NBA draft

When: 7 p.m. Thursday

Where: Barclays Center, Brooklyn, N.Y.

TV: Ch. 5, ESPN

Timberwolves pick: Second round, 53rd overall

First-round order: 1. San Antonio; 2. Charlotte; 3. Portland; 4. Houston; 5. Detroit; 6. Orlando; 7. Indiana; 8. Washington; 9. Utah; 10. Dallas; 11. Orlando (from Chicago); 12. Oklahoma City; 13. Toronto; 14. New Orleans; 15. Atlanta; 16. Utah (from Minnesota); 17. L.A. Lakers; 18. Miami; 19. Golden State; 20. Houston (from L.A. Clippers); 21. Brooklyn (from Phoenix); 22. Brooklyn; 23. Portland (from New York); 24. Sacramento; 25. Memphis; 26. Indiana (from Cleveland); 27. Charlotte (from Denver via New York and Oklahoma City); 28. Utah (from Philadelphia via Brooklyn); 29. Denver (from Indiana via Boston); 30. L.A. Clippers (from Milwaukee via Houston)

Top prospects: Victor Wembanyama, C, France Metropolitans 92; Scoot Henderson, G, G-League Ignite; Brandon Miller, F, Alabama; Cam Whitmore, G, Villanova; Amen Thompson, G, Overtime Elite; Ausar Thompson, G, Overtime Elite