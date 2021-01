Share on Pinterest

TUESDAY

ALPINE SKIING • BOYS

LAKE

At Buck Hill

• Eden Prairie 193, Orono 188, Wayzata 135.5. Medalist: Jakob Zeller, Eden Prairie, 44.78.

• Minnetonka 207, Edina 188, Hopkins 136. Medalist: Will Utendorfer, Edina, 41.82.

ALPINE SKIING • GIRLS

LAKE

At Buck Hill

• Minnetonka 179, Edina 163, Hopkins 137. Medalist: Ali Anselmo, Edina, 46.57.

• Orono 179, Wayzata 129, Eden Prairie 115.5. Medalist: Kyler Burrows, Orono, 47.55.

BASKETBALL • BOYS

LAKE

• Eden Prairie 71, St. Michael-Albertville 44

• Minnetonka 63, Hopkins 61

• Wayzata 82, Edina 64

METRO EAST

• So. St. Paul 99, St. Thomas Academy 75

• Tartan 70, Hastings 42

METRO WEST

• Bloomington Kennedy 50, Chanhassen 43

• Chaska 65, St. Louis Park 48

• Cooper 74, Benilde-St. Margaret's 57

MINNESOTA RIVER

• Mayer Lutheran 82, Sibley East 28

• SW Christian 81, LeSueur-Henderson 40

• Tri-City United 67, Norwood YA 61

MISSISSIPPI 8

• Becker 83, Big Lake 78

• Chisago Lakes 57, Cambridge-Isanti 32

• Monticello 82, North Branch 78

• Princeton 90, St. Francis 73

ST. PAUL CITY

• Central 63, Harding 45

• Johnson 63, Humboldt 61

SOUTH SUBURBAN

• Eagan 85, Burnsville 49

• Eastview 74, Lakeville North 66

• Farmington 71, Apple Valley 59

• Rosemount 65, Lakeville South 63

• Shakopee 68, Prior Lake 58

SUBURBAN EAST

• Cretin-Derham Hall 59, Stillwater 46

• Forest Lake 70, Irondale 49

• Park of CG 56, East Ridge 53, 2OT

• White Bear Lake 68, Roseville 34

TRI-METRO

• DeLaSalle 55, Holy Angels 48

• Richfield 81, St. Anthony 67

• St. Croix Lutheran 63, Fridley 58

WRIGHT COUNTY

• Annandale 70, New London-Spicer 44

• Glencoe-SL 70, Watertown-Mayer 42

• Hutchinson 62, Waconia 59, OT

• Jordan 74, Delano 71

• Mound Westonka 68, Orono 61

• New Prague 62, Holy Family 40

• Rockford 78, Howard Lake-W-W 73

METROPOLITAN AREA

• Bloomington Jefferson 68, Henry Sibley 37

• Buffalo 80, Moorhead 78

• Rochester Century 51, Red Wing 49

MINNESOTA

• Ashby 75, Rothsay 44

• Badger-G-MR 68, Sacred Heart 58

• Belgrade-B-E 73, Paynesville 54

• Buffalo Lake-H-S 62, Sleepy Eye 51

• Cleveland 91, Madelia 62

• Crosby-Ironton 63, Staples-Motley 47

• Detroit Lakes 80, Park Rapids 67

• East Central 73, Isle 44

• Eden Valley-Watkins 77, Atwater-C-GC 45

• Fergus Falls 82, St. Cloud Tech 58

• Frazee 73, Lake Park-Audubon 51

• Goodhue 46, Pine Island 23

• Henning 81, Menahga 39

• Hibbing 81, Nashwauk-Keewatin 47

• Hinckley-Finlayson 63, Onamia 41

• International Falls 70, Greenway 67

• Kimball 44, Royalton 39

• Lakeview 64, Dawson-Boyd 51

• Lakeview Christian 84, Carlton 66

• Littlefork-BF 64, Lake of the Woods 49

• Mahnomen/Waubun 84, Bagley 49

• Mankato East 74, Faribault 51

• Mankato Loyola 54, Martin Co. West 51

• Maple Lake 43, Holdingford 39

• Maple River 79, Bethlehem Academy 50

• Melrose 71, Montevideo 32

• Mountain Iron-Buhl 81, Hill City 45

• Mountain Lake 59, Red Rock Central 37

• NCEUH 77, Climax/Fisher 71

• Nicollet 77, Janesville-W-P 63

• Owatonna 89, Rochester Mayo 69

• Parkers Prairie 72, Battle Lake 47

• Pequot Lakes 74, Aitkin 38

• Pine City 67, Braham 62

• Rush City 78, Ogilvie 42

• St. Clair 74, Lake Crystal-WM 47

• St. Peter 48, Worthington 47

• South Ridge 89, Wrenshall 38

• Superior (Wis.) 72, Proctor 40

• Thief River Falls 68, Crookston 34

• Two Harbors 59, Cromwell 45

• Warren-A-O 61, Roseau 48

• Win-E-Mac 46, Park Christian 33

• Windom 70, Westbrook-WG 60

BASKETBALL • GIRLS

LAKE

• Hopkins 63, Minnetonka 62

• Wayzata 83, Edina 50

METRO EAST

• Hastings 47, Tartan 42

• Hill-Murray 64, Mahtomedi 58

• Simley 53, North St. Paul 22

METRO WEST

• Chaska 86, St. Louis Park 68

• Chanhassen 58, Bloomington Kennedy 42

• Cooper 59, Benilde-St. Margaret's 55

MINNEAPOLIS CITY

• Henry 70, Roosevelt 57

• South 72, North 37

• Washburn 64, Edison 23

MISSISSIPPI 8

• Becker 93, Big Lake 39

• Cambridge-Isanti 43, Chisago Lakes 36

• North Branch 43, Monticello 41

• St. Francis 46, Princeton 38

ST. PAUL CITY

• Central 63, Harding 18

• Como Park 106, Washington 8

• Humboldt 60, Johnson 26

SOUTH SUBURBAN

• Eagan 50, Burnsville 45

• Eastview 41, Lakeville North 27

• Farmington 74, Apple Valley 32

• Rosemount 65, Lakeville South 41

SUBURBAN EAST

• East Ridge 68, Park of CG 43

• Forest Lake 68, Irondale 37

• Mounds View 47, Woodbury 45

• Roseville 56, White Bear Lake 48

• Stillwater 77, Cretin-Derham Hall 45

TRI-METRO

• Holy Angels 64, DeLaSalle 52

• St. Anthony 51, Richfield 42

• St. Croix Lutheran 61, Fridley 44

WRIGHT COUNTY

• Glencoe-SL 71, Watertown-Mayer 58

• Holy Family 77, New Prague 55

• Jordan 55, Delano 47

• Orono 58, Mound Westonka 18

• Waconia 68, Hutchinson 58

METROPOLITAN AREA

• Bloomington Jefferson 91, So. St. Paul 65

• Litchfield 62, Redwood Valley 45

• Zimmerman 67, Mora 27

MINNESOTA

• Albany 50, Little Falls 20

• Alexandria 63, Brainerd 35

• Blooming Prairie 53, Hayfield 43

• Breckenridge 42, Barnesville 36

• Detroit Lakes 71, Park Rapids 40

• East Central 45, Isle 21

• Fertile-Beltrami 49, Ada-Borup 38

• Fosston 61, Red Lake County 53

• Grand Rapids 58, Duluth East 51

• Henning 69, Perham 57

• Lanesboro 34, Mabel-Canton 29

• Mankato West 63, Winona 21

• Minneota 67, Lakeview 28

• Montevideo 62, Melrose 46

• Parkers Prairie 64, Long Prairie-GE 40

• Pelican Rapids 68, Dilworth-G-F 43

• Pine City 57, Braham 44

• Red Lake 81, Clearbrook-Gonvick 68

• Roch. John Marshall 56, Albert Lea 46

• Roch. Lourdes 51, Byron 39

• Rush City 57, Ogilvie 46

• Russell-T-R 63, Yellow Med. East 49

• St. Peter 80, Windom 75

• Swanville 62, Ashby 36

• Two Harbors 57, Floodwood 31

• Willmar 63, Fergus Falls 55

GYMNASTICS • GIRLS

METRO WEST

• Bloomington Jefferson/Kennedy 125.45, St. Louis Park 122.875. All-around: Gracelyn Roy, Bloomington Jefferson/Kennedy, 31.575.

