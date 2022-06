Share on Pinterest

BASEBALL

CLASS 4A

Section 4

Winner's bracket • Third round

• Stillwater 12, Woodbury 2

Loser's bracket • Second round

• Cretin-DH 4, White Bear Lake 3

• East Ridge 13, Roseville 2

Section 7 • Semifinals

• Andover 6, Forest Lake 0

• Centennial 5, Duluth East 3

Loser's bracket • First round

• Anoka 16, Cambridge-Isanti 1

• Blaine 14, Coon Rapids 1

Section 8 • Semifinals

• St. Michael-Albertville 8, Moorhead 3

• Sartell-St. Stephen 6, Rogers 4

Loser's bracket • First round

• Bemidji 11, St. Cloud 8

• Elk River 10, Brainerd 0

CLASS 3A

Section 1

Loser's bracket • Second round

• Northfield 3, Stewartville 2

• Red Wing 4, Faribault 2

Section 4 • Semifinals

• Mahtomedi 15, Hill-Murray 11

• North St. Paul 4, St. Anthony 1

Loser's bracket • First round

• St. Paul Johnson 12, St. Paul Harding 2

Section 5 • Semifinals

• Monticello 12, Becker 0

• St. Francis 17, Princeton 7

Loser's bracket • First round

• Big Lake 8, Fridley 1

Section 6 • Semifinals

• Benilde-St. Margaret's 12, Orono 6

• Delano 3, Hutchinson 1

Loser's bracket • First round

• DeLaSalle 7, Minneapolis Edison 1

• Mound Westonka 6, Cooper 0

Section 7 • Semifinals

• Grand Rapids 12, Chisago Lakes 3

• Hermantown 6, North Branch 5

Loser's bracket • First round

• Hibbing 5, Cloquet 2

Section 8 • Second round

• Alexandria 2, Sauk Rapids-Rice 1

• Detroit Lakes 4, Little Falls 1

• Rocori 7, Willmar 5

CLASS 2A

Section 2 • Semifinals

• New Ulm 6, Belle Plaine 5

• Sibley East 11, New Richland-H-E-G 5

Loser's bracket • First round

• Maple River 14, LeSueur-Henderson 13

• Minn. Valley Lutheran 4, Blue Earth 0

Section 3

Loser's bracket • Second round

• Atwater-C-GC 5, Redwood Valley 1

• Luverne 3, Morris Area/C-A 1

Section 4

Loser's bracket • Second round

• Liberty Classical 5, Blake 4

• Mpls. Roosevelt 6, St. Paul Academy 4

Section 5 • Semifinals

• Rockford 9, Litchfield 1

• Watertown-Mayer 6, Norwood YA 5

Loser's bracket • First round

• Glencoe-Silver Lake 14, Holy Family 4

• SW Christian 7, Providence Academy 4

Section 6 • Semifinals

• Albany 8, Eden Valley-Watkins 4

• Wadena-Deer Creek 4, Pierz 3

Loser's bracket • First round

• Annandale 7, Foley 6

• Kimball Area 9, Melrose Area 5

Section 7 • Semifinals

• Duluth Marshall 3, Aitkin 2

• Esko 12, Rock Ridge 6

Loser's bracket • First round

• Pequot Lakes 8, Greenway/N-K 6

• Proctor 14, Rush City 1

Second round

• Aitkin 9, Pequot Lakes 1

• Proctor 10, Rock Ridge 7

