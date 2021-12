Share on Pinterest

WEDNESDAY

BASKETBALL • BOYS

METROPOLITAN AREA

• Lakeville North 79, New Prague 62

• Legacy Christian 95, Park Christian 68

• St. Anthony 81, Hill-Murray 59

AUGSBURG HOLIDAY CLASSIC

Semifinals

• Hopkins 78, Forest Lake 58

• Mpls. Southwest 72, Big Lake 57

Consolation semifinals

• Duluth East 63, Cambridge-Isanti 45

• Mpls. Washburn 78, St. Paul Johnson 75

BURNSVILLE TOURNAMENT

First round

• Two Rivers 56, Kasson-Mantorville 53

• Burnsville vs. Faribault

CAPITAL CITY CLASSIC

First round

• Armstrong 63, Owatonna 61

• Holy Angels 54, Benilde-SM 50

• Mound Westonka 64, St. Paul Central 50

• St. Thomas Academy 57, Waconia 54

• South St. Paul 88, Richfield 53

• Wayzata 80, Osseo 53

CROSBY-IRONTON TOURNAMENT

Second round

• Deer River 86, Fond du Lac Ojibwe 72

• Breck vs. Crosby-Ironton

CRUSADER CLASSIC

Semifinals

• Moose Lake-WR 59, St. Cloud Cathedral 54

• Spectrum 70, Milaca 67

Consolation semifinals

• Litchfield 40, Melrose Area 38

• Royalton 76, Concordia Academy 75

EAST RIDGE HOLIDAY CLASSIC

First round

• Cretin-DH 65, Lakeville South 61

• East Ridge 74, Minnehaha Academy 51

• Eastview 72, Woodbury 65

• Rosemount 66, North St. Paul 38

EDEN PRAIRIE TOURNAMENT

Second round

• Eden Prairie 83, Edina 65

• Shakopee 84, Chaska 58

GEORGE FLOYD MEMORIAL CLASSIC

Championship

• Park Center 67, Mpls. North 55

GRANITE CITY CLASSIC

First round

• Albany 79, Southwest Christian 52

• Becker 61, Hutchinson 59

• Buffalo 61, Elk River 57

• Cass Lake-Bena 64, Ashby 49

• Cooper 77, Farmington 73

• Minnetonka 81, Maple Grove 74

• Monticello 76, Blaine 69

• North Branch 70, Delano 69

• Orono 76, St. Francis 58

• Princeton 75, Alexandria 65

• St. Cloud Tech 92, St. Cloud Apollo 52

• St. Michael-A. 51, Sauk Rapids-Rice 40

• Sartell-SS 57, Spring Lake Park 54

• Stillwater 85, Champlin Park 72

• Annandale vs. Providence Academy

• Holy Family vs. Rocori

• Nevis vs. North Woods

• Osakis vs. Rockford

• Prior Lake vs. Rogers

HASTINGS TOURNAMENT

Semifinals

• Irondale 80, Prescott (Wis.) 76

• St. Louis Park 70, Hastings 51

HOWARD LAKE-W-W TOURNAMENT

Semifinals

• Hope Academy 72, Howard Lake-W-W 71

• East Central vs. Plainview-E-M

MOORHEAD TOURNAMENT

Third place

• Breckenridge vs. Zimmerman

Championship

• Moorhead 75, Roseville 53

MOUNDS PARK TOURNAMENT

Second round

• Kaleidoscope 66, Mounds Park 62

NORTH STAR STATE SHOWCASE

Semifinals

• Columbia Heights 88, Superior (Wis.) 72

• Hibbing 79, Duluth Denfeld 77

Consolation semifinals

• Badger-Greenbush-MR 67, Red Lake 58

• Warroad 51, Grand Rapids 50

NORWOOD YA TOURNAMENT

Semifinals

• BOLD vs. Norwood Young America

• Heritage Christian vs. Watertown-M.

ROCHESTER ROTARY CLASSIC

Second round

• Roch. Century 47, Stewartville 45

• Roch. John Marshall 50, Byron 48, OT

• Roch. Lourdes 49, N. Richmond (Wis.) 44

• Roch. Mayo 70, Lake City 63

• St. Croix C. (Wis.) 65, St. Croix Prep 48

ST. AGNES TOURNAMENT

Semifinals

• St. Agnes 99, West Lutheran 61

• St. Paul Humboldt 73, Comm. of Peace 54

TARTAN TOURNAMENT

Blue Division • First round

• Mankato West 48, White Bear Lake 44

• Park of Cottage Grove 66, Andover 56

Silver Division • Semifinals

• Eagan vs. Fridley

• Northfield vs. Tartan

THE VILLAGE WINTER CLASSIC

First round

• St. Anthony 81, Hill-Murray 59

• Mpls. Edison vs. St. Paul Highland Park

WILLMAR CLASSIC

First round

• Barnesville 57, C. Minn. Christian 46, OT

• Dassel-Cokato 74, MACCRAY 70

• Redwood Valley 76, Willmar 68

• Lac qui Parle Valley vs. New London-S.