NORTHWEST SUBURBAN

• Park Center 127.075, Blaine 124.475. All- around: Annika Lee, Park Center, 36.575.

SOUTH SUBURBAN

• Eagan 134.1, Apple Valley/Eastview 121.9. All-around: Hannah Maccarone, Eagan, 36.675.

• Lakeville South 135.075, Prior Lake 131.45. All-around: Ella Erickson, Lakeville South, 34.05.

HOCKEY • BOYS

METRO EAST

• St. Thomas Academy 7, Simley 3

METRO WEST

• Benilde-St. Margaret's 6, St. Louis Park 1

• Bl. Jefferson 5, Chanhassen 2

• Chaska 5, Bl. Kennedy 2

WRIGHT COUNTY

• Hutchinson 4, Mound Westonka 3, OT

• Litchfield/Dassel-Cokato 6, Waconia 5, OT

• Orono 3, Delano 2

METROPOLITAN AREA

• Dodge County 3, Hopkins 2

• Faribault 8, Red Wing 0

• Gentry Academy 11, Providence Acad. 0

• Mahtomedi 6, St. Paul Academy 2

• Minneapolis 9, Minnehaha Academy 5

• Minnesota River 6, LaCrescent-Hokah 1

• Monticello 4, Pine City Area 1

• Northfield 7, Rochester Century 2

• St. Paul Johnson 10, South St. Paul 2

MINNESOTA

• Greenway 10, Ely 0

• Hibbing/Chisholm 2, Int. Falls 0

• Mankato West 2, Albert Lea 1

• New Ulm 4, Marshall 1

• Park Rapids 2, Prairie Centre 1, OT

• Red Lake Falls 4, Detroit Lakes 2

• St. Cloud 3, Bemidji 2, OT

• Thief River Falls 9, Lake of the Woods 0

• Warroad 6, Roseau 3

• Waseca 9, Fairmont 1

HOCKEY • GIRLS

LAKE

• Eden Prairie 6, Buffalo 0

• Minnetonka 2, Wayzata 1, suspended

NORTHWEST SUBURBAN

• Andover 12, Armstrong/Cooper 0

• Blaine 3, Anoka/Spring Lake Park 2

• Centennial 3, Rogers 0

• Champlin Park/CR 3, Osseo/PC 2

• Maple Grove 2, Elk River/Z. 1, OT

SOUTH SUBURBAN

• Burnsville 4, Farmington 2

• Eastview 5, Apple Valley 3

• Lakeville North 2, Shakopee 1

• Lakeville South 3, Rosemount 0

• Prior Lake 4, Eagan 1

SUBURBAN EAST

• Cretin-Derham Hall 3, Woodbury 1

• Forest Lake 3, Mounds View 2, OT

• Roseville 6, Irondale/St. Anthony 0

• Stillwater 5, White Bear Lake 1

WRIGHT COUNTY

• Holy Family 7, New Prague 1

• Mound Westonka 7, Hutchinson 0

• Orono 6, Delano/Rockford 1

• Litchfield/D-C at Waconia

METROPOLITAN AREA

• Dodge County 5, Hopkins/SLP 1

• East Ridge 2, South St. Paul 1, OT

• Edina 6, Blake 3

• Hill-Murray 3, Breck 1

• Holy Angels 3, Hastings 0

• Northern Tier 4, Henry Sibley/St. Paul 1

• Owatonna 11, Red Wing 1

• Rochester Lourdes 7, Visitation 1

• Sartell/SR 4, North Wright County 1

MINNESOTA

• Fairmont 9, Waseca 0

• Lakeville South 3, Rosemount 0

• Moorhead 8, Prairie Centre 0

• New Ulm 4, Marshall 1

• Thief River Falls 3, West Fargo (N.D.) 2, OT

• Warroad 7, Roseau 1

SWIMMING • BOYS

LAKE

• Edina 102, St. Michael-Albertville 75

• Hopkins 106, Buffalo 76

ST. PAUL CITY

• Central 86, Como Park 84

• Highland Park/SPA 96, Humboldt/W. 25

SOUTH SUBURBAN

• Lakeville North 96, Shakopee 88

• Lakeville South 94, Farmington 84

WRESTLING

MINNESOTA RIVER

• Sibley East 53, LeSueur-Henderson 26

SUMMARIES

BASKETBALL • BOYS

Annandale 70, New London-Spicer 44

New London-Spicer 13 31-44

Annandale 32 38-70

New London-Spicer: Christensen 13, Cochran 6, Toutges 6, Zylstra 6, Holland 5, Streich 5, Paffrath 2, Danielson 1. Annandale: Miller 15, Spaulding 13, Gagnon 12, Boltz 12, Purcell 12, Fobbe 3, Jones 2, Nuetz 1.

Becker 83, Big Lake 78

Becker 35 48-83

Big Lake 34 44-78

Becker: Seavert 29, Berglund 15, Weiss 13, Knute 10, Harmoning 8, Paumen 8. Big Lake: Iverson 19, O'Brien 18, Windhorst 18, Hill 6, Boeckman 5, Gordy 5, Spanier 4, Segner 3.

Bloomington Jefferson 68, Henry Sibley 37

Bloomington Jefferson 30 38-68

Henry Sibley 21 16-37

Bloomington Jefferson: Wanzek 23, Atkins 12, Freitag 11, Wanghu 8, Holland 5, Freitag 4, Arendt 3, Kern 2. Henry Sibley: Russell 12, Latvis 6, Morgan 6, Lail 5, Michaels 4, Hazzard 2, Mogelson 2.

Buffalo 80, Moorhead 78

Moorhead 25 53-78

Buffalo 44 36-80

Moorhead: Br. Walthall 29, Bl. Walthall 16, Alemadi 15, Feeney 13, Swenson 3, Lindell 2. Buffalo: Zrust 23, Green 20, Bluiett 19, Pool 12, Jackson 4, Gunderson 2.

Chisago Lakes 57, Cambridge-Isanti 32

Chisago Lakes 26 31-57

Cambridge-Isanti 11 21-32

Chisago Lakes: Marquardt 14, Koehler 13, Appleby 10, Lasiuta 6, Larsen 4, Rowe 4, Sanvik 4, Mertz 2. Cambridge-Isanti: Sperl 9, Braaten 8, Karels 6, Bickford 3, Dee 3, Mork 3.

Cooper 74, Benilde-St. Margaret's 57

Benilde-St. Margaret's 30 27-57

Cooper 27 47-74

Benilde-St. Margaret's: Ijadimbola 17, Best 9, Collins 8, Alipate 8, Pohlen 8, Hansen 7. Cooper: Woods 16, Appiah 15, Cooper 12, Dallas 11, Osayahmeh 10, Russell 7, Evans 3.

Cretin-Derham Hall 59, Stillwater 46

Stillwater 25 21-46

Cretin-Derham Hall 20 39-59

Stillwater: M. Shikenjanski 19, Tompkins 14, S. Shikenjanski 11, Koehn 2. Cretin-Derham Hall: Holloman 25, Howard 8, Plum 8, Mendez 5, Montalbano 4, Fleming 3, Stewart 3, Tauer 3.