Section 8 • Quarterfinals

• East Grand Forks 5, Warroad 4

• Fergus Falls 14, Dilworth-G-Felton 12

• Perham 18, Pelican Rapids 1

• Roseau 13, Thief River Falls 2

Semifinals

• Perham 8, Fergus Falls 1

• Roseau 8, East Grand Forks 1

Loser's bracket • First round

• Dilworth-G-Felton 8, Pelican Rapids 7

• Warroad 8, Thief River Falls 3

CLASS 1A

Section 2 • Semifinals

• Martin County West 5, SE St. Mary's 4

• New Ulm Cathedral 11, Sleepy Eye 10

Loser's bracket • First round

• Mankato Loyola/IL 7, Cleveland 6

• Springfield 6, Madelia 3

Section 3

Loser's bracket • Second round

• Murray Co. Central 12, Dawson-Boyd 1

• Lac qui Parle V. 15, Red Rock Central 2

Section 4

Loser's bracket • Second round

• Heritage Christian 7, Legacy Christian 4

• Mayer Lutheran 7, Lester Prairie 2

Section 5 • Quarterfinals

• Bertha-Hewitt/V. 4, Pine River-Backus 0

• Hinckley-Finlayson 9, Mille Lacs 1

• Nevis 6, Sebeka 5

• Ogilvie 6, Braham 2

Section 6 • Quarterfinals

• Ashby 4, Brandon-Evansville 3

• Belgrade-B-E 3, Upsala/Swanville 1

• Kerkhoven-M-S 7, Border West 0

• New York Mills 5, Parkers Prairie 3

Semifinals

• Kerkhoven-M-S 4, Belgrade-B-E 1

• New York Mills 15, Ashby 3

Loser's bracket • First round

• Parkers Prairie 11, Brandon-Evansville 3

• Upsala/Swanville 7, Border West 0

Section 7 • Semifinals

• Cherry 6, Ely 1

• South Ridge 11, Chisholm 0

Loser's bracket • First round

• Barnum 10, Northeast Range 0

• Mtn. Iron Buhl 10, Cromwell-Wright 8

Second round

• Chisholm 5, Mtn. Iron Buhl 4

• Ely 5, Barnum 2

Section 8 • Quarterfinals

• Ada-Borup/West 7, Kittson Co. C. 6

• Fosston 16, Mahnomen/W. 3

• Norman Co. E./U-H 9, Lake of the Woods 2

• Sacred Heart 5, West Marshall 3

Semifinals

• Fosston 2, Norman Co. E./U-H 1

• Sacred Heart 3, Ada-Borup/West 0

Loser's bracket • First round

• Lake of the Woods 11, Mahnomen/W. 1

• West Marshall 8, Kittson Co. C. 1

GOLF • BOYS

CLASS 3A

Section 7 • First round

At Grand National G.C.

• Elk River 312, Princeton 317, St. Michael-Albertville 322, Andover and Duluth East 323, Anoka and Cambridge-Isanti 326, Grand Rapids 335, Monticello 337, Chisago Lakes 340, Big Lake 342. Individual leader (par 72): Dawson Melbo, Anoka, 74.

GOLF • GIRLS

CLASS 3A

Section 7 • First round

At Grand National G.C.

• Elk River 337, St. Michael-Albertville 346, Andover 352, Chisago Lakes 380, Grand Rapids 402, Monticello 409, Cambridge-Isanti 413, Anoka 424, St. Francis 426, Big Lake 432, Duluth East 435, Princeton 454. Individual leader (par 72): Avery O'Donnell, Elk River, 73.

