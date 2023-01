Tap the bookmark to save this article.

TUESDAY

ALPINE SKIING • BOYS

LAKE

At Buck Hill

Minnetonka 292, Wayzata 251, Hopkins 223. Medalist: Stephen Reddington, Minnetonka, 45.91.

ALPINE SKIING • GIRLS

LAKE

At Buck Hill

• Minnetonka 360, Hopkins 291, Edina 280. Medalist: Marissa Witte, Minnetonka, 46.90.

BASKETBALL • BOYS

MCAA

• Spectrum 67, Eagle Ridge Academy 32

• West Lutheran 66, PACT 60

METRO EAST

• Mahtomedi 69, St. Thomas Academy 41

• North St. Paul 82, Hastings 80

• Tartan 70, Simley 62

• Two Rivers 77, Hill-Murray 27

MINNESOTA RIVER

• Belle Plaine 70, Lester Prairie 59

• LeSueur-Hend. 50, Sibley East 48

• Tri-City United 57, Mayer Luth. 46

MISSISSIPPI 8

• Becker 70, Monticello 54

• Camb.-Isanti 94, Chisago Lakes 87

• Princeton 93, Big Lake 89

• St. Francis 58, North Branch 48

NORTHWEST SUBURBAN

• Armstrong 62, Totino-Grace 48

• Blaine 87, Coon Rapids 82

• Champlin Park 75, Centennial 59

• Elk River 67, Anoka 40

• Maple Grove 68, Andover 58

• Park Center 100, Spring Lake Park 68

• Osseo 76, Rogers 60

SOUTH SUBURBAN

• Eagan 81, Burnsville 75

• Eastview 79, Lakeville North 77, OT

• Farmington 70, Apple Valley 56

• Lakeville South 47, Rosemount 36

• Shakopee 69, Prior Lake 60

ST. PAUL

• Harding 78, Washington 57

• Highland Park 57, Como Park 45

TRI-METRO

• Columbia Heights 99, Brooklyn Center 82

• DeLaSalle 83, Bloomington Kennedy 38

• Holy Angels 81, Fridley 75

• St. Anthony 93, Richfield 77

WRIGHT COUNTY

• New London-Spicer 75, Litchfield 41

METROPOLITAN AREA

• Buffalo 62, Sartell-St. Stephen 53

• Eden Prairie 90, Brainerd 82

• Edina 65, Bloom. Jefferson 62

• Hiawatha Collegiate 75, Blake 55

• Holy Family 78, Breck 63

• Mounds Park Acad. 89, Hope Acad. 82, OT

• New Prague 57, Kasson-Mantorville 52

• Northfield 90, Albert Lea 84

• Orono 81, Mound Westonka 47

• Roch. John Marshall 71, Red Wing 41

• Sauk Rapids-Rice 74, Hutchinson 61

• St. Michael-Albertville 72, Waconia 45

• St. Paul Academy 83, Mpls. Roosevelt 65

MINNESOTA

• Morris/C-A 64, BOLD 41

• Roch. Century 60, Roch. Mayo 57

• St. Clair 59, Madelia 32

BASKETBALL • GIRLS

MCAA

• Heritage Christian 37, United Christian 16

METRO EAST

• Hastings 67, North St. Paul 61

• Hill-Murray 50, Two Rivers 41

• Mahtomedi 75, South St. Paul 49

• Tartan 65, Simley 38

METRO WEST

• Chanhassen 78, Waconia 71

• Chaska 92, Benilde-St. Margaret's 83

• New Prague 73, Bloom. Jefferson 70

• St. Louis Park 66, Orono 60

MINNEAPOLIS CITY

• Roosevelt 58, South 36

• Southwest 65, Washburn 37

MISSISSIPPI 8

• Becker 64, Monticello 42

• Cambridge-Isanti 79, Chisago Lakes 27

• Princeton 63, Big Lake 46

• St. Francis 58, North Branch 48

NORTHWEST SUBURBAN

• Armstrong 62, Totino-Grace 48

• Blaine 85, Coon Rapids 31

• Centennial 61, Champlin Park 52

• Elk River 67, Anoka 40

• Maple Grove 81, Andover 38

• Rogers 52, Osseo 40

• Spring Lake Park 78, Park Center 48

SOUTH SUBURBAN

• Eagan 79, Burnsville 41

• Lakeville North 67, Eastview 52

• Prior Lake 49, Shakopee 38

• Rosemount 57, Lakeville South 46

ST. PAUL

• Central 69, Humboldt 30

• Como Park 77, Highland Park 15

• Harding 41, Washington 39

TRI-METRO

• DeLaSalle 61, Bloomington Kennedy 29

• Holy Angels 63, Fridley 39

• Richfield 79, St. Anthony 72

WRIGHT COUNTY

• Glencoe-Silver Lake 60, Annandale 48

• Holy Family 48, SW Christian 41

• New London-Spicer 80, Rockford 30

• Watertown-Mayer 50, Dassel-Cokato 43

METROPOLITAN AREA

• Albert Lea 58, Northfield 51

• Breck 40, Minneapolis Edison 37

• Buffalo 69, Sartell-St. Stephen 61

• Cooper 53, Edina 45

• Hmong Academy 26, St. Paul Johnson 23

• Kimball 65, Howard Lake-W-W 30

• Lake Crystal-WM 53, Belle Plaine 49

• Mayer Lutheran 67, Blake 35

• Minnehaha Academy 91, Apple Valley 16

• Red Wing 57, Roch. John Marshall 42

• St. Peter 48, Delano 41

• Trinity 36, Avail Academy 35

• Waseca 49, Tri-City United 25

GYMNASTICS • GIRLS

METRO WEST

• Chaska/Chanhassen 125.7, St. Louis Park 125.0. All-around: Anna Williams, St. Louis Park, 32.75.

