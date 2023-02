Tap the bookmark to save this article.

TUESDAY

ADAPTED FLOOR HOCKEY

PI DIVISION

• Dakota United 12, St. Paul Humboldt 0

BASKETBALL • BOYS

LAKE

• Buffalo 81, Minnetonka 75

• Hopkins 92, Eden Prairie 69

• Wayzata 76, St. Michael-Alb. 46

MCAA

• Eagle Ridge Acad. 78, North Lakes 75

• Heritage Christian 71, West Lutheran 68

• Legacy Christian 110, PACT 63

• Spectrum 78, United Christian 55

METRO EAST

• North St. Paul 70, Hastings 59

• St. Thomas Academy 72, Mahtomedi 58

• Tartan 58, Simley 34

• Two Rivers 74, Hill-Murray 62

METRO WEST

• Benilde-St. Marg. 71, New Prague 67

• Bloom. Jefferson 75, Chanhassen 71

• Orono 74, Chaska 64

• Waconia 67, St. Louis Park 46

MINNESOTA RIVER

• Belle Plaine 74, Mayer Lutheran 42

• Norwood YA 74, Lester Prairie 59

• Tri-City United 57, Sibley East 50

MISSISSIPPI 8

• Big Lake 61, North Branch 44

• Chisago Lakes 90, Becker 89

NORTHWEST SUBURBAN

• Blaine 76, Coon Rapids 73

• Centennial 37, Maple Grove 36

• Elk River 71, Spring Lake Park 68

• Osseo 53, Champlin Park 45

• Park Center 101, Rogers 65

• Totino-Grace 76, Armstrong 55

SOUTH SUBURBAN

• Eastview 88, Eagan 54

• Farmington 76, Burnsville 61

• Lakeville North 81, Lakeville South 60

• Prior Lake 82, Apple Valley 69

• Shakopee 64, Rosemount 46

ST. PAUL CITY

• Central 79, Como Park 49

• Harding 85, Humboldt 55

• Johnson 75, Highland Park 58

TRI-METRO

• Columbia Hgts. 78, Bloom. Kennedy 76

• Cooper 86, Richfield 78

• DeLaSalle 82, Holy Angels 56

• St. Anthony 81, Fridley 76

WRIGHT COUNTY

• Annandale 56, Litchfield 43

• Delano 64, Hutchinson 40

• Glencoe-SL 73, Dassel-Cokato 69

• Holy Family 109, SW Christian 69

• Jordan 53, Mound Westonka 38

• New London-Spicer 92, Howard Lake-W-W 67

• Watertown-Mayer 55, Rockford 50

METROPOLITAN AREA

• Avail Academy 68, Parnassus Prep 32

• Blake 93, TCA/GR 50

• Breck 77, Brooklyn Center 75

• East Ridge 63, Mpls. North 58

• Edina 80, Woodbury 45

• Ellsworth (Wis.) 78, CHOF 54

• Minnehaha Academy 69, Hudson (Wis.) 46

• Mpls. Roosevelt 55, Mounds Park Academy 54

• Math & Science 67, Nova Classical 55

• Owatonna 77, Northfield 75

• Venture Academy 74, LILA 66

• St. Paul Wash. 55, Hmong Acad. 20

• Winona 41, Red Wing 35

MINNESOTA

• Ada-Borup 78, Bagley 23

• Albany 71, Melrose 37

• Albert Lea 59, Roch. John Marshall 55

• Atwater-C-GC 67, Holdingford 56

• Battle Lake 77, Underwood 60

• Bemidji 59, Perham 57

• Bethlehem Academy 72, Triton 58, OT

• Buffalo Lake-H-S 74, Gibbon-FW 56

• Canby 68, Tracy-Milroy-Balaton 57

• Dawson-Boyd 76, Lac qui Parle Valley 40

• Deer River 82, Ely 72

• Fosston 70, Win-E-Mac 47

• Goodhue 68, Zumbrota-Mazeppa 67

• Harris-Lake Park (Ia.) 66, Adrian/Ellsworth 40

• Harrisburg (S.D.) 61, Marshall 56

• Hayfield 77, Kenyon-Wanamingo 58

• Henning 75, Wadena-Deer Creek 67

• Jackson Co. Central 62, Fairmont 44

• Janesville-W-P 65, Waterville-E-M 53

• Kerkhoven-M-S 53, Cent. Minn. Chr. 30

• Kimball 82, Maple Lake 39

• Kittson Co. Central 66, Badger-G-MR 50

• Lakeview 61, Minneota 58

• Lanesboro 61, Mabel-Canton 40

• Mahnomen/Waubun 79, Red Lake County 63

• Mankato Loyola 66, TML/GHEC 42

• Maple River 61, United So. Central 41

• Nevis 73, Blackduck 57

• New Ulm 68, Waseca 62

• Northern Freeze 75, Roseau 51

• Northland 70, Bigfork 31

• Pequot Lakes 66, Esko 63

• Rushford-Peterson 77, Houston 43

• Sebeka 62, Bertha-Hewitt 59

• South Ridge 77, Mesabi East 18

• Stewartville 70, Rochester Lourdes 50

• Westbrook-WG 68, Martin Co. West 61

• Worthington 63, Pipestone 62

• Wrenshall 61, Greenway 48

BASKETBALL • GIRLS

INDEPENDENT METRO ATHLETIC

• Minnehaha Acad. 81, Mounds Park Acad. 53

LAKE

• Hopkins 64, Eden Prairie 58

• Minnetonka 78, Buffalo 27

• St. Michael-Albertville 77, Wayzata 53

MCAA

• Heritage Christian 59, West Lutheran 35

• Spectrum 47, United Christian 25

METRO EAST

• Hastings 68, North St. Paul 52

• Hill-Murray 60, Two Rivers 24

• Mahtomedi 62, South St. Paul 25

• Tartan 49, Simley 42

METRO WEST

• Benilde-St. Marg. 83, New Prague 45

• Bloom. Jefferson 64, Chanhassen 58

• Chaska 71, Orono 42

• Waconia 65, St. Louis Park 63

MINNEAPOLIS CITY

• Roosevelt 72, North 35

• South 43, Washburn 41

MINNESOTA RIVER

• Norwood YA 70, Le Sueur-Henderson 15

MISSISSIPPI 8

• Becker 64, Chisago Lakes 20

• Big Lake 32, North Branch 31

NORTHWEST SUBURBAN

• Armstrong 73, Totino-Grace 62

• Elk River 69, Spring Lake Park 65

• Maple Grove 54, Centennial 49

• Osseo 66, Champlin Park 63

• Rogers 69, Park Center 68, OT

SOUTH SUBURBAN

• Burnsville 71, Farmington 65

• Eastview 49, Eagan 45

• Rosemount 40, Shakopee 31

• Prior Lake 57, Apple Valley 11

TRI-METRO

• Bloom. Kennedy 66, Col. Heights 40

• Cooper 65, Richfield 45

• DeLaSalle 77, Holy Angels 60

• Fridley 54, St. Anthony 43

WRIGHT COUNTY

• Jordan 58, Mound Westonka 49

• Glencoe-Silver Lake 52, Dassel-Cokato 15

• Holy Family 62, SW Christian 52

• Hutchinson 57, Delano 56

• Litchfield 48, Annandale 33

• New London-Spicer 83, Howard Lake-W-W 29

• Watertown-Mayer 62, Rockford 21

METROPOLITAN AREA

• Blake 51, Maple Lake 46

• Cambridge-Isanti 69, Mpls. Southwest 45

• Concordia Acad. 73, St. Paul High. Park 37

• Cretin-Derham Hall 60, Maranatha 53

• Maple River 64, Belle Plaine 55

• Monticello 67, Eden Valley-Watkins 49

