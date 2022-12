Tap the bookmark to save this article.

WEDNESDAY

BASKETBALL • BOYS

METROPOLITAN AREA

• Andover 78, Mpls. Southwest 58

• Breck 80, Crosby-Ironton 39

• Burnsville 103, Two Rivers 82

• Detroit Lakes 85, Zimmerman 70

• Eastview 45, East Ridge 43

• Eden Prairie 90, Chaska 79

• Edina 61, Shakopee 55

• Hancock 102, Kaleidoscope 71

• Hopkins 83, Cambridge-Isanti 54

• Howard Lake-W-W 73, East Central 57

• Hudson (Wis.) 76, Chisago Lakes 48

• Irondale 82, Hastings 45

• Legacy Christian 73, Lester Prairie 68

• Lakeville South 79, Minnehaha Acad. 65

• Litchfield 69, Spectrum 51

• Mankato West 83, Jordan 62

• Melrose 58, Concordia Academy 51

• Minnewaska 67, Hope Academy 45

• Mpls. Washburn 64, Forest Lake 54

• Osseo 66, Richfield 46

• Prescott (Wis.) 95, St. Louis Park 82

• Rosemount 79, Woodbury 69

• St. Paul Acad. 75, St. Paul Wash. 51

• St. Paul Harding 71, St. Agnes 69

• Wayzata 80, Cretin-Derham Hall 52

BASKETBALL • GIRLS

METROPOLITAN AREA

• Centennial 45, Eagan 44

• Chaska 73, Owatonna 34

• Cristo Rey Jesuit 53, St. Paul Harding 49

• Dassel-Cokato 56, Blake 40

• DeLaSalle 69, Osseo 54

• East Ridge 58, Eastview 52

• Eden Prairie 68, St. Louis Park 60

• Grand Rapids 59, Monticello 56

• Hastings 50, Irondale 40

• Hill-Murray 57, Fridley 47

• Hopkins 94, Park Center 38

• Hutchinson 68, North St. Paul 60

• Jordan 57, Northfield 43

• Lakeville South 72, St. Paul Como Park 53

• Melrose 43, Concordia Academy 38

• Minnehaha Academy 60, Simley 25

• Norwood Young America 68, BOLD 56

• Park Christian 88, Legacy Christian 42

• Park of C.G. 60, South St. Paul 25

• Prescott (Wis.) 68, Maranatha 58

• Princeton 42, Rocori 40

• Proctor 62, New Prague 44

• Rogers 47, Edina 45

• Rosemount 57, Spring Lake Park 44

• Spring Grove 58, West Lutheran 43

• St. Michael-Alb. 91, Chanhassen 61

• St. Paul Humboldt 54, Hiawatha Coll. 30

• SW Christian 75, Litchfield 28

• Waconia 74, Barnesville 45

• Water.-Mayer 63, Sauk Rapids-Rice 48

• Woodbury 53, Two Rivers 42

HOCKEY • BOYS

METROPOLITAN AREA

• Albert Lea 5, Bloomington Kennedy 2

• Andover 5, Hill-Murray 2

• Apple Valley/Burnsville 3, Anoka 0

• Benilde-St. Marg. 2, St. Louis Park 0

• Blake 2, Totino-Grace 1

• Cambridge-Isanti 8, Greenway 1

• Champlin Park 7, Rosemount 4

• Chanhassen 3, Lakeville South 0

• East Ridge 5, Roch. John Marshall 1

• Eden Prairie 1, Rogers 1, OT

• Edina 5, St. Thomas Academy 1

• Gentry Academy 5, Holy Family 4

• Hermantown 8, Delano 0

• Holy Angels 3, Roseville 2

• Litchfield/D-C 5, River Lakes 2

• Maple Grove 6, St. Michael-Alb. 1

• Minneapolis 4, Breck 3, OT

• Minnetonka 4, Grand Rapids 1

• Moorhead 3, Lakeville North 0

