MONDAY

basketball • BOYS

LAKE

• Minnetonka 63, Buffalo 55

SUBURBAN EAST

• Cretin-Derham Hall 84, Mounds View 62

METROPOLITAN AREA

• Annandale 48, Melrose Area 33

• Belle Plaine 83, Gibbon-F-Winthrop 62

• Burnsville 87, Mpls. South 74

• Cooper 100, Cristo Rey Jesuit 62

• Mpls. Henry 79, SP Humboldt 41

• Winona 49, Northfield 42

MINNESOTA

• Ada-B./NCW 70, Norman Co. E./U-H 66, OT

• Badger-G-Middle River 101, Roseau 72

• Blue Earth Area 60, United So. Central 50

• Cleveland 70, Alden-Conger 41

• Dawson-Boyd 72, Pipestone Area 67, OT

• Duluth Marshall 71, Ely 69

• East Grand Forks 76, Dilworth-G-F 73

• Eden Valley-Watkins 74, Sauk Centre 37

• Hancock 64, Rothsay 51

• Mahnomen/Waubun 69, Lake Park-A. 56

• Mankato Loyola 90, Madelia 87, 3 OT

• Maple Lake 59, Foley 52

• Minneota 57, Ortonville 47

• Mora 49, Aitkin 40

• Randolph 64, Medford 35

• Red Rock Central 58, Goodridge-G-G 38

• St. Clair 68, G-H-EC/Martin Luther 44

• Springfield 82, Westbrook-WG 54

• Two Harbors 65, Lakeview Christian 64

• West Central Area 73, Hillcrest Lutheran 50

• Win-E-Mac 58, Climax/Fisher 56, OT

• Wrenshall 80, Bigfork 71

basketball • GIRLS

METROPOLITAN AREA

• Belle Plaine 61, Waterville-E-M 55

• Bethlehem Academy 39, Trinity 20

• Bl. Jefferson 55, Byron 42

• Chaska 53, Hutchinson 34

• DeLaSalle 85, Cooper 55

• Mayer Lutheran 59, Heritage Christian 48

• Medford 61, Tri-City United 44

• Mpls. Roosevelt 62, Twin Cities Acad. 24

• Mpls. Southwest 63, SP Highland Park 38

• Mpls. Washburn 59, Bl. Kennedy 45

• Minnetonka 73, St. Cloud Cathedral 49

• Northfield 70, Winona 35

• St. Agnes 40, St. Croix Prep 37

• SP Como Park 62, Cretin-Derham Hall 56

• Simley 65, Holy Family 48

• Waconia 90, New Ulm 69

• Eden Prairie at Rosemount

MINNESOTA

• Ada-Borup/NCW 63, Norman Co. E./U-H 24

• Barnum 68, Aitkin 56

• Duluth East 73, Cloquet 40

• Duluth Marshall 72, Ely 38

• Grand Meadow 47, Lewiston-Altura 43

• Holdingford 94, Ogilvie 27

• International Falls 60, North Woods 52

• Kittson Co. Central 53, Stephen-Argyle 33

• Lake Park-A. 62, Mahnomen/Waubun 55

• Mabel-Canton 53, Spring Grove 41

• Melrose Area 55, Minnewaska Area 54

• Minneota 88, Wabasso 36

• Minn. Valley Lutheran 66, Cleveland 32

• Mountain Lake 50, Martin Co. West 47

• New York Mills 60, Win-E-Mac 44

• Perham 49, Detroit Lakes 35

• Red Lake County 94, Laporte 14

• Sebeka 69, Nevis 48

• Sleepy Eye St. Mary’s 70, Sibley East 52

• Springfield 72, Buffalo Lake-H-S 65

• Warren-A-Oslo 57, Sacred Heart 43

• Waseca 56, Hibbing 15

• Yellow Medicine East 70, Montevideo 66

hockey • BOYS

METRO EAST

• Mahtomedi 8, South St. Paul 0

METROPOLITAN AREA

• Mankato West 7, Red Wing 3

• St. Cloud 5, Farmington 4, OT

MINNESOTA

• Waseca 3, Winona/Cotter 2, OT

hockey • GIRLS

METRO EAST

• South St. Paul 4, Simley 0

• Hastings at North St. Paul/Tartan

SUBURBAN EAST

• Forest Lake at White Bear Lake

METROPOLITAN AREA

• Hill-Murray 8, Cretin-Derham Hall 1

• Hutchinson 5, New Ulm 2

• Luverne 7, Minnesota River 1

• Minnehaha United 4, Mankato West 2

• Northfield 9, Waseca 1

METROPOLITAN AREA

• Duluth 1, Sartell/Sauk Rapids-Rice 0

• Marshall 6, Windom Area 0

• Owatonna 6, Faribault 1

SWIMMING • boys

TRUE TEAM

CLASS 2A

Section 8

• Maple Grove 1,151, St. Michael-Albertville 1,066.5, Brainerd 1,002, Sauk Rapids-Rice 782, Elk River 766.5, Buffalo 726.5, St. Cloud Tech 551.5

CLASS 1A

Section 1

• Winona/Winona Cotter 1,174, Simley 1,108.5, Austin 995, Mankato West 918.5, Mankato East/Loyola 891, Faribault 472, Albert Lea 192

Section 3

• Hutchinson 1,104, Monticello 1,095, Willmar 1,085, Dassel-Cokato/Litchfield 769.5, Princeton 759, Montevideo 647, St. Cloud Apollo 553.5

Section 4

• St. Thomas Academy 781, St. Anthony 539, Fridley 464, Minnehaha Academy 32

Section 5

• Sartell-St. Stephen 1,117, Alexandria 959, Melrose Area/Sauk Centre 901.5, Fergus Falls 597.5, Park Rapids Area 392, Morris Area 250

Section 6

• Grand Rapids 1,072.5, Virginia/Eveleth-Gilbert 970, Hibbing 885, Mesabi East 527, International Falls 442.5, Chisholm 333