• Nova Classical 25, Avail Academy 20

• Owatonna 55, Northfield 32

• Providence Academy 72, Edina 46

• Recording Arts 38, Hmong Academy 26

• Red Wing 49, Winona 29

• Sartell-St. Stephen 71, Princeton 34

• St. Croix Prep 72, St. Paul Acad. 39

• St. John's Prep 43, Math & Science 32

• St. Paul Humboldt 74, Hiawatha Coll. 18

• Tri-City United 69, Blue Earth Area 48

• Woodbury 96, St. Paul Central 24

• Zimmerman 57, St. Cloud Cathedral 46

MINNESOTA

• Ada-Borup 73, Bagley 48

• Albany 73, Mora 24

• Austin 57, Rochester Century 27

• Cloquet 64, Duluth Denfeld 20

• Crosby-Ironton 79, Aitkin 23

• Detroit Lakes 59, Pequot Lakes 56

• Fairmont 72, Jackson Co. Central 50

• Goodhue 63, Winona Cotter 42

• Grand Rapids 68, Duluth East 45

• Hancock 76, Rothsay 28

• Hawley 65, Pelican Rapids 59

• Hayfield 51, Kenyon-Wanamingo 45

• Henning 61, Browerville/EV 23

• Lanesboro 69, Lewiston-Altura 58

• Martin County West 63, Luverne 23

• Milaca 64, Little Falls 49

• Montevideo 75, Morris/C-A 49

• New Richland-H-E-G 79, Medford 32

• Park Christian 60, Mahnomen/Waubun 56

• Pine City 56, Braham 48

• Roch. John Marshall 67, Albert Lea 66

• Royalton 57, Rush City 37

• Sauk Centre 43, Melrose 35

• Sauk Rapids-Rice 60, Fergus Falls 50

• Sleepy Eye 81, Cedar Mountain 61

• South Ridge 73, Chisholm 41

• Thief River Falls 54, Sacred Heart 34

• Two Harbors 57, Cook County 19

• Wheaton/H-N 73, Battle Lake 39

• Windom 57, Mountain Lake Area 54

GYMNASTICS • GIRLS

MISSISSIPPI 8

• Monticello 144.5, St. Francis 135.525. All-around: Raegan Bryant, Monticello, 36.6.

SOUTH SUBURBAN

• Farmington 141.3, Eagan 139.425. All-around: Jaeleigh Eklund, Eagan, 35.525.

• Lakeville South 145.2, Apple Valley/Eastview 131.775. All-around: Alexa Drew, Lakeville South, 36.75.

• Rosemount 141.15, Prior Lake 129.625. All-around: Taylor McLean, Rosemount, 34.875.

HOCKEY • BOYS

LAKE

• Wayzata 4, St. Michael-Alb. 1

METRO EAST

• Mahtomedi 6, Two Rivers 0

METRO WEST

• Benilde-St. Margaret's 6, Orono 2

• Chaska 6, Bloomington Jefferson 2

MISSISSIPPI 8

• Cambridge-Isanti 4, Chisago Lakes 2

• Princeton 6, Northern Edge 3

NORTHWEST SUBURBAN

• Andover 9, Blaine 0

SOUTH SUBURBAN

• AV/Burnsville 6, Farmington 2

• Lakeville South 4, Eagan 0

• Rosemount 4, Eastview 3

• Shakopee 5, Prior Lake 1

SUBURBAN EAST

• White Bear Lake 3, East Ridge 0

WRIGHT COUNTY

• Hutchinson 3, Mound Westonka 0

METROPOLITAN AREA

• Buffalo 4, Monticello 2

• Centennial 4, Mounds View 0

• Coon Rapids 2, Hopkins 1

• Duluth East 6, Champlin Park 5

• Holy Angels 3, Forest Lake 1

• Litchfield/D-C 2, New Ulm 1

• Minneapolis 7, Armstrong/Cooper 0

• Moorhead 4, Rogers 1

• Park of C.G. 9, Hastings 4

• Pine City 5, Becker/Big Lake 3

• New Prague 8, Minnesota River 1

• Providence Academy 5, Delano 4

• South St. Paul 7, St. Paul Johnson 0

• Stillwater 4, St. Thomas Academy 1

• Tartan 7, Somerset (Wis.) 2

• Waconia 3, Bloomington Kennedy 2

MINNESOTA

• Duluth Marshall 3, Proctor 2

• Warroad 3, East Grand Forks 2

HOCKEY • GIRLS

METROPOLITAN AREA

• Benilde-St. Marg. 5, Hill-Murray 2

• Breck 1, NSP/Tartan 1, OT

• Visitation 5, Prairie Centre 0

• Wayzata 3, Mounds View/Irondale 2

MINNESOTA

• Luverne 7, Fairmont 0

• Mankato East 10, Mankato West 0

CLASS 2A

Section 7 • first round

• Northern Tier 1, Princeton 0

Section 8 • quarterfinals

• Alexandria 6, St. Cloud 3

• Brainerd/Little Falls 7, Bemidji 3

• Moorhead 8, Sartell/Sauk Rapids 0

• Roseau 4, Buffalo 0

CLASS 1A

Section 7 • first round

• Cloquet-E-C 3, Rock Ridge 1

• Duluth Marshall 10, North Shore 1

• Moose Lake 4, Hibbing/Chisholm 0

NORDIC SKIING • BOYS

SECTION 2

At Theodore Wirth Park

• Eden Prairie 375, Minnetonka 367, Bloomington Jefferson 361, Mpls. Washburn 355, Mpls. Southwest 352, Edina 349, Chaska/Chanhassen 320, Scott West 293, Richfield 267, Holy Family 174. Medalist: Benon Brattebo, Eden Prairie, 24:43.2.

State meet qualifiers

• Individual: Andrew DeFor, Edina, 26:34.3; Anders Westanmo, Bloomington Jefferson, 27:40.0; Jace Haerter, Edina, 27:50.4; Sam Scott, Mpls. Southwest, 28:08.3.

• Relay: Mpls. Southwest (Jack Bode/Wes Sumner), 10:57; Bloomington Jefferson (Ethan Ishaug/Max McKinley), 10:59; Minnetonka (Zach Eisenmann/Jack Callinan), 11:09.

SECTION 3

At Battle Creek Regional Park

• St. Paul Highland Park 388, Mpls. South/Roosevelt 383, St. Paul Central 375, Minnehaha Academ 344, East Ridge 325, Two Rivers 321, St. Paul Academy 305, Math & Science 287, Woodbury 283. Medalist: Ben Martin, St. Paul Highland Park, 27:32.

State meet qualifiers

• Individual: Finn Christiansen, Minnehaha Academy, 27:58; Henry Brandt, St. Paul Central, 30:01; Marco Rodriguez-House, 30:33; Peter Schultz, St. Paul Central, 30:34.

• Relay: St. Paul Central (Henry Huron/Torte Torstenson), 12:17; Mpls. South/Roosevelth (Theor Holdsworth/Finn Blearkmore), 12:39; St. Paul Highland Park (Taqd Forsman, Tim Tzeutschler), 12:47.

NORDIC SKIING • GIRLS

SECTION 2

At Theodore Wirth Park

• Mpls. Washburn 387, Eden Prairie 379, Minnetonka 366, Mpls. Southwest 350, Bloomington Jefferson 342, Edina 336, Chaska/Chanhassen 297, Scott West 284, Holy Family 241. Medalist: Chloe Angerman, Mpls. Washburn, 29:09.6.

State meet qualifiers

• Individual: Nina Fedje, Minnetonka, 30:16.7; Elena Hicks, 30:33.4; Jackie Larson, Bloomington Jefferson, 31:54.2; Zoe Sumner, Eden Prairie 31:56.1.

