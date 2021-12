Share on Pinterest

Share on LinkedIn

Share on:

more

THURSDAY

BASKETBALL • BOYS

EASTERN MINNESOTA ATHLETIC

• Math & Science 97, Groves Academy 19

MCAA

• Spectrum 68, Heritage Christian 25

METROPOLITAN AREA

• Andover 97, Cambridge-Isanti 67

• Becker 72, Waconia 67

• Benilde-SM 79, North St. Paul 55

• BOLD 79, Mayer Lutheran 57

• Coon Rapids 98, Burnsville 74

• Eagan 64, Mpls. Southwest 59, OT

• Eastview 91, Eden Prairie 78

• Edina 69, Chanhassen 54

• Elk River 68, St. Michael-Albertville 47

• Farmington 84, Rochester Century 60

• Fridley 68, Anoka 65, OT

• Holy Family 78, Maranatha 72

• Hutchinson 67, Big Lake 53

• Kaleidoscope 85, Chesterton Academy 75

• Mankato West 54, Northfield 50

• Mpls. Edison 88, West Lutheran 50

• New Life Academy 73, Eagle Ridge 43

• Park Center 62, DeLaSalle 52

• Prior Lake 80, Chaska 70

• Spring Lake Park 66, Mounds View 40

• Tartan 75, St. Paul Harding 49

• TC Academy/GR 80, SP Washington 39

• Watertown-M. 71, Providence Acad. 29

• Wayzata 71, Lakeville South 62

MINNESOTA

• Alexandria 58, Sauk Rapids-Rice 38

• Blackduck 66, Clearbrook-Gonvick 41

• Blue Earth 77, Minn. Valley Lutheran 61

• Carlton 51, Silver Bay 44

• Cass Lake-B. 77, Leroy PR (Mich.) 63

• Chisholm 93, Lakeview Christian 30

• Dawson-Boyd 70, Benson 32

• Fergus Falls 61, St. Cloud Apollo 57

• Fond du Lac Ojibwe 59, Hill City 50

• Goodhue 66, Cannon Falls 47

• Goodridge-G-G 64, Lake of the Woods 24

• Hawley 81, Detroit Lakes 74

• Henning 78, Pillager 56

• Hermantown 94, Proctor 59

• Janesville-W-P 84, Sibley East 63

• Kasson-M. 54, Rochester Lourdes 38

• Kenyon-W. 29, New Richland-H-E-G 23

• Kingsland 61, St. Charles 37

• Mankato East 76, St. Peter 52

• Mankato Loyola 76, N. Ulm Cathedral 50

• Menahga 56, Bertha-Hewitt 33

• Milaca 62, Royalton 50

• Montevideo 74, MACCRAY 62

• Mora 64, Aitkin 42

• Mountain Iron-Buhl 72, Cook County 23

• Nevis 72, Northland 62

• New London-S. 77, Atwater-C-GC 48

• New Ulm 60, Fairmont 56

• Park Rapids 74, Bagley 48

• Parkers Prairie 78, Underwood 53

• Paynesville 52, Minnewaska 39

• Pipestone 58, SW Minn. Christian 39

• Redwood Valley 86, Jackson Co. C. 67

• Renville Co. West 65, Wabasso 51

• Rothsay 69, Battle Lake 42

• St. James Area 72, Edgerton 39

• Sartell-St. Stephen 83, Rocori 56

• Sauk Centre 63, Kimball 41

• Sleepy Eye St. Mary's 91, Nicollet 62

• Staples-Motley 52, Verndale 44

• Stewartville 65, Lake City 61

• Two Harbors 71, Duluth Marshall 53

• Waseca 72, Medford 52

• West Central 62, Clinton-G-B 42

BASKETBALL • GIRLS

SUBURBAN EAST

• Park of CG 49, White Bear Lake 47

METROPOLITAN AREA

• Armstrong 52, Bl. Jefferson 51

• Bl. Kennedy 54, Jordan 49

• Chanhassen 73, Buffalo 54

• Eden Valley-Watkins 32, Litchfield 30

• Edina 70, Burnsville 57

• Farmington 48, Owatonna 46

• Fridley 80, Duluth East 70

• Holy Angels 78, Benilde-SM 67

• Hopkins 83, Eastview 29

• Hutchinson 72, Big Lake 41

• Liberty Classical 38, Minn. Deaf School 25

• Maple Grove 56, Shakopee 54

• Maranatha 71, SP Central 31

• Mayer Lutheran 88, Concordia Academy 50

• Mound Westonka 67, St. Anthony 62

• North Branch 59, North St. Paul 54

• Rosemount 68, Stillwater 65, OT

• SP Como Park 74, Providence Academy 72

• SP Harding 75, Mpls. Henry 51

• St. Peter 64, Simley 35

• SW Christian 50, New Life Academy 35

• Spectrum 64, St. Agnes 42

• Wayzata 49, Lakeville North 45

• Woodbury 59, Tartan 30

• Zimmerman 76, St. Francis 64

MINNESOTA

• Barnesville 71, Dilworth-G-Felton 38

• Barnum 63, Aitkin 43

• Caledonia 66, Waukon (Iowa) 56

• Central Minn. Chr. 61, Kerkhoven-M-S 24

• Chisholm 55, Northeast Range 9

• Cromwell 79, Wrenshall 12

• Crosby-Ironton 63, Esko 54

• Duluth Marshall 91, Duluth Denfeld 28

• Fairmont 83, New Ulm 62

• Floodwood 42, McGregor 38

• Goodhue 68, Cannon Falls 35

• Grand Meadow 59, Randolph 27

• Grand Rapids 60, Cloquet 42

• Greenway 48, Deer River 47

• Hancock 72, West Central 66, OT

