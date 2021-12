Share on Pinterest

SATURDAY

BASKETBALL • BOYS

METROPOLITAN AREA

• Blaine 84, Cambridge-Isanti 60

• Coon Rapids 88, Chisago Lakes 57

• Eden Prairie 65, Benilde-SM 51

• Glencoe-SL 74, Norwood YA 43

• Holy Angels 61, Holy Family 58

• Irondale 66, Two Rivers 55

• Lakeville South 72, St. Michael-A. 71, OT

• Minnetonka 74, Armstrong 60

• Mound Westonka 67, St. Louis Park 62

• Mounds View 76, Big Lake 54

• Princeton 104, Duluth Denfeld 46

• Rockford 78, Concordia Academy 61

• St. Croix Lutheran 49, St. Croix Prep 35

• St. Thomas Academy 72, Delano 56

• Stillwater 76, North St. Paul 69

• TC Academy/GR 85, Mpls. Roosevelt 51

• White Bear Lake 63, Mahtomedi 48

BIG 12 CLASSIC

• Byron 84, Enderlin (N.D.) 68

• Edina 85, East Ridge 73

• Hopkins 69, Osseo 66

• Lakeville North 68, Mpls. South 50

• South St. Paul 83, Waconia 71

• Totino-Grace 61, DeLaSalle 58

• Wayzata 59, Cretin-Derham Hall 50

BASKETBALL • GIRLS

WRIGHT COUNTY

• Delano 57, Watertown-Mayer 44

METROPOLITAN AREA

• Buffalo 71, Moorhead 48

• Chisago Lakes 62, Bemidji 56

• Eagan 74, Two Rivers 28

• Eden Prairie 70, East Ridge 38

• Glencoe-SL 63, Norwood YA 46

• Grand Rapids 58, North Branch 31

• Irondale 67, St. Paul Central 49

• Mound Westonka 89, Mpls. Henry 39

• Rocori 71, Litchfield 53

• Rosemount 51, Park of CG 45

• St. Croix Lutheran 78, St. Croix Prep 34

• Spectrum 54, Mille Lacs 16

• Wayzata 61, Prior Lake 47

GYMNASTICS • GIRLS

NORTHWEST SUBURBAN

• Centennial 124.125, Blaine 121.525. All-around: Grace Vasil, Blaine, 34.075.

• Centennial 124.125, Coon Rapids 112.375. All-around: Kylie Nelson, Centennial, 34.425.

METROPOLITAN AREA

• Prior Lake 135.175, Minnetonka 128.4.

ANNANDALE INVITATIONAL

• Becker 135.55, St. Michael-Albertville 130.95, Delano 126.65, Annandale 114.9. All-around: Jackie Bergeron, St. Michael-Albertville, 36.3.

HOCKEY • BOYS

LAKE

• Eden Prairie 6, Edina 2

METRO EAST

• Hill-Murray 6, St. Thomas Academy 0

METRO WEST

• Bl. Jefferson 5, Bl. Kennedy 2

• Chanhassen 5, New Prague 0

• St. Louis Park 4, Orono 1

MISSISSIPPI 8

• Cambridge-Isanti 6, Princeton 0

NORTHWEST SUBURBAN

• Spring Lake Park 6, Coon Rapids 4

SOUTH SUBURBAN

• Eagan 7, Shakopee 4

• Farmington 3, Burnsville 2, OT

• Lakeville South 4, Eastview 1

• Rosemount 4, Prior Lake 3

SUBURBAN EAST

• Forest Lake 9, Irondale 2

• Stillwater 5, East Ridge 2

WRIGHT COUNTY

• Delano 5, Hutchinson 2

METROPOLITAN AREA

• Andover 2, Wayzata 2, OT

• Benilde-St. Margaret's 3, Holy Family 0

• Breck 4, Litchfield/Dassel-Cokato 3

• Centennial 7, Mounds View 1

• Champlin Park 3, Cloquet-E-Carlton 1

• Chisago Lakes 6, Mound Westonka 5

• Gentry Academy 6, SW Christian/R. 0

• Grand Rapids 6, Elk River/Zimmerman 3

• Hermantown 3, Mahtomedi 0

• Minnetonka 4, Moorhead 1

• Providence Acad. 7, Armstrong/Cooper 3

• Red Wing 3, Winona 2, OT

• Roseau 5, Buffalo 3

• St. Michael-Albertville 6, Blaine 1

• St. Paul Academy 3, Windom 1

• Tartan 6, Somerset (Wis.) 4

• Two Rivers 3, St. Paul Johnson 1

• Warroad 7, Rogers 1

• White Bear Lake 7, St. Cloud 2

• Woodbury 3, Osseo 2

HOCKEY • GIRLS

LAKE

• Edina 7, Buffalo 0

NORTHWEST SUBURBAN

• Andover 5, Elk River/Zimmerman 0

• Armstrong/Cooper 1, Blaine 1, OT

• Maple Grove 5, Champlin Park/CR 1

• Osseo/Park Center 2, Anoka 1, OT

• Rogers 2, Centennial/SLP 0

SOUTH SUBURBAN

• Apple Valley 4, Lakeville North 4, OT

• Burnsville 8, Farmington 2

• Lakeville South 6, Eastview 1

• Rosemount 8, Prior Lake 2

• Shakopee 3, Eagan 2, OT

SUBURBAN EAST

• Mounds View 2, Stillwater 1

• Roseville 2, East Ridge 1

METROPOLITAN AREA

• Benilde-SM 4, Proctor/Hermantown 1

• Blake 7, Owatonna 1

• Delano/Rockford 5, Willmar 4

• Dodge County 7, Northern Tier 0

• Holy Angels 3, Minneapolis 1

• Holy Family 6, Alexandria 2

• Hopkins/SLP 2, Mahtomedi 1

• Mound Westonka 5, Chisago Lakes 2

• New Prague 4, Rochester Century 0

• Simley 2, Bloomington Jefferson 1

WREStlING

MINNESOTA CHRISTMAS TOURNAMENT

At Rochester

• St. Michael-Albertville 199.5, Kasson-Mantorville 177.5, Simley 172.5, Stillwater 154, Kaukauna (Ws.) 134, Willmar 120, Waconia and Wayzata 113.5, Hastings 113, Anoka 110.

