hills-Beaver Creek 30, Renville Co. W. 7

• Kittson Co. Central 27, Ogilvie 20

• LeRoy-Ostrander 57, Wheaton-H-N 26

Semifinals

• Fertile-Beltrami 30, Hills-Beaver Creek 22

• LeRoy-Ostrander 49, Kittson Co. Central 0

Saturday • Championship

At U.S. Bank Stadium

• Fertile-Beltrami (13-0) vs. LeRoy-Ostrander (11-2), 10 am

SUMMARIES

HOCKEY • GIRLS

Andover 7, Forest Lake 0

Andover 3 3 1-7

Forest Lake 0 0 0-0

First: A-Goettl (Boerger, Brown), 12:32. A-Jones (Sauer), 14:24. A-Goettl (Boerger, Brown), 16:29, pp. Second: A-Grabau, 2:46, sh. A-Goettl, 6:22. A-Heath (Engler), 7:36. Third: A-Mumm (Goettl, Brown), 4:42, pp. Saves: Andover: Stagman 1-7-7-15. Forest Lake: Decker 18-9-8-35.

Apple Valley 5, Prior Lake 1

Prior Lake 0 1 0-1

Apple Valley 3 0 2-5

First: AV-Ryan (Mak. Moran, Mar. Moran), 8:10. AV-Mak. Moran (Mar. Moran), 8:17. AV-Cozy (Jensen), 16:11. Second: PL-Guillemette, 11:57. Third: AV-Cozy (Mak. Moran), 2:05. AV-Mar. Moran (Mak. Moran), 6:09, sh. Saves: Prior Lake: Hansen 12-9-10-31. Apple Valley: Cozy 9-5-8-22.

Armstrong/Cooper 5, Minneapolis 0

Minneapolis 0 0 0-0

Armstrong/Cooper 2 0 3-5

First: AC-College (Cook, Palony), 7:41. AC-Monogue (Riestenberg, Johnson), 10:55. Third: AC-Riestenberg, :48. AC-Riestenberg (Monogue, Vigen), 8:22. AC-Loidolt, 15:15, sh. Saves: Minneapolis: Bruening 9-17-6-32. Armstrong/Cooper: Kahl 6-10-10-26.

Bloomington Jefferson 3, Hopkins/SLP 1

Hopkins/St. Louis Park 0 1 0-1

Bloomington Jefferson 1 0 2-3

First: B-Longhenry (Schuck, Johnson), 12:36. Second: HSLP-Witham (Jansen), 3:59. Third: B-Bartsh (Johnson, Miller), 11:51, pp. B-Johnson, 15:57. Saves: Hopkins/St. Louis Park: Bosch 10-14-14-38. Bloomington Jefferson: Rash 15-3-4-22.

Burnsville 5, Eagan 2

Burnsville 2 2 1-5

Eagan 1 1 0-2

First: B-Katzmarek (Dundon), 3:28. E-Berger (Schoeberl, Bauman), 13:11, pp. B-Dundon, 15:59. Second: E-Cooper, 3:49, sh. B-Bowlby (Hatton, Glassen), 5:30. B-Bowlby, 13:53. Third: B-Carlson (Bowlby), 13:15, pp. Saves: Burnsville: Oettinger 3-3-4-10. Eagan: Whitehead 4-13-8-25.

Centennial/SLP 3, Champlin Park/CR 2

Champlin Park/Coon Rapids 0 1 1-2

Centennial/Spring Lake Park 0 1 2-3

Second: CPCR-Strouse (McKenzie), 15:39. CSLP-Cody (O'Hara), 15:53. Third: CSLP-Goodreau, 3:18. CPCR-Strouse, 9:33. CSLP-Chatleain (O'Hara, Goodreau), 12:33. Saves: Champlin Park/Coon Rapids: Wostrel 10-7-16-33. Centennial/Spring Lake Park: Peterson 9-6-10-25.

