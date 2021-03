MONDAY

BASKETBALL • BOYS

INDEPENDENT METRO ATHLETIC

• Providence Acad. 74, St. Paul Acad. 49

MINNESOTA RIVER

• Mayer Lutheran 82, LeSueur-H. 48

• Southwest Christian 69, Norwood YA 56

ST. PAUL CITY

• Highland Park 56, Harding 46

• Humboldt 67, Como Park 56

• Johnson 74, Washington 40

SKYLINE

• Maranatha 76, New Life Academy 66

• St. Agnes 60, Nova Classical 22

• St. Croix Prep 74, Concordia Academy 48

SUBURBAN EAST

• Forest Lake 80, Irondale 71

TRI-METRO

• St. Croix Lutheran 66, St. Anthony 44

WRIGHT COUNTY

• Glencoe-Silver Lake 59, Annandale 58

• New London-S. 71, Watertown-M. 60

METROPOLITAN AREA

• Foley 61, Spectrum 45

• Holy Angels 65, Minneapolis South 59

• Hutchinson 72, St. Peter 63

• Liberty Classical 71, Lakes Int. 59

• Northfield 69, Faribault 54

• Rochester Mayo 87, Red Wing 57

BASKETBALL • GIRLS

INDEPENDENT METRO ATHLETIC

• Providence Acad. 72, St. Paul Acad. 18

LAKE

• Hopkins 79, Buffalo 48

METRO EAST

• Henry Sibley 54, Tartan 19

MCAA

• North Lakes 47, PACT 24

• Spectrum 61, West Lutheran 41

ST. PAUL CITY

• Como Park 80, Humboldt 44

• Highland Park 51, Harding 46

• Johnson 38, Washington 27

SKYLINE

• Concordia Academy 84, St. Croix Prep 35

• New Life Academy 66, Maranatha 63

TRI-METRO

• Holy Angels 97, Richfield 47

• St. Croix Lutheran 63, St. Anthony 37

METROPOLITAN AREA

• Annandale 48, St. Cloud Cathedral 36

• Columbia Heights 65, Avail Academy 46

• DeLaSalle 59, Mpls. South 48

• Legacy Christian 41, United Christian 29

• Mpls. Southwest 54, Bl. Jefferson 45

• North St. Paul 47, Hope Academy 12

• Northfield 53, Rochester Century 52

• SW Christian 58, Howard Lake-W-W 38

HOCKEY • BOYS

NORTHWEST SUBURBAN

• Centennial 6, Blaine 0

• Totino-Grace 4, Champlin Park 2

SOUTH SUBURBAN

• Rosemount 5, Eagan 0

SUBURBAN EAST

• Roseville 4, Park of Cottage Grove 1

METROPOLITAN AREA

• Holy Angels 4, Mankato West 2

• Pine City Area 4, Princeton 2

• St. Cloud Cathedral 7, Red Wing 0

• St. Paul Highland Park 6, Waseca 3

HOCKEY • GIRLS

SUBURBAN EAST

• Roseville 3, East Ridge 2

WRIGHT COUNTY

• Holy Family 4, Mound Westonka 0

METROPOLITAN AREA

• Gentry Academy 7, Blake 3

NORDIC SKIING • BOYS

SECTION 3

At Hyland Lake Park Reserve (4.2K)

• St. Paul Central 379 (Charlie Ostergren 22:17, Elijah Harris 23:22, Adam Swanson 23:39, Elliott Norton-Bower 23:50, Eoin McVey 25:20, Henry Norton-Bower 26:12, Stian Asper 26:19).

• St. Paul Highland Park 377 (Davis Isom 21:50, Otto Schmidt 22:28, Ben Martin 24:29, Alex Pfankuch 24:47, Lance Georgeson 24:48, Gavin Roberts 24:57, Max Reemtsma 25:13).

• Minnehaha Academy 373, Minneapolis South 340, St. Paul Academy 262, East Ridge 250, Henry Sibley 237, Simley 216, Avalon 193, Park of Cottage Grove 190, Woodbury 179, Math & Science 123, Twin Cities Academy 34.

Individual state meet qualifiers

• Will Carlen, Minnehaha Academy, 23:01; Soren Davison, Minnehaha Academy, 23:24; Finn Christiansen, Minnehaha Academy, 23:25; Cody West, Minneapolis South, 23:43; Ellis Newhouse, Minnehaha Academy, 24:55; Dixon Hedges, Minnehaha Academy, 25:03.

SECTION 6

At Theodore Wirth Park (3.5K)

• Wayzata 385 (Colin Freed 17:48.3, Daniel McCollor 19:33.8, Noah Kaster 19:43.2, Brenden Hyvare 20:16.1, Preston Langland 20:42.5, Luke Jenneke 20:53.8, Fergus Kragenbring 21:46.2).

• Armstrong 382 (Roger Anderson 17:40.2, Noah Breker 19:45.1, Alex Omodt 20:03.0, Thomas Whitehouse 20:34.7, Boden Sundell 20:36.2, Owen Hansmann 21:04.2, Leif Sicora 20:11.6).

• St. Louis Park 350, Hopkins 317, Orono 306, Mound Westonka 286, Breck 258, Benilde-St. Margaret's 227, Heritage Christian 214, Blake 66.

Individual state meet qualifiers

• Miles Miner, Orono, 19:41.3; Danny Walsh, St. Louis Park, 20:16.5; Max Gohman, St. Louis Park, 20:25.4; Danny Shope, St. Louis Park, 20:34.5; Lance Nemecek, Mound Westonka, 20:42.8; Simon White, Hopkins, 20:47.9.

NORDIC SKIING • GIRLS

SECTION 3

At Hyland Lake Park Reserve (4.2K)

• St. Paul Highland Park 388 (Molly Moening 23:18, Celese Alden 25:10, Rayna Axelson 25:25, Anna Schmidt 25:30, Chloe Koch 25:43, Silja Earl-Tomiainen 25:49, Hanna Koch 26:15).

• St. Paul Academy 341 (Inga Wing 24:26, Helen Townely 26:57, Taylor Barkwell 28:06, Maren Overgaard 30:38, Marie Schumacher 32:49, Sara Browne 35:14, Sila Liljedahl 36:05).

• St. Paul Central 339, Minneapolis South 327, Minnehaha Academy 308, East Ridge 301, Math & Science 292, Henry Sibley 229, Woodbury 209, Simley 201, Park of Cottage Grove 64, South St. Paul 41, Twin Cities Academy 33.

