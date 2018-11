2018 early signings

Wednesday is the first day of the NCAA early signing period, when athletes in all sports except football can sign binding letters of intent. Listed are the athletes expected to sign with Division I or Division II schools.

BASEBALL

• Blake Ask, Wayzata: Northern State

• Hunter Conrad, Farmington: MSU Mankato

• Carson Hake, Chanhassen: North Dakota St.

• Zach Jakubowsky, Farmington: Sioux Falls

• Mitch Klass, Minnetonka: Concordia (St. Paul)

• Erik Kubiatowicz, North St. Paul: Illinois State

• Evan Maass, Minnetonka: U. of San Francisco

• Nick Magnuson, Rosemount: Minnesota Duluth

• Dalton McNamara, Centennial: Missouri

• Wyatt Nelson, Hopkins: North Dakota St.

• Eric Rinzel, Holy Family: Missouri

• Wyatt Rudolf, Chanhassen: Concordia (St. Paul)

• Riley Schimmel, Rosemount: Sioux Falls

• Trent Schoberl, White Bear Lake: Minnesota

• Ryan Sleeper, Lakeville North: North Carolina

• Russ Tanner, Prior Lake: Minn.-Duluth

• Sam Tanner, Prior Lake: Minn.-Duluth

• Nick Thimsen, Minnetonka: Concordia (St. Paul)

• Alex Waterman, Prior Lake: Minn.-Duluth

• Adam Weed, Farmington: Ill.-Chicago

• Jake Zaetta, Minnetonka: Army

BASKETBALL • BOYS

• Jameson Battle, DeLaSalle: George Washington

• Jacob Beeninga, Wayzata: MSU Moorhead

• Courtney Brown Jr., East Ridge: Wis.-Milwaukee

• Noah Chamberlain, St. Thomas Academy: SW Minn. State

• Charlie Gorres, Park of C.G.: Minn. Duluth

• Alex John, Champlin Park: Mo. Western

• Robert Jones, Prior Lake: Denver U.

• Jalen Justice Olson, Cooper: Pittsburg St.

• Antwan Kimmons, Tartan: Idaho State

• Jaeden King, Cretin-Derham Hall: W. Illinois

• Jack Middleton, Edina: Minnesota Duluth

• Jalen Miller, Cooper: Pittsburg St.

• Cole Nicholson, Chaska: N. Colorado

• Bennett Otto, Champlin Park: Augustana

• David Roddy, Breck: Colorado State

• Sam Schwartz, White Bear Lake: SW Minnesota State

• Tyrell Terry, DeLaSalle: Stanford

• Regan Tollefson, Chanhassen: Mary

• Tyler Wahl, Lakeville North: Wisconsin

BASKETBALL • GIRLS

• Emma Carpenter, Eastview: Minn.-Crookston

• Dlayla Chakolis, Hopkins: Hampton

• Courtney Freeberg, Waconia: Upper Iowa

• Nevaeh Galloway, Minnehaha Academy: Bemidji State

• Macy Guebert, Eastview: South Dakota

• Anna Harvey, Lakeville South: Lehigh

• McKenna Hofschild, Prior Lake: Seton Hall

• Frannie Hottinger, Cretin-Derham Hall: Lehigh

• Makayla Johnson, Champlin Park: Concordia (St. Paul)

• Elaina Jones, DeLaSalle: Idaho State

• Carly Krsul, Armstrong: Bucknell

• Taylor McAulay, Centennial: Drake

• Tori Nelson, Henry Sibley: South Dakota State

• Destinee Oberg, Bloomington Kennedy: Arkansas

• Lindsey Olson, St. Louis Park: MSU Mankato

• Taytum Rhoades, Minnehaha Academy: Upper Iowa

• Sara Stapleton, Centennial: Wisconsin

• Kenzie Stumne, Forest Lake: Montana State

• Kallie Theisen, Wayzata: South Dakota State

• Analiese Tschida, Lakeville North: Minn. Duluth

• Kaitlin Winston, Farmington: Northern Iowa

CROSS COUNTRY • BOYS

• Charles Babcock, Forest Lake: South Dakota

• Caleb Haugland, Mpls. Washburn: U. of San Francisco

• Max Manley, Edina: Miami (Ohio)