• Mora/Milaca 3, Red Wing 3, OT

• New Prague 5, Osseo 2

• Orono 7, International Falls 0

• Prior Lake 7, Chaska 1

• St. Cloud 4, Monticello 1

• St. Paul Acad. 2, SWC/Richfield 2, OT

• Thief River Falls 6, Tartan 2

• Two Rivers 5, Marshall 0

• Warroad 9, Providence Academy 1

• Wayzata 5, Cretin-Derham Hall 4, OT

HOCKEY • GIRLS

METROPOLITAN AREA

• Andover 2, Edina 1

• Anoka 7, Fort Frances (Ont.) 0

• Blaine 4, Bismarck Century (N.D.) 0

• Buffalo 2, North Shore 0

• Chisago Lakes 5, New Prague 1

• Cretin-D.H. 5, Chaska/Chanhassen 0

• Dodge County 4, Delano/Rockford 2

• Duluth Marshall 3, MV/Irondale 1

• Eagan 1, Champlin Park/CR 1, OT

• Elk River/Zimm. 4, Hibbing/Chisholm 1

• Farmington 5, Owatonna 1

• Gentry Academy 7, Centennial/SpLP 4

• Hill-Murray 6, Benilde-St. Marg. 1

• Lakeville South 2, Forest Lake 1

• Litchfield/D-C 3, Northern Lakes 0

• Maple Grove 4, GR/Greenway 2

• Moorhead 5, Wayzata 1

• Mound Westonka/SWC 2, Orono 1

• Northfield 5, East Ridge 3

• Proctor/Herm. 5, Lakeville North 2

• Rogers 2, Breck 1

• Roseau 5, North Wright County 4

• Simley 5, Eastview 1

• South St. Paul 2, Woodbury 0

• Stillwater 5, Blake 1

• Visitation 3, Rochester Mayo 1

• Waconia 7, Detroit Lakes 0

• White Bear Lake 6, Fort Frances (Ont.) 0

WRESTLING

METROPOLITAN AREA

• Maple River 63, St. Paul Harding 12

• Owatonna 78, St. Paul Harding 3

SUMMARIES

BASKETBALL • BOYS

Andover 78, Mpls. Southwest 58

Minneapolis Southwest 32 26-58

Andover 42 36-78

Mpls. SW: Farniok 19, Sullivan 11, Shors 9, Kellum 7, Engen 7, Woods 3, Dean 2. Andover: Kopetzki 24, Musungu 16, Nelson 16, Tarleton 10, Pemberton 3, Johnson 3, Begalle 2, Dehnicke 2, Strenge 2.

Burnsville 103, Two Rivers 82

Two Rivers 41 41- 82

Burnsville 43 60-103

Two Rivers: Lutz 24, Christiansen 18, Powell 12, Dunn 11, Nelson 9, Michaels 5, Liden 2, Essen 1, Burnsville: Bettis 27, Saykeo 21, Thornton 14, Sherlock 11, Buchanon 10, Pettis 9, Belton 6, Brown 5.

Eastview 45, East Ridge 43

Eastview 15 30-45

East Ridge 19 24-43

Eastview: Kloss 15, Mekonnen 10, Batala 6, Adams 6, Omweno 4, Adams 2, Jordan 2, East Ridge: Mattes 15, Theis 7, Tomes 6, Koland 5, Wellman 4, Thomas 2, Carlson 2, Bern 2.

Hopkins 83, Cambridge-Isanti 55

Hopkins 38 45-83

Cambridge-Isanti 27 28-55

Hopkins: Moore 31, Smith 19, Hillesheim 8, Rothman 7, Walker 4, Moore 4, Okemwa 4, Hart 3, Semanko 3. Cambridge-Isanti: Karels 20, Troolin 15, Dee 9, Westman 5, Dean 3, Jones 2, Ludwig 1.

Lakeville South 79, Minnehaha Acad. 65

Lakeville South 31 48-79

Minnehaha Academy 42 23-65

Lakeville South: Johnson 14, Hager 14, Baah-Yeboah 13, Schmidt 12, Burks 10, Wilson 9, Gerl 4, Falconer 3. Minnehaha Academy: Levy 16, Cusciotta 11, Cortes Weiss 11, Williams 9, R. Aligbe 6, H. Aligbe 5, Lange 4, Hamburge 3.

