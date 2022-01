Share on Pinterest

THURSDAY

ALPINE SKIING • BOYS

LAKE

At Buck Hill

• Minnetonka 345, Edina 332, Eden Prairie 319. Medalist: Will Utendorfer, Edina, 42.34.

ALPINE SKIING • GIRLS

LAKE

At Buck Hill

• Minnetonka 424, Edina 374, Wayzata 345. Medalist: Ali Anselmo, Edina, 48.14.

BASKETBALL • BOYS

INDEPENDENT METRO ATHLETIC

• Breck 79, St. Paul Academy 59

METRO EAST

• South St. Paul 69, Simley 60

METRO WEST

• Bl. Jefferson 50, Bl. Kennedy 46

• St. Louis Park 70, Cooper 62, OT

MCAA

• Eagle Ridge 63, PACT 33

MINNEAPOLIS CITY

• North 80, Roosevelt 18

• South 65, Washburn 58

MINNESOTA RIVER

• Belle Plaine 51, Lester Prairie 49, OT

• LeSueur-Henderson 65, Norwood YA 59

• Mayer Lutheran 77, Tri-City United 51

MISSISSIPPI 8

• North Branch 73, Chisago Lakes 62

WRIGHT COUNTY

• Annandale 70, Howard Lake-W-W 32

• Glencoe-SL 70, New London-Spicer 34

• Jordan 61, Delano 58

METROPOLITAN AREA

• Buffalo 74, Mpls. Southwest 62

• Legacy Christian 86, CHOF 73

• Liberty Classical 104, SP Washington 71

• TC Academy/GR 69, SP Central 56

MINNESOTA

• Ada-Borup/NCW 62, Park Christian 49

• Ashby 57, Brandon-Evansville 40

• Dilworth-G-Felton 85, Hawley 79

• Duluth Marshall 68, Proctor 48

• Greenway 63, Hill City 43

• Heron L.-O/Fulda 79, Red Rock Central 48

• Holdingford 44, Maple Lake 31

• Kimball Area 73, Royalton 69

• Kingsland 62, Mabel-Canton 42

• Lake City 56, Goodhue 44

• Lakeview 74, Renville Co. West 61

• Lanesboro 65, Alden-Conger 30

• Lyle/Pacelli 52, St. Ansgar (Iowa) 33

• Mahnomen/W. 80, Norman C. E./U-H 61

• Mankato Loyola 58, Lake Crystal-WM 42

• Martin Co. W. 59, Truman/ML/G-H-EC 34

• Mtn. Lake Area 63, Westbrook-WG 55

• New Ulm Cathedral 66, Cedar Mtn. 51

• Northland 82, Carlton 35

• St. Clair 83, Madelia 50

• St. Cloud Cathedral 49, Melrose 43

• Schaeffer Academy 68, Fillmore C. 61

• Sibley East 69, Gibbon-F-Winthrop 59

• Southland 68, Wabasha-Kellogg 38

• SW Minn. Christian 76, Hills-BC 43

• Thief River Falls 64, Roseau 29

• Tracy-M-Balaton 66, MACCRAY 46

• Underwood 62, Sebeka 49

• Verndale 58, Wadena-Deer Creek 56

• Warren-A-O 88, Lake of the Woods 44

• Warroad 78, Stephen-Argyle 56

BASKETBALL • GIRLS

INDEPENDENT METRO ATHLETIC

• Breck 63, St. Paul Academy 46

LAKE

• Eden Prairie 63, St. Michael-Albertville 51

• Wayzata 67, Buffalo 52

METRO WEST

• Bl. Jefferson 53, Bl. Kennedy 49

• St. Louis Park 52, Cooper 44

MINNESOTA RIVER

• Belle Plaine 52, Tri-City United 17

WRIGHT COUNTY

• Annandale 53. Howard Lake-W-W 38

• Jordan 60, Delano 53, OT

• New London-Spicer 67, Glencoe-SL 47

METROPOLITAN AREA

• Chisago Lakes 68, Richfield 43

• Legacy Christian 55, St. Agnes 32

• Northfield 49, Faribault 29

• Shakopee 61, Chanhassen 48

MINNESOTA

• Ada-Borup/NCW 57, Park Christian 44

• Alexandria 57, Brainerd 49

• Blooming Prairie 47, Grand Meadow 41

• Brandon-Evansville 41, Long Prairie-GE 32

• Browerville/EV 57, Swanville 52

• Crookston 60, East Grand Forks 35

• Detroit Lakes 77, Staples-Motley 30

• Duluth East 49, Duluth Marshall 42

• Eden Valley-Watkins 41, Maple Lake 33

• Esko 69, Moose Lake-WR 22

• Fergus Falls 67, Hawley 54

• Fertile-Beltrami 71, Win-E-Mac 16

• Fillmore C. 89, Schaeffer Academy 33

• Foley 77, Mora 30

• Fosston 63, Bagley 24

• Hayfield 78, Medford 68

• Jackson Co. C. 90, Redwood Valley 30

• Kittson Co. Central 56, Warroad 46

• Lake Crystal-WM 83, St. Clair 50

• Mahnomen/W. 68, Norman C. E./U-H 53

• Milaca 52, St. Cloud Cathedral 35

• Mountain Iron-Buhl 82, Cloquet 48

• Park Rapids 82, Aitkin 31

• Perham 54, Barnesville 53

• Pine City 63, Hermantown 52

• Roseau 59, Badger-G-MR 55, OT

• St. Ansgar (Iowa) 59, Lyle/Pacelli 36

• Sleepy Eye St. Mary's 78, Gibbon-F-W 37

• Spring Grove 58, LeRoy-Ostrander 33

• Superior (Wis.) 58, Hibbing 23

• Two Harbors 52, Barnum 44

GYMNASTICS • GIRLS

LAKE

• Buffalo 128.8, Eden Prairie 122.125.

MISSISSIPPI 8

• St. Francis 129.325, Princeton 115.525. All-around: Lauryn Perry, St. Francis, 34.8.