DeLaSalle 55, Holy Angels 48

DeLaSalle 35 20-55

Holy Angels 21 27-48

DeLaSalle: Whitlock 16, Boyd 15, Johnson 7, White 6, McClendon 5, Chavis 3, Everett 3. Holy Angels: Johnson 11, Holter 10, Roberts 8, Boyd 6, Issa 5, Smith 5, Oberst 3.

Eagan 85, Burnsville 49

Eagan 56 29-85

Burnsville 23 26-49

Eagan: Schmitter 21, Khazon 20, Schmidt 14, Gustafson 13, Hage 4, Mitoro 3, Robinson 3, Amann 3, Huston 2, Madigan 2. Burnsville: Owens 17, Hannah 15, Saykeo 6, Belton 4, Brown 3, Sherlock 2, Hayes 1, Affana-Shanks 1.

Eastview 74, Lakeville North 66

Eastview 38 36-74

Lakeville North 32 34-66

Eastview: Purcell 24, Scales 16, Shannon III 16, Spann 10, Stalboerger 4, Ambrose 2, Schitz 2. Lakeville North: Bladcziek 15, Laufenburger 14, Nephew 12, Winter 8, Vaith 5, Warner 5, Miller 4, McWell 3.

Eden Prairie 71, St. Michael-Albertville 44

Eden Prairie 40 31-71

St. Michael-Albertville 20 24-44

Eden Prairie: Obiazor 18, Foster 13, Smith 12, Kelley 10, Hopkins 6, Gaarhaye 4, Tiran 3, Warren 3, Rapp 2. St. Michael-Albertville: Radke 10, Tennyson 10, Blakstvedt 6, Hulting 5, Maynard 4, Zingelman 4, Coulson 3, Hoy 2.

Farmington 71, Apple Valley 59

Apple Valley 32 27-59

Farmington 38 33-71

Apple Valley: Friedt 15, Omweno 12, Johnsen 10, Ewald 9, Deluca 6, Lamberson 3, Bettis 2, Jackson 2. Farmington: Green 15, Cochnauer 14, Hrncir 12, Ask 11, Hoffman 7, Finley 5, Weed 5, Darrington 2.

Forest Lake 70, Irondale 49

Irondale 16 33-49

Forest Lake 29 41-70

Irondale: Tieh 11, Eilefson 10, Gomez 7, Lundgren 7, Marcellus 7, Lapanta 3, Vana 3, Izuora 1. Forest Lake: Boysen 20, Berg 10, Theisfeld 9, Bartlett 8, Traylor 8, Ritter 6, Carey 5, Mettel 4.

Glencoe-SL 70, Watertown-Mayer 42

Watertown-Mayer 21 21-42

Glencoe-Silver Lake 41 29-70

Watertown-Mayer: Mueller 11, Hensel 8, McCabe 8, Kind 5, Burns 4, Ritter 4, Domjahn 2. Glencoe-Silver Lake: Jaskowiak 23, Uecker 15, Christianson 12, Mickolichek 9, Klockmann 6, Kaczmarek 3, Ehrke 2.

Hutchinson 62, Waconia 59, OT

Hutchinson 33 21 8-62

Waconia 28 26 5-59

Hutchinson: Kuseske 15, Rensch 11, Marquardt 10, Elliot 9, Nagel 5, Hassel 4, Johnson 4, Starkey 2, Hutton 2. Waconia: Swanson 19, Miller 17, Bonick 11, Anderson 6, Freeburg 4, Christians 2.

Jordan 74, Delano 71

Jordan 35 39-74

Delano 28 43-71

Jordan: Young 23, Koch 14, Sivilay 14, Montreuil 10, Dean 8, Kloeppel 5. Delano: Longstreet 35, Strandemo 20, Stewart 7, Tool 6, Weiman 2, Farniok 1.

Monticello 82, North Branch 78

Monticello NA NA-82

North Branch NA NA-78

Monticello: Kolles 39, Hansgleben 15, Marquette 11, Schmitz 9, Puppe 6, Stocker 2, Schluender 2. North Branch: Rehm 34, Johnson 19, Murphy 7, Halseth 6, Klein 5, Yang 3, Huset 2, Thauwald 2.

Mound Westonka 68, Orono 61

Orono 23 38-61

Mound Westonka 37 31-68

Orono: Beltrand 14, Farrell 12, Hagen 10, Loder 9, Kallenbach 6, Mandel 5, Anhorn 3, Wojciechowski 2. Mound Westonka: Spaeth 22, Eberhart 14, Phommahaxay 14, Dallman 8, Leonard 5, Herder 4, Linder 1.

New Prague 62, Holy Family 40

Holy Family 16 24-40

New Prague 24 38-62

Holy Family: Cummings 18, Kapke 5, Stoffel 5, Kirsch 4, Seck 3, Warmka 3, Richelsen 2. New Prague: Nerud 20, Traxler 13, Chromy 8, Kudrle 8, Lillquist 5, Wilson 4, Mayer 3, King 1.

Park of CG 56, East Ridge 53, 2OT

East Ridge 24 19 6 4-53

Park of Cottage Grove 22 21 6 7-56

East Ridge: Blue 14, Adams 11, Payne 9, Mattes 7, North 7, Budzyn 5. Park of Cottage Grove: Payne 19, Lane 16, Perryman 5, Walker 5, Bearth 4, Blumberg 4, Fick 3.

Princeton 90, St. Francis 73

Princeton 42 48-90

St. Francis 36 37-73

Princeton: Drews 25, Stay 20, Flicek 16, Nowak 14, O'Neil 8, Hallberg 4, Angstman 3. St. Francis: Bothun 33, Pennebaker 18, Hallberg 13, Johnson 5, Johnson 2, Schultz 2.

Richfield 81, St. Anthony 67

St. Anthony 31 36-67

Richfield 34 47-81

St. Anthony : Stevens 17, Abraham 15, Lucas 11, Kachman 11, Omodt 10, Rodkewich 3. Richfield: Grayson 28, Wollmuth 17, January 14, Miles 11, Casey-Hammond 11.

Rockford 78, Howard Lake-W-Winsted 73

Rockford 35 43-78

Howard Lake-W-Winsted 41 32-73

Rockford: Boysen 25, Skinner 13, Edwards 12, Lowe 10, Pepin 8, Eisentrager 7, Hudlow 3. Howard Lake-Waverly-Winsted: Paulson 22, Burau 12, Lade 10, Gilbert 8, Woolhouse 8, Bush 7, Anderson 6.

Rosemount 65, Lakeville South 63

Lakeville South 31 32-63

Rosemount 33 32-65

Lakeville South: Patterson 14, Fliehe 13, Mast 13, Mueller 10, T. Ressler 5, Jirik 4, Androff 2, J. Ressler 2. Rosemount: Siwek 22, Wenthe 9, Bellrichard 7, Loehr 7, Wall 7, Sullivan 6, Theisen 4, Kuseske 3.

St. Croix Lutheran 63, Fridley 58

Fridley 30 28-58

St. Croix Lutheran 33 30-63

Fridley: Stevenson 17, Niewald 13, Ahmed 12, Crockett 8, Williams 6, Towns 2. St. Croix Lutheran: Longueville 25, Bushaw 14, Neish 14, Mielke 5, Lemke 3, Jovanovic 2.

SP Central 63, SP Harding 45

St. Paul Harding 21 24-45

St. Paul Central 23 40-63

St. Paul Harding: Benjamin 17, Gray 10, Htoo 7, Addai 6, Ahmed 3, Mohamed 2. St. Paul Central: Musabyimans 26, Doram 11, Baer 10, Cardenas 8, Gothic 5, Beldon 2, Holm 1.