St. Paul Academy 75, St. Paul Wash. 51

St. Paul Academy 36 39-75

St. Paul Washington 19 32-51

St. Paul Academy: Rawdon 22, Carter 20, Hayes 19, Rock 6, Lindeman 4, Cunningham 2, Wolff 2. St. Paul Washington: Birdsong 18, Allen 15, Santiago 7, Kadir 3, Ahmed 2, Gray 2, Ahmed 2, Dumas 2.

St. Paul Harding 71, St. Agnes 69

St. Agnes 41 28-69

St. Paul Harding 39 32-71

St. Agnes: Weber 18, Davis 15, Plasch 14, Parker 9, Kaardal 6, Skidmore 3, Lopez 2, Gutzmann 2. St. Paul Harding: Htoo 24, Douglas 17, Ibrahim 9, Chea 6, Ibrahim 6, Glasper 4, LaFloe 3, Kamara 2.

BASKETBALL • GIRLS

Chaska 73, Owatonna 34

Owatonna 17 17-34

Chaska 44 29-73

Owatonna: Brady 11, Olson 6, Fisher 5, Moran 4, Gentz 3, Pool 3, Neumann 2. Chaska: Sanders 23, Lenzen 14, Heyer 12, Lakosky 6, Silus 6, Schaefer 4, Schuelke 4, Keenan 4.

Dassel-Cokato 56, Blake 40

Dassel-Cokato 36 20-56

Blake 23 17-40

Dassel-Cokato: Quern 17, Harrison 11, Kraemer 11, Berggren 8, Guennigsman 4, Lynk 3, Johnson 2. Blake: Hardy 21, Bowles 9, Gregor 5, Vandersall 3, Michael-Crushshon 2.

DeLaSalle 69, Osseo 54

DeLaSalle 38 31-69

Osseo 26 28-54

DeLaSalle: Johnson 16, Scott 13, Blaylark 12, Moeschter 9, McNeil 8, Bass 6, Whittaker-Hill 3, Starks 2. Osseo: Wilson 19, Choi 15, White 9, Miller 5, Mitchell 4, Hargrove 2.

Eden Prairie 68, St. Louis Park 60

St. Louis Park 24 36-60

Eden Prairie 29 39-68

St. Louis Park: Harden 19, Schmitz 16, McMahon 15, Massie 6, Alexander 2, Miller 2. Eden Prairie: Lenz 21, Schlagel 17, Fritz 13, Anderson 9, Hardwick 4, Bamlett 2, Jordan 2.

Hutchinson 68, North St. Paul 60

Hutchinson 37 31-68

North St. Paul 28 32-60

Hutchinson: Beffert 20, Verhasselt 16, Schlueter 15, Bjorngeld 8, Peterson 6, Watzke 3. North St. Paul: Jones 19, Briley 12, McGrane 10, Horton 8, Walker 5, Bradford 3, Curry 2, Horton 1.

Lakeville South 72, St. Paul Como Park 53

Lakeville South 36 36-72

St. Paul Como Park 35 18-53

Lakeville South: Ohnstad 17, Goodman 17, Coleman 8, Eastling 7, Schmidtke 6, Martin 6, Flicek 4, Beck 3, Rasmussen 2, Ronn 2. St. Paul Como Park: Singer 16, Nichols VanNett 10, Wagner-Hemstad 9, VanNett 7, Seppanen 6, James 3, Kenney 2.

Minnehaha Academy 60, Simley 25

Minnehaha Academy 30 30-60

Simley 15 10-25

Minnehaha Academy: Mack 24, Allen 16, Hill 7, Cupito 5, Griefenhagen 4, Parten 2, Blomgren 2. Simley: Gorter 8, Bosin 5, Gorter 4, Renslow 4, Blevins 2, Lorentz 2.

Proctor 62, New Prague 44

New Prague 23 21-44

Proctor 25 37-62

New Prague: K. Boulanger 13, Kilian 6, Langeberg 6, M. Boulanger 6, Hatlevig 5, Hemann 4, Specht 4. Proctor: H. Carlson 24, C. Carlson 17, Evans 7, Smith 6, Tapani 4, Ciacco-Carlson 2, Manninen 2.

