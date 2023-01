Tap the bookmark to save this article.

THURSDAY

ALPINE SKIING • BOYS

SOUTH SUBURBAN

At Buck Hill

• Lakeville North 409, Apple Valley/Rosemount 366, Prior Lake/Farmington 320. Medalist: James Nida, Lakeville South, 54.28.

ALPINE SKIING • GIRLS

SOUTH SUBURBAN

At Buck Hill

• Prior Lake 321, Eagan 263, Lakeville South 217. Medalist: Annabel McCann, Prior Lake, 51.89.

BASKETBALL • BOYS

EASTERN MINNESOTA ATHLETIC

• Avail Acad. 76, Comm. of Peace 45

MCAA

• PACT 73, United Christian 64

METRO EAST

• Hastings 67, Simley 62

• Mahtomedi 76, North St. Paul 44

• St. Thomas Acad. 56, South St. Paul 48

• Tartan 66, Hill-Murray 35

MISSISSIPPI 8

• North Branch 68, Monticello 55

• Princeton 77, Cambridge-Isanti 63

• St. Francis 71, Chisago Lakes 64

NORTHWEST SUBURBAN

• Andover 74, Armstrong 56

• Blaine 73, Champlin Park 44

• Centennial 73, Coon Rapids 58

• Maple Grove 52, Anoka 43

• Spring Lake Park 103, Rogers 78

• Totino-Grace 82, Elk River 48

ST. PAUL CITY

• Harding 64, Como Park 58

• Highland Park 68, Washington 61

• Johnson 57, Central 54

TRI-METRO

• Cooper 117, Columbia Heights 88

• DeLaSalle 81, Richfield 66

• St. Anthony 118, Brooklyn Center 85

WRIGHT COUNTY

• Annandale 52, Watertown-Mayer 44

• Delano 80, SW Christian 72

• Hutchinson 67, Jordan 60

METROPOLITAN AREA

• Belle Plaine 88, St. Peter 79

• Hope Academy 78, Higher Ground 43

• Rochester Century 80, Red Wing 50

• St. Paul Academy 55, Trinity 37

• Tri-City United 58, New Richland-H-E-G 37

• Two Rivers 87, St. Croix Lutheran 80

• Venture Academy 68, LILA 46

• Zimmerman 68, Mora 60

MINNESOTA

• Dawson-Boyd 76, Lakeview 66

• Dilworth-G-F 72, Breckenridge 62

• Eden Valley-Watkins 81, Osakis 57

• Grand Rapids 73, Hibbing 39

• Greenway 71, International Falls 48

• Long Prairie-GE 66, Maple Lake 44

• Kingsland 78, LeRoy-Ostrander 36

• MACCRAY 71, Minneota 40

• Melrose 63, Benson 33

• Morris/C-A 55, Sauk Centre 45

• Russell-T-R 80, Renville Co. West 53

• Wabasha-Kellogg 54, Dover-Eyota 41

• Westbrook-WG 49, Hills-BC 34

• Zumbrota-Mazeppa 83, Byron 82

BASKETBALL • GIRLS

MCAA

• Spectrum 57, North Lakes 23

METRO EAST

• Hastings 41, Simley 22

• Hill-Murray 50, Tartan 28

• Mahtomedi 72, North St. Paul 49

METRO WEST

• Orono 77, Bloomington Jefferson 48

MINNEAPOLIS CITY

• North 67, Edison 37

MINNESOTA RIVER

• Lester Prairie 67, Sibley East 41

• Tri-City United 70, LeSueur-Hend. 33

MISSISSIPPI 8

• Cambridge-Isanti 56, Princeton 26

• Monticello 68, North Branch 31

• St. Francis 58, Chisago Lakes 48

NORTHWEST SUBURBAN

• Andover 58, Armstrong 49

• Centennial 78, Coon Rapids 30

• Champlin Park 53, Blaine 42

• Elk River 83, Totino-Grace 50

• Maple Grove 68, Anoka 50

• Rogers 73, Spring Lake Park 52

ST. PAUL CITY

• Como Park 95, Harding 35

• Highland Park 46, Washington 26

• Johnson at Central

TRI-METRO

• DeLaSalle 76, Richfield 31

• Holy Angels 77, Bloo. Kenn. 11

• Visitation 62, St. Anthony 38

WRIGHT COUNTY

• Delano 52, Southwest Christian 51

• Jordan 64, Hutchinson 39

METROPOLITAN AREA

• Minnehaha Acad. 64, Mayer Luth. 54

• Moorhead 62, Buffalo 58

• Mounds Park Acad. 48, West Luth. 42

• Nova Classical 51, Hiawatha Collegiate 17

• Red Wing 45, Rochester Century 41

• Sauk Rapids-Rice 63, Dassel-Cokato 33

• St. Peter 58, Belle Plaine 37

• Zimmerman 81, Rocori 75

MINNESOTA

• Ada-Borup 61, Mahnomen/Waubun 58

• Albany 71, Fergus Falls 38

• Carlton 39, McGregor 29

• Cleveland 52, Madelia 35

• Cromwell 47, Floodwood 32

• Dover-Eyota 62, Wabasha-Kellogg 30

• Duluth East 58, Bemidji 55

• Goodhue 68, Cannon Falls 30

• Hancock 73, Battle Lake 33

• Henning 65, Pillager 32

• Houston 71, Lyle/Pacelli 26

• Lake Crystal-WM 60, Nicollet 33

• Mabel-Canton 46, Southland 37

• Martin Co. West 49, T/ML/GHEC 40

• Royalton 58, Maple Lake 28

• South Ridge 82, Moose Lake/WR 42

• Swanville 51, Benson 10

• Two Harbors 64, Greenway 48

• Win-E-Mac 45, Bagley 31

• Windom 78, Tracy-M-B 54

GYMNASTICS • GIRLS

LAKE

• Buffalo 134.075, Edina 132.3. All-around: Audrey Strike, Buffalo, 34.95.

NORTHWEST SUBURBAN

• Blaine/Andover 127.275, Park Center 117.9. All-around: Maya Woods, Park Center, 37.1.

• Rogers 135.35, Champlin Park 116.625. All-around: Sadie Zachman, Rogers, 35.45.

SUBURBAN EAST

• East Ridge 143.775, Cretin-Derham Hall 128.975. All-around: Laney Schwellenbach, East Ridge, 38.125.

• Forest Lake 137.125, Woodbury 121.1. All-around: Samantha Ernst, Forst Lake, 35.7.

