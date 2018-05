WEDNESDAY

adapted SOFTBALL

CI DIVISION

• Mounds View 9, Dakota United 4

• South Washington County 18, Buffalo 5

BASEBALL

LAKE

• Edina 5, Minnetonka 3

• Wayzata 3, Hopkins 2

MISSISSIPPI 8

• Buffalo 12, Princeton 2

NORTHWEST SUBURBAN

• Anoka 8, Park Center 6

• Blaine 5, Champlin Park 0

• Irondale 1, Maple Grove 0

• Spring Lake Park 12, Andover 4

SOUTH SUBURBAN

• Lakeville North 2, Burnsville 1

• Lakeville South 5-1, Farmington 4-2

• Shakopee 6-0, Prior Lake 5-3

SUBURBAN EAST

• Forest Lake 15, Cretin-Derham Hall 0

• Roseville 16, Park of Cottage Grove 2

• Woodbury 2, White Bear Lake 0

METROPOLITAN AREA

• Annandale 6, Kimball Area 1

• Armstrong 13, Mpls. Washburn 5

• Chanhassen 11, Rogers 5

• Chaska 7, Totino-Grace 3

• Duluth East 6, Osseo 2

• Henry Sibley 3, SP Highland Park 0

• Mpls. South 3, Bloomington Kennedy 1

• Mound Westonka 7, North Branch 6

• St. Anthony 10, SP Harding 0

• St. Francis 3, Bloomington Jefferson 2

• SP Humboldt 13, Sciences & Ag. 12

• Zimmerman 16, Cambridge-Isanti 6

CLASS 2A

Section 1 • First round

• Byron 12, GMLOK 11

• Caledonia 8, Lewiston-Altura 0

• La Crescent 5, Fillmore Central/L. 0

• Lake City 11, St. Charles 5

• Pine Island 3, Stewartville 1

• Plainview-Elgin-Millville 9, Chatfield 3

• Roch. Lourdes 7, Zumbrota-Mazeppa 1

• Triton 6, Dover-Eyota 1

CLASS 1A

Section 1 • First round

• Blooming Prairie 4, Janesville-W-P 2

• Lyle-Pacelli 10, Glenville-Emmons/A-C 0

• Schaeffer Academy 6, Houston 0

• Southland 14, Mabel-Canton 0

• United So. Central 6, Bethlehem Academy 3

• Wabasha-Kellogg 2, Spring Grove 0

GOLF • BOYS

METRO EAST

At Keller G.C.

• St. Thomas Academy 295, Hill-Murray 305, Hastings 314, Simley 318, Tartan 324, Mahtomedi 325, South St. Paul 345, North St. Paul 364, Henry Sibley 432. Medalist (par 72): Ben Warian, Hill-Murray, 70.

MISSISSIPPI 8

At Riverwood National G.C.

• St. Michael-Albertville 283, Rogers 303, Buffalo 310, Monticello 315, Big Lake 346. Medalist (par 72): Trey Fessler, St. Michael-Albertville, 63.

GOLF • GIRLS

METRO EAST

At Highland National G.C.

• Simley 346, Hill-Muray 353, Mahtomedi 370, Hastings 375, Henry Sibley 395, Tartan 397, South St. Paul 427, North St. Paul 505. Medalist (par 71): Isabella McCauley, Simley 72.