• Shakopee 106.5, Luxemburg-Casco (Wis.) 101, Albert Lea 97, Brandon Valley (S.D.) 91, West Bend (Wis.) 88.5, Owatonna and St. Francis 87.5, Farmington 84.5, Prior Lake and St. Thomas Academy 74.

• Byron 66.5, New Prague 63.5, Apple Valley 62.5, Lake City 62, Forest Lake 61, Oconto Falls (Wis.) 59, River Falls (Wis.) 58, Park of Cottage Grove 57, Rochester Mayo 56, Scott West 55.

• Lakeville North 50.5, Cambridge-Isanti 47.5, Holmen (Wis.) 35, Totino-Grace 33.5, Minnetonka 26.5.

SUMMARIES

BASKETBALL • BOYS

Blaine 84, Cambridge-Isanti 60

Blaine 42 42-84

Cambridge-Isanti 29 31-60

Blaine: Kaul 30, Merrigan 19, Pettis 11, Bohlman 7, Moin 7, Pelkey 6, Tinsen-Jenkins 4. Cambridge-Isanti: Jones 24, Bickford 9, Ludwig 7, Troolin 7, Dee 6, Gusk 2, Karels 3, Shrider 2.

Eden Prairie 65, Benilde-SM 51

Benilde-St. Margaret's 29 22-51

Eden Prairie 32 33-65

Benilde-St. Margaret's: Warren 19, Ijdimboda 8, Wilson 6, Alipate 5, Carter 5, Best 3, Keita 3, Lumpkin 2. Eden Prairie: Obiazor 16, Smith 16, Weisshaar 12, Taylor 8, Frisch 7, Kelley 6.

Holy Angels 61, Holy Family 58

Holy Angels 23 38-61

Holy Family 28 30-58

Holy Angels: Issa 20, Johnson 14, Smith 13, Boarman 7, Scroggins 4, Boehm-Peterson 3. Holy Family: Kapke 18, Land 13, Clifford 8, Kirsch 8, Richelsen 8, Kans 3.

Irondale 66, Two Rivers 55

Irondale 29 37-66

Two Rivers 22 33-55

Irondale: Gomez 19, Izuora 14, Tieh 14, Anthony 7, O'Brien 7, Baker 3, Herlofsky 1, Marcellus 1. Two Rivers: Mogelson 18, Morgan 12, Michaels 9, Woubishet 6, Christiansen 4, Colon 4, Lutz 2.

Lakeville North 68, Minneapolis South 50

Lakeville North 30 38-68

Minneapolis South 25 25-50

Lakeville North: Winter 22, Thornton 16, Robison 13, Manning 4, Nolan 4, Drake 3, Vaith 3, Warner 3. Minneapolis South: Davis 15, Williams Jr. 12, Ring 11, Larkins 8, Houts 4.

Lakeville South 72, St. Michael-A. 71, OT

St. Michael-Albertville 23 43 5-71

Lakeville South 37 29 6-72

St. Michael-Albertville: Tennyson 16, Demarais 15, Hochstedler 14, Riebel 13, Luongvan 8, Ross 5. Lakeville South: Beauchamp 21, Mast 20, Fliehe 11, Swanson 7, Ressler 6, Baah-Yeboah 4, Volk 3.

Minnetonka 74, Armstrong 60

Minnetonka 36 38-74

Armstrong 29 31-60

Minnetonka: Jo. Cain 19, Stefonowicz 19, Ja. Cain 16, El-Amin 9, Ciubotaru 5, Robinson 2, Gendreau 2, Simonsen 2. Armstrong: P. Newbern 17, Skram 13, Kuempel 9, S. Newbern 9, College 4, Garner 4, Jones 2, Rennie 2.

Mounds View 76, Big Lake 54

Mounds View 45 31-76

Big Lake 18 36-54

Mounds View: Kirk 16, Deluce 14, Becher 10, Wheeler 9, Roe 8, Edelman 7, Erickson 5, Loegering 3, Espersen 2, Lee 2. Big Lake: Stepp 17, Kunz 13, Layton 7, Hill 6, Segner 3, Johnson 2, Layton 2, O'Brien 2, Terlinden 2.

Princeton 104, Duluth Denfeld 46

Duluth Denfeld 23 23- 46

Princeton 52 52-104

Duluth Denfeld: Persson 15, Oliphant 13, Powell 8, Ferguson 5, Fossum 3, Bulthuis 2. Princeton: Drews 30, Nowak 15, Keykal 13, Stay 12, Hallberg 10, Schimming 9, Olson 4, Peterson 4, Williams 4, Pettit 3.