WRIGHT COUNTY

• Dassel-Cokato 129.65, Glencoe-Silver Lake 121.375

HOCKEY • BOYS

INDEPENDENT METRO ATHLETIC

• Providence Academy 8, Blake 4

LAKE

• Eden Prairie 3, Buffalo 2

• Edina 5, Wayzata 3

• Minnetonka 6, St. Michael-Albert. 1

METRO EAST

• Hastings 3, Two Rivers 1

METRO WEST

• Benilde-St. Marg. 4, Chanhassen 1

NORTHWEST SUBURBAN

• Andover 7, Spring Lake Park 0

• Blaine 1, Anoka 0

• Champlin Park 3, Centennial 2

• Elk River/Zimm. 2, Coon Rapids 0

• Maple Grove 8, Osseo 0

• Rogers 6, Totino-Grace 2

SUBURBAN EAST

• Mounds View 3, Forest Lake 1

WRIGHT COUNTY

• Holy Family 3, Delano 2

• Litchfield/D-C 2, Mound Westonka 0

METROPOLITAN AREA

• Arm./Cooper 9, Bloom. Kenn. 0

• Breck 4, SWC/Richfield 2

• Chisago Lakes 4, Tartan 3, OT

• Duluth East 7, Hopkins 0

• East Ridge 4, New Prague 4, OT

• Eastview 4, Cretin-Derham Hall 2

• Irondale 3, South St. Paul 1

• Little Falls 5, Cambridge-Isanti 1

• Minnesota River 4, Roch. Lourdes 3

• Monticello 4, Hutchinson 1

• Northern Edge 2, Pine City Area 2

• Northfield 3, Albert Lea 0

• Park of C.G. 7, Eagan 2

• St. Louis Park 4, Woodbury 3

• St. Paul Academy 3, Simley 1

• St. Thomas Acad. 2, Prior Lake 0

MINNESOTA

• Alexandria 8, Sauk Rapids-Rice 1

• Brainerd 5, Fergus Falls 2

• Hermantown 7, Proctor 0

• Int. Falls 4, North Shore 2

• La Crescent-Hokah 3, Faribault 1

• Mankato West 2, Owatonna 2

• New Ulm 3, Luverne 1

• Roch. Century 11, Austin 0

• St. Cloud 9, Willmar 1

• St. Cloud Cathedral 8, Mora/Milaca 0

HOCKEY • GIRLS

LAKE

• North Wright County 3, Wayzata 0

METRO WEST

• Chaska/Chanhassen 5, Waconia 2

• Holy Angels 4, New Prague 0

• Orono 7, Minneapolis 0

NORTHWEST SUBURBAN

• Armstrong/Cooper 3, Anoka 2

SOUTH SUBURBAN

• Apple Valley 3, Lakeville South 2, OT

• Eastview 4, Farmington 3, OT

• Lakeville North 5, Rosemount 2

• Prior Lake 3, Eagan 1

• Shakopee 5, Metro-South 2

SUBURBAN EAST

• East Ridge 3, Mounds View/Irondale 3

• Cretin-Derham Hall 4, Forest Lake 1

• White Bear Lake 7, Park of C.G. 4

WRIGHT COUNTY

• Holy Family 6, Delano/Rockford 0

• Mound Westonka 9, Litchfield/D-C 2

METROPOLITAN AREA

• Chisago Lakes 6, River Lakes 0

• Duluth 5, North St. Paul/Tartan 3

• Edina 2, Benilde-St. Margaret's 1

• Hastings 1, Blaine 0

• Hopkins/StLP 6, Princeton 0

• Northfield 3, Albert Lea 1

• Proctor/Hermantown 3, Eden Prairie 0

• Roseville/Mahtomedi 4, Rogers 3

MINNESOTA

• Austin 6, Worthington 1

• Breckenridge 7, Detroit Lakes 0

• Duluth Marshall 5, Moose Lake Area 0

• Luverne 4, Marshall 2

• New Ulm 5, Waseca 1

• Owatonna 14, Mankato West 0

• Rock Ridge 7, Int. Falls 0

• Winona 4, Roch. Century 2

NORDIC SKIING • BOYS

LAKE

At Baker Park Reserve

• Wayzata 560, Minnetonka 495, Eden Prairie 494, Hopkins 450, Edina 442. Medalist (5k): Daniel McCollor, Wayzata, 11:57.0.

SUBURBAN EAST

At Battle Creek Park

• Stillwater 462, Forest Lake 440, Irondale 434, Mounds View 397, Roseville 390, PWER 349, White Bear Lake 316. Medalist (5k): Jacob Kensy, Forest Lake, 12:23.

NORDIC SKIING • GIRLS

LAKE

At Baker Park Reserve

• Wayzata 549, Minnetonka 545, Eden Prairie 529, Edina 443, Hopkins 406. Medalist (5k): Audrey Parham, Wayzata, 13:56.9.

SUBURBAN EAST

At Battle Creek Park

• Forest Lake 464, Stillwater 451, Mounds View 443, Roseville 414, Irondale 383, White Bear Lake 321, PWER 284. Medalist (5k): Jordan Parent, Forest Lake, 13:26.

SWIMMING • BOYS

NORTHWEST SUBURBAN

• Maple Grove 101, Centennial 80

WRESTLING

SOUTH SUBURBAN

• Eastview 45, Lakeville North 27

TRI-METRO

• Fridley 44, Bloom. Kennedy 33

METROPOLITAN AREA

• Irondale 47, St. Paul Harding 33

• Rogers 69, Benilde-St. Margaret's 7

• Rogers 57, Hopkins 19

• St. Paul Harding 48, East Ridge 26

WEDNESDAY

ALPINE SKIING • BOYS

INDEPENDENT METRO ATHLETIC

At Buck Hill

• Blake 541.5, St. Paul Academy 525.5, Breck 499, Mound Westonka/Providence Academy 481, Mounds Park Academy 455, Holy Angels 372, Minnehaha Academy 336. Medalist: Caden Burns, St. Paul Academy, 45.03.

ALPINE SKIING • GIRLS

INDEPENDENT METRO ATHLETIC

At Buck Hill

• Blake 556, Mound Westonka/Providence Academy 518, St. Paul Academy 469, St. Paul Academy 460, Holy Angels 431.5, Minnehaha Academy 396, Mounds Park Academy 369.5. Medalist: Emily Gustafson, Mound Westonka, 49.3.

