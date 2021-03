TUESDAY

BASKETBALL • BOYS

MISSISSIPPI 8

• Princeton 81, Cambridge-Isanti 65

ST. PAUL CITY

• Johnson 55, Humboldt 40

METROPOLITAN AREA

• Avail Academy 93, Lakes International 59

• Chisago Lakes 65, Duluth Denfeld 38

CLASS 4A

Section 2 • Quarterfinals

• Bloomington Jefferson 59, Edina 57

• Chaska 57, Minnetonka 44

• Eden Prairie 71, Prior Lake 45

• Shakopee 73, Chanhassen 46

Section 6 • Quarterfinals

• Armstrong 67, Mpls. Washburn 49

• Mpls. South 56, Mpls. Southwest 55

CLASS 2A

Section 1 • First round

• Caledonia 88, Winona Cotter 23

• Chatfield 59, Cannon Falls 48

• Goodhue 71, LaCrescent-Hokah 53

• Lake City 49, Pine Island 31

• Lewiston-Altura 57, Zumbrota-M. 48

• Plainville-E-Millville 65, Roch. Lourdes 44

• St. Charles 89, Triton 84

• Stewartville 102, Dover-Eyota 69

CLASS 1A

Section 1 • First round

• Kingsland 56, Mabel-Canton 47

• Schaeffer Acad. 72, Glenville-Emmons 32

• United Christian 80, Houston 73

Second round

• Grand Meadow 69, Blooming Prairie 50

• Lanesboro 64, Fillmore Central 55

• Randolph 65, Leroy-Ostrander 45

• Rushford-P. 74, Bethlehem Academy 43

• Wabasha-Kellogg 38, Spring Grove 36

Section 2 • First round

• BOLD 76, Sleepy Eye 62

• Cedar Mtn. 58, Buffalo Lake-H-S 52

• Mountain Lake 77, Alden-Conger 60

• Springfield 64, United South Central 54

• Waterville-E-M 65, Madelia 54

Section 7 • First round

• Floodwood 66, Littlefork-Big Falls 62

BASKETBALL • GIRLS

MCAA

• West Lutheran 56, PACT 22

MISSISSIPPI 8

• Chisago Lakes 52, St. Francis 35

TRI-METRO

• Fridley 104, Columbia Heights 29

METROPOLITAN AREA

• Big Lake 54, St. Anthony 43

• Duluth East 57, Cambridge-Isanti 51

CLASS 4A

Section 1 • Quarterfinals

• Farmington 86, New Prague 41

• Lakeville South 66, Northfield 50

• Roch. John Marshall 52, Owatonna 39

• Roch. Mayo 2, Roch. Century 0, forfeit

Section 2 • Quarterfinals

• Chaska 62, Bloomington Jefferson 28

• Eden Prairie 71, Chanhassen 53

• Minnetonka 68, Edina 36

• Shakopee 46, Prior Lake 41

Section 6 • Quarterfinals

• St. Louis Park 70, Mpls. Washburn 39

• Wayzata 69, Armstrong 41

CLASS 3A

Section 1 • Quarterfinals

• Albert Lea 49, Byron 45

• Austin 61, Winona 23

• Kasson-Mantorville 78, Faribault 29

CLASS 2A

Section 2 • First round

• Gibbon-F-Winthrop 44, Sibley East 39

Section 3 • First round

• Litchfield 48, Benson Area 18

• Montevideo 70, St. James Area 42

• Morris/C-A 53, Eden Valley-Watkins 40

• New London-Spicer 69, Atwater-C-GC 21

• Redwood Valley 67, Jackson Co. Central 36

• Tracy-Milroy-Balaton 56, Luverne 51

• Windom 67, Pipestone Area 57

Section 5 • First round

• Annandale 72, Mpls. Henry 24

• Holy Family 82, Maple Lake 57

• Maranatha 54, Dassel-Cokato 49

• Rockford 55, Breck 41

• Southwest Christian 72, Blake 51

• Watertown-M. 69, Howard Lake-W-W 21

Section 6 • First round

• Albany 85, Long Prairie-Grey Eagle 16

• Foley 65, Osakis 27

• Kimball Area 43, St. Cloud Cathedral 42

• Milaca 51, Spectrum 47

• Pierz 66, Rush City 22

• Pine City 64, Mora 36

• Royalton 53, Holdingford 48, OT

• Sauk Centre 61, Melrose Area 25

CLASS 1A

Section 1 • First round

• Lyle/Pacelli 51, Schaeffer Academy 43

Section 2 • First round

• New Ulm Catherdal 61, Cedar Mtn. 38

• United South Central 44, Madelia 28

Section 3 • Second round

• Canby 33, MACCRAY 28

• Hills-BC 57, Murray Co. Central 39

• Lac qui Parle Valley 58, Russell-T-R 51

• Lakeview 79, Wabasso 50