Rogers 47, Edina 45

Rogers 19 28-47

Edina 18 27-45

Rogers: Moberg 15, Maciej 14, Glass 9, Daun 6, Schmidt 2, Netzinger 1. Edina: Richter 12, Thorsen 9, Willette 8, Carpenter 8, Wulf 4, Burke 4.

St. Michael-Alb. 91, Chanhassen 61

Chanhassen 35 26-61

St. Michael-Albertville 45 46-91

Chanhassen: Arnold 18, Ziembiec 11, Naples 8, Linder 8, Sustacek 6, Drury 6, Jacobs 4. St. Michael-Albertville: Johnson 34, Haus 16, Craft 13, Carlson 6, Jahnke 5, Lindeman 4, Hoselton 4, Diaz 4, Berg 3, Voigt 2.

Water.-Mayer 63, Sauk Rapids-Rice 48

Watertown-Mayer 30 33-63

Sauk Rapids-Rice 19 29-48

Watertown-Mayer: Czinano 13, Rundell 12, Penegor 8, Otterness 8, Burmeister 7, Onell 5, Baker 4, Derner 4, Frisbie 2. Sauk Rapids-Rice: Paulsen 21, Jevne 6, Rogholt 5, Morford 5, Felchle 4, Mohs 3, Schloe 2, Petermeier 1, Roesch 1.

HOCKEY • BOYS

Albert Lea 5, Bloomington Kennedy 2

Bloomington Kennedy 0 1 1-2

Albert Lea 2 1 2-5

First: A-Vanbeek (Yoon, Ladlie), 5:52, pp. A-Yoon (Carlson), 14:10. Second: B-Manning (Biermaier, Deutsch), 4:05. A-Yoon (Chalmers), 5:12. Third: B-Coady (Manning, Keaveny), 1:21, pp. A-Yoon (Chalmers), 4:18. A-Yoon (Jahnke), 16:57, sh. Saves: Bloomington Kennedy: Walton 4-9-6-19. Albert Lea: Jahnke 10-14-7-31.

AV/Burnsville 3, Anoka 0

Apple Valley/Burnsville 0 0 3-3

Anoka 0 0 0-0

Third: AP-Arendt (Hatfield, Sieben), 1:05. AP-Ranning (Arendt, Davis), 4:54. AP-Arendt (Sieben, Lind), 8:24, pp. Saves: Apple Valley/Burnsville: Johnson 4-4-4-12. Anoka: Lafferty 9-15-10-34.

Benilde-St. Marg. 2, St. Louis Park 0

Benilde-St. Margaret's 2 0 0-2

St. Louis Park 0 0 0-0

First: B-Baird (Stewart, Berg), 1:17. B-Stewart (Baird, Phillips), 15:16. Saves: Benilde-St. Marg.: Chapman 9-5-9-23. St. Louis Park: Middleton 16-14-10-40.

Champlin Park 7, Rosemount 4

Champlin Park 0 4 3-7

Rosemount 1 2 1-4

First: R-Hansen, 2:27, sh. Second: R-Garrity (Durigan, Sabo), 4:49, sh. C-Blodgett (Anderson, Burnevik), 5:15, pp. C-Ronn (Belleson, Williams), 7:41, pp. C-Ronn (Long, Aberwald), 10:02. C-Burnevik (Blodgett, Peterson), 10:48. R-Toll (Hegarty), 13:11, pp. Third: C-Ronn (Aberwald, Williams), 2:23. C-Aberwald (Peterson, Anderson), 6:19. R-Garrity (Toll), 8:21. C-Lange (Ronn), 16:34. Saves: Champlin Park: Whipple 6-9-12-27. Rosemount: Fischer 14-10-8-32.

Chanhassen 3, Lakeville South 0

Lakeville South 0 0 0-0

Chanhassen 1 1 1-3

First: C-Lee (Curtis), 6:37. Second: C-Christ, 3:54. Third: C-Lee, 13:20, pp. Saves: LS: Hochsprung 12-17-17-46. Chanhassen: Hendrickson 15-6-6-27.