METRO HONOR ROLLS

GYMNASTICS

All-around

Anna Altermatt, Lakeville North 38.65

Becca Green, Annandale 38.50

Bella Frattalone, Mahtomedi 38.325

Alayna Schloeder, Rockford 38.075

Nadia Abid, Maple Grove 38.05

Rachel Steiner, Lakeville North 37.90

Avery Doman, Rosemount 37.675

Anna Mielke, Watertown-M./M-W 37.55

Grace Treanor, Wayzata 37.55

Adison Dack, Northfield 37.35

Lola Visci, Big Lake 37.35

Monica Barrett, Rosevlle 37.20

Adreanna Willodson, Anoka 37.15

Annika Lee, Park Center 37.10

Kenzie Kluge, Eden Prairie 37.05

Kate Ryan, Mahtomedi 36.925

Cassie Kahrer, East Ridge 36.90

Ashley Goodlund, Lakeville North 36.85

Kelsey Neff, Edina 36.85

Lauren Foyt, Rosemount 36.675

Elsa Leopold, Chisago Lakes 36.475

Sasha Thompson, Maple Grove 36.45

Lexie Corcoran, East Ridge 36.40

Ciboney Reglos, Hopkins 36.35

Livia Dombeck, St. Michael-A. 36.30

Laci Lorinser, Cambridge-I. 36.30

Claire O’Gorman, Forest Lake 36.30

Abby Rekstad, Elk River 36.30

Jaelyn Sorenson, Elk River 36.30

AnnaGrace Nelson, Cambridge-I. 36.20

Kaitlyn Nguyen, Lakeville North 36.00

Balance beam

Avery Doman, Rosemount 9.70

Becca Green, Annandale 9.70

Anna Mielke, Watertown-M./M-W 9.70

Nadia Abid, Maple Grove 9.65

Ciboney Reglos, Hopkins 9.60

Alayna Schloeder, Rockford 9.575

Anna Altermatt, Lakeville North 9.55

AnnaGrace Nelson, Cambridge-I. 9.50

Abby Rekstad, Elk River 9.50

Lauren Rodriguez, East Ridge 9.50

Bella Frattalone, Mahtomedi 9.475

Annika Lee, Park Center 9.45

Laci Lorinser, Cambridge-I. 9.45

Jaelyn Sorenson, Elk River 9.45

Ashley Goodlund, Lakeville North 9.40

Elsa Leopold, Chisago Lakes 9.40

Kelsey Neff, Edina 9.35

Kaitlyn Nguyen, Lakeville North 9.40

Izzy Breitkreutz, Big Lake 9.375

Sydney Nenn, Forest Lake 9.375

Ella Blinkhorn, Watertown-M./M-W 9.35

Kate Ryan, Mahtomedi 9.35

Izzy Treanor, Wayzata 9.35

Grace Treanor, Wayzata 9.325

Keely Sisco, Forest Lake 9.30

Floor exercise

Grace Treanor, Wayzata 9.85

Cassie Kahrer, East Ridge 9.70

Kelsey Neff, Edina 9.70

Izzy Treanor, Wayzata 9.70

Adreanna Willodson, Anoka 9.70

Bella Frattalone, Mahtomedi 9.675

Anna Altermatt, Lakeville North 9.65

Livia Dombeck, St. Michael-A. 9.65

Nadia Abid, Maple Grove 9.625

Izzy Breitkreutz, Big Lake 9.625

Becca Green, Annandale 9.625

Sasha Arne, Wayzata 9.60

Lexie Corcoran, East Ridge 9.60