MISSISSIPPI 8

• Becker 132.575, Chisago Lakes 131.025. All-around: Ella Rhein, Chisago Lakes, 35.6.

SOUTH SUBURBAN

• Lakeville South 141.925, Farmington 135.75. All-around: Ella Erickson, Lakeville South, 36.375.

HOCKEY • BOYS

INDEPENDENT METRO ATHLETIC

• Blake 9, Providence Academy 5

METRO WEST

• Benilde-St. Margaret's 7, Chaska 1

• Chanhassen 3, Orono 1

• New Prague 6, Waconia 2

• St. Louis Park 6, Bloomington Jefferson 1

MISSISSIPPI 8

• Cambridge-Isanti 10, Becker/Big Lake 1

• Monticello 4, Princeton 0

SOUTH SUBURBAN

• Lakeville South 6, Farmington 1

• Prior Lake 2, Apple Valley/Burnsville 0

• Shakopee 7, Rosemount 3

WRIGHT COUNTY

• Hutchinson 5, SW Christian/Richfield 4

• Mound Westonka 7, Litchfield/D-C 1

METROPOLITAN AREA

• Cretin-Derham Hall 6, Mahtomedi 2

• Delano 6, Breck 0

• Fairmont 6, Minnesota River 5

• Gentry Academy 6, St. Cloud 3

• Hastings 3, Rochester Century 0

• Hopkins 4, Anoka 3

• La Crescent-Hokah 8, St. Paul Johnson 0

• Minnetonka 5, Eastview 0

• Mounds View 6, Spring Lake Park 4

• Northfield 4, Owatonna 1

• St. Paul Academy 6, Dodge County 2

• Stillwater 6, Lakeville North 3

• Two Rivers 3, Roch. John Marshall 0

• Woodbury 6, Osseo 0

HOCKEY • GIRLS

LAKE

• Buffalo 2, Hopkins/StLP 0

• Edina 5, North Wright County 1

• Minnetonka 10, Wayzata 2

METRO EAST

• Simley 5, Hastings 1

• South St. Paul 3, NSP/Tartan 2, OT

METRO WEST

• Bloomington Jefferson 4, Waconia 1

• Benilde-St. Margaret's 5, Orono 5, OT

MISSISSIPPI 8

• Chisago Lakes 5, Princeton 0

NORTHWEST SUBURBAN

• Andover 3, Maple Grove 2

• Blaine 4, Anoka 0

• Centennial/SpLP 6, Osseo/PC 3

• Champlin Park/Coon Rapids 5, Armstrong/Cooper 0

• Rogers 2, Elk River/Zimmerman 1

SUBURUBAN EAST

• East Ridge 5, White Bear Lake 0

• Park of C.G. 6, Woodbury 3

• Roseville/Mahtomedi 3, Cretin-D.H. 2

• Stillwater 5, Mounds View/Irondale 1

WRIGHT COUNTY

• Holy Family 6, Delano/Rockford 0

• Mound Westonka/SWC 9, Litchfield/D-C 0

METROPOLITAN AREA

• Blake 5, Owatonna 2

• Chisago Lakes 5, Princeton 0

• Metro-South 4, Duluth 1

NORDIC SKIING • BOYS

SOUTH SUBURBAN

At Hyland Park Reserve

• ISD 196 275, Eagan 231, Burnsville 227, Prior Lake 223, Lakeville 221, Northfield 188. Medalist (5.4k): Tommy Simmonds, Prior Lake, 13:52.4.

NORDIC SKIING • GIRLS

SOUTH SUBURBAN

At Hyland Park Reserve

• Eastview/Rosemount and Prior Lake 266, Lakeville 219, Eagan 216, Northfield 204, Burnsville 163. Medalist (5.4k): Emily Percival, Eastview/Rosemount, 16:12.8.

SWIMMING • BOYS

SOUTH SUBURBAN

• Eagan 91, Burnsville 81

• Farmington 95, Apple Valley 82

• Lakeville South 94, Rosemount 87

• Shakopee 99, Eastview 67

WRESTLING

WRIGHT COUNTY

• D-C/Litchfield 42, Delano 39

• Watertown-Mayer 72, D-C/Litchfield 9

MONDAY

BASKETBALL • BOYS

MCAA

• Legacy Christian 83, North Lakes 61

METROPOLITAN AREA

• Dassel-Cokato 80, Atwater-C-GC 65

• Nova Classical 68, Math & Science 59

BASKETBALL • GIRLS

SKYLINE

• St. Croix Lutheran 60, Cristo Rey Jesuit 7

RANKINGS

HOCKEY • BOYS

BY LET'S PLAY HOCKEY

Class 2A

• 1. Wayzata; 2. Minnetonka; 3. Maple Grove; 4. Chanhassen; 5. Edina; 6. Andover; 7. Cretin-Derham Hall; 8. Benilde-St. Margaret's; 9. Rogers; 10. St. Thomas Academy.

Class 1A

• 1. Warroad; 2. Hermantown; 3. Orono; 4. Mahtomedi; 5. Northfield; 6. East Grand Forks; 7. Providence Academy; 8. Delano; 9. Litchfield/D-C; 10. New Ulm.

HOCKEY • GIRLS

BY LET'S PLAY HOCKEY

Class 2A

• 1. Minnetonka; 2. Andover; 3. Gentry Academy; 4. Edina; 5. Hill-Murray; 6. Maple Grove; 7. Holy Family; 8. Stillwater; 9. Centennial/Spring Lake Park; 10. Benilde-St. Margaret's.

Class 1A

• 1. Warroad; 2. Holy Angels; 3. Proctor/Hermantown; 4. Orono; 5. Simley; 6. Mound Westonka/SW Christian; 7. South St. Paul; 8. Dodge County; 9. Duluth Marshall; 10. Crookston.