LACROSSE • BOYS

Section 2 • Quarterfinals

• Buffalo 13, Orono 4

• Chanhassen 21, Chaska 2

• Eden Prairie 7, Minnetonka 3

• Shakopee 20, Delano/Rockford 2

Section 3 • Quarterfinals

• Cretin-Derham Hall 11, Simley 5

• Eagan 16, Hastings 4

• St. Thomas Academy 21, Park of CG 5

• Woodbury 17, TriMAC 4

Section 6 • Quarterfinals

• Bloomington Jefferson 9, Edina 5

• Prior Lake 25, Minneapolis 0

• Rosemount 12, Holy Angels 0

Section 7 • Quarterfinals

• Centennial 18, Hermantown/Proctor 5

• Chisago Lakes 18, Blaine 3

• Duluth 17, Anoka 5

• Spring Lake Pk./CR 17, Champlin Park 9

LACROSSE • GIRLS

Section 2 • Quarterfinals

• Chanhassen 17, Delano/Rockford 1

• Chaska 18, Orono 13

• Eden Prairie 16, Shakopee 5

• Minnetonka 19, Hutchinson 6

Section 3 • Quarterfinals

• Cretin-Derham Hall 19, Visitation 4

• Park of CG 7, East Ridge 6

• Simley 12, Woodbury 10

• Two Rivers/GA 26, St. Paul 0

Section 6 • Quarterfinals

• Bl. Jefferson 11, Eastview/Eagan 7

• Edina 19, Apple Valley/Burnsville 5

• Prior Lake 19, Minneapolis 2

• Rosemount 24, Bl. Kennedy 3

Section 7 • Quarterfinals

• Andover 21, Blaine 3

• Centennial 22, Anoka 4

• Champlin Park 12, Chisago Lakes 5

• Forest Lake 13, Grand Rapids/G. 6

SOFTBALL

CLASS 4A

Section 1 • Championship

• Lakeville South 7, Farmington 5

Section 2 • Championship

• Chanhassen 11, Shakopee 10

Section 4 • Championship

• Stillwater 6, White Bear Lake 4 (Game 1)

• White Bear Lake 6, Stillwater 5 (Game 2)

Section 5 • Championship

• Centennial 1, Maple Grove 0

Section 7 • Championship

• Forest Lake 9, Anoka 0

Section 8 • Championship

• Brainerd 3, St. Michael-Albertville 0

Loser's bracket • Fourth round

• St. Michael-Albertville 2, Moorhead 0

CLASS 3A

Section 1 • Championship

• Winona 4, Kasson-Mantorville 1

Section 2 • Championship

• Mankato West 2, Mankato East 1

Section 4 • Championship

• St. Anthony 12, Cretin-DH 7 (Game 1)

• St. Anthony 9, Cretin-DH 8 (Game 2)

Section 6 • Championship

• Benilde-St. Margaret's 8, Delano 1

Section 7 • Championship

• Chisago Lakes 4, Hermantown 3

Section 8 • Championship

• Rocori 25, Little Falls 6

CLASS 2A

Section 1 • Championship

• Chatfield 9, Cannon Falls 1 (Game 1)

• Chatfield 11, Cannon Falls 0 (Game 2)

Section 2 • Championship

• LeSueur-Henderson 7, New Ulm 6

Section 3 • Championship

• Pipestone Area 15, Luverne 0

Section 4 • Championship

• Mounds Park Academy 7, St. Agnes 4

Section 5 • Championship

• Maple Lake 6, Watertown-Mayer 1

Section 6 • Championship

• Pequot Lakes 8, SC Cathedral 7 (Game 1)

• SC Cathedral 11, Pequot Lakes 2 (Game 2)

Section 7 • Championship

• Proctor 3, Eveleth-Gilbert 2

Section 8 • Championship

• Dilworth-G-Felton 9, Hawley 3 (Game 1)

• Dilworth-G-Felton 4, Hawley 3 (Game 2)

Loser's bracket • Fourth round

• Dilworth-G-Felton 13, Thief River Falls 10

CLASS 1A

Section 1 • Championship

• Wabasha-K. 21, Bethlehem Academy 11

Section 2 • Championship

• Nicollet 5, New Ulm Cathedral 0

Section 3 • Championship

• Lac qui Parle V. 2, Edgerton/SMC 0 (Game 1)

• Edgerton/SMC 3, Lac qui Parle V. 0 (Game 2)

Section 4 • Championship

• Randolph 6, West Lutheran 0

Section 5 • Championship

• Menahga 3, Mille Lacs 2

Section 6 • Championship

• Upsala 6, New York Mills 5

Loser's bracket • Fourth round

• New York Mills 4, Clinton-G-B 2

Section 7 • Championship

• Moose Lake-WR 7, Cherry 1 (Game 1)

• Moose Lake-WR 11, Cherry 1 (Game 2)

Section 8 • Championship

• Red Lake Falls 9, Badger-G-MR 7

TRACK AND FIELD • BOYS

CLASS 3A

Section 4

• Stillwater 298, White Bear Lake 238, St. Paul Central 121, Woodbury 112, Tartan 57, Cretin-Derham Hall 34, St. Paul Harding 26, North St. Paul 12

State meet qualifiers

• 100: Harlow Tong, St. Paul Central, 11.19; Eli Ebbert, White Bear Lake, 11.20.

