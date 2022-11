Share on Pinterest

TUESDAY

HOCKEY • GIRLS

SUBURBAN EAST

• East Ridge 7, Forest Lake 4

• Park of C.G. 3, White Bear Lake 2

• Roseville/Mahtomedi 6, MV/Irondale 0

• Stillwater 6, Cretin-Derham Hall 0

METROPOLITAN AREA

• Apple Valley 8, Bloom. Jefferson 4

• Blake 5, Simley 1

• Centennial/SLP 7, Rosemount 2

• Champlin Park/CR 3, Buffalo 0

• Hastings 14, Red Wing 0

• Holy Family 4, Wayzata 0

• Hutchinson 4, Willmar 1

• Moose Lake 2, Hopkins/St. Louis Park 1

• Mound West./SWC 8, Chaska/Chan. 0

• North St. Paul/Tartan 16, Visitation 1

• Northfield 6, Chisago Lakes 2

• Osseo/PC 8, Two Rivers/St. Paul 1

• South St. Paul 2, Delano/Rockford 0

• Waconia 5, Princeton 1

• Woodbury 7, Minneapolis 2

SUMMARIES

HOCKEY • GIRLS

Apple Valley 8, Bloom. Jefferson 4

Apple Valley 2 1 5-8

Bloomington Jefferson 1 3 0-4

First: A-Moran (Moran, Ryan), 2:20. B-Larson (Wolfe), 8:37, pp. A-Moran (DeFauw, Ryan), 9:59. Second: B-Larson (Lesch, Panvica), 4:53. B-Lawrence (Wolfe), 5:59. B-Carlson, 8:13. A-Moran (Hentges), 15:18. Third: A-Moran (Ryan), 2:05. A-Moran (O'Loughlin), 3:43. A-Moran (Ryan), 4:12. A-Hansen (Moran), 6:02. A-DeFauw (Moran, Ryan), 12:23, pp. Saves: Apple Valley: Cozy 6-2-7-15. Bloom. Jefferson: Rash 10-16-17-43.

Blake 5, Simley 1

Simley 0 0 1-1

Blake 1 2 2-5

First: B-Broz (Arthur, Higuchi), 7:17, pp. Second: B-Opp (Higuchi, Broz), 7:54. B-Higuchi (Broz), 13:20. Third: S-Ries (Tuccitto, Kurowski), 2:19, pp. B-Broz, 12:30. B-Higuchi (Broz), 15:09. Saves: Simley: Ries 6-7-8-21. Blake: McGawn 6-11-8-25.

Centennial/SLP 7, Rosemount 2

Rosemount 1 1 0-2

Centennial/Spring Lake Park 0 4 3-7

First: R-Hansen (Holzer, Snippes), 4:00, pp. Second: R-Hanson (Juncker), 0:19. C-O'Hara (Laager, Ball), 1:50, pp. R-O'Hara, 9:06. C-O'Hara (Chatleain), 15:26. C-O'Hara (Chatleain), 16:46. Third: C-Laager (Chatleain), 15:00. C-Reff (Hemr), 15:18. C-Chatleain, 15:40, sh. Saves: Rosemount: Burton 13-9-7-29. Centennial/SLP: Groess 7-9-9-25.

East Ridge 7, Forest Lake 4

East Ridge 2 2 3-7

Forest Lake 1 2 1-4

First: E-Fetch (Andre), 3:42. E-Schmidt (Walz), 7:47. F-McKinnon (Monette), 12:41. Second: E-Roth (Andre), 1:02. F-Zowin (Pool), 5:57, pp. F-McKinnon (Kissell, Pool), 7:11. E-Warner, 10:34, pp. Third: E-Latta (Andre, Fetch), 0:10. E-Fetch (Ferrell, Walz), 1:37, pp. F-Hayek (Zowin), 4:13. E-Andre, 13:52. Saves: East Ridge: Garrity 16-10-8-34. Forest Lake: Thompson 8-11-10-29.

Hastings 14, Red Wing 0

Hastings 5 6 3-14

Red Wing 0 0 0- 0

First: H-Schauer (Seleski), 3:20. H-Schauer (Thompson, Hanson), 7:05. H-Erickson (Thuet), 11:37. H-Schauer (Hanson), 15:53. H-Seleski (Thompson), 16:14. Second: H-Berquist (Erickson), 4:17. H-Hanson (Schauer, Schuster), 8:47. H-Berquist (Thuet, Erickson), 11:00. H-Gruden (Thuet), 11:26. H-Gerlach (Knoll), 15:37. H-Hoffmann (Gerlach), 15:52. Third: H-Gruden (Berquist, Erickson), 4:15. H-Seleski (Erickson), 16:19. H-Berquist (Erickson), 16:52. Saves: Hastings: Balster 4-6-3-13. Red Wing: Meyer 17-21-7-45.

Holy Family 4, Wayzata 0

Holy Family 0 1 3-4

Wayzata 0 0 0-0

Second: H-Paidosh (Schugel), 10:26. Third: H-Koeppl, 4:01. H-Box (Koeppl, Limke), 5:37, pp. H-Box (Helmstetter, Knewtson), 15:31, sh. Saves: Holy Family: Blair 3-12-8-23. Wayzata: Podiak 9-11-14-34.

Moose Lake 2, Hopkins/SLP 1

Moose Lake 1 0 1-2

Hopkins/St. Louis Park 0 1 0-1

First: M-Painovich, 9:18. Second: H-Bisbee (Shaw), 7:20. Third: M-Hattenberger (Hartl, Ribich), 12:02. Saves: Moose Lake Area: Hartl 8-2-8-18. Hopkins/St. Louis Park: Osland 8-11-14-33.

