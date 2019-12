Share on Pinterest

Share on LinkedIn

Share on:

more

TUESDAY

Basketball • BOYS

METROPOLITAN AREA

• Anoka 75, Roseville 70

• Blake 78, Holy Angels 63

• Bl. Kennedy 65, Mayer Lutheran 61

• Cambridge-Isanti 77, Coon Rapids 56

• Champlin Park 87, Cooper 60

• Chaska 95, Mpls. Washburn 66

• CHOF 84, West Lutheran 49

• Columbia Heights 59, Mahtomedi 57

• Cretin-Derham Hall 85, North St. Paul 59

• Delano 84, Becker 49

• Eden Prairie 89, Burnsville 54

• Fairmont 56, Belle Plaine 53

• Forest Lake 55, Centennial 46

• Gibbon-F-W 57, Tri-City United 29

• Hastings 99, Park of CG 98

• Holy Family 62, Watertown-Mayer 58

• Hopkins 79, Armstrong 56

• Irondale 59, St. Francis 52

• Kasson-Mantorville 64, Simley 56

• Lake City 72, Red Wing 49

• Lakeville North 81, Roch. Century 72

• Lakeville South 49, New Prague 47, OT

• Maple Lake 65, Norwood YA 46

• Minnetonka 88, Orono 66

• Mounds View 70, Concordia Academy 59

• North Lakes 55, Nova Classical 34

• PACT 69, Mounds Park Academy 29

• Rockford 67, Howard Lake-W-W 57

• Rosemount 58, Bl. Jefferson 50

• St. Agnes 73, Eagle Ridge 52

• St. Cloud Apollo 101, Princeton 93

• St. Croix Prep 68, SP Johnson 54

• St. Michael-Albertville 65, St. Cloud Tech 29

• SP Humboldt 60, Hill-Murray 57

• St. Peter 79, Glencoe-Silver Lake 65

• Shakopee 63, Edina 51

• South St. Paul 69, Breck 66

• Spring Lake Park 99, Fridley 71

• Tartan 73, Richfield 69

• Totino-Grace 76, Benilde-SM 62

• Waconia 57, Chanhassen 48

• White Bear Lake 68, SP Central 56

• Woodbury 60, Farmington 59

• Zimmerman 110, Chisago Lakes 102, 3 OT

• Heritage Christian at Trinity

• Maranatha at Providence Academy

• Mpls. South at Hope Academy

• Osseo at Owatonna

• St. Croix Lutheran at Mound W.

• SP Academy at Metro College Prep

• Twin Cities Academy at New Life

basketball • GIRLS

MINNEAPOLIS CITY

• Washburn 64, Edison 46

• Roosevelt at Henry

MINNESOTA RIVER

• Belle Plaine 71, Southwest Christian 61

• Jordan 65, Sibley East 41

• Mayer Lutheran 77, Tri-City United 60

• Norwood YA 56, Le Sueur-Henderson 52

SUBURBAN EAST

• Cretin-DH 56, Mounds View 53

• East Ridge 60, Roseville 47

• Forest Lake 66, Woodbury 59

• Stillwater 77, Park of CG 37

• White Bear Lake 66, Irondale 36

WRIGHT COUNTY

• New London-S. 68, Dassel-Cokato 32

• Watertown-Mayer 59, Holy Family 55

METROPOLITAN AREA

• Annandale 64, Howard Lake-W-W 49

• Avail Academy 62, Eagle Ridge 36

• Breck 59, Hope Academy 44

• Buffalo 52, Moorhead 48

• Burnsville 79, Bl. Jefferson 40

• Eden Prairie 86, Prior Lake 57

• Henry Sibley 46, Eagan 35

• Holy Angels 97, Minnehaha Academy 55

• Hopkins 87, Cooper 45

• Mahtomedi 57, St. Anthony 53

• Marshall 61, Hutchinson 51

• Mpls. South 71, Concordia Academy 55

• Minnetonka 70, Lakeville South 49

• Providence Academy 72, Blaine 69, OT

• Rosemount 72, Hastings 49

• St. Croix Lutheran 56, Cambridge-I. 49

• St. Michael-Albertville 71, Rogers 36

• SP Central 55, Mpls. Southwest 52

• SP Como Park 72, Tartan 33

• SP Harding 57, North St. Paul 49

• SP Humboldt 48, SP Academy 32

• St. Peter 54, Glencoe-Silver Lake 33

• Shakopee 58, Chaska 53

• Spring Lake Park 77, Fridley 42

• Totino-Grace 77, Benilde-SM 52

• Visitation 36, St. Agnes 19

• Wayzata 63, Maple Grove 44

• Zimmerman 59, Chisago Lakes 44

• Columbia Heights at Big Lake

• Eastview at Hudson (Wis.)

• Legacy Christian at New Life

• Mora at Spectrum

• Nova Classical at Metro College Prep

• Osseo at Mpls. North

• Owatonna at Northfield

• Red Wing at Mankato West

• St. Louis Park at Park Center

• SP Highland Park at Brooklyn Center

• Sartell-St. Stephen at Monticello

• Sauk Rapids-Rice at North Branch

• South St. Paul at Mound W.

• Trinity at Twin Cities Academy

GYMNastics • girls

NORTHWEST SUBURBAN

• Elk River 137.05, Coon Rapids 117.55. All-around: Abby Rekstad, Elk River, 35.45.

METROPOLITAN AREA

• Monticello 134.8, Maple Lake 121.675. All-around: Shae Anderson, Monticello, 34.375.

hockey • BOYS

METRO EAST

• Hastings 7, Tartan 3

• Hill-Murray 6, Mahtomedi 1

NORTHWEST SUBURBAN

• Anoka 2, Coon Rapids 0

METROPOLITAN AREA

• Armstrong/Cooper 6, SW Christian/R. 4

• Blake 8, Holy Family 1

• Burnsville 5, Bl. Jefferson 3

• Cambridge-I. 6, Minnehaha Academy 4

• Forest Lake 4, Elk River/Zimmerman 3, OT

• Hutchinson 4, Princeton 1

• New Prague 4, Mankato West 2

• Owatonna 5, South St. Paul 1

• Prior Lake 5, Chanhassen 1

• St. Francis 6, Mora/Milaca 2

• St. Paul Academy 4, Northfield 2

• Stillwater 2, Cloquet-Esko-Carlton 1

• Lakeville South at Duluth East, ppd.