• 200: Tong 22.35; Caleb Anderson, White Bear Lake, 23.0.

• 400: Thomas Rosengren, Stillwater, 49.81; Soel Riser, Stillwater, 52.07.

• 800: Will Degonda, Stillwater, 2:01.24; Mason Vagle, Stillwater, 2:01.87.

• 1,600: Ernest Mattson, White Bear Lake, 4:26.86; Luke Williams, White Bear Lake, 4:29.95.

• 3,200: Jonathan Roux, Stillwater, 9:30.27; Mattson 9:33.88.

• 110 hurdles: Arthur Perron, White Bear Lake, 14.86; Connor McCormick, Stillwater, 15.10.

• 300 hurdles: Perron 40.36; Chance Swenson, Stillwater, 40.62.

• 4x100 relay: White Bear Lake 43.28; Stillwater 44.57.

• 4x200 relay: White Bear Lake 1:31.79; Tartan 1:31.84.

• 4x400 relay: Stillwater 3:28.80; Woodbury 3:38.05.

• 4x800 relay: Stillwater 8:11.14; Woodbury 8:17.38.

• Long jump: Seth Johnson, Stillwater, 21-4½; Ryan McDowell, Stillwater, 21-2¼.

• Triple jump: Carlton Mukurazita, St. Paul Central, 45-6½; McDowell 44-3¼.

• High jump: Caleb Tussey, Stillwater, 6-0; Chase Johnson, Stillwater, 5-10.

• Shot put: Jordan Dunigan, Woodbury, 53-9¼; Chris Fretag, Stillwater, 49-10.

• Discus: Dunigan 178-6; Charley Gleason, Stillwater, 155-1.

• Pole vault: Jackson Tweed, Stillwater, 13-0; Nathan Thibaudeau, North St. Paul, 12-0.

Section 6

• Wayzata 209, Armstrong 162, Edina 150, Minneapolis Southwest 95.5, Hopkins 86.5, Minneapolis South 59, Minneapolis Washburn 55, St. Louis Park 53, Cooper 35

State meet qualifiers

• 100: Joseph Manser, Edina, 11.45; Erik Fredrickson, Armstrong, 11.55.

• 100 wheelchair: Michael Allen, Wayzata, 23.68.

• 200: Manser 21.99; Gabriel Hirshman, Hopkins, 22.27.

• 200 wheelchair: Allen 40.78.

• 400: Manser 48.73; Carl Christopherson, Minneapolis South, 50.54.

• 800: Owen Lindseth, Minneapolis Southwest, 2:00.09; Parker Dietrick, Wayzata, 2:00.12.

• 1,600: Noah Breker, Armstrong, 4:16.03; Aidan Jones, Minneapolis Washburn, 4:19.83; Sam Scott, Minneapolis Southwest, 4:20.82.

• 1,600 wheelchair: Allen 5:41.70.

• 3,200: Breker 9:03.25; Scott 9:05.17; Jones 9:06.61; Alex Foss, Wayzata, 9:18.65; Anthony Provenzano, Hopkins, 9:19.77.

• 110 hurdles: Jimmy Hager, St. Louis Park, 15.89; David Nelson, Wayzata, 16.09.

• 300 hurdles: Milo Stelzer, Minneapolis South, 40.6; Ethan Fischer, Wayzata, 40.71.

• 4x100 relay: Wayzata 42.73; Armstrong 42.76.

• 4x200 relay: Wayzata 1:31.50; Hopkins 1:31.83.

• 4x400 relay: Wayzata 3:24.35; Hopkins 3:27.53.

• 4x800 relay: Wayzata 8:09.47; Edina 8:10.24.

• Long jump: Jordan McClom, Armstrong, 22-3¾; Hakeem Ford, Minneapolis Southwest, 21-10; Peyton Newbern, Armstrong, 21-9.

• Triple jump: Ford 47-½; McClom 43-10¼.

• High jump: Newbern 6-4; Tate Rasmussen, Edina, 6-3.