SUMMARIES

BASKETBALL • BOYS

Belle Plaine 70, Lester Prairie 59

Belle Plaine 38 32-70

Lester Prairie 25 34-59

Belle Plaine: Sparby 19, Gerres 14, Martin 12, Siegle 10, Retzer 10, Kehr 5. Lester Prairie: Schauer 13, Bahr 10, Radtke 10, Hodny 8, Gatlin-Coellner 5, Scheevel 5, Eckstein 3, Otto 3, Herrmann 2.

Blaine 87, Coon Rapids 82

Blaine 53 34-87

Coon Rapids 40 42-82

Blaine: Bohlman 23, Pettis 23, Pekos 16, Lyon 9, Schusted 9, Payne 5, Terry 2. Coon Rapids: Cummings-Coleman 33, Young 14, Hettwer 12, Jones 10, Freeman 6, Smith 4, Belpedio 3.

Champlin Park 75, Centennial 59

Champlin Park 40 35-75

Centennial 32 27-59

Champlin Park: Peterson 14, Graff 14, Komara 12, Hanson 10, Kiros 7, Wallace 6, Cummings 6, Mueller 4, Thielke 2. Centennial: Burgoon 17, D'Agostino 15, Driessen 11, Lee 6, Ball 4, Binder 3, Hosfield 2, Quick 1.

Columbia Heights 99, Brooklyn Center 82

Columbia Heights 46 53-99

Brooklyn Center 41 41-82

Columbia Heights: McClendon 31, Davis 16, Smith 14, Morke 13, Rulford 9, Udean 9, Hicks 7. Brooklyn Center: Douglas 34, Nzimi 11, Jones 10, Taylor 9, Foster 5, Pongsak 5, Holiday 5, Lor 3.

DeLaSalle 83, Bloomington Kennedy 38

DeLaSalle 52 31-83

Bloomington Kennedy 18 20-38

DeLaSalle: Moses V 23, Whitlock 14, Pounds 13, Morgan 12, James Jr. 8, Blaylark 4, Higgins 4, Apiagyei 3, Irvin 2. Bloomington Kennedy: Monroe 11, Sheehan 7, Davis 7, Lajeunesse-Wood 5, Bartick 4, Starr 2, Tiehi 2.

Eagan 81, Burnsville 75

Eagan 37 44-81

Burnsville 23 52-75

Eagan: Khazon 28, Carruthers 22, Schmitter 13, Buslee 8, Birk 6, Hansen 2, Madigan 2. Burnsville: Bettis 18, Sherlock 15, Belton 13, Thornton 10, Saykeo 10, Pettis 7, Johnson 2.

Eastview 79, Lakeville North 77 [OT]

Eastview 34 40 5-79

Lakeville North 37 37 3-77

Eastview: Mekonnen 19, Batala 17, Kloss 15, Adams 14, Adams 8, Eliason 6. Lakeville North: Winter 27, Vaith 22, Quam 9, Drake 8, Nolan 6, Kutzler 4, Hernandez 2.

Farmington 70, Apple Valley 56

Apple Valley 28 28-56

Farmington 36 34-70

Apple Valley: Young 20, Mitchell 19, Ocharo 6, Ford 5, Hannah 4, Tizazu 2. Farmington: T. Backwith 19, Conover 13, Hrncir 11, Bean 9, Domier 8, Todd 5, Shrum 3, R. Backwith 2.

Mahtomedi 69, St. Thomas Academy 41

St. Thomas Academy 23 18-41

Mahtomedi 35 34-69

St. Thomas Academy: Kirchner 12, Bickford 10, Brendel 6, Thompson 4, Dobbs 3, Fahning 2, Smith 2, Jack 2. Mahtomedi: Carlson 17, Armitage 15, McCleery 14, Underwood 14, Harvey 4, Ecker 3, Holley 2.

Maple Grove 68, Andover 58

Maple Grove 27 41-68

Andover 30 28-58

Maple Grove: Vaidya 20, Palbicki 14, Stang 11, Dorbor 8, Bowman 7, Anderson 5, Anbassa 3, Andover: Kopetzki 23, Nelson 15, Pemberton 7, Tarleton 4, Abbas 3, Strenge 2, Johnson 2, Dehnicke 2.

New Prague 57, Kasson-Mantorville 52

Kasson-Mantorville 14 38-52

New Prague 30 27-57

Kasson-Mantorville: Lee 23, Thome 13, Hallstrom 10, Suess 6. New Prague: Weichert 19, Larue 19, Songe 8, Washa 6, Cavanaugh 3, Novak 2.

Northfield 90, Albert Lea 84

Albert Lea 44 40-84

Northfield 51 39-90

Albert Lea: Collins Jr. 23, Wal 19, Teeter 18, Skinness 10, Conn 8, Strom 4, Moller 2. Northfield: Richardson 40, Koep 15, Scherer 9, Dimaggio 9, Mahal 9, Oakland 5, Poole 2, Lippert 1.

Orono 81, Mound Westonka 47

Mound Westonka 25 22-47

Orono 45 36-81

Mound Westonka: Kraay 16, Leonard 8, Vanderwilt 7, Reinbold 6, Tappen 2, Orenge 1, Sexton 1. Orono: Hagen 22, Kallenbach 16, Nelson 13, Wooley 8, Groves 6, Gunderson 4, Kauch 4, Close 3, Fries 3, Nelson 2.

Osseo 76, Rogers 60

Rogers 29 31-60

Osseo 32 44-76

Rogers: Whitconb 16, Fuller 11, Kane 10, Watson 8, Cespedes 6, Mix 5, Dalluge 2. Osseo: Larkins 19, Swanson 13, Denado 10, Jones 7, Smith 6, Smith 6, Hawthrone 6, Williams 3, Omotoyinbo 2, Makonnen 2, Travis 2.

Princeton 93, Big Lake 89 [OT]

Princeton 39 43 11-93

Big Lake 40 42 7-89

Princeton: Keykal 28, Drews 26, Andresen 19, Strube 7, Williams 6, Peterson 4, Pettit 3. Big Lake: Maruska 18, Layton 18, Wilczek 17, Hill 13, Kunz 11, Terlinden 11, Badeaux 1.