Eden Prairie 1, Rogers 1 [OT]

Rogers 0 0 1 0-1

Eden Prairie 0 0 1 0-1

Third: E-Moe (Hall, Koering), 15:07. R-Krekelberg (Cheslock, Ranallo), 16:10. Saves: Rogers: Chapman 7-10-7-3-27. Eden Prairie: Paulnock 14-12-5-5-36.

Edina 5, St. Thomas Academy 1

St. Thomas Academy 0 1 0-1

Edina 1 1 3-5

First: E-Cowan (Hock, Cole), 8:34. Second: S-Howard (Cronin), 0:32. E-Nevers (Flaherty), 4:05. Third: E-Nevers (West, Flaherty), 0:15. E-Flaherty (Halverson), 1:08, pp. E-Hock (Flaherty), 6:20. Saves: St. Thomas Academy: Niesen 7-6-5-18. Edina: Clarkowski 5-9-3-17.

Gentry Academy 5, Holy Family 4

Holy Family 3 0 1-4

Gentry Academy 3 0 2-5

First: G-Vonklinggraeff (Bailey), 1:27. G-Shaw (Rooney, Betzold), 3:30. H-Friedrich (Schugel, Agerland), 5:11. H-Osborn, 9:14, sh. G-Betzold (Vonklinggraeff, Geyer), 10:03. H-Osborn (Roelofs), 12:51, pp. Third: G-Hammer (Bailey, Whiterabbit), 4:01. H-Grinnell (Pajor, Osborn), 13:03. G-Vonklinggraeff (Casey), 14:42. Saves: Holy Family: Reinhard 7-14-9-30. Gentry: Zolezzi 3-11-14-28.

Hermantown 8, Delano 0

Delano 0 0 0-0

Hermantown 3 2 3-8

First: H-Peterson (Kauppinen, Carlson), 0:23. H-Carlson (Esterbrooks), 3:27. H-Carlson (Peterson), 8:54. Second: H-Carlson (Vieau), 13:28, pp. H-Vieau (Peterson, Esterbrooks), 14:07, pp. Third: H-Vieau, 1:20. H-Freeman (Nelson, Vieau), 5:55. H-Skytta (Gunderson, Sundbom), 7:39. Saves: Delano: Dorsey 6-8-6-20. Hermantown: Callaway 5-4-3-12.

Holy Angels 3, Roseville 2

Holy Angels 1 2 0-3

Roseville 0 1 1-2

First: A-Lechner (Ayers Assad), 11:33. Second: A-Perron (Lechner), 6:54, pp. R-Steffen (Molloy, Steffen), 11:20, pp. A-Lechner (Bartfield, Cheeseman), 16:56, pp. Third: R-Steffen (Hites, Steffen), 5:17. Saves: Holy Angels: Marsalek 15-8-16-39. Roseville: Stevens 7-8-11-26.

Maple Grove 6, St. Michael-Alb. 1

Maple Grove 2 1 3-6

St. Michael-Albertville 1 0 0-1

First: S-Dinius (Waller, Lobitz), 4:47, pp. M-Imgrund (Patefield, Picconatto), 14:31, pp. M-Margenau (Brink), 15:28. Second: M-Steenerson (Brink), 1:11. Third: M-Margenau (Steenerson), 5:52, pp. M-Sinclair (Kernan, Anderson), 13:36. M-Leafblad (Stelljes, Kernan), 13:58. Saves: MG: Burtness 3-10-5-18. StMA: Westerman 11-11-13-35.

Minneapolis 4, Breck 3 [OT]

Breck 0 2 1 0-3

Minneapolis 0 2 1 1-4

Second: B-Amato (Kern), 1:17, pp. M-Anderson (Knoke, Pankratz), 10:28. M-Naughton (Kronick), 10:40. B-Nordseth, 13:23. Third: B-Miller (Trench, Greene), 7:25. M-Anderson (Hanson, Davis), 9:31. OT: M-Snodgrass (Davis), 5:39. Saves: B: Blake 12-11-12-2-37. M: Shroat 10-8-9-3-30.

