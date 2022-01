Share on Pinterest

FRIDAY

BASKETBALL • BOYS

INDEPENDENT METRO ATHLETIC

• Blake 75, Breck 57

LAKE

• Hopkins 69, Eden Prairie 58

• Minnetonka 90, Buffalo 73

• Wayzata 65, St. Michael-Albertville 46

METRO EAST

• Simley 74, Hill-Murray 47

• South St. Paul 85, Hastings 55

• Tartan 74, St. Thomas Academy 56

• Two Rivers 64, North St. Paul 57

METRO WEST

• Benilde-St. Margaret's 77, St. Louis Park 60

• Bloomington Jefferson 50, Chaska 48

MINNEAPOLIS CITY

• North 85, South 70

• Washburn 66, Henry/FAIR 50

MISSISSIPPI 8

• Princeton 83, North Branch 72

ST. PAUL CITY

• Central 66, Humboldt 36

SKYLINE

• Concordia Academy 72, Trinity 28

• New Life Academy 75, St. Agnes 58

• St. Croix Prep 63, Cristo Rey Jesuit 51

SOUTH SUBURBAN

• Prior Lake 67, Eagan 58

• Rosemount 72, Burnsville 42

SUBURBAN EAST

• East Ridge 57, Mounds View 46

• Irondale 68, Woodbury 64

• Park of Cottage Grove 59, Stillwater 52

• Roseville 63, Forest Lake 58

TRI-METRO

• Columbia Heights 83, Fridley 44

• Holy Angels 95, St. Anthony 77

• Richfield 111, Brooklyn Center 55

METROPOLITAN AREA

• Liberty Classical 65, PACT 52

• Mahtomedi 77, Anoka 56

• Maranatha 68, St. Croix Lutheran 29

• Pine City 67, Chisago Lakes 63

• Sauk Rapids-Rice 54, Maple Grove 49

• Twin Cities Academy/GR 78, CHOF 65

• Zimmerman 54, Foley 44

MINNESOTA

• Albany 55, St. Cloud Cathedral 50

• Barnum 96, McGregor 33

• Browerville/EV 71, Walker-H-Akeley 47

• Chisholm 95, Mesabi East 46

• Deer River 79, Eveleth-Gilbert 58

• East Central 64, Hinckley-Finlayson 53

• Fertile-Beltrami 73, Crookston 39

• Goodridge-G-Gatzke 80, Clearbrook-G. 53

• Kasson-Mantorville 75, Pine Island 60

• Little Falls 79, Pierz 73

• Menahga 63, Pillager 52

• Mora 58, Milaca 50

• Nashwauk-Keewatin 65, Ely 58

• New York Mills 74, Verndale 57

• Pequot Lakes 50, Thief River Falls 40

• Pine River-Backus 62, Blackduck 55

• South Ridge 73, Floodwood 49

• Two Harbors 56, Cromwell-Wright 51

• Wadena-Deer Creek 62, Sebeka 22

BASKETBALL • GIRLS

INDEPENDENT METRO ATHLETIC

• Blake 53, Breck 40

LAKE

• Hopkins 58, Eden Prairie 55

• Minnetonka 69, Buffalo 27

• St. Michael-Albertville 55, Wayzata 52

METRO EAST

• Hastings 53, South St. Paul 50

• Hill-Murray 42, Simley 29

• North St. Paul 69, Two Rivers 58

METRO WEST

• Benilde-St. Margaret's 65, St. Louis Park 43

MCAA

• Heritage Christian 63, PACT 25

• Spectrum 67, Eagle Ridge 27

MISSISSIPPI 8

• Becker 70, Cambridge-Isanti 52

ST. PAUL CITY

• Central 56, Humboldt 43

• Como Park 95, Highland Park 28

SKYLINE

• St. Agnes 61, New Life Academy 55

• St. Croix Prep 56, Cristo Rey Jesuit 39

SOUTH SUBURBAN

• Eagan 54, Prior Lake 51

• Lakeville South 49, Eastview 31

• Rosemount 65, Burnsville 41

• Shakopee 51, Farmington 43

SUBURBAN EAST

• East Ridge 46, Mounds View 34

• Roseville 86, Forest Lake 59

• White Bear Lake 53, Cretin-Derham Hall 50

TRI-METRO