NORTHWEST SUBURBAN

• Anoka 140.25, Blaine 113.25. All-around: Maren Merrick Melberg, Anoka, 35.4.

• Centennial 126.975, Osseo 126.475. All-around: Mandy Carlson, Osseo, 33.95.

WRIGHT COUNTY

• Watertown-Mayer/Mound Westonka 145.225, Delano 124.625. All-around: Anna Mielke, Watertown-Mayer/Mound Westoka, 38.125.

HOCKEY • BOYS

INDEPENDENT METRO ATHLETIC

• Providence Academy 12, Minnehaha 2

LAKE

• Edina 5, Minnetonka 2

METRO EAST

• Simley 6, Tartan 4

MISSISSIPPI 8

• Chisago Lakes 18, Becker/Big Lake 0

• Monticello 3, Cambridge-Isanti 2

NORTHWEST SUBURBAN

• Andover 5, Spring Lake Park 0

• Anoka 2, Coon Rapids 1

• Armstrong/Cooper 4, Osseo 4, OT

• Centennial 2, Elk River/Zimmerman 2, OT

• Maple Grove 7, Blaine 0

• Rogers 5, Champlin Park 4

SOUTH SUBURBAN

• Eastview 4, Burnsville 1

• Prior Lake 8, Farmington 5

SUBURBAN EAST

• Cretin-Derham Hall 6, Forest Lake 2

• Mounds View 6, East Ridge 1

• Park of Cottage Grove 2, Roseville 2, OT

• White Bear Lake 6, Woodbury 1

WRIGHT COUNTY

• Delano 3, Litchfield/Dassel-Cokato 0

• Holy Family 6, SW Christian/Richfield 0

METROPOLITAN AREA

• Buffalo 3, Bloomington Jefferson 0

• Gentry Academy 2, Lakeville North 1, OT

• Hopkins 2, Breck 0

• Minneapolis 6, St. Paul Academy 2

• Mora/Milaca 6, Red Wing 0

• New Ulm 5, New Prague 3

• Princeton 6, Pine City Area 5

MINNESOTA

• Albert Lea 9, Austin 0

• Baldwin-W. (Wis.) 7, Winona Cotter 1

• Detroit Lakes 8, Prairie Centre 0

• Dodge County 5, St. Cloud Cathedral 1

• Greenway 11, International Falls 3

• Hermantown 8, Superior (Wis.) 0

• Northern Lakes 7, Wadena-DC 3

• Owatonna 6, Roch. John Marshall 0

• Roch. Mayo 9, Roch. Century 3

• Wadena-DC 1, Northern Lakes 0

HOCKEY • GIRLS

METRO WEST

• Chaska/Chanhassen 3, Bl. Jefferson 1

• New Prague 6, Waconia 4

NORTHWEST SUBURBAN

• Maple Grove 3, Elk River/Zimmerman 0

SOUTH SUBURBAN

• Burnsville 12, Apple Valley 6

• Eastview 4, Shakopee 3

• Lakeville North 3, Farmington 2

• Lakeville South 3, Prior Lake 0

• Rosemount 5, Eagan 0

METROPOLITAN AREA

• Armstrong/Cooper 5, Northern Tier 1

• Benilde-St. Margaret's 2, Minneapolis 1

• Delano/Rockford 2, Breck 1

• East Ridge 1, South St. Paul 0

• Edina 4, Cretin-Derham Hall 0

• Minnesota River 3, Litchfield/D-C 0

• Mound Westonka 4, St. Cloud 3, OT

• No. St. Paul/Tartan 5, Hudson (Wis.) 2

• Orono 6, Holy Angels 4

• Rock Ridge 4, Princeton 2

• Wayzata 4, Blake 2

MINNESOTA

• Albert Lea 5, Austin 2

• Chippewa Falls (Wis.) 2, Roch. Mayo 1

• Cloquet-E-C 3, Northern Lakes 0

• Duluth Marshall 3, Hibbing/Chisholm 1

• Fargo North (N.D.) 3, E. Grand Forks 2

• Moose Lake Area 2, Duluth 1

• New Ulm 6, Luverne 0

• Owatonna 7, Roch. Century 0

• River Lakes 4, Pine City Area 2

• Sartell/Sauk Rapids 2, Willmar 1

• Windom 4, Worthington 2

NORDIC SKIING • BOYS

SUBURBAN EAST

At Lake Elmo Park Reserve

• Stillwater 468, White Bear Lake 455, Forest Lake 443, Mounds View 417. Medalist (5K classic): Ryan Houseman, Forest Lake, 17:22.

METROPOLITAN AREA

At Hyland Park Reserve

• St. Paul Highland Park 484, St. Paul Central 461, Mound Westonka 405, Scott West 370, St. Paul Como Park 339, Holy Family 323, DeLaSalle 267.5, Avalon/Great River 145. Medalist (5K Classical): Davis Isom, St.Paul Highland Park, 14:01.

NORDIC SKIING • GIRLS

SUBURBAN EAST

At Lake Elmo Park Reserve

• Stillwater 472, Mounds View 451, Forest Lake 442, White Bear Lake 419. Medalist (5k classic): Annabelle Stang, Forest Lake, 19:06.

METROPOLITAN AREA

At Hyland Park Reserve

• St. Paul Highland Park 489, St. Paul Central 450, Visitation 384, Mound Westonka 331, Scott West 306.5, Holy Family 300, St. Paul Como Park 218, Avalon/Great River 58.5, DeLaSalle 47. Medalist (5K Classical): Molly Moening, St.Paul Highland Park, 15:55.