• Grant Price, Wayzata: Army

CROSS COUNTRY • GIRLS

• Emily Covert, Mpls. Washburn: Colorado

• Grace Dickel, Mpls. Washburn: Iowa State

• Lauren Peterson, Farmington: Furman

GOLF • BOYS

• Brady Arnett, St. Thomas Academy: Denver U.

• Muzzy Donohue, St. Thomas Academy: Boston C.

• Will Frazier, Eastview: South Dakota State

• Connor Glynn, Waconia: Minnesota

• Kurt Lambert, Heritage Christian: Concordia (St. Paul)

GOLF • GIRLS

• Meghan McBride, Lakeville South: MSU Moorhead

• Jessica Smith, Lakeville South: Winona State

• Rileigh Vojta, St. Francis: Colorado St.-Pueblo

GYMNASTICS • GIRLS

• Akoray Jackson-Subject, Wayzata: Denver U.

• Libby Orman, Minnetonka: Arizona

• Callie Schlottman, Prior Lake: Bowling Green St.

HOCKEY • BOYS

• Jeff Jungels, Edina: Northern Michigan

• Jackson Jutting, Prior Lake: Colorado College

• Mason Nevers, Edina: Minnesota

• Mike Vorlicky, Edina: Wisconsin

HOCKEY • GIRLS

• Paige Anderson, Andover: Bemidji State

• C.C. Bowlby, Edina: Dartmouth

• Peyton Cullaton, Lakeville North: Northeastern

• Abby Delarossa, White Bear Lake: Bemidji State

• Calla Frank, White Bear Lake: MSU Mankato

• Nikki Harnett, Armstrong: New Hampshire

• Lyndsey Howard, Burnsville: MSU Mankato

• Charlotte Huntington, Prior Lake: Sacred Heart

• Kelsey King, Elk River: MSU Mankato

• Annie Kuehl, Edina: Princeton

• Kailey Langefels, Minnetonka: Holy Cross

• Lauren McLean, White Bear Lake: Merrimack

• Alexa Ocel, Wayzata: Sacred Heart

• Addi Scribner, East Ridge: Ohio State

• Sydney Sheeran, White Bear Lake: Minnesota

• Mallory Uihlein, Edina: Penn State

• Madeline Wethington, Blake: Minnesota

• Emily Wisnewski, Wayzata: Clarkson

LACROSSE • BOYS

• Grant Brunsvold, Minnetonka: Lindenwood

• Andrew DiFrancesco, Minnetonka: Denver U.

• Luke Goetz, Wayzata: Rockhurst

• Kaden Hendrickson, Elk River: Ala.-Huntsville

• Lucas Hoyt, Park of C.G.: Detroit Mercy

• Cody Iserman, Champlin Park: Rollins

• Brian Kallberg, Prior Lake: Lindenwood

• Brayden Nelson, Wayzata: Rockhurst

• Bryce Parish, Breck: Young Harris

• Mason Porter, Park of C.G.: Lindenwood

• Hayes Reding, St. Thomas Academy: Holy Cross

• Devon Roberts, Elk River: Ala.-Huntsville

• Noah Sugg, Forest Lake: Walsh

• Chris Thomas, Wayzata: Sacred Heart

• Drew Wilson, Eagan: Long Island U.

