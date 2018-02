AUTO RACING

XFINITY

POWERSHARES QQQ 300

Results Saturday • Daytona Beach, Fla.

Lap length: 2.50 miles

(Start position in parentheses; C - Chevrolet; F - Ford; T -Toyota.)

1. (9) Tyler Reddick, C, 143 laps

2. (11) Elliott Sadler, C, 143

3. (15) Ryan Reed, F, 143

4. (27) Kaz Grala, F, 143

5. (25) Garrett Smithley, C, 143

6. (4) Spencer Gallagher, C, 143

7. (6) Ryan Truex, C, 143

8. (17) Daniel Suarez, T, 143

9. (23) Ross Chastain, C, 143

10. (18) Brandon Jones, T, 143

11. (31) Jeff Green, C, 143

12. (8) Chase Elliott, C, 143

13. (30) Caesar Bacarella, C, 143

14. (14) Cole Custer, F, 143

15. (35) Stephen Leicht, T, 143

16. (24) Jeremy Clements, C, 143

17. (32) David Starr, C, 143

18. (37) JJ Yeley, C, 143

19. (39) Matt Tifft, C, 143

20. (26) Vinnie Miller, C, 143

21. (21) Ryan Sieg, C, 143

22. (40) Josh Williams, C, 143

23. (16) Joe Nemechek, C, 143

24. (22) Alex Labbe, C, 142

25. (34) Spencer Boyd, C, 142

26. (1) Daniel Hemric, C, 140

27. (20) Dylan Lupton, F, accident, 137

28. (36) Chad Finchum, C, 136

29. (2) Kyle Larson, C, accident, 134

30. (29) Ryan Ellis, C, accident, 133

31. (5) Justin Allgaier, C, accident, 124

32. (38) Austin Dillon, C, accident, 122

33. (19) Joey Gase, C, accident, 122

34. (3) Joey Logano, F, accident, 121

35. (12) Aric Almirola, F, accident, 121

36. (28) Brandon Brown, C, accident, 121

37. (7) Michael Annett, C, accident, 106

38. (33) Gray Gaulding, T, accident, 82

39. (13) Christopher Bell, T, accident, 11

40. (10) Austin Cindric, F, accident, 10

Race statistics

Winner's average speed: 119.107 mph. Time of race: 3 hours, 0 minutes, 6 seconds. Victory margin: 0.000 seconds. Caution flags: 12 for 49 laps. Lead changes: 19 among 11 drivers.

Lap leaders: Hemric 1-2; Larson 3; Hemric 4-8; Larson 9-32; Smithley 33; Sadler 34-35; Larson 36-46; Elliott 47-63; Smithley 64; Almirola 65-68; Logano 69-74; Larson 75; Logano 76-96; Larson 97-103; Logano 104; Larson 105-121; Suarez 122-126; Reed 127-129; R.Truex 130-132; Reddick 133-143.

Point leaders: 1. Reddick 50; 2. Sadler 41; 3. Gallagher 39; 4. R.Truex 35; 5. Reed 34; 6. Grala 33; 7. Smithley 32; 8. Chastain 28; 9. Jones 27; 10. Green 26.

BASEBALL

MLB • SPRING TRAINING

WEDNESDAY

Arizona State vs. Arizona, 2:10 pm

THURSDAY

Florida Southern vs. Detroit, 12:05 pm

U. of Tampa vs. Philadelphia, 12:05 pm

Northeastern vs. Boston, 12:05 pm

Boston College vs. Boston, 2 pm

Twins vs. Gophers, 5:05 pm

FRIDAY

Grapefruit League

Twins vs. Boston, 12:05 pm

Detroit vs. NY Yankees, 12:05 pm

Pittsburgh vs. Tampa Bay (ss), 12:05 pm

St. Louis vs. Miami, 12:05 pm

Tampa Bay (ss) vs. Baltimore, 12:05 pm

Philadelphia vs. Toronto, 12:07 pm

Washington vs. Houston, 12:05 pm

Atlanta vs. NY Mets, 12:15 pm

Cactus League

Chi. Cubs vs. Milwaukee (ss), 2:05 pm

Chi. White Sox vs. L.A. Dodgers, 2:05 pm

Cincinnati vs. Cleveland, 2:05 pm

L.A. Angels vs. Oakland, 2:05 pm

Milwaukee (ss) vs. San Fran., 2:05 pm

Arizona vs. Colorado, 2:10 pm

Seattle vs. San Diego, 2:10 pm

TWINS SPRING TRAINING

Note: Home games in CAPS; all home games played at Hammond Stadium, Fort Myers, Fla.