BASKETBALL • GIRLS

METROPOLITAN AREA

• Andover 64, New Prague 59

• Benilde-SM 65, Cristo Rey Jesuit 13

• Cherry 70, Columbia Heights 34

• Legacy Christian 44, Park Christian 31

• New Life Academy 53, Blake 40

• Visitation 60, St. Paul Central 36

CRUSADER CHRISTMAS CLASSIC

Semifinals

• Litchfield 62, St. Cloud Cathedral 48

• Melrose Area 64, Concordia Academy 57

GRANITE CITY CLASSIC

First round

• Anoka 59, Duluth East 56

• Cambridge-Isanti 57, Alexandria 52

• Cass Lake-Bena 64, Holdingford 56

• Champlin Park 53, Lakeville South 48

• Foley 51, Annandale 42

• Holy Family 64, Pierz 34

• Minnetonka 86, Becker 45

• Mountain Iron-Buhl 72, Belgrade-B-E 18

• Pine City 44, Big Lake 40

• Providence Academy 55, Albany 32

• Rockford 52, Tartan 40

• Sartell-St. Stephen 50, Buffalo 35

HILL-MURRAY TOURNAMENT

Second round

• Hutchinson 65, Mahtomedi 54

• St. Paul Como Park 73, Fridley 61

• Wayzata 60, Forest Lake 25

MONTICELLO INVITATIONAL

Second round

• Grand Rapids 61, St. Francis 26

• Monticello 73, Sauk Rapids-Rice 56

• Orono 50, Chisago Lakes 34

• Proctor 63, Princeton 53

MOUNDS PARK TOURNAMENT

Third place

• St. Paul Humboldt 64, Nova Classical 30

Championship

• St. Croix Prep 61, Mounds Park 53

NORWOOD YA TOURNAMENT

Semifinals

• Jordan 59, Norwood Young America 32

• BOLD vs. Dassel-Cokato

PARK CENTER SHOWCASE

Second round

• Chaska 65, Eden Prairie 59

• St. Louis Park 68, Irondale 34

PEQUOT LAKES TOURNAMENT

Semifinals

• Mora 62, Minneapolis North 51

• Park Rapids vs. Pequot Lakes

PERHAM TOURNAMENT

First round

• Sauk Centre 47, Perham 43

• Waconia 73, Barnesville 66

ROCHESTER ROTARY CLASSIC

Second round

• Bl. Jefferson 53, Roch. John Marshall 48

• Bl. Kennedy 48, Roch. Century 36

• Lake City 50, White Bear Lake 42

• Roch. Mayo 58, Byron 49

• Rosemount 61, Roch. Lourdes 42

• Stewartville 76, N. Richmond (Wis.) 37

• Totino-Grace 68, Owatonna 62

ROSEVILLE HOLIDAY CLASSIC

Second round

• Eagan 59, Maranatha 38

• East Ridge 54, Eastview 36

• Roseville 55, Centennial 52

• Coon Rapids vs. Hawley

ST. MICHAEL-A. TOURNAMENT

Second round

• Rogers 60, Edina 48

• St. Michael-Albertville 79, Chanhassen 55

SOUTH ST. PAUL HOLIDAY SHOOTOUT

First round

• Park of Cottage Grove 68, Two Rivers 35

• Woodbury 60, South St. Paul 49

HOCKEY • BOYS

METROPOLITAN AREA

• Blaine 4, Forest Lake 3, OT

• Cambridge-Isanti 4, Greenway 1

• Gentry Academy 3, Alexandria 2

• Hermantown 6, Orono 0

• Osseo 8, International Falls 4

B.I.G. TRADITION

Semifinals

• Andover 2, Hill-Murray 1

• Blake 5, Champlin Park 3

Consolation semifinals

• Centennial 8, Cloquet-Esko-Carlton 0

• Cretin-Derham Hall 3, Rosemount 1

BILL McGANN HOLIDAY CLASSIC

Semifinals

• Mora/Milaca 9, Minnehaha 2

• Proctor 4, Red Lake Falls 2

Consolation semifinals

• North Shore 2, Ely 1

• Somerset (Wis.) 10, Moose Lake Area 2

GRANITE CITY TOURNAMENT

Second round

• Monticello 3, River Lakes 2

• Providence Academy 3, St. Cloud 2

• St. Cloud Cathedral 4, Sauk Rapids-R. 0

• Sartell-St. Stephen 7, Litchfield/D-C 4

HERB BROOKS HOLIDAY CLASSIC

Gold Division • Fifth place

• Park of CG 3, SW Christian/Richfield 2, OT

Third place

• Mankato East/Loyola 4, Breck 3

Championship

• Holy Angels 4, Minneapolis 3, OT

Silver Division • Seventh place

• Marshall 9, Winona Cotter 0

Fifth place

• Northern Edge 6, Princeton 3

Third place

• Simley 3, St. Paul Academy 1

Championship

• Eau Claire North (Wis.) 4, Pine City 1

HERITAGE HOLIDAY CLASSIC

Semifinals

• Anoka 3, Apple Valley 0

• Duluth Denfeld 7, Owatonna 0

Consolation semifinals

• Irondale 7, Mankato West 2

• Spring Lake Park 5, Burnsville 4

HIBBING TOURNAMENT

Second round

• Mound Westonka 4, Hibbing/Chisholm 1

HOCKEY FOR LIFE CLASSIC

Second round

• Eden Prairie 4, Chaska 1

• Edina 6, Prior Lake 2

• Lakeville North 5, Totino-Grace 2

• Moorhead 5, St. Thomas Academy 4, OT

ROCHESTER KIWANIS FESTIVAL

Blue Division • Second round

• Albert Lea 3, Luverne 2, OT

• Bl. Kennedy 7, Roch. Lourdes 0

ROSEAU HOLIDAY CLASSIC

Third place

• Minot (N.D.) 2, St. Louis Park 1, OT

Championship

• Roseau 5, Mahtomedi 1

SHAKOPEE HOLIDAY SHOWCASE

Second round

• Chanhassen 4, Tartan 0

• East Ridge 2, Shakopee 1

SOUTH ST. PAUL PREMIER

Fifth place

• Hopkins 2, South St. Paul 0

Third place

• Bloomington Jefferson 5, Eagan 2

Championship

• Hastings 6, Woodbury 1

TRADITION AT THE PARK

Second round

• Benilde-St. Margaret's 3, Maple Grove 2

• Lakeville South 5, Stillwater 0

• Rogers 2, Holy Family 0

• Wayzata 4, St. Michael-Albertville 2

HOCKEY • GIRLS

ARMSTRONG/COOPER HOLIDAY CLASSIC

Quarterfinals

• Armstrong/Cooper 8, North Shore 2

• Bemidji 4, Princeton 0

• Fergus Falls 5, Two Rivers/St. Paul 0

• Osseo/PC 4, Bl. Jefferson 0

BLAKE/BRECK HOLIDAY TOURNAMENT

Second round

• Blake 5, Centennial 3

• Gentry Academy 4, Breck 0

• Holy Family 4, Hill-Murray 1

BURNSVILLE HOLIDAY CLASSIC

Third round

• Apple Valley 2, Park of CG 0

• Burnsville 3, Hastings 0

HERB BROOKS HOLIDAY CLASSIC

Gold Division • Seventh place

• Western Wisconsin 6, Northern Tier 2

Fifth place

• Mounds View 2, Duluth 1

Third place

• Delano/Rockford 3, River Lakes 1

Championship

• Proctor/Hermantown 1, Rogers 0

Silver Division • Seventh place

• Milwaukee U. (Wis.) 7, Detroit Lakes 0

Fifth place

• Buffalo 4, Waconia 1

Third place

• Moose Lake Area 4, Pine City Area 0

Championship

• Luverne 5, Marshall 1

KAPOSIA CLASSIC

Quarterfinals

• Champlin Park/CR 5, Elk River 0

• Roseville 4, Prior Lake 1

• South St. Paul 4, Hibbing/Chisholm 1

• Woodbury 4, Eagan 3

LOUIS SCHMITZ HOLIDAY CLASSIC

Second round

• East Ridge 5, Farmington 4, OT

• Northfield 3, Lakeville North 1

• Owatonna 2, New Prague 2, OT

(Owatonna wins shootout, 2-1)

• Simley 4, Hudson (Wis.) 0

MID-WINTER BORDER BATTLE

Second round

• Anoka 5, Hopkins/St. Louis Park 2

• Blaine 4, White Bear Lake 0

• Lakeville South 6, Forest Lake 1

MID-WINTER MELTDOWN

Semifinals

• Benilde-St. Margaret's 4, Eden Prairie 0

• North Wright County 6, Roseau 0

Consolation semifinals

• Chaska/Chanhassen 4, Minneapolis 1

• Cretin-Derham Hall 7, Shakopee 2

MORRIS/BENSON AREA TOURNAMENT

Third place

• Prairie Centre 5, International Falls 0

Championship

• Litchfield/D-C 10, Morris/Benson Area 1

WALSER INVITATIONAL

Seventh place

• Alexandria 3, Grand Rapids/Greenway 1

Fifth place

• Wayzata 3, Moorhead 0

Third place

• Edina 3, Maple Grove 0

Championship

• Andover 4, Minnetonka 3

SUMMARIES

BASKETBALL • BOYS

Albany 79, Southwest Christian 52

Southwest Christian 28 24-52

Albany 41 38-79

Southwest Christian: Br. Beckering 27, Zimmerman 12, Simonson 4, Arnold 2, Be. Beckering 2, Newell 2, Schmidt 2, Riddle 1. Albany: Birr 18, Grass 16, Hanby 10, Imigite 9, Borjerding 8, Goebel 8, Barker 5, Holm 3, Reis 2.

Armstrong 63, Owatonna 61

Owatonna 22 39-61

Armstrong 30 33-63

Owatonna: Dushek 23, Burmester 12, B. Williams 7, Creger 5, Heartman 4, Vick 4, Walter 3, N. Williams 3. Armstrong: P. Newbern 17, Mogire 10, S. Newbern 10, Skram 9, Garner 8, Jones 5, Kuempel 4.

Becker 61, Hutchinson 59

Becker 26 35-61

Hutchinson 35 24-59

Becker: Seavert 17, Paumen 15, Weiss 10, Berglund 8, Bengtson 6, Hendricks 5. Hutchinson: Rensch 27, Starke 11, Verhasselt 9, Elliot 6, Hutson 6.

Cretin-Derham Hall 65, Lakeville South 61

Cretin-Derham Hall 35 30-65

Lakeville South 27 34-61

Cretin-Derham Hall: Holloman 23, Cain 17, Melchior 14, Little 6, Tauer 3, Bollinger 2. Lakeville South: Beauchamp 16, Swanson 11, Baah-yeboah 10, Mast 10, Fliehe 5, Coleman 4, Volk 3, Ressler 2.