• Minneota 66, Yellow Medicine East 30

• Westbrook-WG 41, Edgerton 27

Section 8 • First round

• Blackduck 61, Win-E-Mac 34

• Northern Freeze 53, Climax/Fisher 31

• Red Lake Co. Central 46, Sacred Heart 31

HOCKEY • BOYS

CLASS 2A

Section 4 • First round

• Irondale/SA 7, Minnehaha Academy 3

CLASS 1A

Section 1 • First round

• Waseca 4, Winona 1

• LaCrescent-Hokah 3, Minnesota River 1

• Rochester Lourdes 8, Austin 0

Section 2 • First round

• Mound Westonka 7, Bl. Kennedy 2

Section 3 • First round

• Luverne 9, Fairmont 4

• Worthington 5, Marshall 4, OT

Section 5 • First round

• Pine City 8, Becker/Big Lake 4

• Princeton 3, Sauk Rapids-Rice 0

• St. Francis 10, Moose Lake Area 1

Section 6 • First round

• Prairie Centre 1, Wadena-DC 0, forfeit

HOCKEY • GIRLS

CLASS 2A

Section 1 • Quarterfinals

• Northfield 4, Rochester Century 0

• Owatonna 2, Dodge County 0

Section 2 • Quarterfinals

• Bloomington Jefferson 3, Shakopee 2, OT

• Eden Prairie 1, Chaska/Chanhassen 0, 2 OT

• Holy Family 9, New Prague 0

• Minnetonka 2, Prior Lake 0

Section 3 • Quarterfinals

• Apple Valley 4, Lakeville North 2

• Burnsville 7, Park of Cottage Grove 0

• Eastview 5, Hastings 0

• Rosemount 4, Eagan 2

Section 4 • Quarterfinals

• Hill-Murray 6, White Bear Lake 0

• Mounds View 3, East Ridge 2

• Roseville 3, Woodbury 2

• Stillwater 10, Irondale/St. Anthony 0

Section 5 • Quarterfinals

• Centennial 4, Anoka/Spring Lake Park 0

• Rogers 2, Champlin Park/Coon Rapids 0

Section 6 • Quarterfinals

• Benilde-St. Margaret's 7, Hopkins/SLP 0

• Blake 1, Cretin-Derham Hall 0

• Wayzata 13, Minnehaha United 0

Section 7 • Quarterfinals

• Andover 15, Princeton 0

• Elk River/Z. 5, North Wright County 1

• Forest Lake 5, Northern Tier 1

• Grand Rapids/Greenway 5, Duluth 0

Section 8 • Quarterfinals

• Alexandria 2, Buffalo 1

• Brainerd 4, Sartell/Sauk Rapids 0

• Moorhead 4, St. Cloud 1

• Roseau 8, Bemidji 0

CLASS 1A

Section 1 • Quarterfinals

• Austin 10, Waseca 1

• Red Wing 4, Winona 0

Section 2 • Quarterfinals

• Hutchinson 4, Litchfield/D-C 0

• New Ulm 3, Minnesota River 0

Section 3 • Quarterfinals

• Mankato East 7, Fairmont 1

• Marshall 4, Mankato West 3

Section 5 • Quarterfinals

• Breck 5, Holy Angels 1

• Minneapolis 6, Armstrong/Cooper 1

• Orono 6, Pine City Area 0

Section 6 • Quarterfinals

• Fergus Falls 7, Morris/Benson Area 0

• Northern Lakes 7, Prairie Centre 0

Section 7 • Quarterfinals

• Cloquet-Esko-Carlton 4, North Shore 1

• Duluth Marshall 8, International Falls 1

• Moose Lake Area 3, Eveleth-Gilbert 2, OT

Section 8 • Semifinals

• Thief River Falls 5, Crookston 4

• Warroad 7, East Grand Forks 0

STATE TOURNAMENT

SWIMMING • BOYS

AT MINNESOTA AQUATIC CENTER

Thursday

• Diving: Class 2A, noon; Class 1A, 6 pm

Friday

• Swimming: Class 2A, Sections 1, 3, 5, 7, noon; Class 2A, Sections 2, 4, 6, 8, 6 pm

Saturday

• Swimming: Class 1A, Sections 1, 3, 5, noon; Class 1A, Sections 2, 4, 6, 6 pm

SUMMARIES

BASKETBALL • BOYS

Armstrong 67, Mpls. Washburn 49

Minneapolis Washburn 20 29-49

Armstrong 37 30-67

Minneapolis Washburn: Jorgensen 10, Husaby 9, Maegi 7, Kuelbs 5, Hanson 3, Heinemann 3, Nelson 3, Patterson-Cook 3, Jorgensen 2, Ramberg 2, Smith 2. Armstrong: Inniger 20, Larkins 19, Kuempel 8, Garner 7, S. Newbern 6, P. Newbern 4, Rudenberg 3.

Bloomington Jefferson 59, Edina 57

Bloomington Jefferson 23 36-59

Edina 20 37-57

Bloomington Jefferson: D. Freitag 18, Wanguhu 14, Wanzek 12, I. Freitag 10, Atkins 5. Edina: Jobe 27, Helgren 18, Haddad 4, Crawford 3, Presthus 3, Lindberg 2.