St. Croix Lutheran 49, St. Croix Prep 35

St. Croix Prep 15 20-35

St. Croix Lutheran 27 22-49

St. Croix Prep: Gremmels 22, Hanson 6, Gores 3, Benson 2, Nelson 2. St. Croix Lutheran: Miller 20, Neish 12, Gawrisch 8, Blumer 5, Austin 2, Valleau 2.

St. Thomas Academy 72, Delano 56

St. Thomas Academy 27 45-72

Delano 23 33-56

St. Thomas Academy: Kirchner 16, Dobbs 13, Chamberlain 8, Thompson 8, Fahning 7, Hinkemeyer 6, Johnson 6, Rogalski 6, Sullivan 2. Delano: Strandemo 25, Stewart 19, Schneider 5, Schultz 3, Maschino 2, Monke 2.

South St. Paul 83, Waconia 71

Waconia 25 46-71

South St. Paul 33 50-83

Waconia: Bonick 21, Meath 14, Miller 14, Hedtke 5, Sonnek 5, Wisniewski 5, Hayes 3, Amrhein 2, Olson 2. South St. Paul: Dodd 25, Newsome 24, West-Zimpel 10, Ramonta. Harmon 8, Moore 6, Ramontr. Harmon 5, Hussein 3, Moua 2.

Stillwater 76, North St. Paul 69

North St. Paul 38 31-69

Stillwater 31 45-76

North St. Paul: Jackson 20, Edwards 13, Johnson 9, Wright 9, Badio 7, Suttles 5, Ajayi 4, Conway 2. Stillwater: Shikenjanski 32, Thomson 17, Swanson 13, Johnson 6, Koehn 4, Wiese 4.

White Bear Lake 63, Mahtomedi 48

White Bear Lake 36 27-63

Mahtomedi 18 30-48

White Bear Lake: Janicki 29, Kolb 11, Misgen 11, Hawks 5, Kirschling 3, Lockwood 2, Setterlund 2. Mahtomedi: Armitage 18, Harvey 12, Breien 6, McCleery 4, McKeown 4, Muetzel 4.

BASKETBALL • GIRLS

Buffalo 71, Moorhead 48

Moorhead 21 27-48

Buffalo 39 32-71

Moorhead: Rapey 17, Anderson 12, Gulbrandson 7, Perry 7, Hagen 4, Oberg 1. Buffalo: Guida 21, Hartman 13, Guida 12, Feddema 10, Gunderson 8, Burke 4, Noble 3.

Chisago Lakes 62, Bemidji 56

Bemidji 25 31-56

Chisago Lakes 27 35-62

Bemidji: Johnson 14, Milbrandt 13, Hildenbrand 10, Bolte 9, Bieber 8, Pemberton 2. Chisago Lakes: Hempel 20, Gillach 16, Saueressig 11, Erickson 9, Wille 6.

Delano 57, Watertown-Mayer 44

Watertown-Mayer 22 22-44

Delano 20 37-57

Watertown-Mayer: Burmeister 9, Killian 9, Penegor 9, Rundell 9, Czinano 4, Barden 2, Otterness 2. Delano: Pietila 17, Danielson 9, T. Peterson 9, K. Peterson 7, Tool 7, C. Beeler 4, E. Beeler 2, Stowman 2.

Eagan 74, Two Rivers 28

Eagan 54 20-74

Two Rivers 18 10-28

Eagan: E. Buslee 15, Iten 13, Fandre 11, Morin 11, Plonski 8, D. Buslee 5, McCullum 3, Wood 3, Ligtenberg 2, Sanchez 2, Meisinger 1. Two Rivers: Parnell 22, I. Kirchner 4, G. Kirchner 2.

Eden Prairie 70, East Ridge 38

Eden Prairie 29 41-70

East Ridge 11 27-38

Eden Prairie: Fritz 11, Anderson 10, Holloway 10, Timmerman 10, Moorjani 9, Schlagel 8, Bamlett 5, Jones 4, Lenz 3. East Ridge: Knupp 12, Klauer 10, Cook 6, Ritzer 4, Rekstad 3, Sanneh 2, Yang 1.

Glencoe-SL 63, Norwood YA 46

Norwood Young America 27 19-46

Glencoe-Silver Lake 29 34-63

Norwood Young America: Schmidt 14, Conser 13, Herrmann 10, Wischnack 4, Hallquist 3, Fox 2. Glencoe-Silver Lake: Guerrero 15, Christianson 13, Petersen 10, Simons 8, Monahan 7, Bernstein 5, Malz 3, Graf 2.

Grand Rapids 58, North Branch 31

Grand Rapids 28 30-58

North Branch 13 18-31

Grand Rapids: Hamling 20, Jamtgaard 10, Giffen 6, Lofstrom 6, Leppanen 5, Scherping 5, LaPlant 4, Hostetter 2. North Branch: Peaslee 12, Kuhlman 9, C. Lattimore 5, Bartkey 2, Runk 2, K. Lattimore 1.

Mound Westonka 89, Mpls. Henry 39

Minneapolis Henry 20 19-39

Mound Westonka 49 40-89

Minneapolis Henry: Krueger 21, Kunig 10, Abdi 8. Mound Westonka: Hatlestad 24, Bjorlin 10, Eidsness 10, Hollenstein 9, Drill 8, Lawrence 8, Springer 7, Wanner 7, Dallman 4, Christensen 2.

Rosemount 51, Park of Cottage Grove 45

Rosemount 22 29-51

Park of Cottage Grove 26 19-45

Rosemount: O'Neil 21, Ratziaff 16, Leenderts 7, Tauer 4, Thompson 3. Park of Cottage Grove: Jameson 15, Henderson 13, Nelson 7, Ambroz 5, Olson 3, Dana 2.