• DeLaSalle 68, Visitation 37

• Holy Angels 74, St. Anthony 44

WRIGHT COUNTY

• Holy Family 69, Southwest Christian 35

METROPOLITAN AREA

• Foley 63, Zimmerman 57

• Providence Academy 72, Mpls. North 27

• St. Croix Lutheran 69, Maranatha 66

• Stillwater 79, Moorhead 32

MINNESOTA

• Albany 68, St. Cloud Cathedral 33

• Alexandria 56, Bemidji 36

• Browerville/EV 61, Walker-H-Akeley 54

• Crookston 65, Virginia 56

• Crosby-Ironton 68, Aitkin 30

• Esko 70, Hibbing 32

• Fosston 64, Norman County East 50

• Goodhue 58, Rochester Lourdes 52

• Hill City/Northland 59, Milaca 53

• Kittson CC 49, Goodridge-G-Gatzke 46

• Milaca 46, Mora 22

• Pequot Lakes 78, Detroit Lakes 47

GYMNASTICS • GIRLS

METROPOLITAN AREA

• St. Paul Johnson 98.875, Minneapolis South/Roosevelt 26.525. All-around: Mariana Urbina, St. Paul Johnson, 25.275.

HOCKEY • BOYS

INDEPENDENT METRO ATHLETIC

• Breck 3, St. Paul Academy 2

MISSISSIPPI 8

• Cambridge-Isanti 3, Pine City Area 2, OT

• Chisago Lakes 3, Monticello 1

• Northern Edge 7, Becker/Big Lake 0

METROPOLITAN AREA

• Chanhassen 7, Sartell-St. Stephen 0

• Edina 7, St. Thomas Academy 0

MINNESOTA

• Duluth Denfeld 7, Dodge County 0

• Hermantown 8, St. Cloud Cathedral 0

• Lake of the Woods 6, Ely 0

• MayPort (N.D.) 1, Red Lake Falls 0

• Mora/Milaca 7, Sauk Rapids-Rice 4

• Warroad 16, Crookston 0

HOCKEY • GIRLS

METRO EAST

• North St. Paul/Tartan 3, Hastings 1

• Simley 3, South St. Paul 1

• Two Rivers/St. Paul 7, Mahtomedi 1

SUBURBAN EAST

• Woodbury 3, Park of Cottage Grove 0

METROPOLITAN AREA

• Andover 6, Stillwater 2

• Anoka 7, Princeton 0

• Grand Rapids/Greenway 4, Elk River/Z. 2

• Irondale/St. Anthony 4, Rock Ridge 2

• Rogers 1, North Wright County 0

MINNESOTA

• East Grand Forks 4, Grand Forks (N.D.) 2

• Proctor/H. 11, Hibbing/Chisholm 0

SWIMMING • BOYS

LAKE

• Edina 95, St. Michael-Albertville 78

ST. PAUL CITY

• Highland Park/SPA 79, Harding 38

SOUTH SUBURBAN

• Shakopee 92, Apple Valley 82

SUMMARIES

BASKETBALL • BOYS

Benilde-St. Margaret's 77, St. Louis Park 60

Benilde-St. Margaret's 22 55-77

St. Louis Park 26 34-60

Benilde-St. Margaret's: Warren 20, Wilson 17, Lee 9, Best 7, Alipate 6, Carter 6, Keita 5, Iljadimbola 3, Daisy 2, Yusuf 2. St. Louis Park: Dvorak 16, Anderson 14, Giovannelli 11, Piehl 4, Ross 4, Walsh 4, Donesky 3, Curtis 2, Odens 2.

Blake 75, Breck 57

Breck 26 31-57

Blake 32 43-75

Breck: Walker 22, Lawal 15, Koch 11, Armstrong 4, Dlugosch 2, Hofer 2, Koch 1. Blake: Okoronkwo 28, Liu 18, Baker 16, Borene 6, Hubler 6, Mehra 1.

Bloomington Jefferson 50, Chaska 48

Chaska 21 27-48

Bloomington Jefferson 29 21-50

Chaska: Nicholson 16, Peterson 10, Walle 10, Kallman 6, Rief 6. Bloomington Jefferson: Freitag 34, Holland 7, Atkins 4, Jones 4, Thorman 1.

Concordia Academy 72, Trinity 28

Concordia Academy 38 34-72

Trinity 12 16-28

Concordia Academy: Greene 20, Olson 14, Levy 12, Swanson 11, Raymond 7, Erickson 4, Quast 3, Brunn 1. Trinity: Martin 12, Rudquist 7, Bormann 6, Cudd 3.

