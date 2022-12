Tap the bookmark to save this article.

THURSDAY

ALPINE SKIING • BOYS

SOUTH SUBURBAN

At Buck Hill

• Lakeville North 364.5, Lakeville South 316, Eastview 312. Medalist: Nathan Lenzen, Apple Valley/Rosemount, 43.07.

ALPINE SKIING • GIRLS

SOUTH SUBURBAN

At Buck Hill

• Prior Lake 259, Lakeville South 245, Apple Valley/Rosemount 233. Medalist: Anna McCann, Prior Lake, 49.11.

BASKETBALL • BOYS

NORTHWEST SUBURBAN

• Andover 74, Spring Lake Park 64

• Armstrong 99, Blaine 73

• Maple Grove 65, Elk River 47

• Park Center 105, Coon Rapids 66

• Rogers 67, Champlin Park 60

• Totino-Grace 88, Anoka 55

TRI-METRO

• Brooklyn Center 69, Holy Angels 65

METROPOLITAN AREA

• Burnsville 76, Chaska 73

• Chanhassen 82, Mound Westonka 57

• Eagan 64, St. Thomas Academy 54

• Metro College Prep 92, Higher Ground 57

• Park of Cottage Grove 90, Hastings 49

• St. Croix Luth. 77, St. Paul Wash. 49

• Two Rivers 75, St. Paul Como Park 42

BASKETBALL • GIRLS

MINNEAPOLIS CITY

• Roosevelt 69, Henry 47

• Southwest 57, North 35

• Washburn 53, Edison 37

NORTHWEST SUBURBAN

• Anoka 60, Totino-Grace 42

• Blaine 44, Armstrong 38

• Centennial 78, Osseo 63

• Maple Grove 70, Elk River 61

• Park Center 61, Coon Rapids 32

• Rogers 57, Champlin Park 38

• Spring Lake Park 68, Andover 62

TRI-METRO

• Holy Angels 79, Visitation 58

• St. Anthony 59, Columbia Heights 38

METROPOLITAN AREA

• Benilde-St. Marg. 90, Minnehaha Acad. 77

• Edina 49, Hill-Murray 43

• Farmington 52, Owatonna 39

• Rosemount 73, Two Rivers 43

• Tartan 73, St. Paul Central 61

GYMNASTICS • GIRLS

LAKE

• Wayzata 136.85, Buffalo 130.425. All-around: Mikaela Lundvall, Wayzata, 35.15.

METRO EAST

• Simley 132.1, Tartan 115.125. All-around: Lucy Penttila, Simley, 34.75.

NORTHWEST SUBURBAN

• Park Center 120.125, Coon Rapids 107.375. All-around: Maya Woods, Park Center, 35.125.

SUBURBAN EAST

• East Ridge 143.125, Mounds View/Irondale 129.675. All-around: Laney Schwellenbach, East Ridge, 37.625.

HOCKEY • BOYS

METRO EAST

• Simley 5, Tartan 4

• Two Rivers 3, South St. Paul 1

NORTHWEST SUBURBAN

• Andover 3, Champlin Park 2, OT

• Maple Grove 4, Coon Rapids 0

• Rogers 5, Blaine 1

SUBURBAN EAST

• Park of Cottage Grove 5, East Ridge 1

METROPOLITAN AREA

• Chanhassen 6, Gentry Academy 1

• Cretin-D.H. 6, Benilde-St. Margaret's 3

• Eastview 6, White Bear Lake 4

• Eden Prairie 6, Elk River/Zimmerman 0

• Edina 4, St. Louis Park 1

• Minnetonka 6, Prior Lake 1

• Orono 3, Minneapolis 2

• St. Thomas Academy 6, Chaska 0

HOCKEY • GIRLS

METRO WEST

• Chaska/Chanhassen 4, Bloom. Jeff. 1

SOUTH SUBURBAN

• Farmington 4, Eagan 1

• Lakeville North 4, Lakeville South 0

• Prior Lake 4, Eastview 3, OT

• Rosemount 4, Metro-South 3

• Shakopee 4, Apple Valley 1

METROPOLITAN AREA

• Centennial/SLP 6, Wayzata 2

• Holy Angels 2, Orono 1

• Park of C.G. 3, North St. Paul/Tartan 2

NORDIC SKIING • BOYS

METRO WEST

At Hyland Park Reserve

• Bloomington 268, Orono 244, St. Louis Park 205, Chaska/Chanhassen 194, Benilde-St. Margaret's 161, Richfield 124, DeLaSalle 51. Medalist (5k): Miles Miner, Orono, 17:00.4.