Individual state meet qualifiers

• Greta Hansen, Math & Science, 24:49; Erika Peterson, Minneapolis South, 26:57; Mary Kenney, East Ridge, 27:32; Clare Swanson, St. Paul Central, 27:35; Maria Lee, Minneapolis South, 27:37; Kaisa Lindfors, St. Paul Central, 27:57.

SECTION 6

At Theodore Wirth Park (3.5K)

• Wayzata 383 (Lauren McCollor 20:27.8, Kathryn House 21:32.9, Ingrid Halverson 21:36.3, Marie Meyer 23:03.2, Diane Meyer 23:07.0, Audrey Parham 23:25.1, Emma Freed 24:05.0).

• Hopkins 375 (Sydney Drevlow 19:36.1, Elsa Bergman 21:16.7, Laci Provenzano 23:18.0, Lauren Munger 23:21.7, Audrey Urbanowicz 23:42.0, Emma Coen-Pesch 27:03.2, Ani Palm 27:45.2).

• St. Louis Park 364, Armstrong 331, Breck 304, Orono 284, Mound Westonka 272, Heritage Christian 237, Benilde-St. Margaret's 178, Cooper 177, Blake 168.

Individual state meet qualifiers

• Victoria Schmelzle, St. Louis Park, 22:07.4; Sophia Pung, Armstrong, 22:10.2; Hanna Wilsey, St. Louis Park, 22:19.6; Mimi Kniser, St. Louis Park, 22:26.2; Sindri Bonner, Orono, 23:26.7; Olivia Etz, St. Louis Park, 23:47.6.

RANKINGS

GYMNASTICS • GIRLS

BY THE COACHES ASSOCIATION

Class 2A

• 1. Sartell-St. Stephen 144.613; 2. Anoka 144.475; 3. Stillwater 143.9; 4. Owatonna 143.725; 5. Elk River/Zimmerman 143.663; 6. Wayzata 143.275; 7. Bemidji 142.85; 8. Cambridge-Isanti 142.625; 9. Farmington 142.2; 10. New Prague 141.938.

Class 1A

• 1. Watertown Mayer/Mound-Westonka 144.5; 2. Pine Island/Zumbrota-Mazeppa 143.837; 3. Worthington 142.775; 4. Perham 142.475; 5. Big Lake 142.363; 6. Mankato West 141.163; 7. Melrose Area 140.638; 8. New London-Spicer 139.225; 9. Monticello 138.313; 10. Benson/Kerkhoven-Murdock-Sunburg 137.525.

NORDIC SKIING • BOYS

BY SKINNYSKI.COM

• Teams: 1. Minneapolis Southwest; 2. Forest Lake; 3. Armstrong; 4. Duluth East; 5. Prior Lake; 6. Cloquet-Esko-Carlton; 7. Eden Prairie; 8. Maple Grove; 9. Brainerd; 10. Ely.

• Individuals: 1. Colin Freed, Wayzata; 2. Roger Anderson, Armstrong; 3. Cooper Camp, Minneapolis Southwest; 4. Jasper Johnston, Ely; 5. Victor Sparks, Minneapolis Southwest; 6. Declan Hutchinson, Duluth Marshall; 7. Isak Nightingale, Mounds Park Academy; 8. Sam Stertz, Grand Rapids; 9. Magnus O'Connor, Prior Lake; 10. Jonathan Hudrlik, Forest Lake.

NORDIC SKIING • GIRLS

BY SKINNYSKI.COM

• Teams: 1. Forest Lake; 2. St. Paul Highland Park; 3. Wayzata; 4. Duluth East; 5. Hopkins; 6. Ely; 7. Stillwater; 8. Eden Prairie; 9. Rosemount; 10. Alexandria.

• Individuals: 1. Molly Moening, St. Paul Highland Park; 2. Maggie Wagner, Edina; 3. Sydney Drevlow, Hopkins; 4. Jordan Parent, Forest Lake; 5. Lauren McCollor, Wayzata; 6. Margo Nightingale, Mounds Park Academy; 7. Ella Bakken, Eden Prairie; 8. Ingrid Halverson, Wayzata; 9. Ella Niznik, Forest Lake; 10. Lily Brown, Duluth East.

