Share on Pinterest

Share on LinkedIn

Share on:

more

TUESDAY

BASKETBALL • BOYS

MINNEAPOLIS CITY

• North 82, Henry/FAIR 53

MCAA

• PACT 61, North Lakes 59, OT

SOUTH SUBURBAN

• Eastview 77, Eagan 51

• Farmington 85, Burnsville 56

• Lakeville North 93, Lakeville South 80

• Prior Lake 68, Apple Valley 48

• Shakopee 80, Rosemount 39

WRIGHT COUNTY

• Watertown-M. 69, SW Christian 53

METROPOLITAN AREA

• Anoka 80, Cambridge-Isanti 73

• Becker 67, Willmar 55

• Blake 77, Hill-Murray 61

• Buffalo 78, Chanhassen 44

• Col. Heights 81, Mpls. Southwest 62

• Coon Rapids 70, St. Francis 60

• DeLaSalle 69, Benilde-St. Margaret's 57

• East Ridge 63, Eden Prairie 53

• Edina 74, Chaska 70

• Glencoe-SL 79, Tri-City United 36

• Hope Academy 83, SP Harding 54

• Hopkins 71, Tartan 54

• Hutchinson 48, Waconia 40

• Irondale 79, Centennial 67

• Jordan 96, Belle Plaine 74

• Legacy Christian 90, Lakes Int. Lang. 61

• Lester Prairie 89, Cedar Mountain 76

• Litchfield 54, Melrose Area 48

• Mahtomedi 71, Stillwater 62

• Maranatha 79, SP Como Park 66

• Mayer Lutheran 69, Concordia Acad. 66

• Mpls. South 78, SP Central 62

• Monticello 65, St. Michael-A. 57

• Mounds View 75, North St. Paul 48

• North Branch 69, Pine City 51

• Norwood YA 66, New Ulm Cathedral 54

• Osseo 71, Moorhead 58

• Orono 78, Delano 60

• Princeton 83, St. Cloud Apollo 44

• Providence Academy 59, Dassel-C. 44

• Rockford 76, Mpls. Roosevelt 27

• St. Anthony 78, Two Rivers 67

• St. Croix Prep 68, SP Humboldt 36

• St. Louis Park 61, Minnehaha Acad. 53

• St. Paul Academy 93, SP Washington 33

• Simley 90, St. Paul Highland Park 61

• South St. Paul 68, Park of CG 52

• Wayzata 58, Champlin Park 39

• Winona 41, Red Wing 27

• Woodbury 67, Hastings 47

HUTTON WINTER CLASSIC

First round

• Carmen Northwest (Wis.) 95, Fridley 77

ST. PAUL HARDING TOURNAMENT

Semifinals

• Hope Academy 83, SP Harding 54

• St. Paul Academy 93, SP Washington 33

BASKETBALL • GIRLS

MCAA

• North Lakes 38, PACT 28

MISSISSIPPI 8

• Becker 91, Monticello 47

• Cambridge-I. 71, Chisago Lakes 65

• North Branch 48, St. Francis 47

SOUTH SUBURBAN

• Burnsville 62, Farmington 57

• Eagan 36, Eastview 26

• Lakeville South 53, Lakeville North 48

• Prior Lake 73, Apple Valley 25

• Rosemount 62, Shakopee 40

WRIGHT COUNTY

• Delano 58, Dassel-Cokato 45

• Watertown-Mayer 71, SW Christian 59

METROPOLITAN AREA

• Benilde-St. Margaret's 54, DeLaSalle 51

• Blaine 51, Buffalo 49

• Chaska 70, Edina 43

• Eden Prairie 81, Centennial 43

• Forest Lake 65, Coon Rapids 46

• Glencoe-SL 49, Tri-City United 16

• Holy Angels 82, Bl. Jefferson 64

• Holy Family 63, Annandale 31

• Hopkins 80, East Ridge 48

• Jordan 62, Belle Plaine 46

• Litchfield 49, Melrose Area 41

• Maple Lake 63, Howard Lake-W-W 59

• Minnehaha Acad. 86, St. Louis Park 73

• Minnetonka 62, Park Center 33

• New Life Academy 54, West Lutheran 33

• Owatonna 71, Northfield 53

• Red Wing 68, Winona 40

• Rogers 74, Moorhead 37

• St. Anthony 56, South St. Paul 50

• St. Cloud 61, Richfield 55

• St. Croix Lutheran 72, New Ulm 56

• St. Michael-A. 65, Maple Grove 55

• Spectrum 41, United Christian 32

• Stillwater 81, SP Como Park 77

• Totino-Grace 72, Hill-Murray 32

• Visitation 52, Two Rivers 37

• Wayzata 41, Elk River 39

• White Bear Lake 55, Mahtomedi 42

GYMNASTICS • GIRLS

NORTHWEST SUBURBAN

• Rogers 131.125, Coon Rapids 111.475. All-around: Sadie Zachman, Rogers, 32.475.

SOUTH SUBURBAN

• Lakeville South 140.25, Lakeville North 135.425. All-around: Autumn Schmidt, Lakeville South, 36.35.

WRIGHT COUNTY

• Watertown-Mayer/Mound Westonka 140.5, Glencoe-Silver Lake 122.925.

METROPOLITAN AREA

• St. Anthony/Spring Lake Park 131.25, Chaska/Chanhassen 121.475.

• St. Louis Park 125.275, Waconia 123.325. All-around: Gabby Diaz-Dorholt, St. Louis Park, 32.275.