NORDIC SKIING • GIRLS

METRO WEST

At Hyland Park Reserve

• St. Louis Park 269, Bloomington 252, Chaska/Chanhassen 233, Orono 204, Richfield 104, Benilde-St. Margaret's 100, DeLaSalle 13. Medalist (5k): Hanna Wilsey, St. Louis Park, 18:30.4.

SWIMMING • BOYS

NORTHWEST SUBURBAN

• Spring Lake Park 91, Coon Rapids 80

ST. PAUL CITY

• Como Park 102, Humboldt/Wash. 59

WRESTLING

METROPOLITAN AREA

• Champlin Park 66, Brook. Center/CA 18

• Champlin Park 45, Fridley 33

• Fridley 53, Brooklyn Center/CA 24

RANKINGS

HOCKEY • BOYS

BY LETS PLAY HOCKEY

Class 2A

• 1. Wayzata; 2. Rogers; 3. Minnetonka; 4. St. Thomas Academy; 5. Lakeville South; 6. Maple Grove; 7. Andover; 8. Chanhassen; 9. Moorhead; 10. Benilde-St. Margaret's.

Class 1A

• 1. Warroad, 2. Hermantown; 3. Orono; 4. Mathomedi; 5. East Grand Forks; 6. Little Falls; 7. Providence Academy; 8. Detroit Lakes; 9. Northfield; 10. Duluth Denfeld.

HOCKEY • GIRLS

BY LETS PLAY HOCKEY

Class 2A

• 1. Andover; 2. Gentry Academy; 3. Minnetonka; 4. Maple Grove; 5. Edina; 6. Hill-Murray; 7. Holy Family; 8. Centennial; 9. Benilde-St. Margaret's; 10. Lakeville South.

Class 1A

• 1. Warroad; 2. Proctor/Hermantown; 3. South St. Paul; 4. Holy Angels; 5. Orono; 6. Dodge County; 7. Crookston; 8. Mankato East/Loyola; 9. Luverne; 10. Simley.

AWARDS

FOOTBALL

ALL-STATE TEAM

Chosen by the Minnesota Vikings

• Sam Backer, Chatfield; Ryan Bengston, Becker; Corey Bohmert, Mahtomedi; Eli Fletcher, Sauk Centre; Kade Gilbertson, Rosemount; Carson Hansen, Lakeville South; Cole Hentges, Sartell-St. Stephen; Jaxon Howard, Cooper; Nolan Israelson, Andover; Greg Johnson, Prior Lake.

• Kellen Johnson, Pipestone; Jacob Kilzer, Maple Grove; Ryan King, BOLD; Tate Link, Dassel-Cokato; Reese Littlefield, Centennial; Max McEnelly, Waconia; Marques Monroe, Bloomington Kennedy; Cade Osterman, Elk River; Eli Paulson, Anoka; Kaiden Peters, Plainview-Elgin-Millville.

• Tanner Scheevel, Lester Prairie; Chisum Schmideberg, Kittson County Central; Sawyer Seidl, Hill-Murray; Max Shikenjanski, Stillwater; Jonathan Shurm, Farmington; Owen Sikkink, Stewartville; Jordan Summers, Kasson-Mantorville; Dan Tschida, Roseville; Chase Ullom, Wayzata; Keenan Wilson, Eagan; Asher Zubich, Mountain Iron-Buhl.

summaries

BASKETBALL • BOYS

Andover 74, Spring Lake Park 64

Andover 28 46-74

Spring Lake Park 30 34-64

Andover: Kopetzki 21, Musungu 13, Johnson 12, Nelson 10, Pemberton 9, Abbas 5, Blankenship 2, Dehnicke 2, Spring Lake Park: Shaw 19, Talso 15, King 11, Johnson 9, Ononium 6, Say 2, Thomsen 2.

