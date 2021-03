Share on Pinterest

Share on LinkedIn

Share on:

more

THURSDAY

BASKETBALL • BOYS

METRO EAST

• Hastings 70, Henry Sibley 65

• Mahtomedi 78, South St. Paul 34

• North St. Paul 52, Tartan 49

• Simley 53, St. Thomas Academy 33

MINNESOTA RIVER

• Mayer Lutheran 60, Norwood YA 64

MISSISSIPPI 8

• Big Lake 77, Becker 58

• Monticello 74, North Branch 43

NORTHWEST SUBURBAN

• Andover 58, Armstrong 57

• Champlin Park 72, Park Center 66

• Elk River 68, Maple Grove 55

• Osseo 82, Coon Rapids 43

• Spring Lake Park 75, Blaine 70, OT

• Totino-Grace 65, Anoka 53

SKYLINE

• St. Croix Prep 61, Cristo Rey Jesuit 44

TRI-METRO

• St. Croix Lutheran 50, Fridley 37

WRIGHT COUNTY

• New Prague 59, Delano 58

• Rockford 99, Glencoe-Silver Lake 93

METROPOLITAN AREA

• Brainerd 64, St. Michael-Albertville 59

• Brooklyn Center 82, SW Christian 78

• CHOF 75, Spectrum 57

• Holy Angels 72, Bl. Kennedy 69

• Hutchinson 69, Willmar 58

• Legacy Christian 66, Hill-Murray 52

• Lester Prairie 62, Watertown-Mayer 57

• Litchfield 70, Melrose Area 67

• Owatonna 55, Red Wing 46

• Waconia 65, St. Cloud Tech 54

• Winona 55, Northfield 49

BASKETBALL • GIRLS

INDEPENDENT METRO ATHLETIC

• Minnehaha Academy 63, Blake 49

METRO EAST

• Hill-Murray 51, Simley 34

• Tartan 51, North St. Paul 45

MINNEAPOLIS CITY

• Southwest 64, Roosevelt 53

MISSISSIPPI 8

• Cambridge-Isanti 49, Chisago Lakes 37

• North Branch 49, Monticello 45

• Princeton 57, St. Francis 45

NORTHWEST SUBURBAN

• Armstrong 52, Andover 41

• Centennial 55, Rogers 46

• Champlin Park 57, Park Center 47

• Elk River 45, Maple Grove 29

• Osseo 75, Coon Rapids 73

• Spring Lake Park 68, Blaine 40

• Totino-Grace 69, Anoka 38

SKYLINE

• Cristo Rey Jesuit 51, New Life Acad. 43

• St. Agnes 55, St. Croix Prep 43

SOUTH SUBURBAN

• Shakopee 50, Prior Lake 38

TRI-METRO

• St. Croix Lutheran 64, Holy Angels 61

WRIGHT COUNTY

• Glencoe-Silver Lake 67, Rockford 51

• Holy Family 91, Mound Westonka 66

• Hutchinson 76, Dassel-Cokato 33

• Litchfield 49, Annandale 46

• New London-S. 68, Howard Lake-W-W 28

• New Prague 62, Delano 57

METROPOLITAN AREA

• Edina 76, Richfield 49

• Holdingford 56, Big Lake 26

• Minnetonka 83, Becker 73

• Mounds Park Acad. 54, Nova Classical 43

• Red Wing 52, Owatonna 38

• SW Christian 95, Brooklyn Center 15

• Spectrum 50, Onamia 45

• Zimmerman 74, Milaca 39

GYMNASTICS • GIRLS

SUBURBAN EAST

• White Bear Lake 137.425, Roseville 135.1. All-around: Grace Squires, White Bear Lake, 36.975.

WRIGHT COUNTY

• Dassel-Cokato 129.65, Glencoe-Silver Lake 125.5

• Watertown-Mayer/Mound Westonka 148.6, Orono 113.55. All-around: Reagan Kelley, Watertown-Mayer/Mound Westonka, 37.6.

HOCKEY • BOYS

LAKE

• Minnetonka 4, Buffalo 1

MISSISSIPPI 8

• Princeton 8, Becker/Big Lake 2

• St. Francis 4, Cambridge-Isanti 2

NORTHWEST SUBURBAN

• Andover 4, Blaine 1

• Anoka 4, Rogers 3

• Centennial 4, Elk River/Z. 1

• Maple Grove 14, Champlin Park 1

• Osseo 7, Coon Rapids 5

• Spring Lake Park 5, Armstrong/C. 3

SOUTH SUBURBAN

• Burnsville 6, Shakopee 5, OT

• Eagan 3, Eastview 2, OT

• Lakeville South 4, Prior Lake 4, OT

• Rosemount 3, Lakeville North 1

SUBURBAN EAST

• Cretin-Derham Hall 6, Park of CG 2

• East Ridge 6, Woodbury 2

• Mounds View 4, Stillwater 1

WRIGHT COUNTY

• Orono 4, Litchfield/Dassel-Cokato 3, OT

METROPOLITAN AREA

• Benilde-St. Margaret's 3, Holy Family 0

• Bl. Kennedy 2, Henry Sibley 0

• Chanhassen 6, Hutchinson 4

• Delano 4, Chaska 3, OT

• Eden Prairie 5, St. Thomas Academy 2

• Gentry Acad. 16, Minnehaha Acad. 0

• Hastings 5, Bl. Jefferson 4, OT

• Hopkins 3, Chisago Lakes 1

• Minnesota River 7, Fairmont 1

• Monticello 4, Northern Lakes 3

• Moorhead 3, St. Michael-Albertville 0

• St. Paul Johnson 4, Simley 1

HOCKEY • GIRLS

LAKE

• North Wright County 2, Hopkins/SLP 0

METRO EAST

• Hill-Murray 2, South St. Paul 1, OT

SOUTH SUBURBAN

• Burnsville 2, Lakeville South 1

• Eastview 7, Rosemount 2

• Shakopee 3, Farmington 1

SUBURBAN EAST

• Cretin-Derham Hall 9, Park of CG 1

• Forest Lake 5, Woodbury 1

• Roseville 6, Irondale/St. Anthony 1

• Stillwater 5, Mounds View 2

METROPOLITAN AREA

• Benilde-St. Margaret's 2, Wayzata 0

• Chisago Lakes 5, Northern Tier 2

• Eden Prairie 3, Breck 2

• Holy Angels 1, Minnehaha United 0

• Holy Family 2, Chaska/Chanhassen 1

• Minneapolis 3, Bl. Jefferson 1

• Minnesota River 3, Fairmont 0

• Northfield 5, Rochester Century 0

SWIMMING • BOYS

CLASS 1A

Section 1

• Simley 404, Mankato West 382.5, Mankato East 335.5, Austin 291, Winona 249, Red Wing 199, Faribault 117, Albert Lea 100

State meet qualifiers

• 200 medley relay: Austin 1:39.24; Mankato East 1:39.54; Mankato West 1:41.83.