WRESTLING

ST. PAUL CITY

• Highland Park 45, Harding 33

• Washington 61, Johnson 15

METROPOLITAN AREA

• Arm./Cooper 49, St.P. High. Park 18

• Edina 59, St. Paul Johnson 12

• Park of C.G. 69, St. Paul Johnson 12

RANKINGS

HOCKEY • BOYS

BY LET'S PLAY HOCKEY

Class 2A

• 1. Minnetonka; 2. Wayzata; 3. Chanhassen; 4. Maple Grove; 5. Edina; 6. Cretin-Derham Hall; 7. Rogers; 8. Andover; 9. White Bear Lake; 10. Benilde-St. Margaret's.

Class 1A

• 1. Warroad; 2. Hermantown; 3. Orono; 4. Mahtomedi; 5. East Grand Forks; 6. Northfield; 7. Detroit Lakes; 8. Hibbing/Chisholm; 9. Rock Ridge; 10. Two Rivers.

HOCKEY • GIRLS

BY LET'S PLAY HOCKEY

Class 2A

• 1. Minnetonka; 2. Hill-Murray; 3. Gentry Academy; 4. Edina; 5. Andover; 6. Holy Family; 7. Maple Grove; 8. Centennial/Spring Lake Park; 9. Stillwater; 10. Lakeville South.

Class 1A

• 1. Warroad; 2. Holy Angels; 3. Proctor/Hermantown; 4. Simley; 5. Orono; 6. South St. Paul; 7. Luverne; 8. Dodge County; 9. Mound Westonka/SWC; 10. Fergus Falls.

WRESTLING • BOYS

BY THE GUILLOTINE

Class 3A

• 1. St. Michael-Albertville; 2. Waconia; 3. Hastings; 4. Eden Prairie; 5. Bemidji; 6. Mounds View; 7. Stillwater; 8. Wayzata; 9. Apple Valley; 10. Forest Lake.

Class 2A

• 1. Simley; 2. New Prague; 3. Becker; 4. Kasson-Mantorville; 5. Watertown-Mayer; 6. Scott West; 7. Pequot Lakes/Pine River-Backus; 8. Mora; 9. Hutchinson/Buffalo Lake-Hector-Stewart; 10. Fairmont/Martin County West.

Class 1A

• 1. Jackson County Central; 2. Dover-Eyota; 3. Caledonia/Houston; 4. Royalton/Upsala; 5. LPGE/Browerville; 6. Minnetoa; 7. Holdingford; 8. Belgrade-Brooten-Elrosa; 9. Chatfield; 10. Frazee.

WRESTLING • GIRLS

BY THE GUILLOTINE

• 1. Bemidji; 2. Hastings; 3. Apple Valley; 4. South St. Paul; 5. GMLOS; 6. St. Michael-Albertville; 7. Mora; 8. Stillwater.

SUMMARIES

BASKETBALL • BOYS

Annandale 52, Watertown-Mayer 44

Annandale 24 28-52

Watertown-Mayer 26 18-44

Annandale: Walter 14, Purcell 12, Wang 10, Valdez 8, Zuehlke 3, Walter 3, Westman 2. Watertown-Mayer: Rowan 10, Kind 7, Ragner 6, Mueller 6, McCabe 5, Foley 4, Rundell 4, Ritter 2.

Belle Plaine 88, St. Peter 79

St. Peter 34 45-79

Belle Plaine 35 53-88

St. Peter: Olson 17, Soderlund 17, Bosacker 15, Guida 11, Gilbertson 9, Odland 4, Dale 2, Moelter 2, Spessard 2. Belle Plaine: Retzer 22, Siegle 20, Gerres 14, Sparby 12, Traxler 11, Kehr 5, Martin 4.

Blaine 73, Champlin Park 64

Blaine 28 45-73

Champlin Park 33 31-64

Blaine: Payne 18, Pettis 16, Schusted 15, Lyon 13, Pekos 7, Bohlman 4. Champlin Park: Peterson 14, Graff 13, Kiros 10, Thielke 9, Komara 8, Cummings 4, Mohammed 3, Thielke 3.

Centennial 73, Coon Rapids 58

Coon Rapids 27 31-58

Centennial 41 32-73

Coon Rapids: Hettwer 17, Plowman-Tate 11, Freeman 10, Palmer 6, Jordan 5, Young 4, Nyapan 3, Otte 2. Centennial: Driessen 13, D'Agostino 12, Gunderman 9, Mabry 9, Burgoon 7, Augustin 6, Lee 6, Hosfield 4, Pirner 3, Ball 2, Binder 2.

Cooper 117, Columbia Heights 88

Columbia Heights 41 47- 88

Cooper 59 58-117

Columbia Heights: Smith 28, McClendon 23, Rulford 15, Davis 14, Morke 8. Cooper: Wise 29, Wicks 28, Cooper 25, Massaquoi 21, McPipe 6, Cook 3, Nason 3, Mulbah 2.

Delano 80, Southwest Christian 72

Delano 34 46-80

Southwest Christian 39 33-72

Delano: Iversen 25, Strandemo 15, Schultz 12, Stewart 10, Nau 7, Schneider 5, Maschino 4, Longstreet 2. Southwest Christian: Newell 17, Arnold 15, Beckering 15, Tollefson 8, Holloway 6, Kroese 6, Molin 5.

DeLaSalle 81, Richfield 66

DeLaSalle 30 51-81

Richfield 36 30-66

DeLaSalle: Whitlock 25, Moses V 22, Pounds 10, Morgan 7, Blaylark 7, James Jr. 5, Irvin 3, Higgins 2. Richfield: Armstrong 28, Lee Jr 12, Gay 11, Z. Hayes 8, J. Hayes 4, Inda 3.

Hastings 67, Simley 65

Simley 26 39-65

Hastings 27 40-67

Simley: Lovelace 22, Jacobson 17, Reid-Aaron 17, Scroggins 4, Niemioja 3, Klint 2. Hastings: Nuytten 23, Bernatz 16, Foss 14, Maher 5, Esterby 4, Lee-Dean 3, Foss 2.

Hutchinson 67, Jordan 60

Hutchinson 32 35-67

Jordan 26 34-60

Hutchinson: Verhasselt 18, Johnson 17, K. Butler 11, L. Butler 11, Lipke 4, Lenz 4, Kadlec 2. Jordan: Young 14, Kes 13, Runge 13, Koch 7, Olson 4, Noyes 4, Schmidt 4, Young 1.