St. Croix Lutheran 78, St. Croix Prep 34

St. Croix Lutheran 52 26-78

St. Croix Prep 18 16-34

St. Croix Lutheran: Hauge 21, Washington 18, Penn 11, Oakland 9, Rosin 7, Orvik 6, Avery 4, Little 2. St. Croix Prep: Doely 15, Lothenbach 5, McGurran 5, Peterson 5, White 4.

Wayzata 61, Prior Lake 47

Prior Lake 24 23-47

Wayzata 25 36-61

Prior Lake: Bowman 12, Holmberg 8, Pawlyshyn 8, Van-Helden 7, Trachsel 4, Carter 3, McNair 2, Thoms 2, Thue 1. Wayzata: Fornshell 16, Krzewinski 15, Hawkinson 13, Senden 11, Prosser 4, Adams 2.

HOCKEY • BOYS

Andover 2, Wayzata 2, OT

Andover 2 0 0 0-2

Wayzata 0 2 0 0-2

First: A-Casey (Conway, Thoreson), 0:45. A-Casey (Conway, Thoreson), 8:41. Second: W-Wallin (Streeter), 4:27. W-Miller (Mattson, Alstead), 9:31, pp. Saves: Andover: Brauns 6-16-7-6-35. Wayzata: Ingemann 10-5-7-3-25.

Benilde-St. Margaret's 3, Holy Family 0

Holy Family 0 0 0-0

Benilde-St. Margaret's 1 1 1-3

First: BSM-Dokman (Lervick), 4:53. Second: BSM-Gearen (Giertsen), 12:23. Third: BSM-Risteau (Stenger, McMorrow), 2:06, pp. Saves: Holy Family: Hendrickson 20-13-14-47. Benilde-St. Margaret's: McElroy 8-18-5-31.

Bl. Jefferson 5, Bl. Kennedy 2

Bloomington Jefferson 1 1 3-5

Bloomington Kennedy 0 1 1-2

First: J-Gombold (Noble), 7:26. Second: J-Gombold (Lahl), 4:46, pp. K-Dosan (Jost, Deutsch), 7:28, pp. Third: J-Schmitz, 4:57. K-Dosan (Deutsch, Dosan), 10:06, pp. J-Noble (Wang), 15:53. J-Schmitz (Wang), 16:00. Saves: Bloomington Jefferson: Swanson 16-6-11-33. Bloomington Kennedy: Walton 6-15-5-26.

Breck 4, Litchfield/Dassel-Cokato 3

Litchfield/Dassel-Cokato 0 1 2-3

Breck 2 1 1-4

First: B-Greene (Martin, Nordseth), 2:07. B-Kadue (O'Neill, Blake), 10:58. Second: B-Martin (Greene, Theissen), 2:36. LDC-Gustafson (Woelfel, Evjen), 15:06. Third: LDC-Lund (Zwilling), 4:33. LDC-Zwilling (Schutz, Woelfel), 9:26, pp. B-Kern (Hogan), 16:38. Saves: Litchfield/Dassel-Cokato: Halonen 8-10-5-23. Breck: Thomson 15-14-16-45.

Centennial 7, Mounds View 1

Mounds View 1 0 0-1

Centennial 4 1 2-7

First: C-Searles (Carls, Hemr), 1:56. C-Blair (Carls), 5:55. C-Searles (Blair, Carls), 8:59. MV-Conlin (Dean), 14:33, pp. C-Van Tassel (Everson, Carls), 16:59, pp. Second: C-Van Tassel (Blair, Hemr), 14:17. Third: C-Coenen (Carls), 6:55. C-Van Tassel (Petersen, Hoylo), 16:36. Saves: Mounds View: Petrich 11-16-9-36. Centennial: Fuller 6-11-5-22.

Champlin Park 3, Cloquet-E-Carlton 1

Cloquet-Esko-Carlton 0 0 1-1

Champlin Park 1 1 1-3

First: CP-Blodgett (Mus, Anderson), :19. Second: CP-Peterson (Ronn), 5:41, sh. Third: CP-Burnevik (Johnson, Mus), 3:56. CEC-Patten (Stewart), 10:57, pp. Saves: Cloquet-Esko-Carlton: Abrahamson 18-4-14-36. Champlin Park: Mackeben 3-7-2-12.

Chanhassen 5, New Prague 0

New Prague 0 0 0-0

Chanhassen 2 2 1-5

First: C-Smith (Baker, Curtis), 3:19. C-Nicholson, 15:24. Second: C-Smith, :18. C-Christ (Jensen, Jensen), 11:06. Third: C-Smith (Montang, Gerebi), 12:42. Saves: New Prague: Puente 28-21-9-58. Chanhassen: Gates 7-4-4-15.

Chisago Lakes 6, Mound Westonka 5

Mound Westonka 1 2 2-5

Chisago Lakes 0 6 0-6

First: MW-Kantola (Doshan), 9:03. Second: CL-Jinks (Helland, Schmidt), 1:22. MW-Doshan (Kantola), 6:07, pp. CL-Schmidt (Stangl), 7:51, pp. CL-Edson (Fitzgerald), 8:46. MW-Krebsbach (Doshan, Kantola), 10:29, sh. CL-Jinks (Fitzgerald), 11:25, pp. CL-Jinks (Bluhm), 15:18, pp. CL-Stangl (Helland), 16:28, pp. Third: MW-Krebsbach, :30, pp. MW-Krebsbach (Doshan, Kantola), 2:37. Saves: Mound Westonka: Evenson 5-7-9-21. Chisago Lakes: Hanson 12-5-12-29.