Chaska 57, Minnetonka 44

Minnetonka 19 25-44

Chaska 26 31-57

Minnetonka: Ja. Cain 18, Brown 13, Ciubotaru 8, Jo. Cain 3, Kellogg 1, Stefonowicz 1. Chaska: Frick 16, Strazzanti 13, Nicholson 10, Goetz 8, Lyles 8, Schaffer 2.

Chisago Lakes 65, Duluth Denfeld 38

Chisago Lakes 31 34-65

Duluth Denfeld 16 22-38

Chisago Lakes: Koehler 16, Marquardt 12, Lasiuta 10, Larsen 7, Appleby 6, Sanvik 5, Griffin 3, Mertz 2, Wille 2, Zingerman 2. Duluth Denfeld: Woodfork 11, Bongiovanni 10, Dzuck 5, Moore 4, Freije 3, K. Kilroy 2, Wynn 2, C. Kilroy 1.

Eden Prairie 71, Prior Lake 45

Prior Lake 24 21-45

Eden Prairie 38 33-71

Prior Lake: Jones 13, McCullough 6, Zender 5, Krouse 4, Mestnik 4, Miller 4, Willer 4, Haas 3, McKush 2. Eden Prairie: Obiazor 33, Kelley 9, Smith 8, Taylor 6, Foster 4, Tiran 4, Warren 4, Gaarhaye 3.

Mpls. South 56, Mpls. Southwest 55

Minneapolis South 30 26-56

Minneapolis Southwest 25 30-55

Minneapolis South: Williams Jr. 13, Smith 11, Givens 10, Bradley 9, Ring 7, Larkins 6. Minneapolis Southwest: Senseman-Cassidy 16, Engen 11, Sullivan 7, Boucher 6, Ford 6, Elias 5, Gregerson 4.

Princeton 81, Cambridge-Isanti 65

Cambridge-Isanti 25 40-65

Princeton 39 42-81

Cambridge-Isanti: Braaten 21, Sperl 17, Karels 11, Mork 8, Dee 7, Carstensen 1. Princeton: Stay 25, Nowak 15, Drews 11, O'Neil 10, Flicek 8, Angstman 6, Lupkes 4, Olson 2.

SP Johnson 55, SP Humboldt 40

St. Paul Johnson 34 21-55

St. Paul Humboldt 17 23-40

St. Paul Johnson: Mclafferty 17, Hodges 16, Graham 12, Johnson 5, Knox 3, David 2. St. Paul Humboldt: Williams 14, Garcia 13, McCampbell 6, Mohammed 5, Durand 2.

Shakopee 73, Chanhassen 46

Chanhassen 14 32-46

Shakopee 35 38-73

Chanhassen: Giles 18, Strobel 9, Shea 8, Schleicher 5, Boll 2, Johnson 2, McDonald 2. Shakopee: Katona 17, Wherley 11, McGraw 10, Mohamud 8, Goltz 6, Snell 6, Pennington 5, Ross Jr. 3, West 3, Magin 2, Snell 2.

BASKETBALL • GIRLS

Annandale 72, Minneapolis Henry 24

Minneapolis Henry 10 14-24

Annandale 47 25-72

Minneapolis Henry: Jones-Riley 9, Cambiani 6, Smith 4, Warren 3, Hunter 2. Annandale: Helget 16, Jok 12, Lillehaug 9, Simon 9, Jones 8, Campbell 6, Fashant 4, Hoeft 3, Jerpseth 2, Langbehn 2, Marquette 1.

Big Lake 54, St. Anthony 43

Big Lake 30 24-54

St. Anthony 18 25-43

Big Lake: Huberty 14, Millam 12, Stockham 8, Tighe 8, Dilger 6, Steen 4, Petersen 2. St. Anthony: Wiese 12, Nogosek 9, Bauman 8, Dahl 4, Kiemele 4, Cassidy 2, Maile 2, Przybilla 2.

Chaska 62, Bloomington Jefferson 28

Bloomington Jefferson 12 16-28

Chaska 23 39-62

Bloomington Jefferson: Roach 8, Clay 4, Andersen 3, Hemann 3, H. Peters 3, M. Peters 3, Felt 2, Nelson 2. Chaska: Heyer 19, Sanders 10, Lenzen 9, Willems 8, Hendrickson 7, Karrmann 5, Cutler 2, VanEps 2.

Chisago Lakes 52, St. Francis 35

St. Francis 15 20-35

Chisago Lakes 25 27-52

St. Francis: Rothbauer 14, Bankes 5, Ogbemudia 4, Comfort 3, Johnson 3, Mensink 3, Peterson 3. Chisago Lakes: Bjelland 13, Hempel 8, Gillach 6, Wood 6, Barrett 4, Sogard 4, Erickson 3, Gamble 3, Wille 3, Saueressig 2.