Shakopee 69, Prior Lake 60

Prior Lake 31 29-60

Shakopee 39 30-69

Prior Lake: Ofori 19, Deluca 8, Krouse 6, Mortensen 6, Thompson 6, Pierce 5, Wozney 4, Beckman 4, McCullough 2. Shakopee: Langsy 31, Snell 11, Wherley 7, Fulton Jr. 6, Braxton 5, Cordes 3, Kasper 2, Wood 2, Schroeder 2.

Spectrum 67, Eagle Ridge Acad. 32

Spectrum 36 31-67

Eagle Ridge Academy 16 16-32

Spectrum: Mielke 16, Greig 10, Miller 7, Siegel 7, Femrite 6, Nelson 4, Williams 4, Thompson 3, Benson 3, Paulson 3, Lawrence 2, Christensen 2. Eagle Ridge Academy: Kelash 8, Crowley 7, Relan 7, Jafar 4, Jenkins 4, Johansson 2.

St. Michael-Alb. 72, Waconia 45

Waconia 23 22-45

St. Michael-Albertville 37 35-72

Waconia: Fulford 16, Hayes 7, Olson 6, Kirsch 5, Miller 4, Marker 4, Anderson 2, McDonald 1. St. Michael-Albertville: Hochstedler 23, Johnson 16, Janz 12, Demarais 8, Vagts 6, Riebel 5, Arnlund 2.

St. Paul Academy 83, Mpls. Roosevelt 65

Minneapolis Roosevelt 34 31-65

St. Paul Academy 41 42-83

Minneapolis Roosevelt: Peterson 14, Johnson Jr 13, Esparza 10, Hunter 7, Brown 7, Alexander 6, Murray 5, Wind 3. St. Paul Academy: Rawdon 33, Hayes 17, Carter 15, Wolff 6, Assefa 5, Rock 5, Cunningham 2.

Tri-City United 57, Mayer Lutheran 46

Tri-City United 32 25-57

Mayer Lutheran 22 24-46

Tri-City United: Holicky 17, Odenthal 12, Readmond 9, Flintrop 7, R. Vosejpka 6, Tandia 4, Holicky 1, M. Vosejpka 1. Mayer Lutheran: Johnson 12, Grimsley 10, Clark 10, Lorenz 4, Neitzel 4, Arvig 4, Hahn 2.

Two Rivers 77, Hill-Murray 27

Two Rivers 39 38-77

Hill-Murray 19 8-27

Two Rivers: Christiansen 22, Powell 14, Lutz 12, Michaels 8, Rislove 5, Battle Jr. 4, Long 3, Boyken 2, Essen 2, Nelson 2, Hesse 2, Dunn 1. Hill-Murray: Frey 9, Kelly 8, Lehner 4, Ricker 4, McGurran 2.

BASKETBALL • GIRLS

Blaine 85, Coon Rapids 31

Coon Rapids 23 8-31

Blaine 43 42-85

Coon Rapids: Beck 16, Smith 8, Green 3, Schmidt 2, Buerman 2. Blaine: Garber 21, Ramacher 17, Tieden 17, Holle 12, Dominick 5, Bryant 4, Davis 3, Beckman 2, Schmitz 2, Brustuen 2.

Buffalo 69, Sartell-St. Stephen 61

Sartell-St. Stephen 19 42-61

Buffalo 27 42-69

Sartell-St. Stephen: Templin 31, Turner 12, Geiger 9, Crandall 5, Gack 4. Buffalo: Anderson 20, Guida 15, Rohlin 13, Posch 8, Bloomquist 7, Feldman 4, Feekes 2.

Centennial 61, Champlin Park 52

Centennial 34 27-61

Champlin Park 26 26-52

Centennial: Walsh 18, Metz 15, Tharp 11, Frost 8, Littlefield 4, Skalicky 3, McCall 2. Champlin Park: Lillard 14, Burchette 9, Tolentino 8, Holman 7, Pates 6, Giles 5, Spann 2, Belongia 1.

Chanhassen 78, Waconia 71

Chanhassen 34 44-78

Waconia 24 47-71

Chanhassen: Arnold 33, Linder 14, Jacobs 8, Ziembiec 7, Sustacek 6, Naples 5, Charles 5. Waconia: Roitenberg 15, Bryfczynski 12, Lauwagie 12, Keaveny 9, Hanson 7, Myhre 5, Smith 5, Bryfczynski 4, Stock 2.

Chaska 92, Benilde-St. Margaret's 83

Chaska 42 50-92

Benilde-St. Margaret's 39 44-83

Chaska: Sanders 42, Lenzen 17, Schuelke 12, Keenan 7, Heyer 5, Schaefer 5, Lakosky 4. Benilde-St. Margaret's: Olson 36, McGee 20, Bishop 14, Nnaji 4, Lumpkin 3, Friedly 3, Kapsner 3.

Cooper 53, Edina 45

Edina 17 28-45

Cooper 18 35-53

Edina: Nelson 18, Richter 8, Willette 8, Thorsen 3, Carpenter 2, Yuan 2, Moe 2, Burke 2. Cooper: Frazier 18, Kamara 15, Turner-Stensrud 11, Singleton 6, MacCarthy 2, Montgomery 1.

DeLaSalle 61, Bloom. Kennedy 29

Bloomington Kennedy 14 15-29

DeLaSalle 29 32-61

Bloomington Kennedy: Williams 11, Miller 8, Sheehan 6, Harris 4. DeLaSalle: Johnson 15, Scott 12, Blaylark 12, Whittaker-Hill 11, Starks 6, Houle 3, Rivers 2.