Shakopee 68, Prior Lake 58

Shakopee 27 41-68

Prior Lake 29 29-58

Shakopee: McGraw 19, West 12, Wherley 11, Katona 8, Snell 8, Mohamud 7, Pennington 3. Prior Lake: Jones 22, Mestnik 12, McCullough 7, McKush 6, Zender 4, Willer 3, Haas 2, Hjerpe 2.

So. St. Paul 99, St. Thomas Academy 75

South St. Paul 51 48-99

St. Thomas Academy 33 42-75

South St. Paul: Newsome 26, Dodd 20, West-Zimpel Jr. 17, Romanta. Harmon 13, Gleb 11, Moore-King 6, Romantr. Harmon 5, Faulk 1. St. Thomas Academy: R. Chamberlain 30, J. Chamberlain 17, Hinkemeyer 9, Fahning 8, Youtt 4, Rogalski 3, Dobbs 2, Fritz 1, Wold 1.

SW Christian 81, LeSueur-Henderson 40

LeSueur-Henderson 24 16-40

Southwest Christian 44 37-81

LeSueur-Henderson: Gregersen 12, Berndt 10, Bishop 7, Gupton 5, Adams 2, Brown 2, Noel 2. Southwest Christian: Sandness 24, Burke 23, Mellema 11, Krommendyk 8, Anderson 6, Simonson 4, Harrison 2, Strain 2, Zimmerman 1.

Tartan 70, Hastings 42

Tartan 36 34-70

Hastings 17 25-42

Tartan: Thompson 21, Burns 9, Perkins 9, Chelley 6, Love 6, Fields 5, Love 4, Vukomanovich 4, Washington 4, Meskill 2. Hastings: Gudissa 14, McGinnis 10, Deme 6, Mitchell 4, Maher 3, Olson 3, Dunn 2.

Tri-City United 67, Norwood YA 61

Tri-City United 22 45-67

Norwood Young America 27 34-61

Tri-City United: Tandia 31, R. Vosejpka 12, Hurd 8, Henze 7, Rabenberg 5, M. Vosejpka 4. Norwood Young America: Neubarth 18, Strickfaden 16, Jensen 8, Will 7, Smith 5, Latzke 3, Melsha 2, Steinhagen 2.

Wayzata 82, Edina 64

Edina 28 36-64

Wayzata 36 46-82

Edina: Helgren 20, Jobe 20, Crawford 9, Presthus 9, Lusty 4, Lindberg 2. Wayzata: Beeninga 23, Heide 21, Bjerke 20, Harvey 5, Tibbits 5, Berkland 4, Williams 4.

White Bear Lake 68, Roseville 34

Roseville 16 18-34

White Bear Lake 35 33-68

Roseville: Ruth 8, Pearson 6, Webber 6, Adjetey-Mensah 5, Adams 3, Knight 2, Watson 2, Devries 1, Menier-Broussard 1. White Bear Lake: Janicki 16, Raheem 13, Misgen 11, Stiener 10, Taugner 10, Elliot 4, Brune 2, Lockwood 2.

BASKETBALL • GIRLS

Becker 93, Big Lake 39

Big Lake 25 14-39

Becker 49 44-93

Big Lake: Huberty 12, Millam 8, Tighe 6, Steen 5, Hintz 2, Jacobs 2, Stockham 2, Visnor 2. Becker: Bengtson 24, C. Nuest 21, Gamble 10, Westin 9, Brown 7, Kent 6, Shug 5, Lindquist 4, D. Nuest 4, Mackedanz 2, Kreft 1.

Bloomington Jefferson 91, So. St. Paul 65

South St. Paul 44 21-65

Bloomington Jefferson 48 43-91

South St. Paul: Bauer 18, Podgorski 13, Bauer 9, Skwira 8, Chiarella 6, McLaughlin 6, Rosebur 5. Bloomington Jefferson: Hemann 17, Peters 17, Chapple 11, Nelson 11, Felt 8, Hall 8, Roach 7, Anderson 5, Clay 5, Bock 2.

Cambridge-Isanti 43, Chisago Lakes 36

Cambridge-Isanti 14 29-43

Chisago Lakes 19 17-36

Cambridge-Isanti: Aumer 18, Vavra 8, Davis 5, Knight 4, Wiltrout 4, Gagne 2, Wiltrout 2. Chisago Lakes: Gillach 13, Wood 8, Bjelland 7, Erickson 4, Barrett 2, Hammond 2.

Chanhassen 58, Bloomington Kennedy 42

Bloomington Kennedy 24 18-42

Chanhassen 30 28-58

Bloomington Kennedy: Burchette 18, Miller 9, Shaw 6, Bismutes 5, Buchannan 2, Green 2. Chanhassen: Hake 22, Arnold 11, Hicks 5, Brastad 4, Laube 4, Sweester 4, Sapp 3, Giles 2, Linder 2, Clausen 1.

Chaska 86, St. Louis Park 48

St. Louis Park 25 23-48

Chaska 42 44-86

St. Louis Park: Griffin 11, Harden 8, Reese 8, Alexander 7, Hegdahl 5, Schmitz 4, McMahon 3, Brown 2. Chaska: Heyer 20, VanEps 19, Sanders 16, Hendrickson 9, Niebuhr 5, Burnett 3, Karrmann 3, Willems 3, Wurtz 3, Heir 2, Schuelke 2, Lenzen 1.

Cooper 59, Benilde-St. Margaret's 55

Cooper 31 28-59

Benilde-St. Margaret's 21 34-55

Cooper: Wheeler 18, Igherighe 12, Tribble 10, Frazier 10, Reliford 6, Dalton 3. Benilde-St. Margaret's: Olson 18, Reliford 10, Decowski 10, Wells 8, Coleman 4, Wright 2, Layton 2, Miller 1.

Eagan 50, Burnsville 45

Burnsville 21 24-45

Eagan 18 32-50

Burnsville: Islam 17, Bruha 9, M. Krumweide 7, McMahon 4, Servais 3, LeGrand 2, Lake 2, A. Krumweide 1. Eagan: Buslee 14, Fandre 14, Oettinger 6, Madsen 5, Iten 5, Ganje 4, Hoke 2.

East Ridge 68, Park of Cottage Grove 43

Park of Cottage Grove 21 22-43

East Ridge 36 32-68

Park of Cottage Grove: Jameson 15, Henderson 9, Walton 8, Ambroz 5, Olson 3, Taschner 2, Dana 1. East Ridge: Knupp 19, Reckstad 15, Ritzer 10, Christensen 8, Wildman 8, Sanneh 6, Arnold Jones 2.

Eastview 41, Lakeville North 27

Lakeville North 19 8-27

Eastview 17 24-41

Lakeville North: Berkvam 9, Betton 7, Juaire 4, Ruhland 4, Fossey 2, Glomstad 1. Eastview: Carson 22, Plitzkow 10, Morris 4, Gardner 3, Wright 2.

Farmington 74, Apple Valley 32

Farmington 32 42-74

Apple Valley 23 9-32

Farmington: Blandin 17, Hart 17, Kindseth 14, Krei 6, Wille 6, Krebs 5, Schaffer 4, Buesgens 3, Scott 2. Apple Valley: Young 15, Martin 5, Jensen 4, Nyblom 3, Lamberson 3, Erickson 2.

Forest Lake 68, Irondale 37

Forest Lake 44 24-68

Irondale 18 19-37

Forest Lake: Krieger 17, Anderson 14, Pekron 11, Johnson 8, Pitzl 8, Kahl 4, Bostrom 3, Pitzl 3. Irondale: Chapman 10, Gallagher 9, Hiatt 6, Freiberg 3, Kiani 3, LaPoint 3, Casey 2, Caldwell 1.

