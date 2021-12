Share on Pinterest

WEDNESDAY

BASKETBALL • BOYS

HUTTON WINTER CLASSIC

Second round

• Bloom. Jeff. 75, Carmen NW (Wis.) 70

ST. PAUL HARDING TOURNAMENT

Championship

• St. Paul Academy 68, Hope Academy 52

Third place

• St. Paul Harding 80, St. Paul Wash. 48

BASKETBALL • GIRLS

METROPOLITAN AREA

• Holy Angels 66, Cretin-Derham Hall 36

• Irondale 55, Tartan 49

• Osseo 60, Mounds View 46

• St. Croix Luth. 69, Mound Westonka 46

MINNESOTA

• Austin 73, Mankato East 66

• Goodhue 87, Kasson-Mantorville 64

GYMNASTICS • GIRLS

NORTHWEST SUBURBAN

• Centennial 125.75, Park Center 115.625. All-around: Kylie Nelson, Centennial, 33.175.

• Elk River/Zimmerman 140.975, Blaine 114.75. All-around: Abby Rekstad, Elk River/Zimmerman, 36.825.

SUBURBAN EAST

• Forest Lake 137.0, Park of Cottage Grove 130.65. All-around: Leah Smith, Park of Cottage Grove, 35.9.

HOCKEY • BOYS

LAKE

• Wayzata 5, Eden Prairie 2

METROPOLITAN AREA

• Armstrong/Cooper 7, Hopkins 1

• Gentry Academy 4, Holy Family 1

• Hastings 9, Mounds View 2

• New Ulm 3, Mound Westonka 2, OT

• Orono 3, Delano 2

• Prior Lake 3, Minnetonka 2

• St. Louis Park 5, Minneapolis 2

• Two Rivers 6, Luverne 0

HOCKEY • GIRLS

METROPOLITAN AREA

• Mound Westonka 7, New Ulm 1

• Woodbury 6, Visitation 0

NORDIC SKIING • BOYS

METROPOLITAN AREA

At Wirth Park

• St. Paul Highland Park 485.5, St. Paul Central 445, Mound Westonka 423.5, Scott West 382, St. Paul Como Park 227, Avalon/GRS 188, Holy Family 181.5. Medalist (2.8k freestyle): Davis Isom, St. Paul Highland Park, 6:29.

NORDIC SKIING • GIRLS

METROPOLITAN AREA

At Wirth Park

• St. Paul Highland Park 489, St. Paul Central 450, Mound Westonka 398, Scott West 381, St. Paul Como Park 210, Holy Family 204, Avalon/GRS 127. Medalist (2.8k freestyle): Rayna Axelson, St. Paul Highland Park, 8:03.

WREStlING

METROPOLITAN AREA

• Eastview 72, East Ridge 12

• Park of Cottage Grove 40, Eastview 39

TUESDAY

GYMNASTICS • GIRLS

SOUTH SUBURBAN

• Farmington 135.65, Apple Valley/Eastview 126.325. All-around: Emma Oden, Farmington, 34.775.

RANKINGS

BASKETBALL • BOYS

BY MINNESOTA BASKETBALL NEWS

• Class 4A: 1. Park Center; 2. Shakopee; 3. Wayzata; 4. Minnetonka; 5. Eastview; 6. East Ridge; 7. Hopkins; 8. Lakeville North; 9. Osseo; 10. Edina.

• Class 3A: 1. Totino-Grace; 2. DeLaSalle; 3. South St. Paul; 4. Alexandria; 5. Columbia Heights; 6. Mankato West; 7. Princeton; 8. Benilde-St. Margaret's; 9. Winona; 10. Austin.

• Class 2A: 1. Minneapolis North; 2. Minnehaha Academy; 3. Caledonia; 4. Morris Area/Chokio-Alberta; 5. Blake; 6. Maple River; 7. Sauk Centre; 8. Albany; 9. Esko; 10. Minneapolis Edison.

