WEDNESDAY

BASKETBALL • BOYS

CLASS 2A

Section 1 • Championship

• Caledonia 78, Stewartville 61

Section 2 • Semifinals

• Glencoe-Silver Lake 92, Jordan 81

• Waseca 86, Blue Earth Area 65

Section 5 • Semifinals

• Holy Family 54, Providence Academy 51

• Mpls. North 60, Litchfield 38

Section 6 • Semifinals

• Annandale 61, Sauk Centre 30

• Melrose 64, Albany 61

Section 8 • Semifinals

• Fergus Falls 61, Warroad 38

• Perham 55, Barnesville 40

CLASS 1A

Section 1 • Championship

• Hayfield 78, Southland 72

Section 2 • Semifinals

• Sleepy Eye St. Mary's 81, Cleveland 48

• St. Clair 75, Waterville-E-M 64, 2 OT

Section 5 • Semifinals

• Nevis 59, Belgrade-Belgrade-Elrosa 50

• Upsala 66, Barnum 56

Section 6 • Semifinals

• Hancock 46, West Central Area 40, OT

• Mahnomen/Waubun 75, New York Mills 72

Section 7 • Semifinals

• Deer River 89, North Woods 83

• Nashwauk-Keewatin 60, Northland 51

BASKETBALL • GIRLS

CLASS 4A

Section 1 • Championship

• Farmington 79, Rochester Mayo 39

CLASS 3A

Section 1 • Championship

• Austin 45, Albert Lea 30

CLASS 2A

Section 7 • Semifinals

• Duluth Marshall 92, Pequot Lakes 75

• Esko 63, Crosby-Ironton 60, OT

HOCKEY • BOYS

CLASS 2A

Section 1 • Championship

• Lakeville South 7, Lakeville North 3

Section 2 • Championship

• Eden Prairie 4, Minnetonka 3, OT

Section 3 • Championship

• St. Thomas Academy 6, Rosemount 1

Section 4 • Championship

• Hill-Murray 5, White Bear Lake 0

Section 6 • Championship

• Wayzata 3, Benilde-St. Margaret's 2

Section 7 • Championship

• Andover 3, Grand Rapids 2

CLASS 1A

Section 1 • Championship

• Dodge County 4, Mankato West 3

Section 2 • Championship

• Delano 5, Breck 1

Section 3 • Championship

• Litchfield/D-C 4, Hutchinson 3

THURSDAY

HOCKEY • BOYS

CLASS 2A

Section 5 • Championship

• Centennial at Maple Grove, 7 pm

Section 8 • Championship

• Moorhead at Roseau, 6 pm

CLASS 1A

Section 4 • Championship

At TCO Sports Garden

• Mahtomedi vs. Gentry Academy, 7 pm

Section 5 • Championship

• Northern Lakes at Monticello, 7 pm

Section 6 • Championship

• Fergus Falls at Little Falls, 7 pm

Section 7 • Championship

• Duluth Denfeld at Hermantown, 7 pm

Section 8 • Championship

• East Grand Forks at Warroad, 7 pm

STATE TOURNAMENTS

GYMNASTICS • GIRLS

TEAM & INDIVIDUAL TOURNAMENT

At Champlin Park

Class 1A • Friday

• Teams: Big Lake, Mankato West, New London-Spicer, Perham, Pine Island/Zumbrota-Mazeppa, St. Paul Highland Park, Watertown-Mayer/Mound Westonka, Worthington

• Sections 4, 5, 6, 7, 11:30 am

• Sections 1, 2, 3, 8, 6 pm

Class 2A • Saturday

• Teams: Eagan, Elk River/Zimmerman, Forest Lake, New Prague, Owatonna, Sartell-St. Stephen, Stillwater, Wayzata