Cretin-Derham Hall 4, East Ridge 3

East Ridge 0 2 1-3

Cretin-Derham Hall 2 1 1-4

First: CDH-Anderson (Geist), 4:42. CDH-Ahern (Broz), 12:21, pp. Second: ER-Fetch (Hollenback), 8:36. ER-Schmidt (Andre), 11:19. CDH-Geist (Anfang), 12:18. Third: ER-Ferrell, 8:48, sh. CDH-Evans (Geist), 13:47. Saves: East Ridge: Garrity 7-12-12-31. Cretin-Derham Hall: Fritz 6-9-12-27.

Eastview 3, Lakeville North 1

Eastview 1 0 2-3

Lakeville North 0 0 1-1

First: E-Cords (Keating), 16:25. Third: LN-Hanson (Jensen, Gasparini), 11:31. E-Chesek (Stepan, Groebner), 13:30. E-Wilhelm (Chesek), 15:38. Saves: Eastview: Lombardi 6-8-8-22. Lakeville North: Boughan 6-4-5-15.

Elk River/Zimmerman 4, Blaine 3, OT

Blaine 1 1 1 0-3

Elk River/Zimmerman 1 1 1 1-4

First: ERZ-Humphrey (Henrichsen), 10:52. B-Ronn (Sandberg), 12:32, pp. Second: ERZ-Humphrey (Christian), 9:09. B-Anderson (Sandberg), 16:31. Third: ERZ-Christian (Humphrey), 6:50, pp. B-Andrle (Sandberg), 7:48. Overtime: ERZ-Hansberger (Henrichsen, Huseth), 5:39. Saves: Blaine: Zenk 8-12-13-2-35. Elk River/Zimmerman: Hess 6-6-8-1-21.

Hill-Murray 6, North Wright County 0

Hill-Murray 2 2 2-6

North Wright County 0 0 0-0

First: HM-Hause (Flohrs), 2:58. HM-Hause (Senden, Boreen), 4:42. Second: HM-Franco (Weyandt), 4:30. HM-Boreen (Boyer, Franco), 10:04. Third: HM-Dochniak (Senden), 2:37. HM-Hause (Franco), 12:53. Saves: Hill-Murray: Anderson 6-2-9-17. North Wright County: Weiser 6-6-10-22.

Holy Angels 7, Two Rivers/St. Paul 0

Holy Angels 1 4 2-7

Two Rivers/St. Paul 0 0 0-0

First: HA-Clow (Garton, LaMere), 15:27. Second: HA-Poehling (Lesnar), :53. HA-Clow (Garton, LaMere), 7:27, pp. HA-LaMere (Clow, Garton), 9:54. HA-Loichle (Poehling), 13:40. Third: HA-Garton (Poehling, LaMere), 5:39. HA-Garton (LaMere, Clow), 10:55. Saves: Holy Angels: Rimstad 11-15-8-34. Two Rivers/St. Paul: Haack 5-7-2-14.

Holy Family 5, Chaska/Chanhassen 0

Chaska/Chanhassen 0 0 0-0

Holy Family 1 4 0-5

First: HF-Messner (Kaiser), :21. Second: HF-Messner, 6:56. HF-Linn (Braun, Moss), 10:59. HF-Kaiser, 14:12. HF-Paidosh, 14:52. Saves: Chaska/Chanhassen: Margraf 23-17-8-48. Holy Family: Blair 9-4-7-20.

Lakeville South 5, Farmington 3

Farmington 2 1 0-3

Lakeville South 2 3 0-5

First: LS-Fowler (Fowler), 5:03. F-Meier (Gehrke), 5:57. F-Gehrke (Kadrlik, Kadrlik), 7:08. LS-Enright, 9:37. Second: LS-Otremba (Hunst, Mader), 13:13. LS-Enright (Wright), 13:37. F-Gehrke (Kadrlik), 14:06. LS-Otremba (Enright), 14:44. Saves: Farmington: Moudry 12-17-9-38. Lakeville South: Lang 5-8-14-27.