East Ridge 57, Mounds View 46

Mounds View 32 14-46

East Ridge 24 33-57

Mounds View: Kirk 17, Deluce 8, Roe 7, Edelman 6, Erickson 5, Kahl 3. East Ridge: Blue 17, Meuler 10, Theis 10, Koch 9, Bern 6, Wellmann 5.

Holy Angels 95, St. Anthony 77

Holy Angels 45 50-95

St. Anthony 35 42-77

Holy Angels: Issa 37, Boarman 13, Boehm-Peterson 10, Smith 8, Akerson 7, Dittman 7, Johnson 7, Scroggins 6. St. Anthony: Culhane 17, Asai 15, Hauser 15, Lucas 10, Randle 8, Rodkewich 7, Martin 3, Kitila 2.

Hopkins 69, Eden Prairie 58

Eden Prairie 28 30-58

Hopkins 32 37-69

Eden Prairie: Obiazor 23, Rapp 11, Frisch 7, Kelley 6, Smith 5, Flom 3, Lorenson 3. Hopkins: O'Hara 21, Nnaji 14, Sappington 12, Moore 11, Wilson 7, Bullcok 2, Hoffman 2.

Liberty Classical 65, PACT 52

Liberty Classical 32 33-65

PACT 31 21-52

Liberty Classical: Romportl 18, Kneen 16, Lacy 15, Verbeek 9, Mandell 4, Miles 2, Pedro 1. PACT: Givand 12, Kapas 11, Idowu 9, Heifort 4, Nyabuto 4, Sarazin 4, Bjokne 3, Goodrich 3, Akkerman 2.

Mahtomedi 77, Anoka 56

Anoka 24 32-56

Mahtomedi 34 43-77

Anoka: Nyamari 12, Ochwwangi 9, Rodriguez 9, Howze 8, Borchers 5, Sherer 4, Anderson 3, Kamanda 3, Podany 3. Mahtomedi: Carlson 20, Armitage 12, Harvey 10, McCleery 10, Ecker 7, Granec 5, Breien 4, Holley 3, Diffley 2, McKeown 2, Schmidt 2.

Maranatha 68, St. Croix Lutheran 29

Maranatha 33 35-68

St. Croix Lutheran 15 14-29

Maranatha: LaVelle 21, Purnell 9, Bluford 8, McDonald 8, Anderson 7, Coleman 5, Lanari 5, Moscoso 3, Balentine 2. St. Croix Lutheran: Brugos 13, Gawrisch 7, Garcia 3, Valleau 3, Blumer 2, Mbuyi 1.

Minneapolis North 85, Minneapolis South 70

Minneapolis South 27 43-70

Minneapolis North 39 46-85

Minneapolis South: Williams Jr. 20, Ring 14, Larkins 13, Daud 8, Davis 8, Omotoyibo 7. Minneapolis North: Butler 22, Wilson 20, McCrimmon 10, Anderson 9, Sanders 7, Rich 6, Stevens 6, Washington 3, Ryan 2.

Minnetonka 90, Buffalo 73

Buffalo 30 43-73

Minnetonka 52 38-90

Buffalo: Dahl 22, Sorenson 18, Jackson 13, Bluiett 11, Giddings 4, Pool 3, Mahuta 2. Minnetonka: El-Amin 23, Robinson 22, Stefonowicz 15, Ja. Cain 14, Jo. Cain 10, Liu 4, Ciubotaru 2.

New Life Academy 75, St. Agnes 58

New Life Academy 41 34-75

St. Agnes 34 24-58

New Life Academy: Reader 19, Woolf 16, Briggs 10, Hendricks 8, Huebsch 7, Stone 6, Wall 6, Bertram 3. St. Agnes: D. Simmons 13, Flood 11, Elo. Simmons 10, Weber 10, Davis 6, Plasch 4, Chlebeck 2, Eli. Simmons 2.

Park of Cottage Grove 59, Stillwater 52

Stillwater 25 27-52

Park of Cottage Grove 32 27-59

Stillwater: Shikenjanski 25, Thomson 11, Johnson 10, Gustafson 2, Koehn 2, Wiese 2. Park of Cottage Grove: Payne 26, Walker 14, Fick 4, Hatano 3, Ola-Kazim 3, Perryman 3, Suh 3.