• Shot put: Jaxon Howard, Cooper, 51-3¾; Bennett Kattreh-Kuritz, Minneapolis Southwest, 50-7¾.

• Shot put wheelchair: Allen 17-5½.

• Discus: Howard 151-3; Charles Smith, Wayzata, 132-11.

• Pole vault: Jack Helmich, Wayzata, 15-1; Owen Hipps, Edina, 12-4.

TRACK AND FIELD • GIRLS

CLASS 3A

Section 4

• Stillwater Area 255, St. Paul Central 173.5, White Bear Lake 150.5, Woodbury 134.5, Tartan 77.5, Cretin-Derham Hall 45.5, North St. Paul 41.5, St. Paul Harding 18

State meet qualifiers

• 100: Tamia Horton, North St. Paul, 12.48; Liberty Quast, Stillwater, 12.67.

• 200: Madison Simmers, Woodbury, 26.64; Horton 26.94.

• 400: Kayla Nelson, Stillwater, 1:03.04; Karina Fischer, Stillwater, 1:03.39.

• 800: Morgan Peterman, Stillwater, 2:17.08; Katelyn Porter, White Bear Lake, 2:23.53.

• 1,600: Iris Guider, St. Paul Central, 5:14.82; Laura McClary, St. Paul Central, 5:39.48.

• 3,200: Guider 11:13.91; Brooke Elfert, Stillwater, 11:56.38.

• 100 hurdles: Lily Hammacher, St. Paul Central, 16.08; Chelsea Stahl, Stillwater, 16.61.

• 300 hurdles: Hammacher 46.54; Anna Gregg-Escalante, St. Paul Central, 47.99.

• 4x100 relay: Woodbury 50.07; White Bear Lake Area 51.28.

• 4x200 relay: Woodbury 1:46.53; White Bear Lake 1:49.06.

• 4x400 relay: Stillwater 4:08.46; White Bear Lake 4:13.32.

• 4x800 relay: Woodbury 9:53.30; Stillwater 10:01.04.

• Long jump: Lillian Orf, Woodbury, 17-2; Cayman Pagel, Stillwater, 17-1.

• Triple jump: Anneteke Adoga, Woodbury, 36-9¼; Hammacher 35-7.

• High jump: Samara Jones, Tartan, 4-9; Kayla Kajer, Stillwater, 4-8.

• Shot put: Oreoluwa Olusi, White Bear Lake, 38-10 ½; Kylie Galowitz, Stillwater, 32-4¼.

• Discus: Olusi 130-5; Marcella Wait, Stillwater, 113-8.

• Pole vault: Sophia Roskoski, Stillwater, 11-1; Wait 10-1.

Section 6

• Wayzata 259, Edina 194.33, Hopkins 146.83, Armstrong 98.33, Minneapolis Southwest 73, Minneapolis South 52, Minneapolis Washburn 51, St. Louis Park 31.5, Cooper 4

State meet qualifiers

• 100: Maddie Dahlien, Edina, 12.54; Mini Jallah, Wayzata, 12.96.

• 200: Dahlien 24.97; Ava Mateega, Wayzata, 26.35.

• 400: Dahlien 56.41; Molly Bennett, Edina, 57.93.

• 800: Grace Weber, Wayzata, 2:15.06; Teegan Anderson, Wayzata, 2:17.16.

• 1,600: Sydney Drevlow, Hopkins, 4:51.97; Anderson 4:54.48; Abbey Nechanicky, Wayzata, 4:57.37.

• 3,200: Nechanicky 10:22.0; Grace Mignone, Wayzata, 11:05.74.

• 100 hurdles: Lillian Wanzek, Hopkins, 15.66; Macee Redman, Hopkins, 16.34.

• 300 hurdles: Allie Barrett, Wayzata, 46.70; Mackenzie Lovejoy, Armstrong, 47.55.

• 4x100 relay: Wayzata 49.58; Hopkins 49.73.

• 4x200 relay: Wayzata 1:44.58; Minneapolis Washburn 1:46.98.