METRO HONOR ROLLS

GYMNASTICS • GIRLS

ALL-AROUND

Adreanna Willodson, Anoka 38.25

Kaitlyn Nguyen, Lakeville North 37.975

Grace Squires, White Bear Lake 37.625

Claire O'Gorman, Forest Lake 37.5

Anna Mielke, Watertown-M./MW 37.4

Abby Rekstad, Elk River 37.2

Annika Lee, Park Center 37.15

Sasha Arne, Wayzata 37.125

Hannah Maccarone, Eagan 37.1

Reagan Kelley, Watertown-M./MW 36.95

Annabelle Speers, Hopkins 36.9

Keely Sisco, Forest Lake 36.875

Avery Doman, Rosemount 36.75

Izzy Hayden, Wayzata 36.7

Laci Lorinser, Cambridge-Isanti 36.7

Sasha Thompson, Maple Grove 36.6

Nora Bates, Stillwater 36.575

Britney Krumrei, Big Lake 36.575

Laci Leverty, Cambridge-Isanti 36.5

Katie Johnson, Champlin Park 36.375

Katelyn McDowell, Stillwater 36.3

Grace Gerard, Blaine 36.15

Laney Gunderson, White Bear Lake 36.075

Savannah Huber, Mahtomedi 36.025

BALANCE BEAM

Kaitlyn Nguyen, Lakeville North 9.725

Abby Rekstad, Elk River 9.675

Anna Mielke, Watertown-M./MW 9.6

Laci Lorinser, Cambridge-Isanti 9.55

Sasha Arne, Wayzata 9.5

Reagan Kelly, Watertown-M./MW 9.5

Grace Squires, White Bear Lake 9.5

Adreanna Willodson, Anoka 9.5

Britney Krumrei, Big Lake 9.475

Katelyn McDowell, Stillwater 9.45

Audrey Noha, Centennial 9.45

Keely Sisco, Forest Lake 9.45

Katie Johnson, Champlin Park 9.4

Zoey Johnson, Elk River 9.4

Lauren Rodriguez, East Ridge 9.4

Lauren Provoncha, Anoka 9.375

Sasha Thompson, Maple Grove 9.375

Kendall Rogers, Stillwater 9.35 Nora Bates, Stillwater 9.325

Laney Gunderson, White Bear Lake 9.325

Annie Hjelle, Anoka 9.3

Maren Merrick Melberg, Anoka 9.3

Claire O'Gorman, Forest Lake 9.3

Jaelyn Sorenson, Elk River 9.3

FLOOR EXERCISE

Adreanna Willodson, Anoka 9.725

Annika Lee, Park Center 9.675

Claire O'Gorman, Forest Lake 9.65

Anna Mielke, Watertown-M./MW 9.6

Britney Krumrei, Big Lake 9.55

Kaitlyn Nguyen, Lakeville North 9.55

Grace Squires, White Bear Lake 9.525

T. Beyioku-Alase, Champlin Park 9.5

Grace Gerard, Blaine 9.5

Jaelyn Sorenson, Elk River 9.5

Sasha Arne, Wayzata 9.475

Sasha Thompson, Maple Grove 9.475

Anja Gilbert, Watertown-M./MW 9.45

Maggie McCabe, Watertown-M./MW 9.45

Rosie Unglaub, Watertown-M./MW 9.45

Laci Leverty, Cambridge-Isanti 9.425

Abby Rekstad, Elk River 9.425

Laney Gunderson, White Bear Lake 9.375

Annie Hjelle, Anoka 9.375

Savannah Huber, Mahtomedi 9.375

Ashley Peterson, Stillwater 9.375

Sam Austin, Lakeville South 9.35

Ella Erickson, Lakeville South 9.35

Izzy Hayden, Wayzata 9.35

UNEVEN BARS

Claire O'Gorman, Forest Lake 9.55

Grace Squires, White Bear Lake 9.55

Lola Visci, Big Lake 9.55

Laci Lorinser, Cambridge-Isanti 9.475

Adreanna Willodson, Anoka 9.475

Annika Lee, Park Center 9.45

Abby Palmer, Maple Grove 9.45

Kaitlyn Nguyen, Lakeville North 9.4

Keely Sisco, Forest Lake 9.375

Avery Doman, Rosemount 9.35

Hannah Maccarone, Eagan 9.35

Emma Saksa, Champlin Park 9.325

Abbey Bush, Mahtomedi 9.275

Reagan Kelly, Watertown-M./MW 9.2

Sophia Hoang, Eden Prairie 9.15

Dakota Esget, North Branch 9.1

Sasha Arne, Wayzata 9.075

Emma Callahan, Minnetonka 9.075

Ashley Peterson, Stillwater 9.05

Olivia Seigler, Eden Prairie 9.05

Erin Singsank, Watertown-M./MW 9.05

Grace Gerard, Blaine 9.0

VAULT

Hannah Maccarone, Eagan 9.75

Claire O'Gorman, Forest Lake 9.7

Annika Lee, Park Center 9.6

Adreanna Willodson, Anoka 9.6

Lacey Gunderson, White Bear Lake 9.55

Abby Rekstad, Elk River 9.525

Britney Krumrei, Big Lake 9.5

Keely Sisco, Forest Lake 9.5

T. Beyioku-Alase, Champlin Pk 9.475

Molly Hedden, Buffalo 9.475

Laci Leverty, Cambridge-Isanti 9.475

Kaitlyn Nguyen, Lakeville North 9.475

Annabelle Speers, Hopkins 9.475

Grace Brandt, St. Anthony/SLP 9.45

Paige Bauer, North Branch 9.45

Erin Singsank, Watertown-M./MW 9.425

Anna Mielke, Watertown-M./MW 9.4

Katie Johnson, Champlin Park 9.375

Kendall Rogers, Stillwater 9.375

Dakota Esget, North Branch 9.35

Izzy Hayden, Wayzata 9.35

Audrey Noha, Centennial 9.35

Olivia Seigler, Eden Prairie 9.35

Rosie Unglaub, Watertown-M./MW 9.35

SWIMMING • BOYS

50 FREESTYLE

Will Whittington, Stillwater 20.83

Daniel Baltes, Maple Grove 21.47

Alex Deng, Eden Prairie 21.59

Evan Bock, Chaska/Chan 21.62

Charlie Crosby, Breck/Blake 21.66

Reese Hodgins, Chaska/Chan 21.69

Sam Brennan, Chaska/Chan 21.88