Duluth East 63, Cambridge-Isanti 45

Duluth East 37 26-63

Cambridge-Isanti 31 14-45

Duluth East: Nyakundi 13, Lieberz 12, Meyer 12, Kastelic 9, Bement 6, Jenneman 6, Larkin 3, Miller 2. Cambridge-Isanti: Jones 15, Bickford 11, Skoglund 11, Gusk 3, Ludwig 3, Shrider 2.

East Ridge 74, Minnehaha Academy 51

East Ridge 38 36-74

Minnehaha Academy 23 28-51

East Ridge: Blue 29, Mattes 25, Koch 10, Theis 5, Koland 2, Schliesman 2, Bern 1. Minnehaha Academy: Aligbe 25, Miller 17, Dilliard 4, Cortes-Weiss 3, Barnes 2.

Eastview 72, Woodbury 65

Woodbury 32 33-65

Eastview 30 42-72

Woodbury: Narum 21, Rohrer 20, Maier 13, Nde 4, Bolin 3, Cobb Butler 2, Laprairie 2. Eastview: Scales 20, Kloss 13, Ambrose 11, Hassan 9, Bolger 7, Batala 6, Adams 3, Adams 3.

Eden Prairie 83, Edina 65

Eden Prairie 46 37-83

Edina 40 25-65

Eden Prairie: Smith 27, Obiazor 21, Bojang 13, Frisch 12, Taylor 4, Flom 3, Weisshaar 2, Mertens 1. Edina: Hanson 20, Jobe 19, Helgren 14, Molhoek 6, Dickey 3, Deets 2, Erlandson 1.

Holy Angels 54, Benilde-St. Margaret's 50

Benilde-St. Margaret's 18 32-50

Holy Angels 32 22-54

Benilde-St. Margaret's: Carter 12, Daisy 12, Best 11, Keita 5, Iljadimbola 3, Wilson 2. Holy Angels: Issa 18, Smith 10, Boehm-Peterson 7, Johnson 7, Scroggins 6, Boarman 4, Akerson 2.

Hopkins 75, Forest Lake 58

Forest Lake 27 31-58

Hopkins 33 42-75

Forest Lake: Bartlett 23, Waldoch 17, Dumonceaux 9, Olson 9. Hopkins: O'Hara 25, Wilson 15, Nnaji 14, Sappington 9, Moore 7, Hoffman 5.

Irondale 80, Prescott (Wis.) 76

Irondale 48 32-80

Prescott (Wis.) 42 34-76

Irondale: Gomez 23, Izuora 20, Dedominces 12, Anthony 11, Marcellus 7, Baker 5, O'Brien 2. Prescott (Wis.): Malmlov 27, Wallin 22, Stuart 9, Syverson 9, Rohl 6, Block 3.

Kaleidoscope 66, Mounds Park 62

Kaleidoscope 31 35-66

Mounds Park Academy 34 28-62

Kaleidoscope: Kargel 27, Jude 21, Aasen 9, Schwab 6, Sieber 3. Mounds Park Academy: Kent-Landrum 18, Messner 18, Dimopoulos 8, Hudock 7, Green 6, Said 3, Jones 2.

Lakeville North 79, New Prague 62

Lakeville North 38 41-79

New Prague 27 35-62

Lakeville North: Nolan 23, Robison 16, Winter 16, Manning 8, Vaith 8, Drake 4, Thornton 2, Boe 2. New Prague: Chromy 22, Short 14, Hemann 10, Kudrie 8, Washa 6, Trygestad 2.

Legacy Christian 95, Park Christian 68

Legacy Christian 51 44-95

Park Christian 34 34-68

Legacy Christian: Johnson 41, Strand 24, Wuollet 11, Mulvihill 8, Strand 7, Lindholm 3, Anderson 1. Park Christian: Card 9, Larson 9, Swiers 8, Hultin 7, Kern 7, Strom 7, Bjerke 4, Erkenbrack 4, Tofibam 4, Troyer 3, A. Carlson 2, B. Carlson 2.

Litchfield 40, Melrose Area 38

Melrose Area 11 27-38

Litchfield 22 18-40

Melrose Area: Engelmeyer 18, Anderson 11, Meyer 6, Goihl 3. Litchfield: Weseloh 15, Aller 8, Dietel 5, Pennertz 4, King 3, Draeger 3, Kohls 2.

Mpls. Southwest 72, Big Lake 57

Big Lake 33 24-57

Minneapolis Southwest 36 36-72

Big Lake: Stepp 18, Kunz 11, O'Brien 11, layton 7, Thieke 4, Layton 3, Stuckenholtz 3. Minneapolis Southwest: Elias 12, Senseman-Cassidy 12, Holter 10, Gregerson 10, Engen 10, Farniok 8, Ford 6, Sullivan 2, Boucher 2.

Mpls. Washburn 78, St. Paul Johnson 75

St. Paul Johnson 28 47-75

Minneapolis Washburn 39 39-78

St. Paul Johnson: David 19, Jones 17, Tucker 14, Mays 9, Hale 6, Thomas 6, Graham 4. Minneapolis Washburn: Husby 15, Smith 15, J. Jorgensen 13, Bergman 11, Ramberg 11, Maegi 7, K. Jorgensen 4, Heinemann 2.

North Branch 70, Delano 69

Delano 30 39-69

North Branch 36 34-70

Delano: Strandemo 33, Techam 10, Monke 8, Stewart 7, Krueger 5, Schneider 4, Maschino 2. North Branch: Johnson 26, Schoeberl 11, Murphy 10, Rehm 8, Klein 7, Thauwald 6, Huset 2.

Park Center 67, Mpls. North 55

Minneapolis North 30 25-55

Park Center 31 36-67

Minneapolis North: Wilson 22, Butler 12, Stevens 8, Rich 6, Miamen 4, McCrimmon 3. Park Center: Carrington 35, Torbor 14, Pennebaker 9, Ware 7, Spencer 2.

Princeton 75, Alexandria 65

Alexandria 33 32-65

Princeton 38 37-75

Alexandria: Hoskins 16, Hedstrom 15, Sansted 10, Grove 10, Steffensmeier 7, Grundberg 4. Princeton: Drews 24, Nowak 16, Hallberg 14, Stay 10, Schimming 5, Peterson 3, Williams 3.

Royalton 76, Concordia Academy 75

Concordia Academy 43 32-75

Royalton 37 39-76

Concordia Academy: Greene 31, Levy 21, Schuck 8, Swanson 8, Erickson 4, Olson 3. Royalton: Albright 18, Swenson 17, Carlson 13, Archer 11, Psyck 8, Brezinka 5, Pesta 2, Yourczek 2.

St. Agnes 99, West Lutheran 61

West Lutheran 36 25-61

St. Agnes 52 47-99

West Lutheran: Ronning 22, Veach 13, Bursch 9, Schmidt 8, Sahlin 3, Schuler 2, Ritari 2, Olmanson 2. St. Agnes: Simmons 22, Weber 19, Simmons 12, Plasch 12, Davis 11, Chlebeck 5, Kurschner 5, Simmons 4, Fischer 4, Lopez 4, Kiehl 1.

St. Anthony 81, Hill-Murray 59

Hill-Murray 28 31-59

St. Anthony 45 36-81

Hill-Murray: Daniels 16, Schoenecker 14, Montague 7, Reece 6, Koch 4, Lewis 4, McGurran 3, Berg 2, B. Nicholson 2, M. Nicholson 1. St. Anthony: Siroin 19, Lucas 15, Rodkewich 11, Abdirizak 10, Asai 10, Randle 10, Kitila 4, Culhane 2.

St. Louis Park 70, Hastings 51

St. Louis Park 40 30-70

Hastings 22 29-51

St. Louis Park: Anderson 14, Walsh 14, Dvorak 13, Piehl 12, Donesky 11, Ross 6. Hastings: Mitchell 24, Watson 7, Lee-Dean 6, Bernatz 5, Maher 5, Hubbard 2, Mosher 2.

