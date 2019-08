1 350 yards. Fillies. 2-year-olds. Maiden. Purse: $11,500.

7 • Im Perry Perry Quick (Torres) 3.20 2.20 2.20

4 • Relentless Jess (Frink) 3.20 2.40

6 • Going to B Valiant (Eikleberry) 3.60

Time: 0:18.08. Exacta: 7-4, $4.90. Trifecta: 7-4-6, $12.35. Superfecta: 7-4-6-3, $4.20.

2 250 yards. Open. 3-year-olds and up. Optional claiming: $16,000. Purse: $16,000.

6 • Ms Haulin Chic (Goodwin) 6.00 3.40 2.40

7 • Miss Energy P (Torres) 4.20 2.60

3 • Apollitical Mogul (C. Esqueda) 2.20

Time: 0:13.27. Exacta: 6-7, $12.40. Trifecta: 6-7-3, $17.05. Superfecta: 6-7-3-1, $23.42. Daily Double: 7-6, $6.40.

3 About 1 mile on turf. Fillies and mares. 3-year-olds and up. Allowance. Purse: $30,000.

3 • Unique Factor (Goncalves) 3.40 2.20 2.10

6 • Zee Ro Drop (Arrieta) 2.60 2.10

1 • Sneaky Dianne (Gonzalez) 2.60

Time: 1:35.25. Scratched: Alternative Slew. Exacta: 3-6, $3.00. Trifecta: 3-6-1, $4.10. Pick 3: 7-6-2/3, $8.70. Daily Double: 6-3, $8.00.

4 About 7½ furlongs on turf. Open. 3-year-olds and up. Allowance. Purse: $30,000.

4 • Teryn It Up (Arrieta) 5.40 2.10 2.10

1 • Tonka Flower (Loveberry) 2.10 2.10

2 • JP’s Pride (Eikleberry) 2.10 2.10

Time: 1:28.94. Scratched: Bruder Bob. Exacta: 4-1, $4.90. Exacta: 4-2, $2.40. Trifecta: 4-2-1, $1.95. Trifecta: 4-1-2, $3.20. Pick 3: 6-2/3-4, $10.70. Daily Double: 3-4, $6.80.

5 About 7½ furlongs on turf. State bred. Fillies and mares. 3-year-olds and up. Maiden special weight. Purse: $34,000.

3 • Trendy Neve (Loveberry) 10.20 4.80 3.20

5 • Temples Mon Cheri (Arrieta) 5.60 3.40

6 • Arnold’s Patsy (Eikleberry) 2.60

Time: 1:30.43. Exacta: 3-5, $26.60. Trifecta: 3-5-6, $48.90. Superfecta: 3-5-6-4, $15.64. Pick 3: 2/3-4-3, $12.55. Daily Double: 4-3, $13.40.

6 1 mile. Open. 3-year-olds and up. Claiming: $5,000. Purse: $12,000.

3 • Money Broker (Hamilton) 71.20 20.20 6.20

6 • Buxterhooter (Martin Jr.) 4.20 3.20

1 • Nobutzaboutit (Meche) 4.60

Time: 1:36.77. Exacta: 3-6, $122.10. Trifecta: 3-6-1, $232.95. Superfecta: 3-6-1-7, $101.60. Pick 3: 4-3-3, $200.55. Pick 4: 2/3-4-3-3, $293.45. Daily Double: 3-3, $36.30.

7 6 furlongs. Fillies and mares. 3-year-olds and up. Claiming: $5,000. Purse: $11,500.

4 • Diva Banker (Hamilton) 4.60 3.00 2.40

1 • Dynamite Daughers (Eikleberry) 5.40 3.80

6 • Sunset Dreamer (Lindsay) 6.40

Time: 1:11.47. Exacta: 4-1, $13.10. Trifecta: 4-1-6, $61.20. Superfecta: 4-1-6-3, $38.19. Pick 3: 3-3-4, $119.35. Daily Double: 3-4, $98.90.

8 5½ furlongs. State bred. Fillies and mares. 3-year-olds and up. Claiming: $6,250. Purse: $10,000.

1 • Papa’s Isla Doll (Loveberry) 5.00 3.40 2.40

6 • Jeana Baby (Eikleberry) 4.00 2.40

3 • Line of Grace (Gonzalez) 2.40

Time: 1:05.24. Scratched: Ryan and Madison. Exacta: 1-6, $6.50. Trifecta: 1-6-3, $6.80. Pick 3: 3-4-1/5, $265.80. Daily Double: 4-1, $8.50.

9 1 mile. Fillies and mares. 3-year-olds and up. Maiden claiming: $5,000. Purse: $10,000.

1 • Hamazing Honor (Hamilton) 9.60 3.20 2.10

6 • Scotia Queen (Goodwin) 11.40 3.00

4 • Her Name is Um (Mojica) 2.10

Time: 1:41.50. Scratched: Irish Sunrise. Exacta: 1-6, $87.10. Trifecta: 1-6-4, $59.65. Pick 3: 4-1/5-1, $29.25. Pick 4: 3-4-1/5-1, $804.35. Pick 5: 3-3-4-1/5-1, $44,126.35. Daily Double: 1-1, $13.30.

Attendance: 4,873. Total handle: $515,388. Live handle: $110,459.

Johnny Love’s results: Friday: 4-8 (.500). Totals: 135-437 (.309). Best bet: 13-45 (.289).