• Relay: Mpls. Southwest (Keira Dahlquist/Tessa Dahlquist), 12:22; Mpls. Washburn (Poppy Lowenthal Walsh/Eve Gardner), 12:24; Eden Prairie (Alyssa Ehler/Nadia Al-Masri), 12:32.

SECTION 3

At Battle Creek Regional Park

• St. Paul Highland Park 387, St. Paul Academy 381, St. Paul Central 367, Math & Science 353, Mpls. South/Roosevelt 348, Minnehaha Academy 322, Two Rivers 295, East Ridge 146, Woodbury 138. Medalist: Greta Hansen, Math & Science, 30:07.

State meet qualifiers

• Individual: Hansen; Kaisa Lindfors, St. Paul Central, 33:11; Katie Norton-Bower, St. Paul Central; 33:52; Aria Peng, Math & Science, 34:12.

• Relay: St. Paul Academy (Maren Overgaard/Helen Townley), 13:45; St. Paul Central (Maeve Lindsay/Rachel Poppleton), 14:24; St. Paul Highland Park (Delia Johnson, Ellie Moore), 14:26.

SWIMMING • BOYS

SOUTH SUBURBAN

• Eagan 99, Shakopee 86

• Prior Lake 96, Apple Valley 76

• Rosemount 96, Farmington 83

MONDAY

BASKETBALL • BOYS

METROPOLITAN AREA

• Kaleidoscope 72, New Century Acad. 29

• Mounds Park Acad. 68, Chesterton Acad. 57

• Recording Arts 68, Exploration 64

RANKINGS

GYMNASTICS • GIRLS

CLASS 2A

• 1. St. Cloud Tech 146.075; 2. Lakeville Soth 145.092; 3. New Prague 144.925; 4. Owatonna 143.767; 5. Monticello 143.617; 6. St. Michael-Albertville 143.567; 7. Hopkins 143.533; 8. Cambridge-Isanti 142.992; 9. Minnetonka 141.733; 10. Anoka 141.558.

CLASS 1A

• 1. Big Lake 145.867; 2. Detroit Lakes 144.425; 3. Melrose 142.833; 4. Worthington 142.6; 5. Mankato west 141.517; 6. New London-Spicer 140.233; 7. Watertown-Mayer/Mound Westonka 139.383; 8. Becker 139.083; 9. Winona/Winona Cotter 138.8; 10. Mahtomedi 138.683.

SUMMARIES

BASKETBALL • BOYS

Annandale 56, Litchfield 43

Litchfield 17 26-43

Annandale 22 34-56

Litchfield: Draeger 15, McCann 12, Liestman 6, Pennertz 4, Dietel 4, Jackman 2. Annandale: N. Walter 18, Purcell 16, Wang 14, B. Walter 5, Zuehlke 3.

Belle Plaine 74, Mayer Lutheran 42

Belle Plaine 40 34-74

Mayer Lutheran 20 22-42

Belle Plaine: Martin 21, Retzer 18, Kehr 17, Sparby 7, Gerres 5, Tharaldson 3, Borresen 3. Mayer Lutheran: Neitzel 8, Clark 7, Johnson 7, Hahn 6, Bates 6, Arvig 4, Aurich 2, Corey 2.

Benilde-St. Marg. 71, New Prague 67

Benilde-St. Margaret's 33 30 8-71

New Prague 28 35 4-67

Benilde-St. Margaret's: Wilson 17, Donley 15, Keita 15, Wiggins 13, Daisy 6, Huether 5. New Prague: Washa 23, Weichert 21, Novak 8, Burkhardsmeier 5, Songe 4, Larue 3, Cavanaugh 3.

Blaine 76, Coon Rapids 73

Coon Rapids 42 31-73

Blaine 33 43-76

Coon Rapids: Freeman 19, Young 19, Hettwer 19, Jordan 6, Palmer 4, Plowman-Tate 3, Belpedio 3. Blaine: Schusted 23, Pettis 18, Payne 16, Lyon 11, Pekos 6, Diamond 2.

Blake 93, TCA/GR 50

Blake 40 53-93

Twin Cities Academy/GR 28 22-50

Blake: Okoronkwo 28, McMichael 20, Schnabel 17, Kaba 13, Baker 9, Wilson 4, Griffin 2. Twin Cities Academy/Great River: Stiele 22, Emelife 11, Normil 10, Randle 3, Mohamed 2, Alonso 2.

Bloom. Jefferson 75, Chanhassen 71

Chanhassen 31 33 7-71

Bloomington Jefferson 40 24 11-75

Chanhassen: Woods 25, Murray 16, Johnson 13, Boll 8, Muffenbier 5, Och 2, Pelowski 2. Bloomington Jefferson: Freitag 31, Washington 14, Horton 14, Mamalakis-Linderman 9, Lunneborg 3, Luick 2, Sawyer 2.

Breck 77, Brooklyn Center 75

Brooklyn Center 40 35-75

Breck 38 39-77

Brooklyn Center: Douglas 38, Taylor 12, Jones 9, Pongsak 6, Nzimi 6, Powell 4. Breck: H. Muhammed 27, Lawal 17, Armstrong II 15, Newton 9, Musoke 6, M. Muhammed 3.

Buffalo 81, Minnetonka 75

Buffalo 29 52-81

Minnetonka 27 48-75

Buffalo: Dahl 38, Guida 13, Wishart 10, Torgrimson 8, Penney 4, Mahannah 4, Friesz 4. Minnetonka: Stefonowicz 27, Richardson 15, Cain 11, Jones 11, Uelmen 9, El-amin 2.

Centennial 37, Maple Grove 36

Maple Grove 14 22-36

Centennial 21 16-37

Maple Grove: Dorbor 9, McGuire 9, Stang 6, Vaidya 4, Palbicki 4, Bowman 2, Laliberte 2. Centennial: Burgoon 16, Ball 8, D'Agostino 4, Lee 3, Augustin 2, Driessen 2, Pirner 2.

Chisago Lakes 90, Becker 89

Becker 39 40 10-89

Chisago Lakes 31 48 11-90

Becker: Blomquist 29, Hendricks 16, Brown 15, Soltau 12, Weiss 11, Bengtson 3, Weiss 3. Chisago Lakes: Rowe 43, Walker 15, Schmidt 12, Paulsen 8, Olson 6, Larsen 4, Wille 2.

Cooper 86, Richfield 78

Richfield 39 39-78

Cooper 39 47-86

Richfield: Armstrong 34, Hayes 18, Hayes 12, Gay 8, Sanneh 6. Cooper: Cooper 38, Wise 20, Massaquoi 8, Mulbah 7, Cook 6, McPipe 5, Wicks 2.

Delano 64, Hutchinson 40

Hutchinson 15 25-40

Delano 34 30-64

Hutchinson: K. Butler 20, Verhasselt 9, Kadlec 4, Starke 2, Flores 2, Lipke 2, L. Butler 1. Delano: Iversen 17, Stewart 16, Schultz 14, Schneider 6, Monke 5, Nau 4, Engesser 2.

DeLaSalle 82, Holy Angels 56

DeLaSalle 44 38-82

Holy Angels 35 21-56

DeLaSalle: Whitlock 29, Moses V 21, Pounds 11, Dillon-Parks 8, Johnson 6, James Jr. 4, Gelin 2, Anderson 1. Holy Angels: Boarman 26, Rowe 12, Miller 9, Boehm-Peterson 5, Devine 4.

Eagle Ridge 78, North Lakes 75

Eagle Ridge Academy 33 37 8-78

North Lakes 39 31 5-75

Eagle Ridge Academy: Relan 25, Brakel 16, Jafar 11, Kelash 9, Lindsay 6, Johansson 4, Jenkins 4, Sukochev 3. North Lakes: Ozment 33, Somers 15, Zenkic 11, Dillard 3, Jakob 3, Molitor 3, Dufour 3, Sherrard 2, Christian 2.