Aidan Bloomquist, Stillwater 22.04

Tommy McCarthy, Edina 22.08

Hayden Zheng, St. Louis Park 22.10

100 FREESTYLE

Will Whittington, Stillwater 45.60

Reese Hodgins, Chaska/Chan 47.66

Daniel Baltes, Maple Grove 47.87

Alex Deng, Eden Prairie 47.90

Evan Bock, Chaska/Chan 48.17

Sam Brennan, Chaska/Chan 48.29

Ezra Dickerson, St. Michael-A 48.47

Tommy McCarthy, Edina 48.55

Kai Taft, Edina 48.64

Aidan Bloomquist, Stillwater 48.78

Colby Kern, Delano/WM 48.80

200 FREESTYLE

Will Whittington, Stillwater 1:40.1

Hayden Zheng, St. Louis Park 1:43.5

Nico Losinski, Simley 1:44.4

Jackson Brown, Maple Grove 1:44.5

Alex Deng, Eden Prairie 1:44.6

Elijah Christenson, St. Michael-A 1:45.6

Reese Hodgins, Chaska/Chan 1:45.9

Evan Bock, Chaska/Chan 1:46.0

JJ Dewing, Edina 1:46.3

Matthew Walker, Edina 1:46.3

500 FREESTYLE

Evan Kindseth, Rosemount 4:37.0

Will Whittington, Stillwater 4:39.0

Jackson Brown, Maple Grove 4:42.9

Nico Losinski, Simley 4:44.5

Knute Wargin, Minnetonka 4:48.7

JJ Dewing, Edina 4:50.6

Aidan Bloomquist, Stillwater 4:51.1

Noah Rabb, Andover 4:53.7

Will Melsha, Coon Rapids 4:54.2

Matthew Walker, Edina 4:54.8

Evan Bock, Chaska/Chan 4:55.0

Ian Rutgers, St. Thomas Academy 4:55.0

100 BACKSTROKE

Charlie Crosby, Breck/Blake 51.55

Will Whittington, Stillwater 51.88

Sven Becker, East Ridge 52.19

Patrick Horton, Edina 52.32

Noah Rabb, Andover 52.65

Philip Jensen, Hastings 52.66

Luke Logue, Eden Prairie 52.69

Ezra Dickerson, St. Michael-A 53.45

Tommy McCarthy, Edina 53.45

Keegan Duffy, Edina 53.48

Eric Howard, Eden Prairie 53.69

Artem Demidov, Eden Prairie 53.81

100 BREASTSTROKE

Alex Deng, Eden Prairie 56.85

Aidan Bloomquist, Stillwater 58.08

Tyler Schultze, Coon Rapids 58.09

Josh Johnston, Orono 58.62

Carson Witte, Minnetonka 59.35

Nick Kale, Wayzata 59.53

Knute Wargin, Minnetonka 59.7

Kai Taft, Edina 1:00.1

Maxamilian True, Forest Lake 1:00.3

Brandon Wilcek, Farmington 1:00.5

Ezra Dickerson, Stt. Michael-A 1:00.7

100 BUTTERFLY

Alex Deng, Eden Prairie 50.03

Will Whittington, Stillwater 50.36

Patrick Horton, Edina 50.52

Elijah Christenson, St. Michael-A 50.95

Evan Bock, Chaska/Chan 51.03

James Pan, Breck/Blake 51.56

Hayden Zheng, St. Louis Park 51.58

Tommy McCarthy, Edina 51.63

Sven Becker, East Ridge 52.19

Elliot Berman, Hopkins 52.33

Kai Taft, Edina 52.65

Aidan Bloomquist, Stillwater 52.71

Ben Binder, Minnetonka 52.72

200 INDIVIDUAL MEDLEY

Kai Taft, Edina 1:56.3

Will Whittington, Stillwater 1:56.4

Luke Logue, Eden Prairie 1:56.5

Noah Rabb, Andover 1:56.6

Aidan Bloomquist, Stillwater 1:56.9

James Pan, Breck/Blake 1:57.2

Josh Johnston, Orono 1:57.8

Jackson Brown, Maple Grove 1:58.1

Evan Bock, Chaska/Chan 1:58.4

Eric Howard, Eden Prairie 1:58.7

DIVING

6 Dives

Sam Hlavachek, Elk River 330.50

Keegan Gare, Lakeville South 290.55

Tyler Barrett, St. Michael-A 285.90

Austin Kantor, Elk River 285.65

Alex Sulistyo, Eastview 282.95

Stuart Fish, Hopkins 272.60

Storm Opdahl, Chisago Lakes 271.10

Dillon Hall, Burnsville 265.95

Ben Linde, Andover 265.25

Jacob Frost, Eagan 262.65

11 Dives

Sam Hlavachek, Elk River 525.95

Alex Sulistyo, Eastview 464.85

Austin Kantor, Elk River 445.45

Stuart Fish, Hopkins 421.40

Jack Simmer, Coon Rapids 410.20

Ryan Lester, Hastings 370.55

Timothy Rotter, Blaine 348.20

Marioys Makar, Simley 336.00

Luke Hanson, Delano/WM 332.75

Hans Anderson, Delano/WM 329.30

Zach Ulsby, Coon Rapids 329.20

200 FREESTYLE RELAY

Stillwater 1:26.40

Chaska/Chanhassen 1:27.58

Edina 1:28.21

Breck/Blake 1:28.25

Maple Grove 1:28.72

Lakveille South 1:28.78

Minnetonka 1:28.90

Eden Prairie 1:28.97

Coon Rapids 1:30.31

Orono 1:31.59

200 MEDLEY RELAY

Stillwater 1:35.14

Breck/Blake 1:36.63

Edina 1:36.95

Eden Prairie 1:37.05

St. Louis Park 1:37.29

Minnetonka 1:37.58

Wayzata 1:38.31

Coon Rapids 1:38.51

Maple Grove 1:38.96

Chaska/Chanhassen 1:39.26

400 FREESTYLE RELAY

Stillwater 3:12.46

Chaska/Chanhassen 3:13.00

Edina 3:14.55

Eden Prairie 3:15.21

St. Louis Park 3:16.50

Maple Grove 3:18.03

Wayzata 3:18.31

Minnetonka 3:18.47

St. Michael-Albertville 3:19.84

Shakopee 3:20.41

WRESTLING

Listed are metro area wrestlers with 16 or more reported victories. Cutoff for next week will be 19 victories.