• Class 1A: 1. Sleepy Eye St. Mary's; 2. Central Minn. Christian; 3. Hayfield; 4. Cass Lake-Bena; 5. New York Mills; 6. Mahnomen-Waubun; 7. Martin County West; 8. Fertile-Beltrami; 9. Hancock; 10. Nevis.

BASKETBALL • GIRLS

BY MINNESOTA BASKETBALL NEWS

• Class 4A: 1. Hopkins; 2. Minnetonka; 3. Eden Prairie; 4. Chaska; 5. Wayzata; 6. St. Michael-Albertville; 7. Roseville; 8. Blaine; 9. Stillwater; 10. Chanhassen.

• Class 3A: 1. Becker; 2. Austin; 3. Holy Angels; 4. St. Paul Como Park; 5. Totino-Grace; 6. St. Peter; 7. Mankato East; 8. Grand Rapids; 9. Benilde-St. Margaret's; 10. Marshall.

• Class 2A: 1. Minnehaha Academy; 2. Providence Academy; 3. Goodhue; 4. St. Croix Lutheran; 5. Proctor; 6. Montevideo; 7. Fergus Falls; 8. Lake City; 9. Sauk Centre; 10. Crosby-Ironton.

• Class 1A: 1. Mtn. Iron-Buhl; 2. Minneota; 3. Cass Lake-Bena; 4. Mayer Lutheran; 5. Sleepy Eye St. Mary's; 6. Hayfield; 7. Hancock; 8. Underwood; 9. Tracy-Milroy-Balaton; 10. Belgrade-Brooten-Elrosa.

GYMNASTICS • GIRLS

BY THE COACHES ASSOCIATION

• Class 2A: 1. Stillwater 143.050; 2. Wayzata 141.650; 3. New Prague 141.092; 4. St. Cloud Tech 140.350; 5. Hopkins 139.825; 6. Cambridge-Isanti 139.717; 7. Anoka 138.833; 8. Bemidji 138.425; 9. Brainerd 138.142; 10. Rosemount 137.875.

• Class 1A: 1. Watertown-Mayer/Mound Westonka 145.738; 2. Worthington 142.908; 3. Big Lake 142.892; 4. Mankato West 141.500; 5. New London-Spicer 141.467;

6. Melrose Area 140.667; 7. Detroit Lakes 139.835; 8. Perham 137.975; 9. Becker 136.450; 10. New Ulm/New Ulm Cathedral/Minnesota Valley Lutheran 135.600.

HOCKEY • BOYS

BY LET'S PLAY HOCKEY

• Class 2A: 1. Lakeville South; 2. Edina; 3. Andover; 4. Roseau; 5. Hill-Murray; 6. Maple Grove; 7. Cretin-Derham Hall; 8. Grand Rapids; 9. Minnetonka; 10. Wayzata.

• Class 1A: 1. Hermantown; 2. Warroad; 3. Little Falls; 4. Delano/Rockford; 5. Mahtomedi; 6. Duluth Denfeld; 7. Fergus Falls; 8. Minneapolis; 9. Providence Academy; 10. SW Christian/Richfield.

HOCKEY • GIRLS

BY LET'S PLAY HOCKEY

• Class 2A: 1. Andover; 2. Edina; 3. Minnetonka; 4. Rosemount; 5. Centennial/Spring Lake Park; 6. Gentry Academy; 7. Rogers; 8. Lakeville South; 9. Holy Family; 10. Wayzata.

• Class 1A: 1. Warroad; 2. Orono; 3. Mound Westonka; 4. Proctor/Hermantown; 5. Holy Angels; 6. Fergus Falls; 7. Duluth Marshall; 8. Simley; 9. New Ulm; 10. Cloquet-Esko-Carlton.

SUMMARIES

BASKETBALL • BOYS

St. Paul Harding 80, St. Paul Wash. 48

St. Paul Washington 31 17-48

St. Paul Harding 45 35-80

St. Paul Washington: Birdsong 15, Kadir 14, Dumas 8, Santiago 6, Kadir 3, Bergman 2. St. Paul Harding: Htoo 17, Wyatt 13, Walker 12, Wesley 8, Bryant 8, Mao 7, Douglas 6, Ahmed 3, Knight 2, Lee 2, Hood 2.