Eden Prairie 71, Chanhassen 53

Chanhassen 15 38-53

Eden Prairie 37 34-71

Chanhassen: Hake 16, Hicks 9, Linder 7, Arnold 6, Laube 4, Sawyer 4, Brastad 2, Seubert 2, Sweester 2, Sapp 1. Eden Prairie: Holloway 24, Bursch 9, Lenz 9, Fritz 7, Jones 6, Miranda 6, Anderson 4, Ehrman 2, Leisen 2, Schlagel 2.

Farmington 86, New Prague 41

New Prague 15 26-41

Farmington 55 31-86

New Prague: Hennen 13, Wedeking 8, Morris 6, Langeberg 5, Kotek 3, Hatlevig 2, Mensing 2, Varner 2. Farmington: Hart 18, Kindseth 17, Blandin 13, Scott 8, Lund 7, Krebs 6, Kraft 4, Krei 3, Wille 3, Hansen 2, Schaffer 2, Scott 2, Mogensen 1.

Fridley 104, Columbia Heights 29

Columbia Heights 16 13- 29

Fridley 46 58-104

Columbia Heights: Bergan 14, Sak. Howard Reynolds 8, San. Howard Reynolds 6, Kyseth 1. Fridley: Hansen 40, Karsten 15, Namgyal 9, Washington 8, Gillispie 7, Johnson 7, Morben 6, Cochran-Starr 4, Harris 4, Jensen 2, Williamson 2.

Holy Family 82, Maple Lake 57

Maple Lake 26 31-57

Holy Family 37 45-82

Maple Lake: Elsenpeter 18, Lind 17, Geyen 10, Althoff 8, Weese 4. Holy Family: Bowlin 24, Hall 19, Neubauer 17, Zay 9, Buchholz 7, Gagnon 3, Weigel 3.

Lakeville South 66, Northfield 50

Lakeville South 26 40-66

Northfield 31 19-50

Lakeville South: Schultz 20, Goodman 15, Ohnstad 7, Ostrowski 7, Brown 6, Koles 5, Cuddigan 2, Harvey 2, Trettin 2. Northfield: Richardson 20, Hodapp 15, Ims 8, Rasmussen 5, Whitson 2.

Litchfield 48, Benson Area 18

Benson Area 10 8-18

Litchfield 28 20-48

Benson Area: Connelly 9, Kurkosky 5, Pagel 2, Wrobleski 2. Litchfield: McCann 14, Pennertz 7, Driver 6, Osterberg 6, Steinhaus 5, Hansen 4, Olson 3, Michels 2, Boerema 1.

Maranatha 54, Dassel-Cokato 49

Dassel-Cokato 16 33-49

Maranatha 28 26-54

Dassel-Cokato: Quern 21, Travis 13, Lee 6, Mayfield 6, Schmidt 3. Maranatha: Jarnot 21, White 12, Henderson 9, Griffin 8, Dehler 2, Hinton 2.

Milaca 51, Spectrum 47

Spectrum 26 21-47

Milaca 29 22-51

Spectrum: Erid 14, Novotny 11, Foell 10, Smith 5, Beck 3, Behnken 2, Ritter 2. Milaca: Westling 17, Westling 14, VanDonsel 8, Kragt 5, Anderson 4, Juetten 3.

Rockford 55, Breck 41

Rockford 28 27-55

Breck 21 20-41

Rockford: Robran 18, Cusciotta 13, Sather 11, Graunke 5, Stedman 4, Cady 2, Houghton 2. Breck: McGee 12, Walker 8, Welsh 6, Murray 5, Oden 5, Aafedt 3, Tanaka 2.

St. Louis Park 70, Mpls. Washburn 39

Minneapolis Washburn 19 20-39

St. Louis Park 35 35-70

Minneapolis Washburn: Penn 12, Glover 11, Blaylark 8, Hill 2, Spellman 2, Twomey 2, Whittaker Hill 2. St. Louis Park: Griffin 20, Harden 16, Alexander 12, Hegdahl 9, Austad 5, Schmitz 4, McMahon 2, Yarosh 2.

Shakopee 46, Prior Lake 41

Prior Lake 19 22-41

Shakopee 21 25-46

Prior Lake: Brostrum 11, Kuboushek 8, Kallevig 7, Kulstad 4, Pawlyshyn 4, VanHelden 4, Johnson 3. Shakopee: Cordes 15, Pawlicki 10, Holte 8, Brennan 5, Moran 3, Hale 2, Mitchell 2, McClellon 1.

Southwest Christian 72, Blake 51

Southwest Christian 27 45-72

Blake 19 32-51

Southwest Christian: Brunsberg 26, Straub 12, G. Schwarz 10, H. Schwarz 10, O'Brien 4, Wanless 4, Rediger 3, Wilson 3. Blake: Moe 15, Deignan 11, Michael-Cruhshon 10, Winkey 7, Hardy 6, Ramsey 2.