• Farmington at St. Thomas Academy

• Henry Sibley at SP Highland Park

• Minnesota River at Fairmont

• Mound Westonka at Bl. Kennedy

• Providence Academy at Minneapolis

• Roseville at Hopkins

hockey • GIRLS

METRO EAST

• Hill-Murray 9, Henry Sibley/St. Paul 2

• North St. Paul/Tartan 3, Hastings 1

• Simley 3, Mahtomedi 0

NORTHWEST SUBURBAN

• Andover 11, Armstrong/Cooper 0

• Maple Grove 4, Anoka/SLP 3

• Rogers 3, Elk River/Zimmerman 2, OT

• Totino-Grace 3, Osseo/Park Center 2

• Blaine at Centennial

SOUTH SUBURBAN

• Apple Valley 2, Lakeville North 1

• Burnsville 2, Eagan 2, OT

• Eastview 5, Lakeville South 4

• Farmington 4, Prior Lake 1

• Shakopee 4, Rosemount 0

SUBURBAN EAST

• Forest Lake 6, Park of CG 0

• Mounds View 3, Woodbury 3, OT

• Roseville 3, East Ridge 2

• Cretin-DH at White Bear Lake

• Irondale/St. Anthony at Stillwater

WRIGHT COUNTY

• Delano/Rockford 3, Litchfield/D-C 0

• Hutchinson 4, Orono 2

• Mound Westonka 5, New Prague 2

METROPOLITAN AREA

• Edina 6, Breck 1

• Holy Family 3, Chaska/Chanhassen 0

• Minnesota River 7, Fairmont 2

• Minnetonka 6, Benilde-St. Margaret's 1

• Wayzata 6, Champlin Park/CR 2

• Buffalo at Cambridge-I./Mora/PC

Wrestling

METROPOLITAN AREA

• Howard Lake-W-W 32, Glencoe-SL 27

SUMMARIES

BASKETBALL • BOYS

Anoka 75, Roseville 70

Roseville 25 45-70

Anoka 39 36-75

Roseville: Naise 20, Adama 16, Tane 10, Anderson 9, Burns 8, Mavon 3, Riley 2, Watson 2, . Anoka: Nyamari 27, Lake 16, Ayeni 15, Yego 7, Stewart-Kush 4, Deutschman 2, Kamanda 2, Tinnel 2.

Blake 78, Holy Angels 63

Blake 31 47-78

Holy Angels 22 41-63

Blake: J. Liu 19, Ganz 15, Grace IV 14, Deignan 10, T. Liu 10, Okoronkwo 5, Slavitt 5. Holy Angels: Banovetz 23, Johnson 16, Smith 7, Kesti 5, Engel 3, O'Rourke 3, Roberts Jr. 2, Miller 2, Pierce 2.

Bl. Kennedy 65, Mayer Lutheran 61

Bloomington Kennedy 33 32-65

Mayer Lutheran 35 26-61

Bloomington Kennedy: Hanspard 22, Subah 13, Dums 12, Tiemann 7, Glendening 6, Klinger 3, Wright-Ponder 2. Mayer Lutheran: Neitzel 22, Martin 15, Hoese 7, Olsen 7, Harnung 4, Krueger 4, Johnson 2.

Cambridge-Isanti 77, Coon Rapids 56

Cambridge-Isanti 46 31-77

Coon Rapids 31 25-56

Cambridge-Isanti: Abraham 36, Ladd 15, Cox 12, Braaten 6, Swanson 6, Melander 2. Coon Rapids: Elmi 20, Aurelius 9, Henry 8, Galimah 6, Osayameh 6, Doe 3, Smith 2.

Champlin Park 87, Cooper 60

Cooper 22 38-60

Champlin Park 48 39-87

Cooper: Dallas 12, Bankhead 11, Evans 11, Powell Jr. 11, Cooper 5, Matthews 5, Clay-Traczyk 3, Appiah 2. Champlin Park: Nwaokorie 22, Rens 14, Witt 13, Gichaba 12, Olson 8, Strong 5, Messinger 4, Moberg 3, Moore 3, Walter 2, Scott 1.

Chaska 95, Mpls. Washburn 66

Minneapolis Washburn 26 40-66

Chaska 42 53-95

Minneapolis Washburn: Rogers 19, Nelson 17, Worman 12, Dickel 6, Ramberg 5, Kuelbs 4, Wheeler 2, Maegi 1. Chaska: Faisal 24, Lea 16, Nicholson 12, Kallman 6, Fossen 3, Frick 2, Foss 2, Hanson 2.

CHOF 84, West Lutheran 49

West Lutheran 21 28-49

Christ's Household of Faith 41 43-84

West Lutheran: Hahn 13, Schmidt 12, Kokkinen 6, Bjorlin 4, Tesmer 4, Edwards 4, Thomforde 3, Johnson 3. Christ's Household of Faith: Alleman 25, Eckman 16, Bluhm 12, Collins 10, Alleman 8, Strandlund 6, Harms 5, Schutz 2.

Columbia Heights 59, Mahtomedi 57

Columbia Heights 36 23-59

Mahtomedi 28 29-57

Columbia Heights: Burton 16, Jones 13, Warren 11, Williams 9, Garner 8, Alvarez 2. Mahtomedi: Chapman 13, Greene 12, Fox 11, Ricker 10, Hogan 4, Moriarity 3, Maule 2, Russell 2.

Delano 84, Becker 49

Becker 21 28-49

Delano 43 41-84

Becker: Mittelstaedt 14, Lindbom 12, Callahan 12, Knute 5, Callahan 2, Fischer 2, Hietala 2. Delano: O'Neill 23, Smith 20, Longstreet 14, Otto 9, Balsiger 8, Tolkkinen 3, Towne 3, McMahan 2, Sladek 2.

Eden Prairie 89, Burnsville 54

Burnsville 23 31-54

Eden Prairie 56 33-89

Burnsville: Rosenber 15, Alexander 14, Jordan 10, Bettis 5, El-Amin 4, Brown 3, Kempf 2, Ung 1. Eden Prairie: Christensen 21, Andrews 13, Frisch 12, Foster 9, Dobbs 7, Gothman 7, Henry 6, Yusuf 5, Nyland 3, Donohue 2, Tiran 2, Watson 2.

Fairmont 56, Belle Plaine 53

Fairmont 33 23-56

Belle Plaine 17 36-53

Fairmont: Frank 20, Bell 15, Jorgensen 9, Betts 4, Baarts 2, Buntjer 2, Hested 2, Toomer 2. Belle Plaine: Tolbert 13, Fisel 11, Gregory 11, Kahle 8, Schumacher 6, Kruger 2, Luskey 1, Morrison 1.

Forest Lake 55, Centennial 46

Forest Lake 28 27-55

Centennial 25 21-46

Forest Lake: Peterson 21, Thiesfeld 13, Traylor 8, Boysen 5, Peterson 4, Gullikson 2, Taylor 2. Centennial: Palmsteen 14, Hemric 7, Facente 6, Lindsay 6, Walsh 6, Ruikka 5, Neudahl 2.

Gibbon-F-Winthrop 57, Tri-City United 29

Gibbon-Fairfax-Winthrop 23 34-57

Tri-City United 11 18-29

Gibbon-Fairfax-Winthrop: Ambrose 15, Hopp 12, Henrichs 9, Schwarzrock 8, Lavrenz 5, Ambrose 3, Berkner 3, Hopp 2. Tri-City United: Rabenberg 11, Barnett 6, Miland 4, Estevez 2, Hurd 2, Smith 2, Robinson 1, Vargo 1.

Hastings 99, Park of Cottage Grove 98

Hastings 50 49-99

Park of Cottage Grove 50 48-98

Hastings: Haraldson 29, Swanson 25, Deme 16, Zak 13, Arnold 6, Gudissa 5, Mcginnis 3, Johnson 2. Park of Cottage Grove: Townsend 30, Blumberg 21, Lane 15, Kuemmel 15, Bearth 11, Payne 4, Fick 2.

Holy Family 62, Watertown-Mayer 58

Watertown-Mayer 28 30-58

Holy Family 36 26-62

Watertown-Mayer: Wabbe 21, Mueller 10, Tang 9, Anderson 7, McBee 4, Hedtke 3, Burns 2, Ragner 2. Holy Family: Hendler 17, Torborg 17, Kirsch 11, Seck 9, Thompson 6, Lund 2.