Pine City 67, Chisago Lakes 63

Pine City 32 35-67

Chisago Lakes 26 37-63

Pine City: Peterson 15, Wilson 12, Seals 10, Jusczak 9, Thieman 8, Blaisdell 6, Waxberg 5, Ausmus 2. Chisago Lakes: Schmidt 16, Olson 12, Rowe 12, Marquardt 9, I. Larsen 6, Griffin 4, O. Larsen 4.

Princeton 83, North Branch 72

Princeton 45 38-83

North Branch 34 38-72

Princeton: Stay 29, Peterson 16, Drews 15, Nowak 10, Schimming 5, Keykal 4, Williams 4. North Branch: Johnson 24, Thauwald 17, Schoeberl 13, Rehm 10, Murphy 3, Huset 2, Klein 2, Skiba 1.

Richfield 111, Brooklyn Center 55

Brooklyn Center 25 30- 55

Richfield 69 42-111

Brooklyn Center: Douglas 16, Taylor 16, Jones 11, Holliday 8, Tarr 4. Richfield: January 26, Patterson 19, Hollins 13, Wollmuth 13, Joerger 12, Olson 8, Hewitt 6, C. Gay 5, Petersen 3, N. Gay 2, Jake 2, Sanneh 2.

Rosemount 72, Burnsville 42

Rosemount 36 36-72

Burnsville 11 31-42

Rosemount: Ramlall 20, Kuseske 11, Theisen 11, Leenherts 6, Bass 5, Harder 5, Wenthe 5, Danner 4, Priest 3, Wenner 2. Burnsville: Saykeo 25, Bettis 6, Buchanan 5, Sherlock 3, De La Luz 2, Belton 1.

Roseville 63, Forest Lake 58

Forest Lake 25 33-58

Roseville 33 30-63

Forest Lake: Bartlett 27, Dumonceaux 18, Olson 6, Hoyt 4, Sauvageau 3. Roseville: Fischer 27, Broussard 16, Rice 7, Abdi 5, Pearson 5, Pierce 2, Alvarez 1.

St. Croix Prep 63, Cristo Rey Jesuit 51

Cristo Rey Jesuit 20 31-51

St. Croix Prep 37 26-63

Cristo Rey Jesuit: Hollowell 18, Akoussan 14, Whittaker 12, Kolpitcke 4, Jackson 3. St. Croix Prep: Schultz 17, Gremmels 14, Benson 13, Brown 11, Flaten 5, Gores 3.

South St. Paul 85, Hastings 55

South St. Paul 47 38-85

Hastings 25 30-55

South St. Paul: West-Zimpel 20, Newsome 18, Dodd 13, Romanta. Harmon 10, Moua 10, Moore 8, Fitch 2, Romantr. Harmon 2, Sutherlin 2. Hastings: Arnold 16, Watson 13, Hubbard 6, Krick 6, Lee-Dean 5, Easterling 3, Maher 3, Nuiitten 2, Siebenaler 1.

Tartan 74, St. Thomas Academy 56

St. Thomas Academy 25 31-56

Tartan 31 43-74

St. Thomas Academy: Kirchner 14, Johnson 12, Dobbs 11, Thompson 9, Fahning 7, Chamberlain 3. Tartan: Yanz 22, Chelley 15, Burns 12, Barrett 10, Vukomanovich 9, Hammons 3, Radtke 3.

Twin Cities Academy/GR 78, CHOF 65

Christ's Household of Faith 30 35-65

Twin Cities Academy/GR 37 41-78

Christ's Household of Faith: Eckman 21, Harms 15, Strandlund 12, R. Bluhm 9, Alleman 5, T. Bluhm 3. Twin Cities Academy/Great River: Carm. McNeal 36, Carr. McNeal 23, Randle 9, Alonso 5, Emelife 3, Normil 2.

Two Rivers 64, North St. Paul 57

North St. Paul 26 31-57

Two Rivers 33 31-64

North St. Paul: Johnson 11, Suttles 11, Badio 9, Edwards 7, Wright 7, Ajayi 4, Hale 3, Jackson 3, Gate 2. Two Rivers: Morgan 17, Michaels 12, Mogelson 12, Woubishet 11, Lail 8, Lutz 2, Powell 2.