Delano 5, Hutchinson 2

Hutchinson 1 1 0-2

Delano 0 2 3-5

First: H-Knorr, 16:48, pp. Second: D-Schmidt (Peterson), 3:57. D-Brown (Lommel, Peterson), 11:34. H-Knorr (Miller), 16:09. Third: D-Bruett (Coppin), 4:00. D-Paulson (Brown), 11:14. D-Lommel (Paulson, Brown), 11:51, pp. Saves: Hutchinson: Lien 9-8-8-25. Delano: Dorsey 2-4-3-9.

Eagan 7, Shakopee 4

Eagan 2 1 4-7

Shakopee 1 2 1-4

First: S-Simpson (Larson, Langemo), 5:00. E-Lachenmayer (Krahn), 5:24. E-Goihl (Wedward), 6:17. Second: S-Simpson (Orchard), 1:29, pp. S-Simpson (Bumgarner), 5:29. E-Barbato (Martin), 14:18. Third: E-Wedward, 2:18. E-Krahn, 6:54, sh. S-Youngberg (Larson, Langemo), 9:42. E-Gleich (Picha), 11:02. E-Goihl, 15:22. Saves: Eagan: Gleich 9-3-4-16. Shakopee: Huson 8-9-9-26.

Farmington 3, Burnsville 2, OT

Burnsville 0 0 2 0-2

Farmington 0 1 1 1-3

Second: F-Dodson (Holmstrom), 13:11. Third: B-Neutz (Sieben, Dundon), 10:53, pp. B-Sieben (Dundon), 15:31. F-Schwamb (Dodson, Holmstrom), 16:41. Overtime: F-Schwamb (Dodson), 5:15. Saves: Burnsville: Konrath 6-16-9-4-35. Farmington: McGregor 6-1-8-1-16.

Gentry Academy 6, SW Christian/R. 0

Gentry Academy 2 4 0-6

Southwest Christian/Richfield 0 0 0-0

First: GA-Hall, 7:43. GA-Milles, 10:30. Second: GA-Berg, 3:32. GA-Berg, 12:28. GA-Hall, 13:50. GA-Betzold, 16:00. Saves: Gentry Academy: Willson 5-7-7-19. Southwest Christian/Richfield: Haugen 7-17-10-34.

Grand Rapids 6, Elk River/Zimmerman 3

Elk River/Zimmerman 0 2 1-3

Grand Rapids 1 3 2-6

First: GR-Nelson (DelGreco, Drotts), 16:59. Second: GR-DeMars (Young), :32. GR-DelGreco (Drotts), 9:28. GR-DelGreco (DeMars), 11:33. ERZ-Schutt (Johnson, Skyberg), 15:09, pp. ERZ-Davis (Schutt), 16:48, pp. Third: ERZ-Johnson (Fritel, Schutt), 15:01. GR-Kerr, 15:46. GR-Drotts, 16:17. Saves: Elk River/Zimmerman: Stockman 6-13-10-29. Grand Rapids: Gunderson 8-5-6-19.

Hermantown 3, Mahtomedi 0

Hermantown 0 1 2-3

Mahtomedi 0 0 0-0

Second: H-Hanson (Plante, Janzig), 12:12. Third: H-Kohanski (Carlson, Peterson), 11:16. H-Hanson, 16:31, sh. Saves: Hermantown: Callaway 6-3-7-16. Mahtomedi: Dardis 11-10-19-40.

Hill-Murray 6, St. Thomas Academy 0

St. Thomas Academy 0 0 0-0

Hill-Murray 1 2 3-6

First: HM-Madigan (Hensler, Godbout), 10:56. Second: HM-Godbout (Madigan, Begley), 5:02. HM-Godbout (Begley, Madigan), 11:48, pp. Third: HM-Godbout (Madigan, Ingebritson), 1:38. HM-Senden (Hensler, Erickson), 8:12. HM-Madigan (Godbout), 9:51. Saves: St. Thomas Academy: Magozzi 12-11-5-28. Hill-Murray: Erickson 18-10-10-38.

Lakeville South 4, Eastview 1

Lakeville South 0 2 2-4

Eastview 1 0 0-1

First: E-Kronberg (Ortman, Keefer), 9:47. Second: LS-Dahms (Willis, Ludtke), 8:16. LS-Portner (Johnson), 8:54. Third: LS-Willis (Novak), 3:56, sh. LS-Willis (Ludtke, Johnson), 7:46, pp. Saves: Lakeville South: Hochsprung 6-6-3-15. Eastview: Svaren 9-10-5-24.

Minnetonka 4, Moorhead 1

Minnetonka 3 0 1-4

Moorhead 0 0 1-1

First: Mi-Boberg (Manlove), 3:12. Mi-Garry (Whipple, Manning), 14:15, pp. Mi-Burrows (Moore, Garry), 14:39. Third: Mi-Shepherd (Hanus, Stout), 5:57. Mo-Kortan (Stalboerger, Krier), 11:36, pp. Saves: Minnetonka: Motzko 4-10-9-23. Moorhead: Vannett 8-9-3-20.