Armstrong 99, Blaine 73

Blaine 30 43-73

Armstrong 47 52-99

Blaine: Schusted 18, Pettis 17, Payne 16, Lyon 14, Terry 4, Buffo 3, Twinawe 1, Armstrong: Skram 26, Barnes 20, Ware 18, Newbern 18, Scott 4, Kuempel 4, Fields 3, Freeman 3, Moe 3.

Burnsville 76, Chaska 73

Burnsville 47 29-76

Chaska 47 26-73

Burnsville: Bettis 25, Saykeo 14, Thornton 13, Pettis 10, Sherlock 7, Buchanon 7. Chaska: Forrest 21, Lenzen 17, Rain 12, Born 6, Rief 5, Blake 5, Peterson 4, Tangen 3.

Chanhassen 82, Mound Westonka 57

Mound Westonka 26 31-57

Chanhassen 51 31-82

Mound Westonka: Kraay 22, Tappen 14, Vanderwilt 13, Reinbold 6, Bryan 2. Chanhassen: Johnson 18, Barger 17, Woods 15, Fix 11, Murray 9, Muffenbier 7, Boll 5.

Eagan 64, St. Thomas Academy 54

St. Thomas Academy 32 22-54

Eagan 33 31-64

St. Thomas Academy: Kirchner 22, Dobbs 12, Thompson 8, Fahning 5, Brendel 3, Wold 2, Smith 2, Eagan: Schmitter 18, Carruthers 13, Buslee 12, Khazon 11, Syring 8, Ford 2.

Maple Grove 65, Elk River 47

Maple Grove 25 40-65

Elk River 28 19-47

Maple Grove: Vaidya 13, McGuire 11, Palbicki 11, Stang 10, Dorbor 8, Anderson 6, Femrite 4, Laliberte 2. Elk River: Haack 24, Osterman 12, Caouette 4, Lachmiller 3, Badio 2, Bono 2.

Park Center 105, Coon Rapids 66

Coon Rapids 37 29- 66

Park Center 63 42-105

Coon Rapids: Cummings-Coleman 21, Hettwer 17, Young 8, Jones 7, Freeman 6, Belpedio 3, Smith 2, Bennett 2. Park Center: O'Hara 27, Burgess 22, Fowlkes 16, Chavis 14, Ware 10, Cook 4, Ring 4, Meneme 3, Caldwell 3, Tossou 2.

Park of C.G. 90, Hastings 49

Hastings 27 22-49

Park of Cottage Grove 56 34-90

Hastings: Maythen 15, Lee-Dean 9, Bernatz 8, Maher 6, Foss 6, Koenigs 3, Foss 2. Park of Cottage Grove: Brown 19, Omot 16, Ola-Kazim 14, Esayas 9, Schluetter 8, Stewart 7, Batts 7, Bihm 5, Giadyu 4, Morgan 1.

St. Croix Luth. 77, St. Paul Wash. 49

St. Croix Lutheran 29 48-77

St. Paul Washington 31 18-49

St. Croix Lutheran: Neish 26, Brugos 20, Blumer 12, Barack 6, Skrien 4, Falardeaux 3, Rosin 2, Olson 2, Garcia 2. St. Paul Washington: Allen 22, Birdsong 18, Dumas 4, Ahmed 3, Kadir 2.

Two Rivers 75, St. Paul Como Park 42

St. Paul Como Park 24 18-42

Two Rivers 36 39-75

St. Paul Como Park: Aarness 16, Jones 10, Tetevi 6, Blaisdell 5, Hill 3, Mzee 2. Two Rivers: Rislove 15, Christiansen 14, Michaels 10, Slowiak 8, Lutz 8, Nelson 6, Battle Jr. 5, Long 5, Dunn 4.