Minnetonka 4, Grand Rapids 1

Minnetonka 2 0 2-4

Grand Rapids 0 1 0-1

First: M-Hupka (Burrows, Garry), 9:17. M-Lunski (Krebsbach, Sand), 9:39. Second: G-Stauffer (Rohloff, Davis), 1:02, pp. Third: M-Pasqua (Lunski), 10:30. M-Schultz (Stout), 16:29. Saves: M: Nelson 3-3-5-11. GR: Gunderson 19-11-12-42.

Moorhead 3, Lakeville North 0

Lakeville North 0 0 0-0

Moorhead 2 1 0-3

First: M-Ness (Cullen, Gast), 12:40. M-Wilson (Carlson), 14:45. Second: M-Kraft (Lindberg), 6:55, pp. Saves: LN: Eigner 6-9-4-19. M: Weigel 8-7-14-29.

New Prague 5, Osseo 2

New Prague 2 2 1-5

Osseo 1 1 0-2

First: N-Schmidt (Borwege), 2:35. O-Bjork (LaBerge), 7:00, pp. N-Engelking (Beckius), 8:56. Second: N-Wilkins (Beckius, Blair), 10:59. O-Konsela, 13:17. N-Schmidt (Seymour, Becker), 13:59. Third: N-Seymour (Schmidt, Wilkins), 6:15, pp. Saves: New Prague: Pomerenke 5-11-5-21. Osseo: Halvorson 7-2-11-20.

Prior Lake 7, Chaska 1

Chaska 0 0 1-1

Prior Lake 2 3 2-7

First: P-Erickson (Pavek), 4:22. P-Pavek (Lavigne, Erickson), 9:31. Second: P-Boyce (Rice), 7:19. P-Eiter (Boyce, Pearson), 9:06, sh. P-Emerson (Rice, Pfannenstein), 16:35, pp. Third: C-Smith (Wassengeso), 1:36. P-Boyce (Rice, Pfannenstein), 13:05, pp. P-Macgillivray (Rice, Emerson), 16:00, pp. Saves: C: Hutchings 4-6-9-19. PL: Mickett 5-8-3-16.

St. Paul Acad. 2, SWC/Richfield 2 [OT]

SW Christian/Richfield 1 0 1 0-2

St. Paul Academy 1 0 1 0-2

First: SPA-Huddleston (Hoiland), 14:34. SW-Feltmann (Hornor, Davis), 16:49. Third: SPA-Huddleston (Armada, Lynn), 8:53. SW-Hoffman (Hardacre, Lundquist), 16:07. Saves: SWC/R: Kamp 14-8-9-7-38. SPA: Bildtsen 5-7-8-0-20.

Wayzata 5, Cretin-D.H. 4 [OT]

Wayzata 0 1 3 1-5

Cretin-Derham Hall 0 2 2 0-4

Second: W-Gengler (Hartle), 5:09. C-Fisher, 7:31, sh. C-Lippai (Fisher), 11:51, pp. Third: W-Wallin (Kvasnicka), 3:27. W-Mattson (De St. Hubert, Kvasnicka), 6:25, pp. C-Fisher (Jamieson), 7:10. C-Owens (Lippai), 9:15. W-Huff (Hartle), 11:29, pp. OT: W-De St. Hubert (Miller, Mattson), 5:22. Saves: Wayzata: Hanson 12-6-5-3-26. CDH: Miller 4-10-14-3-31.

HOCKEY • GIRLS

Andover 2, Edina 1

Andover 0 1 1-2

Edina 0 1 0-1

Second: A-Mumm, 6:50, pp. E-Horton (Halverson, McConnell), 12:18. Third: A-Christenson (Jones, Engler), 1:45. Saves: Andover: Stagman 10-5-5-20. Edina: Corniea 10-11-5-26.