• Hayfield 60, Rushford-Peterson 38

• Henning 54, Pillager 50

• Hills-BC 56, Murray Co. Central 16

• HL-O/Fulda 51, Mountain Lake 47

• Holdingford 59, St. Cloud Cathedral 39

• Houston 58, Spring Grove 33

• Kimball 44, Foley 41

• Kingsland 61, St. Charles 37

• Lewiston-Altura 61, La Crescent 41

• Littlefork-Big Falls 67, Laporte 29

• MACCRAY 74, Renville County West 37

• Mesabi East 63, Eveleth-Gilbert 47

• Minneota 82, Lakeview 14

• Moorhead 53, Sartell-St. Stephen 21

• Pelican Rapids 45, Park Rapids 39

• Perham 63, Frazee 24

• Pine City 66, East Central 22

• Pine River-Backus 62, Sebeka 57

• Plainview-E-M 57, Triton 45

• Red Rock Central 63, Adrian 43

• Roch. Lourdes 55, Kasson-M. 53

• Rocori 63, Paynesville 42

• Russell-T-R 75, Yellow Medicine East 71

• Sauk Centre 55, Albany 53

• Schaeffer Acad. 61, Mankato Loyola 55

• Sleepy Eye St. Mary's 78, Nicollet 56

• Thief River Falls 46, East Grand Forks 34

• Thompson (N.D.) 47, Badger-G-MR 43

• Tracy-M-B 75, Canby 43

• Truman/ML/GHEC 70, AC/GE 43

• Walker-H-A 62, Nevis 53

• Waseca 57, Janesville-W-P 19

GYMNASTICS • GIRLS

LAKE

• Hopkins 138.05, Buffalo 131.35. All-around: Annabelle Speers, Hopkins, 37.075.

METRO EAST

• Mathomedi 133.15, Hastings 125.5. All-around: Tess Matheson, Mahtomedi, 34.825.

NORTHWEST SUBURBAN

• Anoka 140.025, Park Center 115.575. All-around: Maren Merrick Melberg, Anoka, 35.9

• Blaine 121.05, Osseo 121.05. All-around: Grace Vasil, Blaine, 34.7.

• Elk River 137.875, Rogers 128.725. All-around: Sydney Martin, Elk River, 34.975

WRIGHT COUNTY

• Watertown-Mayer 145.675, Annandale 113.85. All-around: Reagan Kelley, Watertown-Mayer, 37.775.

HOCKEY • BOYS

METRO EAST

• Hastings 3, Tartan 3, OT

• Hill-Murray 3, Mahtomedi 2

MISSISSIPPI 8

• Chisago Lakes 8, Becker/Big Lake 1

NORTHWEST SUBURBAN

• Andover 5, Osseo 1

• Blaine 4, Rogers 4, OT

• Centennial 6, Champlin Park 2

• Elk River/Z. 10, Armstrong/Cooper 3

• Maple Grove 8, Anoka 1

SUBURBAN EAST

• Cretin-Derham Hall 8, Woodbury 1

• Mounds View 5, Forest Lake 3

• Spring Lake Park 4, Irondale 3

• Stillwater 7, Park of CG 2

METROPOLITAN AREA

• Chanhassen 4, Delano 2

• Chaska 3, Buffalo 1

• Eden Prairie 10, Blake 3

• Minnetonka 7, St. Louis Park 1

• Monticello 2, Orono 1

• Mound Westonka 5, Breck 3

• Providence Academy 6, Hutchinson 0

• Roch. Lourdes 3, St. Paul Academy 0

• Simley 3, St. Paul Highland Park 2

• Waconia 4, Litchfield/D-C 3

MINNESOTA

• Duluth Denfeld 6, Cloquet-E-Carlton 2

• Faribault 3, Owatonna 2

• Fergus Falls 6, Sauk Rapids-Rice 1

• Greenway 7, Moose Lake Area 0

• Little Falls 6, Pine City Area 3

• Marshall 9, Redwood Valley 0

• Morris/Benson 3, Willmar

• Rochester Century 6, Albert Lea 0

• Roch. John Marshall 5, Mankato West 3

• Windom 5, Waseca 1

HOCKEY • GIRLS

METRO WEST

• Orono 13, Waconia 0

MISSISSIPPI 8

• Chisago Lakes 14, Princeton 0

SOUTH SUBURBAN

• Eastview 4, Eagan 2

• Farmington 5, Prior Lake 0

• Lakeville South 3, Burnsville 1

• Rosemount 10, Apple Valley 7

METROPOLITAN AREA

• Blaine 2, Roseville 1

• Centennial/SLP 5, Mounds View 2

• Gentry Academy 4, Maple Grove 1

• Holy Angels 3, Chaska/Chanhassen 2

• Irondale/St. Anthony 2, Northern Tier 1

• Minneapolis 7, Bl. Jefferson 3

• Minnesota River 5, Waseca 0

• New Prague 3, Hutchinson 2

• Northfield 13, Red Wing 0

• Park of CG 3, Hudson (Wis.) 0

• Woodbury 5, Armstrong/Cooper 0

MINNESOTA

• Alexandria 5, Willmar 0

• Dodge County 7, Albert Lea 0

• Minnesota River 5, Waseca 0

• Northern Lakes 10, Detroit Lakes 1

• Proctor/H. 4, Grand Rapids/Greenway 0

• Rochester Mayo 3, Winona 0

• St. Cloud 5, River Lakes 1

WREStlING

METRO WEST

• Bl. Kennedy 45, Benilde-SM 31

METROPOLIAN AREA

• Benilde-SM 60, Mpls. Roosevelt 6

• Bl. Kennedy 66, Mpls. Roosevelt 18

• St. Paul Harding 60, Mahtomedi 19

RANKINGS

HOCKEY • BOYS

BY LET'S PLAY HOCKEY

Class 2A

• 1. Edina; 2. Grand Rapids; 3. Lakeville South; 4. Chaska; 5. Andover; 6. Roseau; 7. Wayzata; 8. Maple Grove; 9. Centennial; 10. Benilde-St. Margaret's.

