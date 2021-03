Share on Pinterest

TUESDAY

ALPINE SKIING • BOYS

SECTION 5

At Wild Mountain

Morning

• Hopkins 150 (Jens Dohse 1:00.95, Bergen Huseth 1:01.53, Lincoln Hatlestad 1:03.76, Jackson Risser 1:06.06, Zane Mukhtiar 1:08.03, Harrison Rosenberg 1:09.17).

• Breck 134, Blake 128, Orono 117, Wayzata 105, Mound Westonka 67, Benilde-St. Margaret's 59, West Lutheran 41.

Individual state qualifiers

• Sam Shideman, Breck, 59.12; Joshua Nelson, West Lutheran, 1:01.34; Jaggen Qie, Wayzata, 1:02.70; Will Rekas, Blake, 1:03.86; Harrison Anderson, Orono, 1:04.61.

Afternoon

• Brainerd 169 (Brandon Neifert 58.44, Esten Hiebert 1:03.44, Anthony Elsenpeter 1:06.28, Gavin Hoelzel 1:08.50, Parker Linn 1:14.07, Sean Baumann 1:23.47).

• Minnetonka 162, Annadale 149, St. Cloud 144, Northwest Alpine 114, Armstrong 110, Lakes Area 54, Cooper 51, Irondale 31.

Individual state qualifiers

• Ben Nelson, St. Cloud, 1:00.60; JD Landstrom, Minnetonka, 1:02.23; Tommy Becker, Annandale, 1:03.40; Rogan Kuser, Annandale, 1:04.60; Louie Stuck, St. Cloud, 1:05.20.

ALPINE SKIING • GIRLS

SECTION 5

At Wild Mountain

Morning

• Orono 157 (Kyler Burrows 1:03.22, Riviera Wock 1:04.23, Harper Randolph 1:05.66, Camille Kuznik 1:07.38, Eva Pinske 1:08.87, Anne Guidera 1:10.43).

• Blake 151, Wayzata 128, Hopkins 114, Benilde-St. Margaret's 112, Breck 68, Mound Westonka 64, Waconia 27.

Individual state qualifiers

• Ava Pihlstrom, Blake, 1:01.73; Marta Pendergast, Wayzata, 1:02.17; Grace Horejsi, Benilde-St. Margaret's, 1:04.48; Vivien Pihlstrom, Blake, 1:06.32; Eliza Polyak, Hopkins, 1:06.59.

Afternoon

• Brainerd 167 (Lauren Kalenberg 1:04.85, Erin Hoelzel 1:06.39, Alli Krantz 1:07.23, Calia Chaney 1:08.24, Carsyn Krassas 1:15.59, Hannah Taylor 1:27:30).

• Minnetonka 152, St. Cloud 135, Annandale 130, Northwest Alpine 102, Armstrong 79, Lakes Area 59, Irondale 38.

Individual state qualifiers

• Emma Wolf, Annandale, 1:03.98; Bella Kelly, Minnetonka, 1:04.96; Abby Wright, St. Cloud, 1:09.80; Stella Stinnett, Minnetonka, 1:09.97; Paige Mueffelmann, St. Cloud, 1:10.60.

BASKETBALL • BOYS

INDEPENDENT METRO ATHLETIC

• Breck 81, Mounds Park Academy 33

LAKE

• Edina 74, Minnetonka 51

• St. Michael-Albertville 67, Buffalo 58

• Wayzata 71, Eden Prairie 60

METRO EAST

• North St. Paul 83, Hastings 75

• St. Thomas Academy 40, Henry Sibley 38

• Simley 62, Hill-Murray 28

• Tartan 63, Mahtomedi 58

METRO WEST

• Chaska 57, Bloomington Jefferson 48, OT

MCAA

• Legacy Christian 80, Heritage Christian 73

• Lester Prairie 78, West Lutheran 52

• PACT 70, Spectrum 68

MINNESOTA RIVER

• Tri-City United 57, Sibley East 42

MISSISSIPPI 8

• Becker 65, Cambridge-Isanti 42

• Princeton 73, Monticello 57

• St. Francis 67, Chisago Lakes 57

NORTHWEST SUBURBAN

• Armstrong 64, Rogers 59

• Champlin Park 69, Maple Grove 51

• Coon Rapids 73, Elk River 71

• Osseo 80, Centennial 47

• Park Center 77, Blaine 59

• Spring Lake Park 73, Anoka 50

• Totino-Grace 76, Andover 64

SKYLINE

• Trinity 45, Cristo Rey Jesuit 39

SOUTH SUBURBAN

• Apple Valley 71, Eagan 61

• Eastview 64, Rosemount 63

• Farmington 67, Prior Lake 52

• Lakeville North 70, Burnsville 24

• Lakeville South 62, Shakopee 59

SUBURBAN EAST

• Cretin-Derham Hall 83, Stillwater 81

• East Ridge 53, Park of Cottage Grove 46

• White Bear Lake 50, Roseville 43

• Woodbury 60, Mounds View 55

WRIGHT COUNTY

• Annandale 73, Dassel-Cokato 52

• Delano 60, Orono 49

• Glencoe-SL 70, Howard Lake-W-W 61

• New Prague 59, Mound Westonka 51

• Rockford 55, Litchfield 50

• Waconia 65, Jordan 58

METROPOLITAN AREA

• Benilde-SM 76, Holy Family 56

• DeLaSalle 65, Cooper 59

• Fridley 78, North Branch 55

• Minneapolis North 72, Hopkins 57

• Minnehaha Academy 94, Waseca 66

• Rochester Century 63, Northfield 59

• Rochester Mayo 61, Red Wing 49

• Zimmerman 58, Foley 51

BASKETBALL • GIRLS

EASTERN MINNESOTA ATHLETIC

• Liberty Classical 41, Avail Academy 27

LAKE

• Eden Prairie 80, Wayzata 74

• Minnetonka 52, Edina 36

MINNEAPOLIS CITY

• Southwest 72, Edison 47

• Washburn 51, Roosevelt 43

MCAA

• North Lakes 45, PACT 37

MINNESOTA RIVER

• Belle Plaine 69, LeSueur-Henderson 34

• Norwood YA 63, Sibley East 26

MISSISSIPPI 8

• Becker 87, Cambridge-Isanti 37

• Monticello 70, Princeton 40

NORTHWEST SUBURBAN

• Andover 58, Totino-Grace 54

• Blaine 70, Park Center 54

• Centennial 79, Osseo 44

• Elk River 60, Coon Rapids 50

• Maple Grove 71, Champlin Park 46

• Rogers 63, Armstrong 48

• Spring Lake Park 71, Anoka 47

SKYLINE

• Cristo Rey Jesuit 54, Trinity 20

SOUTH SUBURBAN

• Eagan 46, Apple Valley 38

• Farmington 57, Prior Lake 29

• Lakeville North 73, Burnsville 51

• Rosemount 51, Eastview 33

• Shakopee 53, Lakeville South 45

SUBURBAN EAST

• East Ridge 53, Park of Cottage Grove 46

• Forest Lake 69, Irondale 39

• Roseville 56, White Bear Lake 52

• Woodbury 44, Mounds View 40

WRIGHT COUNTY

• Glencoe-SL 76, Howard Lake-W-W 21

• Litchfield 59, Rockford 48

• New London-S. 61, Watertown-M. 41

• New Prague 70, Mound Westonka 56

• Orono 59, Delano 49

• Waconia 72, Jordan 69

METROPOLITAN AREA

• Benilde-SM 71, North Branch 29

• Chanhassen 71, Buffalo 64

• Chisago Lakes 58, Zimmerman 53

• Mahtomedi 78, Fridley 58

• Mayer Lutheran 69, Lester Prairie 46

• Richfield 63, South St. Paul 60

• Rochester Mayo 85, Red Wing 64

• St. Francis 52, Milaca 43

GYMNASTICS • GIRLS

METRO WEST

• Chaska/Chanhassen 132.85, St. Louis Park 123.85. All-around: Lauren Wosje, Chaska/Chanhassen, 32.2.

SOUTH SUBURBAN

• Farmington 138.925, Lakeville South 132.85. All-around: Isabelle Anderson, Farmington, 35.3.

• Lakeville North 140.425, Apple Valley/Eastview 132.275. All-around: Kaitlyn Nguyen, Lakeville North, 37.25.

METROPOLITAN AREA

• Bloomington 128.675, Richfield 116.9. All-around: Daniele Machacek, Bloomington, 33.25.

• Hopkins 140.95, Minneapolis Southwest 123.025. All-around: Annabelle Speers, Hopkins, 36.75.