106 POUNDS

Leo Edblad, Cambridge-I 25-1

Jack Nelson, Mound W. 22-0

Brandon Board, Andover 21-1

Kaden Nicolas, Becker 21-2

Austin Laudenbach, Apple Valley 21-3

Alan Koehler, Prior Lake 20-1

Mason Mills, St. Michael-A. 20-2

Logan Swensen, Wayzata 19-0

Noah Gindele, Annandale/ML 19-3

Parker Lyden, Forest Lake 19-8

Maverick Mueller, Waconia 18-5

Ayden Balma, Tri-City United 18-6

Andrew Joedemann, Dassel-C/L 17-2

Zytavius Williams, Mounds View 17-6

Isaac Kolstad, White Bear Lake 17-9

Jackson Barron, Northfield 16-2

Zachary Weismann, Eden Prairie 16-7

113 POUNDS

Caleb Thoennes, St. Michael-A. 27-1

Alex Braun, Woodbury 25-3

Alex Artmann, Elk River 21-6

Cooper Rowe, Mound W 20-1

Chris Johnson, Tri-City United 20-5

Cael Olson, Delano 20-5

Cito Tuttle, Stillwater 19-3

Lincoln Vick, Waconia 19-4

Louis Prouty, Apple Valley 19-5

Gavin Gould, Spectrum 18-6

Matt Randolph, Scott West 17-0

Rodrigo Zaragoza, Burnsville 17-5

Thomas Holmquist. St. Thomas. 17-6

Jacob Aho, Forest Lake 16-1

Ryan Sullivan, Farmington 16-5

Tyler Turzinski, Prior Lake 16-5

Brady Westall, New Prague 16-5

120 POUNDS

Landon Robideau, St. Michael-A. 27-1

Jore Volk, Lakeville North 26-1

Landon Nebel, Edina 25-3

Quinn McCalla, Monticello 21-2

Colton Zwiefel. St. Thomas. 21-2

Logan Lindquist, Cambridge-I. 20-6

Jonah Hamburger, Watertn-Mayer 18-5

Alec Torres, Waconia 18-5

Zach Tracy, Scott West 17-1

Tegan Sherk, St, Francis 17-3

Cole Munsterteiger, Mound W 17-4

Christian Noble, Big Lake 16-0

Max Ricks, Roger 16-2

Evan Farley, New Prague 16-4

Sam Bethke, Stillwater 16-6

Mitchell Koss, Annandale/ML 16-6

Benny Kozitka, Elk River 16-11

126 POUNDS

Gavin Hilyar, Elk River 25-2

Parker Janssen, St. Michael-A. 24-1

Brad Little, Woodbury 24-4

Jackson Marr, Forest Lake 22-5

Jayden Haueter, Apple Valley 21-2

Koy Buesgens, New Prague 20-1

Cole Jordan, Rogers 19-6

Derek Steele, Sibley East 17-0

Elijah Paulson, Anoka 16-1

Chase Murphy, Northfield 16-2

132 POUNDSs

Zach Hanson, Lakeville North 27-0

Derrick Cardinal, Forest Lake 26-1

Isaiah Mlsna, St. Michael-A. 24-4

Austin Gabbert, Watertown-Mayer 23-1

Seth Nebel, Edina 23-4

Colton Bornholdt, New Prague 21-0

Andrew Novack, Chisago Lakes 20-1

Nelson Anderson, Monticello 20-4

Ryan Lund, Rogers 20-7

Teagan Block, Prior Lake 19-2

Carter Ban, Anoka 18-2

Will Bents, Woodbury 18-2

Drayton Morton, Sibley East 17-0

Tory Pumper, Scott West 17-2

Micah Diaz, South St. Paul 16-4

138 POUNDS

Matt Hogue, Stillwater 22-0

Sam Holman, Northfield 21-1

Kyler Wong, Wayzata 20-3

Javan Kaufman, Mounds View 20-5

Xavier Ripplinger, Burnsville 19-4

Eli Davis, St. Michael-A. 19-6

Wally Scherer, Delano 19-6

Cade Sundgaard, Apple Valley 18-6

Landon Church, Scott West 17-2

Carter O'Malley, Tri-City United 17-8

Max Johnson, Maple Grove 16-4

Ty Cassidy, Rogers 16-9

145 POUNDS

Cole Becker, St. Michael-A. 27-1

Dan Vanacker, Forest Lake 24-1

Lukas Paulson, Becker 23-0

Carson Tschudi, Delano 22-1

Bryce Burkett, Watertown-Mayer 22-2

Cade Johnson, Woodbury 22-6

Nick Novak, New Prague 20-1

Jacob Draxler. St. Thomas A 20-2

Joey Muhlstein, Mounds View 19-6

Daunte Doering, Elk River 19-7

Ben Colagiovanni, Stillwater 18-3

Ian Haueter, Apple Valley 18-4

Jacob Cole, Monticello 18-5

Bradee Dwinell, Waconia 17-2

Bradley Howes, Anoka 17-2

Caleb Whipps, Tri-City United 16-5

152 POUNDS

Cael Swensen, Wayzata 23-0

Jed Wester, St. Michael-A. 23-5

Joey Novak, New Prague 21-0

Bryce Dagel, Eden Prairie 19-1

Will Nihart, South St. Paul 19-1

Wyatt Wothe, Cambridge-I. 18-4

Christian Seals, Apple Valley 18-6

Brice Bischof, Lakeville South 17-1

Demetrius Seals, Coon Rapids 17-3

Adam Jurek, Becker 17-4

Eddie Simes, Dassel-C/L 17-4

Josh Wagener, Waconia 17-6

Wil Yasseri, Rogers 17-6

Nate Torgerson, Anoka 16-3

Gavin Anderson, Northfield 16-6

160 POUNDS

Jude Link, Dassel-C/L 21-0

Antony Tuttle, Stillwater 20-0

Gage Mueller, Waconia 19-4

Caden O'Malley, Tri-City United 19-6

Treytin Byers, Cambridge-I. 19-7

Jacory Bates, Eden Prairie 18-1

Colton Sund, Prior Lake 18-3

Peyton Christenson, Forest Lake 18-7

Alex Fearing, Monticello 17-6

Mason Doucette, Becker 16-0

Marcell Booth, Apple Valley 16-4

Peyton Hermann, Lakeville South 16-6

Jake Borman. St. Thomas. 16-7

170 POUNDS

Mannix Morgan, Mounds View 24-1

Sebastian Zamorano, Woodbury 24-4

Clete Scherer, Delano 24-1

Ryder Rogotzke, Stillwater 21-1

Alex Riley, Waconia 20-0

Cole Edwards, Prior Lake 20-1

Cole Han-Lindemeyer, Farmngton 20-1

Adam El-Damir, Wayzata 20-3

Nick Hoffman, Andover 19-7

Mark Rendl, Forest Lake 19-7

Elija Madimba, Coon Rapids 17-3

Marco Reyes, Tri-City United 17-8

Tyson Ricker, Becker 16-3

Brody Perry, Edina 16-9

182 POUNDS

Colton Strain, Elk River 24-3

Caden DeWall, Becker 23-0

Max McEnelly, Waconia 23-0

Matt Sloan, White Bear Lake 23-3

Vincent Mueller. St. Thomas. 22-2

Alex Kowalchyck, Coon Rapids 21-0

Nathan Langer, Eastview 20-3

Ahmed Abdelal, Woodbury 20-8

Adam Neumann, Annandale/ML 19-3

Dominic Heim, Wayzata 19-4

Jackson Drahos, Watertown-Mayer 19-5

J Roc Solheim, Mounds View 19-5