LACROSSE • GIRLS

• Jordan Anderson, Prior Lake: Robert Morris

• Madeline Bittell, Minnetonka: N. Michigan

• Bella Dervin, Holy Family: Marquette

• Maia Hodgins, Chanhassen: Concordia (St. Paul)

• Kathryn Kossack, Lakeville North: Colo.-Colorado Springs

• Taryn Leonard, Park of C.G.: Upper Iowa

• Grace Mattox, Prior Lake: Indianapolis

• Anne Marie Rhoda, Cretin-Derham Hall: George Mason

• Leigh Steiner, Holy Family: Marquette

• Kelsey Viger, Prior Lake: Colorado Mesa

• Lauren Wick, Prior Lake: Colorado Mesa

• Lauren Youngquist, Minnetonka: Colo.-Colorado Springs

ROWING

• Lara Erdmann, Rosemount: Minnesota

• Emilie Lijesen, Edina: Duke

nordic skiing • GIRLS

• Leah Rudd, Armstrong: Montana State

SOCCER • BOYS

• Loren Altman, White Bear Lake: Wisconsin

• Eric Smits, Breck: Northwestern

• Harrison Weier, St. Thomas Academy: Davidson

SOCCER • GIRLS

• Mackenzie Anderson, Rosemount: South Dakota

• Eva Bruer, Wazyata: Minnesota

• Maggie Cade, Lakeville North: Bemidji State

• Amanda Cassidy, Benilde-St. Margaret’s: Loyola (Ill.)

• Lavin Douglass, Hopkins: North Dakota St.

• Stella Fortier, Benilde-St. Margaret’s: North Dakota

• Lily Gilbertson, Wayzata: Northwestern

• Lauren Glas, Eastview: North Dakota

• Paige Goaley, Cretin-Derham Hall: North Dakota St.

• Delaney Goertzen, East Ridge: Drake

• Nora Griffin-Weisner, Cooper: Minn. Duluth

• Reegan Goulding, East Ridge: Bemidji State

• Maya Hansen, Burnsville: South Dakota St.

• Sadie Harper, Centennial: Minnesota

• Lexi Larson, Centennial: Bemidji State

• Madison Lo, Wayzata: Northwestern

• Alex Lotts, Champlin Park: SW Minn. State

• Megan Malecha, Wayzata: DePaul

• Eliana Marciano, Centennial: Minnesota Duluth

• Baily McCullough, White Bear Lake: Augustana

• Abigail McKenzie, Eagan: Wofford

• Elizabeth Mewes, Mpls. Washburn: N. Iowa

• Victoria Miller, Bloomington Kennedy: Concordia (St. Paul)

• Claire Odmark, White Bear Lake: Wisconsin

• Sophie Pawlyshyn, Chanhassen: Concordia (St. Paul)

• Megan Plaschko, Eagan: Minnesota

• Marli Rajacich, Mpls. Washburn: Boston U.

• Lauren Roberts, Chanhassen: Minnesota

• Jadyn Scholler, Rosemount: DePaul

• Payton Schultz, Chaska: North Dakota

• Mia Sennes, Edina: Florida Atlantic

• Grace Sjoberg, Eagan: North Dakota State

• Kira Sosinske, Burnsville: St. Cloud State

• Abby Sutton, Eastview: Wayne State

• Jocelyn Tanner, Champlin Park: South Dakota State

• Katie Timmons, White Bear Lake: Winona State

• Erika Townley, White Bear Lake: Drake

• Alexis Vixayvong, Rosemount: Bemidji State

• Carly Walker, Forest Lake: Nebraska

• Mikayla Walters, Eastview: SW Minnesota State

• Linnea Yacovella, East Ridge: Minnesota

SOFTBALL

• Holly Blaska, Champlin Park: Miami (Ohio)

• Sophie Culhane, Maple Grove: St. Cloud State

• Saren Croker, Park of C.G.: Creighton

• Ava Dueck, Maple Grove: Augustana

• Peyton Hanson, Bloom. Jefferson: Conc. (St. Paul)

• Olivia Hazlebaker, Farmington: Augustana

• Shelby Novotny, Elk River: Northern State

• Jade Tomashek, Maple Grove: Winona State

• Madi Meduna, Park of C.G.: Winona State

• Bryanna Olson, Park of C.G.: Concordia (St. Paul)

• Holly Weinberger, Waconia: St. Cloud State

• Sidney Zavoral, East Ridge: Eastern Illinois

• Afton Zemke, West Lutheran: Concordia (St. Paul)

SWIMMING • BOYS

• Andrew Gray, Edina: Arizona State Peter Larson, Edina: Texas

• George Thiss, Minnetonka: Seattle U.

