TUESDAY

basketball • girls

MISSISSIPPI 8

• Becker 85, Princeton 27

WRIGHT COUNTY

• Hutchinson 55, Litchfield 48

METROPOLITAN AREA

• Brainerd 43, Buffalo 30

• Camb.-Isanti 66, Duluth East 54

• Delano 60, St. Francis 22

• Eden Valley-Watkins 58, Howard Lake-W-W 29

• Hermantown 60, North Branch 51

• New London-Spicer 70, West Central 43

• Shakopee 71, Bloom. Jefferson 48

• St. Michael-Albert. 71, Rogers 34

• Superior (Wis.) 75, Rockford 14

MINNESOTA

• Albany 58, Royalton 28

• BOLD 71, Yellow Medicine East 47

• Belgrade-B-E 68, Melrose 35

• Breckenridge 49, Morris/C-A 35

• Browerville/EV 53, Staples-Motley 43

• Byron 65, Winona 51

• Clinton-G-B 56, Canby 46

• Cloquet 55, Esko 52

• Dawson-Boyd 67, Benson 39

• Duluth Denfeld 55, Silver Bay 40

• Fosston 58, Northern Freeze 22

• Frazee 66, Lake Park-Audubon 53

• Grand Meadow 82, Lyle/Pacelli 8

• Grand Rapids 64, Hibbing 35

• Hayfield 65, Fillmore Central 39

• Kasson-Mantorville 72, Austin 64

• Kimball 54, Upsala 12

• Lac qui Parle Valley 68, Minnewaska 47

• Lakeview 53, HL-Okabena 32

• Lanesboro 62, Spring Grove 35

• MACCRAY 60, Ortonville 15

• Maple River 62, St. James Area 41

• Montevideo 63, Cent. Minn. Chr. 32

• Nevis 84, Red Lake 46

• Osakis 48, Paynesville 44

• Park Christian 54, Battle Lake 37

• Pelican Rapids 54, Menahga 49

• Perham 69, Henning 64

• Pipestone 60, SW Minn. Chr. 52

• Plainview-E-M 74, St. Charles 45

• Proctor 61, Crosby-Ironton 40

• Rocori 53, Little Falls 36

• Rothsay 57, NCEUH 48

• Russell-T-R 54, Hills-BC 33

• Sauk Centre 50, Holdingford 43

• Thief River Falls 59, Ada-Borup 51

• Tracy-M-B 63, Murray Co. Cent. 51

• Underwood 65, New York Mills 46

• Wadena-DC 54, Pine River-Backus 53

• Win-E-Mac 49, Clearbrook-Gonvick 39

• Winona Cotter 69, Rush.-Peterson 60

HOCKEY • boys

METROPOLITAN AREA

• Becker/BL 4, Sauk Rapids-Rice 3

• Buffalo 4, Brainerd 2

• Litchfield/D-C 7, Princeton 3

• Rogers 6, St. Michael-Albert. 2

MINNESOTA

• Albert Lea 1, Roch. Lourdes 0

• East Grand Forks 3, Detroit Lakes 2

• Fergus Falls 3, Northern Lakes 1

• Grand Rapids 3, Duluth East 2

• Hibbing/Chisholm 2, Cloquet-E-C 1, OT

• La Crescent 5-Hokah, Austin 2

• Luverne 5, Marshall 3

• Moorhead 4, Bemidji 3

• Red Lake Falls 10, Bagley/Fosston 3

• Rock Ridge 3, Greenway 2

• Roseau 7, Thief River Falls 0

• Wadena-DC 6, Morris/Benson 0

HOCKEY • GIRLS

METROPOLITAN AREA

• Duluth 10, Princeton 0

• Hopkins/SLP 3, Hastings 2

• River Lakes 5, Hutchinson 0

• Sartell/SR 8, Litchfield/D-C 2

• Rogers 6, Buffalo 0

MINNESOTA

• Breckenridge 11, Morris/Benson 1

• Crookston 4, Fergus Falls 1

• Duluth Marshall 8, North Shore 0

• Grand Rapids/Greenway 5, Cloquet-E-C 1

• Hibbing/Chisholm 7, Int. Falls 0

• Luverne 3, Marshall 0

• Roseau 5, Thief River Falls 0

• Warroad 7, Bemidji 0

• Willmar 4, St. Cloud 2

SUMMARIES

BASKETBALL • GIRLS

Delano 60, St. Francis 22

St. Francis 11 11-22

Delano 38 22-60

St. Francis: Peterson 13, Comfort 4, Johnson 2, Hass 2, Skogquist 1. Delano: Pietila 14, Champeau 11, Tool 11, C. Beeler 6, Schmit 5, N. Danielson 4, Fobbe 4, E. Beeler 3, G. Danielson 2.

Hermantown 60, North Branch 51

North Branch 27 24-51

Hermantown 36 24-60

North Branch: Kuhlman 27, C. Lattimore 16, Barkey 4, K. Lattimore 2, Damiani 2. Hermantown: Birkeland 20, L. Biondi 14, Zagelmeyer 13, K. Biondi 4, Bergerson 3, Lind 2, Hermanson 2.

Hutchinson 55, Litchfield 48

Litchfield 22 26-48

Hutchinson 26 29-55

Litchfield: Falling 15, Sorgatz 11, Hansen 10, Pennertz 10, Dengerud 2. Hutchinson: Beffert 25, Schlueter 16, Peterson 11, Verassalt 2, Stamer 1.

