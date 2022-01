Share on Pinterest

SATURDAY

BASKETBALL • BOYS

MINNEAPOLIS CITY

• Southwest 75, Edison 60

MCAA

• Legacy Christian 69, North Lakes 44

WRIGHT COUNTY

• Litchfield 59, Dassel-Cokato 45

• Rockford 78, Howard Lake-W-W 45

METROPOLITAN AREA

• Delano 80, St. Peter 75

• Eden Prairie 78, Chanhassen 67

• Edina 68, Moorhead 59

• Glencoe-Silver Lake 70, Sibley East 52

• Hopkins 70, Spring Lake Park 64

• Hutchinson 61, Alexandria 55

• Lakeville South 71, Andover 61

• Liberty Classical 56, Lakes Int. Lang. 18

• Mayer Lutheran 79, West Lutheran 44

• Mpls. North 100, Carmen NW (Wis.) 65

• Minnetonka 78, Brainerd 76

• Orono 76, Princeton 74

• PACT 68, Nova Classical 59

• Providence Acad. 67, St. Cloud Apollo 63

• Simley 77, St. Paul Humboldt 37

• South St. Paul 72, Mound Westonka 55

• Totino-Grace 101, Cretin-Derham Hall 84

MINNESOTA

• Caledonia 74, DeForest (Wis.) 52

• Hancock 70, Wadena-Deer Creek 59

• Pelican Rapids 74, O. Grove Luth. (N.D.) 62

• St. James Area 65, Winona Cotter 53

BASKETBALL • GIRLS

MINNEAPOLIS CITY

• Washburn 84, Henry 57

MCAA

• Legacy Christian 44, North Lakes 35

WRIGHT COUNTY

• Litchfield 52, Dassel-Cokato 44

METROPOLITAN AREA

• Aquinas (Wis.) 49, Minnehaha Acad. 46

• Duluth East 65, Coon Rapids 53

• Edina 64, Eastview 34

• Glencoe-Silver Lake 55, Sibley East 31

• Grand Rapids 66, Princeton 49

• Maple Grove 63, DeLaSalle 58

• Providence Academy 67, Mtn. Iron-Buhl 60

• Rochester Century 91, Mpls. South 22

MINNESOTA

• Arlington (S.D.) 46, Hills-BC 34

• Caledonia 60, Cannon Falls 47

• Castlewood (S.D.) 46, Westbrook-WG 32

• Crookston 73, Hermantown 36

• Dover-Eyota 59, Byron 56

• D.R. St. Mary (S.D.) 55, Adrian/Ellsworth 25

• East Grand Forks 55, Warroad 26

• Estelline (S.D.) 53, Ortonville 32

• Lake Preston (S.D.) 54, Dawson-Boyd 48

• Rochester John Marshall 47, Winona 23

• Sartell-St. Stephen 61, Detroit Lakes 49

GYMNASTICS • GIRLS

LAKEVILLE INVITATIONAL

• Stillwater 146.5, Wayzata 145.1, Owatonna 144.2, Cambridge-Isanti 140.95, Prior Lake 140.5, Melrose Area 139.6, East Ridge 138.85, Elk River 138.05, Lakeville North 138.0, Lakeville South 137.8, Park of Cottage Grove 136.45, Northfield 135.6, Austin 125.5, Apple Valley/Eastview 123.55. All-around: Kendall Rogers, Stillwater, 37.15.

MAHTOMEDI INVITATIONAL

• Mahtomedi 141.65, Simley 130.75, St. Anthony/Spring Lake Park 127.7, Park Center 112.3. All-around: Abbey Bush, Mahtomedi, 36.6.