• Roseville 133.6, Tartan 108.6. All-around: Sophia Krump, Roseville, 35.2.

HOCKEY • BOYS

INDEPENDENT METRO ATHLETIC

• Blake 7, St. Paul Academy 0

METRO EAST

• Hastings 7, South St. Paul 0

• Hill-Murray 8, Henry Sibley 0

MISSISSIPPI 8

• Cambridge-Isanti 6, North Branch 2

NORTHWEST SUBURBAN

• Andover 13, Spring Lake Park 1

• Armstrong/Cooper 4, Anoka 0

SUBURBAN EAST

• Mounds View 1, East Ridge 0

• White Bear Lake 9, Woodbury 1

WRIGHT COUNTY

• Holy Family 4, Litchfield/D-C 0

• Hutchinson 2, Waconia 1

• Mound Westonka 5, Orono 2

• Delano 6, New Prague 0

METROPOLITAN AREA

• Alexandria 4, Monticello 1

• Breck 2, St. Paul Johnson 1

• Buffalo 6, Chanhassen 1

• Chisago Laks 5, Mora/Milaca 4, OT

• Minnetonka 4, Chaska 3

• St. Francis 10, Moose Lake Area 0

• St. Thomas Academy 7, Benilde-SM 5

• Sauk Rapids-Rice 6, Becker/BL 0

HOCKEY • GIRLS

LAKE

• Buffalo 4, Hopkins/St. Louis Park 1

• Eden Prairie 2, North Wright County 1

• Edina 3, Minnetonka 0

METRO EAST

• South St. Paul 1, Hastings 0, OT

METRO WEST

• Bl. Jefferson 2, Chaska/Chanhassen 1

NORTHWEST SUBURBAN

• Andover 9, Blaine 0

• Centennial 6, Armstrong/Cooper 2

• Champlin Park/CR 2, Anoka/SLP 1

• Maple Grove 2, Osseo/Park Center 0

• Rogers 5, Elk River/Zimmerman 2

SOUTH SUBURBAN

• Burnsville 5, Lakeville North 3

• Eastview 4, Prior Lake 0

• Lakeville South 3, Apple Valley 2

• Shakopee 4, Eagan 2

SUBURBAN EAST

• Forest Lake 3, Mounds View 2

• Roseville 1, Cretin-Derham Hall 0

• Stillwater 3, Irondale/St. Anthony 1

• White Bear Lake 4, Park of CG 2

WRIGHT COUNTY

• Delano/Rockford 2, Waconia 0

• Hutchinson 3, Litchfield/D-C 1

METROPOLITAN AREA

• Chisago Lakes 4, River Lakes 3

• Holy Angels 7, Rochester Lourdes 0

• Marshall 2, Minnesota River 1

• Minnehaha United 6, Henry Sibley/SP 0

• Northern Lakes 5, Princeton 3

• Rochester Mayo 4, Red Wing 0

• Wayzata 5, Breck 1

NORDIC SKIING • BOYS

SECTION 1

At Hyland Park Reserve (4.2K)

• Prior Lake 388 (Magnus O'Connor 20:03.4, Evan O'Connor 20:58.7, Tom Beyer 21:59.0, Hootie Hage 22:32.3, Tommy Simmonds 22:52.2, Gabe Smit 22:52.3, Leo Kampen 24:23.0).

• Eagan 378 (Michael Marshall 22:14.0, Samuel Abbott 22:18.5, Arlan Hegenbarth 22:23.5, Samuel Marshall 22:29.0, Thomas Valusek 24:02.7, Luke Poppinga 24:38.7, Aaron Luu 26:07.8).

• Northfield 332, Apple Valley/Eastview/Rosemount 306, Hastings 303, Winona 301, Burnsville 294, Lakeville 276, Scott West 188.

Individual state meet qualifiers

• Sam Folland, Northfield, 21:53.5; Hayden Zoll, Lakeville, 22:32.6; Martin Brice, Northfield, 22:49.3; Rory Briggs, Winona, 23:03.6; Sam Rabaey, Hastings, 23:16.0; Patrick Grunklee, Apple Valley/Eastview/Rosemount, 23:20.0.

SECTION 2

At Theodore Wirth Park (4K)

• Minneapolis Southwest 387 (Cooper Camp 19:32.6, Victor Sparks 19:38.6, Miguel Fresco-Hanlon 20:41.3, Owen Lindseth 20:47.4, Bergen Thorson 23:12.8, Ruben Margolis 24:34.6, Ian Lee 25:20.9).

• Eden Prairie 363 (Benon Brattebo 19:38.2, Anthony Hilligoss 21:24.2, Connor Holm 21:25.8, Mason Martin 21:27.5, Raleigh Page 22:20.2, Colton Warner 22:20.7, Ethan Koland 23:07.8).

• Minneapolis Washburn 348, Bloomington Jefferson 331, Minnetonka 328, Chaska/Chanhassen 302, Edina 295, Richfield 225, St. Thomas Academy 179, Holy Family 177.

Individual state meet qualifiers

• Andrew Defor, Edina, 20:00.6; Jonathan Clarke, Bloomington Jefferson, 20:14.7; Nico Alexander, Minneapolis Washburn, 20:52.4; Derek Waddick, Minneapolis Washburn, 21:20.2; Ben Scheller, Chaska/Chanhassen, 21:20.3; AJ Hemink, Minnetonka, 21:22.0.

SECTION 8

At Maplelag Resort (5K)

• Bemidji 385 (Logan Jensen 21:41.51, Nick Youso 22:05.69, Jack Mueller 24:04.99, Cameron Carlton 24:17.69, Seth Lindgren 24:24.81, Sam Schulze 24:29.19, Louis Morrissey 24:44.43).

• Little Falls 371 (Jackson Grant 21:54.50, Ethan Yorek 23:06.31, Connor Grant 23:31.83, Edward Sobiech 25:59.44, Angus Rustad 26:12.86, Aiden Hagen 26:49.24).

• Brainerd 366, Moorhead 297, Detroit Lakes 294, Fergus Falls 283, Alexandria and Sartell-St. Stephen/St. Cloud Cathedral 250, Trek North 222, St. Cloud Tech 192, St. Cloud Apollo/Sauk Rapids-Rice 172, Willmar 151.

Individual state meet qualifiers

• Ryan Cady, Brainerd, 23:54.66; Nole Robertson, Brainerd, 24:18.25; Mitchell Neumann, Brainerd, 24:20.76; Eli Knapp, Brainerd, 24:40.75; Jacob Olson, Brainerd, 25:07.55; David Ronnevik, Ferhus Falls, 25:09.12.

NORDIC SKIING • GIRLS

SECTION 1

At Hyland Park Reserve (4.2K)

• Rosemount 376 (Madelyn Michels 31:20.9, Lydia Jacobson 32:01.5, Calli Maskel 32:11.4, Avery Bolton 32:23.5, Ella Lovin 32:36.9, Kaley Riley 33:19.1, Makayla Bishop 33:36.9).

• Eagan/Eastview 368 (Olivia Matsoff 31:10.0, Emily Percival 31:42.6, Kyra Kusnierek 32:47.2, Grace Swenson 33:55.2, Elizabeth Kerndt 35:43.1, Kate Helou 35:51.8, Naomi Fink 37:08.5).

• Prior Lake 336, Winona 315, Burnsville 303, Lakeville 298, Hastings 273, Northfield 270, Scott West 177.

Individual state meet qualifiers

• Grete Engels, Lakeville, 30:22.0; Linnea Urban, Hastings, 30:23.8; Anna Gilmer, Winona, 31:34.2; Sophia Jacobson, Prior Lake, 33:21.7; Kaelyn Ambuehl, Burnsville, 33:37.6; Katie Nollette, Prior Lake, 33:55.9.

SECTION 2

At Theodore Wirth Park (4K)

• Eden Prairie 377 (Ella Bakken 27:58.5, Silje Busklein 29:04.7, Courtney Fussy 29:44.2, Eleanor Thomas 31:11.0, Nadia Al-Masri 32:11.6, Alyssa Ehler 32:52.1, Ella Williams 33:29.0).

• Minneapolis Washburn 374 (Etta Leugers 28:04.4, Eleanor Wheeler 29:46.4, Elaina Griffiths 30:22.7, Johanna Perry 30:48.5, Nora Bartlett 32:30.3, Solveig Kleven 34:33.9, Laura Pacala 34:43.4).