HOCKEY • BOYS

METRO EAST

• Simley 3, South St. Paul 1

MISSISSIPPI 8

• Princeton 5, Becker/Big Lake 1

NORTHWEST SUBURBAN

• Elk River/Zimmerman 6, Anoka 1

SOUTH SUBURBAN

• Eagan 4, Apple Valley 3

• Eastview 5, Burnsville 1

• Rosemount 4, Farmington 2

METROPOLITAN AREA

• Andover 8, Duluth East 0

• Armstrong/Cooper 7, Breck 3

• Bl. Kennedy 2, SW Christian/Richfield 2, OT

• Chaska 7, Shakopee 3

• Chisago Lakes 6, Duluth Marshall 3

• Coon Rapids 7, Roseville 3

• Gentry Academy 5, Greenway 4

• Hutchinson 6, Waconia 3

• Litchfield/Dassel-Cokato 6, Marshall 1

• Mankato East/Loyola 3, Minn. River 0

• Monticello 6, Pine City Area 2

• Moorhead 5, St. Michael-Albertville 4

• New Prague 6, Dodge County 3

• Northfield 10, St. Paul Academy 2

• Park of CG 6, Spring Lake Park 4

• Providence Academy 3, Holy Family 2

• Roch. Lourdes 5, Red Wing 0

• Roch. Mayo 5, East Ridge 2

• St. Cloud 3, Buffalo 2

• SP Highland Park 3, Roch. J. Marshall 2, OT

• St. Thomas Academy 5, Cretin-DH 4

• Stillwater 2, Mahtomedi 1, OT

HOCKEY • GIRLS

LAKE

• Edina 3, Wayzata 0

METRO EAST

• No. St. Paul/Tartan 5, Mahtomedi 4, OT

• Simley 2, Two Rivers/St. Paul 0

• South St. Paul 3, Hastings 0

NORTHWEST SUBURBAN

• Centennial/SLP 6, Armstrong/Cooper 1

SOUTH SUBURBAN

• Shakopee 5, Lakeville North 3

METROPOLITAN AREA

• Benilde-St. Margaret's 4, Eden Prairie 2

• Bloomington Jefferson 4, Park of CG 0

• Dodge County 1, New Prague 0

• Gentry Academy 9, East Ridge 0

• Hill-Murray 3, Cretin-Derham Hall 0

• Holy Angels 7, Minnehaha United 3

• Lakeville South 4, Roseville 2

• Litchfield/Dassel-Cokato 3, Marshall 2

• Mankato East 5, Hutchinson 2

• Maple Grove 1, Northfield 1, OT

• Minnetonka 8, Champlin Park/CR 2

• North Wright County 5, Buffalo 2

• Northern Tier 2, Pine City Area 1

• Osseo/Park Center 7, White Bear Lake 1

• Prior Lake 2, Hopkins/St. Louis Park 0

• Rogers 7, Owatonna 1

• Waconia 5, Princeton 2

SWIMMING • BOYS

NORTHWEST SUBURBAN

• Centennial 93, Blaine 87

SOUTH SUBURBAN

• Prior Lake 94, Lakeville North 87

ST. PAUL CITY

• Johnson 98, Como Park 60

WREStlING

METROPOLITAN AREA

• Chaska/Chanhassen 45, Centennial 24

SUMMARIES

BASKETBALL • BOYS

Anoka 80, Cambridge-Isanti 73

Cambridge-Isanti 40 33-73

Anoka 34 46-80

Cambridge-Isanti: Karels 25, Jones 18, Troolin 12, Bickford 8, Skoglund 7, Shrider 3. Anoka: Howze 22, Prah 14, Nyamari 10, Ochwwangi 10, Sherer 7, Podany 6, Anderson 6, Rodriguez 5.

Buffalo 78, Chanhassen 44

Chanhassen 24 20-44

Buffalo 33 45-78

Chanhassen: Brick 11, Barger 10, Woods 10, Williams 4, McDonald 3, Sweeney 3, Sthleicher 2, Tollesson 1. Buffalo: Zrust 24, Jackson 17, Bluiett 13, Dahl 8, Sorenson 6, Pool 5, Wishart 3, Giddings 2.

Columbia Heights 81, Mpls. Southwest 62

Minneapolis Southwest 28 34-62

Columbia Heights 32 49-81

Minneapolis Southwest: P. Engen 13, Ford 12, Farniok 11, Holter 10, Senseman-Cassidy 10, D. Engen 2, Gleason 2, Gregerson 2. Columbia Heights: Burton 33, Brown 23, Hinsz 13, Scoggins 8, Davis 2, Hardict 2.

Coon Rapids 70, St. Francis 60

Coon Rapids 28 42-70

St. Francis 13 47-60

Coon Rapids: Galimah 18, Smith 12, Deng 12, Cummings-Coleman 10, Bailey 7, Hettwer 5, Thom 4, Himley 2. St. Francis: Johnson 15, Schultz 11, Johnson 11, Skogquist 10, Stone 5, Snyder 4, Schoenrock 2, Odumakin 2.

DeLaSalle 69, Benilde-St. Margaret's 57

DeLaSalle 26 43-69

Benilde-St. Margaret's 16 41-57

DeLaSalle: Whitlock 28, Everett 9, Chavis 8, Johnson 8, Moses 7, McClendon Jr. 7, Dillon-Parks 2. Benilde-St. Margaret's: Iljadimbola 15, Wilson 15, Alipate 10, Best 8, Warren 7, Daisy 2.

East Ridge 63, Eden Prairie 53

East Ridge 28 35-63

Eden Prairie 26 27-53

East Ridge: Blue 26, Mattes 22, Theis 6, Meuler 5, Koch 4. Eden Prairie: Obiazor 12, Weisshaar 11, Frisch 8, Rapp 8, Flom 6, Taylor 5, Kelley 3.

Eastview 77, Eagan 51

Eagan 24 27-51

Eastview 40 37-77

Eagan: Schmitter 15, Schmidt 10, Carruthers 8, Madden 5, Anderson 3, Hansen 3, Mitoro 3, Foreman 2, Madigan 2. Eastview: Bolger 22, Scales 17, Adams 12, Batala 8, Adams 6, Ambrose 6, Kloss 4, McGrath 2.

Edina 74, Chaska 70

Chaska 27 43-70

Edina 42 32-74

Chaska: Nicholson 27, Rief 13, Kallman 11, Foss 9, Walle 5, Born 3, Lyles 2. Edina: Jobe 24, Hanson 22, Helgren 9, Molhoek 7, Deets 6, Himley 3, Ingram 3.

Glencoe-Silver Lake 79, Tri-City United 36

Tri-City United 23 13-36

Glencoe-Silver Lake 52 27-79

Tri-City United: Tandia 11, Holicky 10, Hurd 3, Nightingale 3, Flintrop 3, Schendel 2, Odenthal 2, Holicky 2. Glencoe-Silver Lake: Ehrke 19, Kaczmarek 17, Jaskowiak 17, Baumgarten 8, Mickolichek 8, Lemke 3, Dressen 2, Stoltenburg 2, Christensen 2, Neid 1.

Hope Academy 83, St. Paul Harding 54

Hope Academy 37 46-83

St. Paul Harding 26 28-54

Hope Academy: Wade 29, Brown 27, Ruhland 13, Hoilien 5, Jones 4, Peterson 3, Takata 2. St. Paul Harding: Wyatt 15, Htoo 13, Wesley 12, Walker 4, Douglas 3, Mao 2, Lee 2, Mohamed 2, Hood 1.

Hopkins 71, Tartan 54

Tartan 29 25-54

Hopkins 43 28-71

Tartan: Hammons 14, Burns 11, Barrett 10, Radtke 6, Chelley 5, Yanz 5, Vukomanovich 3. Hopkins: Nnaji 23, Pierce 15, Moore 12, O'Hara 9, Hoffman 6, Bullock 2, Hillesheim 2, Wilson 2.

Hutchinson 48, Waconia 40

Hutchinson 26 22-48

Waconia 17 23-40

Hutchinson: Rensch 24, Starke 13, Verhassalt 6, Elliot 2, Hutson 2, Prokosch 1. Waconia: Meath 14, Bonick 7, Hedtke 7, Miller 6, Sonnek 5, Wisniewski 1.

Jordan 96, Belle Plaine 74

Belle Plaine 43 31-74

Jordan 64 32-96

Belle Plaine: Kruger 24, Borenson 12, Retser 12, Olsen 6, Siegle 6, Tolbert 6, Gerris 5, Brandonburg 3. Jordan: Sivilay 31, Staple 17, Young 16, Langheim 11, Koch 8, Schmidt 6, Runge 4, Dyrhaug 3.

Lakeville North 93, Lakeville South 80

Lakeville North 56 37-93

Lakeville South 44 36-80

Lakeville North: Thornton 22, Winter 22, Robison 18, Nolan 10, Manning 10, Drake 7, Boe 2, Hernandez 2. Lakeville South: Mast 30, Fliehe 12, Baah-yeboah 9, Beauchamp 8, Volk 8, Ressler 6, Swanson 5, Coleman 2.

Legacy Christian 90, Lakes Int. Lang. 61

Lakes International 27 34-61

Legacy Christian 60 30-90

Lakes International Language: Navratil 30, Severson 15, Moore 11, Gillespie 3, Rodacker 2. Legacy Christian: M. Strand 22, Kardell 18, Anderson 13, H. Strand 12, Zoa 12, Bovee 9, Thorsland 3, Wuollet 1.

Lester Prairie 89, Cedar Mountain 76

Cedar Mountain 46 30-76

Lester Prairie 47 42-89

Cedar Mountain: Freitag 20, Pendleton 19, Pendleton 18, Pendleton 13, Freitag 4, Steff 2. Lester Prairie: Behning 29, Schauer 25, Gatlin-Coellner 16, Hodny 7, Radtke 7, Scheevel 3, Harrison 2.

Litchfield 54, Melrose Area 48

Melrose Area 22 26-48

Litchfield 40 14-54

Melrose Area: Engelmeyer 18, Goihl 9, Orbeck 9, Anderson 7, Meyer 3, Rueby 2. Litchfield: Dietel 11, Draeger 11, Weseloh 10, Kohls 8, McCann 4, Pennertz 4, Aller 3, King 3.