Will O'Brien, DasselC/L 18-3

Brody Rud, Tri-City United 18-5

Isaiah Brown, Rogers 18-9

D.J. Myles, Champlin Park 16-5

Lance Munsterteiger, Mound W 16-6

195 POUNDS

Tyler Raway, Forest Lake 24-0

Zach Jacobson, Eagan 23-4

Beau Nelson, Dassel-C/L 21-0

Roman Rogotzke, Stillwater 21-1

Josh Surgenor, Andover 20-2

Ross Meskimen, Rogers 20-3

Ashton Congdon, Watertown-Mayer 20-4

Brady Ahlquist, Mounds View 18-6

Conner Elliott, Apple Valley 18-6

Quinn Christofferson, So. St. Paul 17-1

Mason Pagel, Northfield 17-1

Parker Venz, Farmington 17-4

Bram Fitzsimonds, Waconia 17-6

Andrew Stickley, Cambridge-I. 17-7

Connor Meixell, Eastview 16-5

220 POUNDS

Nate Beberg, Andover 23-3

Denis Tokin, Woodbury 22-5

Riley O'Malley, Tri-City United 21-2

Sam McEnelly, Waconia 20-2

Devan Jones, Cambridge-I. 20-6

Hayden Hoernemann, Dassel-C/L 18-3

Garrison Solliday. St. Thomas. 16-2

Sam Dioszeghy, Mound W 16-4

Gavin Rosstedt, Champlin Park 16-5

285 POUNDS (Heavyweight)

Diego Villeda, Eagan 23-4

Kessler Kenning, Annandale/ML 22-0

Gavin Layton, Coon Rapids 21-0

Will Sather, Eden Prairie 21-2

Kellen Stewart, Eastview 21-2

Dylan Kolby, Becker 20-3

Tashaud Nelson, Apple Valley 20-4

Nuh Misirli, Mounds View 20-5

Tomez Moesenthin, Woodbury 20-8

Tyler Nebelung, Anoka 19-0

Nick Lopez, Northfield 19-3

Owen Barthel, St. Michael-A. 19-9

Leo Bluhm, St. Thomas. 17-5

SUMMARIES

BASKETBALL • BOYS

Forest Lake 80, Irondale 71

Forest Lake 38 42-80

Irondale 41 30-71

Forest Lake: Bartlett 24, Theisfeld 13, Boysen 11, Mettel 11, Traylor 7, Carey 5, Goeken 4, Berg 3, Schlichtmann 2. Irondale: Marcellus 15, Anthony 14, Kiani 11, Dedominces 8, Herlofsky 8, Benti 7, Eilefson 4, Lapanta 4.

Glencoe-Silver Lake 59, Annandale 58

Glencoe-Silver Lake 41 18-59

Annandale 23 35-58

Glencoe-Silver Lake: Klockmann 14, Jaskowiak 12, Mickolichek 12, Christianson 8, Uecker 8, Ehrke 3, Kaczmarek 2. Annandale: Boltz 20, Gagnon 19, Miller 7, Spaulding 7, Purcell 5.

Holy Angels 65, Minneapolis South 59

Minneapolis South 22 37-59

Holy Angels 19 46-65

Minneapolis South: Williams Jr. 21, Ring 11, Givens 7, Larkins 5, Martin 5, Bradley 4, Henderson 4, Hill 2. Holy Angels: Holter 18, Johnson 16, Issa 13, Boyd 11, Smith 5, Roberts 2.

Hutchinson 72, St. Peter 63

Hutchinson 34 38-72

St. Peter 34 29-63

Hutchinson: Verhasselt 15, Rensch 14, Johnson 13, Kuseske 8, Marquardt 8, Elliott 6, Hutton 6, Nagel 2. St. Peter: Olson 22, Grant 18, Robb 9, Lund 5, Abdi 4, Hildebrandt 3, Taylor 2.

Liberty Classical 71, Lakes International 59

Lakes International 22 37-59

Liberty Classical 40 31-71

Lakes International: Navratil 18, Fakler 12, Maring 10, Norcross 10, Turner 6, Silva 3. Liberty Classical: Mandell 12, Marsh 11, Verbeek 11, Lacy 10, Miles 7, Gregory 5, Kneen 5, Pedro 5, Buum 4, Louis 1.

Maranatha 76, New Life Academy 66

Maranatha 46 30-76

New Life Academy 32 34-66

Maranatha: LaVelle 25, I. Bluford 13, M. Bluford 12, Kietzmann 7, McDonald 6, Anderson 4, Lanari 3, Legesse 3, Purnell 2, Coleman 1. New Life Academy: Briggs 22, Kaemingk 21, Huebsch 12, Wall 7, Hendricks 2, Woolf 2.

Mayer Lutheran 82, Le Sueur-Henderson 48

Le Sueur-Henderson 24 24-48

Mayer Lutheran 45 37-82

Le Sueur-Henderson: Graff 11, Gregersen 11, Noel 7, Gupton 6, Kahlow 6, Adams 3, Maus 2, Mercado 2. Mayer Lutheran: Martin 19, Nelson 16, Olsen 15, Hahn 11, Johnson 8, Neitzel 5, Hoese 4, A. Jopp 2, E. Jopp 2.

Northfield 69, Faribault 54

Northfield 34 35-69

Faribault 32 22-54

Northfield: Schetnan 22, Labenski 13, Larson 11, Clay 9, Sand 5, Schlaak 5, Gustina 3, Balvin 1. Faribault: Palmer 20, Sullivan 14, Leet 12, I. Ehlers 4, N. Ehlers 2, Nelson 2.

Providence Acad. 74, St. Paul Acad. 49

Providence Academy 39 35-74

St. Paul Academy 29 20-49

Providence Academy: Fafinski 27, Schroeder 15, Perrill 9, McCarthy 8, Carney 6, Pellgrene 3, Mokad 2, Ongori 2, Paekkie 2. St. Paul Academy: Holod 24, C. Baskerville 7, Johnson 6, B. Baskerville 4, Forsberg 3, Hayes 3, Lindeman 2.

St. Agnes 60, Nova Classical 22

St. Agnes 38 22-60

Nova Classical 13 9-22

St. Agnes: Weber 12, Ca. Flood 11, Jones 9, Ce. Flood 6, Kaardal 6, Plasch 6, Lopez 4, Chlebeck 2, Kurschner 2, Thornton 2. Nova Classical: Frost 7, Taha 6, Borrell 4, Monroe 3, Byron 2.

St. Croix Prep 74, Concordia Academy 48

St. Croix Prep 46 28-74

Concordia Academy 11 37-48

St. Croix Prep: Howard 22, Metcalf 13, Gremmels 10, Nelson 6, Lethert 5, Schultz 5, Benson 4, Miller 4, Harbinson 3, Johnson 2. Concordia Academy: Greene 24, Swanson 6, K. Quast 5, J. Quast 3, Connelly 2, Meyer 2, Schuck 2, Schutte 2, Shields 2.

SP Highland Park 56, SP Harding 46

St. Paul Harding 19 27-46

St. Paul Highland Park 20 36-56

St. Paul Harding: Addai 14, Gray 10, Mohamed 9, English 6, Henry 5, Benjamin 2. St. Paul Highland Park: Kottke 18, Mohamud 17, Owens 6, Foster 5, Peterson 5, Conzet 3, Marrone 2.

SP Humboldt 67, SP Como Park 56

St. Paul Como Park 24 32-56

St. Paul Humboldt 31 36-67

St. Paul Como Park: Clinton 26, D. Aarness 10, Plair 10, M. Aarness 6, Kibble 4. St. Paul Humboldt: Garcia 17, Alabi 13, Larkins 12, Williams 10, Garcia 5, McCampbell 5, Pabon 5.