SWIMMING • BOYS

NORTHWEST SUBURBAN

• Andover 100, Coon Rapids 86

• Centennial 95, Champlin Park 76

ST. PAUL CITY

• Como Park 92, Humboldt/Washington 57

• Highland Park/SPA 96, Central 76

SOUTH SUBURBAN

• Shakopee 100, Farmington 86

WREStlING

METRO WEST

• Benilde-St. Margaret's 42, Cooper 18

SUBURBAN EAST

• Forest Lake 69, Cretin-Derham Hall 9

METROPOLITAN AREA

• Mpls. South 42, Benilde-St. Margaret's 30

• Mpls. South 36, Cooper 15

SUMMARIES

BASKETBALL • BOYS

Belle Plaine 51, Lester Prairie 49, OT

Belle Plaine 24 20 7-51

Lester Prairie 16 28 5-49

Belle Plaine: Gerris 13, Retser 9, Kruger 8, Brandonburg 7, Tolbert 7, Siegle 4, Borenson 3. Lester Prairie: Radtke 14, Scheevel 12, Behning 11, Schauer 5, Gatlin-Coellner 4, Harrison 2, Hodny 1.

Breck 79, St. Paul Academy 59

St. Paul Academy 20 39-59

Breck 24 55-79

St. Paul Academy: B. Baskerville 14, Forsberg 14, C. Baskerville 9, Hayes 8, Rizvi 4, Wolff 4, Carter 3, Rock 3. Breck: Lawal 26, Koch 19, Hofer 11, Walker 6, Armstrong 5, Newton 5, Dungey 4, Koch 3.

Buffalo 74, Minneapolis Southwest 62

Minneapolis Southwest 28 34-62

Buffalo 34 40-74

Minneapolis Southwest: Farniok 13, Holter 13, Ford 11, Elias 8, Gregerson 8, Engen 7, Senseman-Cassidy 2. Buffalo: Bluiett 22, Dahl 14, Pool 12, Sorenson 12, Jackson 10, Guida 2, Johnson 2.

Eagle Ridge 63, PACT 33

PACT 12 21-33

Eagle Ridge 24 39-63

PACT: Nyabuto 12, Bjokne 5, Givand 5, Idowu 4, Sarazin 3, Akkerman 2, Cherenkevich 2. Eagle Ridge: LaFavor 17, Habel 11, LaFavor 11, Musoke 10, Crowley 4, Relan 4, Howard 3, Ortmeier 2, Lindsay 1.

Glencoe-SL 70, New London-Spicer 34

New London-Spicer 22 12-34

Glencoe-Silver Lake 47 23-70

New London-Spicer: Coahran 8, Delzer 8, Poffrath 6, Rohman 5, Andresen 4, Meier 2, Christensen 1. Glencoe-Silver Lake: Kaczmarek 16, Ehrke 13, Baumgarten 12, Jaskowiak 11, Mickolichek 9, Lemke 5, Schwartz 2, Stoltenburg 2.

Jordan 61, Delano 58

Jordan 29 32-61

Delano 30 28-58

Jordan: Sivilay 25, Montreuil 13, Young 12, Koch 8, Runge 3. Delano: Strandemo 25, Stewart 9, Iversen 6, Techam 6, Krueger 5, Monke 5, Kramp 2.

LeSueur-Henderson 65, Norwood YA 59

LeSueur-Henderson 34 31-65

Norwood Young America 23 36-59

LeSueur-Henderson: Adams 14, Gupton 13, Gregerson 10, Kahlow 9, Luna 9, Bishop 8, Rojas 2. Norwood Young America: O'Neil 28, Strickfaden 11, Druley 8, Dent 3, A. Druley 3, J. Druley 2, Wachholz 2 Wickenhauser 2.

Liberty Classical 104, SP Washington 71

St. Paul Washington 40 31- 71

Liberty Classical 41 63-104

St. Paul Washington: Birdsong 26, Kadir 18, Dumas 16, Santiago 4, Kadir 3, Bergman 2, Khalif 2. Liberty Classical: Verbeek 33, Kneen 24, Romportl 14, Lacy 13, Miles 11, Mandell 6, Louis 3.

Mayer Lutheran 77, Tri-City United 51

Tri-City United 18 33-51

Mayer Lutheran 39 38-77

Tri-City United: Henze 11, Vosejpka 9, Holicky 8, Holicky 7, Readmond 7, Tandia 5, Schendel 4. Mayer Lutheran: Hoese 14, Olsen 14, Clark 13, Johnson 13, Hahn 11, Nelson 6, Jopp 3, Schmutzer 3.

Mpls. North 80, Mpls. Roosevelt 18

Minneapolis North 53 27-80

Minneapolis Roosevelt 10 8-18

Minneapolis North: Anderson 11, Sager 10, McCrimmon 9, Ryan 9, Wilson 8, Stevens 7, Butler 6, Washington 6, Perkins 5, Rich 4, Miamen 2, Sanders 2, Johnson 1. Minneapolis Roosevelt: Wells 9, Mohamed 4, Purdis 4, Hunter 1.

Mpls. South 65, Mpls. Washburn 58

Minneapolis Washburn 32 26-58

Minneapolis South 40 25-65

Minneapolis Washburn: Smith 19, K. Jorgensen 14, Husby 11, Ramberg 8, J. Jorgensen 4, Heinemann 2. Minneapolis South: Larkins 15, Williams Jr. 15, Omotoyibo 13, Houts 12, Ring 10.

St. Louis Park 70, Cooper 62, OT

Cooper 35 25 2-62

St. Louis Park 27 33 10-70

Cooper: Evans 29, Massaquoi 9, Apiah 8, Cooper 6, Barton 3, Dorley 3, Connors 2, Ward 2. St. Louis Park: Dvorak 18, Giovannelli 15, Anderson 11, Donesky 10, Ross 7, Walsh 6, Hartford 3.

South St. Paul 69, Simley 60

South St. Paul 37 32-69

Simley 22 38-60

South St. Paul: Dodd 22, Newsome 19, Moore 7, West-Zimpel 7, Ramontr. Harmon 6, Moua 5, Ramonta. Harmon 3. Simley: Wormer 22, Williams 14, Jioklow 13, Reid 8, Binley 3.

