Wednesday is the first day that all athletes outside of football can begin signing binding national letters of intent. Listed are Minnesota high school athletes expected to sign with Division I or Division II schools.

BASEBALL

• Brady Baur, Prior Lake: Sioux Falls

• Jake Berkland, Wayzata: MSU Mankato

• Zak Brown, Wayzata: Minn. Duluth

• Cade Bruett, Delano: Minnesota

• Will Husemann, Eagan: Concordia (St. Paul)

• Trevor Lee, East Ridge: Wichita St.

• Jake Lundquist, New Prague: Augustana

• Michael Miller, St. Thomas Academy: Duke

• Max Pederson, Minnetonka: Winona State

• Jonathan Pribula, Wayzata: St. Cloud State

• Tanner Recchio, Lakeville North: St. Thomas

• Reagan Reeder, Anoka: Illinois

• Jackson Renz, Lakeville North: MSU Mankato

• Tyus Smith, Prior Lake: South Dakota State

• Jack Taxdahl, Cretin-Derham Hall: Minnesota

• Carter Theisen, Rosemount: Augustana

• Jack Thompson, Rosemount: Valparaiso

• Will Whelan, Centennial: Minnesota

BASKETBALL • BOYS

• Anish Ramlall, Rosemount: St. Cloud State

• Adam Tauer, Cretin-Derham Hall: St. Thomas

• Nolan Winter, Lakeville North: Wisconsin

BASKETBALL • GIRLS

• Shawna Bruha, Burnsville: Minot State

• Karlee Fisher, Armstrong: MSU Moorhead

• Shannon Fornshell, Wayzata: Drake

• Lexi Karlen, Stillwater: Minn. Duluth

• Abby Krzewinski, Wayzata: North Dakota St.

• Savannah McGowan, Armstrong: Illinois St.

• Sydnee Nelson, Park of Cottage Grove: Upper Iowa

• Nicole O'Neil, Rosemount: Minn. Duluth

• Zoey Washington, St. Croix Lutheran: St. Thomas

CROSS COUNTRY • BOYS

• Noah Breker, Armstrong: North Carolina

• Nick Gilles, Minnetonka: Wisconsin

CROSS COUNTRY • GIRLS

• Teegan Anderson, Wayzata: Tennessee

• Grace Mignone, Wayzata: Minnesota

• Abbey Nechanicky, Wayzata: Colorado

• Grace Weber, Wayzata: Minnesota

GOLF • BOYS

• Dawson Melbo, Anoka: Mary

• Kyler Schwamb, Farmington: Minnesota

GYMNASTICS • GIRLS

• Jordyn Lyden, Stillwater: Minnesota

• Ella Zirbes, Stillwater: Utah

HOCKEY • BOYS

• Jake Fisher, Cretin-Derham Hall: N. Michigan

• Colton Jamieson, Cretin-Derham Hall: St. Thomas

• Attila Lippai, Cretin-Derham Hall: St. Thomas

HOCKEY • GIRLS

• Hailey Eikos, Park Center: Vermont

• Ava Guillemette, Prior Lake: MSU Mankato

• Elly Klepinger, Minnetonka: Minnesota

• Ellah Hause, Hill-Murray: St. Thomas

• Josie Hemp, Minnetonka: Minnesota

• Ava Lindsay, Minnetonka: Minnesota

• Lauren O'Hara, Centennial: Minnesota

• Grace Sadura, Minnetonka: Minn. Duluth

LACROSSE • BOYS

• Tyler Ahlvers, Lakeville North: Catawba

• Brenden Bloedel, Park of Cottage Grove: Maryville

• Eli Herrmann, Prior Lake: Mars Hill

• Ben Mickett, Prior Lake: Maryville

• Riley Paulus, Eagan: Lewis

• Leo Piscitiello, Lakeville North: Rockhurst

• Colby Sanders, Minnetonka: Maryville

• Ben Schuster, Minnetonka: Mount St. Mary's

• Austin Winship, Lakeville North: Rutgers

LACROSSE • GIRLS

• Ruby Burandt, Prior Lake: Mount Olive

• Jenna Hamann, Armstrong: Concordia (St. Paul)

• Shelby Hansen, Park of Cottage Grove: Concordia (St. Paul)

• Clare Sondrall, Armstrong: Missouri Western

• Megan Sporney, Prior Lake: High Point

• Olivia Tilbury, Burnsville: Fort Lewis

• Nina Winter, Prior Lake: Marquette

SOCCER • BOYS

• Joe Highfield, Wayzata: Portland

• Jack Roach, Wayzata: Wisconsin

SOCCER • GIRLS

• Olivia Bohl, Rosemount, Northern Iowa

• Lauren Carpenter, Prior Lake: Northern State

• Jordan Hecht, Rosemount, Army

• Taylor Heimerl, Rosemount, Minnesota

• Olivia Opichka, Park of Cottage Grove: Sioux Falls

• Shay Payne, Rosemount, Denver

• Rilyn Rintoul, Rosemount, Kansas State

• Ella White, Burnsville: Louisiana Tech

• Lauren Youngquist, Anoka: Northern State

SOFTBALL

• Emma Amroz, Park of Cottage Grove: Minn. Duluth

• Kaylee Collins, Lakeville North: St. Cloud State

• Skyler Croker, Park of Cottage Grove: Loyola (Ill.)

• Bryleigh Dana, Park of Cottage Grove: Concordia (St. Paul)

• Brooklyn Jones, Anoka: Minnesota

• Breanna Kinney, Minnetonka: New Haven

• Sidney LaMotte, Burnsville: Wis.-Green Bay

• Mandy Pelatowski, Wayzata: Columbia

SWIMMING • GIRLS

• Grace Affeldt, Burnsville: Missouri State

• Isabel Ondracek, Prior Lake: Hillsdale

• Claire Reinke, Wayzata: Minnesota

TENNIS • BOYS

• Collin Beduhn, Wayzata: Wisconsin

TENNIS • GIRLS

• Sarah Shahbaz, Minnetonka: Coastal Carolina

TRACK AND FIELD • BOYS

• Andrew Casey, Lakeville North: Wisconsin

• Evan Laughridge, Prior Lake: MSU Mankato

• Bryce Stachewicz, Lakeville North: Minn. Duluth

TRACK AND FIELD • GIRLS

• Sofia Condon, Anoka: Minnesota

• Winnie Stone, Minnetonka: Dartmouth

VOLLEYBALL

• Ava Blascziek, Lakeville North: Temple

• Emily Ramsay, Lakeville North: MSU Moorhead

• Kaitlyn Sellner, Eagan: Northern Iowa

• Kate Simington, Minnetonka: Clemson

• Sidney Wissbord, Lakeville North: Bemidji State

WRESTLING

• Colton Bornholdt, New Prague: St. Cloud State

• Koy Buesgens, New Prague: North Carolina State

• Evan Farley, New Prague: MSU Mankato

• Zach Hanson, Lakeville North: Stanford

• Alan Koehler, Prior Lake: Nebraska

• Joey Novak, New Prague: Wyoming