LACROSSE • boys

NORTHWEST SUBURBAN

• Andover 11, Armstrong 10

• Blaine 14, Totino-Grace 3

• Centennial 13, Spring Lake Park 4

• Champlin Park 13, Osseo/Park Center 11

• Irondale 8, Elk River/Zimmerman 7

SUBURBAN EAST

• Stillwater 10, Park of Cottage Grove 5

METROPOLITAN AREA

• Chisago Lakes 8, Forest Lake 6

• East Ridge 12, Tartan 2

• Rochester JM/Lourdes 19, No. St. Paul 2

• Rogers 15, Delano 4

• Roseville 7, Hill-Murray 6

• Simley 14, Minneapolis 10

LACROSSE • GIRLS

LAKE

• Edina 17, Hopkins 5

NORTHWEST SUBURBAN

• Armstrong 9, Andover 4

• Blaine 18, Totino-Grace 2

• Elk River/R/Z 18, Irondale 5

• Maple Grove 14, Coon Rapids 10

METROPOLITAN AREA

• Chanhassen 12, Farmington 11

SOFTBALL

CLASS 4A

Section 4 • Semifinals

• North St. Paul 4, Cretin-Derham Hall 3

• Woodbury 13, Mounds View 3

Losers’ bracket • First round

• Stillwater 8, Tartan 4

• White Bear Lake 12, Roseville 7

Section 6 • Semifinals

• Edina 2, St. Louis Park 0

• Hopkins 8, Bloomington Kennedy 1

Losers’ bracket • First round

• Armstrong 12, Mpls. Southwest 1

• Wayzata 12, Mpls. Washburn 2

Section 7 • Quarterfinals

• Anoka 10, Duluth East 0

• Blaine 7, Andover 2

• Coon Rapids 6, St. Francis 0

• Forest Lake 9, Cambridge-Isanti 0

CLASS 3A

Section 7 • Quarterfinals

• Chisago Lakes 4, Hibbing 0

• Cloquet 6, Duluth Denfeld 3

• Hermantown 5, Grand Rapids 4

• North Branch 9, Princeton 1

TENNIS • BOYS

CLASS 2A

Section 3 • Championship

• Eastview 4, East Ridge 3

• Singles: No. 1-Gavin Young, E, def. Elias Ramirez, ER, 6-0, 6-1; No. 2-Caleb Fridinger, ER, def. Ronit Gupta, E, 6-0, 6-0; No. 3-Luke Fridinger, ER, def. Jacob Porras, E, 6-0, 6-1; No. 4-Jeff Deng, ER, def. Steven Piller, E, 6-1, 6-3.

• Doubles: No. 1-Karin Young-Nisal liyanage, E, def. Sujay Garlapati-Filippo Ugolotti, ER, 6-1, 6-2; No. 2-Davis Carlson-Sourabh Terakanambi, E, def. Eli van der Sman-Subbarao Garlapati, ER, 6-0, 6-2; No. 3-Andrew Liu-Shri Venkatasubramani, E, def. Filip Belik-Eric Duliere, ER, 6-0, 6-2.

Section 4 • Championship

• Mounds View 7, White Bear Lake 0

• Singles: No. 1-Petro Alex, MV, def. Cooper Anderson, WBL, 6-2, 6-3; No. 2-Bjorn Swenson, MV, def. Garrett Cain, WBL, 6-0, 6-0; No. 3-Michael Cao, MV, def. Samuel Andres, WBL, 6-0, 6-3; No. 4-Akhil Chandra, MV, def. Blake Gressen, WBL, 6-3, 6-1.

• Doubles: No. 1-Hank Trondson-Christo Alex, MV, def. Bennett King-James Williams, WBL, 6-4, 6-2; No. 2-Danny Zamow-Eli Grayson, MV, def. Orion Knutson-Matias Erickson, WBL, 6-2, 6-1; No. 3-Peter Culp-Kenneth Diao, MV, def. Nathan Wilke-Charlie Sass, WBL, 6-3, 6-3.

Section 6 • Championship

• Blake 5, Edina 2

• Singles: No. 1-Jack Barker, B, def. John Webb, E, 6-3, 6-4; No. 2-Joe Mairs, B, def. Oskar Jansson, E, 6-1, 7-5; No. 3-Sujit Chepuri, B, def. Otto Schreiner, E, 7-5, 6-3; No. 4-Matthew Fullerton, E, def. Jon Carlson, B, 6-1, 6-4.

• Doubles: No. 1-Christopher Hall-Ravi Chepuri, B, def. Harry Tuttle-Ryne Reger, E, 6-4, 7-5; No. 2-Luke Westholder/Ryan Schenck, E, def. Ben Peterson-Timo Hemphill, B, 6-2, 6-4; No. 3-Tanner Parr-Rohan Harle, B, def. Carl Weigel-Joey Joas, E, 6-3, 6-1.

CLASS 1A

Section 1 • Semifinals

• Rochester Lourdes 6, Fairmont 1

• St. James 4, Winona Cotter 3

Championship

• Rochester Lourdes 5, St. James 2

Section 3 • Semifinals

• Luverne 4, Yellow Medicine East 3

• Worthington 4, Lac qui Parle Valley/D-B 3

Championship

• Luverne 6, Worthington 1

Individual tournament

Section 5 • Championship

• Singles: Parker Law, Mounds Park Academy, def. Kevin McCann, St. Anthony, 6-0, 6-0. True second: Ben Stevenson, Fridley, def. McCann, 6-0, 6-1.

• Doubles: Nic Fite-Leland Salter, Fridley, def. Travis Mudge-Dillon Vue, Mounds Park Academy, 7-6 (4), 6-4. True second: Mudge-Vue def. Adley Anderson-Drew Klemann, Hill-Murray, 6-4, 6-3.

TRACK AND FIELD • BOYS

MISSISSIPPI 8

• St. Michael-Albertville 166, Cambridge-Isanti 143.5, Monticello 78, Big Lake 73, Buffalo and Rogers 71, Chisago Lakes 42, North Branch 22, Princeton 19, St. Francis 16.5

SOUTH SUBURBAN

• Prior Lake 251, Rosemount 224, Lakeville South 169.33, Burnsville 78, Farmington 71, Eastview 63.33, Lakeville North 63, Eagan 53.5, Shakopee 43.33, Apple Valley 24.5

TRACK AND FIELD • GIRLS

MISSISSIPPI 8

• St. Michael-Albertville 186, Cambridge-Isanti 105, Buffalo 72, Princeton 70, Monticello 69, Rogers 63, Big Lake 42, Chisago Lakes 41, St. Francis 31, North Branch 23

SOUTH SUBURBAN

• Rosemount 234, Eagan 173.5, Lakeville South 136.5, Lakeville North 127.5, Farmington 127, Prior Lake 78.5, Shakopee 62.5, Burnsville 50.5, Eastview 35, Apple Valley 17