1. 1 mile. State bred. 3-year-olds and up. Claiming: $25,000. Purse: $15,500.

3 • Hayhaycaptain Jac (Harr) 6.40 3.80 2.40

4 • Got Ghosted (Fuentes) 6.20 3.00

1 • Midnight Royal (Lindsay) 2.40

Time: 1:41.34. Exacta: 3-4, $15.70. Trifecta: 3-4-1, $18.40. Superfecta: 3-4-1-7, $6.97.

2. 6½ furlongs. Fillies and mares. 3-year-olds and up. Starter optional claiming: $8,000. Purse: $18,400.

5 • O'Babe (Carmona) 7.40 4.40 3.00

2 • Saint Sarena (Pena) 5.80 4.60

6 • Vow (Quinonez) 3.20

Time: 1:10.99. Exacta: 5-2, $30.50. Trifecta: 5-2-6, $58.90. Superfecta: 5-2-6-1, $31.27. Daily Double: 3-5, $32.20.

3. 5 furlongs on turf. Fillies and mares. 3-year-olds and up. Claiming: $20,000. Purse: $19,500.

3 • Short Stretch (Rodriguez) 22.00 7.20 3.40

2 • Bango's Heat (Pena) 6.60 3.20

7 • Caly Bali (Fuentes) 2.40

Time: 0:56.12. Exacta: 3-2, $64.60. Trifecta: 3-2-7, $109.70. Superfecta: 3-2-7-5, $69.43. Pick 3: 3-5-3, $288.00. Daily Double: 5-3, $87.40.

4. 6 furlongs. Open. 3-year-olds and up. Claiming: $5,000. Purse: $13,075.

2 • Pervasive (Arroyo) 66.60 23.00 8.80

7 • Forsaken (Roman) 4.60 3.40

4 • Schmooze (Gallardo) 6.20

Time: 1:12.45. Exacta: 2-7, $187.50. Trifecta: 2-7-4, $465.80. Superfecta: 2-7-4-5, $1,047.31. Pick 3: 5-3-2, $1,854. Daily Double: 3-2, $1,120.60.

5. 1 mile on turf. Open. 3-year-olds and up. Claiming: $10,000. Purse: $18,600.

4 • Thick Haze (Valenzuela) 20.20 7.40 4.80

10 • Coastal Waters (Morales) 10.40 6.40

11 • Super Wise (Quinonez) 5.00

Time: 1:35.08. Scratched: Total Surprise, Redisur, O Dogg, Vitale. Exacta: 4-10, $85.20. Trifecta: 4-10-11, $296.90. Superfecta: 4-10-11-3, $559.54. Pick 3: 3-2-4, $1,436.40. Pick 4: 5-3-2-4, $18,019.05. Pick 5: 3-5-3-2-4, $446.30. Daily Double: 2-4, $820.80.

6. 5 furlongs. Fillies and mares. 3-year-olds and up. Allowance optional claiming: $12,500. Purse: $30,180.

4 • Always Smiling (Fuentes) 17.20 5.00 3.60

1 • Savona (Rodriguez) 3.80 3.00

2 • Scream Machine (Carmona) 5.40

Time: 0:58.29. Exacta: 4-1, $33. Trifecta: 4-1-2, $98.15. Superfecta: 4-1-2-5, $106.82. Pick 3: 2-4-4, $1,054.30. Daily Double: 4-4, $99.20.

7. 1 mile on turf. State bred. Fillies and mares. 3-year-olds and up. Allowance. Purse: $34,000.

5 • Miss Carmen Cibo (Ceballos) 15.80 7.40 3.80

6 • Northern Angel (Fuentes) 4.80 3.00

7 • Go Lee Ann Go (Gallardo) 2.20

Time: 1:37.94. Exacta: 5-6, $34.90. Trifecta: 5-6-7, $44.05. Superfecta: 5-6-7-2, $31.28. Pick 3: 4-4-5, $981.50. Pick 4: 2-4-4-5, $101.95. Daily Double: 4-5, $153.40.

8. 330 yards. State bred. Open. 3-, 4- and 5-year-olds. Maiden. Purse: $17,000.

1 • Saturday Nite Gamble (A. Ramirez) 16.80 9.20 5.60

2 • Lupito (Hernandez) 6.20 4.20

9 • One New Year Boy Fly (M. Ramirez) 7.80

Time: 0:17.23. Scratched: W Is the First Prize. Exacta: 1-2, $27.30. Trifecta: 1-2-9, $106.45. Superfecta: 1-2-9-3, $82.70. Pick 3: 4-5-1, $480.50. Daily Double: 5-1, $109.20.

9. 330 yards. State bred. Open. 2-year-olds. Maiden. Purse: $16,750.

6 • L Conejo (Fonseca-Soto) 8.00 4.40 2.80

2 • Shez Got Rhythm (Harr) 22.00 10.00

3 • Jjs Sweet and Sassy (Navarrete Jr.) 3.40

Time: 0:17.26. Scratched: Jess Walking Thewire. Exacta: 6-2, $66.50. Trifecta: 6-2-3, $59.40. Superfecta: 6-2-3-1, $158.74. Pick 3: 5-1-6, $233.60. Daily Double: 1-6, $54.40. Consolation Double: 1-9, $10.60.

10. 330 yards. Open. 3-, 4- and 5-year-olds. Maiden. Purse: $14,500.

5 • Peepl R Political (Navarrete Jr.) 10.60 7.60 3.40

2 • Mondatta (A. Ramirez) 5.20 2.80

3 • Turnin Point (Alvidrez) 3.40

Time: 0:17.11. Exacta: 5-2, $12.10. Trifecta: 5-2-3, $16.80. Superfecta: 5-2-3-1, $21.89. Pick 3: 1-6-5, $166.90. Pick 5: 4-5-1-6-5, $14,361.75. Daily Double: 6-5, $31.80.





Total handle: $1,289,965. Live handle: $119,094.

Jay Lietzau's results: Thursday: 1-10 (.100). Totals: 29-116 (.250). Lock of the day: 5-14 (.357).