Mahtomedi 71, Stillwater 62, OT

Stillwater 26 29 7-62

Mahtomedi 27 28 16-71

Stillwater: Shikenjanski 24, Thomson 14, Wiese 8, Koehn 7, Johnson 4, Swanson 3, Benning 2. Mahtomedi: Armitage 24, Harvey 16, Breien 12, McCleery 10, Hull 4, McKeown 2, Muetzel 2, Granec 1.

Maranatha 79, St. Paul Como Park 66

St. Paul Como Park 28 38-66

Maranatha 41 38-79

St. Paul Como Park: Clinton 22, M. Aarness 9, Kibble 8, D. Aarness 7, Gibson 7, Nichols 5, Plair 4, Taha 4. Maranatha: McDonald 18, Lanari 15, LaVelle 11, Purnell 8, Balentine 6, I. Bluford 6, Moscoso 5, M. Bluford 4, Coleman 3, Legesse 3.

Mayer Lutheran 69, Concordia Academy 66

Concordia Academy 32 34-66

Mayer Lutheran 52 17-69

Concordia Academy: Greene 26, Levy 21, Erickson 8, Raymond 5, Swanson 4, Ortiz 2. Mayer Lutheran: Olsen 12, Hahn 9, E. Jopp 9, Hoese 8, A. Jopp 8, C. Neitzel 7, T. Neitzel 5, Johnson 4, Nelson 4, Clark 3.

Mpls. North 82, Mpls. Henry/FAIR 53

Minneapolis Henry/FAIR 31 22-53

Minneapolis North 35 47-82

Minneapolis Henry/FAIR: McCrae 15, Murff 12, Brown 9, Abdullah 7, Dickerson 4, Moua 3, Hawkins 2, Stearns 1. Minneapolis North: Anderson 21, Stevens 17, Rich 13, Wilson 10, Miamen 6, Washington 5, Sager 4, Butler 2, Ryan 2, Sanders 2.

Mpls. South 78, St. Paul Central 62

Minneapolis South 44 34-78

St. Paul Central 25 37-62

Minneapolis South: Larkins 23, Walker 21, Ring 12, Houts 8, Arce 6, Daud 6, Bray 2. St. Paul Central: Musabyimana 20, Langford 13, Cardenas 8, Baer-Taki 7, Gay 6, Acker 4, Moseman 4.

Mounds View 75, North St. Paul 48

Mounds View 43 32-75

North St. Paul 17 31-48

Mounds View: Kirk 36, Wheeler 14, Deluce 6, Edelman 6, Becher 6, Erickson 5, Loegering 2. North St. Paul: Edwards 19, Johnson 8, Jackson 7, Wright 6, Suttles 4, Ceaser 4.

Norwood YA 66, New Ulm Cathedral 54

New Ulm Cathedral 46 8-54

Norwood Young America 41 25-66

New Ulm Cathedral: Knowles 14, D. Wilfahrt 11, J. Wilfahrt 11, Bert 8, Blomberg 5, Mayes 3, Haala 2. Norwood Young America: O'Neil 25, Strickfaden 19, Druley 6, Alar 5, Grady 5, Dent 3, Wickenhauser 3.

Orono 78, Delano 60

Delano 26 34-60

Orono 31 47-78

Delano: Strandemo 25, Stewart 11, Techam 8, Schneider 7, Iversen 3, Monke 3, Schultz 2, Maschino 1. Orono: Hagen 26, Kallenbach 17, Loder 17, Gunderson 9, Close 7, Farrell 2.

Osseo 71, Moorhead 58

Osseo 32 39-71

Moorhead 27 31-58

Osseo: Omooria 30, Waits 12, Cargeor 8, Smith 8, Johnson 5, Swanson 5, Barhayiga 3. Moorhead: Jenkins 22, Elmore 17, Zimmerman 10, Wachenheim 4, Stumo 3, Angotti 2.

Prior Lake 68, Apple Valley 48

Apple Valley 29 19-48

Prior Lake 31 37-68

Apple Valley: Ewald 16, Kang 13, Gardner 10, Cowan 3, Wyandt 3, Hollie 2, Cunningham 1. Prior Lake: Jones 22, Miller 16, Haas 10, Dueffert 8, Krouse 5, Lien 3, Crosby 2, Hjerpe 2.

Providence Academy 59, Dassel-Cokato 54

Providence Academy 35 24-59

Dassel-Cokato 36 18-54

Providence Academy: Fafinski 14, Perrill 14, McCarthy 11, Carney 6, Fahnlander 4, Wachholz 4, Wooden 2, Willihnganz 2, Dierberger 2. Dassel-Cokato: Thinesen 9, Clark 9, Schrupp 8, Keith 5, Aamot 5, Gillman 5, Warner 5, Verhey 4, Lynk 3, Aamot 1.

Rockford 76, Mpls. Roosevelt 27

Minneapolis Roosevelt 16 11-27

Rockford 51 25-76

Minneapolis Roosevelt: Purdis 7, Wells 7, Brown 5, Cox 3, M. Mohamed 3, J. Mohamed 2. Rockford: Pepin 20, Perry 14, Zilmer 10, Skinner 8, Eisentrager 5, MacDonald 5, Tauber 5, Johnson 4, Elliot 2, Richards 2, Mayfield 1.

St. Croix Prep 68, St. Paul Humboldt 36

St. Paul Humboldt 19 17-36

St. Croix Prep 47 21-68

St. Paul Humboldt: Alabi 13, Mohammed 13, Campbell 6, Hobday 2, Witt 2. St. Croix Prep: Myers 20, Gremmels 16, C. Nelson 11, Hanson 6, B. Nelson 6, Flaten 4, Benson 2, Smith 2, Hardinson 1.

St. Paul Academy 93, SP Washington 33

St. Paul Academy 52 41-93

St. Paul Washington 13 20-33

St. Paul Academy: Baskerville 30, Carter 17, Baskerville 15, Wolff 7, Hayes 6, Rock 4, Rawdon 4, Devine 4, Johnson 2, Montague 2, Underman 2. St. Paul Washington: Kadir 14, Dumas 9, Santiago 5, Williams 2, Bergman 2, Birdsong 1.

Shakopee 80, Rosemount 39

Rosemount 20 19-39

Shakopee 50 30-80

Rosemount: Kuseske 9, Ramlall 9, Richter 6, Mohabir 5, Leenherts 3, Bass 2, Theisen 2, Wenthe 2, Nleme 1. Shakopee: McGraw 17, Braxton 15, Katona 15, Mohamud 9, I. Snell 9, Q. Snell 6, Miller 3, Langsy 2, Magin 2, Monroe 2.

South St. Paul 68, Park of CG 52

South St. Paul 33 35-68

Park of Cottage Grove 23 29-52

South St. Paul: Newsome 21, Dodd 15, West-Zimpel 8, Moua 8, Harmon 6, Harmon 6, Moore 4. Park of Cottage Grove: Bearth 15, Walker 13, Fick 10, Hatano 8, Omot 2, Ola-Kazim 2, Xiong 2.

Watertown-Mayer 69, SW Christian 53

Southwest Christian 23 30-53

Watertown-Mayer 33 36-69

Southwest Christian: Burke 22, Arnold 6, Br. Beckering 5, C. Beckering 4, Simonson 4, Zimmerman 4, Be. Beckering 3, Riddle 3, Schmidt 1, Streed 1. Watertown-Mayer: Mueller 27, McCabe 15, Rundell 11, Rowan 9, Foley 2, Sinsabaugh 2, Stucchi 2, Kind 1.

Wayzata 58, Champlin Park 39

Wayzata 25 33-58

Champlin Park 24 15-39

Wayzata: Bjerke 18, Harvey 10, Barnette 10, Tibbits 7, Rottinghaus 4, Hall 4, McAndrew 3, Berkland 2. Champlin Park: Taki 11, Lukandwa 10, Graff 9, Gamber 5, Zuo 2, Denedo 2.