Eagan 79, Burnsville 41

Burnsville 23 18-41

Eagan 47 32-79

Burnsville: Bruha 11, Krumwiede 6, King 5, Islam 4, Warren 4, Johnson 4, Reuter 3, Olsen 2, Baskin 2. Eagan: Iten 20, McCullum 16, McClary 14, Schmitter 10, Meisinger 4, Buslee 4, Simonsen 3, Redetzke 2, Sanchez 2, Cahill 2, Pankratz 2.

Elk River 67, Anoka 40

Anoka 17 23-40

Elk River 39 28-67

Anoka: Freking 11, Mucangi 9, Eppinga 6, Lakanen 6, Youngquist 6, Schoknecht 2. Elk River: Weicht 16, Hidde 11, Langbehn 10, Demar 9, Johnson 8, Christy 8, Van Thomme 3, Osterman 2.

Glencoe-Silver Lake 60, Annandale 48

Glencoe-Silver Lake 27 33-60

Annandale 23 25-48

Glencoe-Silver Lake: Monahan 18, Christianson 14, Petersen 12, Graf 8, Lipke 4, Simons 4. Annandale: Jones 11, Jonas 10, Helget 9, Bishop 5, Simon 4, Henson 4, Gagnon 3, Jerpseth 2.

Holy Angels 63, Fridley 39

Holy Angels 31 32-63

Fridley 21 18-39

Holy Angels: O'Rourke 12, Buer 11, Pritchard 11, Caron 6, Pierce 6, Carter 5, Lind 4, Henry 3, Vessel 3, Delsing 2. Fridley: Washington 12, Williamson 10, Cochran-Starr 9, Jensen 6, Henrikson 2.

Holy Family 48, SW Christian 41

Holy Family 25 23-48

Southwest Christian 18 23-41

Holy Family: Land 18, Hall 11, Neubauer 8, Zay 6, Miller 3, Anseth 2. Southwest Christian: Brunsberg 19, Burkhart 10, Straub 8, Beckering 4.

Mahtomedi 75, South St. Paul 49

Mahtomedi 36 39-75

South St. Paul 24 25-49

Mahtomedi: Greene 18, Potthoff 13, Wilson 11, Muetzel 9, Kletti 7, Peer 4, Prose 3, Frazier 3, Crothers 3, Loss 2, Jespersen 2. South St. Paul: G. Johanson 13, Skwira 12, Bauer 10, S. Johanson 4, Ebert 4, Waska 3, Anderson 3.

Maple Grove 81, Andover 38

Andover 24 14-38

Maple Grove 48 33-81

Andover: Vaaler 11, Miller 8, Frost 8, Engelby 3, Purcell 3, Heppell 2, Hermann 2, Fields 1. Maple Grove: Klick 18, Ode 16, Kormann 12, Holmquist 12, Stern 8, Hanna 4, Hanna 3, Lamker 3, Misoi 2, Clough 2, Dawson 1.

Mayer Lutheran 67, Blake 35

Mayer Lutheran 37 30-67

Blake 17 18-35

Mayer Lutheran: Guetzkow 21, I. Keaveny 16, Martin 9, Maass 6, Winkelman 4, Buhr 4, C. Keaveny 3, Carlson 2, Henning 2. Blake: Bowles 12, Mithun 10, Michael-Crushshon 6, Hardy 5, Gregor 2.

Mpls. Roosevelt 58, Mpls. South 36

Minneapolis South 24 12-36

Minneapolis Roosevelt 32 26-58

Minneapolis South: Longs 14, Kimbrough 7, Moss 6, Amundson 5, Luhmann 4. Minneapolis Roosevelt: Walker 18, Wren 14, Behl 9, Behl 8, Davis 5, Hartman 4.

Mpls. Southwest 65, Mpls. Washburn 37

Minneapolis Washburn 23 14-37

Minneapolis Southwest 30 35-65

Minneapolis Washburn: Moss 14, Stevens 6, Larsen 5, Hopkins 4, Ordaz 4, Meckey 2, Jorgensen 2. Minneapolis Southwest: Johnson 16, Schoenke 14, Green 10, Ewert 8, Brastad 6, Veasey 3, Thousand 3, Kramer 2, Youngdahl 2, Spanier 1.

New Prague 73, Bloom. Jefferson 70

Bloomington Jefferson 35 35-70

New Prague 37 36-73

Bloomington Jefferson: Felt 21, Hemann 13, Chapple 12, Nelson 11, Stockinger 5, Anderson 3, Goltz 3, Richard 2. New Prague: Boulanger 24, Hemann 13, Hatlevig 12, Erickson 8, Kilian 5, Langeberg 4, Specht 4, Zimmerman 3.

Princeton 63, Big Lake 46

Big Lake 16 30-46

Princeton 28 35-63

Big Lake: Sternquist 21, Knapp 10, Fitzgibbons 5, Polacec 4, White 2, Moyer 2, Jacobs 2. Princeton: Tidrick 20, Waytashek 14, Griesert 12, Adickes 5, Meyer 5, Noble 3, Selinsky 2, Triebernig 1, Meyer 1.

Prior Lake 49, Shakopee 38

Shakopee 17 21-38

Prior Lake 22 27-49

Shakopee: Maenke 13, Hall 11, Pawlicki 6, Skattum 2, Singleton-Buchanan 2, Moore 2, Ross 2. Prior Lake: McNair 19, Holmberg 12, Bowman 10, Thoms 6, Van-Helden 2.

Rogers 52, Osseo 40

Osseo 21 19-40

Rogers 26 26-52

Osseo: Choi 14, Miller 9, Wilson 7, Papa 6, Hargrove 2, White 2. Rogers: Maciej 23, Glass 10, Moberg 8, Netzinger 4, Jones 4, Daun 3.