HOCKEY • BOYS

LAKE

• Eden Prairie 7, St. Michael-Albertville 2

• Edina 8, Buffalo 1

METRO EAST

• Hastings 6, Simley 2

• Hill-Murray 3, Mahtomedi 2, OT

• St. Thomas Academy 6, Tartan 2

• Two Rivers 4, South St. Paul 1

METRO WEST

• New Prague 5, St. Louis Park 2

• Orono 8, Bloomington Kennedy 2

NORTHWEST SUBURBAN

• Andover 5, Anoka 0

• Blaine 5, Spring Lake Park 0

• Centennial 10, Coon Rapids 2

• Champlin Park 10, Osseo 1

• Rogers 5, Maple Grove 4

SOUTH SUBURBAN

• Apple Valley 3, Eastview 0

• Lakeville North 7, Eagan 4

• Prior Lake 11, Burnsville 0

• Rosemount 2, Lakeville South 1

• Shakopee 3, Farmington 1

SUBURBAN EAST

• Cretin-Derham Hall 11, Irondale 3

• Roseville 5, East Ridge 1

• Stillwater 6, Mounds View 2

• White Bear Lake 8, Park of CG 2

• Woodbury 4, Forest Lake 1

WRIGHT COUNTY

• SW Christian/Richfield 2, Hutchinson 1

METROPOLITAN AREA

• Chanhassen 5, St. Cloud 2

• Elk River/Zimmerman 8, Cloquet-E-C 1

• Gentry Academy 4, Holy Angels 1

• LaCrescent-H. 7, Minnehaha Academy 6

• Litchfield/Dassel-Cokato 5, Willmar 0

• Northfield 7, Rochester Century 1

• Providence Academy 3, Rock Ridge 3, OT

• St. Paul Johnson 3, Lake of the Woods 0

• Totino-Grace 7, Alexandria 1

• Worthington 3, Minnesota River 0

MINNESOTA

• Bagley/Fosston 7, Breckenridge 0

• Dodge County 5, Duluth Marshall 2

• Fergus Falls 5, Little Falls 1

• Mankato West 10, Winona 2

• Moorhead 3, Sartell-St. Stephen 1

• Morris/Benson Area 5, Marshall 1

• Roseau 7, Brainerd 1

• Wadena-DC 7, Kittson County Central 4

• Waseca 2, Luverne 1

HOCKEY • GIRLS

LAKE

• Eden Prairie, 4, Buffalo 2

• Edina 2, Minnetonka 1

METRO WEST

• Bloomington Jefferson 9, Waconia 2

• Orono 3, Chaska/Chanhassen 1

NORTHWEST SUBURBAN

• Maple Grove 4, Osseo/Park Center 1

SOUTH SUBURBAN

• Burnsville 5, Prior Lake 2

• Eastview 4, Apple Valley 1

• Farmington 2, Shakopee 1

• Lakeville North 5, Eagan 2

• Lakeville South 3, Rosemount 0

SUBURBAN EAST

• Cretin-Derham Hall 2, East Ridge 1

• Irondale/SA 1, White Bear Lake 1, OT

• Roseville 4, Mounds View 1

METROPOLITAN AREA

• Andover 3, Hill-Murray 2

• Armstrong/Cooper 2, Hopkins/SLP 0

• Benilde-St. Margaret's 3, Holy Angels 2

• Chisago Lakes 8, Duluth Marshall 7, OT

• Cloquet-E-Carlton 3, Northern Tier 0

• Forest Lake 2, Grand Rapids/G. 1

• Gentry Academy 4, Owatonna 2

• Holy Family 5, Centennial/SLP 1

• Minneapolis 2, New Prague 1

• Minnehaha United 5, Austin 1

• Minnesota River 8, Worthington 1

• Mound Westonka 4, Pine City Area 0

• Proctor/Hermantown 6, Breck 0

• Willmar 4, Litchfield/Dassel-Cokato 1

MINNESOTA

• Crookston 5, Northern Lakes 1

• Dodge County 3, New Ulm 0

• Fergus Falls 12, Detroit Lakes 1

• Fond du Lac (Wis.) 4, Rochester Mayo 3

• Luverne 6, Waseca 1

• Moorhead 2, Roseau 1

• River Lakes 6, Bemidji 0

• Thief River Falls 12, International Falls 0

• Warroad 6, Brainerd/Little Falls 0

SWIMMING • BOYS

TRUE TEAM

CLASS 2A

Section 1

• Lakeville South 864, Rochester Mayo 775, Lakeville North 608, Farmington 575, Rochester Century 17

Section 2

• Minnetonka 1,267, Prior Lake 1,222.5, Chanhassen/Chaska 1,077.5, Shakopee 682, Waconia 679, Bloomington Jefferson 476.5, Burnsville 341.5

Section 3

• East Ridge 652, Eagan 489, Rosemount 461, Hastings 268

Section 4

• Mounds View 1,069, Stillwater 971, Roseville 651, White Bear Lake 515, North St. Paul 417, St. Paul Central 381

Section 5

• Wayzata 1,573, Maple Grove 1,277.5, Spring Lake Park 1,202, Armstrong 804, Champlin Park 700.5, Irondale 662, Osseo 466, Park Center 321

Section 6

• Edina 1,328, St. Louis Park 964, Cretin-Derham Hall 918.5, St. Paul Highland Park/St Paul Academy 741, Hopkins 704, Minneapolis Washburn 564, Minneapolis South 216.5

Section 7

• Duluth 1,460, Anoka 1,150, Andover 1,114, Blaine 1,011, Centennial 928, Coon Rapids 900, Forest Lake 659, Cambridge-Isanti 431

Section 8

• Brainerd 1,105, St. Michael-Albertville 934, Buffalo/Maple Lake 847, Elk River 738, St. Cloud Tech//St. Cloud Cathedral/Rocori 440, Sartell-St. Stephen 21

CLASS 1A

Section 2

• Breck/Blake 1,094, Orono 915, Delano/Watertown-Mayer 907, Benilde-St. Margaret's 551, Bloomington Kennedy 431, Mound Westonka 140

Section 3

• Hutchinson 12,32, Monticello 1,203.5, St. Cloud Apollo 998, Wilmar 952.5, Sauk Rapids-Rice 949.5, Montevideo 909.5, Dassel-Cokato/Litchfield 808, Princeton 688

Section 4

• St. Thomas Academy 350, Fridley 142

Section 5

• Alexandria 1,376, Melrose Area/Sauk Centre 1,201, Fergus Falls 780, Park Rapids 698, Thief River Falls 489, Morris Area 430, Detroit Lakes 376

Section 6

• Grand Rapids 549, Rock Ridge 524, Hibbing 470, Mesabi East 333, Chisholm 172

SUMMARIES

BASKETBALL • BOYS

Delano 80, St. Peter 75

Delano 40 40-80

St. Peter 39 36-75

Delano: Techam 23, Strandemo 20, Stewart 19, Monke 14, Krueger 4. St. Peter: B. Olson 18, T. Olson 17, A. Bosacker 11, Abdi 9, J. Bosacker 8, Volk 8, Guappone 4.

Eden Prairie 78, Chanhassen 67

Chanhassen 36 31-67

Eden Prairie 40 38-78

Chanhassen: Woods 30, McDonald 17, Barger 5, Williams 5, Johnson 4, Sthleicher 4, Sweeney 2. Eden Prairie: Smith 28, Frisch 17, Obiazor 14, Flom 7, Rapp 5, Lorenson 4, Kelley 3.

Edina 68, Moorhead 59

Moorhead 33 26-59

Edina 35 33-68

Moorhead: Zimmerman 18, Jenkins 14, Hagen 13, Elmore 12, Wachenheim 2. Edina: Jobe 28, Hanson 19, Helgren 11, Deets 4, Ingram 3, Lusty 2, Himley 1.

Hutchinson 61, Alexandria 55

Alexandria 25 30-55

Hutchinson 33 28-61

Alexandria: Grove 16, Hedstrom 14, Hoskins 6, Sansted 6, Grundberg 4, Sansted 3, Schoenrock 3, Steffensmeier 3. Hutchinson: Rensch 27, Elliot 18, Starke 6, Hutson 4, Prokosch 3, Verhasselt 3.