FEBRUARY

22 Gophers (exhib.) 6:05 pm

23 Boston 1:05 pm

24 Orioles 6:05 pm

25 TAMPA BAY 1:05 pm

26 ST. LOUIS 1:05 pm

27 BOSTON 6:05 pm

28 TAMPA BAY (ss) 1:05 pm

28 Houston (ss) 1:05 pm

MARCH

1 St. Louis 1:05 pm

2 TORONTO 1:05 pm

3 Toronto 1:07 pm

4 PITTSBURGH 1:05 pm

5 Philadelphia 1:05 pm

6 BALTIMORE 1:05 pm

7 Boston 1:05 pm

9 Tampa Bay 1:05 pm

10 BOSTON 1:05 pm

11 Tampa Bay 1:05 pm

12 N.Y. Yankees 6:35 pm

13 BALTIMORE 1:05 pm

14 BOSTON 1:05 pm

15 Tampa Bay 1:05 pm

16 TAMPA BAY (ss) 1:05 pm

16 Boston (ss) 6:05 pm

17 Pittsburgh 1:05 pm

18 PHILADELPHIA 1:05 pm

19 Pittsburgh 1:05 pm

21 PITTSBURGH 6:05 pm

22 N.Y. YANKEES 1:05 pm

23 HOUSTON 1:05 pm

24 Baltimore 6:05 pm

25 BOSTON 1:05 pm

27 Washington (exhib.) 3:00 pm

BASKETBALL

TIMBERWOLVES STATISTICS

(Through All-Star break)

Player G Min Pts Reb Ast

Butler 55 37.3 22.4 5.5 5.0

Towns 61 35.1 20.2 12.2 2.4

Wiggins 61 36.1 17.5 4.2 1.7

Teague 50 33.1 13.1 2.9 7.1

Gibson 61 33.6 12.4 7.3 1.3

Crawford 59 19.0 10.1 1.1 2.3

Dieng 58 17.5 6.4 4.5 1.0

Bjelica 46 15.6 5.7 3.1 0.9

Jones 61 18.1 4.9 1.8 2.7

Muhammad 31 9.6 3.7 1.5 0.2

Brooks 27 5.9 2.0 0.5 0.7

Georges-Hunt 34 5.7 1.3 0.4 0.2

Aldrich 13 2.2 0.6 0.5 0.1

Totals 61 241.5 109.7 41.7 22.9

Opponents 61 241.5 106.8 41.4 24.0

NBA LEADERS

(Through All-Star break)

SCORING G PTS AVG

Harden, Hou 50 1565 31.3

Antetokounmpo, Mil 53 1473 27.8

Davis, NO 51 1396 27.4

Curry, GS 43 1142 26.6

James, Cle 56 1486 26.5

Lillard, Por 51 1332 26.1

Durant, GS 50 1299 26.0

Westbrook, OKC 57 1449 25.4

Cousins, NO 48 1210 25.2

Irving, Bos 53 1310 24.7

Oladipo, Ind 52 1268 24.4

Booker, Phx 44 1066 24.2

DeRozan, Tor 57 1351 23.7

Embiid, Phi 44 1042 23.7

Beal, Was 57 1348 23.6

Williams, LAC 55 1274 23.2

Walker, Cha 55 1257 22.9

Porzingis, NY 48 1088 22.7

George, OKC 56 1261 22.5

Butler, Wolves 55 1233 22.4

Aldridge, SA 54 1209 22.4

Griffin, Det 41 909 22.2

REBOUNDS G TOT AVG

Drummond, Det 55 864 15.7

Jordan, LAC 51 767 15.0

Cousins, NO 48 617 12.9

Howard, Cha 57 718 12.6

Towns, Wolves 61 741 12.1

Embiid, Phi 44 489 11.1

Capela, Hou 52 576 11.1

Davis, NO 51 548 10.7

Kanter, NY 55 587 10.7

Jokic, Den 51 540 10.6

ASSISTS G AST AVG

Westbrook, OKC 57 593 10.4

Harden, Hou 50 450 9.0

James, Cle 56 500 8.9

Simmons, Phi 54 396 7.3

Green, GS 50 366 7.3

Rondo, NO 43 314 7.3

Teague, Wolves 50 355 7.1

Dinwiddie, Bro 58 389 6.7

Lillard, Por 51 335 6.6

HOCKEY

WILD STATISTICS

(Through Friday)