North Branch 68, Monticello 55

Monticello 29 26-55

North Branch 29 39-68

Monticello: Shobe 17, Dollard 14, Soroko 10, Obiri 9, Schyma 3, Horst 2. North Branch: Minke 26, Beaver 13, Klein 10, Thorsen 9, Young 6, Link 4.

Princeton 77, Cambridge-Isanti 63

Cambridge-Isanti 33 30-63

Princeton 38 39-77

Cambridge-Isanti: Troolin 24, Crawford 10, Karels 9, Ludwig 6, Shrider 6, Dee 5, Droubie 3, Princeton: Drews 32, Keykal 20, Andresen 9, Peterson 7, Williams 5, Pettit 3, Strube 1.

Spring Lake Park 103, Rogers 78

Spring Lake Park 57 46-103

Rogers 41 37- 78

Spring Lake Park: Remme 37, Johnson 14, Talso 10, Say 10, King 7, Shaw 7, Thomsen 6, Turner 5, Wredberg 5, West 2. Rogers: Dalluge 23, Whitconb 14, Kane 13, Cespedes 11, Fuller 8, Cazmiercoski 6, Watson 2, Mix 1.

St. Anthony 118, Brooklyn Center 85

Brooklyn Center 48 37-85

St. Anthony 62 56-118

Brooklyn Center: Douglas 40, Powell 24, Johnson 6, Jones 6, Neal 5, Pongsak 4. St. Anthony: Lucas 37, Hauser 21, Asai 13, Igherighe 10, Siroin 6, Hadjixiros 6, Brocks 5, Evans 4, Martin 4, Burns 3, Kamal 3, Rodkewich 2, Randle 2, Lapinski 2.

St. Francis 71, Chisago Lakes 64 [OT]

St. Francis 26 32 13-71

Chisago Lakes 25 33 6-64

St. Francis: Bothun 36, Johnson 13, Stone 7, Povlitski 4, Johnson 4, Schoenrock 4, Skogquist 3. Chisago Lakes: Rowe 20, Schmidt 12, Griffin 10, Olson 6, Larsen 5, Larsen 4, Paulsen 4, Walker 3.

St. Paul Academy 55, Trinity 37

Trinity 19 18-37

St. Paul Academy 31 24-55

Trinity: Groppel 13, Adbebe 9, Rudquist 8, Bormann 3, Oberg 2, Tadeu 2. St. Paul Academy: Rawdon 14, Carter 14, Hayes 13, Rock 5, Cunningham 3, Benson 2, Lindeman 2, Assefa 1, Verhey 1.

St. P. Johnson 57, St. P. Central 54

St. Paul Central 28 26-54

St. Paul Johnson 24 33-57

St. Paul Central: Blakey Jr. 22, Ackler 14, Lankford 10, Moseman 4, Moseman 2, Johnson 2. St. Paul Johnson: Givens 25, Jordan 10, Tensley 9, Mays 5, Tucker 4, Turner 4.

St. Thomas Acad. 56, South St. Paul 48

South St. Paul 27 21-48

St. Thomas Academy 22 34-56

South St. Paul: D. Simmons 11, Pendergast 9, E. Simmons 8, Jones 6, Fitch 6, McCampbell 4, Lee 2, Jarmon 2. St. Thomas Academy: Jack 17, Kirchner 14, Dobbs 10, Thompson 7, Fahning 6, Smith 2.

Tartan 66, Hill-Murray 35

Hill-Murray 13 22-35

Tartan 27 39-66

Hill-Murray: Daniels 16, McGurran 11, Berg 2, Pietruszewski 2, Kelly 2, Brown 2, Tartan: Weems 16, Barrett 14, Borsay 11, Wilson Jr. 9, Banks 7, Smith 5, McMahan 2, Osberg 2.

Two Rivers 87, St. Croix Lutheran 80

St. Croix Lutheran 41 39-80

Two Rivers 46 41-87

St. Croix Lutheran: Brugos 23, Neish 17, Blumer 13, Falardeaux 8, Barack 8, Carlson 5, Garcia 4, Valleau 2. Two Rivers: Lutz 26, Christiansen 19, Powell 18, Rislove 11, Dunn 6, Michaels 3, Battle Jr. 2, Hesse 2.

BASKETBALL • GIRLS

Centennial 78, Coon Rapids 30

Centennial 41 37-78

Coon Rapids 19 11-30

Centennial: Frost 19, Tharp 10, Anderson 9, McCall 9, Metz 7, Lee 6, Littlefield 5, Gray 4, Walsh 4, Schmitz 3, Skalicky 2. Coon Rapids: Green 8, Beck 6, Schmidt 4, Glenn 4, Smith 3, Graham 2, Palmer 2, Dean 1.

Champlin Park 53, Blaine 42

Champlin Park 33 20-53

Blaine 20 22-42

Champlin Park: Holman 17, Lillard 8, Hagenbart 8, Giles 6, Mehl 5, Burchette 4, Tolentino 3, Pates 2. Blaine: Davis 11, Tieden 8, Bryant 8, Ramacher 7, Garber 5, Schlomann 2, Holle 1.

Delano 52, Southwest Christian 51

Delano 24 28-52

Southwest Christian 20 31-51

Delano: Pietila 10, Danielson 9, Tool 9, Schmit 9, Champeau 8, E. Beeler 5, C. Beeler 2. Southwest Christian: Brunsberg 14, Burkhart 11, Greer 9, Straub 6, Dekkers 4, Beckering 3, Nicklaus 3, O'Brien 1.

DeLaSalle 76, Richfield 31

Richfield 12 19-31

DeLaSalle 42 34-76

Richfield: Grindeland-Brown 7, Johnson 6, Laduke 5, Anderson 4, Grinnell 3, Olson 2, Nickell 2, Hamlin 2. DeLaSalle: Blaylark 15, Scott 12, Johnson 11, McNeil 10, Rivers 7, Starks 6, Bass 5, Moeschter 5, Williams 2, Samuels 2, Houle 1.

Elk River 83, Totino-Grace 50

Totino-Grace 27 23-50

Elk River 43 40-83

Totino-Grace: Nuss 20, Radabaugh 12, Cloud 6, Etuko 5, Spencer 5, Schrader 2. Elk River: Weicht 18, Johnson 16, Langbehn 12, Christy 12, Demar 11, Osterman 8, Ostmoe 4, Murphy 2.