TC Academy/GR 69, St. Paul Central 56

TC Academy/Great River 35 34-69

St. Paul Central 33 23-56

Twin Cities Academy/Great River: Carm. McNeal 16, Carr. McNeal 16, Randle 14, Yang 12, Alonso 5, Normil 4, Moffitt 2. St. Paul Central: Musabyimana 18, Blakey 11, Langford 10, Baer-Taki 8, Acker 4, Moseman 4, Krebs 1.

BASKETBALL • GIRLS

Annandale 53, Howard Lake-W-W 38

Annandale 25 28-53

Howard Lake-W-Winsted 21 17-38

Annandale: Jonas 14, Gagnon 6, Simon 6, Hansen 5, Helget 5, Hoeft 5, Young 5, Campbell 3, Holte 3, Jerpseth 1. Howard Lake-Waverly-Winsted: Bloch 14, Fasching 14, Remer 5, Olmos 3, Kallio 2.

Bl. Jefferson 53, Bl. Kennedy 49

Bloomington Kennedy 25 24-49

Bloomington Jefferson 27 26-53

Bloomington Kennedy: Burchette 16, Dismukes 16, Green 8, Singleton-Buchanan 7, Buchanan 2. Bloomington Jefferson: Felt 19, Nelson 11, Roach 11, Hemann 8, Chapple 4.

Breck 63, St. Paul Academy 46

St. Paul Academy 24 22-46

Breck 35 28-63

St. Paul Academy: Kempcke 15, Hooley 11, Browne 10, Moser 5, Straub 5. Breck: Walker 19, Nelson 15, Murray 9, Blake 7, Welsh 7, Logan 2, Moran 2, Peterson 2.

Chisago Lakes 68, Richfield 43

Richfield 23 20-43

Chisago Lakes 39 29-68

Richfield: Whittaker Hill 9, Chappell 8, Joerger 8, Johnson 8, Anderson 6, Hamlin 2, Holloway 2. Chisago Lakes: Gillach 21, Hempel 16, Erickson 11, Saueressig 7, Wille 4, Barrett 2, Killeen 2, Sufka 2, Wille 2, Aldrich 1.

Eden Prairie 63, St. Michael-Albertville 51

Eden Prairie 31 32-63

St. Michael-Albertville 21 30-51

Eden Prairie: Holloway 23, Jones 11, Anderson 7, Lenz 6, Moorjani 6, Schlagel 6, Fritz 4. St. Michael-Albertville: Johnson 15, Miller 10, Craft 7, Carlson 6, A. Hoselton 6, L. Hoselton 4, Diaz 2, Berg 1.

Jordan 60, Delano 53, OT

Delano 21 30 2-53

Jordan 28 23 9-60

Delano: Danielson 22, Tool 12, Pietila 10, Peterson 5, Stowman 4. Jordan: Kluxdal 26, Borowicz 14, Vogel 8, Dahmen 6, Pedersen 4, Houdek 2.

Legacy Christian 55, St. Agnes 32

St. Agnes 15 17-32

Legacy Christian 23 32-55

St. Agnes: Sandifer 9, Muschenheim 7, M. Fischer 5, T. Fischer 5, DiPietro 4, Schmitz 2. Legacy Christian: Compton 27, Stromberg 12, Demars 7, Delich 4, Posey 3, McBroom 2.

St. Louis Park 52, Cooper 44

St. Louis Park 22 30-52

Cooper 20 24-44

St. Louis Park: Harden 16, Hegdahl 16, Maher 13, Massie 4, McMahon 3. Cooper: Kamara 22, Frazier 10, MacCarthy 4, Igherighe 3, Simmons 3, Newman 2.

Shakopee 61, Chanhassen 48

Chanhassen 22 26-48

Shakopee 34 27-61

Chanhassen: Seubert 13, Hake 12, Arnold 7, Giles 5, Drury 4, Sweetser 3, Hicks 2, Kurzhal 2. Shakopee: Cordes 16, Pawlicki 11, Broze 9, Hale 8, Mitchell 7, Ross 6, Maenke 4.

Wayzata 67, Buffalo 52

Wayzata 29 38-67

Buffalo 34 18-52

Wayzata: Braun 20, Krzewinski 19, Fornshell 13, Hawkinson 10, Weber 3, Senden 2. Buffalo: Gunderson 18, Hartman 18, Guida 8, Feddema 7, Burke 1.

HOCKEY • BOYS

Andover 5, Spring Lake Park 0

Andover 2 1 2-5

Spring Lake Park 0 0 0-0

First: A-Stringfellow (Gravink ), 2:39, pp. A-Stringfellow (Zinda, Thoreson), 12:37. Second: A-Thoreson (Gravink ), 14:37. Third: A-Knox, 5:11. A-May-Robinson (Pierson), 7:59. Saves: Andover: Peterson 3-4-8-15. Spring Lake Park: Bergdahl 22-16-14-52.

Anoka 7, Coon Rapids 2

Coon Rapids 1 0 1-2

Anoka 2 1 4-7

First: A-McGonigal (Reinholz, Ceaser), :21. CR-Covel (Barsness), 7:25. A-Iacarella (Lang, Graske), 15:15. Second: A-Sjostrand (Huebner), 5:29. Third: A-McGonigal (Ceaser, Maloney), 3:42. A-Maloney, 14:15. CR-Barsness (Bush, Covel), 14:34. A-Ceaser (Maloney), 15:54. A-Sjostrand, 16:46. Saves: Coon Rapids: Durkop 11-11-14-36. Anoka: Haglund 5-10-10-25.

Armstrong/Cooper 4, Osseo 4, OT

Armstrong/Cooper 0 2 2 0-4

Osseo 2 2 0 0-4

First: O-Olson (Sawicky, Konsela), 3:44. O-Sawicky (Olson, Runyon), 9:07, pp. Second: O-Olson, 1:22. AC-Essen (Yeager, Cook ), 10:52. AC-Goergen(Malone, Rausch), 13:46. O-Sawicky (Deckmann), 16:37. Third: AC-Majkozak (Malone), 4:42, pp. AC-Rausch (Goergen ), 16:50. Saves: Armstrong/Cooper: Lucas7-7-5-6-25. Osseo: Regan 11-4-9-4-28.