East Ridge 63, Mpls. North 58

Minneapolis North 23 33 2-58

East Ridge 33 23 7-63

Minneapolis North: Rich 13, Perkins 11, Redd 9, Wilson 6, Reuben 6, Sager 6, Jones 3, Gilmer 2, Hurd 2. East Ridge: Bern 17, Mattes 14, Theis 9, Tomes 7, Thomas 7, Frendt 4, Koland 2, Wellman 2, Miley 1.

Eastview 88, Eagan 54

Eagan 35 19-54

Eastview 52 36-88

Eagan: Buslee 14, Schmitter 14, Carruthers 11, Khazon 6, Madigan 5, Schroepfer 2, Hansen 2. Eastview: Mekonnen 26, Omweno 19, Adams 12, Batala 9, Schroeder 8, Kloss 6, Adams 4, Jordan 2, Bangh 2.

Edina 80, Woodbury 45

Edina 30 50-80

Woodbury 18 27-45

Edina: DeMars 16, Molhoek 11, Moore 8, Coleman 8, Ingram 7, Rubin 6, Sandven 6, Kemper 6, Erlandson 4, Carpenter 4, Presthus 2, Deshotel 2. Woodbury: Norman 9, Bolin 8, Narum 7, Beasley 7, Jackson 6, Bruning 4, Cobb-Butler 2, Dunigan 2.

Elk River 71, Spring Lake Park 68

Spring Lake Park 36 32-68

Elk River 39 32-71

Spring Lake Park: Say 23, Johnson 11, Talso 9, Remme 9, Shaw 8, King 5, Thomsen 3. Elk River: Osterman 31, Haack 18, Caouette 10, Balisidya 8, Van Drehle 4.

Farmington 76, Burnsville 61

Burnsville 17 44-61

Farmington 36 40-76

Burnsville: Leafblad 18, Sherlock 12, Thornton 10, Heckman 9, Isebrand 4, Brown 3, Pate 2, Johnson 2, Yemane 1, Farmington: Bean 22, Beckwith 13, Domier 12, Hrncir 11, Todd 8, Wilcek 4, Baffour 3, Shrum 2, Conover 1.

Holy Family 109, SW Christian 69

Holy Family 49 60-109

Southwest Christian 35 34- 69

Holy Family: Kapke 35, Mulholland 27, Hanson 19, Richelsen 11, Cummings 5, Hertel 4, Finley Grice 3, Coleman 3, Dorr 2. SW Christian: Beckering 16, Tollefson 15, Molin 11, Kroese 8, Garber 6, Streed 5, Krommendyk 3, Arnold 3, Newell 2.

Hopkins 92, Eden Prairie 69

Eden Prairie: Sullivan 17, Anderson 15, Lorenson 9, Flom 8, Rapp 8, Oriwa 5, Johnson 3, Schlagel 2, Meadows 2. Hopkins: Hillesheim 20, Smith 20, Moore 19, Semanko 16, Okemwa 7, Hart 6, Moore 2, Rothman 2.

Lakeville North 81, Lakeville South 60

Lakeville North 33 48-81

Lakeville South 32 28-60

Lakeville North: Winter 32, Robison 14, Vaith 13, Axmed 10, Hernandez 4, Kutzler 4, Nolan 2, Brekken 2. Lakeville South: Burks 20, Ressler 10, Ressler 9, Johnson 6, Greene 5, Wilson 5, Falconer 4, Gerl 1.

Minnehaha Acad. 69, Hudson (Wis.) 46

Hudson (Wis.) 20 26-46

Minnehaha Academy 31 38-69

Hudson (Wis.): Healy 15, Lawrence 7, Lessard 6, S. LaBlanc 6, Swavely 4, Berkhoff 3, Yaeger 2, Chukel 2, J. LaBlanc 1. Minnehaha Academy: Williams 17, Aligbe 17, Jafar 13, Levy 12, Cortes Weiss 5, Norsman 2, Johnson 2, Aligbe 1.

North Branch 61, Big Lake 44

North Branch 31 30-61

Big Lake 19 25-44

North Branch: Minke 15, Beaver 14, Klein 12, Young 9, Link 8, Thorsen 3. Big Lake: Layton 8, Brethorst 5, Terlinden 5, Maruska 4, Kunz 4, Badeaux 4, Wilczek 4, Bebeau 3, Stukenholtz 3, Hill 2, Johnson 2.

Orono 74, Chaska 64

Orono 34 40-74

Chaska 24 40-64

Orono: Hagen 18, Groves 17, Kallenbach 12, Gunderson 11, Close 7, Nelson 5, Wooley 4. Chaska: Forrest 15, Rain 15, Peterson 14, Tangen 9, Lenzen 6, Rief 3, Born 2.

Park Center 101, Rogers 65

Rogers 37 28- 65

Park Center 59 42-101

Rogers: Dalluge 11, Cazmiercoski 11, Fuller 10, Risbrudt 9, Whitconb 8, Kane 5, Watson 5, Mix 4, Cespedes 2. Park Center: Ring 20, Fowlkes 18, O'Hara 17, Ware 16, Chavis 12, Burgess 7, Cook 7, Diggs 2, Granner 1, Tossou 1.

Prior Lake 82, Apple Valley 69

Apple Valley 28 41-69

Prior Lake 41 41-82

Apple Valley: Mitchell 31, Tizazu 9, Young 7, Cunningham 7, Hannah 6, Ocharo 5, Christiansen 4. Prior Lake: Pierce 20, Mortensen 15, McCullough 14, Deluca 13, Thompson 7, Ofori 6, Loehlein 3, Wozney 2, Lien 2.

Shakopee 64, Rosemount 46

Rosemount 21 25-46

Shakopee 28 36-64

Rosemount: Theisen 17, Leenderts 9, Siwek 5, Ramlall 4, Priest 4, Flowers 3, Harder 2, Schuetz 2. Shakopee: Langsy 16, Snell 15, Schroeder 8, Wood 7, Miller 4, Fulton Jr. 4, Kasper 3, Braxton 3, Hackett 2, Cordes 2.

St. P. Harding 85, St. P. Humboldt 55

St. Paul Harding 34 51-85

St. Paul Humboldt 33 22-55

St. Paul Harding: Douglas 23, Walker 17, Chea 12, Htoo 6, Glasper 5, Chea 5, Kamara 5, Lee 4, Mohamed 4, LaFloe 2, Smith 2. St. Paul Humboldt: Wellington 16, Stewart 14, Irizarry 9, Williams 6, Elphage 5, Hobday 2, Davis 2, Alabi 1.

St. Paul Wash. 55, Hmong Acad. 20

Hmong Academy 10 10-20

St. Paul Washington 35 20-55

Hmong Academy: Vang 11, More 3, Moo 3, Vaj 3. St. Paul Washington: J. Ahmed 15, S. Ahmed 8, Kadir 8, Hassan 6, Nelson 6, Santiago 4, Allen 4, Walker 2, Abdi 2.

St. Thomas Academy 72, Mahtomedi 58

Mahtomedi 31 27-58

St. Thomas Academy 27 45-72

Mahtomedi: Underwood 22, Carlson 19, Armitage 10, McCleery 7. St. Thomas Academy: Kirchner 28, Dobbs 20, Thompson 9, Jack 7, Fahning 6, Osteraas 2.