Class 1A

• 1. Hermantown; 2. Warroad; 3. Mahtomedi; 4. Delano/Rockford; 5. Little Falls; 6. Fergus Falls; 7. East Grand Forks; 8. Duluth Denfeld; 9. Southwest Christian/Richfield; 10. Greenway.

HOCKEY • GIRLS

BY LET'S PLAY HOCKEY

Class 2A

• 1. Andover; 2. Edina; 3. Minnetonka; 4. Centennial/Spring Lake Park; 5. Rosemount; 6. Gentry Academy; 7. Wayzata; 8. Holy Family; 9. Cretin-Derham Hall; 10. Stillwater.

Class 1A

• 1. Orono; 2. Warroad; 3. Proctor/Hermantown; 4. Holy Angels/Richfield; 5. Mound Westonka; 6. Duluth Marshall; 7. Fergus Falls; 8. Moose Lake Area; 9. Simley; 10. Chisago Lakes.

WRESTLING

BY THE GUILLOTINE

Class 3A

• 1. St. Michael-Albertville; 2. Waconia; 3. Shakopee; 4. Stillwater; 5. Anoka; 6. Apple Valley; 7. Bemidji; 8. Forest Lake; 9. Willmar; 10. Wayzata.

Class 2A

• 1. Simley; 2. Kasson-Mantorville; 3. Becker; 4. Big Lake; 5. Pequot Lakes/Pine River-Backus; 6. Princeton; 7. Fairmont/Martin County West; 8 Dassel-Cokato/Litchfield; 9. Thief River Falls; 10. New Prague.

Class 1A

• 1. Kimball Area; 2. Belgrade-Brooten-Elrosa; 3. Jackson County Central; 4. Royalton/Upsala; 5. Minneota; 6. Atwater-Cosmos-Grove City; 7. Grand Meadow/LeRoy-Ostrander/Southland; 8. West Central Area/Ashby/Brandon-Evansville; 9. Long Prairie-Grey Eagle/Browerville; 10. United North Central.

SUMMARIES

BASKETBALL • BOYS

Andover 97, Cambridge-Isanti 67

Cambridge-Isanti 42 25-67

Andover 41 56-97

Cambridge-Isanti: Jones 20, Troolin 20, Bickford 14, Karels 6, Gusk 3, Crawford 2, Skoglund 2. Andover: Kopetzki 37, Musungu 28, Foy 13, Jacobson 9, Angell 8, Mallet 2.

Becker 72, Waconia 67

Waconia 33 34-67

Becker 34 38-72

Waconia: Bonick 17, Sonnek 16, Olson 11, Fulford 10, Miller 8, Hayes 5. Becker: Seavert 25, Paumen 15, Weiss 12, Berglund 8, Hendricks 6, Harmoning 6.

Benilde-St. Margaret's 79, North St. Paul 55

Benilde-St. Margaret's 37 42-79

North St. Paul 30 25-55

Benilde-St. Margaret's: Wilson 21, Warren 17, Alipate 14, Iljadimbola 6, Lumpkin 6, Yusuf 4, Best 3, Ijdimboda 3, Keita 2, Wiggins 2, Carter 1. North St. Paul: Suttles 22, Edwards 10, Jackson 8, Ajayi 4, Tanner 3, Wright 3, Hale 2, Borsay 2, Badio 1.

Coon Rapids 98, Burnsville 74

Burnsville 33 41-74

Coon Rapids 36 62-98

Burnsville: Bettis 23, Saykeo 20, Sherlock 14, Buchanan 6, Hatting 6, Affana-Shanks 2, Brown 2, De La Luz 1. Coon Rapids: Ellingson 23, Galimah 23, Smith 15, Cummings-Coleman 13, Deng 11, Beck 6, Thom 5, Sullivan 2.

Eagan 64, Mpls. Southwest 59, OT

Minneapolis Southwest 24 30 5-59

Eagan 29 25 10-64

Minneapolis Southwest: Ford 15, Elias 13, Engen 11, Holter 10, Senseman-Cassidy 7, Gregerson 3. Eagan: Schmitter 18, Khazon 16, Carruthers 14, Foreman 7, Schmidt 6, Mitoro 3.

Eastview 91, Eden Prairie 78

Eden Prairie 35 43-78

Eastview 42 49-91

Eden Prairie: Obiazor 28, Smith 15, Weisshaar 14, Frisch 7, Rapp 7, Kelley 3, Flom 2, Taylor 2. Eastview: Scales 26, Omweno 25, Hassan 15, Bolger 11, Adams 9, Ambrose 3, Kloss 2.