Providence Acad. 7, Armstrong/Cooper 3

Armstrong/Cooper 2 1 0-3

Providence Academy 2 5 0-7

First: AC-Johnson, 11:31. AC-Cook, 11:40. PA-Owen (Lewis), 14:42. PA-Owen (Lewis, Wehmann), 14:42. Second: PA-Peterson (Wehmann), 1:27. PA-Owen, 1:48. AC-Burns (Goergen , Rausch), 1:48. PA-Reller (Lewis, Wehmann), 4:19. PA-Anderson (Anderson, Lewis), 14:43, pp. PA-Owen (Anderson, Lewis), 16:06. Saves: Armstrong/Cooper: Lucas 9-12-12-33. Providence Academy: Villagomez 16-12-7-35.

Red Wing 3, Winona 2, OT

Red Wing 0 0 2 1-3

Winona 0 1 1 0-2

Second: W-Ruesgen (Buerck), 12:14, pp. Third: W-Prodzinski (Ellenburg), 2:26. RW-Larson, 8:34, pp. RW-Peterson (Larson), 16:42. Overtime: RW-Wooden, :53. Saves: Red Wing: Ehlers 14-10-7-0-31. Winona: Brickner 15-11-9-1-36.

Roseau 5, Buffalo 3

Buffalo 1 2 0-3

Roseau 3 0 2-5

First: B-Roethke (Winter), :24. R-Urness (Strand, Kvien), 15:12. R-Gunderson (Urness, Strand), 15:58, pp. R-Strand (Urness, Byfuglien), 16:11, pp. Second: B-Ward (Marr), 8:00. B-Winter (Roethke, Marr), 14:12, pp. Third: R-Strand (Urness, Johnson), 8:26. R-Strand (Gunderson, Urness), 16:21. Saves: Buffalo: Altman 10-10-13-33. Roseau: Christianson 5-7-4-16.

Rosemount 4, Prior Lake 3

Prior Lake 1 2 0-3

Rosemount 0 2 2-4

First: PL-Kingery, 1:41. Second: PL-Schumacher, :19, sh. R-Peterson, 1:13, pp. PL-Rice, 8:15. R-Hedlund, 14:15, sh. Third: R-Sabo, 6:30. R-Hegarty, 11:27. Saves: Prior Lake: Boschee 14-7-7-28. Rosemount: Pasch 14-13-14-41.

St. Louis Park 4, Orono 1

St. Louis Park 2 2 0-4

Orono 0 1 0-1

First: SLP-Amelse (Taylor, Regguinti), 5:55, pp. SLP-Fuller (Taylor), 7:23, pp. Second: SLP-Farley (Olson), 6:44, pp. SLP-Hirte (Hoikka, Taylor), 14:41, pp. O-Anderson (Walker, Fegers), 16:05, pp. Saves: St. Louis Park: Middleton 10-9-16-35. Orono: Peyton 15-16-9-40.

St. Michael-Albertville 6, Blaine 1

Blaine 0 1 0-1

St. Michael-Albertville 2 2 2-6

First: STMA-Raymond (Jordan, Waller), 7:58. STMA-Miller (Waller), 16:58, pp. Second: STMA-Jordan (Raymond, Miller), 3:38. B-Laager (Mikan), 5:46. STMA-Lobitz (Hansen), 14:44. Third: STMA-Johnson (Hansen, Rokala), 4:36. STMA-Johnson (Rokala), 15:12. Saves: Blaine: Wallin 4-15-4-23, Spaniol x-x-4-4. St. Michael-Albertville: Deitrich 10-12-16-38.

St. Paul Academy 3, Windom 1

St. Paul Academy 0 1 2-3

Windom 0 1 0-1

Second: W-Espenson (Espenson), 9:02, pp. SPA-Strafelda (Peltier), 16:47, pp. Third: SPA-Peltier (Wodarz), 14:17, pp. SPA-Thomas, 16:52. Saves: St. Paul Academy: Schanno 7-8-7-22. Windom: Stubbe 13-7-7-27.

Spring Lake Park 6, Coon Rapids 4

Spring Lake Park 2 2 2-6

Coon Rapids 1 1 2-4

First: CR-Barsness (Covel, Clark), 12:27, pp. SLP-Lueck, 13:58. SLP-Theisen (Ross), 16:16. Second: SLP-Ross (Larsen, Theisen), :20, pp. CR-Covel (Clark, Barsness), 6:20, pp. SLP-Lueck (Wackman), 7:38. Third: CR-Clark (Bresnahan, Pour), 6:04. CR-Barsness (Bresnahan, Pack), 7:13. SLP-Lueck (Wackman, Larsen), 10:08, pp. SLP-Boyd (Romaker, Larsen), 14:11. Saves: Spring Lake Park: Bergdahl 15-7-15-37. Coon Rapids: Durkop 9-12-9-30.

Stillwater 5, East Ridge 2

Stillwater 2 2 1-5

East Ridge 1 0 1-2

First: ER-Tauscher (Tauscher), 3:15. S-Briere (Roeske, Tuccitto ), 4:31, pp. S-Bies (Dustin , Skuza), 5:15. Second: S-Briere (Bies, Miller), 2:13. S-Anderson(Mosley, Mehta), 10:18, pp. Third: ER-Tauscher, 2:49. S-Einan(Roeske, Dustin), 11:53. Saves: Stillwater: Anderson 6-4-8-18. East Ridge: Lanahan 7-7-11-25.

Two Rivers 3, St. Paul Johnson 1

St. Paul Johnson 0 1 0-1

Two Rivers 1 1 1-3

First: TR-Ball (Schuele), 3:14. Second: TR-Ferraro (Rash), 5:47. SPJ-Becker (Pelletier), 7:38, pp. Third: TR-Shepherd (Ball), 7:03. Saves: St. Paul Johnson: VanDanacker 3-12-13-28. Two Rivers: Ouren 6-5-3-14.