BASKETBALL • GIRLS

Blaine 44, Armstrong 38

Armstrong 25 13-38

Blaine 22 22-44

Armstrong: McGowan 12, Dille-Starks 11, Fisher 9, Fisher 3, Fondow 3. Blaine: Terry 15, Garber 13, Bryant 9, Davis 2, LaFreniere 2, Meglen 2, Schlomann 1.

Centennial 78, Osseo 63

Centennial 35 43-78

Osseo 26 37-63

Centennial: Frost 17, McCall 16, Metz 15, Walsh 9, Littlefield 8, Tharp 8, Gray 3, Skalicky 2. Osseo: Wilson 28, White 14, Choi 11, Bennett 5, Hargrove 3, Miller 2.

Edina 49, Hill-Murray 43

Edina 24 25-49

Hill-Murray 17 26-43

Edina: Richter 21, Thorsen 9, Nelson 8, Moe 6, Wulf 3, Carpenter 2. Hill-Murray: Groppoli 13, Vaske 8, Mackley 5, Wolgamot 5, McGrath 4, Perkins 3, Werner 3, Wolgamot 2.

Farmington 52, Owatonna 39

Owatonna 18 21-39

Farmington 22 30-52

Owatonna: Brady 10, Pool 8, Fisher 8, Shornock 7, Gentz 6. Farmington: Hansen 10, Griffin 9, Mogensen 9, Scott 6, Blom 5, Simonson 5, Olson 4, Goring 2, Helgemoe 2.

Holy Angels 79, Visitation 58

Holy Angels 38 41-79

Visitation 23 35-58

Holy Angels: Buer 21, Caron 18, O'Rourke 13, Pritchard 12, Lind 8, Kennedy 5, Pierce 2. Visitation: Wills 14, Passe 9, Meschke 9, Breyen 8, Joerger 7, Sexton 6, Abbott 2, Phillips 2, Hedman 1.

Maple Grove 70, Elk River 61

Elk River 31 30-61

Maple Grove 29 41-70

Elk River: Langbehn 20, Johnson 12, Christy 10, Demar 8, Osterman 7, Kaluza 2, Murphy 2. Maple Grove: Ode 28, Kormann 14, Klick 10, Stern 9, Holmquist 6, Steiner 2, Misoi 1.

Mpls. Southwest 57, Mpls. North 37

Minneapolis Southwest 30 27-57

Minneapolis North 14 23-37

Mpls. Southwest: Barnes 11, Green 10, Schoenke 9, Johnson 7, Ewert 6, Youngdahl 6, Gendler 4, Kramer 2, Olson 2. Mpls. North: Pettis 14, Simmons 6, Carroll 6, Robinson 5, Brown 3, Fleming 2, Melander 1.

Mpls. Washburn 53, Mpls. Edison 37

Minneapolis Edison 20 17-37

Minneapolis Washburn 25 28-53

Mpls. Edison: Carpenter-Morrow 20, Craig 7, Rockymore-Quinn 5, Crisp 3, Ali 2. Mpls. Washburn: Stevens 15, Ordaz 13, Jorgensen 10, Larsen 4, Moss 4, Hopkins 2, Percy 2, Hartney 2, Mohamud 1.

Park Center 61, Coon Rapids 32

Park Center 41 20-61

Coon Rapids 8 24-32

Park Center: Crushshon 19, Ben 15, Anderson 8, Loyd 4, Shaffa 4, Smith 3, Diggs 2, Alowonle 2, Sanders 2, Spading 1, Ivey 1. Coon Rapids: Beck 11, Green 6, Buerman 5, Tengwall 3, Smith 2, Graham 2, Glenn 2, Flynn 1.

Rogers 57, Champlin Park 38

Champlin Park 19 19-38

Rogers 31 26-57

Champlin Park: Lillard 10, Giles 7, Burchette 5, Mehl 5, Spann 5, Holman 3, Jackson 2, Pates 1. Rogers: Glad 25, Maciej 16, Jones 5, Glass 5, Moberg 2, Netzinger 2, Daun 2.