Two Rivers 74, Hill-Murray 62

Hill-Murray 20 42-62

Two Rivers 38 36-74

Hill-Murray: Daniels 14, Kohler 11, Brown 11, Frey 9, Lehner 5, Pietruszewski 5, McGurran 3, Kelly 2, Ricker 2. Two Rivers: Hesse 17, Michaels 12, Slowiak 12, Christiansen 7, Rislove 7, Powell 6, Battle Jr. 4, Boyken 4, Dunn 2, Liden 2, Essen 1.

Waconia 67, St. Louis Park 46

Waconia 40 27-67

St. Louis Park 21 25-46

Waconia: Kirsch 28, Fulford 12, Marker 11, Olson 5, Hayes 4, Miller 2, McDonald 2, Ryan 2, Kirsch 1. St. Louis Park: Curtis 13, Speed 10, Curtis 6, Lungthok 5, Hartford 4, Oleisky 3, Mohamoud 3, Green 2.

Watertown-Mayer 55, Rockford 50

Rockford 25 25-50

Watertown-Mayer 21 34-55

Rockford: Skinner 17, Johnson 12, Tauber 8, Blanchard 6, Scripture 5, Vicino 2, Watertown-Mayer: Rundell 22, Mueller 16, Kind 14, Ritter 2, Foley 1.

Wayzata 76, St. Michael-Alb. 46

St. Michael-Albertville 19 27-46

Wayzata 27 49-76

St. Michael-Albertville: Riebel 14, Holm 9, Arnlund 7, Vagts 6, Demarais 6, Janz 3, Purcell 1. Wayzata: Tibbits 22, Hall 12, Beeninga 9, Schmitt 9, McAndrew 8, Nepstad 6, Olmstead 3, McBeth 3, Berkland 2, Habte 2.

BASKETBALL • GIRLS

Armstrong 73, Totino-Grace 62

Armstrong 39 34-73

Totino-Grace 22 40-62

Armstrong: McGowan 27, Dille-Starks 17, Fisher 13, Fondow 8, Erickson 5, Jones 3. Totino-Grace: Nuss 16, Etuko 14, Radabaugh 10, Riegel 10, Lord 7, Schrader 3, Welsh 2.

Becker 64, Chisago Lakes 20

Becker 43 21-64

Chisago Lakes 15 5-20

Becker: Nuest 28, Brown 15, Kreft 7, Westin 4, Mackedanz 4, Voller 3, Dierkes 3. Chisago Lakes: Erickson 5, Sufka 5, Aldrich 4, Hilber 2, Wille 2, Larsen 2.

Benilde-St. Marg. 83, New Prague 45

New Prague 28 17-45

Benilde-St. Margaret's 50 33-83

New Prague: Boulanger 16, Hatlevig 9, Hemann 7, Langeberg 6, Erickson 3, Kilian 2, Boulanger 2. Benilde-St. Margaret's: Olson 27, McGee 18, Nnaji 14, Friedly 9, Lumpkin 6, Wells 4, Kapsner 3, Wismer 2.

Big Lake 32, North Branch 31

Big Lake 7 25-32

North Branch 4 27-31

Big Lake: Fitzgibbons 11, Sternquist 8, Jacobs 5, Dilger 3, Knapp 3, Barthel 2. North Branch: Bartkey 10, Kuhlman 7, C. Lattimore 6, K. Lattimore 5, Diaz 3.

Blake 51, Maple Lake 46

Maple Lake 10 36-46

Blake 17 34-51

Maple Lake: Paumen 9, Lee 8, Staloch 8, Fynboh 6, Geyen 5, Beffel 4, Jensen 4, Pribyl 2. Blake: Michael-Crushshon 14, Mithun 12, Hardy 11, Bowles 8, Vandersall 4, Lyu 2.

Bloom. Jefferson 64, Chanhassen 58

Bloomington Jefferson 27 37-64

Chanhassen 27 31-58

Bloomington Jefferson: Hemann 19, Felt 16, Nelson 13, Chapple 8, Anderson 4, Goltz 2, Marr 2. Chanhassen: L. Arnold 18, Drury 11, Naples 8, K. Arnold 7, Charles 4, Jacobs 4, Linder 4, Miller 2.

Bloom. Kenn. 66, Col. Heights 40

Bloomington Kennedy 35 31-66

Columbia Heights 21 19-40

Bloomington Kennedy: Miller 20, Harris 15, Sheehan 10, Bogott 9, Williams 6, Schletty 4, Richardson 2. Columbia Heights: Bergan 21, Howard Reynolds 13, Lewis 6.

Burnsville 71, Farmington 65

Farmington 42 23-65

Burnsville 40 31-71

Farmington: Simonson 11, Hansen 9, Scott 9, Blom 7, Garrahy 7, Mogensen 7, Helgemoe 6, Goring 5, Griffin 4, Burnsville: Bruha 24, Malecha 22, King 13, Johnson 4, Vohnoutka 4, Baskin 3, Krumwiede 1.

Chaska 71, Orono 42

Chaska 36 35-71

Orono 18 24-42

Chaska: Sanders 15, Lenzen 13, Silus 10, Lakosky 9, Schuelke 8, Keenan 7, Heyer 5, Schaefer 2, Hartford 2. Orono: Watkins 11, Moore 10, Knudson 8, Kallenbach 6, Atkinson 5, Lundell 2.

Concordia Acad. 73, St. Paul High. Park 37

Concordia Academy 35 38-73

St. Paul Highland Park 17 20-37

Concordia Academy: McTeague 22, Korinek 20, Boog 10, Esboldt 6, Draack 5, Gunderman 4, Landvik 2, Zanda-Johnson 2, McCord 2. St. Paul Highland Park: Vaughn 24, Bradford 5, Gliedman 4, Coleman 2, Ramirez 2.

Cretin-Derham Hall 60, Maranatha 53

Cretin-Derham Hall 25 35-60

Maranatha 14 39-53

Cretin-Derham Hall: Hahs 23, Bengtson 17, Hodges 10, Edwards 6, Dornan 4. Maranatha: Jarnot 23, Nash 12, Wright 9, Coleman 5, A. Lanari 2, O. Lanari 2.

DeLaSalle 77, Holy Angels 60

Holy Angels 21 39-60

DeLaSalle 33 44-77

Holy Angels: Buer 29, Pierce 10, O'Rourke 6, Caron 4, Lind 4, Pritchard 3, Kennedy 2, Vessel 2. DeLaSalle: Scott 18, Bass 14, Moeschter 12, Blaylark 12, Starks 8, Johnson 7, McNeil 6.

Eastview 49, Eagan 45

Eastview 26 23-49

Eagan 18 27-45

Eastview: Schaefer 13, Smith 12, Gardner 9, Maull 6, Machacek 5, Han 3, Pepin 1. Eagan: Schmitter 14, McCullum 11, Buslee 9, Iten 5, Redetzke 2, McClary 2, Ligtenberg 2.

Elk River 69, Spring Lake Park 65

Elk River 35 34-69

Spring Lake Park 33 32-65

Elk River: Langbehn 26, Christy 15, Johnson 9, Demar 5, Weicht 5, Osterman 5, Murphy 4. Spring Lake Park: Smith 21, Nusbaum 13, Sutch 11, Kesti 8, Thomas 7, Goerish 3, Bergstrom 2.

Fridley 54, St. Anthony 43

St. Anthony 14 29-43

Fridley 29 25-54

St. Anthony: Timmins 14, Abraham 11, Schumann 7, Przybilla 5, Cassidy 3, Nelson 3. Fridley: Washington 17, Williamson 12, Jensen 7, Cochran-Starr 6, Oftedahl 5, Henrikson 4, Bleichner 3.

Glencoe-SL 52, Dassel-Cokato 15

Glencoe-Silver Lake 26 26-52

Dassel-Cokato 7 8-15

Glencoe-Silver Lake: Petersen 12, Lipke 9, Monahan 8, Christianson 6, Simons 5, Graf 4, Mickolichek 4, Schauer 2, Radke 2. Dassel-Cokato: Johnson 6, Harrison 5, Corbin 2, Kraemer 2.