Warroad 7, Rogers 1

Rogers 1 0 0-1

Warroad 0 1 6-7

First: R-Cheslock (Struck, Ranallo), 15:13, pp. Second: W-Shaugabay (Hard, Reed), 16:56, pp. Third: W-Boucha (Pilgrim, Comstock), 4:12. W-Boucha (Hard), 6:39. W-Gardner (Shaugabay, Marvin-Cordes), 6:50. W-Marvin-Cordes (Gardner, Shaugabay), 9:29. W-Gardner (Shaugabay), 11:15. W-Pilgrim, 15:46. Saves: Rogers: Chapman 12-10-6-28. Warroad: Slukynsky 8-7-10-25.

White Bear Lake 7, St. Cloud 2

White Bear Lake 3 2 2-7

St. Cloud 1 1 0-2

First: WBL-Borgestad (Bishop), 7:51. SC-Rieland (Cumming), 10:40. WBL-Borgestad (Welch , Bishop), 12:30. WBL-Belisle (Olsen), 16:13. Second: WBL-Olsen, 2:46. SC-Cumming, 4:09. WBL-Borgestad (Bishop), 15:10. Third: WBL-Bishop, 6:18, sh. WBL-Kotzmacher (Olsen, Gallatin), 15:59. Saves: White Bear Lake: Pettman 5-4-8-17. St. Cloud: Glaesman 8-11-7-26.

Woodbury 3, Osseo 2

Osseo 0 1 1-2

Woodbury 1 1 1-3

First: W-Pelke (Olafson), 8:52. Second: W-Miller (Bradley, Zimmerman), 7:06, pp. O-Paloranta (Olson, Sawicky), 15:03, pp. Third: W-Pelke (Zimmerman, Myers-Beck), 4:45. O-Bodin (Price), 10:30, pp. Saves: Osseo: Betker 18-10-8-36. Woodbury: Carlson 8-5-7-20.

HOCKEY • GIRLS

Andover 5, Elk River/Zimmerman 0

Elk River/Zimmerman 0 0 0-0

Andover 0 3 2-5

Second: A-Boerger (Goettl, Brown), 7:57. A-Boerger (Brown), 11:23. A-Boerger (Goettl), 14:08. Third: A-Brown (Goettl, Boerger), 1:30. A-Krause (Kasick, Mumm), 12:24. Saves: Elk River/Zimmerman: Hess 15-11-12-38. Andover: Stagman 2-1-3-6.

Armstrong/Cooper 1, Blaine 1, OT

Armstrong/Cooper 1 0 0 0-1

Blaine 0 0 1 0-1

First: AC-Riestenberg (Cook), 7:16. Third: B-Ronn (Janssen, Sandberg), 13:33, pp. Saves: Armstrong/Cooper: Levoir 11-8-13-7-39. Blaine: Hansen 1-5-5-3-14.

Benilde-SM 4, Proctor/Hermantown 1

Proctor/Hermantown 0 0 1-1

Benilde-St. Margaret's 3 0 1-4

First: BSM-Peschel (Hassler), 4:00. BSM-Hassler (Hoen, Gray), 8:24, pp. BSM-Zavoral (Melsness), 8:48, pp. Third: BSM-Garvin (Juckniess, Gray), 5:53. PH-Yokom, 13:07. Saves: Proctor/Hermantown: Pajari 10-3-13-26. Benilde-St. Margaret's: Van Stelten 5-7-4-16.

Blake 7, Owatonna 1

Owatonna 0 0 1-1

Blake 1 3 3-7

First: B-Libert (Fagley), 16:46. Second: B-Higuchi, 3:58, sh. B-Kasica (Fagley), 4:43. B-Morrison (Fagley, Blum), 10:40. Third: B-Higuchi (Morrison, Kasica), 4:38, pp. O-Achterkirch, 5:50. B-Higuchi (Broz), 6:49. B-Morrison (Arlowe, Kasica), 8:47. Saves: Owatonna: Wolfe 12-8-8-28. Blake: Ziehl 6-10-8-24.

Dodge County 7, Northern Tier 0

Northern Tier 0 0 0-0

Dodge County 2 2 3-7

First: DC-Rich (Koch), 3:18, pp. DC-Rich, 7:13, pp. Second: DC-Rich (Determan), 3:53, pp. DC-Determan, 12:04, sh. Third: DC-Schubert (Ahern), 7:06, pp. DC-Koch, 9:00. DC-Rich (Koch, Carstensen), 13:37. Saves: Northern Tier: Gibb 15-8-9-32. Dodge County: Huber 3-13-5-21.

Edina 7, Buffalo 0

Edina 3 1 3-7

Buffalo 0 0 0-0

First: E-Jungels (Kuehl), 1:20. E-Halverson (Anderson), 3:19. E-Chapman (Maxwell, McConnell), 8:57. Second: E-Zawoyski (Chapman), 3:01. Third: E-Kuehl (Lindborg), 5:36. E-Anderson (Lindborg), 10:26, sh. E-Kuehl, 14:02. Saves: Edina: Hannan 1-2-x-3, McConnell x-x-6-6. Buffalo: Mootz 24-21-21-66.