Woodbury 67, Hastings 47

Hastings 18 29-47

Woodbury 31 36-67

Hastings: Bernatz 11, Arnold 7, Watson 7, Krick 6, Nuiitten 6, Easterling 4, Mosher 4, Lee-Dean 2. Woodbury: Rohrer 18, Narum 12, Jackson 10, Bolin 8, Mahoney 8, Cobb Butler 3, Hoff 3, Maier 3, Brown 2.

BASKETBALL • GIRLS

Becker 91, Monticello 47

Monticello 21 26-47

Becker 46 45-91

Monticello: Skistad 12, Hanson 10, Lindberg 7, Manning 7, Carson 3, Nebben 3, Olson 2, Roubinek 2, Smith 1. Becker: Rose 31, Kent 18, Nuest 13, Brown 12, Westin 11, Voller 3, Dierkes 2, Mackedanz 1.

Benilde-St. Margaret's 54, DeLaSalle 51

DeLaSalle 30 21-51

Benilde-St. Margaret's 31 23-54

DeLaSalle: White 12, Johnson 11, Baylark 10, Runsewe 8, Moeschter 6, Bass 2, Scott 2. Benilde-St. Margaret's: Lumpkin 19, Olson 19, Bishop 11, Kaspoor 2, McGee 2, Reliford 1.

Blaine 51, Buffalo 49

Buffalo 21 28-49

Blaine 21 30-51

Buffalo: Gunderson 14, Hartman 11, Guida 10, Noble 5, Burke 4, Feddema 3, Guida 2. Blaine: Davis 11, Garber 11, Lafreniere 11, Terry 10, Bryant 6, Meglen 2.

Burnsville 62, Farmington 57

Farmington 26 31-57

Burnsville 31 31-62

Farmington: Wille 21, Schaffer 16, Mogensen 9, Hansen 6, Bjornson 3, Scott 2. Burnsville: Bruha 23, Malecha 11, Handzija 10, Torgenson 8, King 4, Krumwiede 4, Servais 2.

Cambridge-Isanti 71, Chisago Lakes 65

Chisago Lakes 30 35-65

Cambridge-Isanti 44 27-71

Chisago Lakes: Gillach 26, Hempel 21, Erickson 10, Saueressig 3, Wille 3, Wille 2. Cambridge-Isanti: Aumer 31, Jerde 11, E. Wiltrout 11, Knight 7, Davis 6, Vavra 3, M Wiltrout 2.

Chaska 70, Edina 43

Edina 21 22-43

Chaska 29 41-70

Edina: Stotts 16, Campbell 10, Grussing 9, Nelson 6, Fairbanks 2. Chaska: Sanders 32, Heyer 22, Schuelke 7, Lenzen 5, Lakosky 2, Niebuhr 2.

Delano 58, Dassel-Cokato 45

Dassel-Cokato 13 32-45

Delano 28 30-58

Dassel-Cokato: Quern 15, Quern 11, Mayfield 10, Aho 6, Quern 2, Kraemer 1. Delano: Tool 29, Pietila 8, K. Peterson 7, T. Peterson 6, Stowman 4, C. Beeler 2, E. Beeler 2.

Eagan 36, Eastview 26

Eastview 7 19-26

Eagan 14 22-36

Eastview: Schaefer 9, Gardner 5, Morris 5, Smith 4, Maull 2, Han 1. Eagan: Fandre 14, Plonski 12, D. Buslee 4, Morin 4, E. Buslee 2.

Eden Prairie 81, Centennial 43

Eden Prairie 51 30-81

Centennial 21 22-43

Eden Prairie: Jones 20, Holloway 14, Lenz 11, Schlagel 10, Moorjani 9, Anderson 7, Fritz 3, Valiton 3, Hardwick 2, Jaeger 2. Centennial: Cummings 20, Pullman 7, Guyer 4, Kubes 4, Mulberry 2, Perron 2, Stacy 2, Tharp 2.

Forest Lake 65, Coon Rapids 46

Coon Rapids 11 35-46

Forest Lake 35 30-65

Coon Rapids: Beck 16, Washburn 11, Washburn 9, Smith 6, Brownell 2, Schmidt 2. Forest Lake: Pitzi 22, Krieger 20, Thill 11, Thompson 3, Carson 2, Duda 2, Fearing 2, Jerde 2, Wert 1.

Glencoe-Silver Lake 49, Tri-City United 16

Tri-City United 8 8-16

Glencoe-Silver Lake 35 14-49

Tri-City United: Marcussen 6, Lang 3, G. Dahlke 2, L. Dahlke 2, Tiede 2, Krochk 1. Glencoe-Silver Lake: Monahan 19, Christianson 18, Graf 10, Simons 2.

Holy Angels 82, Bloomington Jefferson 64

Holy Angels 44 38-82

Bloomington Jefferson 41 23-64

Holy Angels: Kas. Caron 23, Massaquoi 19, Buer 16, O'Rourke 13, Kay. Caron 8, Pritchard 3. Bloomington Jefferson: Nelson 13, Anderson 12, Chapple 12, Felt 11, Clay 7, Roach 5, Bock 4.

Holy Family 63, Annandale 31

Holy Family 31 32-63

Annandale 18 13-31

Holy Family: Bowlin 20, Hall 16, Land 11, Hertel 6, Cizek 5, Gagnon 3, Buchholz 2. Annandale: Jones 8, Helget 7, Campbell 5, Hoeft 4, Holte 3, Jerpseth 2, Lillehaug 2.

Hopkins 80, East Ridge 48

Hopkins 46 34-80

East Ridge 16 32-48

Hopkins: M. Nnaji 25, Woodson 22, Agara 11, Dupree 5, McGill 5, J. Nnaji 4, Copeland 3, Woodson 3, Boyle 2. East Ridge: Wildman 12, Sanneh 11, Knupp 10, Rekstad 9, Ritzer 6.

Jordan 62, Belle Plaine 46

Belle Plaine 24 22-46

Jordan 29 33-62

Belle Plaine: Schmidt 9, Lenz 8, Ma. Ziemke 8, Nordby 6, Haefner 5, Koepp 5, Mc. Ziemke 3, Fahey 2. Jordan: Dahmen 20, Kluxdal 15, Olinger 11, Borowicz 6, Pedersen 5, Barth 2, Vogel 2, Briese 1.

Lakeville South 53, Lakeville North 48

Lakeville North 30 18-48

Lakeville South 22 31-53

Lakeville North: Betton 14, Juaire 11, Wilson 8, Bryant 5, Ruhland 5, Boe 3, Benhart 2. Lakeville South: Schultz 20, Ohnstad 12, Koles 7, Cuddigan 4, Goodman 3, Ronn 3, Harvey 2, Trettin 2.

Litchfield 49, Melrose Area 41

Litchfield 24 25-49

Melrose Area 23 18-41

Litchfield: Steinhaus 15, Pennertz 13, Michels 9, Boerema 4, Falling 4, Hansen 4. Melrose Area: Meyer 14, Van Beck 8, Stusse 7, Nelson 4, Finken 3, Heller 3, Gruber 2.

Maple Lake 63, Howard Lake-W-W 59

Maple Lake 28 35-63

Howard Lake-W-Winsted 37 22-59

Maple Lake: Schlicht 23, Weege 12, Geyen 11, Elsenpeter 9, Fynboh 4, Paumen 2, Pribyl 2. Howard Lake-Waverly-Winsted: Fasching 27, Bloch 11, Remer 9, Baumann 6, Bobrowske 6.

Minnehaha Acad. 86, St. Louis Park 73

Minnehaha Academy 44 42-86

St. Louis Park 30 43-73

Minnehaha Academy: Mack 34, Lewis 15, Graham 9, Hill 9, Al-Hameed 8, Reuben 7, Allen 2, Cupito 2. St. Louis Park: Harden 26, Hegdahl 17, Schmitz 15, Maher 6, Alexander 5, McMahon 4.