• 200 freestyle: Logan Kelly, Austin, 1:43.78; Nico Losinski, Simley, 1:44.07; Brandon Whitney, Mankato West, 1:50.19.

• 200 individual medley: Dave Wedzina, Mankato East, 1:58.77; Julius Hanson, Winona, 2:03.89; Brandon Petryszyn, Simley, 2:04.21.

• 50 freestyle: Charlie Simpson, Mankato West, 22.20; Tanner Longshore, Faribault, 23.03; Colin White, Winona, 23.40.

• Diving: Marioys Makar, Simley, 315.75; Cole Javens, Mankato East, 311.10; Tyler Gorden, Red Wing, 301.20; Riley Ferguson, Austin, 292.05.

• 100 butterfly: Ethan Bartell, Mankato West, 54.82; Brayden Courdron, Winona, 55.43; Elliot Bartell, Mankato East, 56.19.

• 100 freestyle: Simpson 48.75; Logan Gustafson, Mankato East, 48.85; Brandon Whitney, Mankato West, 48.93.

• 500 freestyle: Losinski 4:47.61; Petryszyn 5:01.83; Elijah Vieth, Winona, 5:12.91.

• 200 freestyle relay: Austin 1:31.17; Simley 1:31.95; Mankato West 1:33.04.

• 100 backstroke: Gustafson 55.31; White 56.18; Winston Walkup, Austin, 57.09.

• 100 breaststroke: Kelly 55.06; Wedzina 59.48; Sullivan Jacobs, Mankato West, 1:03.82.

• 400 freestyle relay: Mankato West 3:20.17; Simley 3:21.03; Mankato East 3:21.22.

WRESTLING

CLASS 3A

Section 4 • Quarterfinal

• Tartan 49, Centennial 30

Semifinals

• Mounds View 53, Irondale 17

• Stillwater 73, Tartan 6

Section 7 • Semifinal

• Forest Lake 43, Coon Rapids 21

CLASS 2A

Section 3 • Quarterfinals

• Fairmont/MCW 74, Luverne 0

• New London-Spicer 52, MAHACA 19

• United 39, Marshall 28

Semifinals

• Fairmont/MCW 53, New Ulm 18

• United 43, New London-Spicer 33

Section 4 • Quarterfinals

• Cretin Derham Hall 45, Chisago Lakes 36

• Mahtomedi 40, SP Washington 34

• SP Humboldt 52, St. Croix Lutheran 28

Semifinals

• SP Humboldt 48, Cretin Derham Hall 36

• South St. Paul 71, Mahtomedi 12

Section 7 • Semifinals

• Foley 43, Mora 18

• Princeton 70, Grand Rapids 6

Section 8 • Quarterfinals

• Detroit Lakes 48, Alexandria 21

• Pequot Lakes/PR-B 81, Fergus Falls 0

• Perham 40, Dilworth-G-Felton 22

• Thief River Falls 57, Sauk Centre/M. 12

Semifinals

• Pequot Lakes/PR-B 37, Detroit Lakes 27

• Thief River Falls 37, Perham 30

CLASS 1A

Section 3 • Quarterfinals

• Canby 45, Windom/Mtn. Lake 28

• Jackson CC 71, Wabasso 6

• Minneota 64, Adrian/Ellsworth 15

• Tracy-M-B/W-WG 54, Pipestone Area 22

Semifinals

• Jackson CC 40, Tracy-M-B/W-WG 30

• Minneota 56, Canby 17

Section 4 • Quarterfinals

• Eden Valley-Watkins 46, Sibley East 30

• Howard Lake-W-W 63, Norwood YA 6

Semifinals

• Atwater-C-GC 62, Eden Valley-Watkins 12

• Kimball Area 52, Howard Lake-W-W 18

Section 6 • First round

• Barnesville 37, Wadena-Deer Creek 36

Quarterfinals

• Bertha-Hewitt/V/PP 66, Barnesville

• Pelican Rapids 49, Otter Tail Central 30

• Staples-Motley 36, Border West 30

• West Central Area 63, Breckenridge 12

Semifinals

• Bertha-Hewitt/V/PP 63, Pelican Rapids 13

• West Central Area 58, Staples-Motley 16

Section 8 • Semifinals

• Badger-G-MR 39, United No. Central 27

• Crookston 43, Frazee 29

WEDNESDAY

WRESTLING

CLASS 2A

Section 6 • Semifinals

• Becker 62, Rocori 6

Section 7 • Quarterfinals

• Foley 83, Nashwauk-K./Greenway 0

• Grand Rapids 48, Virginia 27

• Mora 70, Pine City 9

CLASS 1A

Section 5 • First round

• Kerkhoven-M-S 53, Benson Area 21

• Minnewaska Area 60, Paynesville Area 7

Second round

• Belgrade-B-E 40, Minnewaska Area 20

• Long Prairie-GE/B. 49, Kerkhoven-M-S 13

RANKINGS

HOCKEY • GIRLS

BY LET'S PLAY HOCKEY

Class 2A

• 1. Andover; 2. Edina; 3. Minnetonka; 4. Benilde-St. Margaret's; 5. Hill-Murray; 6. Stillwater; 7. Roseau; 8. Lakeville South; 9. Wayzata; 10. Maple Grove.

Class 1A

• 1. Warroad; 2. Gentry Academy; 3. Proctor/Hermantown; 4. Chisago Lakes; 5. Mound Westonka; 6. South St. Paul; 7. Duluth Marshall; 8. River Lakes; 9. Orono; 10. Willmar.

STATE TOURNAMENTS

NORDIC SKIING • GIRLS

AT GIANTS RIDGE, BIWABIK

• Forest Lake 588; St. Paul Highland Park 556; Duluth East 536; Wayzata 525; Minnapolis Washburn 467; Eden Prairie 449; Stillwater 440; Hopkins 421; St. Paul Academy 401; Grand Rapids 388; Rosemount 381; Alexandria 323; Elk River/Zimmerman 318; Eagan/Eastview 299; Brainerd and Mora 178

Top 50 individuals (4K classical & freestyle)

• Molly Moening, St. Paul Highland Park, 23:53.4; Margo Nightingale, Mounds Park Academy, 24:18.7; Inga Wing, St. Paul Academy, 24:34.4; Margaret Wagner, Edina, 24:44.4; Jordan Parent, Forest Lake, 24:49.2; Lauren McCollor, Wayzata, 24:56.4; Lily Brown, Duluth East, 24:59.0; Sydney Drevlow, Hopkins, 24:59.1; Margaret Dalseth, Visitation, 25:49.1; Grete Engels, Lakeville, 25:59.6.