Rosemount 73, Two Rivers 43

Two Rivers 23 20-43

Rosemount 43 30-73

Two Rivers: G. Kirchner 15, I. Kirchner 8, Waters 7, Wilson 6, Amundson 4, Simek 3. Rosemount: Moeller 13, Ramlall 12, Thompson 8, Teko-Folly 8, Sheedy 8, Ramlall 6, Stanek 6, Ang 5, Modrynski 2, Teko-Folly 2, Theisen 2, Chappauis 1.

St. Anthony 59, Columbia Heights 38

St. Anthony 20 39-59

Columbia Heights 24 14-38

St. Anthony: Bauman 16, Abraham 14, Timmins 14, Przybilla 10, Kiemele 3, Schumann 2. Columbia Heights: Bergan 18, Howard Reynolds 12, Jackson 5, Daher 3.

HOCKEY • BOYS

Andover 3, Champlin Park 2 [OT]

Andover 0 0 2 1-3

Champlin Park 0 2 0 0-2

Second: C-Ronn (Aberwald), 9:38.(Carlson), 13:06. Third: A-Thoreson (Conway, Doll), 12:35. A-May-Robinson (Stringfellow, Conway), 15:03. OT: A-Conway (Yelle), 2:09. Saves: Andover: Altman 9-12-2-0-23. Champlin Park: Neu 8-6-9-1-24.

Chanhassen 6, Gentry Academy 1

Chanhassen 2 1 3-6

Gentry Academy 0 0 1-1

First: C-Risch (Smith), 7:53, sh. C-Buesgens (Christ, Uhlenkamp), 12:22. Second: C-Smith, 1:52. Third: G-Shaw (Betzold, Obrochta), 5:26. C-Lee (Buesgens, Christ), 10:36, pp. C-Patka (Buesgens), 14:08, sh. C-Smith, 15:31, sh. Saves: Chanhassen: Marsh 9-4-8-21. Gentry Academy: Zolezzi 9-9-10-28.

Cretin-D.H. 6, Benilde-St. Margaret's 3

Cretin-Derham Hall 1 2 3-6

Benilde-St. Margaret's 0 0 3-3

First: C-Anderson (Owens, Dodig), 13:18. Second: C-Owens (Fisher, Jamieson), 4:42, pp. C-Fisher (Houge, Lippai), 5:57, pp. Third: C-Owens (Fisher, Dodig), 1:17. B-Baird (Berg, Stewart), 6:44. B-Giertsen (Koskie, Wendt), 8:37. C-Jamieson (Fisher, Anderson), 10:08, pp. B-Berg (Baird, Stewart), 10:26. C-Chorlton (Scanlan, Lippai), 16:01. Saves: Cretin-Derham Hall: Miller 3-12-11-26. Benilde-St. Margaret's: McElroy 9-8-0-17; Chapman 0-0-5-5.

Eastview 6, White Bear Lake 4

Eastview 1 3 2-6

White Bear Lake 0 3 1-4

First: E-Cords (Opgrand, Wooten), 9:48. Second: W-Olsen (Belisle), 0:20. E-Ortman (Kronberg, Cords), 4:49, pp. E-Kronberg (Opgrand, Kisch), 9:20, pp. W-Gallatin (Belisle, Welch), 12:32, pp. E-Opgrand, 14:01, pp. W-Olsen, 15:19, sh. Third: E-Kronberg (Opgrand), 4:28. E-Brothers (Kisch, Wooten), 10:46, pp. W-Roed (Belisle), 16:37, pp. Saves: Eastview: Svaren 11-9-9-29. White Bear Lake: Gabriel 12-6-7-25.

Eden Prairie 6, Elk River/Zimmerman 0

Eden Prairie 2 3 1-6

Elk River/Zimmerman 0 0 0-0

First: EP-Earl (Saterdalen, Bloch), 1:19. EP-Moe (Townsend, Crowley), 11:41. Second: EP-Moe (Townsend), 0:14. EP-Townsend (Moe, Crowley), 10:55. EP-Saterdalen (Jacobson-Couch, Vornwald), 12:05. Third: EP-Kleis (Miller, Bloch), 15:39. Saves: Eden Prairie: Paulnock 2-4-1-7. Elk River/Zimmerman: Greniuk 8-10-6-24.