Lakeville South 71, Andover 61

Andover 26 35-61

Lakeville South 35 36-71

Andover: Musungu 17, Kopetzki 14, Foy 12, Mallet 8, Nelson 7, Jacobson 2, Angell 1. Lakeville South: Mast 24, Fliehe 14, Ressler 13, Beauchamp 8, Swanson 5, Volk 4, Burks 2, Coleman 1.

Liberty Classical 56, Lakes Int. Lang. 18

Liberty Classical 32 24-56

Lakes International Language 13 5-18

Liberty Classical: Romportl 11, Kneen 10, Lacy 10, Verbeek 7, Christensen 4, Buum 4, Mandell 4, Miles 3, Pedro 3. Lakes International Language: Severson 8, Navratil 5, Norcross 3, Kohler 2.

Litchfield 59, Dassel-Cokato 45

Dassel-Cokato 21 24-45

Litchfield 26 33-59

Dassel-Cokato: Thinesen 15, Warner 11, Aamot 4, Gillman 4, Keith 3, Aamot 2, Clark 2, Lynk 2, Verhey 2. Litchfield: Draeger 17, Aller 12, Dietel 11, King 7, Weseloh 6, Kohls 4, McCann 1, Pennertz 1.

Mpls. North 100, Carmen NW (Wis.) 65

Carmen Northwest (Wis.) 34 31- 65

Minneapolis North 52 48-100

Carmen Northwest (Wis.): Fletcher Jr. 17, Posey 16, Tribune 14, Edwards 11, Ellis 2, Gooch 2, Jones 2, Fletcher 1. Minneapolis North: Rich 28, Wilson 22, Butler 13, Anderson 10, Washington 8, McCrimmon 5, Ryan 5, Stevens 4, Sager 3, Hill 1, Johnson 1.

Mpls. Southwest 75, Mpls. Edison 60

Minneapolis Southwest 40 35-75

Minneapolis Edison 30 30-60

Minneapolis Southwest: Farniok 19, Ford 18, Holter 14, Senseman-Cassidy 8, Gregerson 5, Sullivan 5, Lieberman 4, Boucher 2. Minneapolis Edison: Young 21, Tushar 20, Taylor 11, Minema 6, Hassan 2.

PACT 68, Nova Classical 59

Nova Classical 29 30-59

PACT 34 34-68

Nova Classical: Ehlerbracht 14, Kleingarn 11, Borell 10, Engelking 7, Revenaugh 7, Deroos 5, Frost 3, Peklo 2. PACT: Nyabuto 18, Givand 15, Kapas 11, Sarazin 11, Idowu 4, Akkerman 3, Bjokne 2, Heifort 2, Goodrich 1, Scholl 1.

Rockford 78, Howard Lake-W-W 45

Howard Lake-W-Winsted 26 19-45

Rockford 43 35-78

Howard Lake-Waverly-Winsted: Burau 14, Zimmerman 8, Fiecke 7, Gilbert 5, Helgeson 4, Mochinski 3, Deiter 2, Fasching 2. Rockford: Zilmer 28, Pepin 17, Skinner 9, Perry 8, MacDonald 6, Johnson 3, Edwards 2, Eisentrager 2, Richards 2, Mayfield 1.

Simley 77, St. Paul Humboldt 37

St. Paul Humboldt 21 16-37

Simley 51 26-77

St. Paul Humboldt: Irizarry 20, K. Mohammed 7, H. Mohammed 4, Witt 4, Wilson 2. Simley: Robinson 18, Wormer 14, Jioklow 13, Smith 9, Reid 8, Billinger 6, Binley 4, Williams 3, Niemioja 2.

South St. Paul 72, Mound Westonka 55

Mound Westonka 33 22-55

South St. Paul 41 31-72

Mound Westonka: Swanson 15, Spaeth 13, Eberhart 11, Dallman 10, Von Bank 4, Vanderwilt 2. South St. Paul: Dodd 22, Newsome 16, West-Zimpel 13, Moore 7, Moua 7, Ramonta. Harmon 5, Ramontr. Harmon 2.

BASKETBALL • GIRLS

Aquinas (Wis.) 49, Minnehaha Academy 46

Minnehaha Academy 22 24-46

La Crosse Aquinas (Wis.) 28 21-49

Minnehaha Academy: Hill 11, Graham 9, Lewis 9, Cupito 7, Mack 7, Schroeder 3. La Crosse Aquinas (Wis.): Weisbrod 16, Donarski 14, Bahr 11, Cronk 3, Silcox 3, Neumeister 2.

Edina 64, Eastview 34

Eastview 13 21-34

Edina 25 39-64

Eastview: Smith 15, Schaefer 10, Maull 8, Gardner 1. Edina: Stotts 21, Campbell 11, Nelson 10, Grussing 7, LaFrenz 4, Thorsen 4, Lobben 3, Fullerton 2, Willette 2.

Grand Rapids 66, Princeton 49

Princeton 19 30-49

Grand Rapids 32 34-66

Princeton: James 23, Griesert 13, Adickes 6, Ellingson 2, Meyer 2, Sautter 2, Jungroth 1. Grand Rapids: Hamling 20, Lofstrom 17, Hostetter 11, Giffen 8, Jamtgaard 6, LaPlant 4.

Maple Grove 63, DeLaSalle 58

Maple Grove 38 25-63

DeLaSalle 30 28-58

Maple Grove: Ode 13, Klick 10, Kanz 9, Overskei 9, Stern 8, Gordon 6, Cossette 5, Hoag 3. DeLaSalle: White 21, Runsewe 14, Moeschter 8, Salaam 7, Scott 6, White 2.