Minnetonka 62, Park Center 33

Park Center 10 23-33

Minnetonka 32 30-62

Park Center: Saidu 15, Crushshon 5, Brown 4, Chatman 4, Ben 3, Carver 2. Minnetonka: Crump 16, Lockett 10, Lewis 9, Hamdorf 6, Arndt 4, McKinney 4, Dasovich 3, Corkery 2, Hamdorf 2, Ware 2, Wright 2, Greer 1, Konat 1.

New Life Academy 54, West Lutheran 33

New Life Academy 14 40-54

West Lutheran 25 8-33

New Life Academy: Groeneweg 15, Salgado 13, Moseman 12, Anderstrom 6, Linton-Slettedahl 6, Brim 2. West Lutheran: Gunderman 12, Schmidt 9, Vik 5, Weber 5, Sherwood 2.

North Branch 48, St. Francis 47

St. Francis 16 31-47

North Branch 15 33-48

St. Francis: Johnson 21, Ogbemudia 13, Lupinek 3, Porter 3, Mad. Rothbauer 3, Markas 2, Mak. Rothbauer 2. North Branch: Peaslee 21, Kuhlman 20, Lattimore 4, Rothe 3.

Owatonna 71, Northfield 53

Owatonna 38 33-71

Northfield 24 29-53

Owatonna: Mendenhall 20, Simon 12, Shornock 10, Buytaert 8, Haarstad 8, Schlauderaff 6, Ahrens 5, Sommers 2. Northfield: Ims 16, Eddy 15, Menssen 8, Labenski 4, McBroom 3, Quaas 3, Balvin 2, Rosenhamer 2.

Prior Lake 73, Apple Valley 25

Prior Lake 41 32-73

Apple Valley 22 3-25

Prior Lake: McNair 12, Thoms 12, Bowman 10, Pawlyshyn 8, Van-Helden 8, Horner 5, Thue 5, Trachsel 4, Carter 2, Fisher 2, Moeller 2, Shaver 2, Dubor 1. Apple Valley: Jensen 15, Mackins 3, Mohammed 3, Bolin 2, Erickson 2.

Rosemount 62, Shakopee 40

Shakopee 22 18-40

Rosemount 26 36-62

Shakopee: Cordes 14, Mitchell 8, Pawlicki 7, Maenke 6, Broze 5. Rosemount: Leenderts 15, Thompson 13, O'Neil 9, Ratziaff 9, Tauer 7, Teko-Folly 6, Wilson 3.

St. Cloud 61, Richfield 55

St. Cloud 33 28-61

Richfield 19 36-55

St. Cloud: Benson 25, Anderson 16, Harris 12, Hausmann 6, Kenning 2. Richfield: Johnson 14, Joerger 11, Colbert 9, Chappell 7, Holloway 6, Hamlin 5, Whittaker Hill 3.

St. Croix Lutheran 72, New Ulm 56

New Ulm 22 34-56

St. Croix Lutheran 31 41-72

New Ulm: Lewis 21, Dennis 8, Hopp 7, Dreckman 6, Backer 6, Hulke 5, Enter 3. St. Croix Lutheran: Washington 30, Hauge 16, Penn 12, Oakland 11, Avery 3.

St. Michael-Albertville 65, Maple Grove 55

Maple Grove 19 36-55

St. Michael-Albertville 33 32-65

Maple Grove: Overskei 22, Gordon 14, Klick 9, Ode 4, Kanz 2, Kormann 2, Stern 2. St. Michael-Albertville: Miller 21, Johnson 17, Craft 10, Carlson 9, Diaz 5, Hoselton 3.

Totino-Grace 72, Hill-Murray 32

Hill-Murray 21 11-32

Totino-Grace 38 34-72

Hill-Murray: Runyon 11, Wolgamot 5, Groppoli 4, McGrath 3, Perkins 3, Vaske 3, Rymal 2, Nachtsheim 1. Totino-Grace: Dengerud 27, Herzig 13, Etuko 7, Riegel 7, Schlaefer 6, Spevacek 6, Lord 4, Terhaar 2.

Watertown-Mayer 71, SW Christian 59

Watertown-Mayer 33 38-71

Southwest Christian 23 36-59

Watertown-Mayer: Burmeister 14, Czinano 11, Otterness 11, Penegor 11, Rundell 8, Barden 7, Killian 6, O'Neil 2, Baker 1. Southwest Christian: Burkhart 27, Brunsberg 16, Rediger 9, Straub 4, Berkering 3.

Wayzata 41, Elk River 39

Wayzata 17 24-41

Elk River 22 17-39

Wayzata: Krzewinski 10, Senden 10, Fornshell 6, Weber 6, Hawkinson 5, Prosser 4. Elk River: Demar 11, Kanenwisher 10, Berg 7, Langbehn 4, Johnson 3, Hidde 2, Murphy 2.

White Bear Lake 55, Mahtomedi 42

Mahtomedi 16 26-42

White Bear Lake 24 31-55

Mahtomedi: Wilson 11, Greene 8, Stockness 7, Potthoff 6, Centers 4, Gile 4, Kletti 2. White Bear Lake: Eckerle 32, Hughes 11, Adebisi 4, O'Brien 3, Post 3, Barber 2.

HOCKEY • BOYS

Andover 8, Duluth East 0

Duluth East 0 0 0-0

Andover 2 3 3-8

First: A-Thoreson (Casey, Conway), 4:33. A-Gohman (Law), 5:12. Second: A-Law (Knox , Conway), 1:15, pp. A-Thoreson (Casey), 3:22. A-Conway (Thoreson, Casey), 9:33. Third: A-Conway (Thoreson, Knox ), 2:24. A-Seward (May-Robinson, Babb), 8:40. A-Martin (Knox , Cogswell), 12:00. Saves: Duluth East: Ziemski 12-13-9-34. Andover: Brauns 9-5-7-21.

Armstrong/Cooper 7, Breck 3

Breck 0 0 3-3

Armstrong/Cooper 2 4 1-7

First: AC-Essen (Johnson, Essen), 2:29. AC-Yeager (Johnson), 6:47. Second: AC-Malone (Burns, Rausch), 3:36. AC-Burns (Malone), 8:05, pp. AC-Essen, 9:04. AC-Malone (Goergen , Jangula), 10:18, pp. Third: AC-Annis (Cook ), :41. B-Miller (Theissen), 2:56, pp. B-Hanson (Miller), 12:17, sh. B-Kadue (O'Neill, Huotari), 13:08. Saves: Breck: Not available. Armstrong/Cooper: Not available.

Bl. Kennedy 2, SW Christian/Richfield 2, OT

Bloomington Kennedy 1 0 1 0-2

Southwest Christian/Richfield 0 1 1 0-2

First: BK-Christensen (Jost, Dosan), 11:10. Second: SCR-Bendell (Davis, Greiner), 7:06, pp. Third: BK-Vodovnik, 3:18. SCR-Erhart (Greiner, Haugen), 4:22. Saves: Bloomington Kennedy: Walton 7-11-18-6-42. Southwest Christian/Richfield: Kamp 15-12-14-4-45.

Chisago Lakes 6, Duluth Marshall 3

Duluth Marshall 1 1 1-3

Chisago Lakes 1 1 4-6

First: CL-Jinks (Stangl), 13:09. DM-Aamodt, 13:18. Second: DM-D'Allaird (Stauber, Adamski), 7:01. CL-Stangl (Helland, Bluhm), 8:26. Third: CL-Schmidt (Helland, Stangl), :59. CL-Dassner, 1:26. CL-Schmidt (Helland, Stangl), 2:09. CL-Edson, 8:02. DM-Martinelli (Gouin, Stauber), 15:44. Saves: Duluth Marshall: Anderson 16-14-11-41. Chisago Lakes: Carlson 11-11-11-33.