Glencoe-SL 71, Watertown-Mayer 58

Glencoe-Silver Lake 29 42-71

Watertown-Mayer 30 28-58

Glencoe-Silver Lake: Mi. Monahan 24, Guerrero 21, My. Monahan 14, Hansch 6, Malz 4, Radke 2. Watertown-Mayer: Mag. Czinano 22, Killian 14, Burmeister 11, Mal. Czinano 6, Otterness 3, Penegor 2.

Hastings 47, Tartan 42

Hastings 23 24-47

Tartan 12 30-42

Hastings: Nuytten 14, Daley 6, McVicker 6, Schultz 6, Levos 5, Bakker 4, Schlottman 4, Hanson 2. Tartan: Harris 19, Singer 6, Hurley 5, Munter 4, Woodsen 4, Pearson 2, Stroman 2.

Hill-Murray 64, Mahtomedi 58

Hill-Murray 27 37-64

Mahtomedi 26 32-58

Hill-Murray: L. Mackley 20, Runyon 19, Hartzel 14, Rymal 5, Pearson 4, P. Mackley 2. Mahtomedi: Centers 19, Hronski 11, Washington 11, Schimnowski 8, Raney 4, Stockness 3, Gile 2.

Holy Angels 64, DeLaSalle 52

Holy Angels 29 35-64

DeLaSalle 25 27-52

Holy Angels: Massaquoi 19, Vascellaro 16, O'Rourke 10, Caron 9, Kawiecki 5, Little 5. DeLaSalle: Salaam 18, Runsewe 10, Williams 8, Thomas 6, White 6, Harris 4.

Holy Family 77, New Prague 55

New Prague 29 26-55

Holy Family 43 34-77

New Prague: Morris 15, Wedeking 14, Hatlevig 8, Hintgen 6, Hennen 4, Kotek 3, Mensing 2, Boulanger 2, Langeberg 1. Holy Family: Bowlin 22, Hall 21, Zay 15, Cizek 6, Neubauer 6, Weigel 5, Buchholz 2.

Hopkins 63, Minnetonka 62

Minnetonka 39 23-62

Hopkins 26 37-63

Minnetonka: Ware 15, Haydon 12, Lockett 11, Terry 7, McKinney 6, Durkee 5, Dasovich 4, Oehme 2. Hopkins: Battle 14, Woodson 14, Nnaji 13, McGill 10, Contreras 9, Agara 3.

Jordan 55, Delano 47

Delano 20 27-47

Jordan 32 23-55

Delano: Danielson 22, Elstad 10, Tool 7, Stowman 5, Dreger 2, Schmit 2. Jordan: Kluxdal 13, Hagen 11, Dahmen 10, Vogel 7, Duis 7, Helgerson 4, Pedersen 3, Briese 2, Mazanec 1.

Mpls. South 72, Mpls. North 37

Minneapolis North 17 20-37

Minneapolis South 27 45-72

Minneapolis North: Johnson 11, Marshall 6, Robinson 6, Travis 6, McNeill 5, Bynum 3. Minneapolis South: J. Hill 37, A. Hill 13, Cox 10, Behl 9, Athanasellis 2, Branden 1.

Mpls. Washburn 64, Mpls. Edison 23

Minneapolis Edison NA NA-23

Minneapolis Washburn NA NA-64

Minneapolis Edison: Minneapolis Washburn: Blaylark 16, Whittaker Hill 9, Stevens 9, Penn 8, Spellman 6, Smith 6, Glover 5, Twomey 3, Crane 1, Miller 1.

Mounds View 47, Woodbury 45

Woodbury 28 17-45

Mounds View 22 25-47

Woodbury: Rosenthal 9, McCarthy 8, Wolff 8, Buckhalton 7, Henry 6, Buckhalton 5, Bungarden 2. Mounds View: Redlinger 12, Kluz 9, Eischens 8, Ban 4, Abed 4, Stenstrom 4, Iwerks 3, Kothlow 2, Peterson 1.

North Branch 43, Monticello 41

North Branch 19 24-43

Monticello 20 21-41

North Branch: Carlson 22, Lattimore 10, Kuhlman 9, Rothe 2. Monticello: Hanson 13, Cordell 9, Katzenberger 6, Spears 5, Manning 4, Kuta 2, Lindberg 2.

Rockford 66, Howard Lake-W-Winsted 43

Howard Lake-W-Winsted 23 20-43

Rockford 30 36-66

Howard Lake-Waverly-Winsted: Fasching 24, Baumann 5, Bobrowske 4, Bobrowske 3, Niesen 2, Remer 2, Pawelk 2, Remer 1. Rockford: Manthana 18, Pedersen 8, Sather 8, Robran 7, Stedman 7, Graunke 6, Cusciotta 4, Sather 3, Houghton 3, Houghton 3, Zimmerman 2.

Rosemount 65, Lakeville South 41

Rosemount 29 36-65

Lakeville South 17 24-41

Rosemount: O'Neil 19, Staley 12, Leenderts 11, Finley 9, Thompson 3, Tauer 3, Wilson 3, Ratzlaff 2, Jacobson 2, McNeil 1. Lakeville South: Ostrowski 15, Ohnstad 12, Goodman 5, Schultz 3, Harvey 3, Brown 3.

St. Anthony 51, Richfield 42

Richfield 22 20-42

St. Anthony 34 17-51

Richfield: Powell 12, Bishop 9, Grindeland 8, Anderson 4, Zubah 3, Anderson 2, Carlson 2, Hamlin 2. St. Anthony: Nogosek 15, Wiese 8, Maile 7, Przybilla 7, Zielsdorf 6, Bauman 4, Cassidy 2, Dahl 2.

St. Croix Lutheran 61, Fridley 44

St. Croix Lutheran 30 31-61

Fridley 24 20-44

St. Croix Lutheran: Hauge 16, Skrien 16, Hauge 13, Beekman 9, Orvik 5, Avery 2. Fridley: Harris 12, Morben 12, Hansen 5, Gillispie 4, Washington 4, Namgyal 3, Williamson 2, Karsten 2.

St. Francis 46, Princeton 38

St. Francis 28 18-46

Princeton 18 20-38

St. Francis: Ogbemudia 10, Bankes 8, Dustman 8, Comfort 7, Mad. Rothbauer 5, McDaniel 4, Johnson 2, Mak. Rothbauer 2. Princeton: James 17, Griesert 8, Lupkes 6, Sautter 4, Jungroth 3.

SP Como Park 106, SP Washington 8

St. Paul Como Park 68 38-106

St. Paul Washington 2 6 - 8

St. Paul Como Park: Porter 26, Dmytruk 25, Asberry 12, James 10, Walker 9, Wagner 8, Tennison 7, Cham 4, Riley 3, Taylor 2. St. Paul Washington: English 3, Simms 3, Vang 2.

Stillwater 77, Cretin-Derham Hall 45

Cretin-Derham Hall 22 23-45

Stillwater 53 24-77

Cretin-Derham Hall: Robinson 10, Kline 8, Wolf 5, Allen 4, Fitzgerald 4, Martinez-Stewart 4, Rubbelke 4, Bengston 2, Hahs 2, Caruso 1, Mason 1. Stillwater: Scalia 21, Holder 16, Pratt 15, Karlen 7, Knutson 7, Thompson 5, Carr 4, Hardtke 2.

Waconia 68, Hutchinson 58

Waconia 28 40-68

Hutchinson 35 23-58

Waconia: Salzer 20, Swanson 12, Olson 11, Stier 9, Dykstra 7, Zimmer 4, Honnold 3, Amundson 2. Hutchinson: Stamer 27, Schlueter 12, Korson 8, Peterson 5, Beffert 3, Bassler 2, Flores 1.