Providence Academy 67, Mtn. Iron-Buhl 60

Mountain Iron-Buhl 25 35-60

Providence Academy 38 29-67

Mountain Iron-Buhl: Ganyo 15, Savela 13, Zubich 11, Butler 8, Kvas 7, Niska 4, Maki 2. Providence Academy: G. Counts 21, Hohenecker 16, Greenway 12, M. Counts 11, Healy 5, H. Counts 2.

Rochester Century 91, Mpls. South 22

Minneapolis South 13 9-22

Rochester Century 48 43-91

Minneapolis South: McArthur 15, Luhmann 4, Amundson 2, Cox 1. Rochester Century: Sutton 29, Clarey 20, Klote 18, Niederstadt 11, Whitney 7, Lynch 5, Zmolek 1.

HOCKEY • BOYS

Andover 5, Anoka 0

Anoka 0 0 0-0

Andover 0 3 2-5

Second: And-Martin (Gravink , Cogswell), 1:19. And-Gravink (Gohman, Cogswell), 12:55. And-Thoreson (Knox, Casey), 15:00, pp. Third: And-Gravink, :41. And-Zinda (Thoreson, Casey), 3:10. Saves: Anoka: Olson 12-12-13-37. Andover: Brauns 1-2-5-8.

Apple Valley 3, Eastview 0

Apple Valley 1 0 2-3

Eastview 0 0 0-0

First: AV-Arendt (Wiggins), 7:26, pp. Third: AV-Wiggins (Arendt), 1:58. AV-Arendt, 14:14. Saves: Apple Valley: Gilmore 11-12-11-34. Eastview: Christian 7-7-5-19.

Blaine 5, Spring Lake Park 0

Blaine 1 3 1-5

Spring Lake Park 0 0 0-0

First: B-Steffen (Steffen), 7:42. Second: B-Penner (Shaffer, Parent), 1:32. B-Parent (Penner, Anderson), 10:56. B-Loftus (Shaffer), 14:50. Third: B-Steffen (Steffen), 5:59. Saves: Blaine: Wallin 5-5-3-13. Spring Lake Park: Bergdahl 17-15-16-48.

Champlin Park 10, Osseo 1

Champlin Park 3 6 1-10

Osseo 1 0 0- 1

First: CP-Mus (Ronn), 9:02. CP-Peterson (Johnson, Burnevik), 9:58. O-Bodin (Regan, Bjork), 11:14, pp. CP-Ronn, 12:13. Second: CP-Ronn (Peterson, Mus), 11:04, pp. CP-Burnevik (Peterson), 12:25. CP-Burnevik (Reil, Peterson), 12:45. CP-Mus (Blodgett), 14:02. CP-Anderson (Lange, Johnson), 15:40. CP-Peterson (Peterson), 16:14. Third: CP-Lange (Olson), 4:35. Saves: Champlin Park: Mackeben 4-5-5-14. Osseo: Betker 14-19-x-33, Regan x-x-7-7.

Chanhassen 5, St. Cloud 2

Chanhassen 3 1 1-5

St. Cloud 0 2 0-2

First: C-Miller (Christ, McNeely), 8:31. C-Nicholson (Miller, Christ), 11:47. C-Christ (Buesgens, Nicholson), 14:10. Second: SC-Gronseth, 4:00. SC-Matanich, 5:00, pp. C-Nicholson (Smith), 16:42. Third: C-Christ (Miller, Curtis), 2:30, pp. Saves: Chanhassen: Gates 1-6-5-12. St. Cloud: Condon 7-5-x-12, Bulson x-3-7-10.

Cretin-Derham Hall 11, Irondale 3

Cretin-Derham Hall 6 4 1-11

Irondale 1 0 2- 3

First: CDH-Sylvester (J. Fisher), 4:30. CDH-J. Fisher (D. Fisher, McCarthy), 4:58. CDH-Kovarik (Cernohous, Holm), 6:40. I-Mancino (Kvaal, Diebold), 8:11. CDH-D. Fisher (J. Fisher, McCarthy), 13:49. CDH-J. Fisher (D. Fisher), 14:27. CDH-Sondreal (Cardenas), 14:58. Second: CDH-Sylvester (D. Fisher, J. Fisher), 2:20. CDH-Houge (Cernohous), 5:18. CDH-Kovarik (Holm), 9:26, sh. CDH-Sylvester (J. Fisher, Cernohous), 12:57. Third: CDH-Odlaug (Sylvester, Houge), :34. I-Kvaal, 10:04. I-Diebold (Bourassa, Loahr), 14:17. Saves: Cretin-Derham Hall: Cavanagh 5-6-2-13. Irondale: Sabev 19-17-x-36, Remore x-6-14-20.

Eden Prairie 7, St. Michael-Albertville 2

Eden Prairie 3 3 1-7

St. Michael-Albertville 0 1 1-2

First: EP-Andor (Luloff), 2:17. EP-Fronek (Choi), 6:58. EP-Andor (Luloff, Townsend), 16:42. Second: EP-Andor (Townsend, Luloff), :34. EP-Feinberg (Shultz), 1:09. EP-Townsend (Luloff, Bloch), 2:11. STMA-Miller (Waller, Hansen), 11:31. Third: EP-Feinberg, 4:45. STMA-Jordan (Waller), 10:06, sh. Saves: Eden Prairie: Schowalter 6-8-3-17. St. Michael-Albertville: Deitrich 10-9-8-27.

Edina 8, Buffalo 1

Buffalo 0 0 1-1

Edina 3 4 1-8

First: E-Fechko (Clark), 1:05. E-Morgan (Mullman), 3:38. E-Johnson, 12:26, pp. Second: E-Spindler (Fritz, Wurst), 4:31. E-Fechko (Wurst, Nevers), 8:57, pp. E-VanderVort (Halverson, Johnson), 10:19. E-Wurst (Halverson), 13:12. Third: B-Valli, 1:17, pp. E-Johnson (Halverson, Mullman), 2:21. Saves: Buffalo: Altman 15-18-5-38. Edina: Clarkowski 5-3-3-11.