North St. Paul/Tartan 16, Visitation 1

Visitation 0 1 0- 1

North St. Paul/Tartan 7 5 4-16

First: N-Hedberg (Volkers, Wobse), 1:24. N-Hackman (Wold), 3:27, pp. N-Wold, 6:00. N-Wold (Knoblauch, Culshaw-Klein), 8:58, pp. N-Wold (Knoblauch, Culshaw-Klein), 14:48. N-Wold (Novak), 16:00. N-Schwantes (Wold, Tschida), 16:39. Second: N-Hackman (Wold), 1:54. N-Culshaw-Klein (Schwantes, Volkers), 2:45. V-Doran (Lee, Munoz), 3:38. N-McClellan (Volkers), 7:49. N-Hedberg (Schwantes), 12:51. N-Novak (Fleming, Volkers), 13:35. Third: N-Hedberg, 0:21. N-Novak (McClellan, Volkers), 5:39. N-Wobse (Volkers), 11:04. N-McClellan (Culshaw-Klein), 14:11. Saves: Visitation: Cooper 11-4-7-22. North St. Paul/Tartan: James 2-5-3-10.

Osseo/PC 6, Two Rivers/St. Paul 0

Two Rivers/St. Paul 0 0 0-0

Osseo/Park Center 3 3 0-6

First: O-Eikos, 5:26. O-Eikos (Patton), 8:29. O-Albers (Eikos, Cruz), 8:29, pp. Second: O-Eikos (Edlund, Cruz), 5:41. O-Anderson (Eikos, Albers), 13:47. O-Armstrong (Patton, Rainerson), 15:40. Saves: Two Rivers/St. Paul: Galeazzi 13-0-0-13. Osseo/PC: Schmaltz 5-0-0-5.

Park of C.G. 3, White Bear Lake 2

White Bear Lake 1 0 1-2

Park of Cottage Grove 1 0 2-3

First: P-Moen (Hill, Kelsey), 5:23. W-Dawe (Timmons), 12:36, pp. Third: P-Villas (Nadler, Jensen), 10:37, pp. W-Johnson (Domschot, Simpkins), 11:57. P-Post (Leonard), 12:27. Saves: WBL: Marston 8-5-5-18. Park of C.G.: Stepka 6-9-11-26.

Prior Lake 6, New Prague 0

Prior Lake 1 3 2-6

New Prague 0 0 0-0

First: P-Swanson (Guillemette, Anderson), 9:20. Second: P-Gillen (Neist, Anderson), 2:17. P-Zollman (Swanson, Holmes), 8:42, pp. P-Neist, 10:07. Third: P-Briggs, 10:39. P-Gillen (Neist), 15:57. Saves: Prior Lake: Hansen 9-6-11-26. New Prague: Schmidt 9-9-11-29.

South St. Paul 2, Delano/Rockford 0

Delano/Rockford 0 0 0-0

South St. Paul 0 1 1-2

Second: S-Vesper (Buchan, Felton), 3:26. Third: S-Johnson (Pachl, Vesper), 7:35, pp. Saves: Delano/Rockford: Simonson 13-10-13-36. SSP: Norman 1-6-3-10.

Stillwater 6, Cretin-Derham Hall 0

Stillwater 3 1 2-6

Cretin-Derham Hall 0 0 0-0

First: S-Krueger (St. Martin), 10:24. S-Lang (Finn), 15:15. S-Braunshausen (Reardon), 16:45. Second: S-Finn (St. Martin, Krueger), 14:42. Third: S-Lang (Ligday, St. Martin), 0:25. S-Krueger (Ligday, Lang), 1:25, pp. Saves: Stillwater: Timmons 2-2-0-4; Hanlon 0-0-4-4. Cretin-Derham Hall: Kemp 8-9-7-24.

Waconia 5, Princeton 1

Waconia 2 1 2-5

Princeton 0 0 1-1

First: W-Koschinska (Kelley), 5:21. W-Grundhofer (Miller), 10:28. Second: W-Mielke (Kamrath), 12:22. Third: W-Beix (Kelley), 6:09, pp. P-Hanson (Noehre), 10:45. W-Mielke (Kelley, Heyer), 12:13. Saves: Waconia: Elvebak 2-1-2-5. Princeton: Ulm 15-15-13-43.

Woodbury 7, Minneapolis 2

Minneapolis 1 0 1-2

Woodbury 1 3 3-7

First: W-Gnetz (Graunke, Mishacoff), 4:30, pp. M-Midtbo (Christman, Forrest), 5:52, pp. Second: W-Huebsch (Olson), 2:21. W-Graunke (Huebsch, Herrig), 7:35. W-Gnetz (Hoschka, Graunke), 15:14, pp. Third: W-Graunke (Smith, Olson), 11:44. W-Gnetz (Herrig), 13:05. M-McKinney (Davis, Hardcopf), 13:48. W-Gnetz, 15:03. Saves: Minneapolis: Fider 13-12-14-39. Woodbury: Polanski 6-7-11-24.

STATE TOURNEY

SWIMMING • GIRLS

At Jean K. Freeman Aquatic Center

CLASS 2A

Wednesday

• Diving preliminaries, 6 pm

Thursday

• Swimming preliminaries, 6 pm

Friday

• Diving and swimming finals, 6 pm

CLASS 1A

Wednesday

• Diving preliminaries, noon

Thursday

• Swimming preliminaries, noon

Friday

• Diving and swimming finals, noon