Buffalo 3, Bloomington Jefferson 0

Bloomington Jefferson 0 0 0-0

Buffalo 0 1 2-3

Second: Bu-Marr (Ward, Ebert), 12:02. Third: Bu-Winter, 13:13. Bu-Preugschas (Valli, Bergstrom), 14:17, pp. Saves: Bloomington Jefferson: Swanson 7-14-17-38. Buffalo: Varner 3-4-2-9.

Centennial 2, Elk River/Zimmerman 2, OT

Centennial 0 1 1 0-2

Elk River/Zimmerman 1 1 0 0-2

First: ERZ-Foss (Johnson, Fritel), 13:50. Second: C-Van Tassel (Blair, Everson), 7:15, pp. ERZ-Foss (Skyberg, Fritel), 15:39, pp. Third: C-Carls (Hoylo, Van Tassel), 7:10. Saves: Centennial: Fuller 9-7-6-5-27. Elk River/Zimmerman: Stockman 8-18-10-0-36.

Chisago Lakes 18, Becker/Big Lake 0

Becker/Big Lake 0 0 0- 0

Chisago Lakes 7 7 4-18

First: CL-Dorcas (Edson, Madden), 1:44. CL-Schmidt, 2:55. CL-Jinks (Stangl, Bakken), 6:11. CL-Schmidt (Helland, Jinks), 6:22. CL-Jinks (Helland, Schmidt), 7:32. CL-Madden (Bluhm, Edson), 12:44. CL-Bakken (Thyen, Bluhm), 13:46. Second: CL-Schmidt (Helland, Jinks), :14. CL-Jinks, :44. CL-Edson (Dorcas, Madden), 1:55. CL-Edson (Bluhm), 6:02. CL-Jinks (Palewicz, Bakken), 6:18. CL-Helland (Jinks, Schmidt), 11:00. CL-Edson (Thyen, Dorcas), 14:57. Third: CL-Helland (Schmidt, Dorcas), 3:45, pp. CL-Dassner, 4:50. CL-Madden (Bachmeier, Dorcas), 7:00. CL-Palewicz (Dorcas, Madden), 12:56. Saves: Becker/Big Lake: Weber 8-9-8-25. Chisago Lakes: Carlson 6-4-3-13.

Cretin-Derham Hall 6, Forest Lake 2

Forest Lake 1 0 1-2

Cretin-Derham Hall 0 2 4-6

First: FL-Linder (McKinnon, Middendorf), 2:21. Second: CDH-Lippai (Sondreal, Jamieson), 7:48, pp. CDH-Lippai (Sondreal, Houge), 8:51. Third: CDH-D. Fisher (McCarthy, Cernohous), 3:03. CDH-Lippai (Cardenas, Rasmussen), 4:58. CDH-J. Fisher (D. Fisher, McCarthy), 6:31. FL-McKinnon (Nelson, Heikkila), 13:41, pp. CDH-Smith (Odlaug, Sylvester), 15:48. Saves: Forest Lake: Ford 14-13-13-40. Cretin-Derham Hall: Belak 8-7-6-21.

Delano 3, Litchfield/Dassel-Cokato 0

Delano 0 1 2-3

Litchfield/Dassel-Cokato 0 0 0-0

Second: D-Scheck (Brown), 3:47, pp. Third: D-Peterson (Leaver), 4:06, pp. D-Paulson (Dorsey, Brown), 5:28, pp. Saves: Delano: Dorsey 6-4-7-17. Litchfield/Dassel-Cokato: Halonen 13-11-15-39.

Eastview 4, Burnsville 1

Eastview 2 1 1-4

Burnsville 0 0 1-1

First: E-Brothers (Kisch, Keefer), 3:46. E-Kronberg (Ortman), 16:43. Second: E-Ortman (Kisch, Tritschler), 15:46, pp. Third: B-Gregersen (Wells, Dundon), 8:24, pp. E-Kalthoff, 15:34. Saves: Eastview: Svaren 2-4-6-12. Burnsville: Konrath 15-12-0-27.

Gentry Academy 2, Lakeville North 1, OT

Lakeville North 0 1 0 0-1

Gentry Academy 0 1 0 1-2

Second: LN-Doll, 5:03, pp. GA-Berg (Hall, Geyer), 11:05. Overtime: GA-Berg, 7:12. Saves: Lakeville North: Jacques 7-8-9-4-28. Gentry Academy: Zolezzi 10-9-4-2-25.

Holy Family 6, SW Christian/Richfield 0

Holy Family 0 2 4-6

Southwest Christian/Richfield 0 0 0-0

Second: HF-Friedrich (Osborn, Blood), 9:29. HF-Osborn (Blood), 15:41. Third: HF-Hall (Blood), 3:11. HF-Agerland (Melek), 3:39. HF-Osborn (Schugel), 8:28, sh. HF-Fasching (Roelofs), 11:37. Saves: Holy Family: Hendrickson 16-11-5-32. Southwest Christian/Richfield: Kamp 17-21-10-48.

Hopkins 2, Breck 0

Hopkins 0 1 1-2

Breck 0 0 0-0

Second: H-Junker (DeSt.Hubert), 4:05. Third: H-Greeley (DeGiulio), 15:41. Saves: Hopkins: Davis 4-7-11-22. Breck: Thomson 9-16-8-33.

Maple Grove 7, Blaine 0

Maple Grove 3 3 1-7

Blaine 0 0 0-0

First: MG-Brink (Gunderson, Nelson), 3:20. MG-Brink (Giuliani), 5:23. MG-Giuliani (Gunderson, Brink), 7:39. Second: MG-Nelson, 4:22, sh. MG-Giuliani (Brink, Gunderson), 12:25. MG-Brink (Gunderson), 15:55. Third: MG-Brink (Gunderson), 3:19. Saves: Maple Grove: Hopp 5-7-5-17. Blaine: Wallin 21-14-x-35, Spaniol x-x-7-7.