BASKETBALL • GIRLS

Holy Angels 66, Cretin-Derham Hall 36

Holy Angels 39 27-66

Cretin-Derham Hall 19 17-36

Holy Angels: O'Rourke 20, Buer 15, Pierce 10, Caron 7, Pritchard 5, Nordstrom 4, Henry 3, Lind 2. Cretin-Derham Hall: Hahs 15, Bengtson 8, Robinson 5, Caruso 4, Dornan 4.

Irondale 55, Tartan 49

Irondale 31 24-55

Tartan 28 21-49

Irondale: Kiani 20, Chapman 14, Lapoint 8, Caldwell 4, Hanus 3, Herlofsky 2, Hansen 2, Dockter 2. Tartan: Hernandez 17, Hurley 14, Munter 10, V. Murray 3, Kulp 3, L. Murray 2.

Osseo 60, Mounds View 46

Osseo 32 28-60

Mounds View 22 24-46

Osseo: Wilson 26, Miller 12, Davis 7, White 5, Brack 5, Choi 3, Hargrove 2. Mounds View: Stenstrom 17, Kluz 7, Nelson 6, Abed 6, Hanson 5, Peterson 3, Redlinger 2.

St. Croix Luth. 69, Mound Westonka 46

St. Croix Lutheran 42 27-69

Mound Westonka 14 32-46

St. Croix Lutheran: Hauge 29, Z. Washington 19, Avery 6, Orvik 6, Oakland 6, Little 2, A. Washington 1. Mound Westonka: Hatlestad 11, Drill 10, Wanner 5, Lawrence 5, Eidsness 3, Dallman 3, Hollenstein 3, Christensen 3, Miltyng 3.

HOCKEY • BOYS

Armstrong/Cooper 7, Hopkins 1

Hopkins 0 1 0-1

Armstrong/Cooper 5 1 1-7

First: A/C-Yeager (Cook ), 5:13. A/C-Essen (Johnson, Burns), 10:06. A/C-Burns (Essen, Rausch), 12:46, pp. A/C-Johnson (Essen, Majkozak), 14:29. A/C-Rausch (Franke), 16:07. Second: A/C-Cook(Yeager, Annis), 13:30. H-Lochner (Kristal, Wright), 14:02. Third: A/C-Morgan (Essen), 16:33. Saves: Hopkins: Davis 4-6-8-18. Armstrong/Cooper: Lucas 8-9-10-27.

Gentry Academy 4, Holy Family 1

Gentry Academy 0 4 0-4

Holy Family 0 1 0-1

Second: G-Berg (Shaw, Hyland), 1:00. H-Osborn (Grinnell, Rahn), 4:36. G-Hammer (Parkinson, Milles), 5:36. G-Geyer (Shaw), 7:11. G-Milles, 8:31. Saves: Gentry Academy: Zolezzi 3-6-16-25. Holy Family: Reinhard 6-15-9-30.

Hastings 9, Mounds View 2

Hastings 2 3 4-9

Mounds View 0 2 0-2

First: H-Gelhar (Stoffel), 6:23. H-Peine, 8:33. Second: H-Reifenberger (Savage, DeBettignies), 1:05. H-Chorlton (DeBettignies, Savage), 7:28. M-Dean (Schulte, Witham), 10:53. M-Witham (Conlin, Hatton), 11:09. H-Reifenberger (Savage), 11:17. Third: H-Savage (Stewart, Chorlton), 4:25, pp. H-Williams (Vandehoef, Chorlton), 4:35. H-Stoffel (Harris, Chorlton), 7:01. H-Reifenberger (Savage, Nicklay), 12:05, pp. Saves: Hastings: Richardson 3-11-4-18. Mounds View: Petrich 8-10-2-20; Petersen 0-0-5-5.