South St. Paul 88, Richfield 53

South St. Paul 49 39-88

Richfield 37 16-53

South St. Paul: West-Zimpel 16, Harmon 13, Dodd 12, Newsome 12, Moore 11, Moua 10, Harmon 8, Hussein 3, Pendergast 3. Richfield: January 14, Wollmuth 12, Hollins 7, Armstrong 7, Olson 4, Joerger 3, Hewitt 2, Patterson 2, Peake 2.

BASKETBALL • GIRLS

Anoka 59, Duluth East 56

Duluth East 29 27-56

Anoka 24 35-59

Duluth East: Hagen 19, Guenther 14, Zwak 9, DeRosier 8, Franckowiak 3, Stevens 3. Anoka: Freking 22, Lakanen 12, Youngquist 9, Mucangi 8, Tommerdahl 8.

Benilde-SM 65, Cristo Rey Jesuit 13

Cristo Rey Jesuit 3 10-13

Benilde-St. Margaret's 36 29-65

Cristo Rey Jesuit: Hoskin 9, Anderson 3, Fuentes Garcia 1. Benilde-St. Margaret's: Kaspoor 14, McGee 11, Olson 10, Carter 7, Lumpkin 6, Layton 4, Puhl 4, Wells 4, Bishop 3, Decowski 2.

Bl. Jefferson 53, Roch. John Marshall 48

Rochester John Marshall 26 22-48

Bloomington Jefferson 31 22-53

Rochester John Marshall: Meister 16, Haglund 13, Hurt 12, Sa. Mullenbach 5, St. Mullenbach 2. Bloomington Jefferson: Roach 22, Nelson 13, Anderson 7, Chapple 6, Felt 5.

Chaska 65, Eden Prairie 59

Eden Prairie 32 27-59

Chaska 24 41-65

Eden Prairie: Holloway 14, Lenz 13, Moorjani 12, Schlagel 9, Anderson 5, Jones 4, Bamlett 2. Chaska: Sanders 19, Schuelke 17, Heyer 16, Karrmann 8, Heyer 3, Lenzen 2.

Cherry 70, Columbia Heights 34

Cherry 49 21-70

Columbia Heights 23 11-34

Cherry: Serna 18, Mancina 17, Cappo 12, Staples 9, Zgangier 8, Aimonetti 2, Grotberg 2, Ridge 2. Columbia Heights: Bergan 15, Dunn 10, Kyseth 7, Miranda 2.

Eagan 59, Maranatha 38

Eagan 32 27-59

Maranatha 17 21-38

Eagan: Fandre 16, Buslee 10, Iten 9, McCullum 8, Plonski 8, McClary 2, Meisinger 2, Redetzke 2, Wood 2. Maranatha: Salberg-Thornton 15, Dehler 9, Jarnot 9, Lanari 3, Ash-Johnson 2.

East Ridge 54, Eastview 36

Eastview 12 24-36

East Ridge 20 34-54

Eastview: Gardner 12, Flemmons 10, Morris 6, Smith 4, Dayton 2, Maull 2. East Ridge: Christenson 15, Knupp 10, Rekstad 9, Sanneh 8, Wildman 8, Ritzer 4.

Foley 53, Annandale 42

Annandale 18 24-42

Foley 24 29-53

Annandale: Hoeft 12, Campbell 10, Lillehaug 6, Helget 5, Jones 5, Simon 4. Foley: Zawacki 13, Wheeler 12, Beier 9, Hageman 9, Hunt 4, Osborne 4, Baron 2.

Grand Rapids 61, St. Francis 26

Grand Rapids 36 25-61

St. Francis 10 16-26

Grand Rapids: Hamling 25, Lofstrom 14, Jamtgaard 6, Scherping 6, Hostetter 4, Giffen 3, LaPlant 3. St. Francis: Hass 6, Mad. Rothbauer 6, Mak. Rothbauer 6, McDaniel 3, Ogbemudia 3, Johnson 2.

Hutchinson 65, Mahtomedi 54

Mahtomedi 28 26-54

Hutchinson 28 37-65

Mahtomedi: Potthoff 13, Wilson 13, Kletti 9, Centers 6, Greene 6, Gile 4, Stockness 3. Hutchinson: Stamer 25, Beffert 20, Schlueter 10, Watzke 4, McGill 3, Peterson 3.

Monticello 73, Sauk Rapids-Rice 56

Sauk Rapids-Rice 25 31-56

Monticello 28 45-73

Sauk Rapids-Rice: Roesch 18, Paulsen 16, Petermeier 10, Rogholt 6, Felchle 4, Broman 2. Monticello: Hanson 18, Manning 15, Lindberg 11, Smith 10, Voll 6, Skistad 5, Carson 4, Roubinek 4.

Mora 62, Minneapolis North 51

Mora 31 31-62

Minneapolis North 16 35-51

Mora: Pierce 14, Yoder 14, Robb 13, Schritz 8, Kohlgraf 6, Steffen 4, Asmus 3. Minneapolis North: McNeil 24, Robinson 13, Jamison-Travis 5, Puckett 4, Bradley 3, Jackson 2.

New Life Academy 53, Blake 40

Blake 18 22-40

New Life Academy 30 23-53

Blake: Deignan 7, Swigert 7, Hardy 6, Michael-Crushshon 6, Bowles 5, Jones 4, Gregor 3, Michael-Crushshon 2. New Life Academy: Salgado 15, Moseman 12, Hahn 8, Linton-Slettedahl 8, Groeneweg 6, Anderstrom 4.

Orono 50, Chisago Lakes 34

Chisago Lakes 17 17-34

Orono 29 21-50

Chisago Lakes: Erickson 12, Gillach 10, Hempel 7, Saueressig 5. Orono: Knudson 21, Kallenbach 12, McKown 6, Youngs 4, Moore 3, Knooihuizen 2, Kompelien 2.

Park of Cottage Grove 68, Two Rivers 35

Park of Cottage Grove 43 25-68

Two Rivers 21 14-35

Park of Cottage Grove: Jameson 18, Nelson 18, Ambroz 16, Dana 6, Olson 6, Corrigan 2, Samson 2. Two Rivers: Parnell 10, Amundson 9, Kirchner 8, Kirchner 4, Gibson 2, Waters 2.

Pine City 44, Big Lake 40

Big Lake 23 17-40

Pine City 19 25-44

Big Lake: Steen 12, Sternquist 9, Dilger 6, Moyer 6, Moen 5, Polocec 2. Pine City: Jusczak 21, Lind 9, Sell 6, Nascene 5, Belsheim 3.

Proctor 63, Princeton 53

Princeton 24 29-53

Proctor 33 30-63

Princeton: James 25, Tidrick 7, Jungroth 6, Quickstrom 6, Griesert 5, Adickes 2, Meyer 2. Proctor: Rodberg 23, Carlson 19, Jauitoia 10, Tangisn 6, Smith 3, Yost 2.

Rogers 60, Edina 48

Edina 27 21-48

Rogers 23 37-60

Edina: Campbell 14, Stotts 13, Nelson 11, Grussing 10. Rogers: Maciej 18, Buzzelle 12, Moberg 11, Glad 10, Glass 5, Born 2, Heinen 2.

Rosemount 61, Rochester Lourdes 42

Rochester Lourdes 24 18-42

Rosemount 32 29-61

Rochester Lourdes: Adamsen 14, Hopkins 13, Browon 9, Bretton 6. Rosemount: Ratziaff 23, Leenderts 17, Thompson 7, Tauer 6, O'Neil 5, Wilson 3.

Roseville 55, Centennial 52

Centennial 34 18-52

Roseville 25 30-55

Centennial: Cummings 14, Frost 11, McCall 9, Stacy 8, Littlefield 4, Tharp 4, Mulberry 2. Roseville: Mae DeVries 14, Johnston 13, Heffernan 11, Kopp 10, Barnes 5, Sundberg 2.

St. Croix Prep 61, Mounds Park 53

St. Croix Prep 24 37-61

Mounds Park Academy 27 26-53

St. Croix Prep: Schutz 15, White 14, Doely 11, I. Lothenbach 9, Peterson 6, Brown 5, L. Lothenbach 1. Mounds Park Academy: Jakway 31, Pederson 20, Espinosa Splichalova 2.