Hopkins 79, Armstrong 56

Armstrong 24 32-56

Hopkins 36 43-79

Armstrong: Iyawe 15, Breitbach 12, Solomon 11, Biewen 10, Inniger 5, Larkins 2, Newbern 1. Hopkins: Shrake 16, White 14, Richardson 10, Chisley 8, Merritt 8, Nnaji 7, Gray 6, Treml 5, Brenlynd 3, Lee 2.

Irondale 59, St. Francis 52

Irondale 29 30-59

St. Francis 29 23-52

Irondale: Dorjee 13, Sperbeck 10, Ejiofor 8, Crooks 7, Herzog 7, Romes 6, Collins 5, Jorgensen 3. St. Francis: Schroeder 15, Magnuson 10, Pennebaker 9, Bothun 8, Scardigli 5, Jackson 5.

Kasson-Mantorville 64, Simley 56

Kasson-Mantorville 30 34-64

Simley 26 30-56

Kasson-Mantorville: Bigelow 26, Klepel 11, Wohlfiel 10, Jennisen 8, Kujath 4, Nelson 3, Sandeno 2. Simley: Jioklow 20, Buysman 13, Binley 10, Robinson 10, Vandermeer 2, Wormer 1.

Lakeville North 81, Roch. Century 72

Rochester Century 27 45-72

Lakeville North 39 42-81

Rochester Century: Fisher 23, Tweed 20, Leonard 12, Olander 7, Hanson 6, Proud 2, Lynch 2. Lakeville North: Koshiol 20, Kamara 16, Blascziek 13, Patterson 9, Laufenburger 9, Miller 7, Wall 4, Nephew 3.

Lakeville South 49, New Prague 47, OT

Lakeville South 28 13 8-49

New Prague 22 19 6-47

Lakeville South: Mast 17, Bachinski 12, Patterson 10, Fliehe 4, Bloomquist 2, Leland 2, Unke 2. New Prague: Nerud 18, Johnson 15, Shymek 7, Callahan 6, Bixby 1.

Maple Lake 65, Norwood YA 46

Maple Lake 37 28-65

Norwood Young America 26 20-46

Maple Lake: Berscheid 24, Staloch 23, Schmitz 13, Brown 2, Clapp 2, Belanger 1. Norwood Young America: Sudheimer 17, Will 12, Melsha 5, Molva 5, Miller 3, Duck 2, Smith 2.

Minnetonka 88, Orono 66

Orono 31 35-66

Minnetonka 53 35-88

Orono: Farrell 14, Chappell 14, Clifford 8, Loder 8, Mandel 8, Anhorn 3, Byrnes 3, Beltrand 2, Kallenback 2, Patterson 2, Welch 2. Minnetonka: Steele 28, O'Connor 26, Cain 10, Gaffney 8, Kellogg 7, Arndt 3, Banken 2, Gaysue 2, Owens 2.

Mounds View 70, Concordia Academy 59

Concordia Academy 22 37-59

Mounds View 30 40-70

Concordia Academy: Hagos 30, Haar 21, Legvold 6, Benn 2. Mounds View: Gebhardt 13, Sorensen 11, Kim 10, Montgomery 10, DeBacker 8, Wheeler 7, Hentges 6, Nelson 3, Bateman 2.

PACT 69, Mounds Park Academy 29

Mounds Park Academy 18 11-29

PACT 34 35-69

Mounds Park Academy: Fruchterman 8, Mahmood 7, Muppidi 4, Nicoski 4, Green 3, Erickson 2, Yu 1. PACT: Stone 19, Oquendo 12, Churchill 6, Corbett 6, Cowden 6, Kisrow 6, Conradi 4, Santiago 4, Hall 2, Idowu 2, Pratt 2.

Rockford 67, Howard Lake-W-W 57

Howard Lake-W-Winsted 30 27-57

Rockford 34 33-67

Howard Lake-Waverly-Winsted: Bush 15, Woolhouse 14, Jones 8, Dickhausen 6, Paulson 5, Koosman 3, Uter 3, Zillmer 2, Lade 1. Rockford: Pepin 18, Boysen 14, Traen 12, Pepin 9, Zilmer 5, Hall 4, Brun 2, Sisk 2, Engebretson 1.

Rosemount 58, Bl. Jefferson 50

Bloomington Jefferson 23 27-50

Rosemount 25 33-58

Bloomington Jefferson: Schilling 14, Holland 14, Freitag 6, Colby 6, Lind 4, Schrank 4, Wanzek 2. Rosemount: Gerke 17, Sullivan 13, Siwek 9, Princl 9, Loehr 4, Wenthe 4, Leenderts 2.

St. Agnes 73, Eagle Ridge 52

Eagle Ridge 25 27-52

St. Agnes 37 36-73

Eagle Ridge: Falk 21, Habel 6, Howard 6, LaFavor 6, Shaughnessy 6, LaFavor 4, Hassan 3. St. Agnes: Brezny 26, Masek 12, Brownell 10, Jones 8, Okerstrom 6, Stark 6, Plamann 5.

St. Cloud Apollo 101, Princeton 93

St. Cloud Apollo 47 54-101

Princeton 42 51- 93

St. Cloud Apollo: Hoth 37, Dobuol 21, Gravelle 12, Diew 10, Williams 9, Hoth 8, Barnes 2, Mohamed 2. Princeton: Miller 30, Bebeau 17, Stay 16, Laabs 14, Alickson 7, Flicek 7, Berning 2.

St. Croix Prep 68, St. Paul Johnson 54

St. Croix Prep 36 32-68

St. Paul Johnson 28 26-54

St. Croix Prep: Metcalf 25, McCarrell 15, Howard 14, Doely 5, Haire 5. St. Paul Johnson: Foster 12, Lewis 11, Harris 11, Hodges 8, David 4, James 3, Jones 2.

St. Michael-Albertville 65, St. Cloud Tech 29

St. Michael-Albertville 45 20-65

St. Cloud Tech 14 15-29

St. Michael-Albertville: Wieker 20, Hoselton 12, Carroll 11, Tennyson 9, Blakstvedt 6, Olson 3, Kunz 2, Merila 2. St. Cloud Tech: Feddema 11, Lewis 5, Harris 4, Dolan 3, Osuorah 3, Cochran 2, Yeager 1.

St. Paul Humboldt 60, Hill-Murray 57

Hill-Murray 35 22-57

St. Paul Humboldt 21 39-60

Hill-Murray: Gutknecht 20, Yanz 9, Larmie 9, Schoenecker 8, Chambers 4, Yanz 4, McKinley 3. St. Paul Humboldt: Williams 21, Lugo 13, Pippens 12, Hobday 9, Fouther 2, Young III 2, Kyles 1.

Shakopee 63, Edina 51

Shakopee 19 44-63

Edina 21 30-51

Shakopee: Druvenga 18, C. Katona 17, Cordes 9, N. Katona 7, Bosley 6, Lockwood Jr. 4, Schmidt 2. Edina: Hutson 18, Swinney 10, Crawford 9, Presthus 9, Reeck 3, Koelbl 2.

Spring Lake Park 99, Fridley 71

Spring Lake Park 48 51-99

Fridley 36 35-71

Spring Lake Park: Philips 21, Myren 19, Remme 17, Skelly 15, Johnston 12, Say 8, Fedoravicius 2, Ojile 2, Wreh 2, Kinsey 1. Fridley: Crockett 19, Ruei 18, Nelsen 14, Burns 12, Pobuda 3, Davis 2, Stevenson 2, Paton 1.

