UNITED NATIONS

Home countries of Twins players on the 40-man roster:

Dominican Republic: Nelson Cruz, DH, Las Matas de Santa Cruz; Jorge Polanco, SS, San Pedro de Macoris; Jorge Alcala, P, Bajos de Haina; Fernando Romero, P, San Juan de la Maguana; Miguel Sano, 3B, San Pedro de Macoris

Puerto Rico: Jose Berrios, P, Bayamon; Eddie Rosario, OF, Guayama

Venezuela: Marwin Gonzalez, IF-OF, Puerto Ordaz; Willians Astudillo, C-IF, Barcelona; Brusdar Graterol, P, Calabozo; Martin Perez, P, Guanare; Ehire Adrianza, IF, Guarenas; Luis Arraez, IF, San Felipe; Ronald Torreyes, IF, Libertad

Curacao: Jonathan Schoop, 2B, Willemstad

Germany: Max Kepler, OF, Berlin

Australia: Lewis Thorpe, P, Melbourne

United States: Taylor Rogers, P, Colorado; Kyle Gibson, P, Indiana; Kohl Stewart, P, Texas; Tyler Duffey, P, Texas; Randy Dobnak, P, Pennsylvania; Ryne Harper, P, Tennessee; Sam Dyson, P, Florida; C.J. Cron, 1B, California; LaMonte Wade, OF, Maryland; Devin Smeltzer, P, and Cody Stashak, P, New Jersey; Zack Littell, P, North Carolina; Trevor May, P, Washington; Ryan LaMarre, OF, Michigan; Ian Miller, OF, Pennsylvania; Mitch Garver, C, New Mexico; Jake Cave, OF, Virginia; Sergio Romo, P; Jason Castro, C; and Trevor Hildenberger, P, California.