• Edina 340, Minnetonka 334, Minneapolis Southwest 323, Chaska/Chanhassen 308, Visitation 285, Bloomington Jefferson 269, Richfield 201, Holy Family 114

Individual state meet qualifiers

• Margaret Wagner, Edina, 27:15.7; Margaret Dalseth, Visitation, 28:41.8; Sudie Hall, Minneapolis Southwest, 29:22.4; Maya Mor, Minnetonka, 30:56.3; Olympia Sparks, Minneapolis Southwest, 30:59.1; Elena Hicks, Minnetonka, 31:30.0.

SECTION 8

At Maplelag Resort (5K)

• Brainerd 384 (Liliana Schaeffer 28:35.51, Bridget Collins 30:59.85, Mari Devine 31:10.09, Emma Storbakken 32:03.47, Cally Robertson 32:11.84, Addie Ryan 33:33.94, Emma Balsley 33:53.06).

• Alexandria 363 (Kaisa Bosek 29:02.49, Emma Reineke 31:55.73, Jaelyn Miller 32:50.02, Dulce Bakker 32:59.62, Lauren Huber 33:03.99, Kamryn Coauette 33:20.62, Teresa Bitzan 34:02.39).

• Bemidji 350, Sartell-St. Stephen/St. Cloud Cathedral 342, Little Falls 297, Moorhead 268, Detroit Lakes 253, St. Cloud Tech 232, Fergus Falls 227, Trek North 158, Willmar 143, St. Cloud Apollo/Sauk Rapids-Rice 142.

Individual state meet qualifiers

• Wren Scott-Lumbar, St. Cloud Tech, 30:26.62; Elizabeth Ahlin, Little Falls, 31:34.08; Violet Steil, Sartell-St. Stephen/St. Cloud Cathedral, 31:49.91; Mary Beth Mathews, Bemidji, 31:59.28; Annabelle Tautges, Sartell-St. Stephen/St. Cloud Cathedral, 32:33.89; Ella Simula, Bemidji, 32:41.87.

SWIMMING • BOYS

NORTHWEST SUBURBAN

• Anoka 95, Andover 82

• Armstrong 94, Champlin Park 92

WRESTLING

METROPOLITAN AREA

• Fridley 51, Spectrum 21

• St. Thomas Academy 43, Fridley 27

• St. Thomas Academy 64, Spectrum 7

SUMMARIES

BASKETBALL • BOYS

Annandale 73, Dassel-Cokato 52

Dassel-Cokato 21 31-52

Annandale 38 35-73

Dassel-Cokato: Smock 13, Gillman 11, Webb 8, Clark 5, Gnerer 5, Kraemer 4, Lynk 4, Asplin 2. Annandale: Gagnon 29, Boltz 11, Spaulding 11, Braun 8, Purcell 7, Fobbe 3, Jones 2, Nuetz 2.

Apple Valley 71, Eagan 61

Eagan 25 36-61

Apple Valley 36 35-71

Eagan: Gustafson 26, Schmitter 11, Khazon 10, Schmidt 9, Madigan 2, Robinson 2, Bockenstedt 1. Apple Valley: Omweno 22, Johnsen 14, Deluca 12, Ewald 11, Lamberson 5, Patterson 4, Johnson 3.

Armstrong 64, Rogers 59

Rogers 31 28-59

Armstrong 34 30-64

Rogers: Belka 11, Bowman 11, Whitcomb 11, Daun 9, Gouchola 7, Kuhlman 5, Jezierski 3, Olowo 2. Armstrong: Larkins 23, Inniger 12, Skram 12, Newbern 9, Garner 6, Stanslaski 2.

Benilde-SM 76, Holy Family 56

Benilde-St. Margaret's 33 43-76

Holy Family 26 30-56

Benilde-St. Margaret's: Alipate 22, Best 16, Ijadimbola 13, Hansen 8, Cater 4, Juckniess 3, Wine 3, James 2, Shursm 2, Daisy 1, Foe 1, Pohlen 1. Holy Family: Kapke 21, Seck 11, Stoffel 7, Richelsen 6, Warmka 6, Cummings 5.

Breck 81, Mounds Park Academy 33

Mounds Park Academy 24 9-33

Breck 46 35-81

Mounds Park Academy: Hudock 11, Smith 7, Mahamoud 5, Paulson 4, Kent-Landrum 3, Muppidi 3. Breck: Lawal 17, Walker 13, Wilson 13, Koch 12, Hofer 10, Baker 5, Morton 4, Suggs 3, Koch 2, Kopischke 2.

Champlin Park 69, Maple Grove 51

Maple Grove 32 19-51

Champlin Park 39 30-69

Maple Grove: Haakenson 11, Moore 10, Boettcher 8, Palbicki 8, Anthony-Larmouth 7, Mogire 6, O'Leary 1. Champlin Park: Strong 22, Nwaokorie 15, Mogaka 13, Gichaba 8, Feahn 6, Hoek 3, Taki 2.

Chaska 57, Bloomington Jefferson 48, OT

Bloomington Jefferson 24 20 4-48

Chaska 26 18 13-57

Bloomington Jefferson: D. Freitag 21, Wanguhu 8, Atkins 7, I. Freitag 7, Wanzek 3, Chapple 2. Chaska: Strazzanti 16, Frick 12, Goetz 12, Nicholson 8, Walle 6, Fossen 3.

Coon Rapids 73, Elk River 71

Elk River 30 41-71

Coon Rapids 29 44-73

Elk River: Melchior 24, Behne 22, Gillquist 16, Blake 4, Osterman 3, Hanegraaf 2. Coon Rapids: Smith 20, Ellingson 18, Galimah 16, Henry 13, Doe 6.

Cretin-Derham Hall 83, Stillwater 81

Cretin-Derham Hall 50 33-83

Stillwater 36 45-81

Cretin-Derham Hall: Holloman 19, Howard 19, Mendez 15, Montalbano 10, Tauer 6, J. Plum 5, Lawler 3, Fleming 2, Hilger 2, C. Plum 2. Stillwater: M. Shikenjanski 49, Tompkins 20, Ingram 6, S. Shikenjanski 4, Koehn 2.

DeLaSalle 65, Cooper 59

DeLaSalle 30 35-65

Cooper 26 33-59

DeLaSalle: Haskins 25, Chavis 20, Everett 6, Whitlock 6, Boyd 4, McClendon 4. Cooper: Evans 25, Powell 8, Appiah 7, Clay-Tracsyk 7, Osayameh 6, Cooper 2, Murphy 2, Russell 2.

Delano 60, Orono 49

Orono 23 26-49

Delano 29 31-60

Orono: Beltrand 15, Chappell 12, Mandel 10, Loder 6, Farrell 3, Kallenbach 2, Hagen 1. Delano: Longstreet 12, Stewart 12, Tool 10, Krueger 8, Strandemo 8, Techam 7, Tolkkinen 3.

East Ridge 53, Park of Cottage Grove 46

Park of Cottage Grove 17 29-46

East Ridge 24 29-53

Park of Cottage Grove: Bearth 16, Walker 10, Lane 7, Payne 6, Perryman 4, Leonard 3. East Ridge: Blue 17, Mattes 11, Adams 8, North 6, Payne 6, Kenol 5.

Eastview 64, Rosemount 63

Eastview 22 42-64

Rosemount 31 32-63

Eastview: Shannon III 14, Spann 13, Stalboerger 13, Scales 11, Schmitz 8, Kohli 5. Rosemount: Loehr 18, Siwek 17, Kuseske 7, Ramlall 7, Sullivan 6, Wenthe 5, Theisen 3.

Edina 74, Minnetonka 51

Minnetonka 26 25-51

Edina 38 36-74

Minnetonka: Cain 17, Stefonowicz 11, Ciubotaru 8, McPherson 7, Koeppen 3, Cain 2, Kellogg 2, Rile 1. Edina: Helgren 29, Jobe 21, Crawford 9, Presthus 8, Deets 3, Haddad 2, Presthus 2.

Farmington 67, Prior Lake 52

Prior Lake 28 24-52

Farmington 27 40-67

Prior Lake: Jones 24, McCullough 9, Miller 6, McKush 5, Willer 5, Zender 2, Haas 1. Farmington: Hrncir 18, Green 14, Darrington 12, Ask 8, J. Cochnauer 8, Z. Cochnauer 2, Hoffman 2, Weed 2, Finley 1.