Watertown-M. 69, Howard Lake-W.-W. 21

Howard Lake-W-Winsted 6 15-21

Watertown-Mayer 46 23-69

Howard Lake-Waverly-Winsted: Bobrowske 6, Niesen 6, Fasching 3, Remer 3, Horn 2, Bednarchuk 1. Watertown-Mayer: Killian 14, Burmeister 11, Penegor 11, Rundell 10, Mag. Czinano 6, Frisbee 6, Barden 5, Otterness 4, Malk. Czinano 2.

Wayzata 69, Armstrong 41

Armstrong 16 25-41

Wayzata 27 42-69

Armstrong: McGowan 27, Fisher 9, Parsons 3, Bailey 2. Wayzata: Johnson 27, Fornshell 12, Koth 10, Prosser 9, Hyde 4, Mareck 3, Oberlander 2, Travis 2.

West Lutheran 56, PACT 22

PACT 11 11-22

West Lutheran 29 27-56

PACT: Erickson 13, Willems 7, Spiess 2. West Lutheran: Valleau 19, Sherwood 12, Schmidt 9, J. Charlson 6, C. Charlson 5, Menges 4, Vik 1.

HOCKEY • BOYS

Irondale/SA 7, Minnehaha Academy 3

Minnehaha Academy 1 1 1-3

Irondale/St. Anthony 1 3 3-7

First: MA-Nelson (Beugen), 11:10. ISA-Ballot (Bourassa, Woldt), 13:50. Second: ISA-Ballot (Rockwell, Bourassa), 3:14. MA-Nelson (Beugen), 3:47. ISA-Mancino (Diebold, Rockwell), 7:31. ISA-Kvaal (Bourassa), 13:52. Third: MA-Beugen (Streefland, Nelson), 4:26. ISA-Bourassa, 7:09. ISA-Woldt, 15:26. ISA-Mancino (Griffin), 16:45. Saves: Minnehaha Academy: Not available. Irondale/St. Anthony: Not available.

LaCrescent-H. 3, Minnesota River 1

LaCrescent-Hokah 2 0 1-3

Minnesota River 0 0 1-1

First: LH-Faas (Christianson), 3:29. LH-Carlson (Farrell), 7:45, sh. Third: MR-Throldahl (Erickson), 1:53. LH-Farrell (Davison), 16:56, pp. Saves: LaCrescent-Hokah: Yehle 10-10-11-31. Minnesota River: Moe 10-14-12-36.

Mound Westonka 7, Bl. Kennedy 2

Bloomington Kennedy 0 1 1-2

Mound Westonka 4 2 1-7

First: MW-Musel (Doshan, Hruby), 3:09. MW-Hruby (Wagner), 4:03. MW-Swanson (Musel, Bowe), 5:09. MW-Doshan (Mi. Krebsbach, Ma. Krebsbach), 8:49, pp. Second: MW-Sunder (Ma. Krebsbach, Mi. Krebsbach), 5:51. MW-Ma. Krebsbach (Mi. Krebsbach), 6:18. BK-Jost (Deutsch, Lansdale), 10:40. Third: BK-Dosan (Martin), 7:51. MW-Musel (Mi. Krebsbach), 10:27. Saves: Bloomington Kennedy: Skophammer 10-13-15-38. Mound Westonka: Moen 5-7-10-22.

Pine City Area 8, Becker/Big Lake 4

Becker/Big Lake 2 1 1-4

Pine City Area 3 2 3-8

First: PCA-Sell (Sluka), 5:49. BBL-Bordson (Scheideman, Beckstrom), 6:10. PCA-Smetana (Linnell, Sluka), 10:09, pp. PCA-Leger (Lindblom, Linnell), 10:55. BBL-Schmitt (Rupar), 11:35, pp. Second: BBL-Rupar (Bahe), 3:21. PCA-Sell (Mikyska), 5:14. PCA-Youngbauer (Sell), 8:43. Third: PCA-Mikyska (Sell), 2:23. PCA-Welch (Sell), 6:18. PCA-Youngbauer, 8:07. BBL-Dietsch (Toulouse), 13:35. Saves: Becker/Big Lake: Anderson 9-8-11-28. Pine City Area: Olson 7-7-8-22.

St. Francis 10, Moose Lake Area 1

Moose Lake Area 0 0 1- 1

St. Francis 6 2 2-10

First: SF-Dubois (Husby, D. Strate), 2:08. SF-C. Strate (Reintjes), 9:01. SF-Iacono, 10:11. SF-Ripley (Tikalsky), 10:19. SF-D. Strate (Smith, C. Strate), 13:11. SF-Thorson (Ripley), 16:36, pp. Second: SF-Smith (Iacono, D. Strate), :59. SF-D. Strate (Sabby), 5:53, sh. Third: SF-Husby (Becklin), 8:37. MLA-Vogel, 9:26. SF-D. Strate, 16:28. Saves: Moose Lake Area: Balut 11-7-4-22, Pettit x-x-4-4. St. Francis: Kolb 3-12-5-20.

