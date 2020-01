MONDAY

ALPINE SKIING • BOYS

METRO EAST

At Buck Hill

• Hastings 238, Hill-Murray 198, St. Thomas Academy 134. Medalist: Sam Molitor, Hastings, 44.43.

ALPINE SKIING • GIRLS

METRO EAST

At Buck Hill

• Hill-Murray 260, Mahtomedi 194, Hastings 167. Medalist: Ilsa Basiaens, Mahtomedi, 51.28

basketball • BOYS

WRIGHT COUNTY

• Holy Family 75, Dassel-Cokato 44

METROPOLITAN AREA

• Annandale 68, Kimball 37

• Buffalo 65, Chanhassen 58

• Fridley 74, Minneapolis Roosevelt 66

• Glencoe-Silver Lake 75, Belle Plaine 61

• Mpls. Henry 74, St. Paul High. Park 62

• New Prague 56, Blaine 55

• St. Anthony 87, Zimmerman 72

• Chesterton at Lakes International

MINNESOTA

• Albany 64, Minnewaska 63, OT

• BOLD 73, Melrose 40

• Belgrade-Brooten-Elrosa 62, Upsala 48

• Braham 53, Rush City 49

• Byron 74, Triton 33

• Dilworth-G-F 91, Crookston 56

• Janesville-W-P 54, Mankato Loyola 53

• Kerkhoven-M-S 64, Tracy-M-B 57

• Mahnomen/Waubun 77, Fosston 51

• Martin County West 67, Madelia 62

• Pelican Rapids 69, Park Rapids 40

• Red Lake County 63, Sacred Heart 47

• Schaeffer Acad. 49, Fillmore Central 43

• South Ridge 91, Northland 62

basketball • GIRLS

NORTHWEST SUBURBAN

• Rogers 66, Osseo 63

METROPOLITAN AREA

• Belle Plaine 64, Glencoe-Silver Lake 50

• Foley 64, Spectrum 57

• Legacy Chr. 52, Twin Cities Acad. 35

• New Life Acad. at Cannon Falls

• Spring Lake Park at Mounds View

MINNESOTA

• Ada-Borup/NCW 71, Win-E-Mac 43

• Cromwell 89, Carlton 24

• Fillmore Central 79, Schaeffer Acad. 53

• Hayfield 66, Lanesboro 26

• Le Sueur-Henderson 65, St. Clair 63

• Minn. Valley Luth. 71, New Ulm Cath. 43

• Mountain Iron-Buhl 86, Int. Falls 45

• NR-H-E-G 72, Blue Earth Area 63

• Perham 66, New York Mills 54

• Proctor 44, Esko 25

• Sebeka 74, Swanville 40

• South Ridge 57, Hill City/Northland 35

• Staples-Motley 77, Aitkin 49

gymnastics • Girls

METROPOLITAN AREA

• St. Louis Park 124.575, Mpls. South 104.95, Mpls. Roosevelt 73.35. All-around: Jordan Dolinar, St. Louis Park, 31.375.

hockey • BOYS

ST. PAUL CITY

• Johnson at Highland Park

MINNESOTA

• Duluth East 5, Duluth Denfeld 4

• Waseca 8, Redwood Valley 2

hockey • GIRLS

SUBURBAN EAST

• East Ridge at White Bear Lake

MINNESOTA

• Proctor/Hermantown 3, Duluth 2

• Thief River Falls 7, Crookston 5

SUMMARIES

BASKETBALL • BOYS

Annandale 68, Kimball 37

Kimball 12 25-37

Annandale 38 30-68

Kimball: C. Gustafson 13, Hickman 8, Young 5, Jansky 3, Becker 2, Stang 2, T. Gustafson 2, Binsfeld 2. Annandale: Gagnon 14, Purcell 13, Bachel 9, Meyer 9, Braun 7, Miller 5, Jones 4, Fobbe 3, Spaulding 2, Diedrick 2.

Glencoe-Silver Lake 75, Belle Plaine 61

Belle Plaine 34 27-61

Glencoe-Silver Lake 36 39-75

Belle Plaine: Morrison 17, Gregory 10, Kahle 8, Fisel 6, Kruger 5, Tolbert 4, Luskey 4, Boblitt 3, Schumacher 2, Corbitt 1, Mulroy 1. Glencoe-Silver Lake: Schwirtz 21, Jaskowiak 17, Uecker 12, Christianson 11, Klockmann 8, Lemke 3, Mickolichek 2, Schmidt 1.