Wayzata 83, Edina 50

Wayzata 46 37-83

Edina 22 28-50

Wayzata: Johnson 28, Braun 20, Senden 11, Goodnature 8, Weber 5, Fornshell 5, Mareck 3, Wildermuth 2, Travis 1. Edina: Wulf 16, Campbell 11, Murphy 6, Fairbanks 5, Goetzmann 4, Stotts 4, Nelson 2, Kratz 2.

HOCKEY • BOYS

Benilde-St. Margaret's 6, St. Louis Park 1

St. Louis Park 0 0 1-1

Benilde-St. Margaret's 1 2 3-6

First: BSM-Bisson (Marshall, Yakesh), 1:13. Second: BSM-Sarsland (Connolly, Marshall), :37. BSM-Connolly (Marshall, Thompson), 9:01. Third: SLP-Hand (Fredrickson, Berry), 10:41. BSM-Marshall (Bisson, Yakesh), 13:02. BSM-Gatti (Giertsen, Wahlstrom), 15:22. BSM-Dokman (Risteau, Gearen), 16:50. Saves: St. Louis Park: Middleton 7-8-10-25. Benilde-St. Margaret's: Limesand 12-10-6-28.

Bloomington Jefferson 5, Chanhassen 2

Bloomington Jefferson 0 3 2-5

Chanhassen 2 0 0-2

First: C-Miller (Curtis), 7:38. C-Risch (Nicholson, Groff), 13:55. Second: B-Burton (Goedderz, Hatton), 3:09, pp. B-Boone, 10:22. B-Goedderz (Burton, Herbert), 16:39. Third: B-Ganske (Boone, Wandmacher), 7:17. B-Burton (Goedderz, Herbert), 10:24. Saves: Bloomington Jefferson: Seitz 10-9-20-39. Chanhassen: Anderson 10-11-6-27.

Chaska 5, Bloomington Kennedy 2

Chaska 2 2 1-5

Bloomington Kennedy 1 1 0-2

First: C-Leroy (Seaverson, Rinzel), 1:28. BK-Dosan, 3:15. C-Markwell (Magnuson), 7:16, pp. Second: BK-Magnuson (Workman, Dosan), :37. C-Knapp, 6:58. C-Leroy (Seaverson, Markwell), 10:09. Third: C-Nahan (Knapp), 11:58. Saves: Chaska: Girard 4-7-5-16. Bloomington Kennedy: Winston 10-12-11-33.

Faribault 8, Red Wing 0

Red Wing 0 0 0-0

Faribault 2 5 1-8

First: F-Slinger, 1:10. F-Goodwin, 3:39. Second: F-Siegert (Linnemann, Vinar), :09. F-Pavel, 5:01. F-Vinar (Slinger), 7:54, pp. F-Linnemann (Linnemann, Nawrocki), 9:21, pp. F-Ginter (Pavel, Linnemann), 10:45, pp. Third: F-Nawrocki (nesburg), 7:10, pp. Saves: Red Wing: Blue 12-11-x-23, Ehlers x-x-10-10. Faribault: Weasler 6-5-4-15.

Gentry Academy 11, Providence Academy 0

Providence Academy 0 0 0- 0

Gentry Academy 1 4 6-11

First: GA-Sajevic (Grigus, Mosley), 6:54, sh. Second: GA-Norlin (McGraw, Berg), 2:03. GA-Mosley (Norlin, Furuseth), 4:43. GA-McGraw (Rickey, Shaw), 6:04. GA-Dean (Brown, Skinner), 9:04. Third: GA-Brown (Hall, Furuseth), 1:12. GA-Shaw (Hall, Furuseth), 2:46. GA-Furuseth (Dean, Skinner), 4:28. GA-Hall (Reim, Furuseth), 7:20. GA-Sajevic (Berg, McGraw), 9:20. GA-Conover (Brown, Rickey), 10:10. Saves: Providence Academy: Koskie 12-19-7-38. Gentry Academy: Zolezzi 1-4-1-6.

Hutchinson 4, Mound Westonka 3, OT

Mound Westonka 1 0 2 0-3

Hutchinson 1 1 1 1-4

First: H-Knorr (Starrett, Croatt), 2:30. MW-Krebsbach, 7:33. Second: H-Longie (Anderson), 12:06. Third: H-Croatt (Glaser), 2:54. MW-Krebsbach (Breyer), 10:02, pp. MW-Bowe (Krebsbach), 15:20. Overtime: H-Hoppe, 3:23. Saves: Mound Westonka: Moen 2-7-6-0-15. Hutchinson: Hagen 13-11-11-0-35.

Litchfield/Dassel-Cokato 6, Waconia 5, OT

Waconia 1 2 2 0-5

Litchfield/Dassel-Cokato 2 1 2 1-6

First: LDC-Schutz (Hillmann), 1:32. W-Bodem (Wiese, Appelgren), 2:58, pp. LDC-Gustafson (Schroeder, Hanson), 13:47. Second: LDC-Gustafson (Schroeder), 2:01. W-Holcomb, 9:29, sh. W-Piccioli (Leivermann, Hayes), 15:28, sh. Third: LDC-Johnson (Lund), 6:14. LDC-Hillmann (Lund), 8:19, pp. W-Holcomb (Wiese), 9:17. W-Bodem (Wiese, Holcomb), 12:14. Overtime: LDC-Gustafson (Benson), 1:00. Saves: Waconia: Butler 8-7-9-0-24. Litchfield/Dassel-Cokato: Halonen 7-9-7-0-23.

Mahtomedi 6, St. Paul Academy 2

St. Paul Academy 1 2 3-6

Mahtomedi 2 0 0-2

First: M-Metz (Dardis, Johnson), :59. SPA-Thomas (Becker , Whiterabbit), 8:42. SPA-Lennes (Hinsberger), 8:55. Second: M-Dardis (Wolsfeld, Grove), 6:00. M-Johnson (Neubeck), 16:48. Third: M-Wolsfeld (Neubeck, Grove), 5:02. M-Wolsfeld (Neubeck, Harrod), 8:56, pp. M-Harrod (Doggett), 12:19. Saves: St. Paul Academy: Johnson 13-12-12-37. Mahtomedi: Dardis 6-5-5-16.

Minneapolis 9, Minnehaha Academy 5

Minnehaha Academy 2 3 0-5

Minneapolis 2 4 3-9

First: M-Soderberg (Arden), 7:54. MA-Beugen (Nelson), 9:59. M-Crowell (Hanson, Pitts), 14:34. MA-Gruidl (Kist), 15:04. Second: M-Grimm, 3:54. M-Lybeck (Matthews), 7:03. M-Kloek (Soderberg), 8:10. MA-Nelson (Kist, Gruidl), 9:58. MA-Hatzung (Nelson, Kist), 12:24. M-Zoia, 12:40. MA-Nelson (Beugen), 14:33. Third: M-Pitts, 2:16. M-Lybeck (Grimm), 7:43. M-Lacher, 10:07. Saves: Minnehaha Academy: NA. Minneapolis: NA.

Minnesota River 6, LaCrescent-Hokah 1

La Crescent-Hokah 1 0 0-1

Minnesota River 2 3 1-6

First: MR-Reinhardt (Schaffer, Rimstad), 7:28. LH-Farrell (Davison, Farrell), 12:48, pp. MR-Reicks (Sowder), 13:29. Second: MR-Sowder (Reicks, O'Keefe), 3:38, pp. MR-Erickson (Bjorling), 7:18. MR-Narum (Sowder), 15:10, pp. Third: MR-Throldahl (Reinhardt, Schaffer), 1:22. Saves: La Crescent-Hokah: Yehle 10-9-5-24. Minnesota River: Kotek 6-5-8-19.

