1 1 mile, 70 yards. State bred. Open. 3-year-olds and up. Maiden claiming: $7,500. Purse: $11,000.

3 • Bronk (Mojica) 4.40 3.00 2.60

8 • Seryy (Hernandez) 13.60 7.20

9 • Northernbrilliance (Sanchez) 3.00

Time: 1:43.81. Exacta: 3-8, $26.20. Trifecta: 3-8-9, $38.50. Superfecta: 3-8-9-4, $21.60.

2 11/16 miles on turf. Open. 3-year-olds and up. Allowance optional claiming: $35,000. Purse: $33,000.

3 • A P Is Loose (Loveberry) 14.40 5.00 2.80

1 • Hay Dakota (Velazquez) 3.20 2.20

4 • Rocket Joe Copper (Mojica) 2.40

Time: 1:41.64. Scratched: Gato Guapo, Mighty Manfred, Where’s Jordan. Exacta: 3-1, $22.10. Trifecta: 3-1-4, $25.85. Daily Double: 3-3, $10.40.

3 5½ furlongs. Open. 2-year-olds. Maiden special weight. Purse: $28,000.

7 • Astronaut Oscar (Sanchez) 4.00 3.00 2.60

12 • Jerrys Pridenjoy (Loveberry) 34.80 10.40

2 • Road Romeo (Mawing) 5.60

Time: 1:04.78. Exacta: 7-12 $100.50. Trifecta: 7-12-2, $431.35. Superfecta: 7-12-2-3, $1,227.57. Pick 3: 3-3-7, $20.00. Daily Double: 3-7, $19.80.

4 MTA Stallion Auction. 6½ furlongs. Restricted. Open. 3-year-olds. Purse: $60,000

5 • Speeding Kid (Mawing) 2.40 2.10 2.10

3 • Dancin Nicky (Mojica) 4.40 2.60

2 • Water Patrol (Sanchez) 3.00

Time: 1:15.63. Exacta: 5-3, $3.50. Trifecta: 5-3-2, $5.30. Superfecta: 5-3-2-6, $2.28. Pick 3: 3-7-5, $15.70. Pick 4: 3-3-7-5, $28.60. Daily Double: 7-5, $2.80.

5 1 mile, 70 yards on turf. Fillies and mares. 3-year-olds and up. Claiming: $10,000. Purse: $14,000.

2 • Two Be Royal (Hernandez) 11.80 7.40 4.60

3 • Maria (Velazquez) 9.40 6.60

8 • Tamariu (Sanchez) 4.00

Time: 1:41.36. Exacta: 2-3, $52.30. Trifecta: 2-3-8, $153.50. Superfecta: 2-3-8-6, $154.40. Pick 3: 7-5-2, $10.40. Daily Double: 5-2, $10.40.

6 6 furlongs. State bred. Fillies and mares. 3-year-olds and up. Maiden special weight. Purse: $34,000.

9 • Carriage (Eikleberry) 8.60 4.00 3.40

10 • Arnold’s Patsy (Butler) 3.20 2.80

6 • Legendolly (Velazquez) 8.00

Time: 1:12.16. Exacta: 9-10, $10.40. Trifecta: 9-10-6, $73.40. Superfecta: 9-10-6-8, $56.40. Pick 3: 5-2-9, $11.20. Pick 4: 7-5-2-9, $37.30. Daily Double: 2-9, $39.40.

7 6 furlongs. State bred. Open. 3-year-olds and up. Maiden special weight. Purse: $34,000.

6 • Americas Shinning (Butler) 23.00 7.60 7.40

5 • Phantom Threeonine (Hernandez) 11.80 9.60

2 • Drop of Golden Sun (Sanchez) 11.60

Time: 1:11.38. Scratched: Temples Mon Cheri. Exacta: 6-5, $62.50. Trifecta: 6-5-2, $169.45. Superfecta: 6-5-2-12, $150.34. Pick 3: 2-9-6, $84.55. Daily Double: 9-6, $37.80.

8 1 mile, 70 yards on turf. Open. 3-year-olds and up. Claiming: $10,000. Purse: $17,000.