Glencoe-SL 70, Howard Lake-W-W 61

Glencoe-Silver Lake 32 38-70

Howard Lake-W-Winsted 27 34-61

Glencoe-Silver Lake: Jaskowiak 27, Christianson 16, Kaczmarek 10, Mickolichek 8, Uecker 6, Lemke 3. Howard Lake-Waverly-Winsted: Bush 21, Lade 13, Burau 7, Anderson 6, Paulson 4, Woolhouse 4, Alguire 3, Kust 3.

Lakeville North 70, Burnsville 24

Lakeville North 47 23-70

Burnsville 14 10-24

Lakeville North: Vaith 14, Blascziek 13, Laufenburger 10, Winter 9, Robison 8, McDonald 7, Nephew 3, Warner 3, McWell 2, Manning 1. Burnsville: Saykeo 8, De La Luz 5, Hannah 5, Lambouths 4, Harrington 2.

Lakeville South 62, Shakopee 59

Lakeville South 36 26-62

Shakopee 27 32-59

Lakeville South: Patterson 17, Ressler 13, Androff 9, Mast 9, Fliehe 6, Kerr 4, Mueller 4. Shakopee: Katona 16, West 14, Snell 9, Wherley 7, Snell 6, Mohamud 4, Pennington 3.

Legacy Christian 80, Heritage Christian 73

Legacy Christian 40 40-80

Heritage Christian 40 33-73

Legacy Christian: Harrison 34, Kendall 16, Bovee 12, Strand 9, Wald 6, Steffen 3. Heritage Christian: Johnson 23, Sawtelle 19, Virshek 18, Pitzner 11, Wicht 2.

Lester Prairie 78, West Lutheran 52

Lester Prairie 38 40-78

West Lutheran 20 32-52

Lester Prairie: Jackson 22, Behning 21, Niesen 12, Schauer 10, Scheevel 5, Eckstein 3, Teubert 3, Zebell 2. West Lutheran: Ronning 14, Schmidt 13, Hoppe 9, Valleau 7, Lehne 3, Veach 3, Erickson 2, Schuler 1.

New Prague 59, Mound Westonka 51

Mound Westonka 13 38-51

New Prague 24 35-59

Mound Westonka: Phommahaxay 15, Dallman 14, Leonard 11, Eberhart 5, Herder 4, Spaeth 2. New Prague: Kudrle 12, Nerud 11, Chromy 10, Wilson 7, Plaisance 6, Short 6, Mayer 5, Washa 2.

North St. Paul 83, Hastings 79, OT

North St. Paul 33 36 14-83

Hastings 31 38 10-79

North St. Paul: Smith 29, Wright 17, Powell 10, Thomas 9, Jackson 5, Suttles 4, Wessel 4, Johnson 3, Ajayi 2. Hastings: Mitchell 19, McGinnis 18, Olson 13, Arnold 7, Gudissa 7, Deme 5, Schiller 5, Dunn 4, Maher 1.

Osseo 80, Centennial 47

Osseo 37 43-80

Centennial 30 17-47

Osseo: Ola-Joseph 22, Waits 18, Omooria 9, Barhayiga 8, Cargeor 8, Ferguson 8, Dukowitz 2, McIntyre 2, Thomas 2, Totten 1. Centennial: Frank 12, Lindsay 12, Palmsteen 9, Burgoon 6, Clark 6, Bushnell 1, Neudahl 1.

PACT 70, Spectrum 68

PACT 30 40-70

Spectrum 24 44-68

PACT: Cowden 22, Conradi 13, Stone 11, Corbett 9, Santiago 7, Nyabuto 6, Pratt 2. Spectrum: C. Femrite 23, Skistad 23, Siegel 11, B. Femrite 6, Greig 5.

Park Center 77, Blaine 59

Park Center 32 45-77

Blaine 24 35-59

Park Center: Cook 21, Rudolph 19, Carrington 15, Berthe 13, Ware 4, Torbor 3, Kaba 2. Blaine: Kaul 14, Pettis 13, Moin 11, Olson 9, Larsen 8, Muyres 2, Stepanek 2.

Princeton 73, Monticello 57

Monticello 24 33-57

Princeton 32 41-73

Monticello: Sawatzke 16, Kolles 11, Stocker 10, Hansgleben 8, Schmitz 4, Mareck 3, Valor 3, Sawatzke 2. Princeton: Nowak 17, Stay 15, Flicek 13, Drews 11, O'Neil 9, Angstman 6, Hallberg 2.

Rochester Century 63, Northfield 59

Northfield 22 37-59

Rochester Century 35 28-63

Northfield: Clay 18, Schetnan 12, Labenski 11, Larson 8, Roethler 6, Sand 2, Schlaak 2. Rochester Century: Wysocki 20, Fratzke 19, Deedrick 8, Poncelet 6, Lynch 4, Ohm 4, Saar 2.

Rockford 55, Litchfield 50

Litchfield 28 22-50

Rockford 33 22-55

Litchfield: Liestman 17, Michels 15, Oshlaven 11, Grager 3, Kelsey 2, Weslow 2. Rockford: Zilmer 16, Perry 15, Boysen 13, London 5, Altmann 3, Pepin 3.

St. Francis 67, Chisago Lakes 57

Chisago Lakes 17 40-57

St. Francis 30 37-67

Chisago Lakes: Koehler 18, Sanvik 12, Lasiuta 11, Marquardt 9, Appleby 6, Wasko 1. St. Francis: Pennebaker 19, Bothun 16, Hallberg 14, Johnson 12, Schultz 3, Johnson 2, Dejarlais 1.

St. Michael-Albertville 67, Buffalo 58

Buffalo 20 38-58

St. Michael-Albertville 36 31-67

Buffalo: Bluiett 24, Gunderson 8, Zrust 8, Jackson 6, Green 5, Giddings 4, Pool 3. St. Michael-Albertville: Purcell 19, Tennyson 18, Blakstvedt 7, Coulson 7, Radke 5, Hulting 4, Noska 3, Hoy 2, Zingelman 2.

St. Thomas Academy 40, Henry Sibley 38

St. Thomas Academy 18 22-40

Henry Sibley 18 20-38

St. Thomas Academy: Chamberlain 13, Kirchner 10, Grismer 7, Thompson 7, Bickford 3. Henry Sibley: Russell 10, Hale 8, Mogelson 8, Hazzard 4, Lail 3, Morgan 3, Goaley 2.

Simley 62, Hill-Murray 28

Simley 27 35-62

Hill-Murray 17 11-28

Simley: Buysmen 17, Jioklow 12, Vandermeer 12, Robinson 8, Worner 8, Kuefler 4, Binley 1. Hill-Murray: Chambers 11, Yanz 5, McKinley 4, Heinrichs 2, Montague 2, Nicholson 2, Schoenecker 2.

Spring Lake Park 73, Anoka 50

Spring Lake Park 40 33-73

Anoka 24 26-50

Spring Lake Park: Wreh 14, Skelly 13, Thomsen 12, Kinsey 11, Johnston 9, Leifker 6, Fedoravicius 2, Kesti 2, Ojille 2, Smith 2. Anoka: Rodriguez 17, Nyamari 7, Reeder 6, Duetschman 5, Howze 4, Haas 3, Kiatamba 3, Danielson 2, Jibunor 2, Chapman 1.

Tartan 63, Mahtomedi 58

Mahtomedi 32 26-58

Tartan 24 39-63

Mahtomedi: Underwood 24, Maule 9, Carlson 7, DeVore 7, Schaefer 7, McKeown 2, Oswald 2. Tartan: Thompson 18, Favors Jr. 17, Vukomanovich 7, Chelley 6, Perkins 6, Love 5, Burns 4.

Trinity 45, Cristo Rey Jesuit 39

Cristo Rey Jesuit 17 22-39

Trinity 19 26-45

Cristo Rey Jesuit: E. Burgess 20, D. Burgess 5, Whitmore 5, Haywood 3, Nelson 3, Wade 3. Trinity: Martin 17, Bormann 13, Rudquist 9, Cudd 4, Erickson 1, O'Connell 1.

Waconia 65, Jordan 58, OT

Waconia 31 25 9-65

Jordan 26 30 2-58

Waconia: Swanson 20, Anderson 19, Wisniewski 12, Bonick 6, Christians 4, Meath 4. Jordan: Koch 20, Sivilay 16, Young 9, Dean 6, Kloeppel 2, Montreuil 2, Schmidt 2, Olsen 1.

Wayzata 71, Eden Prairie 60

Wayzata 31 40-71

Eden Prairie 30 30-60

Wayzata: Beeninga 16, Bjerke 15, Berkland 13, Heide 12, Harvey 7, Vanterpool 4, Hall 2, Rottinghaus 2. Eden Prairie: Smith 20, Foster 17, Obiazor 14, Warren 4, Frisch 3, Taylor 2.