Holy Family 75, Dassel-Cokato 44

Holy Family 40 35-75

Dassel-Cokato 17 27-44

Holy Family: Kirsch 13, Thompson 12, Seck 11, Hendler 10, Torborg 8, McNulty 8, Stedronsky 5, Johnson 2, Quinn 2, Lund 2, Warmka 2. Dassel-Cokato: Asplin 17, Gillman 10, Ortquist 5, Jorgensen 4, Smock 4, Miller 4.

New Prague 56, Blaine 55

Blaine 27 28-55

New Prague 26 30-56

Blaine: Perreault 13, Kaul 11, Giles 11, Kavi 8, Hicks-Stohl 6, Olson 4, Stepanek 2. New Prague: Johnson 22, Eckstein 19, Shymek 7, Traxler 6, Callahan 2.

BASKETBALL • GIRLS

Belle Plaine 64, Glencoe-Silver Lake 50

Belle Plaine 31 33-64

Glencoe-Silver Lake 21 29-50

Belle Plaine: Schmidt 22, Johnson 19, Lenz 10, Struck-Schmitz 8, Ziemke 3, Lenz 2. Glencoe-Silver Lake: Hansch 13, Monahan 13, Guerrero 8, Christianson 7, Sonju 4, Petersen 4, Metcalf 1.

Foley 64, Spectrum 57

Spectrum 27 30-57

Foley 32 32-64

Spectrum: Thompson 27, Elrod 10, Foell 9, Schreifels 7, Smith 2, Ritter 2. Foley: Hermanson 24, Mazacek 14, Teff 8, Gross 6, Hageman 4, Beier 3, Grudem 2, Peschl 2, Belanger 1.

Rogers 66, Osseo 63

Osseo 26 37-63

Rogers 23 43-66

Osseo: Kline 19, Wilson 17, Holman 8, Choi 6, Walters 5, Brack 5, Sampy 3. Rogers: Fuller 16, Glad 15, Brenning 11, Maciej 11, Karels 8, Buzzelle 3, Jensen 2.

HONOR ROLLS

WRESTLING

Listed are Metropolitan Area wrestlers with 16 or more reported victories. Cutoff for next week will be 18 victories