• Amelea Hauer, Forest Lake, 26:04.5; Della Bettendorf, Proctor/Hermantown, 26:04.7; Liv Myers, Stillwater, 26:08.0; Etta Leugers, Minnapolis Washburn, 26:16.3; Ella Bakken, Eden Prairie, 26:18.0; Ella Niznik, Forest Lake, 26:18.7; Lydia Skelton, Mesabi East, 26:25.7; Ingrid Halverson, Wayzata, 26:26.9; Lucy Campbell, Duluth Marshall, 26:31.3; Greta Hansen, Math & Science, 26:34.6 141.

• Jenna Johnson, Duluth East, 26:39.2; Linnea Urban, Hastings, 26:39.5; Elsa Bergman, Hopkins, 26:42.2; Annabelle Stang, Forest Lake, 26:44.7; Kathryn House, Wayzata, 26:44.9; Celeste Alden, St. Paul Highland Park, 26:51.8; Chloe Koch, St. Paul Highland Park, 26:51.8; Kaisa Bosek, Alexandria, 27:00.8; Helen Townely, St. Paul Academy, 27:01.6; Sudie Hall, Minneapolis Southwest, 27:01.8.

• Wren Scott-Lumbar, St. Cloud Tech, 27:05.4; Evelyn Hudrlik, Forest Lake, 27:08.0; Sanny Gangi, Grand Rapids, 27:09.7; Anna Schmidt, St. Paul Highland Park, 27:10.1; Zoe Devine, Ely, 27:15.7; Elsa Viren, Grand Rapids, 27:17.0; Hailee Zimpel, Elk River/Zimmerman, 27:18.3; Silje Busklein, Eden Prairie, 27:20.6; Anna-Britta Helmer, Duluth East, 27:28.3; Hanna Koch, St. Paul Highland Park, 27:30.2.

• Rowan Bixler, Duluth East, 27:31.5; Izzy Quam, Mounds Park Academy, 27:35.5; Olympia Sparks, Minneapolis Southwest, 27:36.8; Chloe Erickson, Forest Lake, 27:45.9; Makayla Fischer, Mahtomedi, 27:47.2; Emily Percival, Eagan/Eastview, 27:47.7; Hanna Wilsey, St. Louis Park, 27:49.9; Thea Kramer, Duluth East, 27:52.3; Mary Beth Mathews, Bemidji, 27:55.0; Eleanor Wheeler, Minnapolis Washburn, 27:55.6.

NORDIC SKIING • BOYS

AT GIANTS RIDGE, BIWABIK

• Friday, March 12: 4K classical, 1 pm; 4K freestyle, 2:20 pm.

SUMMARIES

BASKETBALL • BOYS

Andover 58, Armstrong 57

Andover 40 18-58

Armstrong 28 29-57

Andover: Foy 11, Kopetzki 11, Musungu 10, Alexander 8, Feine 8, Schumacher 6, Angell 4. Armstrong: Inniger 18, Garner 12, P. Newbern 9, Larkins 7, Rudenberg 5, Kuempel 4, S. Newbern 2.

Big Lake 77, Becker 58

Big Lake 31 46-77

Becker 33 25-58

Big Lake: Iverson 30, Windhorst 25, Layton 9, Kunz 4, Spanier 3, Flicker 2, Gordy 2, O'Brien 2. Becker: Seavert 16, Harmoning 14, Knute 10, Paumen 7, Berglund 6, Weiss 4, Bengtson 1.

Brooklyn Center 82, SW Christian 78

Brooklyn Center 44 38-82

Southwest Christian 45 33-78

Brooklyn Center: Douglas 26, Wehyee 25, Taylor 19, Albertson 5, White 4, Kinney 3. Southwest Christian: Burke 20, Zimmerman 19, Anderson 11, Smith 10, Harrison 6, Berg 4, Sandness 4, Krommendyk 2, Simonson 2.

Champlin Park 72, Park Center 66

Park Center 30 36-66

Champlin Park 32 40-72

Park Center: Carrington 17, Berthe 16, Rudolph 12, Torbor 9, Cook 8, Oganda 2, Parker 2. Champlin Park: Nwaokorie 25, Gichaba 13, Strong 12, Hoek 6, Bahn 5, Feahn 5, Mogaka 4, Taki 2.

Elk River 68, Maple Grove 55

Maple Grove 24 31-55

Elk River 35 33-68

Maple Grove: Anthony-Larmouth 11, Boettcher 11, Moore 11, Haakenson 8, Palbicki 7, Champion 4, Vaidya 3. Elk River: Behne 34, Osterman 19, Gillquist 5, Hanegraaf 4, Melchior 4, Blake 2.

Hastings 70, Henry Sibley 65

Hastings 41 29-70

Henry Sibley 33 32-65

Hastings: Dunn 13, Deme 12, McGinnis 12, Mitchell 12, Gudissa 8, Olson 7, Johnston 2, Sandquist 2, Schiller 2. Henry Sibley: Lail 13, Michaels 13, Latvis 10, Mogelson 8, Russell 8, Morgan 7, Lail 4, Hazzard 2.

Holy Angels 72, Bl. Kennedy 69

Bloomington Kennedy 39 30-69

Holy Angels 36 36-72

Bloomington Kennedy: Hanspard 22, Martin Jr. 18, Biehn 7, Ray. Walker 7, Ram. Walker 6, Smazal 5, Donley 4. Holy Angels: Boyd 18, Johnson 16, Holter 9, Issa 9, Smith 6, Doran 5, Oberst 4, Roberts 3, Miller 2.

Hutchinson 69, Willmar 58

Willmar 24 34-58

Hutchinson 34 35-69

Willmar: Schramm 20, Rosendahl 13, Minnick 11, Hansen 9, Raitz 3, Magnuson 2. Hutchinson: Verhasselt 31, Rensch 25, Marquardt 4, Nagel 3, Elliott 2, Starke 2, Hutton 2.

Legacy Christian 66, Hill-Murray 52

Hill-Murray 25 27-52

Legacy Christian 31 35-66

Hill-Murray: S. Yanz 17, Nicholson 15, M. Yanz 10, McKinley 6, Chambers 2, Reece 2. Legacy Christian: Bovee 13, Wald 13, Harrison 11, Kendall 10, Steffen 8, Hennen 7, Halcomb 4.

Lester Prairie 62, Watertown-Mayer 57

Lester Prairie 31 31-62

Watertown-Mayer 30 27-57

Lester Prairie: Jackson 20, Behning 12, Schauer 8, Niesen 7, Scheevel 6, Harrison 3, Teubert 3, Zebell 3. Watertown-Mayer: Mueller 22, Burns 9, McCabe 9, Hensel 8, Rundell 7, Kind 2.

Mahtomedi 78, South St. Paul 34

South St. Paul 11 23-34

Mahtomedi 48 30-78

South St. Paul: Faulk 8, Jones 7, Nieman-Burnett 7, Flippin 5, Hussein 5, Lee 2. Mahtomedi: Carlson 22, Schaefer 12, Einan 7, Maule 7, Reiners 6, Schetinski 5, Ecker 4, Hull 4, McKeown 4, Harvey 3, Diffley 2, Oswald 2.