Elk River/Zimmerman 8, Cloquet-E-C 1

Elk River/Zimmerman 4 2 2-8

Cloquet-Esko-Carlton 0 1 0-1

First: ERZ-Grassel (Hansberger, Junker), 2:35. ERZ-Fritel, 6:33. ERZ-Foss (Skyberg, Johnson), 6:58. ERZ-Foss (Johnson, Fritel), 13:08. Second: ERZ-Schutt (Grassel, Rinehart), 12:37. ERZ-Johnson (Fritel), 15:50, sh. CEC-Painovich (Rauner, Young), 16:44, pp. Third: ERZ-Rinehart (Davis, Junker), 2:22. ERZ-Rinehart (Reinert, Schutt), 7:25. Saves: Elk River/Zimmerman: Stockman 9-6-8-23. Cloquet-Esko-Carlton: Abrahamson 14-9-5-28.

Gentry Academy 4, Holy Angels 1

Gentry Academy 0 3 1-4

Holy Angels 0 0 1-1

Second: GA-Berg (Hammer), 1:14. GA-Hall, 5:29, sh. GA-Hall, 12:06, sh. Third: HA-Lechner (Cline), 2:20. GA-Shaw, 4:17, sh. Saves: Gentry Academy: Zolezzi 12-7-7-26. Holy Angels: Hess 10-13-7-30.

Hill-Murray 3, Mahtomedi 2, OT

Hill-Murray 1 0 1 1-3

Mahtomedi 1 0 1 0-2

First: HM-Godbout (Hardy, Luger), 3:11. M-Grove (Hodd-Chlebeck), 6:12. Third: M-Wolsfeld (Drage, Gulenchyn), 12:47, pp. HM-Ingebritson (Begley), 16:22. Overtime: HM-Bonin (Madigan), 0:46. Saves: Hill-Murray: Erickson 6-13-6-0-25. Mahtomedi: Dardis 17-17-7-0-41.

LaCrescent-H. 7, Minnehaha Academy 6

Minnehaha Academy 0 5 1-6

LaCrescent-Hokah 1 1 5-7

First: LH-Farrell (Carlson), 4:58. Second: MA-Degan (James), 2:29. MA-James (Mellesmoen), 7:02. MA-Giacomin (Kist), 8:47. MA-Darwin (Degan), 10:16. MA-Giacomin (Koplin), 14:51. LH-Myhre (DeBoer), 15:51. Third: LH-Farrell (Holzer), :25, pp. LH-Farrell (Farrell), 6:44. MA-Darwin (Huddleston), 9:42. LH-Farrell (Holzer, Griggs), 9:42. LH-Farrell (DeBoer, Farrell), 15:54. LH-Farrell (Myhre), 16:47. Saves: Minnehaha Academy: Anderson 11-6-18-35. LaCrescent-Hokah: Yehle 8-8-x-16, Morken x-5-4-9.

Lakeville North 7, Eagan 4

Lakeville North 0 3 4-7

Eagan 1 1 2-4

First: E-Phillips (Roth, Barbato), 8:08. Second: E-Roth (Phillips, Barbato), 1:43. LN-Doll (Camilli), 2:31. LN-Kranz (Gibbons, Konik), 11:28. LN-Camilli (Enebak, Gibbons), 15:54. Third: LN-Jech, 1:30. E-Phillips, 9:58. LN-Kranz (Brunello, Konik), 10:45. E-Gleich (Wedward, Barbato), 14:00, pp. LN-Doll (Camilli, Gibbons), 15:18. LN-Albrecht (Jech), 16:27. Saves: Lakeville North: Jacques 6-6-9-21. Eagan: Gleich 18-13-11-42.

Orono 8, Bloomington Kennedy 2

Orono 5 1 2-8

Bloomington Kennedy 1 0 1-2

First: O-Lang (Setnicker, Mohs-Messerili), :48. BK-Lo. Dosan (Jost, Lu. Dosan), 5:50, pp. O-Setnicker (Anderson), 7:05. O-Engebretson (Walker), 10:53, pp. O-Walker, 12:00. O-Walker (Mugaas, Sankey), 15:17. Second: O-Setnicker (Walker), 14:51. Third: BK-Renstrom, 3:40. O-Greene, 8:23. O-Mohs-Messerili (Greenagel), 14:36. Saves: Orono: DeLong 7-6-4-17. Bloomington Kennedy: Walton 9-9-10-28.

Prior Lake 11, Burnsville 0

Burnsville 0 0 0- 0

Prior Lake 5 4 2-11

First: PL-Bump (Schumacher, Lykken), 3:17. PL-Rice (Bump, Schumacher), 6:23, pp. PL-Bump (Schumacher, Rice), 8:38. PL-Schumacher (Dicke, Dueber), 11:39. PL-Dueber (Lykken, Pfannenstein), 14:19. Second: PL-Schumacher (Pfannenstein, Bump), 5:24. PL-Bump (Simonson), 9:32. PL-Rice (Carsten), 10:54, pp. PL-Rice (Schumacher, Bump), 16:13. Third: PL-Bump (Schumacher), :22, sh. PL-Erickson (Pavek, Sheffield), 4:28. Saves: Burnsville: Konrath 10-20-x-30, Henry x-x-11-11. Prior Lake: Boschee 4-1-5-10.

Providence Academy 3, Rock Ridge 3, OT

Providence Academy 1 2 0 0-3

Rock Ridge 0 2 1 0-3

First: PA-Wehmann (Lewis), 1:24. Second: RR-Troutwine (Ruedebusch, Tiedeman), 4:06. PA-Owen, 7:50. RR-Manninen (Lamppa), 11:23. PA-Owen (Lewis, Wehmann), 14:10. Third: RR-Tiedeman (Hedley, Ruedebusch), 6:58. Saves: Providence Academy: Villagomez 5-10-12-2-29. Rock Ridge: Kangas 10-5-7-2-24.