106 POUNDS

Alex Braun, Woodbury 24-5

Koy Buesgens, New Prague 23-1

Austin Laudenbach, Apple Valley 21-5

Lue Yang, St. Paul Johnson 21-5

Landon Robideau, St. Michael-Alb. 20-3

Cash Raymond, Simley 18-6

Connor Warren, Shakopee 17-8

Jeremiah Vanacker, Forest Lake 16-3

Alex Torres, Waconia 16-6

113 POUNDS

Blake West, Shakopee 29-1

Colton Bornholdt, New Prague 21-4

Reid Nelson, Simley 20-5

Hunter Frost, Farmington 20-9

Jacob Aho, Forest Lake 19-4

Parker Janssen, St. Michael-Alb. 19-4

Logan Lindquist, Cambridge-Isanti 17-8

Grant Pierce, Hutchinson 16-4

120 POUNDS

Paxton Creese, Shakopee 28-1

Matt Hogue, Stillwater 21-2

Colby Dunkel, New Prague 20-6

Yim-Leej Yang, St. Paul Johnson 20-6

John Babineau. Andover 19-3

Carter Ban, Anoka 18-3

Landon Nebel, Edina 18-4

Zach Hanson, Lakeville North 16-1

Jacob Maas, Mound-Westonka 16-5

126 POUNDS

Pierson Manville, Shakopee 34-1

Joey Novak, New Prague 23-5

Chase DeBlaere, Simley 22-2

Brendan Howes, Anoka 22-3

Will Bents, Woodbury 22-5

Derek Cardinal, Forest Lake 20-0

Bradee Dwinell, Waconia 20-9

Soni Soukchalen, St. Paul Johnson 18-5

Javon Taschuk, Stillwater 17-4

Jed Wester, St. Michael-Alb. 16-2

132 POUNDS

Ben Lunn, Shakopee 26-1

Charlie Dojan, Irondale/SLP/StA 20-1

Seth Nebel, Edina 20-3

Bradley Howes, Anoka 18-5

Reid Ballantyne, Stillwater 17-1

Tristan Lang, Hutchinson 17-3

Max Johnson, Maple Grove 17-6

Cade Johnson, Woodbury 17-8

Josh Wagener, Waconia 17-10

Zeph Yang, Park Center 16-2

Travis Smith, St. Michael-Alb. 16-5

Nick Lattery, Coon Rapids 16-9

138 POUNDS

Ryan Cripe, Lakeville South 22-6

Ryam Sokol, Simley 21-2

Pedro Velazquez, Chaska/Chan 21-5

Cole Becker, St. Michael-Alb. 20-4

Nick Novak, New Prague 20-4

Seth Bakken, Shakopee 17-8

Roman Gilbert, Eastview 16-5

145 POUNDS

Riley Quern, Shakopee 27-8

Trey Kruse, Stillwater 22-0

Cael Berg, Simley 20-4

Luke Peterson, Farmington 18-2

Clint Garritty, Brooklyn Center/CA 18-3

Malachi Johnson, Edina 18-4

Alex Kowalchyk, Coon Rapids 17-3

152 POUNDS

Sam Treml, Shakopee 22-5

Jude Link, Dassel-Cokato/Litch 20-1

Hunter Lyden, Stillwater 20-1

Willie Bastyr, Lakeville South 19-3

Chase Bloomquist, Prior Lake 19-5

Jonah Hayes, St. Michael-Alb. 19-5

Reid Lawrence, Mahtomedi 18-1

Wil Yasseri, Rogers 18-6

Jan Hernandez-Soto, Mpls. Henry 17-6

Jonah Hylton, Centennial 17-6

Gabe Scott, St. Agnes 16-1

160 POUNDS

Dylan Anderson, Apple Valley 20-4

Brendan Dunagan, Mounds View 20-4

Tyler Raway, Forest Lake 20-4

Austin Hamel, Farmington 20-6

Bryce Fitzpatrick, Mahtomedi 18-1

Seth Anderson, Mound-Westonka 17-4

Landon Duval, Simley 17-5

D.J. Smith, Shakopee 17-7

Demetrius Seals, Coon Rapids 16-6

Hayden LeMonds, St. Michael-Alb. 16-6

170 POUNDS

Max McEnelly, Waconia 26-1

Nolan Wanzek, Simley 20-4

Carl Leuer, St. Michael-Alb. 19-4

Zach Thomas, Coon Rapids 19-5

Rowan Jungling, Anoka 19-6

Ross Meskimen, Rogers 19-7

Isaiah Bettinger, Centennial 17-4

Jaden Dukes, Lakeville South 17-5

Ian Wilsey, Mahtomedi 16-4

182 POUNDS

Brock Rinehart, Woodbury 26-0

Roman Rogotzke, Stillwater 20-3

Wyatt Lidberg, St. Michael-Alb. 20-4

Gavin Nelson, Simley 19-3

Jake Trachte, New Prague 19-4

Joey Lipinski, St. Francis 17-5

Nate Kujawa, Mahtomedi 16-4

195 POUNDS

Quayin Short, Simley 21-1

Bram Fitzsimonds, Waconia 21-7

Will Busch, New Prague 19-6

Jade Trelstad, Shakopee 18-8

Beau Nelson, Dassel-Cokato/Litch 16-5

Easton Johnson, Cambridge-Isanti 16-6

220 POUNDS

Joey Johnson, Shakopee 33-2

Bennett Tabor, Simley 21-0

Pedro Castillo, Forest Lake 20-4

Mason Burrows, Woodbury 17-7

Cody Kurth, Hutchinson 16-3

285 (Heavyweight)