Rosemount 57, Lakeville South 46

Rosemount 21 36-57

Lakeville South 21 25-46

Rosemount: Ang 14, Moeller 12, Thompson 10, Sheedy 9, Modrynski 5, Ramlall 3, A. Teko-Folly 2, P. Teko-Folly 2. Lakeville South: Martin 11, Ronn 10, Coleman 9, Ohnstad 5, Goodman 5, Beck 4, Schmidtke 2.

Spring Lake Park 78, Park Center 48

Park Center 30 18-48

Spring Lake Park 49 29-78

Park Center: Crushshon 17, Ben 15, Loyd 9, Anderson 4, Mayberry 2, Sanders 1. Spring Lake Park: Thomas 29, Nusbaum 15, Sutch 15, Smith 12, Bergstrom 3, Goerish 2, Kesti 2.

St. Louis Park 66, Orono 60

Orono 43 17-60

St. Louis Park 32 34-66

Orono: Moore 21, Knudson 11, Kallenbach 11, Watkins 6, Kompelien 6, Pearce 3, Lundell 2. St. Louis Park: Harden 19, Massie 11, Schmitz 11, Hegdahl 8, Spates 7, Alexander 5, Miller 5.

St. P. Central 69, St.P. Humboldt 30

St. Paul Central 43 26-69

St. Paul Humboldt 11 19-30

St. Paul Central: Rynkiewich 26, Roste 12, Northrop-Kiel 9, Dang-Knox 9, Easley 6, Nelson 4, Freberg 3. St. Paul Humboldt: Moreno 9, Ahmed 7, Cannon 6, Mann 5, Parades 3.

St. P. Como Park 77, St. P. High. Park 15

St. Paul Como Park 51 26-77

St. Paul Highland Park 10 5-15

St. Paul Como Park: Nichols VanNett 21, VanNett 11, Crump 8, Hinton 8, James 7, Seppanen 6, Singer 6, Mohamed 4, Wagner-Hemstad 4, Kezier 2, St. Paul Highland Park: Vaughn 8, Coleman 5, Bradford 2.

St. Peter 48, Delano 41

Delano 25 16-41

St. Peter 17 31-48

Delano: Pietila 8, Beeler 7, Schmit 7, Champeau 6, Tool 4, Beeler 3, Balsiger 2, Danielson 2, Wegman 2. St. Peter: Holmgren 23, Southworth 11, Kamm 9, Maloney 4, Remmert 1.

Watertown-Mayer 50, Dassel-Cokato 43

Dassel-Cokato 25 18-43

Watertown-Mayer 23 27-50

Dassel-Cokato: Harrison 17, Johnson 9, Rauschendorfer 6, Lynk 4, Kraemer 4, Quern 2, Guennigsman 1. Watertown-Mayer: Rundell 13, Burmeister 12, Czinano 11, Penegor 6, Frisbie 3, Otterness 3, Onell 2.

HOCKEY • BOYS

Cambridge-Isanti 10, Becker/Big Lake 1

Becker/Big Lake 0 0 1-1

Cambridge-Isanti 2 3 5-10

First: C-Pierson (Nutt), 4:31. C-Boughton, 16:27. Second: C-Pierson (Boughton, Lawson), 4:40, pp. C-Terhell (O'Donovan), 10:39. C-O'Donovan (Lawson, Terhell), 10:56. Third: C-Wisen, 0:31, sh. B-Graning, 1:00. C-Overby (O'Donovan), 1:50, sh. C-Terhell (O'Donovan), 6:40. C-Boughton (Rasche), 8:30. C-O'Donovan (Terhell), 11:40. Saves: Becker/Big Lake: Holm 16-8-4-28. Cambridge-Isanti: Hosch 4-6-4-14.

La Crescent-Hokah 8, St. Paul Johnson 0

St. Paul Johnson 0 0 0-0

La Crescent-Hokah 1 6 1-8

First: L-Bla'ha (Farrell), 7:41. Second: L-Farrell (Bla'ha, Kubecka), 0:35, pp. L-Johnson, 2:02. L-Myhre (Holzer), 3:44, pp. L-Farrell (Kubecka, Bla'ha), 5:27. L-Donovan (Christianson), 6:43. L-Kubecka (Bla'ha), 12:31. Third: L-Farrell, 3:00, sh. Saves: St. Paul Johnson: Kasper 15-13-8-36. La Crescent-Hokah: Morken 3-5-2-10.

Minnetonka 5, Eastview 0

Minnetonka 1 1 3-5

Eastview 0 0 0-0

First: M-Garry (Schultz, Pasqua), 8:24, pp. Second: M-Burrows (Garry), 11:25. Third: M-Moore (Stout, Hupka), 11:48, pp. M-McCuskey (Scheetz, House), 12:29. M-Garry (Klaers), 15:50. Saves: Minnetonka: Nelson 6-6-3-15. Eastview: Svaren 14-12-12-38.

Monticello 4, Princeton 0

Monticello 2 2 0-4

Princeton 0 0 0-0

First: M-Scherber, 6:48. M-Larson (Miller, Bitz), 15:18. Second: M-Harris (Brooks, Dunn), 5:31. M-Simon (Thompson), 6:09, sh. Saves: Monticello: Soderholm 8-10-8-26. Princeton: Koecher 10-14-12-36.

Mound Westonka 7, Litchfield/D-C 1

Litchfield/Dassel-Cokato 0 0 1-1

Mound Westonka 2 3 2-7

First: M-Scherven (Jewison, Hansberger), 13:27. M-Pouchnik, 15:16. Second: M-Pouchnik (Thurston, Peterson), 8:23. M-Decker, 9:37. M-Pouchnik (Thurston), 11:50. Third: M-Henningsgaard, 2:01. L-Gustafson (Graupmann, Olson), 11:35. M-Decker (Peterson, Zierke), 13:24. Saves: Litchfield/Dassel-Cokato: Halonen 8-14-0-22; Zwilling 0-0-9-9. Mound Westonka: Evenson 7-9-6-22.