Edina 69, Chanhassen 54

Chanhassen 23 31-54

Edina 39 30-69

Chanhassen: Barger 12, Sthleicher 9, Williams 8, Brick 6, Moffenbier 6, Woods 6, Johnson 4, McDonald 3. Edina: Presthus 20, Helgren 16, Jobe 13, Molhoek 8, Hanson 6, Himley 2, Ingram 2, Lusty 2.

Elk River 68, St. Michael-Albertville 47

Elk River 32 36-68

St. Michael-Albertville 31 16-47

Elk River: Osterman 22, Behne 21, Haack 10, Gillquist 9, Benson 3, Mattingley 3. St. Michael-Albertville: Tennyson 19, Jans 8, Demarais 8, Purcell 5, Maynard 3, Hochstedler 2, Ross 2.

Fridley 68, Anoka 65, OT

Fridley 28 30 10-68

Anoka 22 36 7-65

Fridley: Nelson 22, Ahmed 15, Kpou 12, Newton 9, Smith 6, Dean 4. Anoka: Nyamari 23, Podany 13, Howze 7, Rodriguez 7, Sherer 7, Lakanan 5, Prah 3.

Hutchinson 67, Big Lake 53

Hutchinson 34 33-67

Big Lake 21 32-53

Hutchinson: Hutson 19, Verhassalt 19, Reaseh 17, Starke 9, Butler 2, Elliot 1. Big Lake: O'Brien 15, Layton 9, Stepp 9, Hill 8, Maruska 3, Stuckenholtz 3, Terlinden 3, Kunz 2, Thieke 1.

Mankato West 54, Northfield 50

Mankato West 32 22-54

Northfield 31 19-50

Mankato West: Collins 20, Corbett 15, NA 10, Magers 6, NA 3. Northfield: Richardson 12, Journell 11, Sand 11, DiMaggio 6, Gustina 6, Schlaak 4.

Prior Lake 80, Chaska 70

Chaska 36 34-70

Prior Lake 39 41-80

Chaska: Nicholson 21, Kallman 17, Walle 16, Rief 9, Lyles 4, Born 3. Prior Lake: Dueffert 23, Haas 17, Miller 15, Jones 12, Hjerpe 5, Krouse 4, McCullough 4.

Spectrum 68, Heritage Christian 25

Spectrum 36 32-68

Heritage Christian 14 11-25

Spectrum: Skistad 21, Siegel 19, Femrite 8, Lawrence 7, Hoehn 5, Femrite 4, Greig 2, Alloza 2. Heritage Christian: Sokeye 7, Wicht 7, Mayhew 5, Moulton 3, Hamilton 3.

Spring Lake Park 66, Mounds View 40

Spring Lake Park 30 36-66

Mounds View 20 20-40

Spring Lake Park: Kinsey 21, Thomsen 21, Kinsey 5, Ojile 5, Weier 5, Johnson 4, Leifker 3, Kesti 2. Mounds View: Kirk 9, Deluce 8, Erickson 7, Wheeler 7, Loegering 5, Becher 4.

Tartan 75, SP Harding 49

Tartan 44 31-75

St. Paul Harding 22 27-49

Tartan: Barrett 16, Burns 13, Vukomanovich 10, Hammons 9, Porter 7, Chelley 6, Richmond 5, Osuji 4, Radtke 3, Wessel 2. St. Paul Harding: Mohamed 16, Wyatt 15, Benjamin 11, Htoo 3, Ahmed 3, Hood 1.

TC Academy/GR 80, SP Washington 39

Twin Cities Academy/GR 53 27-80

St. Paul Washington 16 23-39

Twin Cities Academy/Great River: McNeal 21, Randle 18, McNeal 14, Yang 13, Alonso 8, Stiele 4, Emelife 2. St. Paul Washington: Santiago 10, Kadir 9, Birdsong 8, Williams 5, Khalif 4, Dumas 2, Bergman 1.

Watertown-M. 71, Providence Academy 29

Providence Academy 20 9-29

Watertown-Mayer 40 31-71

Providence Academy: Mokoua 12, Wooden 6, Perrill 5, Jacobson 4, Willinghanz 2. Watertown-Mayer: Mueller 21, Rowan 14, Kind 10, Sinsabaugh 7, Ragner 6, Rundell 5, Domjahn 5, Ritter 2, Maas 1.

BASKETBALL • GIRLS

Edina 70, Burnsville 57

Burnsville 26 31-57

Edina 28 42-70

Burnsville: Bruha 25, Handzija 9, Malecha 7, Islam 6, Torgenson 4, King 3, Servais 3. Edina: Stotts 22, Campbell 14, Flemming 10, Fairbanks 7, Fullerton 7, Grussing 5, LaFrenz 5.

Fridley 80, Duluth East 70

Duluth East 25 45-70

Fridley 36 44-80

Duluth East: Hagen 30, Guenther 19, DeRosier 17, Winesett 4. Fridley: Karsten 27, Washington 16, Johnson 13, Harris 11, Cochran 6, Gillispie 5, Jensen 2.

Holy Angels 78, Benilde-SM 67

Benilde-St. Margaret's 30 37-67

Holy Angels 41 37-78

Benilde-St. Margaret's: Olson 28, McGee 21, Reliford 9, Bishop 4, Lumpkin 4, Wells 1. Holy Angels: Massaquoi 32, Buer 15, Caron 13, O'Rourke 6, Pritchard 6, Pierce 4, Carter 2.

Hopkins 83, Eastview 29

Eastview 13 16-29

Hopkins 46 37-83

Eastview: Schaefer 8, Maull 7, Han 4, Smith 4, Dayton 2, Gardner 2, Hacker 2. Hopkins: Nnaji 22, McGill 17, Agara 12, Battle 11, Woodson 9, Boyle 7, Dupree 5.