Claire O’Gorman, Forest Lake 9.60

Elena Cantwell, Minnetonka 9.55

Kenzi Kluge, Eden Prairie 9.55

Anna Mielke, Watertown-M./M-W 9.55

Avery Doman, Rosemount 9.525

Lauren Foyt, Rosemount 9.525

Ashley Goodlund, Lakeville North 9.525

Britney Krumrei, Big Lake 9.525

Alayna Schloeder, Rockford 9.475

Adison Dack, Northfield 9.45

Kenzi Kluge, Eden Prairie 9.45

Annika Lee, Park Center 9.45

Laci Leverty, Cambridge-Is. 9.45

Kylie McLenighan, Edina 9.45

Evie Schmidt, Edina 9.45

Rachel Steiner, Lakeville North 9.45

Sasha Thompson, Maple Grove 9.45

Uneven bars

Becca Green, Annandale 9.825

Rachel Steiner, Lakeville North 9.75

Lola Visci, Big Lake 9.725

Bella Frattalone, Mahtomedi 9.65

Anna Altermatt, Lakeville North 9.60

Grace Treanor, Wayzata 9.60

Ashley Goodlund, Lakeville North 9.55

Kelsey Neff, Edina 9.50

Alayna Schloeder, Rockford 9.475

Adison Dack, Northfield 9.45

Sophie Hoang, Eden Prairie 9.45

Nadia Abid, Maple Grove 9.425

Elsa Leopold, Chisago Lakes 9.375

Annika Lee, Park Center 9.35

Izzy Breitkreutz, Big Lake 9.30

Avery Doman, Rosemount 9.30

Lauren Foyt, Rosemount 9.30

Kaitlyn Nguyen, Lakeville North 9.30

Livia Dombeck, St. Michael-A. 9.25

Kenzi Kluge, Eden Prairie 9.25

Laci Lorinser, Cambridge-I. 9.25

AnnaGrace Nelson, Cambridge-I. 9.25

Ciboney Reglos, Hopkins 9.25

Hannah Ringlien, Northfield 9.25

Monica Barrett, Roseville 9.20

Vault

Anna Altermatt, Lakeville North 9.85

Bella Frattalone, Mahtomedi 9.70

Becca Green, Annandale 9.70

Rachel Steiner, Lakeville North 9.625

Cassie Kahrer, East Ridge 9.60

Adreanna Willodson, Anoka 9.60

Kaylee Bateman, Irondale/MV 9.575

Anna Mielke, Watertown-M./M-W 9.55

Alayna Schloeder, Rockford 9.55

Annika Lee, Park Center 9.525

Nadia Abid, Maple Grove 9.50

Monica Barrett, Roseville 9.50

Britney Krumrei, Big Lake 9.50

Winnie Wallace, Eden Prairie 9.50

Lexi Corcoran, East Ridge 9.45

Adison Dack, Northfield 9.45

Kenzi Kluge, Eden Prairie 9.45

Laci Leverty, Cambridge-I. 9.45

Abby Rekstad, Elk River 9.45

Kendall Rogers, Stillwater 9.45

Sasha Thompson, Maple Grove 9.45

Livia Dombeck, St. Michael-A. 9.40

Erin Singsank, Watertown-M./M-W 9.40

Grace Treanor, Wayzata 9.40

Anja Gilbert, Watertown-M./M-W 9.35

WRESTLING

Listed are wrestlers with 19 or more reported victories. Cutoff for next week will be 22 victories.