Hastings 41, Simley 22

Hastings 20 21-41

Simley 17 5-22

Hastings: Strain 19, Bakker 8, Ruder 4, Caflisch 3, Wagner 3, Notch 2, McVicker 2. Simley: Renslow 6, Maynard 5, Gorter 4, Buck 2, Gorter 2, Lorentz 2, Osman 1.

Hill-Murray 50, Tartan 28

Tartan 14 14-28

Hill-Murray 24 26-50

Tartan: Murray 14, Hernandez 8, Murray 3, Stroman 2, Vu 1. Hill-Murray: Groppoli 13, Vaske 9, Wolgamot 8, Laleman 6, Werner 6, Perkins 4, Mackley 4.

Holy Angels 77, Bloom. Kenn. 11

Holy Angels 52 25-77

Bloomington Kennedy 7 4-11

Holy Angels: Caron 17, Buer 14, O'Rourke 10, Vessel 10, O'Malley 5, Spence 5, Pritchard 4, Dahl 3, Carter 2, Olson 2, Henry 2, Delsing 2, Caron 1, Bloomington Kennedy: Schletty 5, Williams 3, Richardson 2, Such 1.

Mahtomedi 72, North St. Paul 49

North St. Paul 31 18-49

Mahtomedi 32 40-72

North St. Paul: McGrane 14, Jones 14, Thomas 8, Walker 7, Horton 4, Bradford 2. Mahtomedi: Frazier 17, Kletti 16, Wilson 14, Potthoff 11, Greene 8, Peer 4, Jespersen 2.

Maple Grove 68, Anoka 50

Anoka 17 33-50

Maple Grove 37 31-68

Anoka: Mucangi 14, Lakanen 12, Freking 10, Youngquist 8, Kuyon 2, McKay 2, Eppinga 2. Maple Grove: Kormann 19, Ode 17, Klick 14, Stern 11, Holmquist 3, Misoi 2, Hanna 2.

Minnehaha Acad. 64, Mayer Lutheran 54

Mayer Lutheran 27 27-54

Minnehaha Academy 33 31-64

Mayer Lutheran: Guetzkow 19, Martin 11, Martin 9, C. Keaveny 8, Maass 4, I. Keaveny 3. Minnehaha Academy: Mack 35, Bensen 8, Reuben 8, Allen 6, Griefenhagen 3, Parten 2, Theisen 2.

Moorhead 62, Buffalo 58

Buffalo 31 27-58

Moorhead 32 30-62

Buffalo: McNamara 17, Zwart 13, Madsen 9, Guida 8, Bloomquist 5, Feekes 5, Posch 1. Moorhead: Horan 14, McAdams 13, Peterson 12, Terry 9, Swanson 8, Hagen 2, Oberg 2, Nelson 2.

Mpls. North 67, Mpls. Edison 37

Minneapolis North 29 38-67

Minneapolis Edison 14 23-37

Minneapolis North: Pettis 22, Robinson 11, Brown 10, Carroll 9, Simmons 8, Harris 7. Minneapolis Edison: Craig 28, Ali 6, Carpenter-Morrow 3.

Orono 77, Bloomington Jefferson 48

Bloomington Jefferson 19 29-48

Orono 44 33-77

Bloomington Jefferson: Hemann 16, Chapple 13, Nelson 8, Anderson 6, Felt 2, Goltz 2, Bock 1. Orono: Knudson 20, Moore 15, Watkins 13, Pearce 7, Lundell 6, Abed 5, Kompelien 4, Atkinson 3, Rice 2, Miller 2.

Rogers 73, Spring Lake Park 52

Rogers 37 36-73

Spring Lake Park 24 28-52

Rogers: Glad 21, Maciej 21, Moberg 12, Netzinger 7, Glass 4, Schmidt 2, Strassburg 2, Collier 2, Daun 2, Spring Lake Park: Kesti 12, Goerish 10, Nusbaum 7, Sutch 7, Thomas 6, Smith 4, Bergstrom 3, Nielsen 3.

Sauk Rapids-Rice 63, Dassel-Cokato 33

Dassel-Cokato 19 14-33

Sauk Rapids-Rice 31 32-63

Dassel-Cokato: Quern 12, Harrison 11, Johnson 6, Guennigsman 3, Kraemer 1. Sauk Rapids-Rice: Schloe 18, Roesch 11, Paulsen 11, Rogholt 8, Anderson 5, Morford 5, Broman 2, Petermeier 2, Swanson 1.

St. Francis 58, Chisago Lakes 48

St. Francis 36 22-58

Chisago Lakes 26 22-48

St. Francis: Peterson 23, Skogquist 11, Hass 7, Stancer 6, Lupinek 5, Comfort 4, Johnson 2. Chisago Lakes: Erickson 16, Peterson 11, Wille 7, Aldrich 6, Larsen 4, Barrett 2, Hilber 2.

St.P. Como Park 95, St.P. Harding 35

St. Paul Como Park 49 46-95

St. Paul Harding 8 27-35

St. Paul Como Park: Nichols VanNett 35, Davis 20, Wagner-Hemstad 12, James 11, Seppanen 5, Mohamed 4, Crump 4, Kenney 4. St. Paul Harding: Martinez Vasquez 15, Tobar 10, Silva 6, Brown 2, Burks 2.

St. P. High. Park 46, St. P. Wash. 26

St. Paul Highland Park 29 17-46

St. Paul Washington 15 11-26

St. Paul Highland Park: Vaughn 18, Gliedman 12, Coleman 7, Ramirez 6, Carrillo Caleron 3. St. Paul Washington: Hardin 14, Commodore 4, Tetevi 4, Cusic 2, Bonner 2.

Tri-City United 70, Le Sueur-Hend. 33

Le Sueur-Henderson 14 19-33

Tri-City United 42 28-70

Le Sueur-Henderson: Wagner 10, Wilbright 8, Fritz 6, Terwedo 4, Gregersen 3, Wetzel 2. Tri-City United: Schmiesing 14, Krocak 12, Vosejpka 11, Marcussen 9, Dahlke 7, Hennen 5, Whipps 3, Tiede 2, Skluzacek 2, Flintrop 2, Hoefs 1, Jones 1, Saemrow 1.

Visitation 62, St. Anthony 38

St. Anthony 20 18-38

Visitation 26 36-62

St. Anthony: Abraham 11, Cassidy 10, Schumann 6, Nelson 4, Bauman 3, Timmins 3, Johnson 1. Visitation: Sexton 12, Wills 12, Breyen 10, Joerger 8, Passe 6, Abbott 5, Springer 3, DelVacchio 2, Gerend 2, Fox 2.