Mayer Lutheran 60, Norwood YA 54

Norwood Young America 30 24-54

Mayer Lutheran 20 40-60

Norwood Young America: Strickfaden 15, Jensen 11, Will 10, Melsha 9, Neubarth 7, Steinhagen 2. Mayer Lutheran: Martin 24, Nelson 11, E. Jopp 6, Hoese 5, A. Jopp 4, Neitzel 4, Hahn 2, Johnson 2, Olsen 2.

Monticello 74, North Branch 43

North Branch 26 17-43

Monticello 42 32-74

North Branch: Johnson 8, Thauwald 8, Huset 7, Klein 7, Halseth 5, Rehm 4, Schoeberl 4. Monticello: Kolles 28, Hansgleben 14, Sawatzke 12, Schmitz 10, Stocker 5, Puppe 3, Valor 2.

New Prague 59, Delano 58

New Prague 22 37-59

Delano 24 34-58

New Prague: Nerud 22, Chromy 17, Short 6, Lillquist 4, Wilson 4, Kudrle 2, Traxler 2, Washa 2. Delano: Longstreet 24, Tool 10, Krueger 8, Strandemo 6, Techam 4, Norman 2, Stewart 2, Tolkkinen 2.

Osseo 82, Coon Rapids 43

Osseo 41 41-82

Coon Rapids 19 24-43

Osseo: Ferguson 19, Omooria 17, Barhayiga 10, Dukowitz 10, Ola-Joseph 8, Waits 7, Cargeor 6, Totten 3, McIntyre 2. Coon Rapids: Galimah 25, Henry 9, Ellingson 3, Beck 2, Doe 2, Kemboi 2.

Rockford 99, Glencoe-Silver Lake 93

Rockford 53 46-99

Glencoe-Silver Lake 41 52-93

Rockford: Boysen 30, Zilmer 26, Pepin 16, Perry 11, Anderson 6, Skinner 4, Altmann 2, London 2, Lowe 2. Glencoe-Silver Lake: Jaskowiak 29, Klockmann 17, Christianson 15, Kaczmarek 12, Lemke 7, Uecker 5, Ehrke 3, Mickolichek 3, Schmidt 2.

St. Croix Lutheran 50, Fridley 37

St. Croix Lutheran 24 26-50

Fridley 16 21-37

St. Croix Lutheran: Longueville 19, Bushaw 13, Mielke 8, Lemke 3, Neish 3, Jovanovic 2, Raasch 2. Fridley: Nelson 16, Crockett 5, Niewald 5, Williams 4, Ahmed 3, Stevenson 2, Towns 2.

Spring Lake Park 75, Blaine 70, OT

Spring Lake Park 40 28 7-75

Blaine 30 38 2-70

Spring Lake Park: Wreh 20, Kinsey 15, Skelly 15, Leifker 8, Thomsen 7, Ojille 6, Johnston 4. Blaine: Kaul 17, Moin 16, Olson 14, Pettis 11, Larsen 6, Stepanek 5, Muyres 1.

Totino-Grace 65, Anoka 53

Totino-Grace 33 32-65

Anoka 23 30-53

Totino-Grace: O'Hara 16, Humphries 12, Bath 11, Burger 10, Watson 9, Chatman 7. Anoka: Rodriguez 21, Howze 9, Nyamari 8, Reeder 8, Duetschman 3, Jibunor 2, Kamanda 2.

Waconia 65, St. Cloud Tech 54

St. Cloud Tech 25 29-54

Waconia 30 35-65

St. Cloud Tech: Horshaw 22, Yeager 12, Murray 8, Moua 7, Norwood 5. Waconia: Swanson 31, Meath 10, Bonick 9, Miller 9, Anderson 2, Christians 2, Wisniewski 2.

Winona 55, Northfield 49

Winona 28 27-55

Northfield 20 29-49

Winona: Hedin 31, Scharmach 9, Miller 6, Maxwell 5, Appacelli 4. Northfield: Richardson 16, Schetnan 11, Clay 8, Labenski 7, Larson 5, Sand 2.

BASKETBALL • GIRLS

Breck 70, St. Paul Academy 49

St. Paul Academy 20 29-49

Breck 47 23-70

St. Paul Academy: Thompson 16, Browne 9, Baron 6, Christakos 6, Bond 4, Rivers 4, Straub 4. Breck: McGee 21, Walker 19, Oden 9, Welsh 8, Aafedt 5, Tanaka 4, Warren 4.

Cambridge-Isanti 49, Chisago Lakes 37

Chisago Lakes 17 20-37

Cambridge-Isanti 26 23-49

Chisago Lakes: Bjelland 10, Saueressig 7, Wood 7, Gillach 5, Hempel 4, Barrett 2, Erickson 2. Cambridge-Isanti: Aumer 20, Knight 13, Wiltrout 10, Davis 6.

Centennial 55, Rogers 46

Centennial 23 32-55

Rogers 26 20-46

Centennial: Anderson 22, Guyer 10, Frost 8, Cummings 4, Kubes 4, Mulberry 4, Pullman 3. Rogers: Buzzelle 15, Glad 14, Fuller 7, Glass 6, Maciej 4.

Champlin Park 57, Park Center 47

Champlin Park 25 32-57

Park Center 20 27-47

Champlin Park: Stefferud 20, Counce 14, Bates 9, Fitzpatrick 8, Doree 4, Lillard 2. Park Center: Saidu 16, Cink 10, Chatman 5, Loyd 5, Brown 3, H. Ben 2, Bennett 2, Wensel 2, L. Ben 1, Crushshon 1.

Cristo Rey Jesuit 51, New Life Academy 43

New Life Academy 18 25-43

Cristo Rey Jesuit 20 31-51

New Life Academy: Brocker 16, Anderstrom 9, Moseman 8, Salgado 6, Linton-Slettedahl 4. Cristo Rey Jesuit: Pritchard 24, Hoskin 9, Anderson 8, Nolen 8, Evans 2.

Edina 76, Richfield 49

Richfield 19 30-49

Edina 35 41-76

Richfield: Ferguson 11, Bishop 8, Skof 7, A. Anderson 6, G. Anderson 4, Grindeland 4, Hamlin 4, Zubah 3, Holloway 2. Edina: Campbell 16, Fairbanks 14, Kratz 14, Goetzmann 8, Stotts 8, Nelson 7, Murphy 6, Lobben 2, Fullerton 1.

Elk River 45, Maple Grove 29

Elk River 23 22-45

Maple Grove 18 11-29

Elk River: Bahr 14, Joh. Langbehn 12, Maass 6, Jor. Langbehn 4, Christy 3, Berg 2, Johnson 2, Kanenwisher 2. Maple Grove: Overskei 9, Klick 8, Brant 5, Stern 3, Baranick 2, Kormann 1, Ode 1.