Mounds View 6, Spring Lake Park 4

Spring Lake Park 0 4 0-4

Mounds View 2 3 1-6

First: M-Koch, 6:34. M-Schulte (Koch), 13:00. Second: S-Larsen (Ross, Lindquist), 0:20, pp. S-White (Roell), 3:00. M-Dean (Schulte), 4:19. M-Hatton (Conlin, Dean), 5:15. S-Larsen (Roell, Shipman), 6:32. S-Wackman (Lueck), 7:12. M-Conlin (Loucks), 15:17. Third: M-Conlin, 4:08. Saves: Spring Lake Park: Lueck 8-6-12-26. Mounds View: Lee 13-13-11-37.

New Prague 6, Waconia 2

Waconia 0 1 1-2

New Prague 1 3 2-6

First: N-Schmidt (Seymour), 5:32. Second: W-Puchner (Siddons), 1:07, sh. N-Borwege (Giesen, Goggins), 4:48. N-Schmidt (Seymour), 8:47. N-Schmidt (Seymour), 10:56. Third: W-Nessa (Sorenson), 0:11. N-Schmidt, 7:49. N-Berg (Schmidt, Seymour), 11:05. Saves: Waconia: Johnson 13-13-9-35. New Prague: Murphy 3-3-10-16.

Prior Lake 2, AV/Burnsville 0

Apple Valley/Burnsville 0 0 0-0

Prior Lake 0 2 0-2

Second: P-Pownall (Erickson, Stephany), 13:01. P-Pelcl (Boyce, Rice), 16:16. Saves: Apple Valley/Burnsville: Gilmore 5-12-12-29. Prior Lake: Mickett 6-9-8-23.

Shakopee 7, Rosemount 3

Rosemount 1 1 1-3

Shakopee 4 1 2-7

First: S-Simpson (Vogel, Steinhoff), 1:07. R-Hegarty (Toll, Hansen), 3:02. S-Simpson (Vogel), 5:38. S-Vogel (Simpson, Orchard), 15:36, pp. S-Simpson (Kultgen, Huson), 15:55. Second: R-Campbell (Toll), 7:14. S-Simpson, 8:21. Third: R-Hansen (Salak), 7:52. S-Marschall (Siegert), 13:09. S-Vogel (Orchard), 14:46, pp. Saves: Rosemount: Denny 3-10-7-20. Shakopee: Huson 11-9-12-32.

Woodbury 6, Osseo 0

Woodbury 1 4 1-6

Osseo 0 0 0-0

First: W-Tarlton (Grossklaus, Schlattman), 12:00, pp. Second: W-Dittrich (Tichy), 2:38. W-Alberts (Tichy, Moeller), 8:50. W-Moeller, 10:52. W-Tichy (Shaback), 14:29, pp. Third: W-Hansen, 1:54, pp. Saves: Woodbury: Carlson 6-3-8-17. Osseo: Halvorson 10-4-6-20.

HOCKEY • GIRLS

Benilde-St. Margaret's 5, Orono [OT]

Benilde-St. Margaret's 2 2 1 0-5

Orono 2 1 2 0-5

First: B-Mikkelson (Morris), 3:59. O-Kimbrel (Rasmussen, Pleimann), 9:07, sh. B-Rucinski (Gray, Koopman), 15:33. O-Schmidt (Lopez), 15:59. Second: O-Kimbrel (Rasmussen, Bickett), 6:23. B-Duffy (Mikkelson), 11:09. B-Hamel (Gray, Rucinski), 15:36, pp. Third: O-Lopez, 3:21. O-Lopez (Rasmussen), 12:17. B-Pasqua (Hassler), 14:44, pp. Saves: Benilde-St. Margaret's: Rooney 0-8-5-5-18. Orono: Dahl 5-9-6-9-29.

Blaine 4, Anoka 0

Anoka 0 0 0-0

Blaine 3 1 0-4

First: B-Knowles (Janssen, Chapman), 10:22. B-Brady (Olson), 13:48. B-Knowles (Chapman, Janssen), 14:58. Second: B-Chapman (Knowles), 0:30. Saves: Anoka: Paaverud 18-4-16-38. Blaine: Hansen 7-5-3-15.

Blake 5, Owatonna 2

Blake 2 0 3-5

Owatonna 1 0 1-2

First: B-Broz (Countryman), 3:25. B-Morrison (Broz, Higuchi), 8:28, pp. O-Bogen (Vetsch, Radel), 10:18. Third: B-Higuchi (Broz), 11:18, sh. O-Oien (Bogen), 12:15, pp. B-Higuchi (Broz, Morrison), 13:23, pp. B-Morrison, 16:40. Saves: Blake: McGawn 10-7-2-19. Owatonna: Spencer 4-6-9-19.

Bloom. Jefferson 4, Waconia 1

Bloomington Jefferson 0 3 1-4

Waconia 1 0 0-1

First: W-Hoernemann (Mielke, Schluck), 10:42, pp. Second: B-Lesch (Larson), 4:36. B-Lesch (Larson), 9:18. B-Brendalen (Wolfe, Lesch), 9:39. Third: B-Larson (Lesch), 13:21. Saves: Bloomington Jefferson: Rash 6-11-4-21. Waconia: Elvebak 12-7-4-23.

Centennial/SpLP 6, Osseo/PC 3

Osseo/Park Center 3 0 0-3

Centennial/Spring Lake Park 1 3 2-6

First: O-Edlund, 0:44. O-Patton (Eikos, Smuk), 13:07, pp. C-O'Hara (Newpower), 14:01. O-Strand (Smuk, Smuk), 15:41. Second: C-Laager (Ball, Jarpey), 12:09. C-Hemr (Chatleain), 12:17. C-Hemr (Larsen, O'Hearn), 16:59. Third: C-O'Hara (O'Hearn, Thompson), 4:26, sh. C-Laager (Hemr), 14:50. Saves: Osseo/Park Center: Schmaltz 8-12-7-27. Centennial/Spring Lake Park: Groess 12-3-6-21.