Anoka 7, Fort Frances (Ont.) 0

Fort Frances (Ontario) 0 0 0-0

Anoka 2 3 2-7

First: A-Moore (Christoff, Hennes), 9:15, pp. A-Bottineau (Baron-DeGolier), 10:18. Second: A-Hennes (Christoff), 0:22, pp. A-Sloth, 6:25. A-Christoff (Buth), 11:53. Third: A-Rykkeli (Buth), 7:10. A-Moore (Hennes), 11:31. Saves: Fort Frances (Ont.): Bliss 21-7-10-38. A: Olson 3-4-1-8.

Blaine 4, Bismarck Cent. (N.D.) 0

Bismarck Century (N.D.) 0 0 0-0

Blaine 1 1 2-4

First: Bla-Olson (Wallin, Janssen), 10:59. Second: Bla-Olson (Brady), 1:07. Third: Bla-Dean (Janssen, Nowicki), 6:43. Bla-Brady, 9:57. Saves: Bismarck Century (N.D.): Grabar 8-14-12-34. Blaine: Hansen 8-4-5-17.

Elk River/Zimm. 4, Hibbing/Chisholm 1

Elk River/Zimmerman 1 1 2-4

Hibbing/Chisholm 0 0 1-1

First: E-Huselid, 7:25. Second: E-Alm, 12:08. Third: E-Carlson (Diehl, Mattson), 0:12. E-Henrichsen (Huselid), 14:22. H-Boben (Sullivan, Rewertz), 16:42. Saves: Elk River/Zimmerman: Brandt 3-9-5-17. Hibbing/Chisholm: Hess 9-13-8-30.

Gentry Academy 7, Centennial/SpLP 4

Centennial/Spring Lake Park 1 3 0-4

Gentry Academy 2 1 4-7

First: G-Delmonico (Sajevic), 3:52. C-O'Hearn (Kulenkamp, O'Hara), 6:39. G-Gazdik (Sajevic), 9:32. Second: G-Sajevic, 5:45, pp. C-Kulenkamp (O'Hara), 6:44, pp. C-Kulenkamp (Laager), 10:14, pp. C-O'Hara (Kulenkamp, Larsen), 12:06, pp. Third: G-Sajevic, 6:58. G-Agerter (Delmonico, Sajevic), 8:17. G-Sajevic, 15:40. G-Myers, 16:14. Saves: Centennial/Spring Lake Park: Groess 13-12-14-39. Gentry Academy: Bartizal 9-2-15-26.

Lakeville South 2, Forest Lake 1

Forest Lake 0 0 1-1

Lakeville South 0 2 0-2

Second: L-Fowler (Fowler), 4:48. L-Grossman (Hunst), 7:11. Third: F-McKinnon (Kissell, Stanius), 16:39. Saves: Forest Lake: Thompson 7-10-10-27. Lakeville South: Bronson 4-8-4-16.

Maple Grove 4, GR/Greenway 2

Maple Grove 1 2 1-4

Grand Rapids/Greenway 1 0 1-2

First: M-Oakland (Wilhelmy, Lindberg), 8:20. G-Rajala (Bischoff), 14:09. Second: M-E. Olson (Erickson, Mlekoday), 5:22. M-Shipley (E. Olson, K. Olson), 7:50, pp. Third: G-Rajala (LeClaire), 4:34. M-Retrum (Shipley), 12:52. Saves: Maple Grove: Strom 6-12-9-27. Grand Rapids/Greenway: Toivonen 6-5-12-23.

Minnetonka 3, Holy Family 1

Minnetonka 2 1 0-3

Holy Family 0 0 1-1

First: M-Mack (Distad, Avar), 14:01. M-Leeper (Klepinger, Rauk), 14:45. Second: M-Finnegan (Hemp), 16:54. Third: H-Box, 14:52, pp. Saves: Minnetonka: Hemp 7-8-14-29. Holy Family: Blair 18-18-8-44.

Moorhead 5, Wayzata 1

Moorhead 2 2 1-5

Wayzata 0 0 1-1

First: M-Brueske (Holm, Stromme), 11:09. M-Holm (Kortan, Kludt), 16:55, sh. Second: M-Krieg (Kortan, Wilson), 3:32. M-Kosobud, 9:15, sh. Third: M-Lebahn (Melquist), 4:43. W-Knutson (Jacobs, Hansen), 8:00, pp. Saves: Moorhead: Kressin 1-6-12-19. Wayzata: Podiak 16-6-8-30.