Tartan 73, Richfield 69

Tartan 31 42-73

Richfield 24 45-69

Tartan: Kearney 26, Singer 13, Binns 13, Keita 7, Dowd 6, Burns 2, Favors 2, Vukomanovich 2, Keumogne 2. Richfield: Grayson 25, January 14, Miles 11, Casey Hammond 10, Wollmuth 7, Gray 2.

Totino-Grace 76, Benilde-St. Margaret's 62

Benilde-St. Margaret's 26 36-62

Totino-Grace 39 37-76

Benilde-St. Margaret's: Peterson 20, Standifer 13, Johnson 11, Smith 7, Ijadimbola 5, Hansen 4, Juckniess 2. Totino-Grace: Chatman 22, O'Hara 14, Burger 12, Akpati 9, Fretheim 7, Humphries 7, Alt 5.

Waconia 57, Chanhassen 48

Chanhassen 21 27-48

Waconia 32 25-57

Chanhassen: Gitzen 18, Manuel 9, Strobel 8, Boll 4, Kirchoff 3, Dieken 2, Giles 2, Ungar 2. Waconia: Hayes IV 27, Delange 13, Schwob 9, Swanson 6, Christians 2.

Woodbury 60, Farmington 59

Woodbury 28 32-60

Farmington 27 32-59

Woodbury: Cimperman 28, McMorrow 12, Padelford 7, Frommelt 4, Rohrer 4, West 4, Culpepper 1. Farmington: Darrington 12, Ask 11, Bassett 10, Hrncir 8, Huschka 8, Cochnauer 7, Todd 3.

BASKETBALL • GIRLS

Annandale 64, Howard Lake-W-W 49

Annandale 24 40-64

Howard Lake-Waverly-Winsted 26 23-49

Annandale: Neutz 21, Meidinger 12, Helget 8, Burd 8, Reimer 6, Lillehaug 5, Henson 2, Campbell 2. Howard Lake-Waverly-Winsted: Decker 15, Anderson 13, Schumann 12, Niesen 5, Remer 2, Horn 2.

Big Lake 75, Columbia Heights 40

Columbia Heights 18 22-40

Big Lake 41 34-75

Columbia Heights: Howard-Reynolds 13, Bergan 12, Howard-Reynolds 7, Fanning 2, Laryea 2, Mohamed 2, Rockwell 2. Big Lake: Tighe 23, Huberty 18, Moen 9, Steen 8, Millam 6, Cichy 6, Kopp 3, Jacobs 2.

Buffalo 52, Moorhead 48

Moorhead 14 34-48

Buffalo 26 26-52

Moorhead: Zimmerman 17, Polomny 13, Haugo 6, Hulst 6, Dumas 4, Gronwold 2. Buffalo: Feddema 12, Gunderson 10, Anderson 9, Bjerke 7, Hartman 6, Sorenson 5, Hartman 3.

Burnsville 79, Bloomington Jefferson 40

Burnsville 35 34-79

Bloomington Jefferson 20 20-40

Burnsville: Thompson 14, Krumwiede 12, Lake 10, Sevais 9, Islam 8, Diggan 8, Harden 6, McMahon 5, Bruha 5, LeGrande 2. Bloomington Jefferson: Clay 11, Martin 7, Loughrey 5, Hemann 5, Chapple 4, Felt 3, Van Brocklin 2, Nelson 2, Nelson 1.

Cretin-Derham Hall 56, Mounds View 53

Mounds View 20 33-53

Cretin-Derham Hall 21 35-56

Mounds View: Becher 19, Manecke 9, Ban 8, Kluz 5, Kothlow 5, Hanson 4, Dolton 3. Cretin-Derham Hall: Martinez Stewart 18, Jackson 8, Cullen 7, Mason 6, Lewis 5, Moeschter 4, Caruso 3, Mader 3, Allen 2.

East Ridge 60, Roseville 47

East Ridge 28 32-60

Roseville 21 26-47

East Ridge: Christenson 18, Stegeman 11, Bennett 10, Burns 9, Slavin 8, Knupp 2, Carlson 2. Roseville: Ugass 18, Meadows 9, Johnston 8, Haug 5, Kopp 4, Johnston 2, Parker 1.

Eden Prairie 85, Prior Lake 57

Prior Lake 30 27-57

Eden Prairie 35 50-85

Prior Lake: Brostrom 16, Pitsch 13, Albrecht 10, Trachsel 5, Schnackenberg 4, Kulstad 4, Johnson 2, Kuboushek 2, Kallevig 1. Eden Prairie: Moorjani 17, Bursch 15, Mazurek 13, Miranda 10, Lenz 8, Holloway 7, Jones 6, Obiazor 5, Fritz 2, Smith 2.

Forest Lake 66, Woodbury 59

Forest Lake 28 38-66

Woodbury 22 37-59

Forest Lake: Anderson 31, Pekron 11, Krieger 10, Krieger 7, Bostrom 5, Pitzl 2. Woodbury: Paulson 21, West 13, Grant 10, Hurley 7, Mundahl 6, Henry 2.

Holy Angels 97, Minnehaha Academy 55

Minnehaha Academy 27 28-55

Holy Angels 53 44-97

Minnehaha Academy: Curtis 18, Gallo 18, Pryor 12, Graham 5, Parten 1, Sedgwick 1. Holy Angels: Caron 18, Kawiecki 17, Vascellaro 16, Henderson 9, E. Henry 8, Little 8, Massaquoi 8, Egan 5, I. Henry 4, Zent 4.

Jordan 65, Sibley East 41

Sibley East 15 26-41

Jordan 32 33-65

Sibley East: Kmetz 11, Latzke 10, Stock 8, Parrott 8, Tuchtenhagen 2, Mendez 1, Harens 1. Jordan: Mahto 16, Hagen 9, Kes 9, Kes 7, Ehrp 6, Kluxdal 6, Helgerson 3, Backlund 3, Vogel 2, Duis 2, Mazanec 2.

Mahtomedi 57, St. Anthony 53

Mahtomedi 23 34-57

St. Anthony 19 34-53

Mahtomedi: Hronski 13, Raney 9, Salmen 9, Underwood 9, Centers 8, Cummins 4, Schimnowski 4, Washington 1. St. Anthony: Thomas 22, Sibbet 10, Dahl 7, Nogosek 7, Grosz 4, Wiese 3.

Marshall 61, Hutchinson 51

Marshall 29 32-61

Hutchinson 25 26-51

Marshall: Estrada 13, Andries 12, Hilgemann 11, Meier 9, Wendorff 7, Naughton 2, Sample 2, Webb 2, Wegner 2, Nielsen 1. Hutchinson: Stamer 16, Ellis 8, Beffert 7, Korson 7, Peterson 5, Stamer 4, Brunkhorst 2, Olberg 2.

Mayer Lutheran 77, Tri-City United 60

Mayer Lutheran 38 39-77

Tri-City United 27 33-60

Mayer Lutheran: Schermann 23, Stahlke 13, Lade 12, Wachholz 10, Carns 7, Guetzkow 5, Tjernagel 3, Karels 2, Friske 2. Tri-City United: Jackson 13, Factor 11, Lang 9, Dull 8, Lang 7, Dehlke 4, Factor 2, Whiteis 2, Gare 2, Johnson 2.