Hutchinson 72, Big Lake 41

Big Lake 17 24-41

Hutchinson 42 30-72

Big Lake: Steen 15, Moyer 8, Sternquist 8, Moen 6, Dilger 2, Polocec 2. Hutchinson: Stamer 28, Beffert 17, Schlueter 12, Verhasselt 5, Martinez 4, Peterson 4, Broersma 2.

Liberty Classical 38, Minn. Deaf School 25

Minnesota Deaf School 12 13-25

Liberty Classical 20 18-38

Minnesota Deaf School: Schwartz 13, Johnon 8, Sheets 4. Liberty Classical: Louis 22, Scheusener 10, Forner 4, Anderson 2.

Maple Grove 56, Shakopee 54

Shakopee 25 29-54

Maple Grove 28 28-56

Shakopee: Cordes 17, Pawlicki 12, Broze 11, Hale 11, Mitchell 2, Moore 1. Maple Grove: Klick 14, Hoag 11, Kanz 11, Overskei 11, Kormann 5, Gordaon 2, Ode 2.

Maranatha 71, St. Paul Central 31

St. Paul Central 19 12-31

Maranatha 33 38-71

St. Paul Central: Freberb 12, Thompson 9, Meyer 6, Rosie 4. Maranatha: Griffin 10, Jarnot 9, O. Lanari 9, Simmons 8, A. Lanari 6, Thomas 6, Watson 6, Dehler 5, Salberg-Thornton 5, Alm 4, Nash 3.

Mayer Lutheran 88, Concordia Academy 50

Concordia Academy 25 25-50

Mayer Lutheran 57 31-88

Concordia Academy: Draack 21, Korinek 12, McTeague 9, Bonk 6, Landvik 2. Mayer Lutheran: Lade 23, Carns 14, Guetzkow 12, Wachholz 10, Maass 6, Martin 4, Noerenberg 4, Studer 4, A. Maetzold 3, Buhr 2, Carlson 2, Hoese 2, C. Maetzold 2.

Mound Westonka 67, St. Anthony 62

St. Anthony 27 35-62

Mound Westonka 27 40-67

St. Anthony: Timmins 15, Bauman 12, Przybilla 12, Cassidy 9, Zielsdorf 8, Maile 6. Mound Westonka: Drill 15, Hatlestad 12, Dallman 11, Eidsness 9, Wanner 7, Hollenstein 5, Springer 5, Lawrence 3.

North Branch 59, North St. Paul 54

North St. Paul 22 32-54

North Branch 25 34-59

North St. Paul: Jones 24, Horton 12, Anthony 6, Bradford 5, Walker 5, Thomas 2. North Branch: Peaslee 28, Kuhlman 14, C. Lattimore 7, K. Lattimore 7, Runk 2, Bistodeau 1.

Rosemount 68, Stillwater 65, OT

Stillwater 17 39 9-65

Rosemount 21 35 12-68

Stillwater: Scalia 22, Karlen 19, Holder 17, Buckhalton 3, Thompson 3, Knutson 1. Rosemount: Leenderts 20, Ratziaff 14, O'Neil 13, Thompson 8, Wilson 8, Tauer 5.

SP Como Park 74, Providence Academy 72

Providence Academy 28 44-72

St. Paul Como Park 30 44-74

Providence Academy: Greenway 28, M. Counts 18, G. Counts 11, Millerbernd 7, Hohenecker 5, Healy 3. St. Paul Como Park: Porter 22, Asberry 14, James 12, Nichols-VanNett 11, Dmytruk 8, Walker 5, Singer 2.

St. Peter 64, Simley 35

St. Peter 36 28-64

Simley 11 24-35

St. Peter: Southworth 23, Holmgren 16, Wiebusch 7, Johnson 5, Rennert 5, Odland 3, Ruffin 3, Maloney 2. Simley: Danso 17, Larson 4, Maynard 4, Bosin 2, Gorter 2, Henderson 2, Miller 2, Osman 2.

Spectrum 64, St. Agnes 42

Spectrum 27 37-64

St. Agnes 28 14-42

Spectrum: Elrod 17, Smith 12, Ritter 10, Novotny 9, Alders 6, Behnken 4, Vetsch 4, Beck 2. St. Agnes: Sandifer 14, Fischer 13, Hughes 7, Fischer 3, Schmitz 2, DiPietro 2, Muschenheim 1.

Wayzata 49, Lakeville North 45

Wayzata 27 22-49

Lakeville North 14 31-45

Wayzata: Senden 17, Hawkinson 16, Braun 5, Fornshell 5, Krzewinski 3, Oberlander 2, Weber 1. Lakeville North: Bryant 12, Juaire 10, Wilson 10, Wolkow 6, Boe 3, Betton 2, Ruhland 1, Westerman 1.

Woodbury 59, Tartan 30

Woodbury 29 30-59

Tartan 10 20-30

Woodbury: Halunen 14, Henry 12, Kodl 10, Buckhalton 7, Orbel 6, Rosenthal 5, Bungarden 3, Kothe 1, McCarthy 1. Tartan: L. Murray 11, V. Murray 10, Hurley 4, Hernandez 3, Munter 2.