9 • Why Frank (Mojica) 12.00 4.60 4.20

4 • Buymeabond (Lindsay) 5.40 4.60

7 • Two Chance (Bedford) 9.60

Time: 1:40.72. Scratched: Scratched: Magic and More, Bratty Paddy, Knights Nation. Exacta: 9-4, $21.60. Trifecta: 9-4-7, $204.55. Superfecta: 9-4-7-5, $152.75. Pick 3: 9-6-9, $87.35. Daily Double: 6-9, $45.80.

9 11/16 miles. Open. 3-year-olds and up. Claiming: $4,000. Purse: $10,000.

13 • Oriental Crown (Eikleberry) 11.00 4.20 3.40

5 • Vanderbilt Beach (Loveberry) 2.40 3.00

10 • Sky City (Butler) 4.00 6.00

Time: 1:45.67. Scratched: Be Grateful, Olympic Lady, Buxterhooter, Wilko Tango. Exacta: 13-10, $25.70. Exacta: 13-5, $10.30. Trifecta: 13-10-5, $47.10. Trifecta: 13-5-10, $35.00. Superfecta: 13-5-10-11, $27.37. Superfecta: 13-10-5-11, $34.42. Pick 3: 6-9-13, $95.00. Daily Double: 9-13, $37.10.

10 Shakopee Juvenile Stakes. 6 Furlongs. Open. 2-year-olds. Purse: $75,000.

5 • Mister Banjoman (Loveberry) 3.80 2.40 2.20

7 • Topper T (Butler) 5.00 3.60

8 • Kenai Bob (Hernandez) 7.80

Time: x. Exacta: 5-7, $6.80. Trifecta: 5-7-8, $48.95. Superfecta: 5-7-8-4, $.43.79. Pick 3: 9-13-5, $36.10. Pick 4: 6-9-13-5, $324.55. Daily Double: 13-5, $11.50.

11 5 furlongs on turf. Open. 2-year-olds. Maiden special weight. Purse: $28,000.

2 • Sammys Dream (Eikleberry) 6.60 4.00 3.60

11 • Kiffle (Goncalves) 3.40 4.00

10 • Whatafind (Sanchez) 10.00

Time: 0:57.73. Scratched: Justabreathaway, Jazzy Justin, She’s Not the Pope, Snoose Goose. Exacta: 2-11, $16.00. Trifecta: 2-11-10, $105.85. Superfecta: 2-11-10-3, $188.61. Pick 3: 13-5-2, $43.65. Daily Double: 5-2, $9.20.

12 11/16 miles. Open. 3-year-olds and up. Starter optional claiming: $5,000. Purse: $14,500.

2 • Jonny’s Choice (Mojica) 6.00 4.60 3.00

9 • Vanderboom Ridge (Loveberry) 2.60 2.20

7 • Private Party (Goncalves) 2.60

Time: 1:44.48. Scratched: Port Aggregate. Exacta: 2-9, $44.80. Trifecta: 2-9-7, $130.00. Superfecta: 2-9-7-8, $150.65. Pick 3: 5-2-2/6, $37.15. Daily Double: 2-2, $14.10.

13 6½ furlongs. Fillies and Mares. 3-year-olds and up. Claiming: $10,000. Purse: $14,000.

7 • Star Hunter (Velazquez) 6.40 3.00 2.40

8 • Belle Meade Dancer (Goncalves) 2.60 2.20

4 • Ryrysweetie (Eikleberry) 2.60

Time: 1:17.05. Exacta: 7-8, $6.30. Trifecta: 7-8-4, $9.90. Superfecta: 7-8-4-5, $29.01. Pick 3: 2-2/6-7, $62.55. Daily Double: 2-7, $16.70.

14 1⅜ miles on turf. Open. 3-year-olds and up. Claiming: $7,500. Purse: $14,500.

5 • Sweet Stuff (Lindsay) 8.20 5.80 3.80

9 • Holy Frazier (Sanchez) 12.60 6.40

10 • Kela Brew (Loveberry) 3.80

Time: 2:04.40. Exacta: 5-9, $55.40. Trifecta: 5-9-10, $149.85. Superfecta: 5-9-10-1, $87.97. Pick 3: 2/6-7-5, $32.20. Pick 4: 2-2/6-7-5, $212.60. Pick 5: 5-2-2/6-7-5, $923.80. Daily Double: 7-5, $17.40

Attendance: 7,319. Total handle: $1,290,027. Live handle: $314,070.

Johnny Love’s results: Saturday: 4-14 (.286). Totals: 214-632 (.339). Best bets: 34-63 (.540).