Mpls. South 71, Concordia Academy 55

Minneapolis South 36 35-71

Concordia Academy 33 22-55

Minneapolis South: Hill 29, Mullins-Carlson 17, Hill 12, Benjamin 8, Cox 3, Mcarthur 2. Concordia Academy: Tensaie 28, Pelzer 8, Coultas 8, Landvik 6, Hackett 4, Siglin 1.

Mpls. Washburn 64, Mpls. Edison 46

Minneapolis Edison 13 33-46

Minneapolis Washburn 25 39-64

Minneapolis Edison: Johnson 23, Craig 4. Minneapolis Washburn: White 18, York 14, Stevens 10, Hopkins 8, Johnson 6, Hollie 5, Alcenat 3.

Minnetonka 70, Lakeville South 49

Minnetonka 34 36-70

Lakeville South 30 19-49

Minnetonka: Oehme 13, Ware 12, Terry 12, Durkee 9, Haydon 7, McKinney 5, Dasovich 5, Murray 3, Sundry 2, Pfeffer 2. Lakeville South: Wheeler 12, Guentzel 10, Schultz 10, Drake 9, Ostrowski 4, Brown 2, Harvey 2.

Monticello 50, Sartell-St. Stephen 34

Sartell-St. Stephen 17 17-34

Monticello 24 26-50

Sartell-St. Stephen: Driste 7, Templin 7, Mahowald 5, Crandall 3, Mahowald 3, DeMaine 3, Crandall 2, Larson 2, Snoberger 2. Monticello: Olson 20, Spears 9, Manning 6, Hanson 5, Zwack 4, Lindberg 3, Terres 3.

New Life Academy 68, Legacy Christian 38

Legacy Christian 15 23-38

New Life Academy 35 33-68

Legacy Christian: Sauve 13, Bredemus 10, Shank 7, Darling 6, Nelson 2. New Life Academy: Brocker 22, Montgomery 19, Hager 18, Moseman 5, Slettedahl 4.

North Branch 70, Sauk Rapids-Rice 64

Sauk Rapids-Rice 27 37-64

North Branch 40 30-70

Sauk Rapids-Rice: Payonk 16, Roesch 11, Reberg 11, Evans 8, Froiland 5, Haddy 4, Guggisberg 4, Felchle 3, Rogholt 2. North Branch: Peaslee 22, Carlson 17, Kuhlman 15, Bunes 8, Helin 5, Lattimore 3.

Northfield 60, Owatonna 47

Owatonna 14 33-47

Northfield 31 29-60

Owatonna: Kingland 12, Shornock 8, Buyaert 6, Miller 6, Anderson 6, Schuster 4, Newhouse 4, Mendenhall 1. Northfield: Rasmussen 33, Hodapp 13, Ims 11, Fabeck 10, Richardson 9, Whitson 6.

Norwood YA 56, Le Sueur-Henderson 52

Norwood Young America 26 30-56

Le Sueur-Henderson 28 24-52

Norwood Young America: Fritz 13, Erickson 13, Strickfaden 12, Herrmann 8, Wischnack 3, Kamps 2, Conser 2, Zellmann 2, Brinkman 1. Le Sueur-Henderson: Gregersen 14, Bemmels 9, Goettlicher 7, Straub 7, Wilbright 5, Fritz 4, Borchardt 3, Samora 2, Thomson 1.

Osseo 58, Mpls. North 47

Osseo 26 32-58

Minneapolis North 20 27-47

Osseo: Holman 14, Choi 11, Hughes 9, Wilson 6, Knutson 6, Tuazama 4, Cronin 3, Woodford 2, Walters 2, Davis 1. Minneapolis North: Not available.

Park Center 70, St. Louis Park 62

St. Louis Park 36 26-62

Park Center 36 34-70

St. Louis Park: Alexander 14, Miller 13, Coley 13, Turek 12, Sheffield 10. Park Center: McKenzie 26, Ragulen 16, Griffin 11, Frost 10, Reuben 4, Cox 3.

Providence Academy 72, Blaine 69, OT

Providence Academy 25 32 15-72

Blaine 28 29 12-69

Providence Academy: Miller 22, Hohenecker 14, Anderson 13, Counts 13, Kettler 6, Counts 4. Blaine: Hoehne 26, Garfield 13, Bohr 12, Terry 8, Friedrich 6, Schmidt 4.

Rosemount 72, Hastings 49

Rosemount 41 31-72

Hastings 28 21-49

Rosemount: Staley 15, O'Neil 14, Finley 9, Leenderts 9, Janssen 8, Ratzlaff 8, Jacobson 3, Freking 2, Wilson 2, O'Neil 1, Tauer 1. Hastings: Brake 18, Nuytten 12, Daley 7, Levos 7, Biscoe 2, Jackson 2, Schlottman 1.

St. Croix Lutheran 56, Cambridge-I. 49

Cambridge-Isanti 33 16-49

St. Croix Lutheran 35 21-56

Cambridge-Isanti: Sheforgen 15, Swanson 11, Olander 9, Brooger 7, Hennen 4, Terwillger 3. St. Croix Lutheran: Hauge 13, Hauge 13, Avery 10, Skrien 9, Maki 7, Avery 4.

St. Michael-Albertville 71, Rogers 36

St. Michael-Albertville 32 39-71

Rogers 14 22-36

St. Michael-Albertville: Kramer 20, Johnson 15, Alexander 12, Cox 10, Miller 5, Tennyson 3, Carlson 2, Cox 2, Zezza 2. Rogers: Brenning 9, Buzzelle 9, Maciej 5, Matthies 4, Omann 3, Glad 2, Fuller 2, Jensen 2.

St. Paul Central 55, Mpls. Southwest 52

St. Paul Central 23 32-55

Minneapolis Southwest 25 27-52

St. Paul Central: Titus 20, Campbell 15, Hamilton 10, Rynkiewich 3, Cordes 3, Blum 2, Ward 1, Murdoch Meyer 1. Minneapolis Southwest: Johnson 24, Green 9, Igherighe 8, Murphy 5, Spanier 2, Stewart 2, Youngdahl 2.

St. Paul Como Park 72, Tartan 35

St. Paul Como Park 45 27-72

Tartan 27 8-35

St. Paul Como Park: Porter 27, Asberry 22, James 9, Dmytruk 4, James 4, Walker 3, Holten 2, Riley 1. Tartan: Cummings 13, Methner 6, Harris 6, Bell 4, Munter 4, Osman 2.

St. Paul Harding 57, North St. Paul 49

North St. Paul 26 23-49

St. Paul Harding 27 30-57

North St. Paul: Lee 13, Nwankpa 9, Fox 8, Thomas 6, Anibogu 4, Warner 4, Horton 3, Guenther 2. St. Paul Harding: Chavez 16, Gasterlin 16, Cardoor 8, Reed 7, Logan 5, Humphrey 5.

St. Peter 54, Glencoe-Silver Lake 33

St. Peter 20 34-54

Glencoe-Silver Lake 14 19-33

St. Peter: Wiebusch 13, Kelly 11, Jones 8, Holmgren 4, Petersen 4, Remmert 4, Ruffin 4, Carlson 2, Haggenmiller 2, Maloney 2. Glencoe-Silver Lake: Guerrero 10, Sonju 7, Metcalf 4, Petersen 3, Touailat 3, Bandemer 2, Bernstein 2, Christianson 1, Hansch 1.