Litchfield/D-C 10, Prairie Centre 1

Litchfield/Dassel-Cokato 3 4 3-10

Prairie Centre 1 0 0- 1

First: LDC-Tormanen, 4:23. LDC-Braaten (Robertson, Erickson), 5:24. PC-Ludwig, 6:18. LDC-Schultz (Iverson, Tormanen), 14:22. Second: LDC-Schultz (Iverson), 9:49. LDC-Schultz (Robertson), 12:58. LDC-Robertson, 13:23. LDC-Hillman, 13:57. Third: LDC-Hillman, :20. LDC-Iverson (Johnson), 8:18. LDC-Benson (Erickson), 11:59. Saves: Litchfield/Dassel-Cokato: Kuechle 1-1-2-4. Prairie Centre: Lemke 24-16-13-53.

Maple Grove 6, Blake 2

Blake 1 1 0-2

Maple Grove 1 3 2-6

First: B-Morrison, 6:18. MG-Retrum (Soukup), 6:55. Second: B-Morrison (Broz), 2:16. MG-Olson (Shipley), 4:46. MG-Retrum (Shipley, Oakland), 7:07, sh. MG-Oakland (Olson, Holm), 12:59. Third: MG-Rice (Johnson), 14:28. MG-Olson (Erickson ), 14:59. Saves: Blake: Haag 6-8-11-25. Maple Grove: Strom 9-7-6-22.

Marshall 2, Hutchinson 1

Marshall 1 0 1-2

Hutchinson 0 1 0-1

First: M-Wichmann, 2:15. Second: H-Petersen (Hauan), 7:28, sh. Third: M-Schaefer, 4:39. Saves: Marshall: Deutz 16-9-18-43. Hutchinson: Docken 4-2-4-10.

Minnehaha United 3, Rochester Mayo 2

Minnehaha United 0 2 1-3

Rochester Mayo 0 2 0-2

Second: RM-Augeson, 1:55. MU-Wasserman (Deuel), 8:58, pp. RM-Cummings (Siems), 10:14. MU-Wasserman, 12:26, sh. Third: MU-Berthiaume (Goings, Bond), 2:15, pp. Saves: Minnehaha United: Magnuson 10-6-4-20. Rochester Mayo: Kober 10-8-10-28.

Mound Westonka 6, Mahtomedi 2

Mahtomedi 0 1 1-2

Mound Westonka 1 3 2-6

First: MW-Courneya (Leonard), 16:10, pp. Second: MW-Leonard (Wendorf, Hargreaves), 3:25. MW-Pioske (Wendorf, Hardacre), 4:49. M-Miller, 10:25. MW-Harder (Harmer, Miner), 11:33. Third: MW-Harmer (Finck, Harder), 8:00. M-Bogren (Gillet), 15:03. MW-Johnson (Harder, Lacomy), 16:05. Saves: Mahtomedi: Galeazzi 21-12-13-46. Mound Westonka: Roth 1-4-10-15.

North St. Paul/Tartan 7, Visitation 0

Visitation 0 0 0-0

North St. Paul/Tartan 2 3 2-7

First: NSPT-Wold (Tabaka, Schwantes), 2:54. NSPT-Tabaka, 5:13. Second: NSPT-Hackman (Volkers, Martinez), 2:35. NSPT-Roesler (Pineda-Martinez), 6:04. NSPT-Wold (Novak), 16:57. Third: NSPT-Volkers (Martinez, Knoblauch), 5:05. NSPT-Roesler, 11:43. Saves: Visitation: Pagel 5-2-x-7, Cooper x-5-5-10. North St. Paul/Tartan: James 2-5-2-9.

Orono 3, South St. Paul 0

South St. Paul 0 0 0-0

Orono 0 2 1-3

Second: O-Ryskamp, 6:57. O-Niccum (Ryskamp, Lopez), 12:03, pp. Third: O-Niccum (Lopez), 2:47. Saves: South St. Paul: Norman 5-4-8-17. Orono: Dahl 9-10-5-24.