HOCKEY • BOYS

Blaine 4, Rogers 4, OT

Rogers 0 2 2 0-4

Blaine 2 2 0 0-4

First: B-Dickman (Loftus, Swanson), 12:29. B-Mikan (Loftus), 15:28. Second: B-Laager (Mikan), 2:16, pp. R-Frederickson (Struck), 3:39. R-Cheslock (Jenson, Peluf), 5:24, pp. B-Laager, 12:30. Third: R-Peluf (Palumbo, Jenson), 1:35, pp. R-Cheslock (Frederickson, Struck), 7:50. Saves: Rogers: Chapman 11-10-10-7-38. Blaine: Wallin 13-8-22-2-45.

Chanhassen 4, Delano 2

Delano 2 0 0-2

Chanhassen 2 1 1-4

First: D-Peterson, 3:41. C-Lee (Gerebi), 5:38. D-Halonen (Lewis), 7:04. C-Uhlenkamp (Risch), 10:06. Second: C-Miller (Lee, Gerebi), 4:59, pp. Third: C-Buesgens, 15:54. Saves: Delano: Dorsey 7-11-3-21. Chanhassen: Gates 4-6-5-15.

Chaska 3, Buffalo 1

Buffalo 1 0 0-1

Chaska 0 0 3-3

First: B-Marr (Ward), 8:58. Third: C-Leroy (Seaverson, Rinzel), 4:20, pp. C-Magnuson (Spehar), 9:50. C-Jax (Kleber, Knapp), 11:31. Saves: Buffalo: Varner 13-12-16-41. Chaska: Girard 5-8-10-23.

Cretin-Derham Hall 8, Woodbury 1

Woodbury 0 1 0-1

Cretin-Derham Hall 3 1 4-8

First: CDH-Fisher, 8:00, sh. CDH-Fisher (Lippai, Sondreal), 12:40, pp. CDH-Sondreal (Fisher), 16:38. Second: CDH-Rasmussen (Smith), 3:00. W-Moeller (Moeller), 14:00. Third: CDH-Fisher, 1:55, sh. CDH-Lippai (Rasmussen), 3:58. CDH-McCarthy (Cernohous, Lippai), 6:26. CDH-Houge (Spaniol), 11:54. Saves: Woodbury: Carlson 13-13-14-40. Cretin-Derham Hall: Belak 6-11-6-23.

Elk River/Z. 10, Armstrong/Cooper 3

Armstrong/Cooper 1 1 1- 3

Elk River/Zimmerman 2 6 2-10

First: ERZ-Foss (Schutt, Johnson), 2:09, pp. AC-Essen (Essen), 3:12. ERZ-Johnson (Foss), 9:12. Second: ERZ-Schutt, 1:33. ERZ-Skyberg (Johnson), 3:30, pp. AC-Burns (Goergen, Cook ), 5:13, sh. ERZ-Johnson (Foss, Davis), 6:40, pp. ERZ-Reinert, 10:07. ERZ-Schutt (Foss, Johnson), 11:15, pp. ERZ-Fritel (Anderson, Hughes), 15:28. Third: ERZ-Skyberg (Reinert), 4:51. AC-Essen (Essen, Burns), 6:14. ERZ-Rusch (Christian, Grassel), 8:49. Saves: Armstrong/Cooper: Lucas 18-x-x-18, Dimich x-18-6-24. Elk River/Zimmerman: Osgood 10-1-6-17.

Hill-Murray 3, Mahtomedi 2

Mahtomedi 0 1 1-2

Hill-Murray 0 2 1-3

Second: HM-Miller (Mann), 2:23. M-Gulenchyn, 11:10. HM-Ingebritson (Begley), 12:13. Third: M-Harrod (Dardis), 10:31. HM-Begley (Gruba), 13:21. Saves: Mahtomedi: Dardis 7-8-7-22. Hill-Murray: Erickson 26-19-13-58.

Maple Grove 8, Anoka 1

Anoka 1 0 0-1

Maple Grove 3 3 2-8

First: MG-Brink (Steenerson), 2:48. A-Ceaser (Huebner, Reinholz), 3:55. MG-Wente (Jaglo, Kernan), 4:20. MG-Gunderson (Glad, Giuliani), 11:49. Second: MG-Busch (Picconatto, Fischer), 1:24. MG-Kernan, 8:08. MG-Gunderson, 15:32. Third: MG-Nelson (Brink, Margenau), 1:06, pp. MG-Jaglo (Wente), 10:34, pp. Saves: Anoka: Haglund 14-9-6-29. Maple Grove: Burtness 1-x-x-1, Roach x-2-1-3.

Minnetonka 7, St. Louis Park 1

Minnetonka 0 2 5-7

St. Louis Park 1 0 0-1

First: SLP-Hirte (Krone), 14:44. Second: M-Manning (Lagerback), 7:03. M-Lunski (Hupka, Pasqua), 13:01. Third: M-Hanus (Manning), 9:13. M-Baer (Garry, Dewing), 12:44. M-Hanus (Rausch), 13:34. M-Hanus (Rausch), 13:50. M-Burrows (Pasqua), 14:02. Saves: Minnetonka: Motzko 7-4-9-20. St. Louis Park: Middleton 12-22-23-57.

Monticello 2, Orono 1

Monticello 1 1 0-2

Orono 0 0 1-1

First: M-Bitz (Brooks, Schmitz), 12:53. Second: M-Dunn (Simon, Homsombath), 8:10. Third: O-Lang (Dixon, Mugaas), 3:22. Saves: Monticello: Not available. Orono: Not available.