Rogers 5, Maple Grove 4

Maple Grove 2 1 1-4

Rogers 0 2 3-5

First: MG-Brink (Giuliani), :44. MG-Gunderson (Brink, Giuliani), 6:01. Second: R-Ranallo (Sinjem), 8:20. MG-Stelljes (Nelson, Gunderson), 12:18. R-Ranallo (Struck), 12:38. Third: MG-Fischer (Skanson), 3:00. R-Palumbo (Krekelberg), 6:46. R-Miller (Lomen), 10:32. R-Sinjem (Miller), 14:05, sh. Saves: Maple Grove: Hopp 4-7-4-15. Rogers: Chapman 6-9-12-27.

St. Paul Johnson 3, Lake of the Woods 0

St. Paul Johnson 1 1 1-3

Lake of the Woods 0 0 0-0

First: SPJ-Maidl (Henderson), 7:33. Second: SPJ-Pelletier, 13:36. Third: SPJ-Maidl, 5:00. Saves: St. Paul Johnson: Weldon 10-6-10-26. Lake of the Woods: Stomlund 7-14-13-34.

St. Thomas Academy 6, Tartan 2

St. Thomas Academy 2 2 2-6

Tartan 0 1 1-2

First: STA-Cronin, 4:40, sh. STA-Cronin (Strobel, Johannson), 16:53. Second: STA-Cronin (Williams, Skahan), :28. T-Buche (Sachs, Joyce), 4:03, sh. STA-Skahan (Grahme, Strobel), 6:03, pp. Third: STA-Candon (Tacheny, Savino), 6:07. T-Joyce (Bertelsen, Ashton), 9:16, pp. STA-Howard, 14:29. Saves: St. Thomas Academy: Schoephoerster 2-7-3-12. Tartan: Kelley 13-16-10-39.

Shakopee 3, Farmington 1

Shakopee 2 1 0-3

Farmington 1 0 0-1

First: F-Dahl (Shoyat, Pire), 1:18. S-Steinhoff, 8:35. S-Simpson (Larson), 13:32. Second: S-Steinhoff (Bumgarner, Langemo), 7:26. Saves: Shakopee: Huson 10-10-12-32. Farmington: Fuller 10-9-8-27.

SW Christian/Richfield 2, Hutchinson 1

Southwest Christian/Richfield 1 0 1-2

Hutchinson 1 0 0-1

First: SCR-Hardacre (Feltmann, Bendell), 2:35. H-Ladwig, 15:36. Third: SCR-Best (Larson, Anderson), 2:44. Saves: Southwest Christian/Richfield: Haugen 3-9-7-19. Hutchinson: Telecky 9-14-14-37.

Stillwater 6, Mounds View 2

Stillwater 1 2 3-6

Mounds View 0 0 2-2

First: S-Bies (Briere), 2:20. Second: S-Briere, 9:09. S-Briere (Skuza), 13:04. Third: MV-Witham (Conlin, Dean), 0:50. S-Roeske (Bies, Skuza), 4:41. S-Mosley (Wenner, Anderson ), 8:23. MV-Conlin (Witham, Streeter), 12:49. S-Gerard, 14:12. Saves: Stillwater: Anderson 3-7-6-16. Mounds View: Petrich 11-9-8-28.

Totino-Grace 7, Alexandria 1

Totino-Grace 2 4 1-7

Alexandria 0 0 1-1

First: TG-Johnson (Adams), 13:28, pp. TG-Peck (Border, Quast), 15:19. Second: TG-Box, 4:17. TG-Johnson (Thrasher), 11:02. TG-Border (Adams, Johnson), 13:24, pp. TG-Peck (Border, Adams), 16:02. Third: TG-Adams (Thrasher, Johnson), 5:05. A-Loch (Kludt), 13:48. Saves: Totino-Grace: Johnson 9-9-7-25. Alexandria: Pfeffer 8-10-7-25.

Woodbury 4, Forest Lake 1

Woodbury 2 1 1-4

Forest Lake 0 1 0-1

First: W-Moeller (Hansen), 9:43. W-Pelke (Bradley), 15:52. Second: W-Pelke (Bradley), :33. FL-Dzurik (Linder), 8:50, pp. Third: W-Mishacoff (Olafson), 3:29. Saves: Woodbury: Carlson 4-9-4-17. Forest Lake: Ford 5-11-12-28.

Worthington 3, Minnesota River 0

Minnesota River 0 0 0-0

Worthington 1 1 1-3

First: W-Powers, 3:50. Second: W-Bumgardner (Langerud), 2:00. Third: W-Ahrenstorff (Duangapai), 16:23. Saves: Minnesota River: Kotek 6-15-9-30. Worthington: Adams 7-5-9-21.

HOCKEY • GIRLS

Andover 3, Hill-Murray 2

Andover 0 1 2-3

Hill-Murray 0 2 0-2

Second: HM-Kaufman (Dochniak, Hause), 6:33, sh. HM-Senden (Jerylo), 11:27. A-Goettl (Boerger, Brown), 15:48, pp. Third: A-Kasick, 2:38. A-Goettl, 3:56. Saves: Andover: Stagman 4-10-13-27. Hill-Murray: Zhan 4-11-3-18.

Armstrong/Cooper 2, Hopkins/SLP 0

Armstrong/Cooper 0 2 0-2

Hopkins/St. Louis Park 0 0 0-0

Second: AC-College (Monogue, Riestenberg), 4:43. AC-College (Riestenberg, Monogue), 14:46. Saves: Armstrong/Cooper: Kahl 5-4-4-13. Hopkins/St. Louis Park: Bosch 14-10-12-36.

Benilde-St. Margaret's 3, Holy Angels 2

Holy Angels 2 0 0-2

Benilde-St. Margaret's 0 0 3-3

First: HA-Lesnar, 2:55. HA-Garton (Poehling, Clow), 9:55. Third: BSM-Zavoral, 2:58. BSM-Peschel (Hoen), 11:30, pp. BSM-Zavoral (Peschel), 12:45, pp. Saves: Holy Angels: Rimstad 15-20-12-47. Benilde-St. Margaret's: Walsma 3-3-4-10.