HOCKEY • GIRLS

Alexandria 2, Buffalo 1

Buffalo 1 0 0-1

Alexandria 1 1 0-2

First: A-Block (Doherty), 11:23. B-Hoepner (Wurm), 15:51. Second: A-Doherty (Maras, Boesl), 2:08. Saves: Buffalo: Varner 15-16-19-50. Alexandria: O'Kane 4-5-3-12.

Andover 15, Princeton 0

Princeton 0 0 0- 0

Andover 5 6 4-15

First: A-Brown (Hemp, Clough), 2:05. A-Clough (Turner, Hemp), 6:04. A-Mumm (Turner, Jurgensen), 6:22. A-Kaiser (Brown, Berg), 9:03. A-Krause (Fields, Anderson), 9:50. Second: A-Hemp (Krause), 1:14. A-Boerger (Hemp), 1:25. A-Turner, 2:45. A-Kaiser (Mumm), 3:04. A-Turner (Goettl, Jurgensen), 6:47. A-Brown (Kaiser, Clough), 15:43. Third: A-Goettl (Clough, Hemp), :38. A-Boerger (Mumm), 1:14. A-Bisek (Krause), 1:43. A-Jurgensen (Hemp), 5:19. Saves: Princeton: Dembinski 33-13-x-46, Ulm x-21-21-42. Andover: Stagman 1-0-0-1.

Apple Valley 4, Lakeville North 2

Lakeville North 1 0 1-2

Apple Valley 2 1 1-4

First: LN-Olson, 4:20. AV-Mak. Moran, 6:45. AV-Lankas (Hentges, Mak. Moran), 15:57, pp. Second: AV-Mak. Moran, 8:02, sh. Third: LN-Swanson (Ahrenstorff, Albrecht), 10:55. AV-Mar. Moran, 16:30. Saves: Lakeville North: Wall 3-x-x-3, Weckman x-9-4-13. Apple Valley: Mueller 9-17-5-31.

Benilde-St. Margaret's 7, Hopkins/SLP 0

Hopkins/St. Louis Park 0 0 0-0

Benilde-St. Margaret's 3 4 0-7

First: BSM-Mortenson (Zavoral), 3:29. BSM-Zavoral (Peschel), 9:26. BSM-Junker (Peschel, Hancock), 14:52, pp. Second: BSM-Junker, 5:04. BSM-Haag (Hoen, Melsness), 7:55. BSM-Hancock (Podein, Junker), 9:22, pp. BSM-Melsness (Peschel, Haag), 11:51. Saves: Hopkins/St. Louis Park: Bosch 19-10-8-37. Benilde-St. Margaret's: Greene 4-4-1-9.

Blake 1, Cretin-Derham Hall 0

Cretin-Derham Hall 0 0 0-0

Blake 0 1 0-1

Second: B-Higuchi (Kasica), 13:18. Saves: Cretin-Derham Hall: Fritz 14-15-18-47. Blake: Haag 5-10-9-24.

Bloomington Jefferson 3, Shakopee 2, OT

Bloomington Jefferson 0 0 2 1-3

Shakopee 0 1 1 0-2

Second: S-Bachelor, 13:18, pp. Third: B-Schuck (Longhenry), 2:10. B-Schuck (Jungwirth), 16:36. S-L. Grabianowski (H. Grabianowski ), 16:50. Overtime: B-Longhenry (Panvica, Schuck), 3:00. Saves: Bloomington Jefferson: Anderson 10-10-10-0-30. Shakopee: Boots 7-7-9-0-23.

Breck 5, Holy Angels 1

Holy Angels 0 1 0-1

Breck 1 2 2-5

First: B-Lindsay (Klepinger), 4:54. Second: B-Fagley (Zakrajsheck, Couser), 1:39. HA-Lesnar (Anderson, Vanderheide), 12:26. B-Lang (Lindsay, Lindsay), 15:58. Third: B-Lindsay (Zumwinkle, Lindsay), 9:48. B-Lang (Lindsay, Lindsay), 14:27. Saves: Holy Angels: Rimstad 10-13-19-42. Breck: Peterson 8-6-4-18.

Burnsville 7, Park of Cottage Grove 0

Park of Cottage Grove 0 0 0-0

Burnsville 3 1 3-7

First: B-Howard, 4:03. B-Benfer (Howard), 5:01. B-Katzmarek (Bowlby, Gromacki), 5:31. Second: B-Katzmarek (Bowlby, Dundon), 7:07. Third: B-Bowlby (Dundon), 1:28. B-Neutz (Gromacki, Bowlby), 5:11. B-Benfer (Urlaub, Carlson), 12:51. Saves: Park of Cottage Grove: Stepka 14-8-6-28. Burnsville: Widen 3-3-3-9.

Centennial 4, Anoka/Spring Lake Park 0

Anoka/Spring Lake Park 0 0 0-0

Centennial 4 0 0-4

First: C-Hemr (O'Hearn), 3:12. C-Cody (Goodreau, Wlaschin), 3:35. C-Cody (Goodreau, O'Hara), 8:26. C-Goodreau, 13:14. Saves: Anoka/Spring Lake Park: Olson 12-4-17-33. Centennial: Groess 7-8-10-25.