• Andrew Trepanier, Lakeville North: Michigan

SWIMMING • GIRLS

• Caroline Anderson, Lakeville North: Colgate

• Saylor Hawkins, Breck: N. Texas

• Emily Heymans, Eastview: Iowa State

• Jenna Joeger, Eagan: N. Michigan

• Alivia Lindorfer, North St. Paul: Wisconsin

• Jordan McGinty, Wayzata: Minnesota

• Megan Pattee, Lakeville North: Northern State

• Madison Potter, Blake: Notre Dame

• Taylor Rau, West Lutheran: South Dakota

• Madison Rundell, Wayzata: Iowa State

• Abigail Schwartz, Centennial: Nova Southeastern

• Amber Secrist, Rogers: Wis.-Milwaukee

• Ashley Storm, Mound Westonka: South Dakota St.

• Ashley VanDyne, Lakeville North: South Dakota

• Skylar Welle, Prior Lake: New Mexico State

• Anna Wenman, Rosemount: Connecticut

• Claudia Wikman, Wayzata: Wis.-Green Bay

• Grace Wollschlager, Armstrong: Minnesota

TENNIS • GIRLS

• Deanna Dokken, Elk River: Minn. Duluth

• Andrea Jansson, Edina: North Dakota

• Rachel Kelly, Hopkins: Winona State

TRACK AND FIELD • BOYS

• John Starkey, Chaska: Army

• Julian Wright, DeLaSalle: Marquette

TRACK AND FIELD • GIRLS

• Tierra Doss, Rosemount: Bemidji State

• Julia Fixsen, Mounds View: Georgia

• Robbie Grace, Blake: Wake Forest

• Arianna Passeri, Rosemount: Mary

VOLLEYBALL

• Izzy Ashburn, Champlin Park: Wisconsin

• Stephanie Barber, East Ridge: West Florida

• Lauren Clark, Champlin Park: Penn State

• Taelyr Czeck, Edina: Merrimack

• Angela Denney, Forest Lake: Ill.-Springfield

• Anna Erickson, Hopkins: Central Michigan

• Christine Graf, Edina: California Baptist

• Abigail Groeneweg, Forest Lake: St. Cloud State

• Brenna Hesse, Farmington: Wis.-Green Bay

• Mari Hinkle, Rosemount: UCLA

• Ellie Husemann, Eagan: Minnesota

• Maizy Jackson, Benilde-St. Margaret’s: Northern Iowa

• Sarah Johnson, Elk River: Upper Iowa

• Elizabeth Juhnke, Lakeville North: South Dakota

• Madison McIntosh, St. Louis Park: Colo.-Colorado Springs

• Drew McDougall, Minnetonka: South Dakota St.

• Alena Moldan, Lakeville South: New Mexico

• Jasmine Mulvihill, Lakeville South: Concordia (St. Paul)

• Jessica Nelson, Andover: MSU Mankato

• Dresden Pass, Minnetonka: Central Florida

• Kate Reimann, East Ridge: Augustana

• Emma Schmidt, Champlin Park: N. Iowa

• Ava Schmoll, Forest Lake: North Dakota St.

• Tori Thompson, Lakeville North: South Dakota State

• Angel Vo, Mounds View: MSU Moorhead

• Kaitlyn Weimerskirch, Champlin Park: Illinois St.

• Macy Winter, Lakeville North: Navy

WRESTLING

• Rowan Morgan, Mounds View: Minnesota

• Cade Mueller, Waconia: Augustana

• Nick Pierce, St. Francis: St. Cloud State