Bloomington Jefferson 9, Waconia 2

Waconia 0 1 1-2

Bloomington Jefferson 4 4 1-9

First: B-Lesch (Wolfe, Brendan), 11:28. B-Longhenry, 12:18. B-Wozniak (Brendan, Lesch), 14:08. B-Bartsh, 14:55. Second: B-Bartsh (Schuck), 9:19. B-Wozniak (Brendan), 12:58, sh. B-Longhenry (Johnson, Miller), 14:36. W-Lindstrom, 15:27. B-Lesch (Wozniak), 15:38. Third: B-Schuck (Bartsh), 13:31. W-Wozniak (Schlough, Lindstrom), 16:10. Saves: Waconia: Pena 15-14-7-36. Bloomington Jefferson: Rash 4-3-8-15.

Burnsville 5, Prior Lake 2

Burnsville 3 1 1-5

Prior Lake 2 0 0-2

First: PL-Swanson (Johnson, Guillemette), 2:15. PL-Guillemette (Swanson, Kashmark), 2:39. B-Carlson (Bowlby), 9:24. B-Bowlby, 10:17, pp. B-Dundon (Bowlby, Katzmarek), 15:39. Second: B-Dundon (Bowlby, Katzmarek), 13:37. Third: B-Katzmarek (Dundon), 15:48, sh. Saves: Burnsville: Oettinger 5-5-4-14. Prior Lake: Hansen 11-10-13-34.

Chisago Lakes 8, Duluth Marshall 7, OT

Duluth Marshall 2 3 2 0-7

Chisago Lakes 2 1 4 1-8

First: CL-Burgen (Brunette, DeVries), 1:33. DM-Lindaman (Etter), 4:53. CL-Burgen (Winters), 11:23, pp. DM-Lindaman (Lindgren), 16:56. Second: CL-Burgen (Bluhm), 2:27. DM-Lindaman, 8:56. DM-Thorson (Cummins, Royer), 13:38. DM-Prell (Cummins, Mark), 14:22, pp. Third: CL-Vogelsang (DeVries), 5:46. CL-Winters (DeVries), 9:04. CL-Vogelsang (DeVries, Bluhm), 9:50. CL-Bluhm (Burgen), 10:20. DM-Lindaman, 12:45, sh. DM-Lindaman, 15:00, pp. Overtime: CL-Burgen (Bluhm), :16. Saves: Duluth Marshall: Anderson 8-10-12-1-31. Chisago Lakes: Ritter 5-2-5-0-12.

Cloquet-E-Carlton 3, Northern Tier 0

Cloquet-Esko-Carlton 1 0 2-3

Northern Tier 0 0 0-0

First: CEC-Stewart, 9:39. Third: CEC-Jones (Stewart), 3:15. CEC-Jones, 8:48. Saves: Cloquet-Esko-Carlton: Kiminski 2-5-4-11. Northern Tier: Gibb 10-15-9-34.

Eastview 4, Apple Valley 1

Apple Valley 1 0 0-1

Eastview 2 1 1-4

First: E-Chesek (Wilhelm), 1:42. AV-Mak. Moran, 8:25, pp. E-Chesek (Hayward, Henning), 13:01. Second: E-Chesek (Hayward), 7:44. Third: E-Hayward (Wilhelm, Chesek), 12:21. Saves: Apple Valley: Cozy 13-10-10-33. Eastview: Lombardi 7-10-7-24.

Eden Prairie 4, Buffalo 2

Buffalo 0 1 1-2

Eden Prairie 1 1 2-4

First: EP-Holt (Brown, Hirsch), 2:18. Second: EP-Benson (Brown, Hirsch), 9:03. B-Kubu (Adams), 16:08. Third: EP-Mehta (Holt, Schiel), 2:49. EP-Mitchell (Brown, Hirsch), 4:40. B-Swartzer (Kubu), 16:59. Saves: Buffalo: Jovan 22-15-17-54. Eden Prairie: Knuth 4-1-5-10.

Edina 2, Minnetonka 1

Minnetonka 0 0 1-1

Edina 1 0 1-2

First: E-Jungels (Lindborg), 16:27. Third: M-LaRoche, 3:25, pp. E-Lindborg (Horton), 14:29. Saves: Minnetonka: Johnson 5-8-12-25. Edina: Corniea 5-11-6-22.

Farmington 2, Shakopee 1

Shakopee 0 1 0-1

Farmington 0 0 2-2

Second: S-Peterson, 10:47. Third: F-Moehle (Kadrlik), 14:17, pp. F-Moehle (Klotz, Kadrlik), 14:31. Saves: Shakopee: Boots 11-11-10-32. Farmington: Moudry 5-4-9-18.

Forest Lake 2, Grand Rapids/Greenway 1

Grand Rapids-Greenway 0 1 0-1

Forest Lake 1 1 0-2

First: FL-Bateman, 13:09. Second: FL-Melander (Hayek), 5:00. GRG-Bischoff (DeBay, Reed), 10:59, sh. Saves: Grand Rapids-Greenway: Cole 9-12-4-25. Forest Lake: Decker 9-7-13-29.

Gentry Academy 4, Owatonna 2

Gentry Academy 2 1 1-4

Owatonna 1 1 0-2

First: GA-Sajevic (Agerter), 7:10. O-Bogen (Herzog), 9:35. GA-Sajevic (Agerter, Hanrahan), 16:31. Second: O-Herzog (Snitker, Bogen), 9:54, pp. GA-Sajevic, 11:14. Third: GA-Heger, 3:22. Saves: Gentry Academy: Bartizal 1-4-3-8. Owatonna: Wolfe 8-9-9-26.