HOCKEY • BOYS

Breck 4, SWC/Richfield 2

Breck 1 1 2-4

SWC/Richfield 2 0 0-2

First: S-Bendell (Greiner, Zick), 6:52, pp. B-Nordseth (Miller), 7:18. S-Hoffman (Hardacre, Lundquist), 10:47, pp. Second: B-Nordseth (Engelsma), 8:24. Third: B-Miller (Amato), 0:29, pp. B-Bjerke, 16:00. Saves: Breck: Blake 12-7-7-26. SWC/Richfield: Kamp 10-17-9-36.

Champlin Park 3, Centennial 2 [OT]

Centennial 1 1 0 0-2

Champlin Park 0 1 1 1-3

First: CE-Blair (Petersen, Searles), 3:16, sh. Second: CE-Ramirez (Lemay), 0:57. CH-Warren (Williams, Aberwald), 14:15. Third: CH-Burnevik (McGee, Aberwald), 11:44, pp. OT: CH-Pajunen (Belleson), 4:26. Saves: Centennial: Cody 10-7-19-1-37. Champlin Park: Neu 3-11-2-0-16.

Chisago Lakes 4, Tartan 3 [OT]

Chisago Lakes 1 1 1 1-4

Tartan 0 0 3 0-3

First: C-Bobrowski (Dassner, Slettom), 7:20. Second: C-Thompson (Madden, Thyen), 1:31. Third: T-Kammerer (Resch, Duggan), 0:14. C-Bluhm (Palewicz), 5:17. T-Sachs (Tuccitto, Wobse), 9:09. T-Kammerer (Milan, Maristuen), 11:39. OT: C-Bakken, 7:03. Saves: Chisago Lakes: Hanson 6-12-10-0-28. Tartan: Bangura 10-10-4-0-24.

Eastview 4, Cretin-Derham Hall 2

Eastview 1 1 2-4

Cretin-Derham Hall 1 1 0-2

First: C-Cernohous (Owens, Chorlton), 3:07, pp. E-Kronberg (Ortman, Cords), 10:31. Second: E-Ortman (Cords, Kronberg), 3:29. C-Scanlan (Lippai, Chorlton), 15:13. Third: E-Downs, 2:52. E-Wooten (Karam), 16:56. Saves: Eastview: Svaren 13-0-0-13. Cretin-Derham Hall: Nelson 4-5-0-9.

Eden Prairie 3, Buffalo 2

Buffalo 1 0 1-2

Eden Prairie 1 1 1-3

First: E-Earl (Townsend, Moe), 3:18. B-Roethke (Valli, Lind), 6:32. Second: E-Moe (Townsend, Earl), 15:33. Third: E-Saterdalen, 16:28. B-Roethke (Bergstrom, Preugschas), 16:57. Saves: Buffalo: Varner 11-10-7-28. Eden Prairie: Paulnock 9-3-10-22.

Edina 5, Wayzata 3

Wayzata 0 2 1-3

Edina 2 2 1-5

First: E-Nevers (Cowan), 1:27. E-Nevers (West), 11:52. Second: E-Cowan (Vander Vort, Revenig), 1:05. W-Kvasnicka (Huff, Wallin), 8:29, pp. E-West (Sandven, Morgan), 9:12, pp. W-Alstead (De St. Hubert, Huff), 14:19. Third: W-Kuhl (Wallin, Huff), 3:22, pp. E-Morgan, 16:57. Saves: Wayzata: Ingemann 14-7-7-28. Edina: Clarkowski 15-4-5-24.

Elk River/Zimm. 4, Coon Rapids 0

Coon Rapids 0 0 0-0

Elk River/Zimmerman 2 2 0-4

First: E-Holmes, 5:17. E-Mears (Sperling, Rinehart), 12:18. Second: E-Schmitt (Hansberger, Bouten), 6:10. E-Hansberger (Schmitt, Sperling), 9:56. Saves: Coon Rapids: Wagner 9-11-11-31. Elk River/Zimmerman: Stockman 12-13-10-35.

Hastings 3, Two Rivers 1

Two Rivers 0 1 0-1

Hastings 1 1 1-3

First: H-Larsen (Vandehoef, Carlson), 16:57. Second: T-Rohrer (Gamer), 2:35. H-Shanks (Vandehoef, Teigland), 2:46. Third: H-Peine, 16:07. Saves: Two Rivers: Ouren11-9-16-36. Hastings: Niederkorn 9-9-8-26.

Holy Family 3, Delano 2

Delano 0 0 2-2

Holy Family 0 1 2-3

Second: H-Grinnell (Hall), 6:18. Third: H-Wiitala (Pajor, Grinnell), 1:23. D-Brown (Lewis, Halonen), 4:39. D-Brown (Hargarten, Leaver), 7:01, pp. H-Osborn (Wiitala, Grinnell), 13:50, pp. Saves: Delano: Engelmann 8-14-6-28. Holy Family: Reinhard 6-9-11-26.

Litchfield/D-C 2, Mound Westonka 0

Mound Westonka 0 0 0-0

Litchfield/Dassel-Cokato 0 1 1-2

Second: L-Gustafson (Olson), 2:18, pp. Third: L-Wendorff, 16:51. Saves: Mound Westonka: Evenson 9-16-14-39. Litchfield/Dassel-Cokato: Halonen 10-6-10-26.

Little Falls 5, Cambridge-Isanti 1

Little Falls 1 3 1-5

Cambridge-Isanti 1 0 0-1

First: L-Oothoudt, 11:26. C-Sauro (Overby, O'Donovan), 14:20, pp. Second: L-Oothoudt (Johnson, Filippi), 7:59. L-Oothoudt, 8:30. L-Filippi (Johnson, Marod), 10:54. Third: L-Lindberg (Oothoudt), 5:38. Saves: Little Falls: Kalis 7-8-7-22. Cambridge-Isanti: Sibell 6-15-9-30.

Maple Grove 8, Osseo 0

Osseo 0 0 0-0

Maple Grove 3 3 2-8

First: M-Brink (Kernan, Picconatto), 1:18. M-Sinclair (Patefield), 1:35. M-Imgrund (Karkoc), 2:13. Second: M-Brink (Kernan, Busch), 8:10, pp. M-Patefield (Sinclair, Anderson), 9:42. M-Ellingson (Leneau, Picconatto), 11:59. Third: M-Picconatto (Leneau), 2:15. M-Patefield (Steenerson, Busch), 15:22. Saves: Osseo: Otieno 10-9-7-26; Halvorson 3-0-0-3. Maple Grove: Burtness 5-3-0-8.