Player GP G A PTS +/- PI

Staal 57 26 26 52 4 30

Granlund 52 15 29 44 -1 10

Zucker 57 22 18 40 3 34

Suter 57 6 30 36 -6 26

Dumba 57 10 21 31 5 37

Koivu 57 8 22 30 -1 38

Spurgeon 48 7 22 29 -6 6

Coyle 41 8 15 23 4 10

Niederreiter 38 15 6 21 12 28

Foligno 54 6 12 18 2 60

Winnik 57 5 11 16 5 23

Brodin 53 5 10 15 19 24

Ennis 55 7 8 15 -5 10

Cullen 55 5 8 13 -7 16

Stewart 45 8 4 12 -2 27

Eriksson Ek 50 1 8 9 2 16

Reilly 35 1 8 9 -6 18

Parise 18 3 4 7 -3 2

Olofsson 33 0 6 6 2 14

Prosser 32 2 4 6 4 8

Mitchell 21 3 2 5 -1 2

Kunin 17 2 2 4 0 11

Quincey 18 0 3 3 -4 28

Murphy 9 1 1 2 5 6

Ferraro 2 1 0 1 1 0

Rau 3 0 1 1 0 0

Bertschy 1 0 0 0 1 4

Kloos 1 0 0 0 0 2

O'Reilly 1 0 0 0 0 0

Seeler 2 0 0 0 0 0

Totals 57 167 284 451 27 512

Opponents 57 162 277 439 -54 455

Goalies W L OT SO SV% GAA

Dubnyk 23 11 4 4 .918 2.62

Stalock 8 9 2 1 .914 2.77

Totals 31 20 6 5 .912 2.79

Opponents 26 25 6 4 .912 2.91

COLLEGE • MEN

MIAC

Concordia (Moorhead) 4, Augsburg 2

St. John's 2, Gustavus 1

St. Olaf 4, St. Mary's 3, OT

St. Thomas 6, Hamline 5

WIAC

Wis.-River Falls 3, Wis.-Superior 3, OT

NCHA HARRIS CUP QUARTERFINALS

(Two games, plus mini-game, if nec.)

Results Saturday

Adrian 6, Milwaukee Engineering 3

Lake Forest 2, Concordia (Wis.) 1, OT

Marian 3, St. Scholastica 2

St. Norbert 3, Lawrence 1

Results Friday

Adrian 3, Milwaukee Engineering 2

Lake Forest 5, Concordia (Wis.) 3

Marian 4, St. Scholastica 1

St. Norbert 3, Lawrence 1

COLLEGE • WOMEN

WCHA W L T SW Pts GF GA

Wisconsin 20 2 2 2 64 81 29

Ohio State 14 6 4 3 49 63 51

Gophers 13 8 3 0 42 74 54

Minn. Duluth 10 11 3 2 35 49 62

Bemidji State 9 13 2 1 30 60 68

St. Cloud State 6 14 4 1 23 41 59

MSU Mankato 3 21 0 0 9 37 82

Overall: Wisconsin 29-3-2, Ohio State 21-9-4, Gophers 20-10-3, Minn. Duluth 14-14-4, Bemidji State 14-17-3, St. Cloud State 8-18-5, MSU Mankato 5-26-1.

RESULTS SATURDAY

Wisconsin 1, Gophers 0

Bemidji State 2, Ohio State 1

Minn. Duluth 3, MSU Mankato 2

WCHA QUARTERFINALS

Games next Friday

St. Cloud State at Gophers, 7:07 pm

Bemidji St. at Minn. Duluth, 2:07 pm

MSU Mankato at Ohio State, 5:07 pm

Games next Saturday

St. Cloud State at Gophers, 4:07 pm

Bemidji St. at Minn. Duluth, 2:07 pm

MSU Mankato at Ohio State, 2:07 pm

Games next Sunday (if necessary)

St. Cloud State at Gophers, 4:07 pm

Bemidji St. at Minn. Duluth, 2:07 pm

MSU Mankato at Ohio State, 2:07 pm

MIAC

Bethel 1, St. Catherine 0, OT

Concordia (Moor.) 2, Augsburg 2, OT

Gustavus 7, St. Benedict 1

St. Thomas 3, Hamline 0

St. Olaf 7, St. Mary's 3

NCHA

Adrian 1, Marian 0

Concordia (Wis.) 9, Trine 1

Finlandia 4, Aurora 0

Lake Forest 4, St. Scholastica 1

St. Norbert 3, Northland 0

Results Friday

Adrian 2, Marian 1

Concordia (Wis.) 2, Trine 1

Finlandia 4, Aurora 1

Lake Forest 5, St. Scholastica 0

St. Norbert 4, Nortland 4, OT

WIAC

Wis.-Eau Claire 3, Wis.-River Falls 0

SWIMMING & DIVING

COLLEGE • MEN

MIAC CHAMPIONSHIPS

Saturday • Univ. of Minn. Aquatic Center

•Final: St. Thomas 908, Gustavus 759.5, St. John's 398, Carleton 390.5, St. Olaf 388, Hamline 317, Macalester 144, St. Mary's 129.