Minneapolis 6, St. Paul Academy 2

St. Paul Academy 1 1 0-2

Minneapolis 3 1 2-6

First: SPA-Lynn, 1:57. M-Grimm (Zoia), 11:36. M-Pitts (Hanson), 12:13. M-Snodgrass (Bebler, Zoia), 13:53. Second: M-Bebler (Soderberg), 4:27. SPA-Hoiland (Peltier), 5:15. Third: M-Hanson (Pitts, Hanson), 9:53, pp. M-Hanson, 15:04, sh. Saves: St. Paul Academy: Schanno 10-9-6-25. Minneapolis: Lamont 7-2-3-12.

Monticello 3, Cambridge-Isanti 2

Cambridge-Isanti 0 1 1-2

Monticello 2 0 1-3

First: M-Dahlheimer (Simon, Homsombath), 7:27, pp. M-Brooks (Harris), 8:28. Second: CI-Overby (Terhell, O'Donovan), 6:09. Third: CI-Overby (Aljets), 13:43. M-Simon (Russell, Dunn), 15:02. Saves: Cambridge-Isanti: Sibell 8-4-10-22. Monticello: Biller 7-4-5-16.

Mora/Milaca 6, Red Wing 0

Red Wing 0 0 0-0

Mora/Milaca 0 2 4-6

Second: MM-Kritzeck (Graves), 14:20. MM-Mitchell (Anderson, Rudek), 15:49. Third: MM-Graves (Anderson), 2:58. MM-Mitchell (Szucs, Ashworth), 11:51, pp. MM-Graves (Szucs), 12:19, pp. MM-Szucs (Ashworth), 15:09, sh. Saves: Red Wing: Ehlers 8-19-16-43. Mora/Milaca: Patrin 1-4-7-12.

Mounds View 6, East Ridge 1

East Ridge 1 0 0-1

Mounds View 3 1 2-6

First: ER-Knutsen (Landin, Kremer), 3:09. MV-Conlin (Rhein), 5:09. MV-Conlin (Westerman, Dean), 7:49, pp. MV-Dean (Conlin, Witham), 13:00. Second: MV-Mazzocco (Durant, Koch), 8:58. Third: MV-Dean (Westerman, Streeter), 8:20, sh. MV-Witham (Conlin, Westerman), 14:56. Saves: East Ridge: Hodgins 3-14-7-24. Mounds View: Petrich 6-7-9-22.

New Ulm 5, New Prague 3

New Prague 0 1 2-3

New Ulm 2 2 1-5

First: NU-Uecker (Lang, Hohensee), 14:20. NU-Griebel (Uecker, Kraus), 16:31. Second: NU-Albrecht, 7:01, pp. NP-Woitas (Beckius), 10:09. NU-Hansen (Kraus, Hoffmann), 10:29. Third: NU-Soukup (Albrecht, Hoffmann), 1:17, pp. NP-Wilkins (Portner), 14:05. NP-Kuehner (Schmidt), 16:51. Saves: New Prague: Herrmann 6-8-2-16, Scherf x-x-2-2. New Ulm: Sellner 12-7-10-29.

Park of Cottage Grove 2, Roseville 2, OT

Roseville 0 0 2 0-2

Park of Cottage Grove 1 0 1 0-2

First: P-Gutzman (Donlon, Schwartz), 2:52. Third: P-Strand (Janski, Rudh), 4:21. R-Sundeen (Scott), 11:38. R-Macklem (Heffernan), 16:01. Saves: Roseville: Heiple 10-9-14-6-39. Park of Cottage Grove: Harden 3-7-8-4-22.

Princeton 6, Pine City Area 5

Princeton 4 1 1-6

Pine City Area 1 3 1-5

First: P-Wille, :14. P-Baumann (Patnode, Wille), 3:33. P-Donnay, 10:15. P-Donnay (Patnode, Wille), 12:32, pp. PCA-Welch (Leger, Sinn), 13:31. Second: PCA-Leger (Sinn), 4:01. PCA-Leger, 9:21. P-Dufner (Dufner), 11:12. PCA-Welch (Leger, Leger), 15:33. Third: P-Wille (Donnay, Nelson), 5:56, pp. PCA-Broz (Linnell), 12:26. Saves: Princeton: Koecher 6-9-10-25. Pine City Area: Olson 6-5-x-11, Gribauval x-x-9-9.

Prior Lake 8, Farmington 5

Farmington 3 1 1-5

Prior Lake 3 1 4-8

First: F-Holmstrom (Schwamb, Vogel), :39. F-Schwamb (Vogel), 3:05. PL-Anderson (Dueber), 5:17. F-Sanborn (Beton, Farrell), 12:03. PL-Schumacher (Rice, Bump), 15:06. PL-Rice (Anderson, Bump), 16:34, pp. Second: F-Beton (Dahl), 2:03. PL-Rice (Kingery), 10:57. Third: PL-Bump (Rice, Schumacher), 3:13. PL-Dicke (Dueber, Pfannenstein), 9:04. F-Holmstrom (Walton, Schwamb), 10:57, pp. PL-Schumacher, 15:53. PL-Bump (Schumacher, Lykken), 16:46. Saves: Farmington: Schindeldecker 9-13-7-29. Prior Lake: Boschee 6-13-6-25.

Providence Academy 12, Minnehaha 2

Minnehaha Academy 1 0 1- 2

Providence Academy 4 5 3-12

First: PA-Wehmann, 5:10. PA-Mogeni (Damberg, Reller), 6:22. PA-Sattler (Sattler), 6:55. PA-Mogeni (Hendrickson, Heitzmann), 7:25. MA-Mellesmoen (Eide, Eads), 12:55. Second: PA-Wehmann (Anderson, Reller), 4:57. PA-Lewis (Anderson, Hendrickson), 8:36. PA-Owen (Wehmann, Damberg), 10:07. PA-Mogeni (Hendrickson, Lewis), 12:08. PA-Hendrickson (Mogeni, Heitzmann), 16:08. Third: PA-Hendrickson (Lewis, Mogeni), 4:59. PA-Wehmann (Reller), 11:10, sh. MA-Carter (Degan), 12:04. PA-Hughes (Peterson, Mogeni), 15:00. Saves: Minnehaha Academy: Anderson 18-17-8-43. Providence Academy: Anderson 5-4-4-13.

