CARL BROOKINS: "Grand Lac." 2 p.m. today. Barnes & Noble Har, Mar Mall, 2100 N. Snelling Av., Roseville.

DEB ARONSON: "Alexandra the Great." 5 p.m. today. Magers & Quinn, 3038 Hennepin Av. S., Mpls.

HIEU MINH NGUYEN: "Not Here." 6 p.m. Mon. Open Book, 1011 Washington Av. S., Mpls.

ANDREA JENKINS: "The T Is Not Silent." 7 p.m. Mon. Quatrefoil Library, 1220 E. Lake St., Mpls.

FRANK JOSEPH: "Synchronicity as Mystical Experience." 7 p.m. Mon. Church of St. Francis, 3201 Pleasant Av. S., Mpls.

KEVIN GRIFFIN: "One Breath at a Time." 7 p.m. Mon. Magers & Quinn, 3038 Hennepin Av. S., Mpls.

PHYLLIS ROOT AND KELLY POVO: "Searching for Minnesota's Native Wildflowers." 5 p.m. Tue. Sisters' Sludge Coffee Cafe, 3746 23rd Ave. S., Mpls.

ADRIAN TODD ZUNIGA: "Collision Theory." 7 p.m. Tue. Common Good Books, 38 S. Snelling Av., St. Paul.

JOAN HICKS BOONE: "The Best Girl." 7 p.m. Tue. Magers & Quinn, 3038 Hennepin Av. S., Mpls.

SUSAN BARTLETT FOOTE: "The Crusade for Forgotten Souls." 7 p.m. Tue. Unity Church-Unitarian, 733 Portland Av., St. Paul.

READING BY WRITERS: Tom Cassidy, Ted King, Mark Ehling and Scott Vetsch. 7:30 p.m. Tue. University Club of St. Paul, 420 Summit Av., St. Paul.

CHIBUNDU ONUZO AND LESLEY NNEKA ARIMAH: "Welcome to Lagos." 6 p.m. Wed. Open Book, 1011 Washington Av. S., Mpls.

JULIA FINE: "What Should Be Wild." 7 p.m. Wed. Common Good Books, 38 S. Snelling Av., St. Paul.

ROBERT HUNTER: "Relapse & Revival." 7 p.m. Wed. Magers & Quinn, 3038 Hennepin Av. S., Mpls.

JASON MOTT: "The Crossing." 6:30 p.m. Thu. ­River Falls Library, 140 Union St., River Falls, Wis.

DIANNA HUNTER: "Wild Mares." 7 p.m. Thu. ­Elmer L. Andersen Library, University of Minnesota, 222 21st Av. S., Mpls.

DOROTHY MARCIC: 7 p.m. Thu. Common Good Books, 38 S. Snelling Av., St. Paul.

HARI KUNZRU: "White Tears." 7 p.m. Thu. Magers & Quinn, 3038 Hennepin Av. S., Mpls.

LITERATURE LOVERS' NIGHT OUT: Lea Stewart, Amy Reichert, Katherine Heiny, Jenny Milchman and Marie Benedict. 7 p.m. Thu. $11. The Grand Banquet Hall, 301 S. 2nd St., Stillwater.

MATT CAVANAUGH: "Strategy Strikes Back." 7 p.m. Fri. Magers & Quinn, 3038 Hennepin Av. S., Mpls.

MELANIE HEUISER HILL: "Giant Pumpkin Suite." 11 a.m. Sat. Chapter 2 Books, 226 Locust St., Hudson, Wis.

LANCE TERRELL: "Joey V." 2 p.m. Sat. Barnes & Noble, Har Mar Mall, Roseville.

MARY FILLMORE: "An Address in Amsterdam." 10 a.m. next Sun. Talmud Torah of St. Paul, 768 S. Hamline Av., St. Paul.

PATTY COSTELLO: "Catalina and the King's Wall." Noon next Sun. A Cupcake Social, 3800 28th Av. S., Mpls.

ROBERT HUNTER: "Relapse: A Love Story." Noon next Sun. Chapter 2 Books, 226 Locust St., Hudson, Wis.

JOAN HICKS BOONE: "The Best Girl." 2 p.m. next Sun. Barnes & Noble, Har Mar Mall, Roseville.