St. Michael-Albertville 79, Chanhassen 55

Chanhassen 24 31-55

St. Michael-Albertville 41 38-79

Chanhassen: Hake 26, Arnold 13, Hicks 4, Linder 4, Giles 2, Kurzhal 2, Seubert 2, Sweetser 2. St. Michael-Albertville: Johnson 33, Craft 15, Miller 12, Carlson 6, A. Hoselton 6, L. Hoselton 4, Diaz 2, Lindman 1.

St. Paul Como Park 73, Fridley 61

Fridley 30 31-61

St. Paul Como Park 41 32-73

Fridley: Washington 15, Johnson 9, Karsten 9, Gillispie 8, Cochran 7, Jensen 7, Williamson 6. St. Paul Como Park: Porter 17, James 14, Nichols-VanNett 12, Asberry 11, James 11, Walker 5, Dmytruk 3.

St. Paul Humboldt 64, Nova Classical 30

St. Paul Humboldt 34 30-64

Nova Classical 10 20-30

St. Paul Humboldt: Wilson 37, Hobday 16, Mann 8, Soe 3. Nova Classical: Arco 12, Winslow 10, Odegard 6, Akinmusire 2.

Visitation 60, St. Paul Central 36

Visitation 32 28-60

St. Paul Central 14 22-36

Visitation: Johanns 21, Fenlon 10, Wills 9, Sexton 6, Rome 4, Abbott 3, Breyen 3, Nelson 3, Slawin 1. St. Paul Central: Rynkiewich 19, Cordes 10, Murdoch Meyer 2, Northrop-Kiel 2, Thompson 2, Florence 1.

Wayzata 60, Forest Lake 25

Forest Lake 15 10-25

Wayzata 44 16-60

Forest Lake: Krieger 12, Warner 6, Jerde 2, Ostercamp 2, Pitzl 2, Joesting 1. Wayzata: Hawkinson 12, Krzewinski 11, Oberlander 9, Senden 7, Fornshell 6, Weber 6, L. Hyde 5, S. Hyde 2, Wildermuth 2.

Woodbury 60, South St. Paul 49

Woodbury 37 23-60

South St. Paul 25 24-49

Woodbury: Rosenthal 18, Buckhalton 14, Bungarden 12, Henry 8, McCarthy 4, Orbel 4. South St. Paul: McLaughlin 11, Rosebur 11, Skiwra 11, Bauer 7, Waska 5, Bonk 2, Sherry 2.

HOCKEY • BOYS

Andover 2, Hill-Murray 1, OT

Andover 1 0 0 1-2

Hill-Murray 1 0 0 0-1

First: HM-Hardy (Gruba), 2:06. A-Law(Thoreson, Casey), 14:23. Overtime: A-Casey (Thoreson, Gravink ), 5:19. Saves: Andover: Brauns 6-8-5-2-21. Hill-Murray: Erickson 6-3-6-2-17.

Anoka 3, Apple Valley 0

Apple Valley 0 0 0-0

Anoka 1 1 1-3

First: A-Byrnes, 15:14. Second: A-Palmquist (Byrnes), 8:54. Third: A-Huebner (Byrnes, Phelps), 11:06. Saves: Apple Valley: Gilmore 5-13-7-25. Anoka: Haglund 7-4-4-15.

Benilde-St. Margaret's 3, Maple Grove 2

Maple Grove 0 2 0-2

Benilde-St. Margaret's 0 1 2-3

Second: MG-Giuliani (Brink), 7:20. MG-Margenau (Gunderson), 12:14, pp. BSM-Marshall (Gearen), 14:06. Third: BSM-Sarsland, :04, pp. BSM-Giertsen (Gearen, Norris), 12:05. Saves: Maple Grove: Hopp 15-8-0-23. Benilde-St. Margaret's: McElroy 3-14-0-17.

Blaine 4, Forest Lake 3, OT

Forest Lake 1 0 2 0-3

Blaine 1 2 0 1-4

First: B-Mikan (Loftus), 5:22, pp. FL-Nelson (Blanchard), 16:51, pp. Second: B-Mikan (Steffen, Loftus), 8:31, pp. B-Penner, 14:26. Third: FL-Middendorf (Maas, McKinnon), 10:56. FL-Heikkila (Dzurik, Nelson), 12:29. Overtime: B-Urness (Loftus, Penner), 2:12. Saves: Forest Lake: Schaefer 11-13-8-2-34. Blaine: Wallin 10-9-12-1-32.

Blake 5, Champlin Park 3

Champlin Park 1 2 0-3

Blake 1 1 3-5

First: CP-Williams (Anderson, Belleson), 1:17. B-Hughes (Matzke), 14:44. Second: CP-Ronn (Blodgett), 9:05. B-Krenke (Rannow), 11:22, sh. CP-Trombley (Mus, Williams), 11:42, pp. Third: B-Heithoff (Kronick, Chebaclo), 2:43, pp. B-Matzke (Witzke), 6:40. B-Matzke (Svenddal, Heithoff), 11:54, pp. Saves: Champlin Park: Mackeben 10-11-9-30. Blake: Spaeth 8-8-2-18.

Bl. Kennedy 7, Rochester Lourdes 0

Rochester Lourdes 0 0 0-0

Bloomington Kennedy 2 3 2-7

First: B-Dosan, 6:06. B-Manning, 7:34, pp. Second: B-Magnusson (Manning, Danielson), 1:08. B-Keaveny (Renstrom, Coady), 6:37. B-Magnusson (Dosan), 13:52. Third: B-Hauch (Vodovnik), 3:08. B-Dosan (Jost, Deutsch), 7:44. Saves: Rochester Lourdes: Carter-Kleven 16-16-10-42. Bloomington Kennedy: Walton 1-13-3-17.

Cambridge-Isanti 4, Greenway 1

Cambridge-Isanti 0 2 2-4

Greenway 0 1 0-1

Second: CI-Overby (Aljets, O'Donovan), 5:23. G-Jorgenson (Carlson, Springer), 10:16, pp. CI-Brown (Terhell), 16:53. Third: CI-O'Donovan, 13:22. CI-Terhell (Overby, O'Donovan), 14:39. Saves: Cambridge-Isanti: Sibell 7-12-13-32. Greenway: Jurganson 8-19-6-33.

Centennial 8, Cloquet-Esko-Carlton 0

Centennial 3 2 3-8

Cloquet-Esko-Carlton 0 0 0-0

First: C-Pass (Van Tassel, Anderson), 3:23. C-Anderson (Van Tassel, Petersen), 4:36. C-Van Tassel (Hoylo, Hemr), 7:30. Second: C-Carls (Searles, Blair), 7:01. C-Carls, 11:48, sh. Third: C-Blair (Van Tassel, Everson), 6:01, pp. C-LeMay (Wessman, Coenen), 6:50. C-Blair (Schmeck), 14:45. Saves: Centennial: Fuller 2-3-1-6. Cloquet-Esko-Carlton: Abrahamson 9-11-8-28.

Cretin-Derham Hall 3, Rosemount 1

Cretin-Derham Hall 0 1 2-3

Rosemount 0 1 0-1

Second: CDH-J. Fisher (D. Fisher), 1:42. R-Lewis (Campbell, Hendrikson), 7:03. Third: CDH-D. Fisher (McCarthy), 8:44. CDH-D. Fisher (McCarthy), 14:29. Saves: Cretin-Derham Hall: Belak 9-7-12-28. Rosemount: Pasch 8-6-3-17.

East Ridge 2, Shakopee 1

East Ridge 1 1 0-2

Shakopee 0 0 1-1

First: ER-Knutsen (Leyde), 10:35. Second: ER-Kohnen, 1:42. Third: S-Canny (Bumgarner), 15:27. Saves: East Ridge: Hodgins 9-5-8-22. Shakopee: Ungar 8-1-x-9, Huson x-6-9-15.

