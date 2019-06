1 350 yards. Open. 2-year-olds. Trials. Purse: $6,000

6 • Sizzling Fajita (Romero) 2.60 2.40 2.10

5 • Aces Bodaciousbeauty (Jasso) 6.60 4.60

8 • Lavie Enrose (Serrano) 4.80

Time: 0:17.89. Scratched: Miss Trainwreck, Nanyehi. Exacta: 6-5, $11.30. Trifecta: 6-5-8, $31.20. Superfecta: 6-5-8-2, $11.71.

2 350 yards. Open. 2-year-olds. Trials. Purse: $6,000

2 • Jess a Traveler (Brown) 3.60 4.60 3.20

5 • Little Bit of Hero (Esqueda) 5.00 5.20 3.40

1 • Relentless Candy (Smith) 4.60

Time: 0:18.04. Exacta: 5-2, $7.40. Exacta: 2-5, $6.60. Trifecta: 5-2-1, $24.45. Trifecta: 2-5-1, $11.45. Superfecta: 5-2-1-7, $16.08. Superfecta: 2-5-1-7, $9.60. Daily Double: 6-5, $4.20. Daily Double: 6-2, $2.50.

3 350 yards. Open. 2-year-olds. Trials. Purse: $6,000

5 • Political Candyhouse (Smith) 3.20 2.60 2.20

1 • Left Town (Romero) 5.20 3.20

4 • Sweet Wild Time (Jasso) 3.80

Time: 0:17.68. Exacta: 5-1, $6.30. Trifecta: 5-1-4, $13.80. Superfecta: 5-1-4-8, $8.17. Pick 3: 1/6/7-2/5-5, $3.80. Daily Double: 2-5, $4.80. Daily Double: 5-5, $5.70.

4 350 yards. Open. 2-year-olds. Trials. Purse: $6,000

8 • Special Candy Kisses (Smith) 7.20 3.20 2.60

3 • Easy Wagon Tales (Torres) 2.80 2.40

7 • Piecicle (Goodwin) 4.40

Time: 0:17.86. Exacta: 8-3, $7.70. Trifecta: 8-3-7, $75.30. Superfecta: 8-3-7-2, $19.57. Superfecta: 8-3-7-9, $56.69. Pick 3: 2/5-5-8, $8.40. Daily Double: 5-8, $4.50.

5 350 yards. Open. 2-year-olds. TRIALS. Purse: $6,000

7 • Five Bar Bodee (Smith) 17.40 9.20 5.40

4 • Jessaracin (Eikleberry) 15.40 8.80

2 • Wagon Up Girl (Torres) 4.00

Time: 0:17.96. Exacta: 7-4, $145.90. Trifecta: 7-4-2, $392.85. Superfecta: 7-4-2-5, $2,129.63. Pick 3: 5-8-7, $31.50. Daily Double: 8-7, $25.70.

6 350 yards. Open. 2-year-olds. Trials. Purse: $6,000

6 • Royal Cash Flush (Romero) 3.40 2.80 2.40

2 • Celebratori (Navarrete Jr.) 12.00 7.00

3 • A Valiant Diamond (Jasso) 4.80

Time: 0:17.83. Exacta: 6-2, $41.60. Trifecta: 6-2-3, $148.60. Superfecta: 6-2-3-8, $97.53. Pick 3: 8-7-6, $170.45. Pick 4: 5-8-7-6, $81.95. Daily Double: 7-6, $15.40.

7 About 7½ furlongs on turf. Open. 3-year-olds and up. Claiming: $10,000. Purse: $14,500

8 • Skippy’s Strike (Loveberry) 13.60 5.80 4.60

9 • Herbie (Arrieta) 3.40 2.40

5 • Born Force (Eikleberry) 6.40

Time: 1:28.01. Scratched: True West, Perfect Movement, Reigning Warrior, High Drive. Exacta: 8-9, $18.50. Trifecta: 8-9-5, $165.90. Superfecta: 8-9-5-10, $246.25. Pick 3: 7-6-8, $85.00. Daily Double: 6-8, $13.20.

8 About 1 mile on turf. State bred. Open. 3-year-olds and up. Maiden special weight. Purse: $34,000

9 • Breeze E Prado (Gonzalez) 14.40 7.00 4.20

8 • Big Valiant (Meche) 12.60 5.80

1 • Stitzy (Hamilton) 2.60

Time: 1:37.00. Exacta: 9-8, $74.20. Trifecta: 9-8-1, $254.30. Superfecta: 9-8-1-5, $192.11. Pick 3: 6-8-9, $38.85. Daily Double: 8-9, $111.60.

9 1 mile. Open. 3-year-olds and up. Waiver claiming: $5,000. Purse: $12,000

3 • Caddo Daddo (Eikleberry) 4.40 2.80 2.10

1 • Money Broker (Butler) 3.60 2.20

2 • No Mo Itch (Arrieta) 2.20

Time: 1:40.97. Scratched: Big Money Max. Exacta: 3-1, $6.40. Trifecta: 3-1-2, $8.60. Pick 3: 8-9-3/5, $48.35. Daily Double: 9-3, $19.50.

10 About 7½ furlongs on turf. State bred. Fillies and mares. 3-year-olds and up. Allowance. Purse: $37,000

3 • Firstmate (Hamilton) 26.80 11.40 5.80

6 • Honey’s Sox Appeal (Arrieta) 4.00 3.00

4 • First Hunter (Roman) 2.60

Time: 1:29.01. Exacta: 3-6, $74.00. Trifecta: 3-6-4, $183.90. Superfecta: 3-6-4-2, $118.03. Pick 3: 9-3/5-3, $110.80. Daily Double: 3-3, $59.40.

11 About 1 mile. State bred. Fillies and mares. 3-year-olds and up. Allowance. Purse: $35,000

6 • She B Glamorous (Mawing) 30.20 15.60 6.40

4 • Dusty Princess (Bell) 4.40 2.80

2 • Two Be Royal (Goncalves) 2.60

Time: 1:37.85. Exacta: 6-4, $98.50. Trifecta: 6-4-2, $84.55. Superfecta: 6-4-2-5, $72.70. Pick 3: 3/5-3-6, $355.65. Pick 4: 9-3/5-3-6, $2,643.45. Pick 5: 8-9-3/5-3-6, $605.95. Daily Double: 3-6, $398.80.

Attendance: 4,542. Total handle: $379,885. Live handle: $163,057.

Johnny Love’s results: Saturday: 4-11 (.364). Totals: 48-172 (.279). Best bets: 6-18 (.333).