Edina 4, St. Louis Park 1

St. Louis Park 1 0 0-1

Edina 2 2 0-4

First: S-Krone (Rider), 2:42. E-Flaherty, 5:40. E-Nevers, 15:01. Second: E-Nevers (West), 3:30. E-Cole (Cowan), 5:24, pp. Saves: St. Louis Park: Middleton 7-13-10-30. Edina: Clarkowski 6-7-5-18.

Minnetonka 6, Prior Lake 1

Prior Lake 0 1 0-1

Minnetonka 0 3 3-6

Second: P-Eiter (Macgillivray, Rice), 0:09. M-House (Burrows), 10:51. M-Garry (Garry, Holzer), 12:51. M-Schultz (Scheetz, Hupka), 16:58. Third: M-Burrows (Garry, Garry), 8:34. M-Krebsbach, 15:15. M-Moore (Schultz, Scheetz), 16:47. Saves: Prior Lake: Mickett 18-20-20-58. Minnetonka: Nelson 4-8-4-16.

Orono 3, Minneapolis 2

Orono 0 1 2-3

Minneapolis 0 2 0-2

Second: O-Lewin, 3:05. M-Hanson (Anderson, Pankratz), 14:35. M-Anderson (Snodgrass), 15:20. Third: O-Bickett, 0:37. O-Sankey (Anderson), 12:56. Saves: Orono: DeLong 7-4-4-15. Minneapolis: Simpson 4-5-5-14.

Park of C.G. 5, East Ridge 1

Park of Cottage Grove 1 1 3-5

East Ridge 0 1 0-1

First: P-Rudh (Wohnoutka), 16:28. Second: E-Muth (Kohnen), 4:48. P-Moss (Corkish, Rudh), 6:49. Third: P-Porter (Lucas), 4:20. P-Porter (Schwartz), 7:05. P-Corkish (Moss, Rudh), 11:41, pp. Saves: Park of Cottage Grove: Harden 6-9-7-22. East Ridge: Hodgins 14-11-14-39.

Rogers 5, Blaine 1

Blaine 0 0 1-1

Rogers 2 2 1-5

First: R-Swanson (Cheslock), 4:37. R-Melquist (Lomen, Ranallo), 14:11. Second: R-Smithknecht (Lomen), 4:22. R-Deschene (Jenson, Swanson), 6:48. Third: R-Krekelberg (Eliason, Struck), 9:19. B-Schwark (Burnette, Lyons), 16:49. Saves: Blaine: Spaniol 20-12-11-43. Rogers: Chapman 2-4-2-8.

Simley 5, Tartan 4

Tartan 1 1 2-4

Simley 2 0 3-5

First: S-Hilsgen (Stanton), 7:47, pp. T-Kammerer (Resch), 10:05. S-Hilsgen (Lane, Thibodeau), 12:47. Second: T-Kammerer (Maher), 0:24. Third: S-Stanton (Stanton), 0:14. S-Stanton (Stanton, Renslow), 1:55, pp. T-Resch (Milan), 8:38. S-Hilsgen (Stanton), 11:11, pp. T-Joyce (Buche, Duggan), 17:00. Saves: Tartan: Bangura 6-9-5-20. Simley: Melendez 8-12-6-26.

St. Thomas Academy 6, Chaska 0

Chaska 0 0 0-0

St. Thomas Academy 3 3 0-6

First: S-Dosan (Zavoral), 9:24. S-Cronin (Kertz), 12:29. S-Candon (Deitz, Cronin), 14:45. Second: S-Kickhofel (Faith), 5:32. S-Candon (Cronin), 6:54. S-Kickhofel (Burns), 16:02. Saves: Chaska: Hutchings 18-2-6-26. St. Thomas Academy: Niesen 4-2-2-8.