Hutchinson 76, Dassel-Cokato 33

Hutchinson 46 30-76

Dassel-Cokato 17 16-33

Hutchinson: Korson 16, Beffert 14, Peterson 12, Brunkhorst 11, Stamer 11, Schlueter 8, Wright 4. Dassel-Cokato: Lee 10, Otto 8, Mayfield 6, Travis 5, Quern 4.

Litchfield 49, Annandale 46

Annandale 26 20-46

Litchfield 23 26-49

Annandale: Fashant 13, Jok 10, Campbell 7, Helget 7, Jones 5, Hoeft 2, Simon 2. Litchfield: McCann 15, Michels 10, Olson 9, Boerema 5, Hansen 5, Osterberg 3, Pennertz 2.

Mpls. Southwest 64, Mpls. Roosevelt 53

Minneapolis Southwest 36 28-64

Minneapolis Roosevelt 21 32-53

Minneapolis Southwest: Johnson 24, Green 16, Youngdahl 12, London 5, Schoenke 4, Spanier 2, Bartholomew 1. Minneapolis Roosevelt: Davis 14, Wren 12, Reichert-Giron 9, Walker 9, Chatman 5, Maly 4.

Minnehaha Academy 63, Blake 49

Blake 23 26-49

Minnehaha Academy 27 36-63

Blake: Hardy 13, Moe 12, Deignan 8, Winkey 6, Michael-Cruhshon 4, Ramsey 4, Bowles 2. Minnehaha Academy: Mack 34, Graham 8, Longs 7, Parten 6, Suggs 5, Schroeder 3.

Mounds Park 54, Nova Classical 43

Nova Classical 29 14-43

Mounds Park Academy 22 32-54

Nova Classical: Adelsman 27, Arco 10, Blood 4, Eutebrach 2. Mounds Park Academy: Pederson 29, Mulvihill 21, Hanson 2, Muppidi 2.

New London-S. 68, Howard Lake-W-W 28

New London-Spicer 37 31-68

Howard Lake-W-Winsted 13 15-28

New London-Spicer: Knisley 9, El. Hanson 8, Em. Hanson 8, D. Hanson 7, Peterson 7, Schneider 6, Johnson 5, Thorson 5, Arnold 4, C. Rich 3, M. Rich 3, Coahran 2, D. Rich 1. Howard Lake-Waverly-Winsted: Fasching 9, Baumann 7, Niesen 5, Remer 4, Bobrowske 2, Horn 1.

New Prague 62, Delano 57, OT

Delano 20 35 2-57

New Prague 28 27 7-62

Delano: Peterson 19, Peterson 16, Elstad 7, Tool 7, Schmit 4, Danielson 2, Jakola 2. New Prague: Wedeking 18, Hatlevig 14, Morris 10, Hennen 9, Hintgen 9, Langeberg 2.

North Branch 49, Monticello 45

Monticello 18 27-45

North Branch 28 21-49

Monticello: Hanson 24, Haase 8, Manning 4, Voll 4, Carson 3, Lindberg 2. North Branch: Helin 16, Kuhlman 14, Carlson 13, Lattimore 6.

Osseo 75, Coon Rapids 73

Coon Rapids 39 34-73

Osseo 23 52-75

Coon Rapids: Ntambwe 25, Post 16, Giorgi 12, Syverson 12, Kalala 8. Osseo: Wilson 41, Holman 18, Choi 6, Brack 5, Corona 2, Hughes 2, Benson-Mitchell 1.

Princeton 57, St. Francis 45

St. Francis 22 23-45

Princeton 17 40-57

St. Francis: Bankes 15, Comfort 9, Ogbemudia 8, McDaniel 4, Mensink 4, Rothbauer 3, Peterson 2. Princeton: James 27, Griesert 17, Lupkes 5, Jungroth 4, Elingson 2, Zims 2.

St. Agnes 55, St. Croix Prep 43

St. Croix Prep 22 21-43

St. Agnes 20 35-55

St. Croix Prep: Schutz 11, Doely 9, Lothenbach 9, Ylonen 7, Peterson 3, Metcalf 2, White 2. St. Agnes: B. Boyle 25, Sandifer 9, DiPietro 8, Johnson 8, A. Boyle 2, Plamann 2, Muschenheim 1.

St. Croix Lutheran 64, Holy Angels 61

St. Croix Lutheran 29 35-64

Holy Angels 29 32-61

St. Croix Lutheran: Moon 17, Skrien 16, Lu. Hauge 10, Avery 9, La. Hauge 8, Beekman 2, Orvik 2. Holy Angels: Vascellaro 18, Caron 15, Massaquoi 10, Kawiecki 8, O'Rourke 6, Buer 2, Little 2.

Shakopee 50, Prior Lake 38

Prior Lake 14 24-38

Shakopee 29 21-50

Prior Lake: Kallevig 11, Pawlyshyn 8, Trachsel 7, Kulstad 4, Albrecht 3, Brostrum 3, Kuboushek 2. Shakopee: Cordes 19, Holte 15, Moran 7, Brennan 4, Hale 2, Pawlicki 2, Mitchell 1.

SW Christian 95, Brooklyn Center 15

Brooklyn Center 8 7-15

Southwest Christian 50 45-95

Brooklyn Center: Williams 7, Lynch 4, Gibbon 2, Thompson 2. Southwest Christian: Brunsberg 21, Straub 15, Beckering 10, Dekkers 8, Rediger 8, Wanless 8, O'Brien 5, Schwarz 5, Sorenson 4, Wercinski 3, Bengtson 2, Lohrenz 2, Schwarz 2, Wilson 2.

Spring Lake Park 68, Blaine 40

Blaine 27 13-40

Spring Lake Park 31 37-68

Blaine: Bryant 7, Hoehne 7, Garber 6, Imdieke 5, Terry 5, Meglen 4, Franklin 2, Lafreniere 2, Van Slooten 2. Spring Lake Park: Smith 20, Diaz 8, Ngene 8, Smith 8, Dunbar 7, Kloubec 4, Falvey 4, Nusbaum 4, Lach 3, Thomas 2.

Totino-Grace 69, Anoka 38

Anoka 19 19-38

Totino-Grace 32 37-69

Anoka: Anderson 19, Youngquist 14, Devore 2, Lakanen 2, McKay 1. Totino-Grace: Herzig 22, Mraz 15, Schlaefer 9, Caspers 7, Meyer 6, Sikkink 4, Dengerud 2, Kuharski 2, Lord 2.

HOCKEY • BOYS

Andover 4, Blaine 1

Blaine 1 0 0-1

Andover 1 2 1-4

First: A-Schifsky (Gravink, Thoreson), 1:53. B-Steffen (Loftus), 12:15. Second: A-Gravink (Schifsky, Thoreson), 2:05. A-Conway (Schifsky, Thoreson), 8:16. Third: A-Schifsky, 16:59. Saves: Blaine: Wallin 18-25-10-53. Andover: Larson 8-3-9-20.