Coon Rapids 7, Roseville 3

Roseville 2 1 0-3

Coon Rapids 2 2 3-7

First: R-Heffernan (Macklem, Molloy), :19. CR-Kish (Pour), 2:52. R-Hibber, 5:04. CR-Barsness (Boden, Kish), 6:04. Second: CR-Clark (Pack, Klinsing), 5:58. R-Heffernan (Bartel, Molloy), 12:04, pp. CR-Clark (Covel), 14:30. Third: CR-Bush (Bresnahan, Boden), 4:02, pp. CR-Espinosa (Clark, Barsness), 8:36, pp. CR-Clark (Covel, Pour), 14:51. Saves: Roseville: Heiple 9-11-7-27. Coon Rapids: Danek 4-13-15-32.

Eagan 4, Apple Valley 3

Apple Valley 1 0 2-3

Eagan 1 2 1-4

First: E-Lachenmayer (Krahn, Barbato), 7:50, pp. AV-Ranning, 13:41. Second: E-Wedward (Barbato), 1:20. E-Barbato (Wedward, Olson), 7:35. Third: E-Phillips (Martin), 6:48. AV-McIntosh, 9:26. AV-Britt (McIntosh), 13:30, pp. Saves: Apple Valley: Gilmore 7-8-5-20. Eagan: LaVallie 9-8-12-29.

Eastview 5, Burnsville 1

Burnsville 0 1 0-1

Eastview 3 1 1-5

First: E-Larkee (Opgrand, Kisch), 3:41. E-Kisch (Brothers), 5:25. E-Tritschler (Domagalski), 13:37. Second: E-Wooten (Brothers, Opgrand), 15:21, pp. B-Neutz (Gregersen), 16:19. Third: E-Downs (Domagalski), 4:57. Saves: Burnsville: Konrath 12-7-15-34. Eastview: Christian 6-11-5-22.

Elk River/Zimmerman 6, Anoka 1

Anoka 0 0 1-1

Elk River/Zimmerman 1 4 1-6

First: E-Schutt (Rinehart, Davis), 14:29. Second: E-Fritel (Johnson), 6:24. E-George (Anderson), 8:39. E-Junker (Grassel, Hansberger), 12:02. E-Christian (George, Reinert), 16:15. Third: A-Ness (Byrnes, Reinholz), 2:03. E-Davis (Schutt, Johnson), 11:04. Saves: Anoka: Haglund 9-8-9-26. Elk River/Zimmerman: Stockman 7-6-2-15.

Gentry Academy 5, Greenway 4

Gentry Academy 2 1 2-5

Greenway 3 1 0-4

First: G-Jorgenson (Carlson, Villeneuve), 2:26, pp. G-Carlson, 6:06. GA-Shaw (Hyland, Parkinson), 14:47. G-Villeneuve, 15:37. GA-Milles (Geyer, Hall), 16:57. Second: G-Kammeier (Cline, Groshong), 4:54. GA-Hammer (Milles), 10:06. Third: GA-Hall (Berg, Hyland), 1:18. GA-Barber, 11:22. Saves: Gentry Academy: Zolezzi 3-5-9-17, Willson 3-,-x-3. Greenway: Jurganson 11-19-23-53.

Hutchinson 6, Waconia 3

Waconia 1 0 2-3

Hutchinson 0 4 2-6

First: W-Hayes, 11:47. Second: H-Renner (Hutchins), 10:13. H-Knorr, 14:04. H-Knorr, 14:11. H-Starrett (Niska), 16:32. Third: W-Hayes (Siddons), 5:56, pp. H-Starrett (Ladwig, Knorr), 7:33. W-Vacek (Hayes), 15:06. , 15:13. Saves: Waconia: Beckwith 7-6-10-23. Hutchinson: Telecky 3-10-10-23.

Litchfield/Dassel-Cokato 6, Marshall 1

Marshall 0 0 1-1

Litchfield/Dassel-Cokato 1 4 1-6

First: LDC-Taber (Hillmann), 5:54. Second: LDC-Zwilling (Wendorff, Lund), 4:38, pp. LDC-Zwilling (Lund, Wendorff), 8:09. LDC-Taber (Tormanen, Hillmann), 13:17. LDC-Gustafson (Niemela, Haataja), 14:21. Third: LDC-Johnson (Haataja, Estrada), :45. M-Reinsma (Fossum, Plante), 13:44, pp. Saves: Marshall: Welsh 16-17-9-42. Litchfield/Dassel-Cokato: Halonen 7-6-8-21.

Mankato East/Loyola 3, Minn. River 0

Mankato East/Loyola 1 1 1-3

Minnesota River 0 0 0-0

First: MA-Bowman (Arnoldy, Sorbo), 6:38. Second: MA-Bastian (Prochaska), 1:23, pp. Third: MA-Borgmeier (Prochaska, Gavin), 9:11. Saves: Mankato East/Loyola: Brueske 9-1-3-13. Minnesota River: Kotek 4-19-7-30.

Monticello 6, Pine City Area 2

Pine City Area 1 1 0-2

Monticello 2 3 1-6

First: PCA-Welch (Leger), 7:02. M-Dahlheimer, 7:26. M-Simon (Thompson, Simon), 14:03. Second: PCA-Welch (Haug), 5:02, sh. M-Simon (Thompson, Schmitz), 5:21. M-Dahlheimer (Bergstrom), 12:30. M-Homsombath (Bergstrom), 16:09, pp. Third: M-Dahlheimer (Simon, Wilson), 7:51, pp. Saves: Pine City Area: Olson 9-8-10-27. Monticello: Biller 6-13-4-23.

Moorhead 5, St. Michael-Albertville 4

St. Michael-Albertville 1 1 2-4

Moorhead 2 2 1-5

First: M-Reierson (Triggs, Lindberg), 2:57, pp. M-Ness (Tweet, Kortan), 3:18. STMA-Raymond (Miller, Jordan), 12:03. Second: STMA-Rokala (Jordan), 5:24, pp. M-Triggs (Reierson, Lindberg), 6:59, pp. M-Bentz (Triggs, Lindberg), 14:57. Third: M-Triggs (Lindberg, Bentz), 6:38. STMA-Raymond (Miller, Jordan), 7:10. STMA-Hansen (Waller, Lobitz), 12:57. Saves: St. Michael-Albertville: Deitrich 20-15-15-50. Moorhead: Weigel 5-6-14-25.

Northfield 10, St. Paul Academy 2

Northfield 2 5 3-10

St. Paul Academy 0 2 0- 2

First: N-Winter (Olsen), :36. N-Kaiser (Klotz, Sawyer), 4:03, pp. Second: N-Sawyer (Klotz), 3:40. N-Klotz, 6:08. N-Geiger (Monson, Johnson), 6:31. SPA-Beeman-Trelstad (Thomas, Wodarz), 8:50, pp. N-Klotz (Johnson, Royle), 9:15. SPA-Karelitz (Wodarz, Thomas), 13:54, pp. N-Sawyer (Vogt, Frank), 16:49. Third: N-Klotz, 3:44.(Merritt, Frank), 6:17. N-Geiger (Monson), 13:15. Saves: Northfield: Walock 1-10-7-18. St. Paul Academy: Schanno 10-7-4-21.

Park of CG6, Spring Lake Park 4

Spring Lake Park 2 1 1-4

Park of Cottage Grove 3 2 1-6

First: P-Janski (Strand, Rudh), 2:59, pp. S-Larsen (Theisen), 8:04. P-Porter (Janski, Rudh), 12:39. P-Donlon (Wohnoutka, Schult), 14:36. S-Theisen (Lueck), 16:04. Second: P-Janski (Rudh, Chilton), 3:27. S-Lueck (Theisen), 5:13. P-Janski (Strand, Lucio), 7:26. Third: S-Lueck (Ross), 4:53, pp. P-Strand (Janski, Rudh), 14:36. Saves: Spring Lake Park: Not available. Park of Cottage Grove: Not available.

Princeton 5, Becker/Big Lake 1

Becker/Big Lake 0 1 0-1

Princeton 2 0 3-5

First: P-Baumann (Christopher, Nelson), 6:29. P-Wille (Lindquist), 7:40. Second: BBL-Bordson (Lillemo), 8:23. Third: P-Wood, 2:10. P-Christopher (Baumann), 3:16. P-Wille (Wood), 7:10. Saves: Becker/Big Lake: Weber 15-16-6-37. Princeton: Nelson 6-4-10-20.