Edina 6, Prior Lake 2

Edina 0 1 5-6

Prior Lake 1 1 0-2

First: PL-Eiter (Rice), 3:45. Second: PL-Bump, 8:28, sh. E-Fechko (Doll), 16:04. Third: E-VanderVort (Johnson), :53. E-Clark (Fechko, Nevers), 3:06. E-VanderVort (Johnson, Revenig), 9:47. E-Fechko (VanderVort, Wurst), 12:47. E-Doll (Clark, Fechko), 13:57, pp. Saves: Edina: Clarkowski 8-11-13-32. Prior Lake: Boschee 7-11-3-21.

Gentry Academy 3, Alexandria 2

Alexandria 1 1 0-2

Gentry Academy 2 1 0-3

First: GA-Shaw (Hall, Berg), :39. GA-Joshi (Griffin), 2:01. A-Gronholz (Olson, Mulder), 16:19. Second: GA-Berg (Shaw, Rickey), 9:45, pp. A-Lattimer, 14:03. Saves: Alexandria: Pfeffer 12-9-10-31. Gentry Academy: Willson 3-8-4-15.

Grand Rapids 3, Minnetonka 0

Grand Rapids 2 1 0-3

Minnetonka 0 0 0-0

First: GR-Nelson (Drotts, DelGreco), 3:01. GR-Stauffer (DeMars, Mortenson), 15:04. Second: GR-Kerr (Young), 1:16. Saves: Grand Rapids: Gunderson 7-8-3-18. Minnetonka: Motzko 5-2-x-7, McKenzie x-5-2-7.

Hermantown 6, Orono 0

Orono 0 0 0-0

Hermantown 2 3 1-6

First: H-Vieau (Blomdahl), 11:48. H-Kohanski (Plante, Hanson), 16:22. Second: H-Carlson (Plante), 1:37. H-Carlson (Plante), 5:54. H-Blomdahl (Swenson, Kauppinen), 16:20, pp. Third: H-Hanson (Kohanski), 10:59. Saves: Orono: Peyton 14-20-x-34, DeLong x-x-10-10. Hermantown: Opsahl 2-5-6-13.

Hopkins 2, South St. Paul 0

Hopkins 1 0 1-2

South St. Paul 0 0 0-0

First: H-Pullen (Riefsteck, Geiser), 6:44. Third: H-Geiser (Kristal), 3:18. Saves: Hopkins: Davis 10-5-6-21. South St. Paul: Bangura 11-8-16-35.

Irondale 7, Mankato West 2

Irondale 2 4 1-7

Mankato West 1 1 0-2

First: I-Loahr (Woldt), 4:19. I-Kvaal, 6:52. MW-Brunmeier (Essay), 11:42. Second: I-Pearson (Woldt), 1:59. I-Kvaal (Woldt), 8:21. I-Kvaal, 9:08. I-Loahr (Kvaal), 13:44. MW-Rigdon (Murphy), 15:34. Third: I-Loahr, 14:00. Saves: Irondale: Remore 12-3-4-19. Mankato West: Lund 13-11-9-33.

Lakeville South 5, Stillwater 0

Lakeville South 2 3 0-5

Stillwater 0 0 0-0

First: LS-Ludtke (Johnson), 5:29, sh. LS-Willis (Dahms, Miller), 11:35, pp. Second: LS-Pritchard (Miller, Portner), 1:29. LS-Ludtke, 4:58, pp. LS-Guentzel (Johnson), 10:49. Saves: Lakeville South: Hochsprung 4-5-7-16. Stillwater: Anderson 10-8-8-26.

Mankato East/Loyola 4, Breck 3

Breck 1 1 1-3

Mankato East/Loyola 1 3 0-4

First: M-Steindl (Borgmeier, Theuninck), 11:11. B-Greene (Kern, Huotari), 13:26. Second: M-Borgmeier (Theuninck, Steindl), 5:19. M-Prochaska (Frederick), 6:51. B-Miller (Hanson), 13:42. M-Bastian (Prochaska), 16:21. Third: B-Blake (Theissen, Greene), 16:04. Saves: Breck: Thomson 8-6-12-26. Mankato East/Loyola: Brueske 5-8-8-21.

Monticello 3, River Lakes 2

Monticello 2 0 1-3

River Lakes 1 1 0-2

First: M-Dahlheimer (Simon, Simon), :34. M-Bitz (Harris), 4:55. R-Philippi (Blaschko), 11:58. Second: , 16:27. Third: M-Russell (Dunn), 1:49. Saves: Monticello: Biller 8-8-4-20. River Lakes: Cronquist 11-6-7-24.

Moorhead 5, St. Thomas Academy 4, OT

St. Thomas Academy 0 3 1 0-4

Moorhead 2 0 2 1-5

First: M-Stalboerger (Kortan, Schiller), 3:52, pp. M-Reierson (Lindberg, Triggs), 15:29, pp. Second: STA-Kickhofel (Tacheny), 1:44. STA-Candon (Johannson), 4:19. STA-Cronin (Strobel), 8:47. Third: STA-Skahan (Cronin, Stattine), :45, pp. M-Kortan (Reierson, Tweet), 3:17. M-Bentz (Lindberg, Triggs), 14:44. Overtime: M-Triggs (Gramer), 0:52. Saves: St. Thomas Academy: Schoephoerster 11-5-6-1-23. Moorhead: Weigel 6-8-5-0-19.

Mora/Milaca 9, Minnehaha Academy 2

Mora/Milaca 2 7 0-9

Minnehaha Academy 1 1 0-2

First: MM-Ashworth, 1:57. MM-Mitchell (Fore), 10:39. MA-Santiago, 14:47. Second: MA-Eide (Degan, Sayler), 1:46. MM-Mitchell (Kritzeck, Fore), 2:33, pp. MM-Mitchell (Kritzeck, Szucs), 2:55. MM-Mitchell (Ashworth, Fore), 6:57, pp. MM-Szucs, 7:47. MM-Mitchell (Fore, Stillday), 10:26. MM-Neyssen (Anderson, Kritzeck), 13:59. MM-Donaghue, 14:41. Saves: Mora/Milaca: Patrin 8-5-x-13, Diethelm x-x-10-10. Minnehaha Academy: Anderson 11-11-x-22, Swenson x-x-3-3.

Mound Westonka 4, Hibbing/Chisholm 1

Mound Westonka 0 1 3-4

Hibbing/Chisholm 1 0 0-1

First: H-Janezich (Kubena, Lehman), 2:16. Second: M-Erickson, 2:00. Third: M-Krebsbach (Doshan, Erickson), 5:58. M-Doshan (Krebsbach), 16:18. M-Doshan (Krebsbach, Hansberger), 16:49. Saves: Mound Westonka: Evenson 3-8-4-15. Hibbing/Chisholm: Boyer 8-x-x-8, Radovich x-3-10-13.

Northern Edge 6, Princeton 3

Northern Edge 1 1 4-6

Princeton 2 0 1-3

First: P-Nelson (Baumann), 1:17. P-Gibbs (Bratulich), 7:25. NE-Ripley, 9:00. Second: NE-Ripley (Iacono), 2:49. Third: NE-Iacono (Dubois), 2:28, pp. NE-Thorson (Sabby, Ripley), 4:09. NE-Croal (Langevin, Iacono), 7:11. P-Baumann (Nelson), 10:42. NE-Croal, 14:03. Saves: Northern Edge: Kolb 9-13-17-39. Princeton: Koecher 13-10-13-36.

Park of CG 3, SW Christian/Richfield 2, OT

SW Christian/Richfield 0 1 1 0-2

Park of Cottage Grove 1 1 0 1-3

First: P-Rudh (Janski, Strand), 13:53. Second: P-Lucio (Janski, Rudh), 0:29. S-Greiner (Hardacre, Best), 2:40. Third: S-Bendell (Anderson, Haugen), 4:28, pp. Overtime: P-Strand (Rudh), 4:30. Saves: Southwest Christian/Richfield: Kamp 6-8-8-2-24. Park of Cottage Grove: Harden 9-7-10-1-27.