Wayzata 65, St. Michael-Albertville 46

St. Michael-Albertville 17 29-46

Wayzata 29 36-65

St. Michael-Albertville: Tennyson 13, Purcell 12, Luongvan 11, Hochstedler 5, Demarais 2, Maynard 2, Riebel 1. Wayzata: Bjerke 21, Hall 12, Harvey 6, McAndrew 6, Tibbits 5, Berkland 5, Barnette 4, Rottinghaus 3, Smith 3.

BASKETBALL • GIRLS

Becker 70, Cambridge-Isanti 52

Becker 36 34-70

Cambridge-Isanti 24 28-52

Becker: Brown 21, Kent 19, Nuest 13, Rose 12, Westin 5. Cambridge-Isanti: Jerde 15, Knight 13, Aumer 11, Vavra 6, M. Wiltrout 3, Davis 2, E. Wiltrout 2.

Benilde-St. Margaret's 65, St. Louis Park 43

St. Louis Park 9 34-43

Benilde-St. Margaret's 33 32-65

St. Louis Park: Maher 17, Harden 12, Massie 7, Hegdahl 5, McMahon 2. Benilde-St. Margaret's: Olson 29, Lumpkin 12, Bishop 11, McGee 10, Wells 2, Kaspoor 1.

Blake 53, Breck 40

Blake 32 21-53

Breck 25 15-40

Blake: Hardy 17, Gregor 15, Deignan 6, Michael-Crushshon 6, Bowles 4, Michael-Crushshon 3, Jones 2. Breck: Blake 14, Nelson 13, Banks 7, Murray 3, Logan 2, Moran 1.

DeLaSalle 68, Visitation 37

Visitation 17 20-37

DeLaSalle 30 38-68

Visitation: Johanns 20, Breyen 6, Fenlon 4, Meschke 3, Gerend 2, Rome 2. DeLaSalle: Runsewe 25, White 15, Salaam 13, Moeschter 4, Starks 4, Bass 3, Scott 2, White 2.

Eagan 54, Prior Lake 51

Eagan 26 28-54

Prior Lake 17 34-51

Eagan: Matzek 28, Schmitter 13, E. Buslee 7, D. Buslee 6. Prior Lake: Moeller 13, Bowman 12, Pawlyshyn 9, Van-Helden 6, Holmberg 4, Carter 2, McNair 2, Thoms 2, Thue 1.

East Ridge 46, Mounds View 34

East Ridge 23 23-46

Mounds View 16 18-34

East Ridge: Knupp 19, Rekstad 7, Ritzer 7, Sanneh 5, Wildman 5, Christenson 3. Mounds View: Stenstrom 13, Hanson 12, Redlinger 5, Peterson 4.

Foley 63, Zimmerman 57

Zimmerman 33 24-57

Foley 37 26-63

Zimmerman: McEachern 14, Paulsen 12, Larson 11, Williams 8, Haas 6, Rowley 6. Foley: Zawacki 17, Hageman 8, Baron 6, Mellgren 6, Osborne 6, Wheeler 6, Dietl 5, Duevel 5, Beier 4.

Hastings 53, South St. Paul 50

Hastings 27 26-53

South St. Paul 25 25-50

Hastings: Strain 23, Nuytten 10, Caflisch 8, Bakker 6, McVicker 6. South St. Paul: McLaughlin 18, Johanson 12, Skiwra 9, Erickson 3, Sherry 3, Waska 3, Ebert 2.

Heritage Christian 63, PACT 25

PACT 13 12-25

Heritage Christian 39 24-63

PACT: DeRosa 16, Popejoy 8, Tessum 1. Heritage Christian: Inmon 27, Jones 22, Sandager 7, Williams 3, Guggenberger 2, Henning 2.

Hill-Murray 42, Simley 29

Hill-Murray 21 21-42

Simley 15 14-29

Hill-Murray: Runyon 20, Wolgamot 11, Perkins 5, Groppoli 2, Mackley 2, Vaske 2. Simley: Danso 14, Bosin 5, Renslow 4, Larson 2, Miller 2, Thoemice 2.

Holy Angels 74, St. Anthony 44

St. Anthony 15 29-44

Holy Angels 40 34-74

St. Anthony: Timmins 12, Zielsdorf 12, Maile 11, Bauman 9. Holy Angels: Massaquoi 22, Buer 17, Caron 11, Pritchard 10, Carter 6, Lind 3, Pierce 3, O'Rourke 2.