Holy Angels 3, Minneapolis 1

Minneapolis 0 1 0-1

Holy Angels 1 2 0-3

First: HA-Clow (LaMere, Loichle), 5:49, pp. Second: HA-Poehling (Clow, Loichle), :38. M-Midtbo (Davis, Sorock), 8:41, pp. HA-Clow (Garton, LaMere), 9:16. Saves: Minneapolis: Taylor 13-13-5-31. Holy Angels: Rimstad 8-3-5-16.

Holy Family 6, Alexandria 2

Alexandria 1 1 0-2

Holy Family 1 4 1-6

First: A-Nyberg (Korynta), 3:18. HF-Morgan (Helmstetter, Kelly), 15:01. Second: HF-Helmstetter (Moss), 9:32. HF-Limke (Kamp, Valentini), 9:52. HF-Kaiser (Messner, Kelly), 11:11, pp. A-Maras (Trosvig), 14:16, pp. HF-Kaiser (Messner, Kelly), 15:56, pp. Third: HF-Morgan (Kaiser, Kelly), 6:14, pp. Saves: Alexandria: O'Kane 8-15-16-39. Holy Family: Blair 7-13-8-28.

Hopkins/St. Louis Park 2, Mahtomedi 1

Hopkins/St. Louis Park 0 0 2-2

Mahtomedi 1 0 0-1

First: M-Nelson (Miller), 8:36, pp. Third: HSLP-Hoffman (Witham), 7:45. HSLP-Hayes (Witham, Degiulio), 12:25. Saves: Hopkins/St. Louis Park: Bosch 12-10-6-28. Mahtomedi: Heath 5-7-8-20.

Lakeville South 6, Eastview 1

Lakeville South 2 2 2-6

Eastview 0 0 1-1

First: LS-Hwong (Otremba, Enright), 14:44. LS-Soltys (Hwong, O'Neill), 15:31. Second: LS-Hunst (Enright), 2:32. LS-Wright (Hunst, Otremba), 4:20, pp. Third: E-Chesek (Holman, Bjerke), 1:55. LS-Enright (Wright), 7:29. LS-Grossman (O'Neill, McKinney), 15:54, pp. Saves: Lakeville South: Bronson 8-10-10-28. Eastview: Lombardi 4-14-7-25.

Mound Westonka 5, Chisago Lakes 2

Mound Westonka 0 3 2-5

Chisago Lakes 1 0 1-2

First: CL-Burgen (Brunette), 11:15. Second: MW-Wendorf (Hardacre), 5:34. MW-Leonard, 12:54, sh. MW-Pioske (Hargreaves, Courneya), 16:30, pp. Third: MW-Johnson (Harder, Courneya), 2:44. MW-Lundquist (Hardacre, Miner), 8:52, pp. CL-Winters (Burgen), 12:24, pp. Saves: Mound Westonka: Roth 7-6-5-18. Chisago Lakes: Ritter 9-11-11-31.

Osseo/Park Center 2, Anoka 1, OT

Anoka 0 1 0 0-1

Osseo/Park Center 1 0 0 1-2

First: OPC-Kraemer (Laney, Sherner), 10:29, pp. Second: A-Beaver (Buth), 10:39, pp. Overtime: OPC-Eikos (Smith), :32. Saves: Anoka: Paaverud 11-10-9-0-30. Osseo/Park Center: White 3-6-3-0-12.

Rogers 2, Centennial/SLP 0

Centennial/Spring Lake Park 0 0 0-0

Rogers 0 1 1-2

Second: R-Bailey (Farrell), 1:59. Third: R-Achterkirch (Sandberg, Hatcher), 13:19. Saves: Centennial/Spring Lake Park: Groess 12-11-7-30. Rogers: Larson 7-8-1-16.

Rosemount 8, Prior Lake 2

Prior Lake 1 1 0-2

Rosemount 5 0 3-8

First: R-Stramel (Pomeroy, Tuttle), :30. R-Hanson (Tuttle), 4:09. PL-Guillemette (Zollman), 8:57, sh. R-Stramel (Tuttle), 11:01, pp. R-Stramel (Tuttle), 13:22, sh. R-Tuttle, 16:14. Second: PL-Holmes (Guillemette, Zollman), 12:23. Third: R-Tuttle, 5:17, pp. R-Stramel, 13:42. R-Tuttle, 15:24. Saves: Prior Lake: Hansen 13-7-3-23. Rosemount: Chittajallu 4-11-7-22.

Roseville 2, East Ridge 1

East Ridge 0 1 0-1

Roseville 0 1 1-2

Second: R-Haug (Jones), 3:35. ER-Roth, 16:51. Third: R-Eskin (Haug), 11:31. Saves: East Ridge: Garrity 10-11-6-27. Roseville: Jones 12-9-12-33.

Shakopee 3, Eagan 2, OT

Eagan 1 1 0 0-2

Shakopee 0 0 2 1-3

First: E-Schoeberl (Sears), :09. Second: E-Wedum (Forester), 8:33. Third: S-Willmert (Grabianowski), 14:13. S-Grabianowski (Willmert, Grabianowski), 16:47. Overtime: S-Heyer (Nash), 7:12. Saves: Eagan: Whitehead 6-11-12-0-29. Shakopee: Boots 4-5-2-0-11.

Simley 2, Bloomington Jefferson 1

Bloomington Jefferson 1 0 0-1

Simley 0 1 1-2

First: B-Lesch (Longhenry), 6:50. Second: S-McGown (Boughton, Ries), 8:59. Third: S-Ralston (McGown, Ries), 5:52. Saves: Bloomington Jefferson: Rash 12-15-6-33. Simley: Gibson 6-2-4-12.