White Bear Lake 50, Roseville 43

White Bear Lake 22 28-50

Roseville 17 26-43

White Bear Lake: Raheem 17, Misgen 16, Janicki 10, Forsythe 3, Lockwood 3, Taugner 1. Roseville: Burns 14, Adams 10, Rice 7, Menier-Broussard 5, Ruth 5, Webber 2.

BASKETBALL • GIRLS

Andover 58, Totino-Grace 54

Andover 29 29-58

Totino-Grace 30 24-54

Andover: Castillo 15, Feine 10, Gerth 9, White 6, Forfor 5, Miller 4, Scowcroft 4, Abbas 3, Vaaler 2. Totino-Grace: Dengerud 16, Mraz 16, Herzig 11, Caspers 5, Meyer 3, Sikkink 3.

Becker 87, Cambridge-Isanti 37

Cambridge-Isanti 18 19-37

Becker 49 38-87

Cambridge-Isanti: Aumer 21, Davis 8, Wiltrout 6, Vavra 2. Becker: Gamble 16, C. Nuest 15, Kent 13, Bengtson 12, Lindquist 7, D. Nuest 6, Westin 6, Brown 4, Yoerg 4, Mackedanz 2, Shug 2.

Benilde-SM 71, North Branch 29

Benilde-St. Margaret's 33 38-71

North Branch 17 12-29

Benilde-St. Margaret's: Olson 30, Wells 15, Reliford 10, Wright 8, Coleman 2, Layton 2, Miller 2, Sohm 2. North Branch: Kuhlman 14, Helin 6, Carlson 4, Lattimore 3, Madsen 2.

Centennial 79, Osseo 44

Centennial 34 45-79

Osseo 26 18-44

Centennial: Anderson 25, Guyer 16, Cummings 12, Kubes 7, Frost 6, Pullman 4, Tharp 4, Bourassa 3, Stacy 2. Osseo: Wilson 23, Corona 7, Brack 6, Hughes 6, Benson-Mitchell 2.

Chanhassen 71, Buffalo 64

Chanhassen 33 38-71

Buffalo 28 36-64

Chanhassen: Hake 19, Arnold 15, Hicks 15, Sapp 9, Brastad 5, Laube 4, Murray 2, Sweester 2. Buffalo: Anderson 24, Feddema 15, Hartman 10, Guida 8, Gunderson 4, Noble 3.

Chisago Lakes 58, Zimmerman 53

Zimmerman 25 28-53

Chisago Lakes 26 32-58

Zimmerman: Hagstrom 18, McEachern 10, Paulsen 6, Wiley 6, Sayre 5, Miller 3, Larson 2, Williams 2, Johnson 1. Chisago Lakes: Erickson 10, Wood 10, Bjelland 8, Gillach 8, Hempel 6, Saueressig 6, Barrett 4, Erickson 3, Gamble 3.

Cristo Rey Jesuit 54, Trinity 20

Trinity 10 10-20

Cristo Rey Jesuit 25 29-54

Trinity: Kehl 6, Kimbell 4, Endris 3, Michalak 3, Maslow 2, Oberg 2. Cristo Rey Jesuit: Nolen 17, Pritchard 15, Anderson 10, Evans 6, Hoskin 3, Perkins 2, Jimenez 1.

Eagan 46, Apple Valley 38

Apple Valley 13 25-38

Eagan 28 18-46

Apple Valley: Nyblom 12, Young 11, Lamberson 6, Maull 5, Jensen 4. Eagan: Fandre 17, Ganje 7, E. Buslee 5, Hoke 4, Iten 4, Madsen 3, D. Buslee 2, Eckerle 2, Morin 2.

East Ridge 48, Park of Cottage Grove 42

East Ridge 21 27-48

Park of Cottage Grove 21 21-42

East Ridge: Reckstad 12, Christensen 8, Ritzer 8, Wildman 8, Klauer 6, Knupp 4, Arnold Jones 2. Park of Cottage Grove: Jameson 16, Ambroz 8, Lane 7, Olson 6, Walton 3, Dana 2.

Eden Prairie 80, Wayzata 74

Eden Prairie 30 50-80

Wayzata 36 38-74

Eden Prairie: Bursch 21, Holloway 21, Lenz 17, Jones 9, Schlagel 5, Anderson 3, Fritz 2, Leisen 2. Wayzata: Braun 31, Johnson 21, Fornshell 13, Senden 5, Koth 4.

Elk River 60, Coon Rapids 50

Coon Rapids 21 29-50

Elk River 24 36-60

Coon Rapids: Ntambwe 25, Giorgi 12, Syverson 8, Kalala 2, Post 2, Thom 1. Elk River: Tobin 17, Langbehn 12, Johnson 9, Kanenwisher 7, Bahr 6, Maass 6, Berg 3.

Farmington 57, Prior Lake 29

Farmington 20 37-57

Prior Lake 12 17-29

Farmington: Blandin 12, Hart 12, Kindseth 12, Schaffer 6, Wille 6, Schultz 3, Krebs 2, Mal. Scott 2, Mar. Scott 2. Prior Lake: Trachsel 12, Pawlyshyn 5, Brostrum 3, VanHelden 3, Albrecht 2, Kulstad 2, Kallevig 1, Kuboushek 1.

Forest Lake 69, Irondale 39

Irondale 15 24-39

Forest Lake 33 36-69

Irondale: Morris 12, Hiatt 9, LaPoint 6, Chapman 3, Freiberg 3, Gallagher 3, Kiani 3. Forest Lake: Anderson 22, Krieger 14, Bostrom 10, Kahl 8, Pekron 8, Pitzl 4, Johnson 3.

Glencoe-SL 76, Howard Lake-W-W 21

Howard Lake-W-Winsted 9 12-21

Glencoe-Silver Lake 51 25-76

Howard Lake-Waverly-Winsted: Fasching 7, Niesen 7, L. Bobrowske 4, E. Bobrowske 3. Glencoe-Silver Lake: Mi. Monahan 22, Guerrero 20, Christianson 10, Graf 6, My. Monahan 4, Petersen 4, Bernstein 2, Englemann 2, Hansch 2, Lipke 2, Malz 1, Simons 1.

Hutchinson 76, Holy Family 51

Holy Family 30 21-51

Hutchinson 48 28-76

Holy Family: Neubauer 16, Cizek 11, Bowlin 8, Zay 8, Buchholz 6, Gagnon 2. Hutchinson: Korson 26, Stamer 20, Beffert 11, Peterson 7, Bassler 3, Flores 3, Wright 3, Schlueter 2, Kosters 1.

Lakeville North 73, Burnsville 51

Burnsville 25 26-51

Lakeville North 36 37-73

Burnsville: Krumweide 9, King 7, Lake 7, Handzja 6, Bruha 5, Islam 5, Gleason 4, Haddorff 2, Malecha 2, McMahon 2, Servais 2. Lakeville North: Berkvam 15, Fossey 13, Juaire 12, Ruhland 8, Betton 4, Bryant 4, Titus 4, Westerman 4, Glomstad 3, Schwieters 3, Grange 2, Wolkow 1.

Liberty Classical 41, Avail Academy 27

Avail Academy 17 10-27

Liberty Classical 21 20-41

Avail Academy: K. Olstad 10, Evans 4, Schmidt 4, E. Olstad 3, Anderson 2, Centeno 2, Loge 2. Liberty Classical: Louis 23, Kyle 5, Tacheny 5, Thompson 4, Sorensen 3, Sickler 1.

Litchfield 59, Rockford 48

Rockford 21 27-48

Litchfield 40 19-59

Rockford: Sather 14, Robran 10, Sather 9, Graunke 6, Cusciotta 3, Cady 2, Larson 2, Stedman 2. Litchfield: McCann 14, Olson 12, Osterberg 10, Michels 9, Pennertz 6, Boerema 5, Steinhaus 3.

Mahtomedi 78, Fridley 58

Fridley 24 34-58

Mahtomedi 32 46-78

Fridley: Karsten 17, Hansen 14, Washington 9, Cochran-Starr 6, Gillispie 5, Namgyal 5, Morben 2. Mahtomedi: Washington 17, Hronski 15, Centers 13, Schimnowski 12, Stockness 6, Kletti 4, Potthoff 4, Wilke 4, Gile 3.