Providence Academy 3, St. Cloud 2

Providence Academy 2 0 1-3

St. Cloud 1 1 0-2

First: PA-Lewis (Wehmann, Owen), 2:30. PA-Anderson (Lewis), 10:52, pp. SC-Cumming (Gronseth), 13:53. Second: SC-O'Donnell (Shyiak), 11:20. Third: PA-Wehmann (Lewis, Owen), :56, pp. Saves: Providence Academy: Miest 10-9-15-34. St. Cloud: Condon 4-8-5-17.

Sartell-St. Stephen 7, Litchfield/D-C 4

Sartell-St. Stephen 0 4 3-7

Litchfield/Dassel-Cokato 2 2 0-4

First: LDC-Johnson (Besemer, Haataja), 6:57, pp. LDC-Jones (Grochow), 11:53. Second: SSS-Lund (Vogt), :35, pp. SSS-Stebbins (Lund, Comstock), 2:32, pp. SSS-Comstock, 9:13. SSS-Stebbins (Comstock), 13:02. LDC-Zwilling (Schutz, Woelfel), 14:39. LDC-Woelfel (Haataja), 16:25, pp. Third: SSS-Lund, 11:38, sh. SSS-Vogt (Lund), 12:23. SSS-Testa, 13:51. Saves: Sartell-St. Stephen: Bonach 5-7-6-18. Litchfield/Dassel-Cokato: Halonen 8-11-6-25.

Simley 3, St. Paul Academy 1

Simley 1 2 0-3

St. Paul Academy 1 0 0-1

First: SPA-Peltier (Peltier), 9:32. S-Renslow (Painter), 12:50, sh. Second: S-Luedke (Anderson), 15:39. S-Seidl (Painter), 16:54, pp. Saves: Simley: Davidson 4-2-5-11. St. Paul Academy: Johnson 16-8-6-30.

Wayzata 4, St. Michael-Albertville 2

St. Michael-Albertville 1 1 0-2

Wayzata 1 1 2-4

First: W-Miller (Wallin, Mattson), 6:41. STMA-Raymond (Mogard), 9:14. Second: STMA-Raymond (Rokala, Jordan), 2:55, pp. W-Streeter (Mattson, Alstead), 13:06. Third: W-Mattson (Streeter, Johnson), 9:36, pp. W-Streeter (Mattson, Alstead), 14:13. Saves: St. Michael-Albertville: Deitrich 10-15-13-38. Wayzata: Ingemann 5-5-3-13.

HOCKEY • GIRLS

Andover 4, Minnetonka 3

Andover 2 0 2-4

Minnetonka 1 1 1-3

First: A-Boerger (Jones, Little), 4:58. A-Brown (Goettl), 7:37. M-Klepinger (Lindsay, Hemp), 11:00, pp. Second: M-Rauk (Mack), 13:42. Third: M-Sadura, 4:51. A-Engler (Christenson), 7:56. A-Kaiser (Christenson), 13:25. Saves: Andover: Stagman 13-6-13-32. Minnetonka: Johnson 16-11-11-38.

Anoka 5, Hopkins/St. Louis Park 2

Hopkins/St. Louis Park 1 1 0-2

Anoka 2 1 2-5

First: HSLP-Shaw (Bolen, Hoffman), :40, pp. A-Buth (Beaver, Moore), 1:31, pp. A-Beaver (Hennes, Christoff), 16:04. Second: HSLP-Shaw (Degiulio), 1:17. A-Rykkeli (Hennes, Buth), 8:21, pp. Third: A-Moore, :49. A-Beaver (Hennes, Christoff), 6:30. Saves: Hopkins/St. Louis Park: Bosch 13-17-11-41. Anoka: Paaverud 6-5-13-24.

Apple Valley 2, Park of Cottage Grove 0

Apple Valley 1 1 0-2

Park of Cottage Grove 0 0 0-0

First: AV-Mak. Moran (Mar. Moran), 16:59. Second: AV-Ryan (Mak. Moran), :35. Saves: Apple Valley: Cozy 7-3-3-13. Park of Cottage Grove: Laska 11-14-7-32.

Armstrong/Cooper 8, North Shore 2

North Shore 0 0 2-2

Armstrong/Cooper 4 2 2-8

First: AC-Loidolt (College), 10:06. AC-College (Paavola, Vigen), 10:35. AC-Loidolt (Rausch, Cook), 11:57. AC-College (Riestenberg, Sondrall), 12:12. Second: AC-Johnson (Loidolt, Cook), 9:54. AC-Vigen (Cook, Johnson), 13:15. Third: NS-Larson (Velcheff, Carpenter), :36. AC-Riestenberg (College, Vigen), 10:20. AC-Cook (Johnson), 12:34. NS-Velcheff, 16:05. Saves: North Shore: Larson 17-11-14-42. Armstrong/Cooper: Levoir 5-11-15-31.

Bemidji 4, Princeton 0

Princeton 0 0 0-0

Bemidji 2 1 1-4

First: B-Melcher (Solheim), 11:39. B-Hasbargen (Nistler), 14:26. Second: B-Solheim (McClellan), 2:28. Third: B-Webb (Oster, Nistler), 8:56. Saves: Princeton: Ulm 14-14-24-52. Bemidji: Weidemann 4-9-4-17.

Benilde-St. Margaret's 4, Eden Prairie 0

Eden Prairie 0 0 0-0

Benilde-St. Margaret's 2 2 0-4

First: BSM-Melsness, 8:14. BSM-Peschel (Melsness, Hassler), 14:50. Second: BSM-Peschel (Melsness, Hoen), 3:08, pp. BSM-Junker (Carver), 9:14. Saves: Eden Prairie: Knuth 2-10-4-16. Benilde-St. Margaret's: Van Stelten 3-9-7-19.

Blaine 4, White Bear Lake 0

White Bear Lake 0 0 0-0

Blaine 3 0 1-4

First: B-Singh, 4:13. B-Sandberg (Andrle, Ronn), 14:35, pp. B-Anderson (Chapman, Brady), 15:16, pp. Third: B-Knowles (Ronn, Janssen), :18. Saves: White Bear Lake: Marston 11-16-12-39. Blaine: Hansen 7-1-8-16.

Blake 5, Centennial/Spring Lake Park 3

Blake 1 2 2-5

Centennial/Spring Lake Park 0 1 2-3

First: B-Morrison (Higuchi), 14:22. Second: CSLP-Larsen (Goodreau), 3:23. B-Abraham (Wethington, Fagley), 9:50, pp. B-Higuchi, 13:05. Third: B-Jung (Fagley), 1:01. CSLP-O'Hara (Goodreau), 2:43. CSLP-O'Hara (Wlaschin), 10:26, pp. B-Morrison (Higuchi), 11:02, sh. Saves: Blake: Ziehl 7-9-9-25. Centennial/Spring Lake Park: Groess 11-8-3-22.

Buffalo 4, Waconia 1

Buffalo 1 1 2-4

Waconia 1 0 0-1

First: B-Hoepner (Reynolds, Preugshas), 12:07. W-Mielke, 15:34. Second: B-Wurm (Kubu, Johnson), :42. Third: B-Preugshas (Wurm, Hoepner), 12:57. B-Wurm (Kubu), 14:50. Saves: Buffalo: Mootz 7-11-6-24. Waconia: Elvebak 14-12-9-35.

Burnsville 7, Hastings 1

Hastings 1 0 0-1

Burnsville 2 1 4-7

First: B-Bowlby (Procko), 4:59. H-Radant (Schauer), 9:48, pp. B-Bowlby (Krumholz), 16:34. Second: B-Bowlby (Krumholz), 4:29. Third: B-Katzmarek (Bowlby), 5:35. B-Katzmarek (Dundon), 6:10. B-Carlson (Krumholz), 15:31. B-Carlson, 16:00. Saves: Hastings: Vander Heyden 27-12-13-52. Burnsville: Tilbury 7-6-6-19.