Rogers 5, Champlin Park 4

Rogers 1 4 0-5

Champlin Park 4 0 0-4

First: R-Frederickson (Melquist), 3:25. CP-Williams (Grant), 6:02. CP-Aberwald (Johnson, Williams), 8:03. CP-Ronn (Blodgett), 12:47. CP-Grant (Aberwald, Johnson), 16:43, pp. Second: R-Ranallo (Cheslock, Sinjem), 4:09, pp. R-Sinjem, 7:16. R-Cheslock, 12:33. R-Ranallo (Sinjem, Cheslock), 16:04, pp. Saves: Rogers: Chapman 9-6-4-19. Champlin Park: Neu 9-8-3-20.

Simley 6, Tartan 4

Tartan 2 1 1-4

Simley 1 2 3-6

First: T-Tvedt (Walker, Axberg), 3:08. T-Sachs (Milan, Tvedt), 8:27. S-Luedke (Painter), 14:11. Second: S-Painter (Seidl, Renslow), 5:19. S-Painter (Renslow, Seidl), 12:54, pp. T-Sachs, 14:01. Third: S-Stanton, 5:41. S-McKnight, 6:34. T-Sachs (Axberg, Wobse), 8:58. S-Anderson (Difronzo), 15:37. Saves: Tartan: Kelley 6-7-1-14. Simley: Davidson 13-8-1-22.

White Bear Lake 6, Woodbury 1

White Bear Lake 0 3 3-6

Woodbury 0 1 0-1

Second: W-Hansen (Pelke), :49. WBL-Olsen (Roed), 4:50, pp. WBL-Roed (Olsen), 8:23, sh. WBL-Roed, 9:24, sh. Third: WBL-Bishop (Welch), 1:04. WBL-Bishop (Gallatin, Welch), 3:51. WBL-Bishop (Belisle), 9:02. Saves: White Bear Lake: Pettman 6-5-7-18. Woodbury: Carlson 14-10-14-38.

HOCKEY • GIRLS

Benilde-St. Margaret's 2, Minneapolis 1

Minneapolis 0 0 1-1

Benilde-St. Margaret's 2 0 0-2

First: BSM-Peschel (Hoen, Melsness), 10:50, pp. BSM-Carver (Gray), 11:53. Third: M-Davis (Christman), 8:51. Saves: Minneapolis: Taylor 22-17-14-53. Benilde-St. Margaret's: Van Stelten 3-6-5-14.

Burnsville 12, Apple Valley 6

Burnsville 3 5 4-12

Apple Valley 1 2 3- 6

First: B-Bowlby (Dundon), 1:52. B-Katzmarek (Bowlby), 6:39. AV-M. Ryan (A. Ryan, Mak. Moran), 10:00, pp. B-Katzmarek (Colin), 15:40. Second: B-Bowlby (Dundon), 2:59, pp. B-Bowlby (Krumholz), 3:06. AV-Mak. Moran (Jensen), 6:15. B-Procko (Katzmarek), 8:08, pp. AV-Jensen (Mak. Moran), 8:14. B-Carlson (Bowlby), 10:20. B-Bowlby (Dundon), 13:58. Third: AV-A. Ryan (Mak. Moran), :07. B-Dundon (Bowlby), :42. B-Larson (Tilbury), 4:33. AV-Dougan (A. Ryan, Mar. Moran), 8:04, pp. B-Bowlby (Thomas), 8:24. A-Mar. Moran, 9:23. B-Krumholz (Thomas), 11:50. Saves: Burnsville: Tilbury 3-10-1-14. Apple Valley: Szabla 4-11-7-22.

Chaska/Chanhassen 3, Bl. Jefferson 1

Chaska/Chanhassen 3 0 0-3

Bloomington Jefferson 0 1 0-1

First: CC-Sommerfeld (Whalen), 7:28. CC-Velasco (Gerebi, Westerhaus), 7:45. CC-Roberts, 12:05. Second: B-Bartsh (Longhenry, Schuck), 15:42. Saves: Chaska/Chanhassen: Margraf 7-8-2-17. Bloomington Jefferson: Rash 9-13-8-30.

East Ridge 1, South St. Paul 0

East Ridge 1 0 0-1

South St. Paul 0 0 0-0

First: ER-Schmidt (Ferrell, Paul), 3:30. Saves: East Ridge: Limpert 12-13-8-33. South St. Paul: Norman 9-7-16-32.

Eastview 4, Shakopee 3

Eastview 1 1 2-4

Shakopee 1 0 2-3

First: E-Hayward (Stepan, Chesek), 12:53. S-Grabianowski (Willmert), 16:09. Second: E-Chesek (Cords, Hayward), :26. Third: E-Hayward (Chesek, Cords), :41. E-Chesek (Keating, Hayward), 9:50. S-Heyer (Willmert), 14:47. S-Grabianowski (Peterson, Grabianowski), 15:41. Saves: Eastview: Lombardi 11-11-10-32. Shakopee: Boots 5-8-3-16.

Edina 4, Cretin-Derham Hall 0

Cretin-Derham Hall 0 0 0-0

Edina 0 3 1-4

Second: E-Halverson, 12:39. E-Zawoyski (Jungels, Halverson), 15:01, pp. E-Maxwell (Chapman, Zawoyski), 16:31. Third: E-Kuehl (Jungels, Lindborg), 13:20, pp. Saves: Cretin-Derham Hall: Fritz 14-11-16-41. Edina: Corniea 5-9-10-24.