Maple Grove 71, Champlin Park 46

Champlin Park 16 30-46

Maple Grove 45 26-71

Champlin Park: Counce 14, Stefferud 11, Bates 8, Doree 4, Fitzpatrick 4, Lillard 3, Valentino 2. Maple Grove: Ode 16, Gordon 14, Baranick 13, Klick 12, Stern 5, Brant 4, Kormann 4, Overskei 3.

Mpls. South 56, Bl. Jefferson 50

Minneapolis South 23 33-56

Bloomington Jefferson 21 29-50

Minneapolis South: J. Hill 31, A. Hill 15, Athanasellis 4, Branden 3, Cox 2, Carlson 1. Bloomington Jefferson: Felt 14, Chapple 9, Roach 9, Hemann 8, Nelson 5, Peters 5.

Mpls. Southwest 72, Mpls. Edison 47

Minneapolis Edison 24 23-47

Minneapolis Southwest 36 36-72

Minneapolis Edison: Craig 21, Johnson-Washington 9, Abu 6, Jones 4, Green 3, Novak 2, Omara 2. Minneapolis Southwest: Green 15, Johnson 15, London 14, Schoenke 11, Bartholomew 6, Allen 4, Youngdahl 4, Sieber 2, Gendler 1.

Mpls. Washburn 51, Mpls. Roosevelt 43

Minneapolis Roosevelt 23 20-43

Minneapolis Washburn 27 24-51

Minneapolis Roosevelt: Walker 13, Wren 10, Davis 7, Reichert-Giron 7, Maly 4, Jefferies 2. Minneapolis Washburn: Stevens 18, Blaylark 8, Glover 8, Penn 6, Spellman 5, Hill 2, Smith 2, Twomey 2.

Minnetonka 52, Edina 36

Edina 14 22-36

Minnetonka 23 29-52

Edina: Flemming 7, Kratz 7, Murphy 6, Nelson 6, Stotts 5, Campbell 4, Fairbanks 1. Minnetonka: Lockett 16, Ware 9, Oehme 8, Francois 6, Dasovich 4, Haydon 4, Durkee 2, McKinney 2, Terry 1.

Monticello 70, Princeton 40

Princeton 21 19-40

Monticello 33 37-70

Princeton: Griesert 13, James 11, Zims 10, Jungroth 3, Lupkes 3. Monticello: Manning 14, Cordell 13, Hanson 9, Spears 8, Katzenberger 5, Haase 4, Kuta 4, Lindberg 4, Carson 3, Roubinek 2, Smith 2, Voll 2.

New London-Spicer 61, Watertown-M. 41

New London-Spicer 37 24-61

Watertown-Mayer 19 22-41

New London-Spicer: Hanson 14, M. Rich 14, A. Rich 8, Coahran 7, Knisley 7, Kraemer 6, D. Rich 3, Schmiesing 2. Watertown-Mayer: Czinano 15, Burmeister 9, Penegor 7, Barden 6, Killian 3, Baker 1.

New Prague 70, Mound Westonka 56

New Prague 31 39-70

Mound Westonka 24 32-56

New Prague: Wedeking 32, Hatlevig 13, Hennen 10, Morris 5, Langeberg 4, Hintgen 2, Kotek 2, Mensing 2. Mound Westonka: Hatlestad 18, Sir 9, Wanner 9, Springer 6, Dallman 5, A. Eidsness 4, Blanck 3, S. Eidsness 2.

North Lakes 45, PACT 37

North Lakes 16 29-45

PACT 24 13-37

North Lakes: G. Timm 19, Biemert 8, Timm 6, Mora 5, Peterson 4, Johnson 3. PACT: Churchill 12, Erickson 11, Popjoy 6, Willems 6, Boehrs 2.

Norwood YA 63, Sibley East 26

Sibley East 12 14-26

Norwood Young America 42 21-63

Sibley East: Harns 8, Parrott 6, Wibstad 5, Tuchtenhagen 4, Bauer 3. Norwood Young America: Glander 12, Brinkmann 9, Herrmann 8, Kamps 6, Conser 5, Schmidt 5, Erickson 4, Kohls 4, Strickfaden 4, Fritz 3, Wroge 3.

Orono 59, Delano 46

Delano 28 18-46

Orono 29 30-59

Delano: Tool 14, Elstad 9, Schmit 7, Danielson 6, T. Peterson 5, Jakola 2, K. Peterson 2, Stowman 1. Orono: Paulson 13, McKown 12, Youngs 11, Kallenbach 10, Johnson 7, Knooihuizen 3, Knudson 3.

Rogers 63, Armstrong 48

Armstrong 19 29-48

Rogers 34 29-63

Armstrong: McGowan 21, Fisher 11, Brigham 8, Parsons 6, Beugen 2. Rogers: Buzzelle 14, Glad 12, Fuller 9, Glass 8, Maciej 8, VanEngen 6, Heinen 2, Lynch 2, Matthies 2.

Rosemount 51, Eastview 33

Rosemount 27 24-51

Eastview 15 18-33

Rosemount: Leenderts 10, Staley 10, O'Neil 8, Tauer 6, Finley 5, Ratzlaff 5, Thompson 5, McNeil 2. Eastview: Carson 10, Morris 6, Schaefer 6, Plitzkow 5, Gardner 3, Pepin 1, Smith 1, Wright 1.

Roseville 56, White Bear Lake 52

Roseville 28 28-56

White Bear Lake 19 33-52

Roseville: Ugass 19, Johnston 13, DeVries 11, Meadows 8, Heffernan 2, Hilton 2, Kopp 1. White Bear Lake: Eckerle 27, Hughes 12, Madden 4, Larsen 3, Lehner 3, Adebisi 2, Bachmeier 1.

St. Francis 52, Milaca 43

St. Francis 11 41-52

Milaca 25 18-43

St. Francis: Ogbemudia 17, Bankes 11, Comfort 10, Peterson 10, Mensink 2, Rothbauer 2. Milaca: Westling 11, Kragt 8, VanDonsel 7, Westling 6, Mock 5, Gerking 2, Juetten 2, Rose 2.

Shakopee 53, Lakeville South 45

Shakopee 29 24-53

Lakeville South 22 23-45

Shakopee: Holte 18, Mitchell 11, Cordes 7, Brennan 6, Pawlicki 5, Hale 2, McClellon 2, Moran 2. Lakeville South: Ostrowski 14, Ohnstad 8, Cuddigan 7, Schultz 7, Trettin 4, Koles 3, Ronn 2.

Spring Lake Park 71, Anoka 47

Anoka 26 21-47

Spring Lake Park 36 35-71

Anoka: Anderson 17, Eppinga 11, Youngquist 5, Quire 4, Devore 3, Brand 2, Moran 2, Smithwick 2, Spoerndle 1. Spring Lake Park: Smith 24, Ngene 13, Thomas 11, Diaz 8, Falvey 7, Smith 4, Fannemel 2, Lach 2.

Waconia 72, Jordan 69

Jordan 32 37-69

Waconia 39 33-72

Jordan: Kluxdal 24, Hagen 18, Helgerson 11, Vogel 10, Dahmen 4, Duis 2. Waconia: Swanson 18, Salzer 14, Stier 14, Honnold 8, Zimmer 7, Dykstra 6, Olson 5.

HOCKEY • BOYS

Andover 13, Spring Lake Park 1

Andover 5 7 1-13

Spring Lake Park 0 0 1- 1

First: A-Thoreson (Gravink, Schifsky), 3:28. A-Stiller (Folkestad), 9:14. A-Schifsky (Thoreson, Gravink), 9:32. A-Lindahl (Gohman, Law), 15:05. A-Stiller (Koltes, Cotter), 16:14. Second: A-Gohman (Zinda, Cotter), 2:01. A-Gohman (Zinda), 4:42. A-Gravink (Schifsky, Thoreson), 6:22. A-Folkestad, 8:03. A-Thoreson (Gravink, Lindahl), 10:42. A-May (Law, Conway), 14:58. A-Gravink (Thoreson, Schifsky), 16:01. Third: A-Conway (Norling, Koltes), 1:12. SLP-Lueck (Wackman), 11:57. Saves: Andover: Peterson 5-61-8-74. Spring Lake Park: Hjulberg 22-19-4-45.

Armstrong/Cooper 4, Anoka 0

Armstrong/Cooper 1 0 3-4

Anoka 0 0 0-0

First: AC-Weisjahn (Badertscher, Campion), 2:13, pp. Third: AC-Potter (Dimich, Campion), 7:00, pp. AC-Northrup (Majkozak, Korbel), 8:18. AC-Potter (Badertscher, Majkozak), 16:34. Saves: Armstrong/Cooper: Reeve 3-6-8-17. Anoka: Simon 14-6-10-30.