Providence Academy 3, Holy Family 2

Providence Academy 2 1 0-3

Holy Family 1 0 1-2

First: HF-Schugel (Blood, Osborn), 2:49. PA-Mogeni, 4:58. PA-Wehmann (Damberg, Vos), 16:20. Second: PA-Wehmann, 15:46, pp. Third: HF-Hall (Schugel, Friedrich), 15:59. Saves: Providence Academy: Villagomez 10-13-10-33. Holy Family: Hendrickson 13-8-8-29.

Rochester Lourdes 5, Red Wing 0

Rochester Lourdes 2 3 0-5

Red Wing 0 0 0-0

First: RL-Ritter (Loeslie), 8:25. RL-Ritter, 13:42. Second: RL-Mahoney (Heim), 5:12, pp. RL-Mahoney (Loeslie, Magnuson), 9:12, pp. RL-Heim (Chase), 14:44. Saves: Rochester Lourdes: Carter-Kleven 18-13-15-46. Red Wing: Ehlers 10-12-16-38.

Rochester Mayo 5, East Ridge 2

Rochester Mayo 2 1 2-5

East Ridge 0 2 0-2

First: R-Dennis (Hodge, Dripps), 1:59. R-Jacobson (Ruskell, Sexton), 2:44. Second: R-Dennis (Dripps, Hodge), 7:06. E-Landin (Polifka), 11:55. E-Landin (Kremer, Tauscher), 16:01, pp. Third: R-Ruskell, 8:24. R-Hodge, 16:53. Saves: Rochester Mayo: Cothern 6-5-9-20. East Ridge: Lanahan 11-3-15-29.

Rosemount 4, Farmington 2

Rosemount 0 4 0-4

Farmington 1 1 0-2

First: F-Dodson (Schwamb, Holmstrom), 10:48. Second: R-Peterson (Toll), 1:38. R-Durigan (Retka), 1:51. R-Durigan (Peterson, Hegarty), 3:17. R-Hedlund (Retka, Sabo), 4:54. F-Vogel, 13:57. Saves: Rosemount: Murphy 5-4-11-20. Farmington: McGregor 14-10-7-31.

St. Cloud 3, Buffalo 2

Buffalo 0 1 1-2

St. Cloud 0 1 2-3

Second: S-Cumming (Matanich, Rieland), 10:15. B-Hansen (Dalum, Gunia), 11:07. Third: S-Gronseth (O'Hara), 1:46. S-Gronseth (O'Hara, Cumming), 4:52. B-Roethke (Baxa, Gunia), 6:15, pp. Saves: Buffalo: Varner 6-7-7-20. St. Cloud: Bulson 5-5-9-19.

SP Highland Park 3, Roch. J. Marshall 2, OT

St. Paul Highland Park 0 1 1 1-3

Rochester John Marshall 0 1 1 0-2

Second: SPHP-Hamlin (Bradford, Waud), 9:07. RJM-Veney (Ahlstrom), 15:25. Third: RJM-Decker, 5:40. SPHP-Douma (Hamlin, Howatt), 16:00. Overtime: SPHP-Cornell (Bradford, Hamlin), 7:55. Saves: St. Paul Highland Park: Zuehlke 9-17-8-2-36. Rochester John Marshall: Magle 5-3-3-3-14.

St. Thomas Academy 5, Cretin-DH 4

Cretin-Derham Hall 3 0 1-4

St. Thomas Academy 1 0 4-5

First: CDH-Cardenas (McCarthy), 1:03. STA-Howard, 7:07. CDH-Fisher, 10:51. CDH-Odlaug (Spaniol, Rasmussen), 12:42. Third: STA-Skahan (Bond), 3:03. STA-Cronin (Stattine), 3:40. STA-Howard (Johannson), 4:15. STA-Strobel (Cronin, Grahme), 7:50. CDH-Rasmussen (Sondreal, Jamieson), 15:38. Saves: Cretin-Derham Hall: Belak 13-9-3-25. St. Thomas Academy: Schoephoerster 10-7-23-40.

Simley 3, South St. Paul 1

Simley 1 1 1-3

South St. Paul 0 1 0-1

First: S-Milner (Stanton, Difronzo), 13:52. Second: SSP-Simons (Simons, Shepard), 10:33, pp. S-Renslow (Painter, Binsfeld), 14:02. Third: S-Painter, 16:44. Saves: Simley: Davidson 3-5-10-18. South St. Paul: Cheney 8-10-10-28.

Stillwater 2, Mahtomedi 1, OT

Stillwater 1 0 0 1-2

Mahtomedi 0 1 0 0-1

First: S-Anderson(Lindeberg , Mosley), 8:31. Second: M-Drage (Gulenchyn), 15:44, pp. Overtime: S-Tuccitto (Anderson), 6:57. Saves: Stillwater: Anderson 12-10-12-0-34. Mahtomedi: Dardis 10-6-10-0-26.

HOCKEY • GIRLS

Benilde-St. Margaret's 4, Eden Prairie 2

Eden Prairie 1 1 0-2

Benilde-St. Margaret's 1 3 0-4

First: BSM-Hassler (Zavoral, Gray), 4:07. EP-Pergande, 16:58, pp. Second: BSM-Zavoral (Hoen, Melsness), 3:09, pp. BSM-Peschel, 7:17. BSM-Peschel (Mikkelson), 7:26. EP-Pergande (Brown, Mitchell), 9:45, pp. Saves: Eden Prairie: Knuth 10-3-x-13, Goergen x-2-6-8. Benilde-St. Margaret's: Walsma 7-7-5-19.

Bloomington Jefferson 4, Park of CG 0

Park of Cottage Grove 0 0 0-0

Bloomington Jefferson 1 1 2-4

First: B-Bartsh (Schuck), 15:25. Second: B-Longhenry (Schuck), 4:51. Third: B-Schuck (Lesch, Bartsh), 12:23, pp. B-Schuck, 14:48. Saves: Park of Cottage Grove: Stepka 8-10-7-25. Bloomington Jefferson: Rash 6-2-4-12.

Centennial/SLP 6, Armstrong/Cooper 1

Centennial/Spring Lake Park 4 2 0-6

Armstrong/Cooper 0 0 1-1

First: CSLP-Larsen (Chatleain, Cody), 1:40. CSLP-Kulenkamp (O'Hara, Goodreau), 4:01. CSLP-Chatleain, 10:18. CSLP-Goodreau (Wlaschin, Thompson), 11:23. Second: CSLP-O'Hara (Goodreau, Wlaschin), 4:28. CSLP-O'Hara (Thompson), 13:48. Third: AC-Sondrall (College, Cook), 14:33. Saves: Centennial/Spring Lake Park: Groess 3-7-9-19. Armstrong/Cooper: Kahl 12-x-x-12, Levoir x-10-7-17.

Dodge County 1, New Prague 0

Dodge County 0 1 0-1

New Prague 0 0 0-0

Second: DC-Koch (Rich), 1:46. Saves: Dodge County: Huber 9-6-10-25. New Prague: Smith 11-13-16-40.

Edina 3, Wayzata 0

Edina 0 2 1-3

Wayzata 0 0 0-0

Second: E-Halverson (Horton), 3:43. E-Horton (Jungels), 8:24. Third: E-Halverson (Maxwell, Porthan), 8:11. Saves: Edina: Corniea 5-2-4-11. Wayzata: Lavender 8-8-7-23.

Gentry Academy 9, East Ridge 0

East Ridge 0 0 0-0

Gentry Academy 4 4 1-9

First: GA-Sajevic, 2:35. GA-Reeves (Geer, Delmonico), 7:52. GA-Agerter (Hanrahan), 12:00. GA-Sajevic (Agerter, Hanrahan), 16:06. Second: GA-Heger (Sajevic), :50. GA-Roberts (Aanenson, Dornself), 8:18. GA-Myers (Roberts), 11:36. GA-Hanrahan (Sajevic, Salscheider), 13:19. Third: GA-Gray (Reeves), 16:30. Saves: East Ridge: Limpert 7-1-x-8, Garrity x-11-10-21. Gentry Academy: Laming 5-6-6-17.