Hastings 68, North St. Paul 52

North St. Paul 25 27-52

Hastings 35 33-68

North St. Paul: Bradford 11, Jones 11, McGrane 7, Horton 7, Briley 6, Walker 5, Thomas 4, Anthony 1. Hastings: Bakker 27, McVicker 17, Strain 10, Notch 6, Wagner 5, Ruder 3.

Hill-Murray 60, Two Rivers 24

Two Rivers 12 12-24

Hill-Murray 23 37-60

Two Rivers: I. Kirchner 6, G. Kirchner 4, Russell 4, Waters 4, Amundson 3, Wilson 3. Hill-Murray: Mackley 16, Groppoli 14, Perkins 7, Vaske 6, Werner 6, H. Wolgamot 5, L. Wolgamot 4, McGrath 2.

Holy Family 62, SW Christian 52

Southwest Christian 29 23-52

Holy Family 35 27-62

Southwest Christian: Brunsberg 20, Burkhart 12, Straub 7, Greer 5, Wercinski 3, Beckering 3, Dekkers 2. Holy Family: Land 31, Zay 15, Hall 8, Anseth 3, Neubauer 3, Weigel 2.

Hopkins 64, Eden Prairie 58

Hopkins 28 36-64

Eden Prairie 34 24-58

Hopkins: McGill 21, Agara 19, Boyle 10, Harris 5, Walker 4, Copeland 3, Dupree-Hebert 2. Eden Prairie: Schlagel 17, Anderson 14, Fritz 12, Bamlett 8, Lenz 7.

Hutchinson 57, Delano 56

Delano 28 28-56

Hutchinson 33 24-57

Delano: Danielson 20, Pietila 12, Tool 10, Schmit 8, Champeau 4, Beeler 2. Hutchinson: Beffert 23, Czech 11, Schlueter 10, Peterson 6, Bjorngeld 3, Watzke 2, Martinez 2.

Jordan 58, Mound Westonka 49

Jordan 24 34-58

Mound Westonka 23 26-49

Jordan: Kluxdal 24, Borowicz 17, Staloch 11, Dahmen 6. Mound Westonka: A. Hatlestad 17, Dallman 11, Eidsness 6, Hollenstein 6, K. Hatlestad 5, Lawrence 4.

Mahtomedi 62, South St. Paul 25

South St. Paul 24 1-25

Mahtomedi 40 22-62

South St. Paul: Johanson 6, Waska 5, Bonk 5, Skwira 5, Ebert 2, Johanson 2. Mahtomedi: Potthoff 15, Wilson 13, Frazier 8, Greene 8, Peer 7, Prose 5, Kletti 4, Muetzel 2.

Maple Grove 54, Centennial 49

Centennial 28 21-49

Maple Grove 28 26-54

Centennial: Frost 18, Metz 17, Littlefield 6, Anderson 5, Walsh 2, McCall 1. Maple Grove: Klick 21, Kormann 15, Ode 9, Stern 6, Steiner 3.

Minnehaha Acad. 81, Mounds Park Acad. 53

Minnehaha Academy 38 43-81

Mounds Park Academy 20 33-53

Minnehaha Academy: Mack 22, Allen 16, S. Hill 14, A. Hill 12, Reuben 5, Parten 3, Sonstegard 3, Cupito 2, Griefenhagen 2, Theisen 2. Mounds Park Academy: Jakway 24, Pederson 19, Alvarenga 4, Mulvihill 4, Springer 2.

Minnetonka 78, Buffalo 29

Minnetonka 47 31-78

Buffalo 14 15-29

Minnetonka: Wright 15, Keenan 10, Hamdorf 10, Crump 8, Reed 6, Chose 6, Cummings 5, Wock 5, Corkery 5, Nesseth 3, Prondzinski 2, Egert 2, Cade 1. Buffalo: Zwart 8, Posch 5, Feekes 4, Bechtold 3, Bloomquist 3, L. McNamara 2, M. McNamara 2, Larson 2.

Monticello 67, EV-Watkins 49

Eden Valley-Watkins 19 30-49

Monticello 29 38-67

Eden Valley-Watkins: Schutz 21, Ruhland 13, Jansen 11, Ballard 3, Kuechle 1. Monticello: Hanson 18, Manning 14, Smith 10, Voll 9, Haase 7, Nebben 4, Olson 4, Roubinek 1.

Mpls. Roosevelt 72, Mpls. North 35

Minneapolis Roosevelt 35 37-72

Minneapolis North 24 11-35

Minneapolis Roosevelt: Walker 19, Wren 13, Davis 11, Bennett 10, Hartman 7, Maly 6, Behl 4, Works 2. Minneapolis North: Pettis 16, Brown 7, Fleming 5, Harris 3, Johnson 2, Melander 2.

Mpls. South 43, Mpls. Washburn 41

Minneapolis South 17 26-43

Minneapolis Washburn 14 27-41

Minneapolis South: Luhmann 16, Longs 12, Vazquez-Fragoso 8, Moss 3, Mitchell 2, Carlson 2. Minneapolis Washburn: Moss 10, Ordaz 10, Hopkins 8, Stevens 5, Jorgensen 4, Hartney 2, Larsen 2.

Norwood YA 70, Le Sueur-Hend. 15

Le Sueur-Henderson 7 8-15

Norwood Young America 42 28-70

Le Sueur-Henderson: Fritz 6, Graham 4, Bravo 3, Wagner 2. Norwood Young America: Herrmann 15, Erickson 15, Schmidt 9, Schmidt 8, Smith 7, Beneke 5, Fox 3, Conser 2, Neumann 2, Johnson 2, Fox 2.

Nova Classical 25, Avail Academy 20

Nova Classical 18 7-25

Avail Academy 12 8-20

Nova Classical: Arco 9, Winslow 8, Lair 4, Akinmusire 4. Avail Academy: Holmes 10, Schaap 4, Anderson 4, Simpson 2.

Osseo 66, Champlin Park 63

Champlin Park 26 37-63

Osseo 34 32-66

Champlin Park: Lillard 14, Tolentino 11, Pates 9, Burchette 6, Mehl 6, Spann 5, Young 4, Hagenbart 3, Belongia 3, Jackson 2. Osseo: Choi 18, White 18, Miller 11, Hargrove 6, Torma 5, Papa 3, Anderson 3, Franklin 2.

Owatonna 55, Northfield 32

Owatonna 26 29-55

Northfield 20 12-32

Owatonna: Olson 20, Fisher 12, Pool 10, Schammel 5, Brady 4, Shornock 2, Neumann 2. Northfield: Eddy 11, Balvin 8, Sand 7, Sawyer 3, Organ 3.

Providence Academy 72, Edina 46

Edina 24 22-46

Providence Academy 34 38-72

Edina: Willette 11, Nelson 9, Richter 8, Vitt 8, Moe 4, Wulf 2, Carpenter 2, Yuan 1, Thorsen 1. Providence Academy: Greenway 25, G. Counts 16, Hohenecker 15, Flies-Peterson 8, H. Counts 5, Miller 2, Millerbernd 1.

Rogers 69, Park Center 68

Park Center 31 28 9-68

Rogers 25 34 10-69

Park Center: Crushshon 19, Loyd 15, Ben 13, Diggs 8, McGhee 6, Brown 3, Anderson 3, Smith 1. Rogers: Glad 23, Maciej 23, Glass 9, Moberg 5, Daun 5, Jones 4.