106 pounds

Nolan Reiter, Big Lake 29-1

Alex Braun, Woodbury 29-6

Koy Buesgens, New Prague 26-1

Austin Laudenbach, Apple Valley 26-6

Lue Yang, St. Paul Johnson 26-6

Landon Robideau, St. Michael-A. 25-2

Jore Volk, Lakeville North 22-0

Leo Edblad, Cambridge-Isanti 20-9

Elijah Wald, Wayzata 20-11

Cash Raymond, Simley 19-6

Alex Torres, Waconia 19-8

Connor Warren, Shakopee 19-8

113 pounds

Blake West, Shakopee 31-1

Hunter Frost, Farmington 28-10

Cal Lonnquist, Wayzata 27-5

Christian Noble, Big Lake 25-0

Zach Hanson, Lakeville North 24-1

Colton Bornholdt, New Prague 24-4

Beau Murphy, Northfield 24-6

Parker Janssen, St. Michael-A. 23-4

Jacob Aho, Forest Lake 23-5

Logan Lindquist, Cambridge-Isanti 22-9

Reid Nelson, Simley 21-5

Ben Schultz, Maple Grove 21-9

Derek Steele, Sibley East 20-1

Grant Pierce, Hutchinson 20-7

120 pounds

Chase Murphy, Northfield 30-2

Paxton Creese, Shakopee 29-1

Matt Hogue, Stillwater 26-2

Yim-Leej Yang, St. Paul Johnson 26-6

Joey Thompson, Totino-Grace 25-1

John Babineau. Andover 24-3

Carter Ban, Anoka 23-3

Colby Dunkel, New Prague 23-6

Landon Nebel, Edina 22-5

Jayden McLearen, Big Lake 22-2

Cooper Larson, Blaine 21-8

Jed Wester, St. Michael-A. 20-3

Kong Lor, St. Paul Harding 19-6

126 pounds

Pierson Manville, Shakopee 36-1

Jake Messner, Northfield 28-6

Joey Novak, New Prague 27-5

Derek Cardinal, Forest Lake 26-0

Brendan Howes, Anoka 26-4

Will Bents, Woodbury 27-6

Kyler Wong, Wayzata 23-2

Carter Ruschmeier, Glencoe-SL/LP 23-3

Seth Nebel, Edina 23-6

Soni Soukchalen, St. Paul Johnson 23-6

Chase DeBlaere, Simley 22-2

Javon Taschuk, Stillwater 21-4

Nick Lattery, Coon Rapids 21-14

Pedro Cervantes, St. Paul Harding 20-5

Bradee Dwinell, Waconia 20-10

Austin Gabbert, Watertown-Mayer 19-0

Jed Wester, St. Michael-A. 19-3

132 pounds

Ben Lunn, Shakopee 28-1

Luke Studer, Blaine 25-3

Sam Holman, Northfield 25-8

Charlie Dojan, Irondale/SLP/SA 23-2

Max Johnson, Maple Grove 23-6

Cade Johnson, Woodbury 23-10

Nick Lattery, Coon Rapids 23-17

Tristan Lang, Hutchinson 22-5

Bradley Howes, Anoka 21-7

Adam Cherne, Wayzata 21-9

Josh Wagener, Waconia 21-13

Reid Ballantyne, Stillwater 20-1

Sawyer Varpness, Glencoe-SL/LP 20-5

Zeph Yang,Park Center 19-2

Eddie Simes, Dassel-C/Litchfield 19-5

Travis Smith, St. Michael-A. 19-6

138 pounds

Drew Woodley, Northfield 33-1

Cael Swenson, Woodbury 29-1

Pedro Velazquez, Chaska/Chan. 25-2

Ryan Cripe, Lakeville South 25-6

Cole Becker, St. Michael-A. 24-4

Nick Novak, New Prague 24-4

Ryan Sokol, Simley 22-2

Roman Gilbert, Eastview 22-5

Bah Blu, St. Paul Harding 19-6

145 pounds

Luke Peterson, Farmington 27-2

Riley Quern, Shakopee 27-8

Trey Kruse, Stillwater 26-1

Alex Kowalchyk, Coon Rapids 26-7