Champlin Park/CR 5, Elk River/Z. 0

Champlin Park/Coon Rapids 2 1 2-5

Elk River/Zimmerman 0 0 0-0

First: CPCR-Bolander (Terebayza, Scott), 5:59, pp. CPCR-McKenzie (Scott), 7:57. Second: CPCR-Qualley (McKenzie), 7:15. Third: CPCR-Johnson (Scott, Delcastillo), 8:08, sh. CPCR-Johnson (Terebayza), 15:59. Saves: Champlin Park/Coon Rapids: Not available. Elk River/Zimmerman: Not available.

Chaska/Chanhassen 4, Minneapolis 1

Minneapolis 0 0 1-1

Chaska/Chanhassen 1 1 2-4

First: CC-Gerebi (Westerhaus, Zielinski), 16:57. Second: CC-Roberts (Zielinski, Gerebi), 6:53. Third: CC-Westerhaus (Gerebi), 4:03, sh. CC-Roberts, 6:33. M-Midtbo (Goodale), 11:57. Saves: Minneapolis: Taylor 9-18-5-32. Chaska/Chanhassen: Margraf 7-9-13-29.

Cretin-Derham Hall 7, Shakopee 2

Shakopee 1 1 0-2

Cretin-Derham Hall 1 1 5-7

First: CDH-Geist (Evans), 9:29, pp. S-Grabianowski (Nash, Peterson), 13:55. Second: S-Peterson (Grabianowski), 6:58. CDH-Geist (Evans), 13:04, pp. Third: CDH-Broz, 5:24. CDH-Murphy (Vance), 8:06. CDH-Ahern (Anderson, Broz), 8:26. CDH-Broz (Anderson, Ahern), 11:50. CDH-Sherry, 13:36. Saves: Shakopee: Boots 9-11-12-32. Cretin-Derham Hall: Fritz 10-6-1-17, Hannon x-x-4-4.

East Ridge 5, Farmington 4, OT

East Ridge 0 3 1 1-5

Farmington 2 0 2 0-4

First: F-Moehle, :21. F-Mitchell, 8:21. Second: ER-Meyer (Groch, Rolig), 3:17. ER-Fetch (Barry), 4:02, pp. ER-Schmidt (Fetch, Groch), 5:59. Third: ER-Andre (Ferrell), 2:57. F-Moehle (Kadrlik, Bethke), 3:21, pp. F-Moehle, 12:26, pp. Overtime: ER-Schmidt (Fetch, Andre), :59. Saves: East Ridge: Limpert 7-14-22-0-43. Farmington: Curow 10-14-3-0-27.

Edina 3, Maple Grove 0

Maple Grove 0 0 0-0

Edina 1 1 1-3

First: E-Jungels, :56. Second: E-Keeley (Jungels, Maxwell), 13:11. Third: E-Zawoyski (Horton, Porthan), 15:57. Saves: Maple Grove: Strom 15-6-5-26. Edina: Corniea 4-5-6-15.

Gentry Academy 4, Breck 0

Breck 0 0 0-0

Gentry Academy 1 2 1-4

First: GA-Sajevic (Gazdik), :59. Second: GA-Reeves (Heger, Gazdik), :37. GA-Sajevic (Gazdik), 15:06. Third: GA-Sajevic (Gazdik), 8:30. Saves: Breck: Peterson 15-12-16-43. Gentry Academy: Laming 2-5-1-8.

Holy Angels 6, Rock Ridge 0

Rock Ridge 0 0 0-0

Holy Angels 0 2 4-6

Second: HA-Poehling (Loichle, Garton), :39, pp. HA-Loichle (Brama), 16:31. Third: HA-LaMere (Clow), :35. HA-Clow (LaMere), 10:05, pp. HA-Dean (Anderson, Loichle), 11:40. HA-Garton (Clow), 12:08. Saves: Rock Ridge: Andrews 14-9-9-32. Holy Angels: Rimstad 6-2-2-10.

Holy Family 4, Hill-Murray 1

Hill-Murray 1 0 0-1

Holy Family 0 0 4-4

First: HM-Franco (Boreen), 6:44. Third: HF-Kamp (Kelly, Messner), 6:23, pp. HF-Woytcke (Kamp, Valentini), 11:03. HF-Charchenko (Kamp), 12:42. HF-Kaiser (Limke), 16:52. Saves: Hill-Murray: Anderson 9-9-6-24. Holy Family: Blair 7-7-5-19.

Lakeville South 6, Forest Lake 1

Lakeville South 2 3 1-6

Forest Lake 0 1 0-1

First: LS-Fowler (Grossman, Wright), 11:43. LS-Soltys (Loer), 13:57. Second: LS-Soltys (Wright, Hunst), :51, pp. FL-Melander (Johnson), 5:53. LS-O'Neill (Enright, Grossman), 13:21. LS-Soltys (Hunst, Enright), 16:45. Third: LS-Wright (Soltys, Grossman), 3:03, pp. Saves: Lakeville South: Bronson 5-14-6-25. Forest Lake: Decker 8-8-7-23.

Litchfield/D-C 10, Morris/Benson Area 1

Litchfield/Dassel-Cokato 2 3 5-10

Morris/Benson Area 1 0 0- 1

First: MBA-Sanasack, 1:51. LDC-Braaten (Iverson), 8:30. LDC-Holcomb (Robertson), 15:03. Second: LDC-Robertson (Hillman, Holcomb), 1:45. LDC-Haataja, 6:46, sh. LDC-Iverson (Tormanen, Holcomb), 15:46. Third: LDC-Haataja (Robertson, Holcomb), 1:56. LDC-Benson (Erickson), 2:25. LDC-Lund (Woelfel, Erickson), 10:08. LDC-Robertson (Haataja), 14:36. LDC-Erickson (Woelfel, Benson), 16:14. Saves: Litchfield/Dassel-Cokato: Quast 6-9-2-17. Morris/Benson Area: Breuer 14-11-8-33.

Mounds View 2, Duluth 1

Mounds View 1 0 1-2

Duluth 0 1 0-1

First: MV-Berggren (Bullert, Ballinger), 8:18, pp. Second: D-Martin (Fellman), 2:24, pp. Third: MV-Valois (Brownlee, Tinkle), 3:05. Saves: Mounds View: Norlinger 6-10-14-30. Duluth: Brisbois 7-16-12-35.

Osseo/PC 4, Bloomington Jefferson 0

Osseo/Park Center 0 2 2-4

Bloomington Jefferson 0 0 0-0

Second: OPC-Sticha (Eikos), 2:00. OPC-Sherner (Kraemer, Smith), 3:00. Third: OPC-Eikos (Armstrong, Laney), 10:00. OPC-Kraemer (Strand), 15:00. Saves: Osseo/Park Center: White 11-4-4-19. Bloomington Jefferson: Rash 12-6-5-23.

Owatonna 2, New Prague 2, OT

(Owatonna wins shootout, 2-1)

New Prague 0 1 1 0-2

Owatonna 1 0 1 0-2

First: O-Herzog (Achterkirch), 7:13. Second: NP-O'Brien (Hansen), 10:20. Third: O-Stanton (Radel), 4:29. NP-Robasse (Anderson, Skaja), 16:42. Saves: New Prague: Smith 9-11-7-1-28. Owatonna: Wolfe 5-9-5-3-22.

Simley 4, Hudson (Wis.) 0

Simley 1 1 2-4

Hudson (Wis) 0 0 0-0

First: S-McGown (Jeffers, Tuccitto), 3:04. Second: S-Juers (DuVal, Ralston), 13:23, pp. Third: S-Juers (Jeffers), 13:52, pp. S-Sanders, 14:29. Saves: Simley: Ries 5-6-2-13. Hudson (Wis): Donn 8-17-18-43.

Wayzata 3, Moorhead 0

Wayzata 0 0 3-3

Moorhead 0 0 0-0

Third: W-Pfleider, 6:24. W-Matthews (Coffin, Britz), 15:35. W-Coffin (Hackley, Mathe), 15:58. Saves: Wayzata: Lavender 2-6-4-12. Moorhead: Kressin 8-15-8-31.