Hopkins 58, Eden Prairie 55

Hopkins 34 24-58

Eden Prairie 24 31-55

Hopkins: Agara 16, Nnaji 13, Battle 10, Woodson 8, McGill 7, Boyle 4. Eden Prairie: Lenz 13, Schlagel 12, Holloway 11, Moorjani 10, Anderson 3, Bamlett 2, Fritz 2, Jones 2.

Minnetonka 69, Buffalo 27

Minnetonka 29 40-69

Buffalo 16 11-27

Minnetonka: Dasovich 15, Crump 11, Lockett 11, Hamdorf 8, McKinney 8, Lewis 6, Wright 5, Ware 3, Reed 2. Buffalo: Gunderson 11, Feddema 8, Hartman 3, Noble 3, B. Guida 1, M. Guida 1.

North St. Paul 69, Two Rivers 58

Two Rivers 25 33-58

North St. Paul 33 36-69

Two Rivers: Gibson 20, G. Kirchner 11, Amundson 8, I. Kirchner 7, Charles 4, Russell 4, Aweke 2, Wilson 2. North St. Paul: Miller 20, Jones 17, Briley 10, As. Horton 8, Thomas 6, Al. Horton 4, Lee 2, Miller 2.

Rosemount 65, Burnsville 41

Burnsville 15 26-41

Rosemount 43 22-65

Burnsville: Torgenson 8, Bruha 6, Malecha 6, Islam 5, Wooten 5, King 3, Krumwiede 3, Servais 3, Handzija 2. Rosemount: O'Neil 25, Ratziaff 12, Tauer 8, Leenderts 7, Sheedy 6, Wilson 3, Thompson 2, Modrynski 1, Teko-Folly 1.

Roseville 86, Forest Lake 59

Roseville 45 41-86

Forest Lake 26 33-59

Roseville: Mae DeVries 26, Heffernan 17, Kopp 16, Barnes 11, Johnston 10, Grosse 3, Peper 3. Forest Lake: Krieger 30, Frechette 10, Pitzl 6, Ryan 4, Joesting 3, Thompson 3, Warner 2, Espelien 1.

St. Agnes 61, New Life Academy 55

St. Agnes 19 42-61

New Life Academy 25 30-55

St. Agnes: Sandifer 21, Fischer 12, Muschenheim 9, DiPietro 8, Fischer 7, Schmitz 4. New Life Academy: Salgado 21, Groeneweg 15, Anderstrom 8, Hahn 5, Linton-Slettedahl 4, Moseman 2.

St. Croix Prep 56, Cristo Rey Jesuit 39

St. Croix Prep 32 24-56

Cristo Rey Jesuit 16 23-39

St. Croix Prep: White 26, Peterson 12, Brown 8, Lothenbach 8, McGurran 2. Cristo Rey Jesuit: Hoskin 14, Anderson 10, Akoussan 6, Evans 3, Menchaca 3, Perkins 3.

St. Michael-Albertville 55, Wayzata 52

Wayzata 29 23-52

St. Michael-Albertville 27 28-55

Wayzata: Senden 13, Fornshell 12, Hawkinson 10, Oberlander 8, Krzewinski 5, Weber 4. St. Michael-Albertville: Johnson 25, Craft 12, Miller 10, Carlson 2, A. Hoselton 2, L. Hoselton 2, Lindman 2.

St. Paul Central 56, St. Paul Humboldt 43

St. Paul Humboldt 22 21-43

St. Paul Central 31 25-56

St. Paul Humboldt: Soe 12, Hobday 11, Wilson 8, Moo 7, Mann 5. St. Paul Central: Rynkiewich 23, Cordes 14, Northrop-Kiel 7, Freberg 4, Murdoch Meyer 4, Roste 2, Thompson 2.

St. Paul Como Park 95, St. Paul Highland Park 28

St. Paul Highland Park 16 12-28

St. Paul Como Park 62 33-95

St. Paul Highland Park: Gilbert 10, Coleman 7, Pundsack 4, Williams 3, Ishaq 2, Riemenschneider 2. St. Paul Como Park: Porter 17, James 15, Singer 12, Asberry 11, Dmytruk 11, Tennison 11, Walker 9, James 3, Crump 2, Fairbanks 2, Wagner-Hernstad 2.