Eastview 5, Hastings 0

Hastings 0 0 0-0

Eastview 2 2 1-5

First: E-Kelley (Stepan, Chesek), 7:49, pp. E-Wilhelm, 13:03. Second: E-Ellingson (Stepan, Chesek), 4:03. E-Chesek (Kelley, Ellingson), 7:34. Third: E-Chesek (Ellingson, Kelley), 2:48. Saves: Hastings: Dubej 11-12-13-36. Eastview: Lombardi 2-6-7-15.

Eden Prairie 1, Chaska/Chanhassen 0, 2 OT

Chaska/Chanhassen 0 0 0 0 0-0

Eden Prairie 0 0 0 0 1-1

Second overtime: EP-Kuipers, 4:07. Saves: Chaska/Chanhassen: Nelson 10-3-9-2-3-27. Eden Prairie: Goergen 4-10-8-5-4-31.

Elk River/Z. 5, North Wright County 1

North Wright County 1 0 0-1

Elk River/Zimmerman 3 1 1-5

First: ERZ-Fischer (Flahaven, Christian), :34. NWC-Allen (Finnerty), 7:16. ERZ-Coz (Christian), 9:52. ERZ-Christian (Fischer), 14:50, pp. Second: ERZ-Fischer (Flahaven, Christian), :54. Third: ERZ-Flahaven (Christian, Fischer), 15:17. Saves: North Wright County: Weiser 5-8-7-20. Elk River/Zimmerman: Hess 9-15-10-34.

Forest Lake 5, Northern Tier 1

Northern Tier 0 1 0-1

Forest Lake 1 2 2-5

First: FL-Bateman (Golnitz, Monette), :20. Second: FL-Halweg (Golnitz), 5:43. FL-Golnitz (Boerboom, Monette), 13:26. NT-Giving (Parnell), 16:36. Third: FL-Walesheck (Hayek, Melander), 5:13. FL-Pool, 13:31, sh. Saves: Northern Tier: Gibb 12-14-12-38. Forest Lake: Haley 3-4-12-19.

Hill-Murray 6, White Bear Lake 0

White Bear Lake 0 0 0-0

Hill-Murray 1 1 4-6

First: HM-Boyer (Franco), 11:49. Second: HM-Boreen (Morris, Dochniak), 7:08. Third: HM-Hornung (Dochniak, Boreen), 6:36. HM-Boreen (Hornung, Dochniak), 9:17. HM-Kaufman (Stinnett, Senden), 10:21. HM-Boreen (Luger), 11:49, pp. Saves: White Bear Lake: Martson 19-12-17-48. Hill-Murray: Zhan 2-2-2-6.

Holy Family 9, New Prague 0

New Prague 0 0 0-0

Holy Family 4 3 2-9

First: HF-Messner (Koeppl, Morgan), 2:45. HF-Woytcke (Kamp), 8:33. HF-Kelly (Helmstetter, Moss), 12:08. HF-Messner (Limke, Koeppl), 13:14. Second: HF-Messner (Limke, Koeppl), :20. HF-Helmstetter (Linn), 3:40. HF-Charchenko (Woytcke), 14:31. Third: HF-Morgan (Woytcke, Paidosh), 8:33, pp. HF-Limke (Helmstetter), 9:59. Saves: New Prague: Marek 9-20-7-36. Holy Family: Blair 2-6-6-14.

Hutchinson 4, Litchfield/Dassel-Cokato 0

Litchfield/Dassel-Cokato 0 0 0-0

Hutchinson 3 0 1-4

First: H-Longie (Nelson), 1:54. H-Piehl (Petersen, Hauan), 7:57. H-Petersen, 13:02. Third: H-Longie, 15:38. Saves: Litchfield/Dassel-Cokato: Stilwell 12-15-12-39. Hutchinson: Ladwig 11-4-12-27.

Minneapolis 6, Armstrong/Cooper 1

Armstrong/Cooper 0 1 0-1

Minneapolis 2 0 4-6

First: M-Lieb (Crow, Christman), 5:08. M-Stevens (Davis, Midtbo), 5:31. Second: AC-College (Plath, Krueger), 15:06. Third: M-Midtbo (Stevens, Christman), 1:35. M-Midtbo (Stevens), 4:37. M-Hamel (Midtbo, Davis), 7:54. M-Christman (Crow, McKinney), 16:36. Saves: Armstrong/Cooper: Batz 7-13-9-29. Minneapolis: Bruening 8-7-4-19.

Minnetonka 2, Prior Lake 0

Prior Lake 0 0 0-0

Minnetonka 0 1 1-2

Second: M-Alvarez (Mack), 3:11. Third: M-Distad (Baskin), :05. Saves: Prior Lake: Pellicci 20-15-15-50. Minnetonka: Dulac 6-7-4-17.