Monticello 4, Hutchinson 1

Hutchinson 0 0 1-1

Monticello 1 3 0-4

First: M-Harris (Brooks), 12:43. Second: M-Simon (Thompson, Scherber), 11:22. M-Harris (Brooks, Dunn), 15:25. M-Thompson (Bitz, Scherber), 16:44. Third: H-Reiter (Pearce), 4:05. Saves: Hutchinson: Lien 13-12-3-28. Monticello: Soderholm 6-16-9-31.

Mounds View 3, Forest Lake 1

Mounds View 1 0 2-3

Forest Lake 0 1 0-1

First: M-Schulte (Conlin), 8:14, pp. Second: F-Kiel (Middendorf, Speidel), 7:46, pp. Third: M-Bale (Conlin, Schulte), 6:07, pp. M-Bale, 7:45. Saves: Mounds View: Petrich 13-9-8-30. Forest Lake: Knies 9-3-13-25.

Northern Edge 2, Pine City 2 [OT]

Northern Edge 1 0 1 0-2

Pine City 1 0 1 0-2

First: N-Husby (Fischer, Kubinski), 3:06. P-Leger (Leger), 3:51. Third: P-Leger (Youngbauer, Thurman), 3:22. N-Croal, 12:34, pp. Saves: Northern Edge: Pickell 9-13-3-12-37. Pine City: Rootkie 3-5-9-1-18.

Rogers 6, Totino-Grace 2

Totino-Grace 0 2 0-2

Rogers 4 0 2-6

First: R-Cheslock (Geerdes, Deschene), 0:48. R-Weis (Swanson), 2:30. R-Ranallo (Jenson, Deschene), 8:55. R-Jenson (Ranallo, Deschene), 11:41. Second: T-Dean, 6:58. T-DeYoung, 11:25. Third: R-Ranallo (Jenson, Cheslock), 9:20. R-Ranallo (Cheslock, Geerdes), 15:00. Saves: Totino-Grace: Johnson 14-14-17-45. Rogers: Chapman 5-2-4-11.

St. Paul Academy 3, Simley 1

Simley 1 0 0-1

St. Paul Academy 1 2 0-3

First: ST-Hoiland, 7:13. SI-Letendre (Renslow, Thibodeau), 15:18. Second: ST-Peltier (Beeman-Trelstad), 9:31. ST-Armada (Hoiland), 14:54, pp. Saves: Simley: Melendez 10-9-3-22. St. Paul Academy: Johnson 5-12-11-28.

HOCKEY • GIRLS

Apple Valley 3, Lakeville South 2 [OT]

Lakeville South 1 0 1 0-2

Apple Valley 0 1 1 1-3

First: L-McKinney (Fowler), 10:06. Second: A-Moran (Ryan), 16:47. Third: A-Dahl (Priester, Moran), 12:40. L-Soltys (Fowler), 16:58. OT: A-Hentges (Ryan, Moran), 5:03. Saves: Lakeville South: Bronson 12-3-6-1-22. Apple Valley: Cozy 5-9-10-3-27.

Arm./Cooper 4, Anoka 3 [OT]

Anoka 0 1 2 0-3

Armstrong/Cooper 0 3 0 1-4

Second: A-Buth (Hennes), 0:35. R-Monogue (College), 5:34. R-Riestenberg (Cook), 11:24, sh. R-Riestenberg (Cook), 14:14. Third: A-Hennes (Christoff), 4:11. A-Hennes (Rykkeli), 13:19, pp. OT: R-Monogue, 1:28. Saves: Anoka: Olson 8-10-11-2-31. Armstrong/Cooper: Kahl 4-6-5-1-16.

Chaska/Chanhassen 5, Waconia 2

Waconia 1 1 0-2

Chaska/Chanhassen 2 1 2-5

First: W-Kelley (Kamrath), 2:45. C-Westerhaus (McPartland), 15:26. C-Lawler (Sharkey, Grimm), 16:23. Second: W-Schluck (Mielke, Baso), 9:03. C-Klein (McPartland, Richter), 9:33. Third: C-McPartland (Stewart, Mindt), 1:30, sh. C-Klein (Stewart), 5:19. Saves: Waconia: Elvebak 4-9-11-24. Chaska/Chanhassen: Margraf 3-9-6-18.

Cretin-Derham Hall 4, Forest Lake 1

Forest Lake 1 0 0-1

Cretin-Derham Hall 0 2 2-4

First: F-Saxe (Stanius), 0:40. Second: C-Anderson (Oelrich), 4:36. C-Hadac, 13:58, sh. Third: C-Hadac (Anfang), 13:13. C-Anfang (Anderson), 16:14. Saves: Forest Lake: Haley 9-2-8-19. Cretin-Derham Hall: Kemp 8-6-6-20.

Duluth 5, NSP/Tartan 3

Duluth 2 0 3-5

North St. Paul/Tartan 1 1 1-3

First: N-Volkers (McClellan), 1:46. D-Karakas, 5:57. D-Turpen, 9:23. Second: N-Hedberg, 12:20. Third: N-Knoblauch, 6:35. D-Schipper (Horvat), 7:42. D-Saxin (Turpen), 11:40. D-Horvat (Gerard), 16:48. Saves: Duluth: Brisbois 8-8-6-22. NSP/Tartan: James 4-12-5-21.

East Ridge 3, MV/Irondale 3 [OT]

Mounds View/Irondale 0 0 3 0-3

East Ridge 0 1 2 0-3

Second: E-Andre (Meyers), 0:40. Third: E-Schmidt (Latta), 0:14. E-Roth (Walz, Warner), 3:29. M-Ballinger (Chervany), 8:50. M-Fagerlee (Ballinger), 11:47. M-Ballinger (Chervany), 12:52. Saves: Mounds View/Irondale: Rupp 6-13-12-5-36. East Ridge: Limpert 9-13-4-6-32.

Eastview 4, Farmington 3 [OT]

Eastview 1 0 2 1-4

Farmington 0 2 1 0-3

First: E-Speegle (Keating, Wilhelm), 9:55. Second: F-Kadrlik (Bricko, Gehrke), 3:51. F-Kadrlik, 15:47. Third: E-Wilhelm, 3:59. E-Schaefer (Cords), 4:11. F-Bricko (Kadrlik), 4:54, pp. OT: E-Schaefer, 6:51. Saves: Eastview: Hanson 8-14-14-2-38. Farmington: Moudry 5-3-7-6-21.