Holy Family 5, Centennial/SLP 1

Centennial/Spring Lake Park 0 1 0-1

Holy Family 3 1 1-5

First: HF-Linn (Helmstetter, Messner), 4:34. HF-Helmstetter (Messner), 8:54. HF-Kaiser (Morgan, Kamp), 16:34, pp. Second: HF-Woytcke, 6:15, sh. CSLP-Chatleain (Torma), 9:58. Third: HF-Linn (Messner), 1:37. Saves: Centennial/Spring Lake Park: Groess 7-6-11-24. Holy Family: Blair 1-7-3-11.

Irondale/SA 1 White Bear Lake 1, OT

Irondale/St. Anthony 0 1 0 0-1

White Bear Lake 0 1 0 0-1

Second: ISA-Lammi (Townsend, Fagerlee), :18. WBL-Spence (Johnson, Smythe), 12:19. Saves: Irondale/St. Anthony: Rupp 10-20-10-7-47. White Bear Lake: Marston 4-8-4-2-18.

Lakeville North 5, Eagan 2

Lakeville North 1 1 3-5

Eagan 0 2 0-2

First: LN-Hanson (Jensen, Wagenbach), 16:45. Second: E-Cooper (Berger), 4:13. E-Urick (Meisinger), 5:35. LN-Swierczek (Jensen, Hanson), 6:05. Third: LN-Jensen (Hanson), :07. LN-Gasparini (Hanson), 4:28, pp. LN-Jensen (Hanson, Wagenbach), 9:42. Saves: Lakeville North: Weiland 7-5-7-19. Eagan: Whitehead 10-10-9-29.

Lakeville South 3, Rosemount 0

Rosemount 0 0 0-0

Lakeville South 1 1 1-3

First: LS-Enright (Wright), 13:23, pp. Second: LS-Enright (Soltys), 4:04. Third: LS-Enright, 16:59. Saves: Rosemount: Burton 6-12-0-18. Lakeville South: Bronson 10-9-16-35.

Maple Grove 4, Osseo/Park Center 1

Maple Grove 0 1 3-4

Osseo/Park Center 1 0 0-1

First: OPC-Eikos (Smith), 10:02. Second: MG-Retrum, 6:56. Third: MG-Erickson (Retrum), 7:22. MG-Shipley, 8:10. MG-Retrum, 12:54. Saves: Maple Grove: Strom 5-8-4-17. Osseo/Park Center: White 9-21-10-40.

Minneapolis 2, New Prague 1

New Prague 0 0 1-1

Minneapolis 1 0 1-2

First: M-Midtbo (Forrest), 1:52. Third: NP-Peterson (Robasse), :56. M-McKinney (Davis), 7:20. Saves: New Prague: Marek 10-14-12-36. Minneapolis: Fider 10-12-6-28.

Minnehaha United 5, Austin 1

Minnehaha United 0 3 2-5

Austin 0 0 1-1

Second: MU-Wasserman (Bond, Meza), 2:24. MU-Goings (Wasserman, Bond), 5:09. MU-Goings (Bond, Deuel), 9:40. Third: A-Wangen (Holtz), 4:55. MU-Bond (Ehlen, Anderson), 11:39. MU-Bond (Meza), 14:13. Saves: Minnehaha United: Wasserman 9-9-19-37. Austin: Radford-Garcia 9-15-6-30.

Minnesota River 8, Worthington 1

Minnesota River 1 3 4-8

Worthington 0 1 0-1

First: MR-Doherty (Kelschlut, Dunning), :27. Second: W-Aljets (Pederson), 1:54. MR-Mueller (Pavlo), 3:54. MR-Mueller, 11:29. MR-Dunning (Portner, Wilson), 12:11. Third: MR-Bixby (Pavlo, Schwarz), 2:46, pp. MR-Pavlo (Bixby), 4:57. MR-Kelschlut (Pavlo), 6:36. MR-Voeltz (Portner), 9:39. Saves: Minnesota River: Messer 7-3-1-11. Worthington: Newman 5-6-9-20.

Mound Westonka 4, Pine City Area 0

Mound Westonka 3 1 0-4

Pine City Area 0 0 0-0

First: MW-Hargreaves (Leonard, Schmid), 3:08. MW-Courneya (Hargreaves, Pioske), 8:43, pp. MW-Pioske (Hargreaves), 12:13. Second: MW-Hargreaves (Leonard, Wendorf), 3:43, pp. Saves: Mound Westonka: Roth 3-4-6-13. Pine City Area: Olson 16-8-5-29.

Orono 3, Chaska/Chanhassen 1

Orono 0 1 2-3

Chaska/Chanhassen 1 0 0-1

First: CC-Velasco (Roberts), 6:04. Second: O-Grandy (Rasmussen), 16:08. Third: O-Niccum (Ryskamp), 2:51. O-Niccum (Ryskamp), 15:40, sh. Saves: Orono: Dahl 7-2-5-14. Chaska/Chanhassen: Margraf 11-13-14-38.

Roseville 4, Mounds View 1

Roseville 1 0 3-4

Mounds View 1 0 0-1

First: MV-Berggren (McAlpine, Hudson), 2:51, pp. R-Jones (Martin ), 5:06. Third: R-Eskin (Byrnes), 1:59, pp. R-Haug, 13:17. R-Ray, 16:25. Saves: Roseville: Jones 7-9-3-19. Mounds View: Norlinger 12-9-12-33.

Willmar 4, Litchfield/Dassel-Cokato 1

Litchfield/Dassel-Cokato 1 0 0-1

Willmar 0 1 3-4

First: LDC-Schultz (Robertson), 6:18. Second: W-Larson (Dawson, Bredesen), 15:29, pp. Third: W-Dawson (Larson, Mara), :41, pp. W-Larson (Volk), 8:50. W-Mara (Dawson), 14:31. Saves: Litchfield/Dassel-Cokato: Kuechle 6-7-5-18. Willmar: Grieger 4-2-6-12.