SP Johnson 74, SP Washington 40

St. Paul Johnson 46 28-74

St. Paul Washington 16 24-40

St. Paul Johnson: Jones 20, David 14, Hodges 9, Thomas 7, Graham 6, Johnson 6, McLafferty 6, Knox 4, Mays 2. St. Paul Washington: Allen 14, Reed 10, Trotter 6, Cogshell 4, Butler 3, Kadir 2, McDaniels 1.

SW Christian 69, Norwood YA 56

Southwest Christian 37 32-69

Norwood Young America 32 24-56

Southwest Christian: Burke 19, Harrison 11, Anderson 10, Sandness 9, Berg 8, Zimmerman 6, Smith 4, Mellema 2. Norwood Young America: Melsha 18, Neubarth 12, Strickfaden 12, Jensen 8, Latzke 2, Smith 2, Will 2.

BASKETBALL • GIRLS

Columbia Heights 65, Avail Academy 46

Columbia Heights 30 35-65

Avail Academy 22 24-46

Columbia Heights: L. Bergan 24, Sak. Howard Reynolds 17, San. Howard Reynolds 9, Kyseth 7, Daher 6, I. Bergan 2. Avail Academy: E. Olstad 12, Schmidt 12, K. Olstad 10, Centeno 5, Lerum 4, Anderson 2, Evans 1.

Concordia Academy 84, St. Croix Prep 35

Concordia Academy 48 36-84

St. Croix Prep 20 15-35

Concordia Academy: Landvik 38, Pelzer 13, Tensaie 11, Siglin 8, Draack 5, Landvik 4, Bonk 3, Harre 2. St. Croix Prep: Doely 17, Peterson 6, Schutz 3, Lothenbach 2, White 2, Ylonen 2, Kittelsen 1, Metcalf 1, Witt 1.

DeLaSalle 59, Mpls. South 48

Minneapolis South 28 20-48

DeLaSalle 37 22-59

Minneapolis South: J. Hill 36, Cox 7, Carlson 3, Branden 2. DeLaSalle: Williams 14, Runsewe 11, Thomas 10, Salaam 8, Thomas 6, Murphy 5, Scott 5.

Henry Sibley 54, Tartan 19

Tartan 11 8-19

Henry Sibley 25 29-54

Tartan: Berzat 7, Harris 6, Woodsen 3, Ballis 2, Favors 1. Henry Sibley: N. Parnell 12, Kirchner 9, Nachtseim 8, Eichhof 7, Aweke 6, Brown 6, Anderson 4, A. Parnell 2.

Holy Angels 97, Richfield 47

Holy Angels 60 37-97

Richfield 21 26-47

Holy Angels: Vascellaro 20, Kas. Caron 19, Buer 14, Massaquoi 13, Kawiecki 9, O'Rourke 9, Little 6, Kay. Caron 3, Hoeppner 2, Pierce 2. Richfield: Bishop 18, Brown 6, Holloway 6, Zubah 5, Carlson 4, A. Anderson 2, G. Anderson 2, Ferguson 2, Hamlin 2.

Hopkins 79, Buffalo 48

Hopkins 49 30-79

Buffalo 26 22-48

Hopkins: Nnaji 28, McGill 16, Agara 14, Battle 10, Boyle 3, Maher 3, Salberg-Thornton 3, Strachota 2. Buffalo: Gunderson 11, Anderson 6, Feddema 6, Hartman 5, Samson 5, Shun 5, Burke 4, Guida 3, Noble 3.

Mpls. Southwest 54, Bl. Jefferson 45

Bloomington Jefferson 23 22-45

Minneapolis Southwest 24 30-54

Bloomington Jefferson: Hemann 9, Peters 8, Chapple 7, Roach 7, Anderson 6, Nelson 6, Felt 2. Minneapolis Southwest: Green 16, Johnson 14, London 11, Spanier 6, Youngdahl 5, Schoenke 2.

New Life Academy 66, Maranatha 63

New Life Academy 35 31-66

Maranatha 30 33-63

New Life Academy: Salgado 30, Brocker 13, Anderstrom 12, Groeneweg 8, Moseman 2, Linton-Slettedahl 1. Maranatha: Griffin 27, Jarnot 15, Henderson 14, Dehler 5, Hinton 2.

Northfield 53, Rochester Century 52

Rochester Century 24 28-52

Northfield 25 28-53

Rochester Century: Clarey 13, Niederstadt 11, Klote 9, Sutton 8, Ritz 4, Zmolek 4, Speer 2, Tauscher 1. Northfield: Ims 11, Richardson 10, Whitson 10, Rasmussen 7, Eddy 6, Hodapp 5, Labenski 4.

Providence Acad. 72, St. Paul Acad. 18

St. Paul Academy 10 8-18

Providence Academy 49 23-72

St. Paul Academy: Christakos 6, Baron 4, Thompson 4, Browne 2, Rivers 1, Straub 1. Providence Academy: Greenway 26, G. Counts 14, Hohenecker 13, M. Counts 11, Klammer 4, Horstman 2, Millerbernd 2.

St. Croix Lutheran 63, St. Anthony 37

St. Croix Lutheran 20 43-63

St. Anthony 25 12-37

St. Croix Lutheran: La. Hauge 18, Lu. Hauge 11, Skrien 11, Moon 10, Beekman 7, Avery 6. St. Anthony: Bauman 10, Zielsdorf 10, Wiese 9, Maile 4, Przybilla 3, Kiemele 1.

SP Como Park 80, SP Humboldt 44

St. Paul Humboldt 23 21-44

St. Paul Como Park 52 28-80

St. Paul Humboldt: Hobday 14, Strowder 13, Mann 6, Randle 4, Wilson 4, Campbell 3. St. Paul Como Park: James 26, Asberry 21, Dmytruk 14, Riley 11, Tennison 4, Seppanen 2, Walker 2.

SW Christian 58, Howard Lake-W-W 38

Southwest Christian 30 28-58

Howard Lake-W-Winsted 16 22-38

Southwest Christian: Brunsberg 23, G. Schwarz 8, H. Schwarz 7, Wilson 6, Straub 5, Wanless 3, Beckering 2, O'Brien 2, Rediger 2. Howard Lake-Waverly-Winsted: Fasching 19, Bednarchuk 7, L. Bobrowske 3, Biese 2, Mengelkoch 2, Niesen 2, Remer 2, E. Bobrowske 1.