Mounds View 3, East Ridge 2

Mounds View 1 2 0-3

East Ridge 0 2 0-2

First: MV-Arfstrom (Ballinger), 11:11. Second: ER-Fetch (Beaubien), 3:59. MV-Berggren, 9:43. MV-Landis (Ballinger, Bullert), 10:14. ER-Fetch (Barry), 14:55, pp. Saves: Mounds View: Thompson 8-13-8-29. East Ridge: Garrity 7-2-9-18.

New Ulm 3, Minnesota River 0

Minnesota River 0 0 0-0

New Ulm 1 0 2-3

First: NU-Rahe (Sellner, Hornick), 8:33. Third: NU-Hornick (Rahe), 9:50, pp. Nu-Wilfhart, 15:48. Saves: Minnesota River: Messer 12-13-17-42. New Ulm: Brennan 7-3-4-14.

Northfield 4, Rochester Century 0

Rochester Century 0 0 0-0

Northfield 1 1 2-4

First: N-Monson (Fox), 3:32. Second: N-Puppe, 3:49, sh. Third: N-McCoshen (Snyder, Puppe), 3:39, pp. N-Stanchina (Monson, McCoshen), 9:27, pp. Saves: Rochester Century: Conners 11-12-14-37. Northfield: Malecha 6-4-3-13.

Orono 6, Pine City Area 0

Pine City Area 0 0 0-0

Orono 0 5 1-6

Second: O-A. Niccum (Bickett, Rucinski), 1:42, pp. O-A. Niccum (Paulsen), 3:33. O-K. Niccum (Paulsen), 6:14. O-Lopez (Koopman, Bickett), 10:01. O-K. Niccum (A. Niccum), 16:40. Third: O-Ryskamp, 2:15, pp. Saves: Pine City Area: Millam 17-25-10-52. Orono: Dahl 4-2-1-7.

Red Wing 4, Winona 0

Winona 0 0 0-0

Red Wing 2 1 1-4

First: RW-Zylka (Meyer), 10:17, pp. RW-Zylka (Campbell), 15:04. Second: RW-Zylka, 16:45. Third: RW-Zylka, 1:11. Saves: Winona: Gricius 9-9-11-29. Red Wing: Vogel 2-5-10-17.

Rogers 2, Champlin Park/Coon Rapids 0

Champlin Park/Coon Rapids 0 0 0-0

Rogers 0 1 1-2

Second: R-Patin (Scherling), 11:52, pp. Third: R-Farrell (Vreeman), 9:43. Saves: Champlin Park/Coon Rapids: Mayer 7-15-6-28. Rogers: Backmann 4-10-9-23.

Rosemount 4, Eagan 2

Eagan 1 0 1-2

Rosemount 3 0 1-4

First: R-Browning (Stramel), 3:28. R-Tuttle (Stramel, Jagoe), 6:47. R-Tuttle, 8:25. E-Cooper (Hall, McGown), 13:55, pp. Third: E-Hall (McGown), 1:31, pp. R-Swoope (Edgar, Hanson), 14:35. Saves: Eagan: Whitehead 7-15-3-25. Rosemount: Chittajallu 8-10-14-32.

Roseville 3, Woodbury 2

Woodbury 0 2 0-2

Roseville 0 2 1-3

Second: R-Eskin (Wiltse, Haug), 6:22. W-Burt (Zwackman), 8:59, pp. R-Jones (Zarembinski, Eskin), 12:28, pp. W-Stickels, 14:35. Third: R-Wiltse(Haug), 11:25. Saves: Woodbury: Tuman 12-7-5-24. Roseville: Jones 3-3-10-16.

Stillwater 10, Irondale/St. Anthony 0

Irondale/St. Anthony 0 0 0- 0

Stillwater 2 4 4-10

First: S-Nelson (St. Martin), 1:02. S-Huber, 11:10. Second: S-Krueger (Schuster, Kulzer), :56. S-Huber (Schuster, Wohlers), 2:45. S-Finn (Scheel, Schuster), 9:25. S-Schuster (Wohlers, Huber), 15:39. Third: S-March (St. Martin), 1:25. S-Wohlers (Huber, Kulzer), 4:45. S-St. Martin (Nelson), 6:50. S-Huber (Schuster, Wohlers), 9:00. Saves: Irondale/St. Anthony: Rupp 14-22-14-50. Stillwater: Timmons 1-5-2-8.

Wayzata 13, Minnehaha United 0

Minnehaha United 0 0 0- 0

Wayzata 3 6 4-13

First: W-Coffin, 10:39. W-Lindahl (Schindler), 12:05. W-Matthews (Branton), 16:13. Second: W-Matthews, 5:22, sh. W-Reem (Mathe, Lindahl), 7:15. W-Hackley (Lindahl), 8:56. W-Branton (Matthews), 14:10. W-Bach (Peters, Coffin), 14:41. W-Mathe (Hackley), 15:02. Third: W-Bach (Lindahl), 9:24. W-Reem (Coffin), 9:59. W-Branton (Matthews), 11:20. W-Bach (Lindahl), 13:35. Saves: Minnehaha United: Audette 14-20-12-46. Wayzata: Lavender 1-2-1-4.