New Ulm 3, Mound Westonka 2 [OT]

Mound Westonka 0 2 0 0-2

New Ulm 0 1 1 1-3

Second: N-Uecker (Gulden, Steffensmeier), 6:34. M-Swanson (Peterson), 9:57. M-Thurston (Van Offeren), 14:12. Third: N-Soukup (Uecker), 0:28, pp. OT: N-Hansen (Hoffmann), 2:11. Saves: Mound Westonka: Forsman 3-10-6-0-19. New Ulm: Sellner 11-10-6-1-28.

Orono 3, Delano 2

Orono 0 1 2-3

Delano 0 0 2-2

Second: O-Finnegan (Walker), 2:30. Third: D-Collings (Halonen), 1:40. O-Walker, 2:24. O-Bickett, 16:03. D-Peterson (Halonen, Coppin), 16:37. Saves: Orono: Peyton 8-9-3-20. Delano: Huotari 11-6-1-18.

Prior Lake 3, Minnetonka 2

Minnetonka 1 0 1-2

Prior Lake 1 0 2-3

First: M-Moore, 11:02. P-Bump (Carsten), 11:42. Third: P-Carsten (Bump, Dueber), 2:30. P-Bump, 14:08. M-Burrows (Chartier, Garry), 16:54, pp. Saves: Minnetonka: Motzko 3-15-4-22. Prior Lake: Boschee 7-4-8-19.

St. Louis Park 5, Minneapolis 2

St. Louis Park 0 2 3-5

Minneapolis 0 0 2-2

Second: S-Regguinti (Amelse, Fuller), 8:26, pp. S-Farley (Krone), 13:48. Third: S-Regguinti (Krone, Taylor), 10:21, pp. M-Zoia (Lacher), 12:38. M-Lacher (Hanson), 13:49, pp. S-Taylor, 15:04. S-Farley (Fuller), 15:32. Saves: St. Louis Park: Middleton 10-7-8-25. Minneapolis: Lamont 5-5-4-14.

Two Rivers 6, Luverne 0

Luverne 0 0 0-0

Two Rivers 0 1 5-6

Second: T-Ball (Auran), 1:33. Third: T-Schuele, 0:21. T-Karlen (Rash, Herschbach), 2:20. T-Rohrer, 7:20. T-Rash (Perrault), 14:04. T-Shepherd (Knoll, Schuele), 16:51. Saves: Luverne: Arends 19-11-16-46. Two Rivers: Altier 5-4-5-14.

Wayzata 5, Eden Prairie 2

Wayzata 1 0 4-5

Eden Prairie 1 1 0-2

First: E-Townsend (Feinberg, Luloff), 4:31, pp. W-Miller (Gardner), 14:36, pp. Second: E-Andor (Luloff, Dobchuk), 11:05. Third: W-Wallin, 2:44, sh. W-Johnson, 4:24. W-Miller (Lesser, Alstead), 11:42. W-Streeter (Moree, Lesser), 14:03. Saves: Wayzata: Ingemann 6-14-6-26. Eden Prairie: Schowalter 14-13-10-37.

HOCKEY • GIRLS

Mound Westonka 7, New Ulm 1

New Ulm 0 1 0-1

Mound Westonka 3 3 1-7

First: M-Pioske (Hardacre, Lundquist), 7:21. M-Harder (Lacomy, Finck), 8:32. M-Hardacre (Pioske, Butler), 14:25. Second: M-Leonard (Harmer, Courneya), 0:12. M-Pioske (Johnson), 4:04. N-Arneson(O'Connor, Sellner), 4:38. M-Pioske (Finck, Courneya), 14:47. Third: M-Hargreaves (Courneya, Leonard), 10:34, pp. Saves: New Ulm: Brennan12-13-16-41. Mound Westonka: Roth 4-6-6-16.

Woodbury 6, Visitation 0

Visitation 0 0 0-0

Woodbury 2 4 0-6

First: W-Herrig (Struve), 8:37. W-Hansen (Aune), 12:29. Second: W-Mischacoff (Hansen, Mischacoff), 8:41. W-Hansen (Mischacoff), 9:11. W-Struve (Herrig, Hoschka), 12:06. W-Aune (Aune, Meeder), 13:23. Saves: Visitation: Pagel 22-20-12-54. Woodbury: Tuman 4-6-5-15.