Shakopee 71, Bloom. Jefferson 48

Bloomington Jefferson 24 24-48

Shakopee 31 40-71

Bloomington Jefferson: Hemann 18, Nelson 10, Felt 9, Stockinger 5, Chapple 4, Anderson 2. Shakopee: Ross 18, Maenke 16, Pawlicki 9, Gaiters 8, Singleton-Buchanan 7, Skattum 6, Hall 3, Moore 2, Tomei 2.

St. Michael-Albert. 71, Rogers 34

St. Michael-Albertville 35 36-71

Rogers 16 18-34

St. Michael-Albertville: Johnson 28, Haus 9, Hoselton 7, Diaz 7, Craft 6, Jahnke 6, Carlson 3, Voigt 3, Lindeman 2. Rogers: Glad 7, Glass 6, Strassburg 6, Netzinger 6, Moberg 5, Daun 2, Maciej 2.

HOCKEY • BOYS

Becker/BL 4, Sauk Rapids-Rice 3

Becker/Big Lake 0 0 4-4

Sauk Rapids-Rice 1 2 0-3

First: S-Dodge (Euteneur, Wheeler), 8:46. Second: S-Pakkala (Anderson, Dodge), 15:11. S-Dodge, 16:11. Third: B-Rusin, 5:14. B-Graning (Tobako), 11:40, sh. B-Scheideman (Graning, Tobako), 13:48, pp. B-Graning (Scheideman), 13:57. Saves: Becker/Big Lake: Weber 13-14-8-35. Sauk Rapids-Rice: Parker 9-5-12-26.

Buffalo 4, Brainerd 2

Brainerd 1 1 0-2

Buffalo 0 1 3-4

First: Br-Finnegan (Johnson), 5:50. Second: Bu-Roethke (Sylvester), 1:52. Br-Koop, 5:27. Third: Bu-Roethke, 1:33, sh. Bu-Bergstrom (Sylvester), 11:52. Bu-Tiernan (Valli), 15:45. Saves: Brainerd: Gerlich 7-18-18-43. Buffalo: Varner 10-5-6-21.

Litchfield/D-C 7, Princeton 3

Litchfield/Dassel-Cokato 1 2 4-7

Princeton 2 0 1-3

First: P-Donnay, 1:05. P-Kok (Donnay), 10:40, pp. L-Niemela (Halonen, Wendorff), 16:39. Second: L-Olson, 10:02. L-Tormanen (Gustafson), 12:14. Third: P-Patnode (Miller, Baumann), 5:19. L-Olson (Jones), 9:11, pp. L-Jones (Olson), 9:37. L-Olson (Jones), 14:29. L-Wendorff, 15:23. Saves: Litchfield/D-C: Halonen 7-9-8-24. Princeton: Koecher 6-12-9-27.

Rogers 6, St. Michael-Albert. 2

Rogers 3 1 2-6

St. Michael-Albertville 0 0 2-2

First: R-Lomen (Melquist), 0:14. R-Weis (Cheslock), 0:43. R-Weis (Struck, Geerdes), 9:49. Second: R-Lomen (Cheslock), 4:45. Third: R-Ranallo (Weis), 0:55. S-Lester (Fischer, Couet), 7:55. R-Jenson (Cheslock), 12:27, pp. S-Rokala (Jordan), 14:48. Saves: Rogers: Chapman 7-5-4-16. St. Michael-Albertville: Westerman 16-19-8-43.

HOCKEY • GIRLS

Duluth 10, Princeton 0

Princeton 0 0 0- 0

Duluth 3 5 2-10

First: D-Marciniak (Saxin, Clough), 7:02. D-Karakas, 10:23. D-Karakas (Coole, Horvat), 14:31. Second: D-Clough (Saxin), 3:45. D-Schipper (Gerard, Horvat), 4:43. D-Horvat (Marciniak), 11:04, sh. D-Coole (Horvat), 14:16. D-Karakas, 15:01. Third: D-Coole (Lorentz, Wormuth), 2:00. D-McCall (Saxin, Marciniak), 9:13.

Hopkins/StLP 3, Hastings 2

Hopkins/St. Louis Park 1 2 0-3

Hastings 0 2 0-2

First: Ho-Hoffman (Etzell), 8:58, pp. Second: Ho-Shaw, 6:42. Ho-Seurer (Shaw), 11:50. Ha-Hanson (Schauer, Thompson), 15:23. Ha-Gruden (Schuster), 16:43. Saves: Hopkins/StLP: Osland 10-9-9-28. Hastings: Balster 5-3-6-14.

Rogers 6, Buffalo 0

Buffalo 0 0 0-0

Rogers 1 2 3-6

First: R-Nuernberg (Miller, Bailey), 14:24. Second: R-Johansson (Achterkirch, Sandberg), 7:14. R-Messer (Barnacle, Maida), 10:34. Third: R-Achterkirch (Sandberg, Hall), 4:43, pp. R-Hall (Bailey), 8:47. R-Hall, 15:55, pp. Saves: Buffalo: Jovan 15-13-14-42. Rogers: Larson 7-4-6-17.

Sartell/SR 8, Litchfield/D-C 2

Litchfield/Dassel-Cokato 1 0 1-2

Sartell/Sauk Rapids 2 2 4-8

First: S-VanDenBerg (VanDenBerg, Sabart), 4:34. L-Tormanen (Robertson, Woelfel), 9:16, pp. S-Hess (Torborg, Sabart), 16:15, pp. Second: S-Torborg (VanDenBerg), 12:58. S-VanDenBerg (Grams), 14:55. Third: S-VanDenBerg (VanDenBerg, Grams), 0:51. L-Braaten (Schultz), 1:15. S-VanVickle, 4:44. S-Grams, 7:53. S-VanDenBerg, 11:45. Saves: Litchfield/D-C Quast 11-8-11-30. Sartell/SR: Dorn 7-4-7-18.