• 4x400 relay: Hopkins 3:59.38; Edina 4:00.29; Wayzata 4:00.74.

• 4x800 relay: Wayzata 9:35.71; Edina 9:44.41.

• Long jump: Dahlien 18-8; Wanzek 17-7¼.

• Triple jump: Clea Cesare, Armstrong, 37-5½; Wanzek 35-8.

• High jump: Meredith Smith, Minneapolis Southwest, 5-6; Maria Matysik, Edina, 5-2.

• Shot put: Katie Kelzenberg, Wayzata, 37-½; Stella Knight, Wayzata, 36-6.

• Discus: Emma Coen-Pesch, Hopkins, 106-0; Kendall Thurston, Armstrong, 105-9.

• Pole vault: Kalea Dale, Wayzata, 10-2; Ella Brown, Edina, 9-4.

STATE TOURNAMENTS

ADAPTED SOFTBALL

At Chanhassen H.S.

CI DIVISION

Friday • Quarterfinals

• New Prague vs. North Suburban, 5 pm

• Chaska/Chanhassen/Prior Lake/Shakopee vs. St. Cloud, 6:30 pm

• Dakota United vs. Osseo, 6:30 pm

• Burnsville/Farmington/Lakeville vs. South Washington County, 8 pm

Saturday • Semifinals

• Quarterfinal winners, noon

Consolation semifinals

• Quarterfinal losers, 9 & 10:30 am

Fifth place

• Consolation semifinal winners, 1:45 pm

Third place

• Semifinal losers, 3:15 pm

Championship

• Semifinal winners, 3:45 pm

PI DIVISION

Friday • Quarterfinals

• Osseo vs. Rochester, 5 pm

• Anoka-Hennepin, Dakota United & Robbinsdale/Hopkins/Mound Westonka, bye

Saturday • Semifinals

• Anoka-Hennepin vs. Osseo-Rochester winner, 10:30 am

• Dakota United vs. Robbinsdale/Hopkins/Mound Westonka, 10:30 am

Third place

• Semifinal losers, 1:15 pm

Championship

• Semifinal winners, 1:45 pm

TENNIS • BOYS

CLASS 2A

At Baseline Tennis Center

Tuesday • Quarterfinals

• Duluth East vs. Orono, 8 am

• Eagan vs. Rochester Mayo, 10 am

• Eden Prairie vs. Edina, noon

• Becker vs. Mounds View, 2 pm

Consolation semifinals

• Quarterfinal winners, 4 & 6 pm

Wednesday • Semifinals

• Quarterfinal winners, 8 & 10 am

Third place

• Semifinal losers, 2 pm

Championship

• Semifinal winners, 4 pm

Individual tournament

Thursday

• Singles: First round, 8 am; Quarterfinals & Consolation first round, noon

• Doubles: First round, 10 a.m.; Quarterfinals & Consolation first round, 2 pm

Friday

• Singles: Semifinals & consolation semifinals, 8 am; Championship, third place & consolation championship, 11:30 am

• Doubles: Semifinals & consolation semifinals, 8 am; Championship, third place & consolation championship, 11:30 am

CLASS 1A

At Reed-Sweatt Tennis Center

Tuesday • Quarterfinals

• Minnewaska Area vs. Rock Ridge, 8 am

• Luverne vs. St. Paul Academy, 10 am

• Foley vs. Rochester Lourdes, noon

• Breck vs. Litchfield, 2 pm

Consolation semifinals

• Quarterfinal winners, 4 & 6 pm

Wednesday • Semifinals

• Quarterfinal winners, 8 & 10 am

Third place

• Semifinal losers, 2 pm

Championship

• Semifinal winners, 4 pm

Individual tournament

Thursday

• Singles: First round, 8 am; Quarterfinals & Consolation first round, noon

• Doubles: First round, 10 a.m.; Quarterfinals & Consolation first round, 2 pm

Friday

• Singles: Semifinals & consolation semifinals, 8 am; Championship, third place & consolation championship, 11:30 am

• Doubles: Semifinals & consolation semifinals, 8 am; Championship, third place & consolation championship, 11:30 am