Monticello 4, Pine City Area 1

Pine City Area 0 0 1-1

Monticello 1 1 2-4

First: M-Dahlheimer (Brooks), 2:23, pp. Second: M-Ronayne (Wilson, Sibley), 8:05. Third: M-Sibley (Wilson, Ronayne), 1:43. M-Sibley (DeChene), 7:32. PCA-Haug (Stapek), 14:01. Saves: Pine City Area: Olson 1-9-6-16. Monticello: Wilson 4-5-12-21.

Orono 3, Delano 2

Delano 1 1 0-2

Orono 1 1 1-3

First: O-Fegers, 3:05. D-Paulson (Brown, Halonen), 11:56. Second: O-Lang, 13:29. D-Selstad (Brown, Pettit), 16:32, pp. Third: O-Rohrer (Walker, Clark), 16:40. Saves: Delano: Huotari 3-7-7-17. Orono: Peyton 8-8-12-28.

St. Paul Johnson 10, South St. Paul 2

St. Paul Johnson 4 3 3-10

South St. Paul 1 1 0- 2

First: SPJ-Jablonic (Wilebski IV, Fischbach), 4:17. SPJ-Pogreba (McMahon, Wilebski IV), 8:25. SPJ-Moberg (Cunningham, Jablonic), 12:12. SPJ-Cunningham (Smith), 12:17. SSP-Dobmeyer (Heimerl, McClellan), 16:39. Second: SPJ-Moberg (Jablonic), 11:22. SPJ-Wilebski IV, 15:30. SSP-Heimerl (Schaefer, Wincentsen), 16:00. SPJ-Pelletier (Cunningham), 16:57. Third: SPJ-McMahon (Moberg, Cunningham), 1:36. SPJ-Pogreba (Fischbach), 4:45, sh. SPJ-Pogreba (Smith), 11:15. Saves: St. Paul Johnson: VanDanacker 7-6-7-20. South St. Paul: Bangura 7-13-4-24.

St. Thomas Academy 7, Simley 3

St. Thomas Academy 4 2 1-7

Simley 0 1 2-3

First: STA-Candon (Strobel, Bond), :15. STA-Grahme (Brouwer), 5:52. STA-Wright (Hallum), 9:07. STA-Hallum (Brouwer), 14:41, pp. Second: STA-Nagel (Brouwer), 6:38. S-Bollmann (Seidl), 10:05, pp. STA-Cronin (Wright), 11:37. Third: STA-Hallum (Wright, Thilmany), 5:18. S-Bergum, 13:21. S-Warrick (Luedke, Renslow), 13:56. Saves: St. Thomas Academy: Lardy 4-6-x-10, Eigner x-x-5-5. Simley: Davidson 6-9-x-15, Duggan x-x-10-10.

HOCKEY • GIRLS

Andover 12, Armstrong/Cooper 0

Andover 6 4 2-12

Armstrong/Cooper 0 0 0- 0

First: A-Jurgensen (Turner), :23. A-Hemp (Boerger, Berg), 1:15. A-Brown (Clough, Fields), 4:56. A-Jurgensen (Turner, Goettl), 7:45. A-Turner, 14:42. A-Hemp (Berg, Hemp), 15:48. Second: A-Boerger (Berg), 5:30. A-Hemp (Boerger), 9:51. A-Bisek (Mumm, Brown), 11:45. A-Boerger (Hemp), 14:55. Third: A-Kaiser (Mumm), 12:10, pp. A-Kaiser (Brown, Sauer), 13:20. Saves: Andover: Skavnak 0-2-1-3. Armstrong/Cooper: Batz 18-20-16-54.

Blaine 3, Anoka/Spring Lake Park 2

Anoka/Spring Lake Park 1 0 1-2

Blaine 1 1 1-3

First: B-Sandberg (Singh), 4:18. ASLP-Fetter, 4:36. Second: B-Bautch, 10:14, pp. Third: ASLP-Beaver (Booth), 4:14, pp. B-Fussy, 9:45, sh. Saves: Anoka/Spring Lake Park: Olson 8-4-10-22. Blaine: Hansen 11-8-5-24.

Burnsville 4, Farmington 2

Burnsville 2 1 1-4

Farmington 0 2 0-2

First: B-Urlaub, 3:37. B-Bowlby, 16:49. Second: B-Dundon (Katzmarek), :21. F-Long (Moehle, Wood), 7:11. F-Fuhrman (Long), 16:20. Third: B-Krumholz (Bowlby, Halverson), 8:28. Saves: Burnsville: Widen 8-9-11-28. Farmington: Furlong 7-7-3-17.

Centennial 3, Rogers 0

Rogers 0 0 0-0

Centennial 1 1 1-3

First: C-Goodreau (Cody), 7:00. Second: C-O'Hearn (Elliott, O'Hara), 7:04. Third: C-Hammond (Francis), 1:37. Saves: Rogers: Schlueter 1-4-8-13. Centennial: Groess 7-15-10-32.

Champlin Park/Coon Rapids 3, Osseo/PC 2

Osseo/Park Center 1 0 1-2

Champlin Park/Coon Rapids 0 2 1-3

First: OPC-Sawicky (Eikos), 9:28. Second: CPCR-Olson (Bolander), 3:19. CPCR-Terebayza (Johnson, Johnson), 6:45. Third: OPC-Gray (Wahlin, Eikos), 2:49, pp. CPCR-Terebayza (Johnson, Johnson), 14:50. Saves: Osseo/Park Center: Schmaltz 7-10-8-25. Champlin Park/Coon Rapids: Mayer 9-6-11-26.

Cretin-Derham Hall 3, Woodbury 1

Woodbury 1 0 0-1

Cretin-Derham Hall 0 2 1-3

First: W-Herrig (Burt), 14:43. Second: CDH-Barrett (Dolan, Geist), :38, pp. CDH-Anderson (Geist, Staples), 4:06. Third: CDH-Muetzel (Geist, Barrett), 11:21, pp. Saves: Woodbury: Tuman 17-24-19-60. Cretin-Derham Hall: Fritz 6-13-8-27.

Dodge County 5, Hopkins/St. Louis Park 1

Hopkins/St. Louis Park 1 0 0-1

Dodge County 1 1 3-5

First: DC-Fagerlind (Dinatale), NA, pp. HSLP-Hoffman (Brousseau), NA. Second: DC-Freerksen, NA. Third: DC-Simmons (Determan, Ludvigsen), NA. DC-Ahern (Determan, Courteau), NA. DC-Schubert (Braun), NA. Saves: Hopkins/St. Louis Park: Bosch 11-9-10-30. Dodge County: Hughes 13-4-10-27.

East Ridge 2, South St. Paul 1, OT

South St. Paul 1 0 0 0-1

East Ridge 0 1 0 1-2

First: SSP-Rambaum, 12:33. Second: ER-Beaubien (Fetch, Barry), 14:38, pp. Overtime: ER-Fetch (Barry, Fetch), 7:14, pp. Saves: South St. Paul: Norman 3-4-11-5-23. East Ridge: Garrity3-10-12-2-27.

Eastview 5, Apple Valley 3

Apple Valley 1 0 2-3

Eastview 0 1 4-5

First: AV-Ryan (Mak. Moran), 10:46. Second: E-Chesek (Benadum, Ellingson), 11:42. Third: AV-Mak. Moran (Mar. Moran), :08. E-Swenson (Wilhelm, Dwinell), 8:24. E-Chesek (Groebner), 9:05. AV-Moran (Ford, Lankas), 12:52. E-Kelley, 15:22. E-Chesek (Stepan, Kelley), 16:14. Saves: Apple Valley: Mueller 11-9-8-28. Eastview: Lombardi 9-7-10-26.

Eden Prairie 6, Buffalo 0

Eden Prairie 0 4 2-6

Buffalo 0 0 0-0

Second: EP-Kuipers, 7:13, sh. EP-Kuipers, 8:03, sh. EP-Brown (Kowalkoski, Spanier), 10:20. EP-Pergande (Bauer), 16:49. Third: EP-Benson, 1:47. EP-Schnel (Kuipers, Holt), 15:30. Saves: Eden Prairie: Goergen 1-6-2-9. Buffalo: Varner 11-12-x-23, Mootz x-x-10-10.