Rosemount 40, Shakopee 31

Shakopee 13 18-31

Rosemount 22 18-40

Shakopee: Maenke 9, Singleton-Buchanan 5, Pawlicki 5, Ross 4, Korba 3, Moore 2, Hall 2, Skattum 1. Rosemount: Ang 15, Moeller 12, Thompson 7, P. Teko-Folly 4, A. Teko-Folly 2.

Sartell-St. Stephen 71, Princeton 34

Sartell-St. Stephen 32 39-71

Princeton 21 13-34

Sartell-St. Stephen: Templin 14, Turner 11, Crandall 11, McClure 8, Gainsforth 6, Gack 6, Geiger 6, Schumann 4, Crandall 3, Gack 1, Swenson 1. Princeton: Tidrick 12, Triebernig 6, Meyer 5, Adickes 5, Waytashek 2, Griesert 2, Wudtke 2.

St. Croix Prep 72, St. Paul Academy 39

St. Croix Prep 36 36-72

St. Paul Academy 20 19-39

St. Croix Prep: I. Lothenbach 20, White 18, McCarrell 8, L. Lothenbach 7, Battle 6, Brown 6, Kittelsen 3, E. Lothenbach 2, McGurran 2. St. Paul Academy: Waibel 10, Devine 8, Taylor 7, Devine 5, Ryan Bradley 4, Hooley 3, Coates Cush 2.

St. Michael-Albertville 77, Wayzata 53

Wayzata 24 29-53

St. Michael-Albertville 40 37-77

Wayzata: Krzewinski 16, Hawkinson 12, Fornshell 8, Amelotte 7, Weber 5, Senden 3, Oberlander 2. St. Michael-Albertville: Craft 19, Carlson 15, Johnson 15, Hoselton 12, Haus 10, Jahnke 3, Voigt 2, Diaz 1.

Tartan 49, Simley 42

Tartan 22 27-49

Simley 16 26-42

Tartan: Murray 27, Stroman 11, Funches 6, Vu 4, Stroman 1. Simley: Bosin 13, Renslow 10, Maynard 6, Blevins 4, Gw. Gorter 4, Lorentz 2, Pieczka 2, Buck 1, Gl. Gorter 1.

Tri-City United 69, Blue Earth 48

Blue Earth 19 29-48

Tri-City United 32 37-69

Blue Earth: Lundquist 15, Gaydon 11, Armon 10, Keister 10, Klinkner 1, Groe 1. Tri-City United: Marcussen 14, Schmiesing 14, Skluzacek 11, Vosejpka 10, Krocak 7, Dahlke 6, Hennen 3, Tiede 2, Flintrop 2.

Waconia 65, St. Louis Park 63

St. Louis Park 33 30-63

Waconia 28 37-65

St. Louis Park: Schmitz 36, Miller 6, Frank 6, Alexander 6, Massie 4, Spates 3, McMahon 2. Waconia: As. Bryfczynski 18, Roitenberg 13, Hanson 11, Estling 9, Ad. Bryfczynski 8, Stock 4, Smith 2.

Woodbury 96, St. Paul Central 24

Woodbury 60 36-96

St. Paul Central 8 16-24

Woodbury: B. Brown 15, Kodl 13, Mohlenhoff 13, Halunen 12, E. Brown 9, Henry 6, Morris 5, Pelke 4, Kothe 4, Scanlan 3, Spong 3, Getzlaff 3, Orbell 2, Vaske 2, Bolin 2. St. Paul Central: Dang-Knox 17, Easley 3, Rynkiewich 2, Nelson 2.

Zimmerman 57, St. Cloud Cathedral 46

St. Cloud Cathedral 21 25-46

Zimmerman 35 22-57

St. Cloud Cathedral: Voit 13, Sand 10, Voth 10, Schaupp 6, Buckentine 5, Hughes 2. Zimmerman: McEachern 19, Paulsen 18, Haas 9, Becker 6, Rivers 3, Glidden 2.

HOCKEY • BOYS

Andover 9, Blaine 0

Blaine 0 0 0-0

Andover 1 5 3-9

First: A-May-Robinson (Thoreson, Casey), 6:35, pp. Second: A-Thoreson (Casey), 3:59, sh. A-Casey (Thoreson, Conway), 6:23. A-Thoreson (Casey), 10:05, pp. A-Casey (Thoreson, Pardo), 10:36, sh. A-Sullivan (Babineau, Stringfellow), 15:25. Third: A-Doll (Thoreson, Conway), 8:10, pp. A-Conway (Casey, Thoreson), 9:00, pp. A-Casey (Conway, Thoreson), 12:55. Saves: Blaine: Spaniol 13-22-11-46. Andover: Altman 2-2-3-7.

AV/Burnsville 6, Farmington 2

Farmington 0 0 2-2

Apple Valley/Burnsville 0 3 3-6

Second: A-Hatfield (Sieben), 5:09. A-Mickelson (Davis), 10:38. A-Hull (Machacek), 12:14. Third: F-Allard (Rice, Conway), 0:57. A-Sieben (Kreutzmann), 12:45. A-Lind (Anderson), 15:22. F-Conway (Rouleau, Miller), 15:50, pp. A-Hull (Gores), 15:59. Saves: Farmington: McGregor 10-8-4-22. Apple Valley/Burnsville: Johnson 10-7-12-29.

Benilde-St. Marg. 6, Orono 2

Benilde-St. Margaret's 3 2 1-6

Orono 1 1 0-2

First: B-Norris (Palmer), 2:29. B-Minor (Stewart), 5:27, sh. O-Greenagel, 7:03, pp. B-Risteau (Palmer, Norris), 13:12. Second: B-Berg (Stewart, Baird), 11:12. O-Greenagel, 13:39. B-Koskie (Minor, Risteau), 15:23. Third: B-Phillips (Wendt), 15:24. Saves: Benilde-St. Margaret's: McElroy 6-9-10-25. Orono: Peyton 12-0-0-12; DeLong 0-22-9-31.

Buffalo 4, Monticello 2

Buffalo 1 1 2-4

Monticello 0 1 1-2

First: B-Bergstrom (Valli, Preugschas), 12:16, pp. Second: B-Preugschas (Sylvester, Valli), 10:58. M-Brooks (Dunn), 15:52. Third: B-Ylitalo, 1:17. B-Tiernan (Preugschas), 10:51. M-Lerberg (Mayer, Sieben), 16:56. Saves: Buffalo: Varner 6-14-4-24. Monticello: Soderholm 10-14-14-38.

Centennial 4, Mounds View 0

Centennial 2 1 1-4

Mounds View 0 0 0-0

First: C-Coenen (Petersen, Menne), 4:30. C-Blair (Ramirez, Searles), 9:30. Second: C-Blair (Searles), 9:49, sh. Third: C-Blair (Searles, Menne), 15:56, pp. Saves: Centennial: Cody 5-6-6-17. Mounds View: Petrich 12-9-17-38.

Coon Rapids 2, Hopkins 1

Coon Rapids 1 1 0-2

Hopkins 0 0 1-1

First: C-Barsness (Klinsing), 11:49. Second: C-Alphin (Golen, Espinosa), 5:51. Third: H-Carter (Berry), 15:57. Saves: Coon Rapids: Durkop 14-7-16-37. Hopkins: Hauger 14-10-11-35.

Duluth East 6, Champlin Park 5 [OT]

Champlin Park 1 2 2 0-5

Duluth East 2 0 3 1-6

First: D-Peterson (Winkler, Gunderson), 4:45. D-Christian (Gunderson, Winkler), 9:41. C-Williams (Burnevik, Ronn), 15:35. Second: C-Williams (Ronn), 0:31. C-Williams (Ronn, Burnevik), 15:41. Third: C-Williams (Ronn), 6:20. D-Teng (Cole, Sudoh), 7:54. D-Christian (Winkler, Peterson), 10:35. C-Williams, 13:21. D-Winkler (Gunderson, Peterson), 15:19. OT: D-Christian (Peterson, Gunderson), 0:41. Saves: Champlin Park: Neu 8-2-11-1-22. Duluth East: Konstedt 9-12-10-0-31.