Hill-Murray 3, Cretin-Derham Hall 0

Hill-Murray 1 0 2-3

Cretin-Derham Hall 0 0 0-0

First: HM-Hornung (Dochniak, Kaufman), 6:46. Third: HM-Boreen, :14. HM-Franco (Vennemann, Hause), 3:27. Saves: Hill-Murray: Zhan 7-9-11-27. Cretin-Derham Hall: Fritz 11-12-9-32.

Holy Angels 7, Minnehaha United 3

Holy Angels 2 3 2-7

Minnehaha United 2 1 0-3

First: MU-Goings (Bond), 9:19, pp. HA-Dean (Loichle), 10:02. HA-LaMere, 10:33. MU-Goings (Bond), 16:37. Second: HA-LaMere (Clow), 1:32, pp. MU-Wasserman (Bond), 1:41. HA-Clow (Garton), 3:46. HA-Clow (LaMere), 9:33. Third: HA-Lesnar, 1:24. HA-Anderson (Lesnar, Dean), 1:57. Saves: Holy Angels: Rimstad 1-6-7-14. Minnehaha United: Wasserman 18-19-13-50.

Lakeville South 4, Roseville 2

Roseville 1 0 1-2

Lakeville South 1 2 1-4

First: R-Jones (Eskin, Jakaboski), 9:15, pp. LS-Bouman (Enright), 9:29. Second: LS-Enright (McKinney), 3:07. LS-Fowler (Wright, Otremba), 10:42. Third: LS-Fowler (Wright, Otremba), 2:11. R-Zarembinski (Haug, Jakaboski), 11:45, pp. Saves: Roseville: Jones 3-5-9-17. Lakeville South: Lang 8-6-9-23.

Litchfield/Dassel-Cokato 3, Marshall 2

Litchfield/Dassel-Cokato 0 0 3-3

Marshall 0 0 2-2

Third: LDC-Johnson (Hillman), 2:44. LDC-Braaten (Tormanen, Iverson), 4:18. M-Schaefer (Gannott), 10:24. LDC-Iverson, 13:28. M-Ormberg (Penske), 16:50, pp. Saves: Litchfield/Dassel-Cokato: Kuechle 4-6-8-18. Marshall: Deutz 13-15-7-35.

Maple Grove 1, Northfield 1, OT

Northfield 0 1 0 0-1

Maple Grove 1 0 0 0-1

First: MG-Retrum (Rice, Shipley), 15:55. Second: N-Sorenson (Stephes), 10:15. Saves: Northfield: Malecha 15-9-15-9-48. Maple Grove: Hancock 8-7-6-2-23.

Minnetonka 8, Champlin Park/CR 2

Minnetonka 1 3 4-8

Champlin Park/Coon Rapids 0 1 1-2

First: M-Ryan (LaRoche, Distad), 14:35. Second: CPCR-Terebayza, 1:39. M-Distad (Sadura, Ryan), 13:30. M-Finnegan (Klepinger), 13:55. M-Mack, 16:56. Third: M-Ryan (Sadura), :39. M-Ryan (Avar), 2:24, pp. CPCR-Strouse (Delcastillo, Qualley), 2:55. M-Mack (Sadura, LaRoche), 9:51, pp. M-Finnegan, 13:01. Saves: Minnetonka: Hemp 15-8-12-35. Champlin Park/Coon Rapids: Boshea 10-15-17-42.

No. St. Paul/Tartan 5, Mahtomedi 4, OT

Mahtomedi 2 1 1 0-4

North St. Paul/Tartan 1 1 2 1-5

First: M-Bogren (Curran), :58. NSPT-Roesler (Tabaka, Lambert), 2:17. M-Nelson (Miller), 8:30, pp. Second: NSPT-Knoblauch (Novak, Curtice), 3:00. M-Miller, 6:50, pp. Third: M-Nelson (Fussy), 11:23, pp. NSPT-Tabaka (Roesler), 15:50, pp. NSPT-Wold (Schwantes), 16:55. Overtime: N-Hackman (Tabaka), 7:40. Saves: Mahtomedi: Heath 6-24-15-4-49. North St. Paul/Tartan: Schaefer 4-x-x-x-4, James x-10-12-2-24.

North Wright County 5, Buffalo 2

North Wright County 3 1 1-5

Buffalo 0 2 0-2

First: NWC-Gillespie (Petersen, Weiland), 9:14. NWC-Dahlheimer (Walters), 10:37. NWC-Allen (VanKuyk), 13:01. Second: NWC-Kyono (Petersen, Weiland), 4:10. B-Swartzer (Wurm, Kubu), 9:47, pp. B-Wurm (Johnson, Kubu), 11:06. Third: NWC-Weiland (Petersen), 10:07. Saves: North Wright County: Weiser 2-12-7-21. Buffalo: Mootz 12-12-17-41.

Northern Tier 2, Pine City Area 1

Pine City Area 0 0 1-1

Northern Tier 0 0 2-2

Third: NT-Busse (Olson), :47. PCA-Ashworth (Perreault, Hermanson), 9:35. NT-Busse (Szafranski, Grant), 11:03. Saves: Pine City Area: Olson 1-14-8-23. Northern Tier: Gibb 5-11-9-25.

Prior Lake 2, Hopkins/St. Louis Park 0

Prior Lake 0 0 2-2

Hopkins/St. Louis Park 0 0 0-0

Third: PL-Kearns (Grove), 13:35. PL-Swanson, 16:51. Saves: Prior Lake: Hansen 4-2-5-11. Hopkins/St. Louis Park: Bosch 16-12-10-38.

Rogers 7, Owatonna 1

Rogers 2 0 5-7

Owatonna 0 1 0-1

First: R-Sandberg (Achterkirch), 6:36. R-Farrell (Achterkirch), 9:44, pp. Second: O-Achterkirch (Oien, Vetsch), 3:01. Third: R-Farrell (Scherling), :26. R-Vreeman (Scherling, Farrell), 1:42. R-Achterkirch (Farrell), 3:05, pp. R-Ohlgren (Sandberg), 8:32. R-Ohlgren (Johansson, Bailey), 13:05. Saves: Rogers: Backmann 2-7-6-15. Owatonna: Wolfe 18-11-13-42.

Shakopee 5, Lakeville North 3

Shakopee 1 2 2-5

Lakeville North 2 0 1-3

First: S-Heyer (Schmidt), 5:21. LN-Jensen (Gasparini), 7:27. LN-Olson (Swierczek, Swierczek), 8:59. Second: S-Grabianowski (Berens), 6:43. S-Willmert (Grabianowski), 16:51, pp. Third: S-Grabianowski (Peterson), 4:48. S-Nash (Willmert, Schmidt), 6:11. LN-Jensen (Hanson), 7:50. Saves: Shakopee: Boots 3-5-6-14. Lakeville North: Boughan 10-7-8-25.

Simley 2, Two Rivers/St. Paul 0

Simley 1 1 0-2

Two Rivers/St. Paul 0 0 0-0

First: S-Kurowski (Sanders), 2:16. Second: S-McGown (Ralston, Ries), 8:17. Saves: Simley: Ries 5-2-7-14. Two Rivers/St. Paul: Bradford 5-11-7-23.

South St. Paul 3, Hastings 0

South St. Paul 2 0 1-3

Hastings 0 0 0-0

First: SSP-Ramirez (Pachl, Jerikovsky), 5:01. SSP-Matuzak (Jerikovsky, Beck), 11:39. Third: SSP-Pachl, 13:26. Saves: South St. Paul: Norman 4-6-7-17. Hastings: Vander Heyden 6-11-3-20.