Shakopee 58, Chaska 53

Chaska 27 26-53

Shakopee 29 29-58

Chaska: Heyer 24, VanEps 14, Williems 5, Hendrickson 5, Schuelke 2, Dardis 2, Karrmann 1. Shakopee: Holte 17, Mitchell 14, Cordes 9, Broze 8, Brennan 7, Jossart 3.

Stillwater 77, Park of Cottage Grove 37

Park of Cottage Grove 18 19-37

Stillwater 42 35-77

Park of Cottage Grove: Jameson 13, Satcher 9, Blumberg 5, Corrigan 4, Boykin 2, Samson 2, Walton 2. Stillwater: Pratt 22, Scalia 13, Karlen 11, Holder 10, Knutson 6, Cote 6, Fultz 4, Dizon 3, Tompkins 2.

Totino-Grace 77, Benilde-St. Margaret's 52

Benilde-St. Margaret's 23 29-52

Totino-Grace 37 40-77

Benilde-St. Margaret's: Olson 20, Williams 16, Wolf 8, Coleman 6, Reliford 2. Totino-Grace: Meyer 15, LaPanta 12, Miller 11, Dengerud 9, Hall 8, Mraz 6, Sikkink 5, Caspers 4, Schlaefer 3, Benson 2, Schutz 2.

Visitation 36, St. Agnes 19

St. Agnes 6 13-19

Visitation 26 10-36

St. Agnes: Boyle 9, Dipetro 4, Graner 2, Muschenheim 2, Plamann 2. Visitation: Miller 9, Johanns 8, Slawin 6, Kem 5, Fenlon 4, Finn 3, Geis 1.

Watertown-Mayer 59, Holy Family 55

Holy Family 22 33-55

Watertown-Mayer 28 31-59

Holy Family: Fink 14, Elander 12, Bowlin 10, Hall 8, Zay 6, Hertel 5. Watertown-Mayer: Czinano 27, Heilman 8, Bumeister 7, Killian 6, Bamhart 6, Dulas 3, Barden 1, Foley 1.

White Bear Lake 66, Irondale 36

Irondale 16 20-36

White Bear Lake 32 34-66

Irondale: Jarmoluk 11, Engel 7, Okpara 6, Bickford 6, Hiatt 3, Chapman 3. White Bear Lake: Janicki 12, Anderson 9, Adebisi 7, Bachmeier 7, Lehner 7, Juelich 6, Madden 5, Hughes 5, Nordstrom 3, Sommerhause 3, Eckerle 2.

Zimmerman 59, Chisago Lakes 44

Chisago Lakes 26 18-44

Zimmerman 34 25-59

Chisago Lakes: Gillach 13, Hempel 8, Saueressig 7, Dircks 6, Erickson 4, Wille 3, Bjelland 2, Barrett 1. Zimmerman: Hagstrom 21, Giffen 10, Kuker 7, Williams 5, Miller 4, Miller 4, Wiley 4, Larson 2, Weber 2.

HOCKEY • BOYS

Armstrong/Cooper 6, SW Christian/R. 4

Southwest Christian/Richfield 1 2 1-4

Armstrong/Cooper 2 2 2-6

First: AC-Badertscher (Campion, Anderson), :45. SCR-Gustafson (Anderson), 6:06. AC-Campion (Anderson, Potter), 12:44. Second: AC-Badertscher (Campion, Potter), 4:47. AC-Campion, 11:29. SCR-Gustafson (Odefey, Olimb), 13:43. SCR-Gustafson (Bendell, Anderson), 15:34. Third: AC-Axell (Dimich, Steinke), 1:04. SCR-Gustafson (O'Connell), 15:04. AC-Potter (Voorhees), 16:46. Saves: Southwest Christian/Richfield: Lavin 12-18-16-46. Armstrong/Cooper: Reeve 9-9-6-24.

Blake 8, Holy Family 1

Holy Family 0 1 0-1

Blake 1 3 4-8

First: B-Sabre, 7:12. Second: H-Lund, 2:02. B-Miller (Best, Sabre), 8:14. B-Nelson (Witzke), 12:30. B-Nelson (Svenddal, Krenke), 16:21. Third: B-Matzke (Svenddal), 5:52. B-Matzke (Olive, Reid), 8:50. B-Crosby (Nelson, Witzke), 11:33. B-Reid (Mahony), 12:27. Saves: Holy Family: Halliwill 4-8-22-34. Blake: Reid 6-6-8-20.

Cambridge-I. 6, Minnehaha Academy 4

Cambridge-Isanti 0 2 4-6

Minnehaha Academy 1 1 2-4

First: M-Bruce (Beugen), 12:36, sh. Second: M-Beugen (Nelson), 5:15. C-Schibilla (Ziebarth), 6:53, pp. C-Bauer (Jones, Rieken), 15:39. Third: M-Nelson (McClenahan, Beugen), 1:22. M-Beugen (Nelson), 2:57, sh. C-Ziebarth (Parnell), 5:21, pp. C-Green (Olsen), 9:34. C-Bauer (Rieken, Jones), 11:27. C-Ziebarth, 16:08. Saves: Cambridge-Isanti: Ziebarth 5-9-7-21. Minnehaha Academy: Anderson 15-12-10-37.

Forest Lake 4, Elk River/Zimmerman 3, OT

Elk River/Zimmerman 0 1 2 0-3

Forest Lake 2 1 0 1-4

First: FL-Makelke (Oberholtzer), 6:27. FL-Blanchard (Maas, Vlatkovich), 7:00. Second: ERZ-Michaelis (Greniuk, Humphrey), 3:30. FL-Maas (Makelke, Oberholtzer), 6:19. Third: ERZ-Schutt (Fritel), 9:06. ERZ-Michaelis (Franke, Stroh), 12:15, sh. Overtime: FL-Oberholtzer (Middendorf, LaCasse), 3:55. Saves: Elk River/Zimmerman: Koziol 7-8-3-1-19. Forest Lake: Sauve 6-7-8-3-24.

Hastings 7, Tartan 3

Hastings 1 3 3-7

Tartan 1 1 1-3

First: T-Bertelsen (Schwinghammer, Strecker), 6:08. H-Freiermuth, 12:16. Second: T-Schwantes (Fairbanks, Schwinghammer), 1:38. H-Otto (Stewart), 6:41. H-LaFerriere, 10:10, pp. H-Kendall (Costello), 13:58. Third: H-Schauer, :46. H-Freiermuth (Otto), 5:29. H-Harris, 7:25. T-Bertelsen (Ahn), 15:01. Saves: Hastings: Hedin 11-15-5-0-31. Tartan: Cashin 5-18-15-0-38.

Hill-Murray 6, Mahtomedi 1

Mahtomedi 1 0 0-1

Hill-Murray 0 4 2-6

First: M-Buttermore (Hagstrom, Dardis), 5:18. Second: HM-Eischen (Strobel, Fleischhacker), 4:12, pp. HM-Fleischhacker (Pierre, Eischen), 9:22, pp. HM-Pierre (Strobel), 10:07. HM-Zupfer (Michelsen, Fleischhacker), 16:29. Third: HM-Eischen (Strobel, Pierre), 4:03. HH-Quast (Strobel), 15:45. Saves: Mahtomedi: Dardis 11-9-10-30. Hill-Murray: Keopple 3-6-6-15.