• Sections 4, 5, 6, 7, 11:30 am

• Sections 1, 2, 3, 8, 6 pm

HOCKEY • GIRLS

CLASS 2A

At Xcel Energy Center

Saturday • Quarterfinals

• Edina (19-0-0), bye

• Alexandria (14-4-2) vs. Minnetonka (15-3-3), 1 pm

• Andover (20-0-0) vs. Farmington (11-8-1), 6 pm

• Eastview (15-4-2) vs. Stillwater (19-2-1), 8 pm

Thursday, April 1 • Semifinals

• Quarterfinal winners, 6 pm

• Quarterfinal winners, 8 pm

Saturday, April 3 • Championship

• Semifinal winners, 1 pm

CLASS 1A

At Xcel Energy Center

Friday • Quarterfinals

• Rochester Lourdes (9-8-0) vs. Warroad (19-1-0), 11 am

• Luverne (16-4-0) vs. Proctor/Hermantown (18-0-0), 1 pm

• Gentry Academy (17-2-0) vs. River Lakes (13-5-2), 6 pm

• Chisago Lakes (18-2-0) vs. Mound Westonka (14-2-0), 8 pm

Thursday, April 1 • Semifinals

• Quarterfinal winners, 11 am

• Quarterfinal winners, 1 pm

Saturday, April 3 • Championship

• Semifinal winners, 11 am

WRESTLING

CLASS 3A TEAM TOURNAMENT

At St. Michael-Albertville

Thursday

Semifinals

• Anoka vs. Shakopee, 9 am

• St. Michael-Albertville vs. Stillwater, 9 am

Championship

• Semifinal winners, TBD

CLASS 3A INDIVIDUAL TOURNAMENT

At St. Michael-Albertville

• Thursday, 2 pm

CLASS 2A TEAM TOURNAMENT

At St. Michael-Albertville

Friday

Semifinals

• Dassel-Cokato/Litchfield vs. Fairmont/Martin County West, 9 am

• Princeton vs. Simley, 9 am

Championship

• Semifinal winners, TBD

CLASS 2A INDIVIDUAL TOURNAMENT

At St. Michael-Albertville

• Friday, 2 pm

CLASS 1A TEAM TOURNAMENT

At St. Michael-Albertville

Saturday

Semifinals

• Bertha-Hewitt/Verndale/Parkers Prairie vs. Jackson County Central, 9 am

• Kimball Area vs. Royalton/Upsala, 9 am

Championship

• Semifinal winners, TBD

CLASS 1A INDIVIDUAL TOURNAMENT

At St. Michael-Albertville

• Saturday, 2 pm

SUMMARIES

BASKETBALL • BOYS

Annandale 61, Sauk Centre 30

Sauk Centre 20 10-30

Annandale 39 22-61

Sauk Centre: Warreng 11, Nuebert 11, Riley 3, Schuster 2, Dreufou 2, Jiemer 1.

Annandale: Gagnon 18, Spaulding 15, Purcell 13, Miller 7, Jones 6, Braun 2.

Glencoe-Silver Lake 92, Jordan 81

Glencoe-Silver Lake 42 50-92

Jordan 33 48-81

Glencoe-Silver Lake: Jaskowiak 36, Klockmann 21, Kaczmarek 12, Christianson 11, Uecker 7, Mickolichek 3, Lemke 2.

Jordan: Sivilay 21, Koch 21, Young 16, Kloeppel 11, Olsen 6, Dean 2, Schmidt 2, Montreuil 2.

Perham 55, Barnesville 40

Barnesville 21 19-40

Perham 19 36-55

Barnesville: Tonsfeldt 20, Inniger 9, Zenzen 5, Rustad 4, Nielsen 2.

Perham: Diggins 14, G. Thompson 13, Morns 11, M. Thompson 8, Anderson 8, McMartin 1.

BASKETBALL • GIRLS

Farmington 79, Rochester Mayo 39

Rochester Mayo 21 18-39

Farmington 55 24-79

Rochester Mayo: Hammadelniel 13, Miller 11, Hady 6, Collins 4, Harber 2, Hanson 2, Ross 1.

Farmington: Blandin 25, Hart 21, Wille 14, Kindseth 9, Krebs 4, Schaffer 4, Scott 2.

HOCKEY • BOYS

Andover 3, Grand Rapids 2

Andover 1 2 0-3

Grand Rapids 0 2 0-2

First: A-Schifsky (Koltes), 16:05. Second: A-Schifsky (Thoreson, Lindahl), 0:59, pp. A-Schifsky (Law, Knox), 8:44, pp. GR-Holcomb (DelGreco, Peart), 10:52, pp. GR-DeMars (Bischoff, Holcomb), 15:34. Saves: Andover: Larson 10-8-15-33. Grand Rapids: Pilkenton 3-7-3-13.