Blake 7, St. Paul Academy 0

St. Paul Academy 0 0 0-0

Blake 0 5 2-7

Second: B-Krenke (Mahony, Heithoff), :38. B-Chebaclo (Svenddal, Duininck), 4:11, sh. B-Duininck (Daniel, Svenddal), 7:23. B-Breon (Hack), 10:54. B-Chebaclo (Matzke), 11:53. Third: B-Mahony (Svenddal, Krenke), 5:24. B-Breon (Daniel, Richardson), 5:37. Saves: St. Paul Academy: Johnson 12-12-9-33. Blake: Reid 10-6-2-18.

Breck 2, St. Paul Johnson 1

Breck 1 0 1-2

St. Paul Johnson 1 0 0-1

First: SPJ-Moberg (Smith), 4:18, pp. B-Courneya (Silverman), 13:25. Third: B-Olness, 12:33. Saves: Breck: Thomson 12-18-11-41. St. Paul Johnson: VanDanacker 11-8-8-27.

Buffalo 7, Chanhassen 1

Buffalo 3 2 2-7

Chanhassen 0 1 0-1

First: B-Winter (Hansen), 6:45, pp. B-Roethke (Ebert), 11:43, pp. B-Ylitalo, 15:37. Second: C-Lunski (Risch, Uhlenkamp), :22. B-Preugschas (Winter, Bergstrom), 13:31, pp. B-Marr, 16:14. Third: B-Mueller, 3:52. B-Ylitalo, 16:59. Saves: Buffalo: Preugschas 9-6-11-26. Chanhassen: Anderson 5-13-x-18, Gates x-x-1-1.

Delano 6, New Prague 0

New Prague 0 0 0-0

Delano 0 2 4-6

Second: D-Oja, 7:38. D-Halonen (Keranen, Brown), 11:26. Third: D-Pinoniemi (Keranen, Selstad), 3:05, pp. D-Paulson (Peterson, Oja), 6:57. D-Selstad, 8:12. D-Farniok (Peterson), 15:30. Saves: New Prague: Scherf 9-19-4-32. Delano: Huotari 6-5-2-13.

Hill-Murray 8, Henry Sibley 0

Hill-Murray 2 5 1-8

Henry Sibley 0 0 0-0

First: HM-Jensen (Fleischhacker, Godbout), :35. HM-Tabucol (Zupfer, Gruba), 15:33. Second: HMGruba (Tabucol, Palodichuk), 4:59. HM-Fleischhacker (Palodichuk, Godbout), 6:46. HM-Mountain (Zupfer, Palodichuk), 12:00. HM-Palodichuk (Zupfer, Tabucol), 12:41. HM-Ingebritson (Hurley, Karr), 13:17. Third: HM-Laschinger (Begley, Zupfer), 14:29. Saves: Hill-Murray: Erickson 2-6-4-12. Henry Sibley: Woolsey 22-15-13-50.

Hutchinson 5, Waconia 2

Waconia 1 0 1-2

Hutchinson 1 1 3-5

First: W-Holcomb (Appelgren), :36, pp. H-Renner (Staples), 13:37. Second: H-Piehl (Knorr, Ladwig), 14:58. Third: H-Knorr (Ladwig, Piehl), 2:24. H-Tydlacka (Anderson, Piehl), 7:57, pp. H-Piehl (Renner), 14:12. W-Painter (Siddons, Mielke), 14:25. Saves: Waconia: Isaacson 13-10-9-32. Hutchinson: Hagen 9-5-3-17.

Minnetonka 4, Chaska 3

Minnetonka 2 1 1-4

Chaska 0 1 2-3

First: M-Anderson (Farina, Manning), 8:47. M-Harris (Newhouse, Kueppers), 16:53. Second: M-Quinn (Newhouse, Baer), 8:48. C-Hansen (Magnuson, Leroy), 12:59, pp. Third: C-Seltun (Jax), 1:00. M-Harris (Newhouse, Konen), 9:39, pp. C-Leroy (Jax, Seltun), 11:08. Saves: Minnetonka: Briesemeister 6-5-8-19. Chaska: Wishart 11-15-8-34.

Mound Westonka 5, Orono 2

Mound Westonka 3 0 2-5

Orono 1 1 0-2

First: MW-Doshan (Breyer, Musel), 3:46. MW-Sunder (Timberg, Kantola), 6:27. MW-Sunder (Doshan, Krebsbach), 9:45. O-Gherardi (Evenson), 10:51. Second: O-Walker (Clark, Stephenson), 6:23. Third: MW-Sunder (Kantola, Krebsbach), 0:44. MW-Doshan (Breyer), 15:52, sh. Saves: Mound Westonka: Moen 4-17-13-34. Orono: Peyton 14-7-1-22.

Mounds View 1, East Ridge 0

Mounds View 1 0 0-1

East Ridge 0 0 0-0

First: MV-Conlin (Johnson), 6:22. Saves: Mounds View: Petrich 8-7-7-22. East Ridge: Kochendorfer 11-10-13-34.

St. Thomas Academy 7, Benilde-SM 5

Benilde-St. Margaret's 1 0 4-5

St. Thomas Academy 3 2 2-7

First: STA-Nagel (Grahme), 1:22. BSM-Sarsland, 2:09. STA-Strobel (Tacheny, Bond), 2:41. STA-Tacheny (Stattine, Hallum), 13:14. Second: STA-Hallum (Brouwer, Thilmany), 14:18. STA-Cronin (Williams, Thilmany), 14:32. Third: BSM-Ellings (Bisson), 1:36. STA-Hallum (Thilmany), 5:30. BSM-Connolly (Marshall, Reed), 9:48. BSM-Bisson (Marshall, Yakesh), 12:18. BSM-Mortenson(Marshall, Sarsland), 15:21. STA-Wright (Hallum), 15:50. Saves: Benilde-St. Margaret's: Limesand 7-8-0-15. St. Thomas Academy: Lardy 10-14-13-37.

White Bear Lake 9, Woodbury 1

White Bear Lake 3 4 2-9

Woodbury 0 1 0-1

First: WBL-Hamstad (Moerke, Roed), :15. WBL-Borgestad (Bishop), 2:45. WBL-Roed (Hamstad, O'Brien), 6:59. Second: WBL-Bishop (Welch), 1:04. WBL-Brooks (Mckenzie), 5:23. W-Fotopoulos, 6:11. WBL-Borgestad (Gallatin, O'Brien), 6:29. WBL-Moerke (Kotzmacher), 11:59. Third: WBL-Borgestad (Welch), 3:01. WBL-Bishop (Welch, O'Brien), 7:20. Saves: White Bear Lake: Larson 3-8-2-13. Woodbury: Carlson 13-14-x-27, Altman x-x-7-7.

HOCKEY • GIRLS

Andover 9, Blaine 0

Blaine 0 0 0-0

Andover 4 4 1-9

First: A-Krause, 3:28. A-Kaiser (Brown), 11:37, pp. A-Hemp (Boerger), 12:11, pp. A-Brown, 13:37. Second: A-Krause (Hemp, Boerger), 9:52. A-Kaiser (Berg, Brown), 12:50. A-Boerger (Hemp, Krause), 13:00. A-Mumm (Hemp, Krause), 15:35, sh. Third: A-Boerger (Krause, Clough), 11:14, pp. Saves: Blaine: Hansen 22-13-7-42. Andover: Stagman 3-4-5-12.

Buffalo 4, Hopkins/St. Louis Park 1

Hopkins/St. Louis Park 1 0 0-1

Buffalo 3 1 0-4

First: B-Wurm (Kubu), 4:46, pp. HSLP-Rich (Meyer), 5:50, pp. B-Carothers, 8:17. B-Kubu (Carothers), 12:40, pp. Second: B-Reynolds (Ryden, Morningstar), 1:50, pp. Saves: Hopkins/St. Louis Park: Bosch 15-10-11-36. Buffalo: Varner 6-10-12-28.

Centennial 6, Armstrong/Cooper 2

Centennial 1 3 2-6

Armstrong/Cooper 2 0 0-2

First: C-Schumacher, 4:48. AC-Plath, 13:01. AC-Cook (Loidolt), 13:32. Second: C-Cody (Peterson), 2:32. C-Goodreau, 3:46, sh. C-Goodreau (Sicora), 6:33. Third: C-Goodreau (O'Hara, Thompson), 7:38, pp. C-O'Hara (Goodreau, Torma), 9:01, pp. Saves: Centennial: Peterson 2-4-7-13. Armstrong/Cooper: Batz 9-8-7-24.