New Prague 4, Mankato West 2

New Prague 1 2 1-4

Mankato West 0 2 0-2

First: N-Emerson (WIlmes), 8:02. Second: M-Swenson, 4:15. N-Lee, 13:48. N-Lee, 15:35, sh. M-Looft (Fowlds, Swenson), 16:17, pp. Third: N-Lee, 16:59, sh. Saves: New Prague: Schmidt 6-7-3-16. Mankato West: Cross 5-6-8-19.

Owatonna 5, South St. Paul 1

Owatonna 0 3 2-5

South St. Paul 1 0 0-1

First: S-Ramirez, 10:14. Second: O-Bogen (Johnson, Kubicek), 1:57. O-Rousch (Kubicek, Valento), 4:31, pp. O-Kubicek (Johnson, Valento), 10:01, pp. Third: O-Pederson (Bangs), 4:13. O-Kubicek (Johnson), 10:13. Saves: Owatonna: Wiese 3-12-4-19. South St. Paul: Lissick 8-9-5-22.

Prior Lake 5, Chanhassen 1

Chanhassen 0 1 0-1

Prior Lake 1 1 3-5

First: PL-Magnuson (Bump), 1:11. Second: PL-Rice (Schumacher, Bump), 4:26, pp. C-Gerebi (Willis, Nicholson), 4:55. Third: PL-Kaebel (Bump, Rice), 4:30. PL-Long (Beaty), 5:00. PL-Schumacher (Rice, Bump), 11:54. Saves: Chanhassen: Weyandt 14-22-19-55. Prior Lake: Boschee 4-8-3-15.

St. Francis 6, Mora/Milaca 2

St. Francis 2 1 3-6

Mora/Milaca 0 2 0-2

First: S-Strate (Strate), 3:56, pp. S-Strate (Cheney), 15:24. Second: M-Fore, 6:13, sh. M-Brodal (Kritzeck), 11:40, pp. S-Wilmer, 14:04, pp. Third: S-Smith (Strate), 1:15. S-Mann (Strate), 5:36, sh. S-Strate, 13:40. Saves: St. Francis: Powell 5-7-7-19. Mora/Milaca: Nordenstrom 12-8-4-24.

Stillwater 2, Cloquet-Esko-Carlton 1

Cloquet-Esko-Carlton 0 0 1-1

Stillwater 1 1 0-2

First: S-Roeske (Manning, Donar), 12:09, sh. Second: S-Sweetland, 15:21. Third: CEC-Galatz (Anderson, Dushkin), 12:35. Saves: Cloquet-Esko-Carlton: Carlson 13-12-8-33. Stillwater: Bies 7-7-7-21.

HOCKEY • GIRLS

Andover 11, Armstrong/Cooper 0

Armstrong/Cooper 0 0 0- 0

Andover 4 4 3-11

First: A-Nelson (Kaiser, Goettl), 7:47. A-Nelson (Hemp, Grabau), 9:58. A-Jurgensen (Kaiser), 11:45. A-Hemp (Nelson, Mumm), 15:17. Second: A-Boerger (Turner), :34. A-Nelson (Hemp, Clough), 3:41, sh. A-Boerger (Turner), 5:45. A-Nelson (Hemp), 11:41, pp. Third: A-Turner (Mumm, Hemp), 1:14. A-Kaiser (Jurgensen, Tammi), 3:21. A-Nelson (Bisek, Hemp), 10:47. Saves: Armstrong/Cooper: Batz 23-29-24-76. Andover: Pelkey 1-1-1-3.

Apple Valley 2, Lakeville North 1

Apple Valley 0 1 1-2

Lakeville North 0 1 0-1

Second: LN-Power, 2:43, sh. AV-Mak. Moran (Man. Moran, Lankas), 16:43. Third: AV-Mar. Moran (Mak. Moran, Hoff), 15:40. Saves: Apple Valley: Allen 3-5-14-22. Lakeville North: Santiago 5-8-5-18.

Burnsville 2, Eagan 2, OT

Burnsville 1 1 0 0-2

Eagan 0 2 0 0-2

First: B-Distad (Benfer, Katzmarek), 5:51. Second: E-Cronkhite (Barger), :52. B-Katzmarek (Gromacki), 5:39, pp. E-Cooper, 7:41. Saves: Burnsville: Tilbury 7-5-8-6-26. Eagan: Kawlewski 11-11-5-7-34.

Delano/Rockford 3, Litchfield/D-C 0

Delano/Rockford 1 2 0-3

Litchfield/Dassel-Cokato 0 0 0-0

First: DR-Kivisto (Kuechle), 7:38. Second: DR-Heinzen (Von Holtum, Treptau), 6:48. DR-Michael (Kivisto), 11:46. Saves: Delano/Rockford: Glasrud 4-6-15-25. Litchfield/Dassel-Cokato: Stilwell 8-8-11-27.

Eastview 5, Lakeville South 4

Lakeville South 2 0 2-4

Eastview 1 2 2-5

First: LS-Otremba (Welsch), 58. E-Kelley, 3:26. LS-Otremba (Wright, Welsch), 15:11, pp. Second: E-Bordson (Chesek, Kelley), 6:38. E-Chesek (Bordson, Hafley), 13:18, sh. Third: E-Stepan, 2:26. LS-Otremba (Wright, Welsch), 6:49, pp. E-Chesek (Bordson, Kelley), 11:24, pp. LS-Welsch (Calderon, Otremba), 16:42. Saves: Lakeville South: Macklin 7-7-14-28. Eastview: Johnson 9-4-11-24.

Edina 6, Breck 1

Breck 0 0 1-1

Edina 2 1 3-6

First: E-Conner (Chorske), 6:20. E-Chorske (Jungels, Jungels), 10:27. Second: E-Davis (Hendrikson, Kuehl), 13:20. Third: B-Lindsay (Messner), 4:53. E-Jungels (Jungels, Chorske), 9:46. E-Roberts (Lindborg), 11:18. E-Chorske (Conner), 14:29. Saves: Breck: Peterson 11-12-12-35. Edina: Corniea 8-10-5-23.

Farmington 4, Prior Lake 1

Farmington 1 2 1-4

Prior Lake 1 0 0-1

First: PL-Swanson (Guillemette, Pavlish), 7:35. F-Seifert (Moehle), 13:40, pp. Second: F-Enright (Kadrlik), 3:41. F-Enright, 5:15, sh. Third: F-Fuhrman (Seifert), 3:22, pp. Saves: Farmington: Furlong 8-10-6-24. Prior Lake: Hansen 10-12-7-29.

Forest Lake 6, Park of Cottage Grove 0

Forest Lake 1 1 4-6

Park of Cottage Grove 0 0 0-0

First: FL-Parent (Golnitz), 5:31. Second: FL-Peterson (Golnitz, Mills), 1:21. Third: FL-Schmidt (Mills), 2:09. FL-Rydel, 6:00.FL-Remington (Walesheck), 8:07, pp. FL-Walesheck (Remington), 10:27, pp. Saves: Forest Lake: Goehner 7-7-2-16. Park of Cottage Grove: Veary 7-4-15-26.