Lakeville North 3, Farmington 2

Farmington 2 0 0-2

Lakeville North 0 2 1-3

First: F-Moehle (Kadrlik), 6:04. F-Gehrke, 8:06. Second: LN-Wagenbach (Hanson, Gasparini), 7:33, pp. LN-Wagenbach (Smith), 13:16. Third: LN-Weckman (Jensen, Wagenbach), 15:48, pp. Saves: Farmington: Curow 6-6-7-19. Lakeville North: Weiland 7-2-8-17.

Lakeville South 2, Prior Lake 0

Prior Lake 0 0 0-0

Lakeville South 0 1 1-2

Second: LS-Enright (Otremba, Wright), 7:58, pp. Third: LS-O'Neill (Wright), 15:55. Saves: Prior Lake: Hansen 13-16-14-43. Lakeville South: Bronson 2-1-7-10.

Maple Grove 3, Elk River/Zimmerman 0

Elk River/Zimmerman 0 0 0-0

Maple Grove 1 0 2-3

First: MG-Soukup (Olson), 5:43, pp. Third: MG-Retrum (Oakland), 15:54. MG-Olson, 16:53. Saves: Elk River/Zimmerman: Hess 8-15-8-31. Maple Grove: Strom 14-7-10-31.

Minnesota River 3, Litchfield/D-C 0

Litchfield/Dassel-Cokato 0 0 0-0

Minnesota River 1 1 1-3

First: MR-Dunning (Doherty, Portner), 1:19. Second: MR-Pavlo (Mueller), 11:45. Third: MR-Mueller (Pavlo), 11:14. Saves: Litchfield/Dassel-Cokato: Kuechle 2-3-x-5, Quast x-x-1-1. Minnesota River: Messer 11-14-23-48.

Mound Westonka 4, St. Cloud 3, OT

Mound Westonka 2 0 1 1-4

St. Cloud 0 2 1 0-3

First: MW-Pioske (Hargreaves, Wendorf), 7:33, pp. MW-Wendorf (Leonard), 12:21, pp. Second: SC-Schmidt, 14:21, sh. SC-Schmidt (Davidson), 16:53. Third: SC-Juncewski, 4:05. MW-Leonard (Hardacre, Pioske), 11:06. Overtime: MW-Pioske (Hardacre, Courneya), 4:20. Saves: Mound Westonka: Roth 8-4-7-0-19. St. Cloud: Falconer 7-9-8-7-31.

New Prague 6, Waconia 4

New Prague 3 2 1-6

Waconia 2 1 1-4

First: NP-Madsen, 3:29. W-Mielke (Braverman), 13:13. NP-Hansen (Madsen, Skaja), 13:21. NP-Prochaska (Naig), 14:27. W-Kelley (Mielke), 16:46, pp. Second: NP-Moravchik (Peterson, Robasse), 5:17. W-Lindstrom (Miller), 6:14. NP-Hansen (O'Brien), 7:18. Third: W-Kelley (Grundhofer, Mielke), 6:52. NP-Robasse, 15:35. Saves: New Prague: Marek 10-5-8-23. Waconia: Pena 2-4-1-7.

North St. Paul/Tartan 5, Hudson (Wis.) 2

North St. Paul/Tartan 2 2 1-5

Hudson (Wis.) 1 1 0-2

First: NSPT-Knoblauch (Lambert, Tabaka), 2:55. H-Martin, 6:11. NSPT-Wold (Volkers, Hackman), 14:48, pp. Second: NSPT-Roesler (Knoblauch, Tabaka), 4:53. H-Buth (Ross, Martin), 14:39, pp. NSPT-Volkers (Martinez), 16:07. Third: NSPT-Tabaka, 9:39. Saves: Hudson (Wis.): Donna 9-9-6-24. North St. Paul/Tartan: Bigwood 3-10-5-18.

Orono 6, Holy Angels 4

Orono 1 2 3-6

Holy Angels 0 1 3-4

First: O-Ryskamp (Niccum, Niccum), 16:19. Second: O-Rasmussen (Pleimann), 3:02. HA-Lesnar (Poehling), 7:57. O-Ryskamp (Koopman), 9:21. Third: HA-Lesnar (Dean), 1:41. O-Lopez (Lopez), 4:46. O-Ryskamp (Lopez), 6:40, pp. O-Koopman (Kimbrel), 8:54. HA-Garton, 9:19. HA-LaMere (Clow), 12:14. Saves: Orono: Dahl 5-6-4-15. Holy Angels: Rimstad 12-16-6-34.

Rock Ridge 4, Princeton 2

Rock Ridge 2 1 1-4

Princeton 1 1 0-2

First: P-Ulm (Dixon), 1:22. RR-Waldron (Hutar, Fitzgerald), 8:33. RR-Barazelli (Krause, Koskela), 14:47. Second: P-Doty (Hanson), 3:49. RR-Seppi (Hutar, Otto), 9:07. Third: RR-Troutwine (Krause), 12:16. Saves: Rock Ridge: Andrews 6-6-10-22. Princeton: Ulm 19-14-7-40.

Rosemount 5, Eagan 0

Rosemount 2 1 2-5

Eagan 0 0 0-0

First: R-Hadac (Webster, Pomeroy), 4:10. R-Donati (Sundgren, Tuttle), 8:33. Second: R-Hadac (Edgar), 7:34. Third: R-Shandorf (Nelson, Stramel), 5:58, pp. R-Tuttle (Stramel), 15:09. Saves: Rosemount: Chittajallu 4-8-11-23. Eagan: Whitehead 13-12-12-37.

Wayzata 4, Blake 2

Blake 0 2 0-2

Wayzata 2 1 1-4

First: W-Matthews (Mathe), 9:19. W-Lindahl (Britz, Jacobs), 13:29. Second: W-Britz (Coffin), 12:07. B-Broz (Kasica, Higuchi), 12:50, pp. B-Blum (Kasica), 16:26, pp. Third: W-Britz (Coffin), 16:43. Saves: Blake: Haag 5-3-5-13. Wayzata: Lavender 4-7-5-16.