Share on Pinterest

Share on LinkedIn

Share on:

more

CANTERBURY PARK SATURDAY'S RESULTS

1 5½ furlongs. State bred. Fillies and mares. 3-year-olds and up. Maiden special weight. Purse: $35,000.

2 • Brewhouse (Goodwin) 3.40 2.40 2.10

6 • Summer Swinger (Bridgmohan) 3.60 2.40

3 • Sleepness Nights (Negron) 2.10

Time: 1:04.11. Exacta: 2-6, $5.70. Trifecta: 2-6-3, $4.40. Superfecta: 2-6-3-1, $3.23.

2 1 mile. Open. 3-year-olds and up. Claiming: $5,000. Purse: $13,600.

3 • Last Martini (Lara) 4.00 2.80 2.20

6 • Riviera Champ (Bridgmohan) 4.40 3.00

1 • Shattered Dreams (Quinonez) 4.40

Time: 1:39.56. Exacta: 3-6, $9.40. Trifecta: 3-6-1, $21.90. Superfecta: 3-6-1-4, $15.74. Daily Double: 2-3, $4.80.

3 11⁄16 miles on turf. Open. 3-year-olds and up. Claiming: $16,000. Purse: $18,050.

2 • Violin Maker (Lara) 19.80 4.20 3.80

4 • Gopher Gold (H. Hernandez) 2.10 2.40

6 • Kid's Inheritance (L. Fuentes) 2.10 2.20

Time: 1:43.15. Exacta: 2-4, $22.20. Exacta: 2-6, $9.90. Trifecta: 2-4-6, $24.00. Trifecta: 2-6-4, $14.70. Superfecta: 2-6-4-1, $15.34. Superfecta: 2-4-6-1, $25.26. Pick 3: 2-3-2, $30.65. Daily Double: 3-2, $22.80.

4 6½ furlongs. Open. 3-year-olds and up. Claiming: $10,000. Purse: $17,000.

1 • Time Heist (Roman) 16.20 6.60 3.60

2 • Bold Minister (H. Hernandez) 4.00 3.00

7 • Shotgun Rider (Quinonez) 3.20

Time: 1:16.63. Scratched: Lolly Express. Exacta: 1-2, $32.00. Trifecta: 1-2-7, $51.10. Superfecta: 1-2-7-5, $32.62. Pick 3: 3-2-1, $118.90. Pick 4: 2-3-2-1, $297.10. Daily Double: 2-1, $75.00.

5 7½ furlongs on turf. Open. 3-year-olds and up. Claiming: $16,000. Purse: $16,150.

8 • Whiskey Plank (Bridgmohan) 5.60 3.20 3.00

2 • Mr. Cougar (Lara) 6.40 4.40

5 • Honor Stroke (H. Hernandez) 5.00

Time: 1:29.96. Scratched: Edgie Reggie. Exacta: 8-2, $14.40. Trifecta: 8-2-5, $54.95. Superfecta: 8-2-5-9, $95.73. Pick 3: 2-1-4/8, $95.55. Daily Double: 1-8, $21.70.

6 5 furlongs. Fillies and mares. 3-year-olds and up. Starter optional claiming: $4,000. Purse: $14,500.

1 • Honey Parade (Lopez) 15.40 6.40 4.00

6 • Miss Glorius (H. Hernandez) 5.00 3.80

3 • Tailorbeswift (L. Fuentes) 2.80

Time: 0:57.68. Scratched: Elemental. Exacta: 1-6, $40.30. Trifecta: 1-6-3, $57.50. Superfecta: 1-6-3-7, $32.11. Pick 3: 1-4/8-1, $82.25. Daily Double: 8-1, $29.70.

7 7½ furlongs on turf. Fillies and mares. 3-year-olds and up. Starter optional claiming: $8,000. Purse: $21,860.

3 • Mad Grace (H. Hernandez) 8.00 4.20 3.20

8 • According to Aspen (Roman) 4.20 2.80

6 • Hurricain Hunter (Bridgmohan) 4.40

Time: 1:31.27. Exacta: 3-8, $16.50. Trifecta: 3-8-6, $44.75. Superfecta: 3-8-6-7, $55.60. Pick 3: 4/8-1-3, $63.75. Daily Double: 1-3, $23.60.

8 5 furlongs on turf. Open. 3-year-olds and up. Allowance optional claiming: $12,500. Purse: $31,000.

5 • Optimal Courage (Quinonez) 9.80 4.40 3.00

3 • Miltontown (L. Fuentes) 3.60 2.80

8 • Lonely Private (Wade) 2.80

Time: 0:57.08. Scratched: Pop's Biscuit, Rusty Cage, May We All. Exacta: 5-3, $21.00. Trifecta: 5-3-8, $35.15. Superfecta: 5-3-8-7, $35.45. Pick 3: 1-3-5, $78.50. Pick 4: 4/8-1-3-5, $340.40. Pick 5: 1-4/8-1-3-5, $3,084.90. Daily Double: 3-5, $26.00

Total handle: $1,321,206. Live handle: $166,447.

Jay Lietzau's results: Saturday: 1-8 (.125). Totals: 85-235 (.362). Lock of the day: 14-25 (.560).