Anoka 4, Rogers 3

Anoka 1 1 2-4

Rogers 0 1 2-3

First: A-Guimont (Lang, Olzenak), 12:14. Second: A-Erickson (Phelps, McGonigal), 3:29, pp. R-Greni (Miller, Struck), 7:35. Third: R-Struck (Frederickson, Jenson), 7:56. A-Lang (Guimont, Reinholz), 12:07, pp. A-Guimont, 16:09. R-Weis (Ranallo, Frederickson), 16:53. Saves: Anoka: Simon 14-10-15-39. Rogers: Chapman 3-4-9-16.

Benilde-St. Margaret's 3, Holy Family 0

Benilde-St. Margaret's 0 0 3-3

Holy Family 0 0 0-0

Third: BSM-Mortenson(Ellings, Stewart), 1:47. BSM-Stewart (Reed, Callahan), 8:21. BSM-Risteau (Wahlstrom), 12:51. Saves: Benilde-St. Margaret's: Frattalone 6-8-1-15. Holy Family: Olson 12-19-6-37.

Bloomington Kennedy 2, Henry Sibley 0

Bloomington Kennedy 1 1 0-2

Henry Sibley 0 0 0-0

First: B-Martin (Jost, Magnuson), 0:19. Second: B-Magnuson (Workman, Jost), 6:55, pp. Saves: Bloomington Kennedy: Winston 9-9-10-28. Henry Sibley: Woolsey 12-9-10-31.

Burnsville 6, Shakopee 5, OT

Burnsville 1 3 1 1-6

Shakopee 2 2 1 0-5

First: B-Nielsen (Lutz), 6:44. S-Dalsin (Bullard), 7:02. S-Vogel (Roder), 12:51. Second: B-Nielsen (Holmstrom, Friedman), :17. S-Toward (Hansen), 6:01. B-LaMotte (Holmstrom, Nielsen), 6:58. S-Zovic (Hansen), 11:46. B-Dundon (Nielsen, Holmstrom), 16:43. Third: B-Dundon (Gregersen), 1:36. S-Ostertag (Hintze, Zovic), 1:47. Overtime: B-Nielsen (LaMotte), 2:10. Saves: Burnsville: Konrath 3-5-4-4-16. Shakopee: Hummel 7-6-1-x-14, Pederson x-x-1-7-8.

Centennial 4, Elk River/Zimmerman 1

Elk River/Zimmerman 1 0 0-1

Centennial 2 1 1-4

First: C-Carls (Thompson), 7:52. ERZ-Johnson (Davis), 11:18. C-Newpower (Hoylo), 12:47. Second: C-Newpower (Thompson, Carls), 10:25, pp. Third: C-Newpower (Carls, Thompson), 2:33, pp. Saves: Elk River/Zimmerman: Eason 11-11-6-28. Centennial: Fuller 8-8-9-25.

Chanhassen 6, Hutchinson 4

Chanhassen 3 0 3-6

Hutchinson 1 2 1-4

First: H-Starrett (Longie), 1:40. C-Lunski (Baker), 1:57. C-Lunski (Parker), 14:05. C-Hanson, 16:05. Second: H-Anderson (Piehl), 4:27, sh. H-Longie, 13:52, sh. Third: C-Miller (Bosch, Lunski), 7:24, pp. C-Lee (Parker, Hanson), 13:36, pp. H-Starrett (Hoppe, Glaser), 14:20, pp. C-Miller (Baker), 15:36. Saves: Chanhassen: Anderson 7-9-9-25. Hutchinson: Telecky 8-4-8-20.

Cretin-Derham Hall 6, Park of CG 2

Park of Cottage Grove 1 0 1-2

Cretin-Derham Hall 2 1 3-6

First: CDH-Sondreal, 9:09. P-Porter (Weidner, Voss), 10:00. CDH-Jamieson (Fisher), 14:50. Second: CDH-Sondreal (Fisher, Sondreal), 13:34, pp. Third: CDH-Lippai (Altier, Cardenas), 1:17. CDH-Rasmussen (Odlaug, McCarthy), 5:03. CDH-Rasmussen (McCarthy), 11:05. P-Lemire (Savard, Porter), 12:14. Saves: Park of Cottage Grove: Nelsen 14-11-17-42. Cretin-Derham Hall: Belak 10-8-8-26.

Delano 4, Chaska 3, OT

Chaska 0 2 1 0-3

Delano 0 2 1 1-4

Second: C-Jax (Mach, Rinzel), 3:59. D-Pinoniemi (Brown, Peterson), 13:47. C-Rinzel, 14:08. D-Schmidt (Paulson), 15:28. Third: C-Scholle, 1:34. D-Peterson, 2:21. Overtime: D-Brown (Pettit, Keranen), 3:43. Saves: Chaska: Wishart 4-3-8-1-16. Delano: Huotari 3-9-1-2-15.

Eagan 3, Eastview 2, OT

Eastview 1 0 1 0-2

Eagan 0 1 1 1-3

First: East-Hanson (Griffitts, Domgalski), 10:59. Second: Eag-Lachenmayer (Wedward), :54, pp. Third: East-Kronberg (Ortman, Tritschler), 1:15. Eag-Lachenmayer (Goihl, Barbato), 4:51. Overtime: Eag-Jensen (Barbato, Gleich), 1:06, pp. Saves: Eastview: Jensen 7-3-6-1-17. Eagan: Edmund 14-16-14-1-45.

East Ridge 6, Woodbury 2

Woodbury 0 0 2-2

East Ridge 3 3 0-6

First: ER-Knutsen (Pape), 1:40. ER-Landin (Kremer, Polifka), 10:31. ER-Polifka, 13:44. Second: ER-Meek (Pape), 1:31. ER-Kremer (Polifka), 14:03. ER-Landin (Polifka, Kremer), 16:21. Third: W-Kulesa (Chapman), 14:46. W-Marrier (Heather), 16:24. Saves: Woodbury: Altman 23. East Ridge: Kochendorfer 22.

Eden Prairie 5, St. Thomas Academy 2

Eden Prairie 1 0 4-5

St. Thomas Academy 0 1 1-2

First: EP-Blake (Holt, Batchelder), 14:28. Second: STA-Wright (Nagel, Williams), 12:01. Third: EP-Blake (Batchelder), :29. EP-Holt, 2:08. EP-Mittelstadt, 8:02. STA-Brouwer (Cronin, Wright), 9:59, pp. EP-Blake, 14:24. Saves: Eden Prairie: Hayes 5-14-4-23. St. Thomas Academy: Lardy 8-10-10-28.

Hopkins 3, Chisago Lakes 1

Chisago Lakes 0 1 0-1

Hopkins 1 1 1-3

First: H-Greeley (Gretsch, DeGiulio), 7:47, pp. Second: H-Gretsch (Valentini), 10:08. CL-Overgaard (Bluhm), 11:44, pp. Third: H-Sullivan, 2:44. Saves: Chisago Lakes: Wilmer 11-9-7-27. Hopkins: Davis 3-8-9-20.

