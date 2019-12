Marxuumada Ina Adam waxa ay diyaar u aheyd in wax ka bedesho nolosheeda sanadaka 2020.Waxa dadka iyada aadka ugu dhowdhow ay la wadaagtay in ay dooneyso in ay soo xajiso, soo booqato Makka, bisha Agoosto.

Waxa uu yiri xaaskiisu waxa ay jecleyd in ay noqoto kalkaaliso caafimaad, muddo gaaban ayey ku qaadatay in ay noqoto gacan yare kalkaaliye caafimaad. In kasta oo ay Mareykanka ku nooleyd muddo ku dhow dhowr iyo labaatan sano, waxa ay taageeri jirtay ehelkeedii ay kaga soo tagtay Soomaaliya. iminka waxa uu Yuusuf ka welwelsan yahay dadkii ay xaaskiisu caawin jirtay.

Isla maalintaas, Ina Yusuf iyo odaygeeda ay soo gaareen Masjidka Dar Al-Hijrah si ay bulshada uga helaan taageero kuna xiraan qoysaska dhibanayaasha kale. Iyaga oo ku xusan xaalad murugo leh, qoysas badan ayaa tilmaamay in ay ku adag tahay in ay ka hadlaan nolosheeda ka hor inta aan la aasin.

Ina Jaamac waxaay tiri Marxuumad Ina Mohamud waxa ay deriskeeda kala hadli jirtay sida ay u jeceshahay in ay waddankii Somalia dib ugu noqoto, iyada oo weydiisan jirtay in ay u soo duceeyaan.

Nadifa Mohamud • Qolka 1408

Gabadhii ay dhashay oo ka murugeysan geerida hooyadeed casharkii ay ka baratay waxa uu ahaa “wax bixintu kuma xirna inta aad heysato”

Fardaus Adan oo ah gabadha ay dhashay Nadifa Mohamud ayaa tiri saacado ka hor inta aanu dabka ka kicin dismaha, waxa ay la hadashay hooyadeed “qof aad iigu dhow” — kana wada hadleen lacag ururin ay hooyadeed ka waday masjidka Cedar-Riverside, xarunta dhaqanka ee Darul Quba.

“Habeenka ay geeriyooneyso, saqdii dhexe ayaan la hadlay — ma garanayo sababta,” ayey Ina Aadan xasuusatay. Waxa ay tiri “U sheeg in qof kasta ka qeyb qaato. Waa in aynu gacan ka geysanaa masjidka.’ Waxa aan u balan qaaday in aan $100 ka bixiyo bil kasta, aad bayna u faraxsaneyd. Waxa ay markasta i bari jirtay in wax bixintu aysan ku xirneyn wax heysashada. Waxa aynu aheyn dad ceyr ah, aan waxba heysan, waxayna bixin jirtay wax kasta oo aan heysanay.”

Maamulka ayaa siiyey sijaayadda ay hooyadeed gacanta ku heysay markii ay naftu ka baxday.

“Waxaa dhacday masiibo xun,” ayey tiri Ina Adan. “Waxa aan ku faraxsanahay in aan ahay qofkii ugu dambeeyey ee la hadla” Qoyskeeda ayaa aasay maalintii xigtay, ee Thanksgiving.

Khadiijo Mohamed Samatar, oo ilmo adeer la ah marxuumadda Ina Maxamoud,ayaa masaajidka Dar Al-Quba telefoonka kor u heysay iyada oo weydiisaneysa in laga tirtiro telefoonka marxuumadda Ina Mohamoud.

Dumarka goobta joogay aad bay ugu dhawaayeen marxuumadda maalinta oo dhan iyada ayeyey ka hadlayeen.

“Lambarkeeda waan iska tir tirayaa aad ayaanan uga murugeysanahay,” ayey tiri Ina Samatar. “Mar kasta oo aan magaceeda ku arko waan iska ooyaa.” Casharka ugu weyn oo Ina Aadan ay hooyadeed ka baratay waa deeqsinimada.

“Wax bixintu kuma xirna inta aad heysato. Waxa aynu aheyn dad ceyr ah, waxba aan heysan,” ayey tiri’. “Wax walba oo guriga aan ku heysanay way bixisay. Isla [maalinta xigta] qof ayaa noo keenay 5,000 lacagta Kenyan ah [shillings]. Way i eegtay oo igu tiri, “Fiiri? Marka aad bixiso, way ku soo galeysaa.”

Ina Aadan waxa ay tiri waxa ay u guntaneysaa doorkii ay hooyadeed ku jirtay ee lacagta loo ururinayo masaajidka.

“Taas ayaa aheyd sidii ay jeclayd. Taasna weeye tan waajibka igu ah in aan la imaado.”

Reid Forgrave