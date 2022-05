Share on Pinterest

1 1 mile. Fillies and mares. 3-year-olds and up. Maiden claiming: $5,000. Purse: $10,000.

2 • Que Pasa Mufasa (Bridgmohan) 2.80 2.10 2.10

6 • Left of Center (Quinonez) 2.60 2.60

5 • Game of Inches (H. Hernandez) 2.60

Time: 1:40.95. Exacta: 2-6, $4.00. Trifecta: 2-6-5, $4.20. Superfecta: 2-6-5-1, $2.89.

2 5½ furlongs. State bred. Open. 3-year-olds and up. Maiden claiming: $15,000. Purse: $13,500.

5 • Holdentight (Wade) 5.40 3.00 2.40

2 • Bootleggin Posse (Quinonez) 3.00 2.60

6 • Stillwater Brown (Lopez) 8.40

Time: 1:05.26. Exacta: 5-2, $6.40. Trifecta: 5-2-6, $58.40. Superfecta: 5-2-6-1, $147.41. Daily Double: 2-5, $3.50.

3 1 mile on turf. 3-year-olds and up. Claiming: $7,500. Purse: $14,500.

1 • King Nate (L. Fuentes) 20.20 10.00 7.40

2 • Papa Rizzo (Lara) 13.60 10.00

11 • Days of Glory (Wade) 11.80

Time: 1:35.10. Exacta: 1-2, $158.90. Trifecta: 1-2-11, $1,766.90. Superfecta: 1-2-11-3, $2,647.83. Pick 3: 2-5-1, $20.85. Daily Double: 5-1, $33.30.

4 5 furlongs. Fillies and mares. 3-year-olds and up. Claiming: $10,000. Purse: $14,000.

4 • Wildly Dramatic (H. Hernandez) 16.40 5.80 3.60

5 • Sailing Along (R. Fuentes) 3.60 2.60

1 • Faded Memories (Wade) 2.80

Time: 0:57.88. Exacta: 4-5, $20.40. Trifecta: 4-5-1, $24.95. Superfecta: 4-5-1-2, $9.83. Pick 3: 5-1-4, $119.45. Pick 4: 2-5-1-4, $213.35. Daily Double: 1-4, $142.50.

5 7½ furlongs on turf. Open. 3-year-olds and up. Claiming: $16,000. Purse: $16,000.

1 • Joe Phillips (Lopez) 11.20 5.00 4.40

5 • Whiskey Plank (I. Hernandez) 8.00 6.00

4 • Mr. Cougar (Lara) 12.40

Time: 1:28.89. Scratched: Delft Blue, Herecomesthehammer. Exacta: 1-5, $75.70. Trifecta: 1-5-4, $657.30. Superfecta: 1-5-4-9, $823.51. Pick 3: 1-4-1, $392.20. Daily Double: 4-1, $83.90.

6 5½ furlongs. State bred. Open. 3-year-olds and up. Maiden special weight. Purse: $35,000.

8 • Don't Box Me In (L. Fuentes) 5.60 3.00 2.40

4 • North Arm Bay (Wade) 2.80 2.20

6 • Kovacs (H. Hernandez) 2.80

Time: 1:04.30. Exacta: 8-4, $6.70. Trifecta: 8-4-6, $10.60. Superfecta: 8-4-6-2, $9.48. Pick 3: 4-1-8, $96.95. Daily Double: 1-8, $38.10.

7 5 furlongs on turf. Fillies and mares. 3-year-olds and up. Starter optional claiming: $5,000. Purse: $17,000.

1 • A Roze and Wine (R. Fuentes) 4.00 3.00 2.00

2 • Silver Coin (Lara) 3.00 2.00

3 • Skykat (Lopez) 2.00

Time: 0:56.24. Scratched: Honey Parade, I Am the Boss, Toreno. Exacta: 1-2, $22.30. Trifecta: 1-2-3, $60.25. Superfecta: 1-2-3-4, $45.15. Pick 3: 1-8-1/6/8/11, $23.75. Daily Double: 8-1, $8.20. Daily Double: 8-8, $2.70.

8 5½ furlongs. State bred. Fillies and mares. 3-year-olds and up. Allowance. Purse: $36,000.

10 • Honey Bella (Chirinos) 5.80 4.20 2.80

7 • Knight's Honor (Negron) 12.00 8.20

2 • Stone Arch Bridge (Wade) 7.20

Time: 1:04.78. Exacta: 10-7, $69.40. Trifecta: 10-7-2, $137.60. Superfecta: 10-7-2-11, $93.28. Pick 3: 8-1/6/8/11-10, $13.80. Daily Double: 1-10, $13.40.

9 5½ furlongs. State bred. Open. 3-year-olds and up. Maiden special weight. Purse: $35,000.

5 • Runaway Ready (Chirinos) 4.00 2.60 2.10

8 • Sweet Analyzer (Harr) 3.60 2.40

3 • Eyes Flying Blue (I. Hernandez) 3.40

Time: 1:05.02. Exacta: 5-8, $8.60. Trifecta: 5-8-3, $17.75. Superfecta: 5-8-3-1, $9.40. Pick 3: 1/6/8/11-10-5, $16.70. Pick 4: 8-1/6/8/11-10-5, $34.00. Pick 5: 1-8-1/6/8/11-10-5, $356.40. Daily double: 10-5, $6.30.

Total handle: $1,694,853. Live handle: $91,585.

Jay Lietzau's results: Thursday: 5-9 (.556). Totals: 10-17 (.588). Lock of the day: 2-2 (1.000).