Proctor/Herm. 5, Lakeville North 2

Lakeville North 1 0 1-2

Proctor/Hermantown 1 1 3-5

First: P-Parendo (Sieger), 2:50, pp. L-Tomas (Wagenbach), 12:49. Second: P-Rothe (Eckstrom), 15:57. Third: L-Swanson (Swierczek, Tomas), 5:09. P-Graves (Heitzman), 6:57, pp. P-Rothe, 9:52. P-Heitzman, 14:51. Saves: Lakeville North: Oettinger 10-5-3-18. Proctor/Hermantown: McLeod 5-8-11-24.

Rogers 2, Breck 1

Rogers 1 0 1-2

Breck 0 1 0-1

First: R-Achterkirch, 0:34. Second: B-Strothman (Zakrajsheck, Wallander), 0:54. Third: R-Hall (Johansson), 0:21. Saves: Rogers: Larson 3-8-6-17. Breck: Peterson 9-15-20-44.

Shakopee 4, Eden Prairie 0

Eden Prairie 0 0 0-0

Shakopee 1 1 2-4

First: S-Parker (Nash), 2:14. Second: S-Grabianowski (Skattum), 0:22. Third: S-Grabianowski, 5:57. S-Parker, 9:19, sh. Saves: Eden Prairie: Swanson5-8-7-20. Shakopee: Morrow 7-9-10-26.

Simley 5, Eastview 1

Simley 3 1 1-5

Eastview 0 1 0-1

First: S-K. Ries (Ralston, Kurowski), 1:18. S-Sanders (Kurowski), 1:38. S-McGown (Patnode, Sanders), 16:06. Second: E-Schaefer (Cords), 4:14. S-Ralston (Sanders, DuVal), 16:32. Third: S-Arneson, 12:47, pp. Saves: Simley: S. Ries 5-12-8-25. Eastview: Hanson 11-11-13-35.

Stillwater 5, Blake 1

Blake 0 0 1-1

Stillwater 1 4 0-5

First: S-St. Martin, 14:19. Second: S-St. Martin (Krueger, Lang), 2:39. S-Ligday (St. Martin), 9:58. S-Reardon, 12:43. S-St. Martin, 14:30. Third: B-Chebaclo (Higuchi, Broz), 12:06. Saves: Blake: McGawn 11-15-4-30. Stillwater: Timmons 10-7-6-23.

Visitation 3, Rochester Mayo 1

Rochester Mayo 0 0 1-1

Visitation 1 0 2-3

First: V-Doran (Munoz), 15:14. Third: V-Munoz (Hemauer), 7:14. R-Mckibben (Sather), 10:34. V-Munoz (Olson), 15:29. Saves: Rochester Mayo: Kober 6-6-4-16. Visitation: Cooper 3-4-6-13.

Waconia 7, Detroit Lakes 0

Detroit Lakes 0 0 0-0

Waconia 4 2 1-7

First: W-Schluck (Thielman, Schlough), 4:05. W-Schluck, 6:50, pp. W-Kelley (Mielke), 10:48. W-Clay (Kelley, Kamrath), 16:21. Second: W-Mielke, 3:10. W-Koschinska (Wozniak), 6:00. Third: W-Koschinska (Kamrath, Wozniak), 1:42, pp. Saves: Detroit Lakes: Anderson 16-25-6-47. Waconia: Elvebak 1-5-1-7.

White Bear Lake 6, Fort Frances (Ont.) 0

Fort Frances (Ont.) 0 0 0-0

White Bear Lake 2 1 3-6

First: W-Spence, 6:32. W-Smythe (Timmons, Hosfield), 6:44. Second: W-Johnson (Smythe), 10:56. Third: W-Hosfield (Domschot), 2:29, pp. W-Lee (Beck), 3:46. W-Timmons (Hosfield), 9:28. Saves: Fort Frances (Ont.): Bliss 13-8-11-32. White Bear Lake: Casa De Calvo 0-3-3-6.