HOCKEY • GIRLS

Centennial/SLP 6, Wayzata 2 [OT]

Centennial/SLP 4 1 1 0-6

Wayzata 2 0 0 0-2

First: W-Mokelke (Crandall), 4:09. C-Larsen (Hemr), 5:48. W-Hansen (Jacobs, Noble), 8:22, pp. C-O'Hara (Kulenkamp, Laager), 10:07, pp. C-Ball, 13:09. C-Hemr (Shimabukuro, Larsen), 14:08. Second: C-O'Hearn (Larsen), 0:13, sh. Third: C-O'Hara (Larsen, Laager), 9:45, pp. Saves: Centennial/Spring Lake Park: Groess 4-8-5-0-17. Wayzata: Erickson 3-5-13-0-21.

Farmington 4, Eagan 1

Eagan 0 0 1-1

Farmington 1 1 2-4

First: F-Kadrlik, 14:22. Second: F-Gehrke (Kadrlik), 6:48, pp. Third: E-Bauman (Heutmaker), 12:33. F-Kadrlik, 16:20. F-Meier, 16:45. Saves: Eagan: Whitehead 7-14-13-34. Farmington: Curow 7-8-13-28.

Holy Angels 2, Orono 1

Orono 0 0 1-1

Holy Angels 1 0 1-2

First: A-Anderson, 1:43. Third: A-Anderson (Loichle), 2:13. O-Paulsen (Kimbrel), 5:53, pp. Saves: Orono: Dahl 4-5-4-13. Holy Angels: Bentley 9-11-6-26.

Park of C.G. 3, NSP/Tartan 2

Park of Cottage Grove 1 1 1-3

North St. Paul/Tartan 1 0 1-2

First: P-Villas (Jensen, Nadler), 6:12. N-Volkers, 14:13. Second: P-Post (Osland), 16:48. Third: N-Hedberg (Knoblauch), 2:27. P-Stofer (Nadler), 7:48, pp. Saves: Park of Cottage Grove: Stepka 10-11-11-32. North St. Paul/Tartan: James 12-1-7-20.

Prior Lake 4, Eastview 3 [OT]

Prior Lake 2 0 1 1-4

Eastview 1 2 0 0-3

First: E-Schaefer (Carney), 12:31. P-Guillemette (Kropp, Zollman), 13:09. P-Zollman (Kropp, Anderson), 16:31. Second: E-Hayward (Keating), 1:53. E-Wilhelm (Groebner), 8:17. Third: P-Guillemette (Kashmark, Zollman), 2:21, pp. OT: P-Guillemette, 1:56. Saves: Prior Lake: Hansen 7-12-10-0-29. Eastview: Hanson 13-6-9-2-30.

Shakopee 4, Apple Valley 1

Apple Valley 1 0 0-1

Shakopee 1 0 3-4

First: S-Parker, 5:54. A-Priester (Moran), 6:22. Third: S-Heyer (Nash), 6:17, pp. S-Parker (Hayer), 11:31, pp. S-Rylance, 16:47. Saves: Apple Valley: Cozy 5-7-5-17. Shakopee: Sinnen 6-4-11-21.

WEDNESDAY

NORDIC SKIING • BOYS

METROPOLITAN AREA

At Hyland Park Reserve

• St. Paul Highland Park 470, St. Paul Central 467.5, Scott West 405, Holy Family 350, Parnassus Prep 313, Cooper 240, Mound Westonka 234, St. Paul Como Park 154, Avalon/Great River 115. Medalist (5k): Davis Isom, St. Paul Highland Park, 14:51.

NORDIC SKIING • GIRLS

METROPOLITAN AREA

At Hyland Park Reserve

• St. Paul Highland Park 480.5, St. Paul Central 474.5, Visitation 387, Scott West 320, Holy Family 307, Mound Westonka 259, Parnassus Prep 105, Cooper 89, St. Paul Como Park 77, Avalon/Great River 76. Medalist (5k): Chloe Koch, Highland Park, 17:40.