Mound Westonka 5, Breck 3

Mound Westonka 2 0 3-5

Breck 1 1 1-3

First: MW-Krebsbach (Doshan), 7:29. MW-Hruby (Swanson, Zierke), 8:56. B-Miller (Theissen), 16:55. Second: B-Miller, 2:14. Third: MW-Doshan (Swanson), :51. MW-Hruby (Zierke), 6:01. B-Greene (Huotari), 8:47. MW-Doshan, 14:57. Saves: Mound Westonka: Moch 9-6-11-26. Breck: Blake 13-10-17-40.

Roch. Lourdes 3, St. Paul Academy 0

Rochester Lourdes 0 1 2-3

St. Paul Academy 0 0 0-0

Second: RL-Ritter, 3:48. Third: RL-Mahoney, 7:02. RL-Mahoney (Swee), 15:07. Saves: Rochester Lourdes: Carter-Kleven 10-9-6-25. St. Paul Academy: Schanno 7-9-10-26.

Simley 3, St. Paul Highland Park 2

St. Paul Highland Park 0 0 2-2

Simley 1 0 2-3

First: S-Seidl (Painter), 2:42. Third: S-Painter (Seidl), :48. SPHP-Eischens (Staloch), 1:48. SPHP-Bradford (Hamlin, Howatt), 6:24. S-Painter (Renslow), 16:59. Saves: St. Paul Highland Park: Olson 5-4-10-19. Simley: Davidson 1-9-6-16.

Spring Lake Park 4, Irondale 3

Spring Lake Park 2 2 0-4

Irondale 1 1 1-3

First: I-Loahr (Esades, Fagerlee), 11:04. SLP-Wackman (Ross), 11:29. SLP-Sonmore (Balsimo, Boyd), 12:18. Second: I-Esades, 8:34, sh. SLP-Lueck (Romaker, Ross), 9:31. SLP-Wackman (Lueck, Ross), 16:45, pp. Third: I-Pearson, 8:00. Saves: Spring Lake Park: Bergdahl 10-4-9-23. Irondale: Sabev 11-7-3-21.

Stillwater 7, Park of Cottage Grove 2

Park of Cottage Grove 0 0 2-2

Stillwater 0 3 4-7

Second: S-Mosley (Tuccitto ), 3:09. S-Briere (Bies), 4:02. S-Briere (Dustin , Bies), 4:44. Third: P-Wohnoutka (Porter), 1:01. S-Roeske (Tuccitto , Dustin ), 6:22, sh. S-Lindeberg (Grau), 10:30, sh. P-Porter (Janski), 12:10. S-Bies (Skuza, Briere), 12:37. S-Mehta(Dustin ), 14:25. Saves: Park of Cottage Grove: Frost 6-11-11-28. Stillwater: Anderson 10-9-13-32.

HOCKEY • GIRLS

Blaine 2, Roseville 1

Blaine 0 0 2-2

Roseville 0 1 0-1

Second: R-Ray (Moriarty , Haug), 3:46. Third: B-Sandberg, 13:45. B-Enlow (Janssen), 15:12. Saves: Blaine: Hansen 9-10-10-29. Roseville: Wagner 9-10-3-22.

Centennial/SLP 5, Mounds View 2

Centennial/Spring Lake Park 0 2 3-5

Mounds View 0 1 1-2

Second: CSLP-Hemr (Kulenkamp), 4:31. CSLP-O'Hara (Goodreau, Wlaschin), 7:21, pp. MV-Sprague (Ballinger, Bullert), 11:13. Third: MV-Bullert (Tinkle), 3:59. CSLP-O'Hara (Goodreau), 4:38. CSLP-Thompson (O'Hara, Wlaschin), 13:14, pp. CSLP-O'Hara (Goodreau), 14:45. Saves: Centennial/Spring Lake Park: Groess 1-3-5-9. Mounds View: Norlinger 8-8-10-26.

Chisago Lakes 14, Princeton 0

Princeton 0 0 0- 0

Chisago Lakes 4 7 3-14

First: CL-Burgen (Ritter), 1:27. CL-Ritter, 6:55. CL-Schmidt (Kerkow), 12:14, sh. CL-Burgen (Bluhm), 14:26, pp. Second: CL-Klemz (Burgen), 2:09. CL-Burgen (DeVries, Brunette), 2:27, pp. CL-Brunette, 4:02, pp. CL-Klemz (DeVries), 4:53. CL-DeVries, 4:53, pp. CL-Burgen (Ritter), 12:48. CL-Bluhm (Brunette), 13:54. Third: CL-Eickman (Ritter), 3:26. CL-DeVries, 4:56. CL-Rambosek (Burgen, Bluhm), 14:29, pp. Saves: Princeton: Ulm 21-22-8-51. Chisago Lakes: Ritter 3-3-4-10.

Eastview 4, Eagan 2

Eagan 1 1 0-2

Eastview 2 2 0-4

First: East-Stepan, 7:57. East-Stepan, 12:27. Eag-Cooper, 13:06. Second: Eag-Sears (Schoeberl), 2:05. East-Wilhelm (Hayward, Chesek), 6:35. East-Holman (Farrington, Speegle), 10:12. Saves: Eagan: Whitehead 10-9-11-30. Eastview: Lombardi 5-8-13-26.

Farmington 5, Prior Lake 0

Prior Lake 0 0 0-0

Farmington 0 1 4-5

Second: F-Moehle, 3:43. Third: F-Johnson (Werner), 5:05. F-Kadrlik (Moehle, Kadrlik), 9:12, sh. F-Moehle, 13:54. F-Bricko, 15:22. Saves: Prior Lake: Hansen 8-16-10-34. Farmington: Moudry 4-4-4-12.