Edina 2, Benilde-St. Margaret's 1

Edina 1 1 0-2

Benilde-St. Margaret's 0 1 0-1

First: E-Chapman (Horton, Hankinson), 16:53. Second: E-Anderson (Zawoyski), 0:35. B-Hamel (Garvin), 13:46. Saves: Edina: Corniea 9-10-8-27. Benilde-St. Margaret's: Rooney 5-1-9-15.

Hastings 1, Blaine 0

Hastings 1 0 0-1

Blaine 0 0 0-0

First: H-Knoll (Thuet), 16:12. Saves: Hastings: Balster 7-14-15-36. Blaine: Hansen 8-6-4-18.

Holy Angels 4, New Prague 0

New Prague 0 0 0-0

Holy Angels 0 2 2-4

Second: A-LaMere (Anderson), 1:07. A-LaMere (Anderson, Brama), 10:53. Third: A-Lacher (Jung), 6:07. A-LaMere (Anderson), 16:26. Saves: New Prague: Lock 14-20-6-40. Holy Angels: Rimstad 2-1-6-9.

Holy Family 6, Delano/Rockford 0

Delano/Rockford 0 0 0-0

Holy Family 4 1 1-6

First: H-Linn (Cronin, Sander), 2:43. H-Limke (Box, Koeppl), 6:41. H-Koeppl (Linn, Valentini), 7:46, pp. H-Linn (Valentini, Limke), 9:12, pp. Second: H-Box (Paidosh, Koeppl), 8:09. Third: H-Valentini (Box, Limke), 0:46, pp. Saves: Delano/Rockford: Simonson 16-19-17-52. Holy Family: McDonald 2-3-4-9.

Hopkins/StLP 6, Princeton 0

Princeton 0 0 0-0

Hopkins/St. Louis Park 1 2 3-6

First: H-Shaw (Loos), 15:12. Second: H-Johnson (Loos), 1:59, pp. H-Helling (Etzell), 9:04, sh. Third: H-Jansen, 1:09, sh. H-Hoffman, 2:42. H-DeGiulio, 8:57. Saves: Princeton: Ulm 17-17-11-45. Hopkins/St. Louis Park: Osland 5-3-2-10.

Lakeville North 5, Rosemount 2

Rosemount 0 0 2-2

Lakeville North 3 0 2-5

First: L-Smith (Bowlby), 0:42. L-Weckman (Tomas, Swanson), 1:06. L-Swierczek (Ruppert), 16:12, sh. Third: R-Shandorf (Hanson), 5:50. R-Juncker (Hansen), 14:53. L-Bowlby (Ruppert), 16:02. L-Weckman (Swanson, Hanson), 16:50. Saves: Rosemount: Kendhammer 7-8-5-20. Lakeville North: Weiland 6-8-7-21.

North Wright Co. 3, Wayzata 0

North Wright County 0 2 1-3

Wayzata 0 0 0-0

Second: N-Weiland (Nelson), 6:20, pp. N-Schednt (Weiland), 11:48. Third: N-Leland (Nelson), 7:50. Saves: North Wright County: Weiser 5-7-10-22. Wayzata: Podiak 6-13-7-26.

Northfield 4, Albert Lea 1

Albert Lea 1 0 0-1

Northfield 1 2 1-4

First: N-Sorenson (Puppe, Miller), 8:09, pp. A-Hansen (Nelson), 12:35. Second: N-Puppe (Garlie), 6:02, pp. N-Miller (Puppe), 6:58, pp. Third: N-Puppe (Stephes, McCoshen), 14:20. Saves: Albert Lea: Moyer 9-12-9-30. Northfield: Mueller 6-0-4-10.

Orono 7, Minneapolis 0

Orono 3 1 3-7

Minneapolis 0 0 0-0

First: O-Christian (Rose), 0:27. O-Kimbrel, 9:23. O-Bickett (Jones), 12:29. Second: O-Pleimann (Paulsen, Niccum), 8:05, pp. Third: O-Raiche (Jones), 3:10. O-Niccum, 6:41. O-Grandy (Pleimann, Raiche), 11:23. Saves: Orono: Dahl 1-4-9-14. Minneapolis: Fider 13-26-15-54.

Prior Lake 3, Eagan 1

Prior Lake 1 1 1-3

Eagan 0 0 1-1

First: P-Holmes (Guillemette, Gillen), 9:11. Second: P-Guillemette, 0:53. Third: E-Heutmaker (Forester), 13:19. P-Swanson, 15:12, sh. Saves: Prior Lake: Hansen 11-10-13-34. Eagan: Whitehead 4-4-2-10.

Proctor/Herm. 3, Eden Prairie 0

Eden Prairie 0 0 0-0

Proctor/Hermantown 1 2 0-3

First: P-Heitzman (Yokom, Parendo), 16:13, pp. Second: P-Yokom (Graves), 0:28. P-Sandelin (Hooey, Burke), 7:14. Saves: Eden Prairie: Swanson10-9-7-26. Proctor/Hermantown: McLeod 2-2-4-8.

Shakopee 5, Metro-South 2

Metro-South 1 1 0-2

Shakopee 3 1 1-5

First: S-Parker (Nash, Willmert), 7:15, pp. M-Krumholz (Bond, Tilley), 8:10, sh. S-Willmert (Heyer, McKinney), 11:02. S-Heyer (Canny, Nash), 12:54. Second: M-Krumholz (Larson), 3:02, pp. S-Parker (Heyer, Canny), 16:11. Third: S-Nash (Heyer, Peterson), 7:21, pp. Saves: Metro-South: Farrington 7-8-8-23. Shakopee: Morrow 2-7-5-14.

White Bear Lake 7, Park of C.G. 4

Park of Cottage Grove 2 2 0-4

White Bear Lake 2 1 4-7

First: W-Smythe (Johnson), 5:45. W-Howard, 10:38. P-Nadler (Villas), 12:36. P-Post, 14:21. Second: P-Osland (Miller, Jensen), 6:22, pp. W-Domschot (Smythe), 6:57, pp. P-Markfort (Post), 7:19. Third: W-Smythe (Belisle), 0:13, pp. W-Domschot (Johnson, Smythe), 7:47. W-Johnson (Smythe), 10:57. W-Smythe, 14:12, sh. Saves: Park of Cottage Grove: Stepka 5-16-4-25. White Bear Lake: Marston 13-8-11-32.