Malachi Johnson, Edina 23-5

Clint Garritty, Brooklyn Center/CA 22-4

Cael Berg, Simley 21-4

Gavin Anderson, Northfield 21-12

Carson Tschudi, Delano 20-3

Collin Boese, Howard Lake-W-W 20-5

Chrystian Greseth, Blaine 19-7

152 pounds

Hunter Lyden, Stillwater 25-1

Zach Voelz, Glencoe-SL/LP 25-2

Jude Link, Dassel-C/Litchfield 24-1

Clete Scherer, Delano 24-5

Sam Treml, Shakopee 24-5

Cole LaFreniere, Blaine 23-3

Reid Lawrence, Mahtomedi 22-2

Willie Bastyr, Lakeville South 22-3

Chase Bloomquist, Prior Lake 22-5

Jonah Hayes, St. Michael-A. 22-5

Seth Anderson, Mound-Westonka 21-5

Jacob Schmid, Orono 21-10

Jan Hernandez-Soto, Mpls. Henry 20-7

Dalan Jones, Coon Rapids 20-7

Wil Yasseri, Rogers 19-6

Gavin Roy, Lakeville North 19-8

160 pounds

Demetrius Seals, Coon Rapids 28-8

Brendan Dunagan, Mounds View 27-5

Austin Hamel, Farmington 27-7

Tyler Raway, Forest Lake 26-5

Dylan Anderson, Apple Valley 25-4

Bryce Fitzpatrick, Mahtomedi 23-1

Adam Sylvester, Totino-Grace 23-2

Noah Arneson, Orono 23-7

Cale Luthens, Hutchinson 21-2

Ryder Rogotzke, Stillwater 19-4

Landon Duval, Simley 19-5

Jordan Greseth, Blaine 19-11

170 pounds

Max McEnelly, Waconia 33-1

Zach Thomas, Coon Rapids 28-9

Carl Leuer, St. Michael-A. 24-4

Ross Meskimen, Rogers 24-10

Mannix Morgan, Mounds View 22-7

Chase Vought, Farmington 21-4

Mitchell Nowlan, Andover 20-4

Nolan Wanzek, Simley 19-4

Rowan Jungling, Anoka 19-7

John McCuskey, Orono 19-14

182 pounds

Brock Rinehart, Woodbury 27-1

Roman Rogotzke, Stillwater 25-3

Wyatt Lidberg, St. Michael-A. 25-4

Jake Trachte, New Prague 23-4

Matt Sloan, White Bear Lake 23-6

Joey Lipinski, St. Francis 22-5

Danny Reynolds. Andover 20-2

Gavin Nelson, Simley 20-3

Parker Venz, Farmington 19-4

195 pounds

Bram Fitzsimonds, Waconia 25-10

Will Busch, New Prague 23-6

Quayin Short, Simley 22-1

Mac Kukowski, Wayzata 21-2

Luke Weierke, Farmington 21-4

Isaac Atchison, Blaine 20-2

Jade Trelstad, Shakopee 20-8

Beau Nelson, Dassel-C/Litchfield 19-5

Johan Rodvik, Maple Grove 19-8

220 pounds

Joey Johnson, Shakopee 34-2

Pedro Castillo, Forest Lake 26-3

Edward Hajas, Delano 25-1

Cody Kurth, Hutchinson 23-3

Bennett Tabor, Simley 22-0

David Tonjum, Northfield 22-6

285 pounds (Heavyweight)

Gavin Layton, Coon Rapids 36-0

Tyler Nebelung, Anoka 25-5

Tommy Johnson, Shakopee 24-4

Matt Baker, Delano 22-4

Cameron Olsen, Hastings 21-3

Xavier Powers, Blaine 21-8

Bennett Weber, Waconia 20-3

SUMMARIES

BASKETBALL • BOYS

Cretin-Derham Hall 84, Mounds View 62

Mounds View 29 33-62

Cretin-Derham Hall 33 51-84

Mounds View: Kim 22, Wheeler 13, Montgomery 12, Gebhardt 10, Sorensen 5. Cretin-Derham Hall: Hadley 34, Jones 15, Carter 13, Holloman 13, Garcia 3, Clipper 2, Plum 2, Guerra 1, Tauer 1.