HOCKEY • BOYS

Centennial 6, Blaine 0

Blaine 0 0 0-0

Centennial 0 4 2-6

Second: C-Bartle (Lemire, Thompson), 1:24, pp. C-Everson, 7:06. C-Everson (Ankrum), 14:11. C-Anderson (Ramirez), 15:03. Third: C-Bartle (Pass, Van Tassel), :35. C-Van Tassel (Pass), 6:35. Saves: Blaine: Wallin 10-24-5-39. Centennial: Fuller 7-10-11-28.

Holy Angels 4, Mankato West 2

Mankato West 0 2 0-2

Holy Angels 1 0 3-4

First: HA-Bartfield (Margarit, Hermanson), 7:23, pp. Second: MW-Swenson (Schmidt, Brunmeier), 11:54. MW-Brunmeier (Swenson, Schmidt), 14:49. Third: HA-Garcia (Daravingas), 2:46. HA-Hermanson (Bartfield, Johnson), 16:07. HA-Hermanson, 16:36. Saves: Mankato West: Cross 18-14-13-45. Holy Angels: Syverson 5-5-6-16.

Pine City Area 4, Princeton 2

Pine City Area 2 1 1-4

Princeton 1 1 0-2

First: PCA-Youngbauer (Lindblom), 2:58, pp. PCA-Welch (Carpenter, Sell), 3:23. P-Donnay (Baumann), 7:12. Second: PCA-Welch, 11:54. P-Smith (Jenson), 14:52, sh. Third: PCA-Youngbauer (Smetana), 1:07. Saves: Pine City Area: Olson 6-11-9-26. Princeton: Koecher 15-10-14-39.

Rosemount 5, Eagan 0

Eagan 0 0 0-0

Rosemount 1 2 2-5

First: R-Levandowski, 11:04. Second: R-Peterson (Sweitzer, Ohlenschlager Van Coller), 7:13. R-Peterson (Ohlenschlager Van Coller, Toll), 14:39, pp. Third: R-Bade (Levandowski, Toll), :37. R-Heim (Hendrikson, Roszak), 6:17. Saves: Eagan: Edmund 14-10-8-32. Rosemount: Dosan 4-5-4-13.

Roseville 4, Park of Cottage Grove 1

Park of Cottage Grove 0 0 1-1

Roseville 0 0 4-4

Third: R-O'Neil (Anderson), 3:10. R-Tschida (Scott, Hibber), 3:39. P-Savard (Janski), 10:00. R-Leahy, 15:12. R-Leahy (Molloy, Goodwin), 15:48. Saves: Park of Cottage Grove: Nelsen 10-9-8-27. Roseville: Carlson 13-10-10-33.

St. Cloud Cathedral 7, Red Wing 0

Red Wing 0 0 0-0

St. Cloud Cathedral 3 2 2-7

First: SCC-Balfanz (Hiltner, Hirschfeld), 6:38. SCC-Hjort, 12:15. SCC-Hiltner (Balfanz), 13:02. Second: SCC-Hiltner (Hirschfeld), :12. SCC-Hiltner, 14:01. Third: SCC-Hiltner (Hirschfeld), 5:41. SCC-Schmidt (Minkkinen, Hemmer), 8:59, pp. Saves: Red Wing: Blue 21-14-12-47. St. Cloud Cathedral: Martin 2-8-5-15, Strong x-x-3-3.

St. Paul Highland Park 6, Waseca 3

St. Paul Highland Park 2 1 3-6

Waseca 2 0 1-3

First: W-Krautkramer (Forshee), 1:26. SPHP-Hamlin, 7:49. W-Forshee, 10:24. SPHP-Howatt (Boor), 14:32. Second: SPHP-Eischens (Bell, Hamlin), 8:26. Third: SPHP-Cocchiarella (Sturm), 1:42. SPHP-Hamlin (Reubish), 7:49. W-Ahlschlager (Huttemier), 11:06, pp. SPHP-Eischens (Bell), 16:58. Saves: St. Paul Highland Park: Horan-Kimsal 3-9-7-19. Waseca: Diedrich 8-18-13-39.

Totino-Grace 4, Champlin Park 2

Champlin Park 1 0 1-2

Totino-Grace 2 1 1-4

First: CP-Aberwald (Williams, Trombley), 7:52. TG-Gnos (Burnevik, Burnevik), 13:34, pp. TG-Smith (Burnevik, Moore), 14:13. Second: TG-Burnevik (Gnos, Smith), 15:53. Third: CP-Ronn (Trombley, Peterson), :53, pp. TG-Delzer (Johnson, Thelen), 3:26. Saves: Champlin Park: Huybers 10-18-11-39. Totino-Grace: Johnson 13-11-8-32.

HOCKEY • GIRLS

Gentry Academy 7, Blake 3

Blake 1 2 0-3

Gentry Academy 3 0 4-7

First: GA-Gazdik, 2:29. B-Abraham (Blum), 8:56. GA-Heger (Delmonico), 11:16. GA-Gazdik (Jackson, Heger), 16:45, pp. Second: B-Broz, 14:07. B-Kasica (Broz), 16:38. Third: GA-Sajevic (Ruiz, Reeves), :17. GA-Ruiz (Hanrahan), 2:01, sh. GA-Hanrahan (Agerter), 15:33. GA-Hanrahan (Agerter), 16:54. Saves: Blake: Ziehl 9-5-1-15, Haag x-5-8-13. Gentry Academy: Vance 7-10-5-22.

Holy Family 4, Mound Westonka 0

Holy Family 1 2 1-4

Mound Westonka 0 0 0-0

First: HF-Koeppl (Messner), 2:29. Second: HF-Paidosh (Koeppl), 11:46. HF-Kelly (Messner), 15:48, pp. Third: HF-Limke, 11:14. Saves: Holy Family: Blair 9-8-7-24. Mound Westonka: Nelson 4-9-11-24.

Roseville 3, East Ridge 2

Roseville 1 0 2-3

East Ridge 1 0 1-2

First: R-Wiltse (Haug, Casper-Mensing ), 2:06. ER-Spolidoro (Downie), 8:00. Third: R-Jones (Ray), 3:24. R-Jones (Distad, Wiltse ), 11:26, pp. ER-Beaubien (Barry, Fetch), 14:36, pp. Saves: Roseville: Jones 11-7-8-26. East Ridge: Limpert 12-7-10-29.