Hill-Murray 9, Henry Sibley/St. Paul 2

Hill-Murray 5 2 2-9

Henry Sibley/St. Paul 2 0 0-2

First: HM-Belde (Stinnett, Morris), 1:29. HSSP-Lanoux (Leitner, Van Siclen), 4:58. HM-Belde (Stinnett, Morris), 9:55. HM-Stinnett (Franco, Stinnett), 10:25. HM-Hause (Stinnett, Sevigny), 14:24. HSSP-Kuretsky (Leitner), 16:22. HM-Franco (Steigauf), 16:35. Second: HM-Belde (Morris), 2:12. HM-Steigauf (Stinnett), 4:37. Third: HM-Hause (Franco, Sevigny), 12:27. HM-Stinnett (Belde, Luger), 13:20. Saves: Hill-Murray: Kennedy 1-2-1-4. Henry Sibley/St. Paul: Morse 17-14-7-38.

Holy Family 3, Chaska/Chanhassen 0

Holy Family 1 1 1-3

Chaska/Chanhassen 0 0 0-0

First: HF-Moss (Valentini), 5:41. Second: HF-Kamp (Moss, Woytcke), 9:29. Third: HF-Limke (Paidosh, Cronin), 13:17. Saves: Holy Family: Blair 6-4-7-17. Chaska/Chanhassen: Nelson 8-4-x-12, Rinzel x-1-7-8.

Hutchinson 4, Orono 2

Hutchinson 2 0 2-4

Orono 2 0 0-2

First: O-Ryskamp (Koopman, Martini), 7:18. H-Johnson (Hantge), 7:27. O-Martini (DeCubellis, Bickett), 13:22, pp. H-Berthiamume (Campbell, Seifert), 14:45. Third: H-Johnson (Tracy), 11:12. H-Johnson (Tracy), 16:14. Saves: Hutchinson: Ladwig 8-10-10-28. Orono: Cook 8-15-16-39.

Maple Grove 4, Anoka/SLP 3

Anoka/Spring Lake Park 0 2 1-3

Maple Grove 2 1 1-4

First: MG-Retrum (Nordstrom), 3:53. MG-Tatur (Oakland), 6:27. Second: ASLP-Mashuga (Olson), 2:47. ASLP-Mashuga (Zemlicka), 10:27. MG-Tatur, 15:13. Third: MG-Tatur (Retrum, Goetsch), 13:25. ASLP-Mashuga (Tollette), 14:15. Saves: Anoka/Spring Lake Park: Furlano 17-15-3-35. Maple Grove: Cassibo 6-5-7-18.

Minnesota River 7, Fairmont 2

Minnesota River 2 3 2-7

Fairmont 0 1 1-2

First: MR-Pavlo (Seaver), 4:47. MR-Mueller (McCabe), 12:55. Second: MR-Olness (McCabe), 1:08. MR-Olness, 2:05. MR-Seaver (Pavlo, Bixby), 2:28. F-Householder, 3:42. Third: MR-Olness, 1:02. F-Roskop, 1:16. F-Militello, 15:32. Saves: Minnesota River: Kisor 16-12-7-35. Fairmont: Artz 11-1-x-12, O'Connor x-7-16-23.

Minnetonka 6, Benilde-St. Margaret's 1

Benilde-St. Margaret's 0 0 1-1

Minnetonka 0 4 2-6

Second: M-Martin (Baskin), 3:12. M-Alvarez (Bayless), 3:35. M-Melz (Guilday), 8:10. M-Martin (Guilday, Nicholson), 14:13. Third: B-DeCesare (Junker), :59, pp. M-Helling (Baskin), 8:48. M-Soderholm (Sorenson), 14:26. Saves: Benilde-St. Margaret's: Greene 7-6-3-16, Beeman x-x-5-5. Minnetonka: Dulac 8-8-5-21.

Mounds View 3, Woodbury 3, OT

Mounds View 0 1 2 0-3

Woodbury 2 1 0 0-3

First: W-Stickels (Molnau), 5:10, pp. W-Lange (Struve), 6:18. Second: W-Graunke (Chmielewski, Struve), 10:36, pp. MV-Ballinger (Bullert), 15:23. Third: MV-Arfstrom (Coltvet), 2:46. MV-Landis (McAlpine), 13:05. Saves: Mounds View: Norlinger 10-8-14-7-39. Woodbury: Julius 10-11-9-2-32.

North St. Paul/Tartan 3, Hastings 1

North St. Paul/Tartan 0 0 3-3

Hastings 1 0 0-1

First: H-Larson (Daley, Petrich), 6:34. Third: N-Tabaka (Henriksen, Thieschafer), 8:00. N-Novak (Thieschafer), 9:36. N-anderson, 14:51. Saves: North St. Paul/Tartan: Panagiotopoulos 4-6-9-19. Hastings: Dubej 10-13-10-33.

Rogers 3, Elk River/Zimmerman 2, OT

Elk River/Zimmerman 0 0 2 0-2

Rogers 1 1 0 1-3

First: R-Patin (Farrell, Bolster), 9:26. Second: R-Vreeman (Hatcher, Farrell), 5:27. Third: ERZ-Christian, 7:04. ERZ-Johnson (H, Coz), 14:04. Overtime: R-Farrell (Vreeman), 2:48. Saves: Elk River/Zimmerman: Langton 13-15-10-0-38. Rogers: Hartlage 8-11-13-0-32.

Roseville 3, East Ridge 2

East Ridge 0 2 0-2

Roseville 0 1 2-3

Second: ER-Claugherty (Barry), :34, pp. ER-Beaubien (Barry, Claugherty), 6:03, pp. R-Haug (Myers, Granovsky), 13:10. Third: R-Myers (Granovsky), 13:00. R-Haug (Granovsky), 13:05. Saves: East Ridge: Kelley 6-7-11-24. Roseville: Jones 10-9-9-28.

Shakopee 4, Rosemount 0

Rosemount 0 0 0-0

Shakopee 0 3 1-4

Second: S-Grabianowski (McNeil), 2:25. S-Styba (Eckers), 9:17. S-McNeil (Peterson, Grabianowski), 14:42. Third: S-Bachelor, 16:19, sh. Saves: Rosemount: Tollefson 16-15-2-33. Shakopee: Hearn 4-4-14-22.

Simley 3, Mahtomedi 0

Mahtomedi 0 0 0-0

Simley 2 0 1-3

First: S-Tuccitto (Schwark), 2:24. S-Schwark (Woog, Boughton), 11:18. Third: S-Schwark (Johnson), 11:43. Saves: Mahtomedi: Hamme 5-7-8-20. Simley: Ries 2-7-1-10.

Totino-Grace 3, Osseo/Park Center 2

Totino-Grace 1 1 1-3

Osseo/Park Center 0 1 1-2

First: TG-Davis (Blaska, Zastoupil), 9:34. Second: TG-Davis (Else, Wahlin), 4:16. OPC-Strand (Sawicky), 10:19, pp. Third: OPC-Kraemer, 5:44. TG-Davis (Blaska), 10:15. Saves: Totino-Grace: Schmaltz 9-11-9-29. Osseo/Park Center: White 8-4-6-18.

Wayzata 6, Champlin Park/CR 2

Champlin Park/Coon Rapids 0 1 1-2

Wayzata 1 2 3-6

First: W-Heyer (Schindler), 16:36, pp. Second: W-Branton (Matthews), 8:36. CPCR-Delcastillo (Beczkalo, Herr), 9:02. W-Matthews, 15:05. Third: CPCR-Ness (Terebayza, Scott), 2:26. W-Matthews (Branton), 3:12. W-Branton (Urban, Hartle), 4:01. W-Matthews (Branton), 5:47, pp. Saves: Champlin Park/Coon Rapids: Johnson 10-17-13-40. Wayzata: Lavender 2-3-3-8.