Minnetonka 63, Buffalo 55

Minnetonka 23 40-63

Buffalo 19 36-55

Minnetonka: Steele 30, O’Connor 14, Gaffney 9, Banken 7, Cain 2, Kellogg 1. Buffalo: Bluiett 25, Johnson 10, Willert 8, Maatz 6, Jackson 4, Green 2.

BASKETBALL • GIRLS

Bloomington Jefferson 55, Byron 42

Bloomington Jefferson 28 27-55

Byron 25 17-42

Bloomington Jefferson: Roach 18, Martin 10, Felt 7, Clay 6, Nelson 5, Chapple 4, Hemann 3, Peters 2. Byron: Connelly 13, Vanderpool 12, Fode 6, Lambrecht 4, Coleman 2, Schroeder 2, Stork 2, Akervik 1.

Chaska 53, Hutchinson 34

Hutchinson 17 17-34

Chaska 28 25-53

Hutchinson: Beffert 13, Olberg 6, A. Stamer 5, Ellis 4, Korson 4, M. Stamer 2. Chaska: Sanders 21, Heyer 14, Karrmann 6, Hendrickson 4, Dardis 3, Schuelke 3, VanEps 2.

DeLaSalle 85, Cooper 55

DeLaSalle 43 42-85

Cooper 29 26-55

DeLaSalle: Runsewe 23, Lockett 21, Weems 15, White 11, Klick 5, Salaam 5, Thomas 2, Williams 2, Barnes 1. Cooper: Tribble 17, Wheeler 13, Frazier 8, Johnson 7, Kirkwood 6, Kamera 4.

Mpls. Roosevelt 62, Twin Cities Academy 24

Twin Cities Academy 5 19-24

Minneapolis Roosevelt 42 20-62

Twin Cities Academy: Larkin 8, Olson 6, Bratton 3, Alonso 2, Jonas 2, Perales 2, Webb 1. Minneapolis Roosevelt: Walker 12, Wren 12, Davis 10, Johnson 10, Reichert-Giron 8, Brown 6, Maly 4.

Mpls. Southwest 63, SP Highland Park 38

Minneapolis Southwest 23 40-63

St. Paul Highland Park 17 21-38

Minneapolis Southwest: Igherighe 17, Johnson 13, Murphy 7, Schiltz 7, Stewart 6, Browne 5, Schoenke 4, London 2, Spanier 2. St. Paul Highland Park: Johnson 11, Carlson 9, Ellis 5, Jones 5, Bacigalupi 4, Turner 4.

Northfield 70, Winona 35

Winona 20 15-35

Northfield 38 32-70

Winona: K. Simmons 15, J. Simmons 6, Goettelman 5, Borkowski 4, Zeller 3, Clemons 2. Northfield: Richardson 20, Whitson 10, Ims 9, Labenski 9, Eddy 7, Rasmussen 7, Hodapp 4, Childress 2, Jerdee 2.

St. Agnes 40, St. Croix Prep 37

St. Croix Prep 15 22-37

St. Agnes 18 22-40

St. Croix Prep: Doely 14, Ylonen 11, Peterson 9, Schutz 3. St. Agnes: Boyle 29, Dipetro 6, Muschenheim 2, Plamann 2, Graner 1.

SP Como Park 62, Cretin-Derham Hall 56

St. Paul Como Park 28 34-62 Cretin-Derham Hall 30 26-56

St. Paul Como Park: Porter 31, Asberry 8, Walker 8, James 5, Holten 4, Smith 4, Dmytruk 2. Cretin-Derham Hall: Mason 17, Moeschter 17, Martinez Stewart 10, Jackson 7, Markoe 4, Kline 1.

Simley 65, Holy Family 48

Simley 41 24-65

Holy Family 19 29-48

Simley: Chevre 20, Stensgard 19, A. Danso 13, T. Danso 4, Miles 4, Hepper 3, Borchard 2. Holy Family: Elander 13, Hall 10, Hertel 9, Zay 8, Cizek 4, Fink 3, Bowlin 1.