Lakeville South 4, Prior Lake 4, OT

Lakeville South 2 2 0 0-4

Prior Lake 1 1 2 0-4

First: LS-Malinski (Boche), 11:12. LS-Portner (Pritchard, Willis), 12:13. PL-Soderberg (Beaty, Bump), 15:08, pp. Second: LS-Boche (Johnson, Novak), 1:26. PL-Bump, 6:53, sh. LS-Ahrenholz (Boche), 14:35. Third: PL-Dicke (Schumacher, Emerson), 2:15. PL-Schumacher (Dueber, Rice), 13:23. Saves: Lakeville South: Ticen 8-9-6-3-26. Prior Lake: Boschee 8-9-7-4-28.

Maple Grove 14, Champlin Park 1

Champlin Park 0 1 0- 1

Maple Grove 4 5 5-14

First: MG-Elias (Zick), 5:08, sh. MG-Kukkonen (Kernan, Thomas), 8:36. MG-Skanson (Elias, Kernan), 12:29, pp. MG-Kernan (Elias, Kukkonen), 14:50. Second: MG-Kukkonen (Nelson, Jacobs), 1:07. MG-Zick (Halstrom, Thomas), 2:45. MG-Glad (Jaglo, Thomas), 5:55. MG-Halstrom (Glad), 9:51. CP-Sinjem (Sparks), 10:54. MG-Gunderson (Giuliani), 14:26. Third: MG-Barbour (Gruss), 3:49. MG-Skanson (Jaglo), 5:12. MG-Gunderson (Glad), 8:16, sh. MG-Gunderson (Thomas, Halstrom), 14:09. MG-Giuliani (Gunderson, Brink), 14:53. Saves: Champlin Park: Huybers 4-6-5-15, Mackeben x-x-5-5. Maple Grove: Wieneke 2-3-3-8.

Minnetonka 4, Buffalo 1

Minnetonka 3 0 1-4

Buffalo 0 1 0-1

First: M-Harris, 3:54. M-Baer (Anderson), 13:13. M-Baer (Harris), 15:32. Second: B-Roethke (Winter), 12:57. Third: M-Newhouse (Berchild), 6:05. Saves: Minnetonka: Briesemeister 4-5-3-12. Buffalo: Preugschas 17-13-15-45.

Monticello 4, Northern Lakes 3

Monticello 1 2 1-4

Northern Lakes 0 3 0-3

First: M-Ronayne (Bitz, Brooks), 11:00. Second: NL-Nybakken (Kjelstrom, Boelter), 3:34. NL-Ince, 10:25. NL-Larsen (Nybakken), 13:30. M-Dahlheimer (DeChene), 16:19. M-Ronayne, 16:52, pp. Third: M-Sibley (Dahlheimer, DeChene), 14:10. Saves: Monticello: Wilson 7-4-5-16. Northern Lakes: Hoagland 3-8-5-16.

Moorhead 3, St. Michael-Albertville 0

Moorhead 1 1 1-3

St. Michael-Albertville 0 0 0-0

First: M-Lindberg (Reierson), 14:21. Second: M-Ness (Lindberg, Frisch), 10:22. Third: M-Schiller (Dronen), 16:02. Saves: Moorhead: Kunka 5-13-8-26. St. Michael-Albertville: Dietrich 4-5-6-15.

Mounds View 4, Stillwater 1

Mounds View 2 0 2-4

Stillwater 0 0 1-1

First: MV-Streeter (Johnson), 7:43. MV-Brodt (Drews), 13:55, pp. Third: MV-Harrington (Dean), 1:27. S-Tuccitto (Corbett, Murr), 7:42, pp. MV-Dean, 14:11. Saves: Mounds View: Petrich 12-12-17-41. Stillwater: Anderson 7-8-3-18.

Rosemount 3, Lakeville North 1

Rosemount 0 1 2-3

Lakeville North 1 0 0-1

First: LN-Braasch, 6:48, pp. Second: R-Levandowski (Roszak, Toll), 4:12. Third: R-Bade (Levandowski, Toll), 5:28. R-Liebaert, 16:08. Saves: Rosemount: Dosan 7-6-7-20. Lakeville North: Vetter 11-7-6-24.

St. Paul Johnson 4, Simley 1

St. Paul Johnson 0 2 2-4

Simley 1 0 0-1

First: S-Bollmann (Bergum), 12:35, pp. Second: SPJ-Pelletier (Woolsey, Wilebski IV), 5:18, sh. SPJ-Pogreba (McMahon, Woolsey), 8:20. Third: SPJ-Fischbach (Jablonic), 16:07. SPJ-Moberg, 16:58. Saves: St. Paul Johnson: VanDanacker 12-6-6-24. Simley: Davidson 2-7-5-14.

Spring Lake Park 5, Armstrong/Cooper 3

Spring Lake Park 0 3 2-5

Armstrong/Cooper 2 1 0-3

First: AC-Weisjahn (Dimich), 8:33, pp. AC-Potter (Essen, Essen), 12:27. Second: AC-Essen (Rausch, Essen), 5:41. SLP-Oberg (Fritz), 10:49. SLP-Carsen (Noble), 12:30. SLP-Lueck (Larsen, Long), 14:49. Third: SLP-Fritz (Lueck, Wackman), 10:24, pp. SLP-Anderson, 16:26. Saves: Spring Lake Park: Hjulberg 8-6-6-20. Armstrong/Cooper: Reeve 5-10-11-26.

HOCKEY • GIRLS

Benilde-St. Margaret's 2, Wayzata 0

Benilde-St. Margaret's 1 0 1-2

Wayzata 0 0 0-0

First: BSM-Peschel, 12:50, sh. Third: BSM-Hoen, 16:19, sh. Saves: Benilde-St. Margaret's: Van Stelten 1-7-7-15. Wayzata: Lavender 10-4-11-25.

Burnsville 2, Lakeville South 1

Burnsville 0 1 1-2

Lakeville South 0 0 1-1

Second: B-Dundon (Bowlby, Katzmarek), 12:08. Third: B-Benfer (Urlaub, Dundon), 8:19. LS-Otremba (Vitelli, O'Neill), 15:39, pp. Saves: Burnsville: Widen 9-3-9-21. Lakeville South: Sorvari 7-11-7-25.

Chisago Lakes 5, Northern Tier 2

Chisago Lakes 1 2 2-5

Northern Tier 1 1 0-2

First: CL-Lawry (Burgen), 9:31. NT-Kurkowski (Spitzer), 16:40. Second: CL-DeVries (Boyle), 9:28, pp. CL-Lawry (Brunette), 15:25, sh. NT-Kurkowski (Sibell, Rudnick), 15:41, pp. Third: CL-Lawry, 3:01. CL-Lawry (Burgen), 4:53. Saves: Chisago Lakes: Hanson 12-8-4-24. Northern Tier: Gibb 17-22-16-55.