Princeton 10, Morris/Benson Area 4

Morris/Benson Area 1 1 2- 4

Princeton 3 3 4-10

First: P-Noehre (Stokke), 8:14. P-Cook, 9:01. MBA-Karlie (Bent, Sarmasak), 9:50, pp. P-Dixon, 11:25. Second: MBA-Bent, 1:04. P-Ulm (Dixon, Cook), 3:11. P-Chaffee (Ulm), 5:26. P-Ulm, 7:59. Third: MBA-Karlie (Jones), :17. P-Stokke (Cook), 1:36. P-Cook (Dixon), 6:12, pp. P-Dixon (Ulm), 9:01. P-Ulm (Dixon), 9:40. MBA-Karlie (Jones, Zimmel), 15:47. Saves: Morris/Benson Area: Breuer 5-7-6-18. Princeton: Ulm 7-12-7-26.

Red Wing 5, Mankato West 3

Mankato West 0 1 2-3

Red Wing 3 1 1-5

First: RW-Handwerk (Zylka), 3:15. RW-Grove, 10:33. RW-Zylka, 16:35, pp. Second: MW-Bloemke (Jackson, Hvinden), 3:11, pp. RW-Kruger, 10:10. Third: RW-Roe (Zylka), 2:55, pp. MW-Pockrandt, 4:19. MW-Pockrandt (Jackson, Hvinden), 8:37. Saves: Mankato West: Smith 14-8-10-32. Red Wing: Meyer 5-12-4-21.

Rosemount 5, Shakopee 4, OT

Rosemount 1 0 3 1-5

Shakopee 2 2 0 0-4

First: S-Grabianowski (Grabianowski), 7:18, sh. R-Edgar, 13:03, pp. S-Grabianowski (Skattum, Heyer), 13:35. Second: S-Heyer (Nash), 1:38, pp. S-Grabianowski (Skattum, Heyer), 10:31. Third: R-Tuttle (Nelson, Stramel), 4:02. R-Hanson (Stramel), 5:51. R-Stramel (Tuttle, Hanson), 15:26. Overtime: R-Tuttle (Macho, Hanson), 6:26. Saves: Rosemount: Chittajallu 4-6-2-0-12. Shakopee: Boots 11-7-10-0-28.

Roseville 4, Mounds View 1

Mounds View 1 0 0-1

Roseville 0 1 3-4

First: MV-Ballinger (Berggren), 10:29, pp. Second: R-Jones (Haug), 13:06, pp. Third: R-Jones (Eskin), 4:38. R-Ray (Jones), 9:27. R-Martin (Eskin, Jakaboski), 14:34. Saves: Mounds View: Norlinger 8-11-10-29. Roseville: Jones 7-7-6-20.

Waconia 11, Worthington 4

Worthington 0 3 1- 4

Waconia 8 3 0-11

First: Wa-Braverman (Mielke, Kelley), :56. Wa-Kelley, 2:06, pp. Wa-Mielke (Wozniak), 5:04. Wa-Lindstrom, 8:01. Wa-Kelley (Mielke), 10:58. Wa-Beix, 11:17. Wa-Lindstrom, 13:33. Wa-Braverman (Borland), 14:48. Second: Wo-Pederson (Aljets), 7:05. Wa-Schluck (Lindstrom), 7:51. Wa-Braverman (Kelley, Mielke), 9:01. Wo-Nickel (Iverson), 12:16, pp. Wo-Aljets (Nickel), 12:56, pp. Wa-Lindstrom (Beix), 16:41. Third: Wo-Aljets, 12:00, sh. Saves: Worthington: Dykstra 8-5-1-14. Waconia: Elvebak 5-8-10-23.

Wayzata 2, Benilde-St. Margaret's 1

Wayzata 0 1 1-2

Benilde-St. Margaret's 1 0 0-1

First: BSM-Zavoral (Hoen, Gustafson), 8:49. Second: W-Matthews, 12:52. Third: W-Matthews, 8:31. Saves: Wayzata: Lavender 9-13-6-28. Benilde-St. Margaret's: Van Stelten 6-8-4-18.

Woodbury 3, Park of Cottage Grove 1

Park of Cottage Grove 1 0 0-1

Woodbury 0 2 1-3

First: P-Jensen (Villas, Hansen), 7:20. Second: W-Meeder (Roepke), 3:05. W-Meeder, 12:11. Third: W-Hoschka (Mischacoff), 5:48. Saves: Park of Cottage Grove: Stepka 9-10-7-26. Woodbury: Tuman 6-7-5-18.