HOCKEY • BOYS

Mankato West 7, Red Wing 3

Mankato West 5 0 2-7

Red Wing 1 1 1-3

First: MW-Swenson (Fowlds), 3:40. MW-Looft (Waletich, Wittenberg), 6:02. MW-Fox (Oltman), 8:32. MW-Waletich (Swenson), 9:14. MW-Waletich (Swenson), 14:36. RW-Lampe (Luhman), 15:54. Second: RW-Lampe, 16:39. Third: MW-Waletich, 2:47. MW-Waletich, 11:59. RW-Lampe (Bryant, Luhman), 13:21. Saves: Mankato West: Cross 5-7-14-26. Red Wing: Coyle 14-x-x-14, Ehlers 9-21-8-38.

HOCKEY • GIRLS

Hill-Murray 8, Cretin-Derham Hall 1

Cretin-Derham Hall 0 1 0-1

Hill-Murray 3 4 1-8

First: HM-Morris (Belde), 3:09. HM-Kaufman, 3:24. HM-Hause (Steigauf, Belde), 16:47, pp. Second: HM-Steigauf (Belde, Stinnett), 4:04. CDH-Klein, 5:55. HM-Steigauf (Morris), 6:10. HM-Stinnett (Belde, Hause), 6:52, pp. HM-Stinnett (Steigauf), 15:27. Third: HM-Steigauf (Morris), 9:30. Saves: Cretin-Derham Hall: Fritz 10-6-10-26. Hill-Murray: Kennedy 3-4-x-7, Ball x-x-5-5.

Hutchinson 5, New Ulm 2

New Ulm 1 1 0-2

Hutchinson 0 3 2-5

First: NU-O’Connor (Helget, Steffl), 11:03. Second: H-Seifert (Campbell), 2:07. NU-Arneson (O’Connor, Strong), 4:11. H-Hantge, 5:14. H-Campbell (Seifert, Harlander), 9:26. Third: H-Berthiamume (Tracy), 8:22, sh. H-Tracy (Johnson, Hantge), 14:28. Saves: New Ulm: Brennan 7-7-14-28. Hutchinson: Ladwig 8-7-7-22.

Luverne 7, Minnesota River 1

Luverne 1 4 2-7

Minnesota River 0 1 0-1

First: L-Oye, 16:02, pp. Second: L-Gee (Van Batavia), 3:11. L-Bork, 3:19, pp. L-Van Batavia (Kracht), 7:41. L-Gee (Boll), 10:08. MR-Leske (Olness), 15:23. Third: L-Oye, :12. L-Van Batavia, 2:29. Saves: Luverne: Schutz 6-4-3-13. Minnesota River: Kisor 14-11-0-25, Messer x-x-1-1.

Minnehaha United 4, Mankato West 2

Mankato West 1 1 0-2

Minnehaha United 2 1 1-4

First: MU-A. Wasserman, 2:03. MW-Bloemke (Grundhoffer, Krosch), 14:52, pp. MU-A. Wasserman (Lyngen, Schommer), 16:40. Second: MU-A. Wasserman (Schommer), 14:34, pp. MW-Trautman, 15:46. Third: MU-Dehne, 10:03. Saves: Mankato West: Olsen 8-10-3-21. Minnehaha United: E. Wasserman 12-14-10-36.

Northfield 9, Waseca 1

Waseca 0 1 0-1

Northfield 2 4 3-9

First: N-Fox, 5:54. N-Monson, 15:34. Second: N-Sorenson (Boland), 4:19. W-Huttemier (Jevning), 8:29. N-Fossum, 10:14. N-Boland (Puppe), 13:25. N-Boland (Stanchina, Puppe), 16:08. Third: N-Boland, :55. N-Stanchina (Boland), 3:23. N-Stanchina (Tritch, Puppe), 7:54. Saves: Waseca: Volkmer 16-17-10-43. Northfield: Malecha 3-5-3-11.

South St. Paul 4, Simley 0

South St. Paul 2 0 2-4

Simley 0 0 0-0

First: SSP-Ramirez (Jerikovsky, Rambaum), 3:15. SSP-Deering, 10:16. Third: SSP-Sexauer (Reynolds, Madigan), 1:13, pp. SSP-Deering (Sexauer, Reynolds), 9:56, pp. Saves: South St. Paul: Norman 11-8-5-24. Simley: Patnode 9-8-7-24.