Holy Angels 3, Forest Lake 1

Holy Angels 0 2 1-3

Forest Lake 0 1 0-1

Second: F-Rivard (Waage, Navara), 1:54. A-Cheeseman (Lechner), 7:30. A-Perron (Lechner, Cheeseman), 7:50, pp. Third: A-Lechner (Ayers Assad), 11:53. Saves: Holy Angels: Marsalek 6-5-4-15. Forest Lake: Saxe 7-15-14-36.

Mahtomedi 6, Two Rivers 0

Mahtomedi 3 0 3-6

Two Rivers 0 0 0-0

First: M-Wolsfeld (Drage), 0:40. M-Drage (Wolsfeld, Bohmert), 2:17. M-Nelson (Grove, Harris), 3:20. Third: M-Nelson (Bruner), 0:56. M-Drage (Bohmert), 3:30. M-Nelson (Haycraft, Bruner), 6:13. Saves: Mahtomedi: Brandt 3-5-2-10. Two Rivers: Ouren16-7-12-35.

Moorhead 4, Rogers 1

Rogers 0 1 0-1

Moorhead 0 4 0-4

Second: M-Reierson (Krier), 1:55. R-Udee (Weis), 2:27. M-Ness (Kortan, Baumgartner), 2:59. M-Reierson (Krier, Cullen), 7:41. M-Reierson, 16:36. Saves: Rogers: Chapman 7-9-6-22. Moorhead: Weigel 5-6-11-22.

New Prague 8, Minnesota River 1

Minnesota River 1 0 0-1

New Prague 0 8 0-8

First: M-Hoffman, 16:15, pp. Second: N-Seymour (Schmidt), 0:57, pp. N-Seymour (Becker), 1:07. N-Seymour (Hagen), 6:53. N-Woitas (Wilkins), 7:40. N-Berry (Goggins), 13:41. N-Seymour, 13:57. N-Seymour, 14:28. N-Woitas (Wilkins, Beckius), 14:39. Saves: Minnesota River: Christ 11-11-0-22; Blank 0-2-6-8. New Prague: Lowy 5-3-3-11.

Park of C.G. 9, Hastings 4

Hastings 1 1 2-4

Park of Cottage Grove 1 3 5-9

First: H-Harris (DeNoyer, Larsen), 4:20. P-Rudh (Bloedel, Schwartz), 13:20. Second: P-Moss (Bloedel, Rudh), 3:40. P-Bloedel (Corkish), 10:34. P-Forys (Weidner, Corkish), 12:16. H-Larsen (Vandehoef), 13:50. Third: P-Wohnoutka (King), 0:38. P-Schwartz (Rudh, Schwartz), 1:35. P-Weidner (Corkish, Kaplan), 4:46. H-Larsen (DeNoyer, Peine), 10:09. H-McNamara (Teigland), 12:12. P-Moss (Corkish), 14:09. P-Bloedel (Corkish, Moss), 15:57. Saves: Hastings: Niederkorn 11-16-2-29. Park of Cottage Grove: Harden 5-5-14-24.

Princeton 6, Northern Edge 3

Northern Edge 1 2 0-3

Princeton 1 2 3-6

First: P-Olson (Nelson, Nelson), 5:38. N-Croal, 14:49. Second: P-Patnode, 0:52. N-Croal (Husby), 2:03. N-Monson (Hoffman), 13:08. P-Patnode, 13:42. Third: P-Olson (Patnode), 9:14. P-Kok (Patnode), 13:50. P-Patnode, 16:59. Saves: Northern Edge: Pickell 14-11-14-39. Princeton: Koecher 1-2-0-3; Roth 0-2-6-8.

Shakopee 5, Prior Lake 1

Shakopee 2 3 0-5

Prior Lake 0 0 1-1

First: S-Toward (Simpson), 13:06. S-Simpson (Vogel), 15:06. Second: S-Vogel (Simpson, Toward), 8:45, pp. S-Simpson, 10:34. S-Vogel (Simpson), 11:49, sh. Third: P-Stephany (Emerson, Pownall), 10:48. Saves: Shakopee: Huson 7-8-19-34. Prior Lake: Mickett 11-11-4-26.

Tartan 7, Somerset (Wis.) 2

Tartan 2 3 2-7

Somerset (Wis.) 0 1 1-2

First: T-Joyce (Buche), 2:53. T-Joyce (Duggan, Buche), 15:15. Second: T-Laska (Buche), 3:30. S-Parnell (Szulim, Driscoll), 4:30. T-Laska (Joyce, Maristuen), 7:21. T-Laska (Joyce), 11:50. Third: T-Tuccitto (Maher), 4:05. T-Tuccitto (Buche), 7:45, pp. S-Williams (Driscoll), 14:05. Saves: Tartan: Bangura 2-4-6-12. Somerset (Wis.): Davies 16-14-6-36.

Waconia 3, Bloom. Kennedy 2

Waconia 1 1 0 1-3

Bloomington Kennedy 1 0 1 0-2

First: B-Manning (Deutsch), 6:36. W-Vacek (Puchner), 8:57. Second: W-Puchner, 5:45. Third: B-Manning (Deutsch), 1:13. OT: W-Nessa (Vacek, Siddons), 1:10. Saves: Waconia: Johnson 10-11-8-0-29. Bloomington Kennedy: Brockman 11-7-10-2-30.

Wayzata 4, St. Michael-Alb. 1

Wayzata 0 1 3-4

St. Michael-Albertville 1 0 0-1

First: S-Fischer (Punton), 10:22. Second: W-Alstead (Miller), 9:28. Third: W-De St. Hubert (Sauer), 6:15. W-De St. Hubert (Mattson, Sauer), 9:27. W-Gengler (Alstead, Miller), 12:59. Saves: Wayzata: Ingemann 11-4-5-20. St. Michael-Albertville: Sutlief 9-16-13-38.

HOCKEY • GIRLS

Breck 1, NSP/Tartan 1 [OT]

North St. Paul/Tartan 0 1 0 0-1

Breck 0 1 0 0-1

Second: N-James (Hackman), 6:53, sh. B-Knoll (Berman, Juenke), 7:43. Saves: North St. Paul/Tartan: James 9-7-8-7-31. Breck: Peterson 15-11-13-6-45.

Northern Tier 1, Princeton 0

Princeton 0 0 0-0

Northern Tier 1 0 0-1

First: N-Sanders (Larson, Szafranski), 8:40. Saves: Princeton: Ulm 16-19-18-53. Northern Tier: Thurmer 8-8-4-20.

Visitation 5, Prairie Centre 0

Prairie Centre 0 0 0-0

Visitation 4 1 0-5

First: V-Olson, 0:42. V-Munoz (Killian, Arvin), 4:49. V-Munoz (Killian, Killian), 14:07. V-Hemauer (Dzubnar), 14:30. Second: V-Hemauer (Wheaton, Twomey), 8:31. Saves: Prairie Centre: Lemke 13-15-7-35. Visitation: Cooper 3-4-5-12.

Wayzata 3, MV/Irondale 2

Wayzata 2 1 0-3

Mounds View/Irondale 1 0 1-2

First: W-Mathe, 0:19. M-Johnson, 3:03. W-Fults (Erickson), 14:28. Second: W-Mathe (Jacobs), 14:03, pp. Third: M-Cummins (Ballinger, Fagerlee), 8:07. Saves: Wayzata: Erickson 7-8-11-26. Mounds View/Irondale: Rupp 13-14-7-34.