Champlin Park/CR 5, Armstrong/Cooper 0

Armstrong/Cooper 0 0 0-0

Champlin Park/Coon Rapids 1 2 2-5

First: C-Boden (Julien, Keding), 16:13. Second: C-Johnson (Scott, Burnevik), 1:13, pp. C-Julien (McKenzie), 12:59. Third: C-Johnson (Singh, Scott), 8:36. C-Johnson (McKenzie, Aswegan), 15:39. Saves: Armstrong/Cooper: Kahl 9-12-11-32. Champlin Park/Coon Rapids: Wostrel 4-5-5-14.

Chisago Lakes 5, Princeton 0

Princeton 0 0 0-0

Chisago Lakes 0 3 2-5

Second: C-Vogelsang (Schmidt), 6:35. C-Schmidt (DeVries), 11:14, sh. C-Perreault (Vogelsang), 16:36. Third: C-Vogelsang, 2:52, sh. C-DeVries, 7:53, sh. Saves: Princeton: Ulm 12-21-4-37. Chisago Lakes: Ritter 0-3-6-9.

Minnetonka 10, Wayzata 2

Minnetonka 5 3 2-10

Wayzata 0 1 1- 2

First: M-Sadura (Hemp), 2:21. M-Leeper (Rauk), 2:59. M-Karl (Ryan), 3:29. M-Sadura (Mack, Lindeman), 7:47. M-Hemp, 12:21, sh. Second: W-Mokelke, 1:45. M-Rauk (Hemp, Finnegan), 3:14. M-Zakrajsheck (Rauk), 9:09. M-Mack (Leeper, Christopherson), 11:18. Third: M-Ryan, 2:37. M-Sadura (Ryan, Goldsworthy), 12:06, pp. W-Mokelke, 16:10. Saves: Minnetonka: Hazlett 5-3-1-9. Wayzata: Podiak 9-17-8-34.

Mound Westonka/SWC 9, Litchfield/D-C 0

Mound Westonka/SWC 2 5 2-9

Litchfield/Dassel-Cokato 0 0 0-0

First: M-Hargreaves (Pioske, Leonard), 9:42, pp. M-Hardacre (Leonard), 11:53. Second: M-Leonard (Butler), 6:25. M-Pioske (Bolen), 10:18. M-Leonard (Callahan, Miner), 10:28. M-Hardacre (Hargreaves, Pioske), 12:53. M-Pioske (Hargreaves, Butler), 16:32. Third: M-Callahan (Leonard), 7:54. M-Leonard (Erickson), 13:15. Saves: Mound Westonka/Southwest Christian: Schmidt 4-6-9-19. Litchfield/Dassel-Cokato: Kuechle 18-14-15-47.

Rogers 2, Elk River/Zimmerman 1

Elk River/Zimmerman 1 0 0-1

Rogers 1 0 1-2

First: E-Humphrey (Thomas, Wilson), 11:01. R-Bailey (Johansson, Achterkirch), 13:32. Third: R-Sandberg (Moir, Messer), 13:13. Saves: Elk River/Zimmerman: Huselid 13-16-12-41. Rogers: Backmann 4-12-8-24.

Roseville/Mahtomedi 3, Cretin-D.H. 2

Roseville/Mahtomedi 0 1 2-3

Cretin-Derham Hall 1 0 1-2

First: C-Perry (Martineau), 2:48. Second: R-Bogren (Schmidt ), 5:58. Third: R-Jones (Schmidt ), 0:48. C-Broz, 4:16, sh. R-Nelson (Jakaboski , Jakaboski ), 13:43. Saves: Roseville/Mahtomedi: Peterfeso 10-10-4-24. Cretin-Derham Hall: Kemp 10-10-10-30.

Simley 5, Hastings 1

Hastings 1 0 0-1

Simley 3 1 1-5

First: S-McGown (Tuccitto), 3:49, sh. S-Tuccitto (Arneson), 4:46. H-Erickson, 10:05. S-Kurowski (Sanders, Tuccitto), 15:14, pp. Second: S-Ralston (DuVal, Arneson), 0:46. Third: S-McGown (Tuccitto, Sanders), 10:55. Saves: Hastings: Balster 11-9-14-34. Simley: Ingebrigtsen 7-1-3-11.

South St. Paul 3, NSP/Tartan 2 [OT]

South St. Paul 1 0 1 1-3

North St. Paul/Tartan 0 2 0 0-2

First: S-Oelerking (Beck), 7:31. Second: N-Novak (Hackman), 6:43. N-Novak, 7:15. Third: S-Vesper (Johnson), 4:46. OT: S-Vesper (Oelerking), 6:46. Saves: South St. Paul: Norman 2-6-4-0-12. North St. Paul/Tartan: James 10-9-13-4-36.

Stillwater 5, Mounds View/Irondale 1

Stillwater 1 2 2-5

Mounds View/Irondale 1 0 0-1

First: S-Nelson (Hoff), 4:04. M-Hudson (Chervany, Johnson), 15:41, pp. Second: S-Finn, 8:00. S-Krueger (Nelson), 12:45. Third: S-Krueger (Nelson, Finn), 12:14. S-March (Williams, McGlynn), 14:21. Saves: Stillwater: Timmons 5-12-4-21. Mounds View/Irondale: Rupp 10-24-16-50.

Two Rivers/St. Paul 4, Red Wing 1

Two Rivers/St. Paul 0 1 3-4

Red Wing 0 0 1-1

Second: T-Cheesebrough, 5:17. Third: T-Johnson, 6:22, sh. R-Zylka (Cordes, Roe), 8:58, pp. T-Kuechenmeister (Daly), 11:19. T-Daly (Reubish), 13:28. Saves: Two Rivers/St. Paul: Galeazzi 0-7-7-14. Red Wing: Meyer 20-12-10-42.