Shakopee 51, Farmington 43

Farmington 27 16-43

Shakopee 25 26-51

Farmington: Mogensen 13, Wille 12, Scott 9, Schaffer 5, Blom 2, Hansen 2. Shakopee: Broze 12, Mitchell 11, Cordes 9, Pawlicki 8, Hale 5, Maenke 4, Ross 2.

White Bear Lake 53, Cretin-Derham Hall 50

Cretin-Derham Hall 24 26-50

White Bear Lake 25 28-53

Cretin-Derham Hall: Robinson 17, Caruso 12, Bengtson 11, Edwards 6, Hahs 2, Kronschnabel 2. White Bear Lake: Eckerle 15, O'Brien 13, Hughes 11, Bachmeier 7, Ramirez 4, Adebisi 2, Schmittdiel 1.

HOCKEY • BOYS

Breck 3, St. Paul Academy 2

St. Paul Academy 1 1 0-2

Breck 2 0 1-3

First: B-Hanson (Nordseth), 7:56. B-Martin (Hogan, Theissen), 11:31, pp. SPA-Peltier (Thomas), 15:36. Second: SPA-Peltier (Wodarz, Thomas), 12:35, pp. Third: B-Kern (Blake, Theissen), 3:50. Saves: St. Paul Academy: Schanno 11-14-2-27. Breck: Blake 8-13-12-33.

Cambridge-Isanti 3, Pine City Area 2, OT

Pine City Area 1 0 1 0-2

Cambridge-Isanti 0 1 1 1-3

First: PCA-Leger (Haug), 16:45. Second: CI-O'Donovan (Overby), 11:57, pp. Third: CI-Terhell, 1:17. PCA-Leger (Leger, Welch), 11:03. Overtime: C-Andrews (Lindell), 5:49, pp. Saves: Pine City Area: Olson 13-12-9-4-38. Cambridge-Isanti: Sibell 7-6-11-3-27.

Chanhassen 7, Sartell-St. Stephen 0

Chanhassen 2 5 0-7

Sartell-St. Stephen 0 0 0-0

First: C-Nicholson (Miller), 2:59. C-Uhlenkamp (Curtis), 4:11. Second: C-Risch (Uhlenkamp, Lee), 1:52. C-Hanson (Smith), 4:04. C-Curtis (Baker, Miller), 6:30, pp. C-Christ (Miller, Nicholson), 10:47. C-Buesgens (Montang, Smith), 16:27. Saves: Chanhassen: Gates 3-5-2-10. Sartell-St. Stephen: Bonach 11-12-3-26.

Edina 7, St. Thomas Academy 0

Edina 5 2 0-7

St. Thomas Academy 0 0 0-0

First: E-Doll (Johnson, VanderVort), 3:18. E-Sexton (Fritz), 4:10. E-Nevers (Johnson), 5:38. E-Johnson (Wurst, Spindler), 13:06. E-Fechko (Clark), 15:17. Second: E-Doll (VanderVort), 4:58. E-Fechko (Dexheimer, Wurst), 12:54. Saves: Edina: Clarkowski 5-6-5-16. St. Thomas Academy: Magozzi 14-x-x-14, Schoephoerster x-9-9-18.

Northern Edge 7, Becker/Big Lake 0

Becker/Big Lake 0 0 0-0

Northern Edge 2 2 3-7

First: NE-Smith, 11:18. NE-Ripley (Baumgardt), 13:24, sh. Second: NE-Dubois (Thorson, Iacono), 7:55. NE-Thorson (MacMillan), 8:46. Third: NE-Langevin (Saponto), 8:48. NE-Langevin (Baumgardt), 12:26. NE-Scarborough (Dubois, Langevin), 14:08, pp. Saves: Becker/Big Lake: Weber 15-17-8-40. Northern Edge: Opdahl 5-9-3-17.

HOCKEY • GIRLS

Andover 6, Stillwater 2

Stillwater 1 0 1-2

Andover 3 0 3-6

First: A-Boerger (Goettl), :41. A-Goettl (Kasick), 2:03, pp. S-Lang (St. Martin), 8:51. A-Boerger (Brown), 10:04. Third: S-St. Martin (Lang, Ligday), :28. A-Boerger (Brown), 6:56. A-Christenson (Little), 10:44. A-Christenson (Engler), 14:59. Saves: Stillwater: Timmons 6-17-11-34. Andover: Stagman 11-3-6-20.