COLLEGE • WOMEN

MIAC CHAMPIONSHIPS

Saturday • Univ. of Minn. Aquatic Center

•Final: St. Thomas 867, Gustavus 657, St. Olaf 492, Carleton 360.5, St. Catherine 356, St. Benedict 342.5, Macalester 209, Hamline 167, Concordia (Moorhead) 117, St. Mary's 76, Augsburg 69.

TENNIS

Pro • MEN

AMRO WORLD TOURNAMENT

Semifinals • Rotterdam, Netherlands

•Grigor Dimitrov (2) def.

David Goffin (4), 6-3, 0-1 retired

•Roger Federer (1) def.

Andreas Seppi, 6-3, 7-6 (3)

ARGENTINA OPEN

Semifinals • Buenos Aires, Argentina

•Aljaz Bedene def.

Federico Delbonis, 6-4, 2-6, 6-1

•Dominic Thiem (1) def.

Gael Monfils, 6-2, 6-1

NEW YORK OPEN

Semifinals • Uniondale, N.Y.

•Sam Querrey (2) def.

Adrian Mannarino (4), 6-7 (5), 7-5, 6-3

PRO • WOMEN

QATAR TOTAL OPEN

Semifinals • Doha, Qatar

•Caroline Wozniacki (1) def.

Petra Kvitova (16), 3-6, 7-6 (3), 7-5

COLLEGE • WOMEN

BIG TEN • NONCONFERENCE

Memphis 4, Gophers 3

WRESTLING

COLLEGE

UPPER MIDWEST

Result Friday

Augsburg 33, Wis.-Stevents Point 15

FOOTBALL

NFL CALENDAR

Feb. 20: First day for clubs to designate franchise or transition players.

Feb. 27-March 5: NFL combine in Indianapolis.

March 6: Deadline for clubs to designate franchise or transition players.

March 14: 2018 league calendar begins, free agency opens, trades allowed.

March 25-28: Annual league meeting, Orlando.

April 2: Clubs that hired a new head coach after the end of the 2017 regular season may begin offseason workouts.

April 16: Clubs with returning head coaches may begin offseason workout programs.

April 26-28: NFL draft, Arlington, Texas.

TRANSACTIONS

BASEBALL

AMERICAN LEAGUE

Twins: Agreed to terms with OF Chris Heisey on a minor league contract.

Cleveland: Agreed to terms with OF Rajai Davis on a minor league contract.

Seattle: Agreed to terms with OF Junior Lake on a minor league contract.

NATIONAL LEAGUE

San Diego: Claimed RHP Rowan Wick off waivers from St. Louis.

HOCKEY

NHL

Calgary: Placed LW Marek Hrivik on injured reserve. Recalled F Morgan Klimchuk form Stockton (AHL).

Carolina: Reassigned F Patrick Brown to Charlotte (AHL).

New Jersey: Recalled LW Blake Pietila from Binghamton (AHL).

COLLEGE

St. John's: Announced sophomore men's basketball G Marcus LoVett is leaving school.

South Carolina: Announced junior G Kory Holden has left the men's basketball team.

TODAY'S LINE

NHL

FAVORITE LINE UNDERDOG

SUNDAY

N.Y. RANGERS off/off Philadelphia

COLORADO off/off Edmonton

CAROLINA off/off New Jersey

COLUMBUS off/off Pittsburgh

DETROIT off/off Toronto

WINNIPEG -180/+165 Florida

SAN JOSE -108/-102 Dallas

COLLEGE MEN'S BASKETBALL

FAVORITE LINE UNDERDOG

SUNDAY

Duke 1 CLEMSON

SETON HALL 10½ DePaul

MICHIGAN 3½ Ohio State

Connecticut 6½ EAST CAROLINA

TULSA 13½ South Florida

Nebraska 1½ ILLINOIS

Houston 1 TEMPLE

Loyola-Chicago 5½ EVANSVILLE

MISSOURI ST. 7 Drake

CINCINNATI 6 Wichita St.

FLORIDA ST. 21½ Pittsburgh

PURDUE 4½ Penn State

Stanford 6 CALIFORNIA

Note: Home teams are in CAPS.