Gentry Academy 4, Maple Grove 1

Maple Grove 0 1 0-1

Gentry Academy 1 1 2-4

First: GA-Gray (Hanrahan), 6:17. Second: MG-Olson (Brandt, Stensgard ), 6:52. GA-Sajevic (Gazdik, Gazdik), 16:46, pp. Third: GA-Sajevic, :35. GA-Delmonico (Reeves), :41. Saves: Maple Grove: Strom 20-13-9-42. Gentry Academy: Laming 5-1-4-10.

Holy Angels 3, Chaska/Chanhassen 2

Chaska/Chanhassen 1 0 1-2

Holy Angels 2 1 0-3

First: HA-Garton (Loichle, Poehling), :17. CC-Lendzyk (McPartland, Roberts), 2:16. HA-Loichle (Garton), 2:45. Second: HA-Anderson (Lesnar), 5:27. Third: CC-Roberts (Gerebi, Roberts), 16:20. Saves: Chaska/Chanhassen: Brastad 6-10-7-23. Holy Angels: Rimstad 4-8-10-22.

Irondale/St. Anthony 2, Northern Tier 1

Irondale/St. Anthony 0 2 0-2

Northern Tier 0 0 1-1

Second: ISA-Buck (Carter), 5:50. ISA-Carter (Buck), 16:36, pp. Third: NT-Kozak, 15:08. Saves: Irondale/St. Anthony: Rupp 10-9-15-34. Northern Tier: Gibb 11-13-12-36.

Lakeville South 3, Burnsville 1

Lakeville South 1 0 2-3

Burnsville 1 0 0-1

First: B-Dundon (Hatton, Glassen), 6:41. LS-Soltys (Mader), 12:07. Third: LS-Enright, 4:50, pp. LS-Enright (Otremba), 11:18. Saves: Lakeville South: Bronson 7-6-6-19. Burnsville: Oettinger 5-11-12-28.

New Prague 3, Hutchinson 2

New Prague 0 1 2-3

Hutchinson 1 0 1-2

First: H-Fitterer, 6:21. Second: NP-Moravchik (Naig, O'Brien), 3:34. Third: H-Hauan (Longie), 4:30, pp. NP-Robasse (Naig, Madsen), 6:19. NP-Skaja (Madsen, Hansen), 9:55. Saves: New Prague: Smith 6-7-8-21. Hutchinson: Docken 6-12-10-28.

Northfield 13, Red Wing 0

Northfield 5 5 3-13

Red Wing 0 0 0- 0

First: N-Puppe (McCoschen), :36. N-Puppe (Snyder, Hauskins), 3:01. N-Monson (Garlie), 7:08. N-Monson, 11:56. N-Puppe (Hauskins), 15:59. Second: N-Garlie (Puppe), :35, pp. N-Puppe (Monson), 2:53. N-Puppe, 4:02. N-Garlie, 9:09, sh. N-Garlie (Puppe), 12:42. Third: N-Sorenson (Miller), 3:36. N-Puppe, 11:56. N-Stephes (Miller), 13:27. Saves: Northfield: Malecha 0-4-4-8. Red Wing: Meyer 14-15-12-41.

Orono 13, Waconia 0

Orono 6 2 5-13

Waconia 0 0 0- 0

First: O-Lopez (Koopman), 4:30. O-Lopez (Niccum), 8:28. O-Ryskamp, 9:23. O-Paulsen (Pleimann), 9:51. O-Niccum (Niccum), 11:49. O-Ryskamp (Rasmussen), 16:43. Second: O-Niccum (Niccum, Jones), 10:50. O-Niccum (Raiche), 15:00. Third: O-Lopez (Rasmussen), 5:20. O-Pleimann, 7:20. O-Kimbrel (Jones), 11:39. O-Grandy (Niccum), 14:00. O-Lopez (Antonenko ), 14:50. Saves: Orono: Forsyth 1-3-2-6. Waconia: Elvebak 14-17-2-33.

Rosemount 10, Apple Valley 7

Apple Valley 1 4 2- 7

Rosemount 4 3 3-10

First: AV-Mak. Moran, 5:45. R-Edgar (Hadac, Shandorf), 7:20. R-Shandorf (Edgar, Hadac), 7:45. R-Shandorf, 9:44, sh. R-Edgar (Hadac, Shandorf), 16:48. Second: AV-Ryan, 2:39. AV-Dougan (Jensen, Mak. Moran), 3:06. R-Edgar, 5:40. R-Tuttle, 7:25. AV-Mar. Moran, 9:10. AV-Mak. Moran, 12:25, sh. R-Hanson (Nelson, Hanson), 15:50. Third: AV-Vonderhaar (Mar. Moran, Ryan), 4:56. AV-Mak. Moran, 8:10, sh. R-Edgar, 14:34, sh. R-Tuttle, 16:05, sh. R-Hadac, 16:48. Saves: Apple Valley: Cozy 7-11-11-29. Rosemount: Chittajallu 5-1-1-7, Burton x-x-8-8.

Woodbury 5, Armstrong/Cooper 0

Armstrong/Cooper 0 0 0-0

Woodbury 1 2 2-5

First: W-Hoschka (Mischacoff), 12:36. Second: W-Meeder (Aune, Graunke), :26. W-Aune (Mischacoff), 14:24. Third: W-Graunke (Meeder), 7:37. W-Mischacoff (Hansen), 14:27. Saves: Armstrong/Cooper: Lauderville 8-10-3-21. Woodbury: Ambright 16-15-17-48.