Champlin Park/CR 2, Anoka/SLP 1

Champlin Park/Coon Rapids 1 0 1-2

Anoka/Spring Lake Park 1 0 0-1

First: ASLP-Christoff (Booth), 2:43, pp. CPCR-Johnson (Ness, Bolander), 4:18. Third: CPCR-Ness, 15:00. Saves: Champlin Park/Coon Rapids: Mayer 5-5-10-20. Anoka/Spring Lake Park: Olson 16-11-15-42.

Chisago Lakes 4, River Lakes 3

Chisago Lakes 0 3 1-4

River Lakes 0 0 3-3

Second: CL-Grilz (Lawry, Brunette), 6:24, pp. CL-Boyle (DeVries), 6:42. CL-Lawry (Burgen), 15:42. Third: RL-Blattner (Griffin), 2:06, pp. CL-DeVries (Lawry), 3:30. RL-Hess (Cremers, Zimmer), 6:04, pp. RL-Haines (Zimmer), 15:44, pp. Saves: Chisago Lakes: Hanson 7-9-15-31. River Lakes: Roeske 9-11-6-26.

Cretin-Derham Hall 4, Roseville 3

Roseville 1 1 1-3

Cretin-Derham Hall 3 0 1-4

First: R-Jones, :25. CDH-Geist, 6:27. CDH-Muetzel (Evans, Sherry), 6:56. CDH-Anfang (Sherry, Bonfe), 16:12, pp. Second: R-Haug (Distad), 9:19. Third: CDH-Geist (Staples, Muetzel), 5:00. R-Jones (Haug, Ray), 16:06. Saves: Roseville: Jones 10-17-12-39. Cretin-Derham Hall: Fritz 8-10-13-31.

Delano/Rockford 2, Waconia 0

Delano/Rockford 1 0 1-2

Waconia 0 0 0-0

First: DR-Gillette (Hassler), 6:44. Third: DR-Hassler, 11:55. Saves: Delano/Rockford: Simonson 5-5-8-18. Waconia: Elvebak 13-13-5-31.

Eastview 4, Prior Lake 0

Prior Lake 0 0 0-0

Eastview 2 1 1-4

First: E-Kelley (Benadum), 3:17. E-Ellingson (Stepan), 16:59. Second: E-Kelley, 9:39, sh. Third: E-Chesek, 2:50. Saves: Prior Lake: Pellicci 11-14-15-40. Eastview: Lombardi 10-7-7-24.

Eden Prairie 2, North Wright County 1

North Wright County 0 1 0-1

Eden Prairie 0 1 1-2

Second: NWC-Petersen (Dunn, Weiland), 3:18. EP-Brown (Mitchell, Konrad), 5:05. Third: EP-Kuipers (Schiel), 16:45. Saves: North Wright County: Weiser 5-6-13-24. Eden Prairie: Goergen 3-3-6-12.

Edina 3, Minnetonka 0

Edina 1 2 0-3

Minnetonka 0 0 0-0

First: E-Conner (Hendrikson, Jungels), 8:24, pp. Second: E-Chorske (Conner, Jungels), 6:58. E-Conner (Chapman, Maxwell), 10:32. Saves: Edina: Swann 11-4-5-20. Minnetonka: Dulac 11-8-13-32.

Forest Lake 3, Mounds View 2

Mounds View 0 1 1-2

Forest Lake 0 3 0-3

Second: FL-Golnitz, :42. FL-Bateman (Walesheck), 5:07. MV-Towle (Arfstrom), 13:28. FL-McKinnon (Pool, Golnitz), 14:32. Third: MV-Arfstrom, 12:36. Saves: Mounds View: Thompson 14-12-20-46. Forest Lake: Haley 4-4-6-14.

Holy Angels 7, Rochester Lourdes 0

Rochester Lourdes 0 0 0-0

Holy Angels 1 5 1-7

First: HA-Garton (Clow), 6:24. Second: HA-Garton (LaMere), :33. HA-Kneeland (Garton), 1:03. HA-Lesnar (Swartout), 9:39. HA-Clow (Garton, LaMere), 12:14. HA-Clow, 15:41. Third: HA-Clow (LaMere, Loichle), 4:54. Saves: Rochester Lourdes: Huber 17-19-14-50. Holy Angels: Rimstad 6-7-8-21.

Maple Grove 2, Osseo/Park Center 0

Maple Grove 2 0 0-2

Osseo/Park Center 0 0 0-0

First: MG-Stenslie (Leising, Stelljes), :45. MG-Goetsch (Stelljes, Oakland), 9:45. Saves: Maple Grove: Cassibo 6-4-6-16. Osseo/Park Center: White 7-7-18-32.

Marshall 2, Minnesota River 1

Marshall 1 0 1-2

Minnesota River 1 0 0-1

First: MR-Pavlo (Mass), 7:35. M-Timm, 12:57. Third: M-Timm (Barker), 5:31. Saves: Marshall: Klenken 7-8-6-21. Minnesota River: Messer 10-11-12-33.

Rochester Mayo 4, Red Wing 0

Rochester Mayo 1 3 0-4

Red Wing 0 0 0-0

First: RM-Priest (Roth), 5:09. Second: RM-Priest (Bianco, Sadowy), 11:08, pp. RM-Arendt (Siems), 11:55, pp. RM-Priest, 12:17. Saves: Rochester Mayo: Kober 5-11-7-23. Red Wing: Kitzmann 12-15-9-36.

Rogers 5, Elk River/Zimmerman 2

Elk River/Zimmerman 1 1 0-2

Rogers 2 0 3-5

First: R-Vreeman (Johansson, Farrell), 8:36, pp. ERZ-Christian (Fischer), 8:54. R-Rooks (Patin), 10:59, pp. Second: ERZ-Fischer (Christian), 6:04. Third: R-Patin (Rooks), 3:15, sh. R-Farrell (Sandberg, Vreeman), 11:14. R-Krueger (Johansson, Hatcher), 15:46. Saves: Elk River/Zimmerman: Hess 9-18-7-34. Rogers: Backmann 3-9-9-21.

Shakopee 4, Eagan 2

Shakopee 1 3 0-4

Eagan 1 0 1-2

First: E-Bauman (Urick, Wambold), 10:48. S-Girard (Scott), 15:43. Second: S-Nash (Bachelor, Grabianowski), 5:05, pp. S-Grabianowski (Peterson, Grabianowski), 15:45. S-Willmert (Nash, Heyer), 16:23. Third: E-Cronkhite (Hall, McGown), 4:17, pp. Saves: Shakopee: Boots 10-7-13-30. Eagan: Kawlewski 4-9-8-21.

South St. Paul 1, Hastings 0, OT

Hastings 0 0 0 0-0

South St. Paul 0 0 0 1-1

Overtime: SSP-Ramirez (Wincentsen), 4:23. Saves: Hastings: Dubej 11-13-17-3-44. South St. Paul: Norman 6-10-10-0-26.

Stillwater 3, Irondale/St. Anthony 1

Stillwater 0 2 1-3

Irondale/St. Anthony 1 0 0-1

First: ISA-Townsend (Ellingson), 8:19. Second: S-Braunshausen (Roeske), 8:09. S-St. Martin (Wohlers, Kulzer), 12:12. Third: S-Kulzer (Wohlers, St. Martin), 5:55, pp. Saves: Stillwater: Cronk 6-5-3-14. Irondale/St. Anthony: Rupp 12-15-15-42.

Wayzata 5, Breck 1

Breck 0 0 1-1

Wayzata 2 2 1-5

First: W-Reem (Forness), 4:47. W-Branton (Peterson), 11:40. Second: W-Peterson (Branton, Mathe), 8:07. W-Branton, 11:40. Third: W-Branton (Reem, Hackley), 1:08, sh. B-Zakrajsheck (Lang), 2:39. Saves: Breck: Kelly 8-10-10-28. Wayzata: Lavender 8-13-8-29.

White Bear Lake 4, Park of CG 2

White Bear Lake 2 1 1-4

Park of Cottage Grove 1 0 1-2

First: WBL-Hofeld, 5:23. WBL-Hofeld, 10:30. P-Miller (Hansen), 16:31, sh. Second: WBL-Domschot (Spence, Broz), 6:48. Third: WBL-Domschot (Sarauer), 3:04, sh. P-Waldo (Hansen, Miller), 5:57, pp. Saves: White Bear Lake: Martson 8-7-7-22. Park of Cottage Grove: Stepka 5-13-7-25.