Gavin Layton, Coon Rapids 23-0

Tommy Johnson, Shakopee 22-4

Tyler Nebelung, Anoka 22-4

Connor Bleymeyer, Chisago Lakes 17-4

Evan Anderson, New Prague 17-7

GYMNASTICS

The top individual in each event in the metro this season

ALL-AROUND

Becca Green, Annandale 38.50

Bella Frattalone, Mahtomedi 38.325

Char Morke, Cambridge-Isanti 37.70

Avery Doman, Rosemount 37.675

Nadia Abid, Maple Grove 37.65

Grace Treanor, Wayzata 37.55

Anna Altermatt, Lakeville North 37.225

Adreanna Willodson, Anoka 37.15

Kate Ryan, Mahtomedi 36.925

Cassie Kahrer, East Ridge 36.90

Alayna Schloeder, Rockford 36.825

Ashley Goodlund, Lakeville No. 36.60

Rachel Steiner, Lakeville North 36.45

Anna Mielke, Wtwn-Myr/M-W 36.425

Ciboney Reglos, Hopkins 36.35

Livia Dombeck, St. Michael-Alb. 36.30

Kelsey Neff, Edina 36.30

Jaelyn Sorenson, Elk River 36.30

Lauren Foyt, Rosemount 36.00

VAULT

Bella Frattalone, Mahtomedi 9.70

Anna Altermatt, Lakeville North 9.65

Becca Green, Annandale 9.65

Cassie Kahrer, East Ridge 9.60

Rachel Steiner, Lakeville North 9.60

Adreanna Willodson, Anoka 9.60

Kaylee Bateman, Irondale/MV 9.575

Nadia Abid, Maple Grove 9.50

Lexi Corcoran, East Ridge 9.45

Sasha Thompson, Maple Grove 9.45

Livia Dombeck, St. Michael-Alb. 9.40

Abby Rekstad, Elk River 9.35

Avery Doman, Rosemount 9.25

Lauren Foyt, Rosemount 9.25

Faith Green, Rosemount 9.25

T. Beyioku-Alase, Champlin Pk 9.25

Kate Ryan, Mahtomedi 9.20

UNEVEN BARS

Becca Green, Annandale 9.80

Bella Frattalone, Mahtomedi 9.65

Char Morke, Cambridge-Isanti 9.55

Rachel Steiner, Lakeville North 9.55

Kelsey Neff, Edina 9.50

Sophie Hoang, Eden Prairie 9.45

Adison Dack, Northfield 9.40

Anna Altermatt, Lakeville North 9.35

Grace Treanor, Wayzata 9.35

Avery Doman, Rosemount 9.30

Ashley Goodlund, Lakeville No. 9.30

Livia Dombeck, St. Michael-Alb. 9.25

Ciboney Reglos, Hopkins 9.25

Emma Saksa, Chapmlin Park 9.175

Kate Ryan, Mahtomedi 9.125

BALANCE BEAM

Avery Doman, Rosemount 9.70

Becca Green, Annandale 9.70

Nadia Abid, Maple Grove 9.65

Ciboney Reglos, Hopkins 9.60

Char Morke, Cambridge-Isanti 9.50

Abby Rekstad, Elk River 9.50

Bella Frattalone, Mahtomedi 9.475

Jaelyn Sorenson, Elk River 9.45

Ashley Goodlund, Lakeville No. 9.40

Kelsey Neff, Edina 9.35

Kate Ryan, Mahtomedi 9.35

Grace Treanor, Wayzata 9.325

Adreanna Willodson, Anoka 9.25

A. Pietruszewski, Irondale/MV 9.225

Sasha Thompson, Maple Grove 9.175

Faith Green, Rosemount 9.15

FLOOR EXERCISE

Grace Treanor, Wayzata 9.80

Cassie Kahrer, East Ridge 9.70

Adreanna Willodson, Anoka 9.70

Bella Frattalone, Mahtomedi 9.675

Livia Dombeck, St. Michael-Alb. 9.65

Char Morke, Cambridge-Isanti 9.65

Nadia Abid, Maple Grove 9.625

Kelsey Neff, Edina 9.60

Elena Cantwell, Minnetonka 9.55

Kenzi Kluge, Eden Prairie 9.55

Ashley Goodlund, Lakeville No. 9.525

Avery Doman, Rosemount 9.525

Anna Altermatt, Lakeville North 9.45

Becca Green, Annandale 9.45

T. Beyioku-Alase, Champlin Pk 9.425

Emma Saksa, Champlin Pk 9.425

Faith Green, Rosemount 9.40

Rachel Steiner, Lakeville North 9.40

Lauren Foyt, Rosemount 9.35

Laney Gunderson, White Bear Lk 9.35

Grace Squires, White Bear Lk 9.275

Kate Ryan, Mahtomedi 9.275

Kaylee Batemann, Irondale/MV 9.25

Savannah Huber, Mahtomedi 9.25

Sasha Thompson, Maple Grove 9.25