Delano 5, Breck 1

Delano 0 3 2-5

Breck 1 0 0-1

First: B-Hanson (Sinople, Oftedahl), 10:00. Second: D-Selstad (Pettit, Pinoniemi), 3:43, pp. D-Paulson (T. Oja, Halonen), 4:33. D-T. Oja (Peterson), 15:04. Third: D-Collings (Pinoniemi, Brown), 1:47. D-Brown (Pettit, Selstad), 14:26, sh. Saves: Delano: Huotari 5-6-1-12. Breck: Halliwill 11-11-6-28.

Eden Prairie 4, Minnetonka 3 [OT]

Minnetonka 0 3 0 0-3

Eden Prairie 1 1 1 1-4

First: EP-Blake, 15:25. Second: M-Harris (Hendrickson, Chartier), 4:20. M-Newhouse (Farina, Lagerback), 4:30. M-Harris (Hendrickson, Hupka), 7:22. EP-Batchelder (Mittelstadt, Langenbrunner), 9:23, pp. Third: EP-Holt (Mittelstadt, Blake), 8:55, pp. OT: EP-Feinberg (Brown, Langefels), 5:59. Saves: Minnetonka: Briesemeister 6-7-11-2-26. Eden Prairie: Hayes 6-5-6-1-18.

Hill-Murray 5, White Bear Lake 0

White Bear Lake 0 0 0-0

Hill-Murray 1 2 2-5

First: HM-Tabucol (Zupfer, Fleischhacker), 12:34. Second: HM-Madigan (Bonin), 9:51. H-Fleischhacker, 16:50, pp. Third: HM-Laschinger (Begley, Gruba), 5:01. HM-Begley (Godbout), 9:15, pp. Saves: White Bear Lake: Kohnen 15-13-10-38. Hill-Murray: Erickson 5-7-3-15.

Lakeville South 7, Lakeville North 3

Lakeville North 1 2 0-3

Lakeville South 2 1 4-7

First: LN-Albrecht (Klein), 2:26. LS-England (Billins, Miller), 6:19. LS-Boche (Novak, Malinski), 10:33, pp. Second: LS-Ahrenholz (Gunderson), 3:36. LN-Klein (Gibbons, Camilli), 4:33. LN-Jech (Camilli, Griffin), 11:46. Third: LS-Boche (Gunderson, Ahrenholz), 4:04. LS-Malinski (Novak, Ludtke), 10:44, pp. LS-Portner (Malinski), 11:51. LS-Boche (Ludtke), 16:31. Saves: Lakeville North: Vetter 15-8-0-23. Lakeville South: Dahlmeir 4-8-7-19.

St. Thomas Academy 6, Rosemount 1

Rosemount 0 1 0-1

St. Thomas Academy 2 2 2-6

First: STA-Deverell (Hallum, Wright), 8:17, pp. STA-Wright (Cronin, Thilmany), 14:08. Second: R-Roszak (Levandowski, Hendrikson), 4:45. STA-Deverell (Cronin, Nagel), 7:08. STA-Strobel (Hallum, Johannson), 7:41. Third: STA-Nagel (Wright), 9:58. STA-Grahme (Candon, Williams), 15:37. Saves: Rosemount: Hegarty 12-5-0-17; Dosan 0-0-10-10. St. Thomas Academy: Lardy 3-6-4-13.

Wayzata 3, Benilde-St. Margaret's 2

Benilde-St. Margaret's 0 0 2-2

Wayzata 2 0 1-3

First: W-Sauer (Sauer), 1:57. W-Schneider (Davison, Lewis), 16:02. Third: W-Sauer (Goetz, Sauer), 1:18. B-Sarsland, 6:02. B-Ellings (Mortenson , Thompson), 14:16. Saves: Benilde-St. Margaret's: Limesand 10-12-14-36. Wayzata: Ingemann 6-6-4-16.