Anoka 7, Princeton 0

Anoka 2 3 2-7

Princeton 0 0 0-0

First: A-Moore (Beaver), :56. A-Beaver (Klocker), 9:24. Second: A-Hennes (Amsler), 6:04. A-Rykkeli (Hennes, Buth), 13:00. A-Baron (Moore, Beaver), 15:48, pp. Third: A-Hennes (Moore, Beaver), 1:29, pp. A-Amsler (Hennes, Christoff), 8:41. Saves: Anoka: Paaverud 10-1-2-13. Princeton: Ulm 12-11-18-41.

Grand Rapids/Greenway 4, Elk River/Z. 2

Grand Rapids-Greenway 1 2 1-4

Elk River/Zimmerman 1 0 1-2

First: GRG-Bischoff, 15:35, sh. ERZ-Henrichsen (Hansberger, Christian), 16:56. Second: GRG-Bischoff (Pierce, Reed), 7:30. GRG-Bischoff (Bischoff), 15:58. Third: ERZ-Christian (Hansberger), 2:54. GRG-Bischoff, 15:42. Saves: Grand Rapids-Greenway: Cole 15-6-14-35. Elk River/Zimmerman: Hess 6-11-4-21.

Irondale/St. Anthony 4, Rock Ridge 2

Rock Ridge 2 0 0-2

Irondale/St. Anthony 2 2 0-4

First: RR-Troutwine, :40. ISA-Lammi (Townsend, Fagerlee), 1:00, pp. ISA-Fagerlee (Kunza, Lammi), 6:00, pp. RR-Krause (Barazelli, Bergman), 11:07. Second: ISA-Lammi (Busch-Manske), 12:47.ISA-Lammi (Lane, Grant), 16:28, pp. Saves: Rock Ridge: Andrews 27-2-2-31. Irondale/St. Anthony: Rupp 7-1-13-21.

North St. Paul/Tartan 3, Hastings 1

North St. Paul/Tartan 1 1 1-3

Hastings 1 0 0-1

First: NSPT-Volkers (Hedberg), 4:06. H-Muhl (Radant, Erickson), 15:39, pp. Second: NSPT-Tabaka (Knoblauch, Novak), 4:05. Third: NSPT-Tabaka (Schwantes, Martinez), 4:44, pp. Saves: North St. Paul/Tartan: James 5-13-7-25. Hastings: Steinke 5-7-7-19.

Rogers 1, North Wright County 0

North Wright County 0 0 0-0

Rogers 0 0 1-1

Third: R-Farrell, 13:16. Saves: North Wright County: Weiser 5-12-14-31. Rogers: Larson 8-5-3-16.

Simley 3, South St. Paul 1

South St. Paul 0 0 1-1

Simley 0 1 2-3

Second: S-Patnode, 1:24. Third: S-Juers (Ries, McGown), 5:35, pp. SSP-Pachl (Evazich, Ramirez), 10:24, pp. S-Tuccitto (Jeffers), 16:11. Saves: South St. Paul: Norman 10-7-9-26. Simley: Gibson 3-3-7-13.

Two Rivers/St. Paul 7, Mahtomedi 1

Mahtomedi 1 0 0-1

Two Rivers/St. Paul 1 4 2-7

First: M-Nelson, :31. TRSP-Daly (Cheesebrough), 12:53. Second: TRSP-Van Siclen (Johnson), :27. TRSP-Cheesebrough (Van Siclen), 3:30, pp. TRSP-Shetka (Johnson), 5:29, pp. TRSP-Shetka (Van Siclen, Berg-Messerole), 9:20. Third: TRSP-Leitner (Berg-Messerole), 8:10, sh. TRSP-Johnson (Berg-Messerole, Reubish), 13:52. Saves: Mahtomedi: Galeazzi 9-9-13-31. Two Rivers/St. Paul: Graham 9-3-4-16.

Woodbury 3, Park of Cottage Grove 0

Woodbury 2 0 1-3

Park of Cottage Grove 0 0 0-0

First: W-Aune (Burt), 5:47. W-Aune (Mischacoff, Meeder), 7:15. Third: W-Meeder, 7:53. Saves: Woodbury: Tuman 11-4-9-24. Park of Cottage Grove: Stepka 13-13-6-32.