Cretin-Derham Hall 9, Park of CG 1

Cretin-Derham Hall 3 2 4-9

Park of Cottage Grove 1 0 0-1

First: P-Miller (Osland, Fragola), 8:58. CDH-Muetzel (Staples), 10:15. CDH-Anfang (Evans), 11:16. CDH-Geist (Bonfe), 14:24. Second: CDH-Geist (Barrett, Staples), 8:08, pp. CDH-Anderson (Bonfe), 14:17. Third: CDH-Bonfe, :43. CDH-Muetzel, 4:57. CDH-Staples (Muetzel, Evans), 9:41. CDH-Murphy, 13:57. Saves: Cretin-Derham Hall: Fritz 4-6-5-15. Park of Cottage Grove: Wegele 8-10-7-25.

Eastview 7, Rosemount 2

Eastview 3 1 3-7

Rosemount 1 1 0-2

First: E-Kelley, 6:41. E-Kelley (Chesek), 9:56. E-Wilhelm (Kelley), 10:36, pp. R-Stramel (Browning, Tuttle), 12:46. Second: E-Swenson (Wilhelm), 8:12. R-Tuttle, 9:09. Third: E-Stepan, 1:31. E-Chesek (Kelley), 5:44. E-Chesek, 8:00. Saves: Eastview: Lombardi 10-9-7-26. Rosemount: Heffron 11-7-14-32.

Eden Prairie 3, Breck 2

Eden Prairie 3 0 0-3

Breck 1 0 1-2

First: EP-Brown, 3:01. EP-Kuipers (Pergande, Spanier), 4:26, pp. EP-Mehta (Kuipers, Mitchell), 8:32. B-Klepinger (Zakrajsheck, Fagley), 15:51. Third: B-Lindsay (Zumwinkle, Klepinger), 15:48, pp. Saves: Eden Prairie: Goergen 11-7-11-29. Breck: Peterson 9-9-8-26.

Forest Lake 5, Woodbury 1

Forest Lake 3 1 1-5

Woodbury 0 1 0-1

First: FL-Walesheck (Pool, Melander), :22. FL-McKinnon (Golnitz), 9:46. FL-Stanius (Golnitz), 11:32. Second: W-Stickels (Struve, Fasching), 5:25. FL-Boerboom (Golnitz, Halweg), 12:36, pp. Third: FL-Bateman (Boerboom, Golnitz), 7:07, sh. Saves: Forest Lake: Haley 3-4-6-13. Woodbury: Tuman 4-5-3-12.

Hill-Murray 2, South St. Paul 1, OT

Hill-Murray 0 1 0 1-2

South St. Paul 0 0 1 0-1

Second: HM-Franco (Boyer), 15:24. Third: SSP-Deering (Rambaum), 8:27, pp. Overtime: HM-Boreen (Morris, Hause), 2:14, pp. Saves: Hill-Murray: Zhan 10-9-5-0-24. South St. Paul: Norman 6-8-10-4-28.

Holy Angels 1, Minnehaha United 0

Minnehaha United 0 0 0-0

Holy Angels 1 0 0-1

First: HA-LaMere (Garton), 7:49. Saves: Minnehaha United: Audette 14-2-10-26. Holy Angels: Rimstad 1-5-6-12.

Holy Family 2, Chaska/Chanhassen 1

Holy Family 0 1 1-2

Chaska/Chanhassen 1 0 0-1

First: CC-Perlich (Sampson, Spear), 5:18. Second: HF-Helmstetter (Limke), 8:10. Third: HF-Moss (Kamp), 10:01. Saves: Holy Family: Blair 9-7-8-24. Chaska/Chanhassen: Nelson 7-10-9-26.

Minneapolis 3, Bloomington Jefferson 1

Minneapolis 1 1 1-3

Bloomington Jefferson 0 0 1-1

First: M-Lieb (Christman, Crow), 1:10. Second: M-Hamel (Davis), 16:11. Third: M-Midtbo (Davis, Stevens), 3:59, pp. B-Longhenry (Bartsh), 7:05. Saves: Minneapolis: Bruening 7-5-9-21. Bloomington Jefferson: Anderson 6-8-10-24.

Minnesota River 3, Fairmont 0

Fairmont 0 0 0-0

Minnesota River 2 0 1-3

First: MR-McCabe (Pavlo), :55. MR-Dunning (Doherty), 10:59. Third: MR-Pavlo, 6:30. Saves: Fairmont: Artz 10-10-7-27. Minnesota River: Messer 8-6-15-29.

North Wright County 2, Hopkins/SLP 0

Hopkins/St. Louis Park 0 0 0-0

North Wright County 0 0 2-2

Third: NWC-Hansen (Walters, Allen), 8:13. NWC-Hansen (Nelson, VanKuyk), 16:12, sh. Saves: Hopkins/St. Louis Park: Bosch 11-15-4-30. North Wright County: Weiser 7-3-4-14.

Northfield 5, Rochester Century 0

Rochester Century 0 0 0-0

Northfield 2 2 1-5

First: N-Braun (Sorenson), 7:35. N-Puppe (McCoshen), 13:36, pp. Second: N-Puppe (Stanchina, McCoshen), :14. N-Stanchina (Wesling), 3:27. Third: N-Stanchina (Tritch), 5:42. Saves: Rochester Century: Conners 14-13-17-44. Northfield: Malecha 2-5-1-8.

Roseville 6, Irondale/St. Anthony 1

Roseville 3 2 1-6

Irondale/St. Anthony 1 0 0-1

First: R-Haug, 1:13. ISA-Mahlum, 2:27. R-Ray (E. Wiltse, K. Wiltse), 4:40. R-E. Wiltse (Moriarty), 8:08. Second: R-Moriarty (E. Wiltse), 1:57. R-K. Wiltse (Byrnes, Jones), 9:15. Third: R-Ray (E. Wiltse, K. Wiltse), 6:46, pp. Saves: Roseville: Wagner 5-3-4-12. Irondale/St. Anthony: Rupp 7-9-10-26.

Shakopee 3, Farmington 1

Shakopee 0 1 2-3

Farmington 0 1 0-1

Second: S-Grabianowski (Nash), :44. F-Moehle (Fuhrman, Lancaster), 8:17. Third: S-Bachelor (Nash), 6:07. S-Girard (Bode, Nash), 13:44. Saves: Shakopee: Boots 9-16-6-31. Farmington: Furlong 5-7-5-17.

Stillwater 5, Mounds View 2

Mounds View 0 1 1-2

Stillwater 2 1 2-5

First: S-Huber (Roeske), 3:59. S-Schuster (St. Martin, Kulzer), 14:10, pp. Second: MV-Bullert, 4:09, pp. S-Huber (Schuster, Kulzer), 9:09, pp. Third: MV-Towle, 12:28. S-Nelson (Ligday, Krueger), 16:09, pp. S-Huber (Schuster), 16:57. Saves: Mounds View: Thompson 17-18-12-47. Stillwater: Cronk 4-3-3-10.