Edina 6, Blake 3

Blake 2 0 1-3

Edina 3 2 1-6

First: E-Conner (Maxwell), :40. E-Chapman (Roberts), 4:44. B-Morrison (Broz, Blum), 5:35, pp. E-Halverson (Conner, Chorske), 7:59. B-Kasica (Pettygrove, Haag), 9:39, pp. Second: E-Conner (Halverson), 3:35. E-Conner (Chorske), 5:14, pp. Third: B-Broz (Higuchi), 9:02, pp. E-Kuehl, 15:53. Saves: Blake: . Edina: Corniea 5-8-8-21.

Forest Lake 3, Mounds View 2, OT

Forest Lake 0 0 2 1-3

Mounds View 1 1 0 0-2

First: M-Arfstrom (Berggren, Bullert), 5:08. Second: M-Berggren (Bullert), 1:22. Third: F-Boerboom (Golnitz), 0:20. F-Stanius (Brust), 15:13. OT: F-Golnitz (McKinnon), 7:31. Saves: Forest Lake: Haley 4-4-6-1-15. Mounds View: Thompson 10-11-13-4-38.

Hill-Murray 3, Breck 1

Breck 0 0 1-1

Hill-Murray 0 1 2-3

Second: H-Boreen (Hornung, Boyer), 9:00. Third: B-Brama (Lindsay, Fagley), 7:33. H-Boreen, 8:39. H-Hause, 16:53. Saves: Breck: Peterson 5-5-9-19. Hill-Murray: Zhan 15-15-7-37.

Holy Family 7, New Prague 1

Holy Family 3 0 4-7

New Prague 0 0 1-1

First: H-Kamp, 2:40. H-Westerhaus (Lindemann, Kamp), 14:30. H-Koeppl (Limke, Helmstetter), 16:20, pp. Third: H-Woytcke (Limke, Moss), 2:40. H-Linn, 3:05. N-Madsen, 4:16. H-Linn, 4:46. H-Paidosh (Linn), 15:11. Saves: Holy Family: McDonald 12-3-2-17. New Prague: Smith 5-22-17-44.

Lakeville South 3, Rosemount 0

Lakeville South 2 0 1-3

Rosemount 0 0 0-0

First: LS-Olin (Soltys, Smith), 2:10. LS-Enright, 5:30. Third: LS-Otremba (Wright), 6:10. Saves: Lakeville South: Sorvari 12-5-9-26. Rosemount: Heffron 7-9-5-21.

Maple Grove 2, Elk River/Zimmerman 1, OT

Maple Grove 1 0 0 1-2

Elk River/Zimmerman 0 0 1 0-1

First: MG-Tatur (Rice), 7:20. Third: ERZ-Coz (Jussila, Christian), 16:16. Overtime: MG-Tatur, 5:17, pp. Saves: Maple Grove: Cassibo 9-6-10-0-25. Elk River/Zimmerman: Hess 7-13-10-4-34.

Mound Westonka 7, Hutchinson 0

Hutchinson 0 0 0-0

Mound Westonka 1 4 2-7

First: MW-Peterson (Pioske, Pioske), 3:13, pp. Second: MW-Peterson (Hardacre, Courneya), 3:13. MW-Leonard (Hargreaves, Leonard), 8:12. MW-Leonard (Leonard), 13:00. MW-Leonard (Hargreaves, Leonard), 13:23. Third: MW-Hargreaves (Courneya, Leonard), 4:43. MW-Pioske (Brustad, Pioske), 16:44. Saves: Hutchinson: Ladwig 12-13-15-40. Mound Westonka: Nelson 2-8-6-16.

Orono 6, Delano/Rockford 1

Orono 2 2 2-6

Delano/Rockford 1 0 0-1

First: O-Koopman, 5:23. DR-Schmidt, 9:56. O-Paulsen (Lopez, Rasmussen), 13:55. Second: O-Niccum (Koopman), 2:13. O-Ryskamp (Lopez), 8:41. Third: O-Ryskamp (Whittington), :08, pp. O-Niccum (Niccum, Koopman), 1:13. Saves: Orono: Dahl 5-5-11-21. Delano/Rockford: Simonson 15-14-14-43.

Owatonna 11, Red Wing 1

Red Wing 0 1 0- 1

Owatonna 8 3 0-11

First: O-Herzog (Wolfe), 2:35, pp. O-Herzog (Bogen, Oien), 4:22. O-Herzog (Achterkirch), 4:42. O-Bogen, 6:46. O-Hunst (Herzog), 8:08, pp. O-Herzog, 10:23. O-Stanton (Lamont, Hunst), 12:02. O-Herzog (Oien, Wolfe), 15:55, pp. Second: O-Bogen (Hunst, Snitker), 6:42. O-Hunst (Radel), 10:13. O-Oien (Bogen, Hunst), 14:03. RW-Roe (Hintz), 15:39. Saves: Red Wing: Kitzmann 21-13-7-41. Owatonna: Wolfe 1-8-4-13.

Prior Lake 4, Eagan 1

Prior Lake 3 0 1-4

Eagan 0 0 1-1

First: PL-Holmes (Winter), 1:03. PL-Zollman, 2:24. PL-Kashmark, 13:44, sh. Third: PL-Holmes (Zollman), 1:04, pp. E-Schoeberl (Hall), 9:07, pp. Saves: Prior Lake: Pellicci 7-7-12-26. Eagan: Kawlewski 7-7-8-22.

Rochester Lourdes 7, Visitation 1

Rochester Lourdes 1 4 2-7

Visitation 0 0 1-1

First: R-Wick (Cummings), 5:26. Second: R-Hanzel (Gallaugher, Erickson), 0:30. R-Wick, 0:45. R-Cummings (Wick, Erickson), 6:25. R-Hanzel (Erickson), 10:40. Third: R-Erickson (Wick, Hanson), 3:35. V-Haycraft, 4:05. R-Wick, 5:02. Saves: Rochester Lourdes: Buer 6-6-5-17. Visitation: Pagel 16-26-18-60.

Roseville 6, Irondale/St. Anthony 0

Irondale/St. Anthony 0 0 0-0

Roseville 2 0 4-6

First: R-Eskin, 5:03. R-Ray (Jones), 14:43. Third: R-Sampson, 1:39. R-Distad (Jones), 3:58. R-Sampson (Knutson, King), 5:40. R-Ray (Knutson, Sampson), 13:55. Saves: Irondale/St. Anthony: McGrath 4-3-3-10. Roseville: Jones 8-12-11-31.

Sartell/SR 4, North Wright County 1

Sartell/Sauk Rapids 1 1 2-4

North Wright County 0 1 0-1

First: SSR-Johnson, 8:23, pp. Second: NWC-Petersen (Dahlheimer, Nelson), 12:30. SSR-Carriere, 16:23. Third: SSR-Wensel (Lundeen, Wieland), 4:22. SSR-Johnson, 16:59. Saves: Sartell/Sauk Rapids: Dorn 7-16-15-38. North Wright County: Weiser 3-4-2-9.

Stillwater 5, White Bear Lake 1

White Bear Lake 0 0 1-1

Stillwater 0 3 2-5

Second: S-Huber, 2:04. S-March (St. Martin), 8:17. S-St. Martin (Finn, Johnson), 14:56. Third: S-Wohlers (Finn), 1:52. W-Lawrence (Timmons), 2:49. S-St. Martin (Schuster, Krueger), 8:29. Saves: White Bear Lake: Martson 6-10-14-30. Stillwater: Timmons 7-6-6-19.