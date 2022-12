Tap the bookmark to save this article.

TUESDAY

BASKETBALL • BOYS

MINNESOTA RIVER

• Belle Plaine 91, LeSueur-Henderson 40

• Norwood-YA 69, Tri-City United 55

• Sibley East 59, Mayer Lutheran 51

NORTHWEST SUBURBAN

• Andover 93, Osseo 90

• Armstrong 80, Coon Rapids 61

• Maple Grove 66, Spring Lake Park 55

• Park Center 108, Anoka 44

• Rogers 65, Centennial 59

• Totino-Grace 81, Blaine 48

SKYLINE

• Maranatha 81, Cristo Rey Jesuit 41

• New Life Acad. 89, Concordia Acad. 66

• St. Agnes 55, St. Croix Prep 46

SUBURBAN EAST

• East Ridge 76, Cretin-Derham Hall 62

• Mounds View 53, Irondale 44

• Roseville 54, Park of Cottage Grove 52

• Stillwater 81, Woodbury 60

• White Bear Lake 63, Forest Lake 57

TRI-METRO

• Cooper 80, Columbia Heights 77

• DeLaSalle 95, Richfield 70

• St. Anthony 72, Brooklyn Center 54

WRIGHT COUNTY

• Holy Family 95, Glencoe-Silver Lake 61

METROPOLITAN AREA

• Chaska 81, Minnetonka 78

• Chisago Lakes 75, Hill-Murray 45

• Delano 87, Waconia 71

• Edina 55, Lakeville South 47

• Hopkins 76, St. Louis Park 63

• Hudson (Wis.) 61, Hastings 54

• Lakeville North 67, Wayzata 58

• Lester Prairie 61, Janesville-W-P 51

• Minneapolis Southwest 76, Eagan 57

• Minneapolis Washburn 56, Tartan 41

• New Prague 69, St. Peter 53

• North St. Paul 68, Northfield 65

• PACT 66, Mounds Park Academy 58

• River Falls (Wis.) 73, St. Paul Central 70

• Rockford 55, Providence Academy 48

• Shakopee 82, Chanhassen 79, OT

• St. Croix Lutheran 61, SW Christian 58

• St. Paul Harding 76, CHOF 58

• St. Paul High. Park 78, Two Rivers 71

• St. Paul Humboldt 70, Eagle Ridge 67

BASKETBALL • GIRLS

MINNESOTA RIVER

• Mayer Lutheran 68, Tri-City United 54

NORTHWEST SUBURBAN

• Andover 67, Osseo 59

• Anoka 75, Park Center 58

• Armstrong 63, Coon Rapids 38

• Blaine 62, Totino-Grace 31

• Champlin Park 68, Elk River 65, OT

• Maple Grove 85, Spring Lake Park 45

• Rogers 53, Centennial 52

SKYLINE

• Concordia Acad. 76, New Life Acad. 42

• Maranatha 77, Cristo Rey Jesuit 18

• St. Agnes 60, St. Croix Prep 52

SOUTH SUBURBAN

• Lakeville South 50, Farmington 38

• Prior Lake 53, Eastview 49

• Rosemount 65, Eagan 53

SUBURBAN EAST

• East Ridge 60, Cretin-Derham Hall 26

• Roseville 58, Park of Cottage Grove 47

• Stillwater 84, Woodbury 31

• White Bear Lake 59, Forest Lake 57

TRI-METRO

• Cooper 93, Columbia Heights 21

• DeLaSalle 78, Richfield 26

• Holy Angels 82, Bloom. Kennedy 30

• Visitation 67, St. Anthony 47

WRIGHT COUNTY

• Holy Family 60, Glencoe-Silver Lake 56

METROPOLITAN AREA

• Bloom. Jefferson 87, Burnsville 63

• Chaska 71, Wayzata 63

• Delano 64, Buffalo 44

• Eden Prairie 87, Waconia 48

• Ellsworth (Wis.) 59, Hastings 58

• Jordan 74, Mankato West 58

• Lester Prairie 55, Janesville-W-P 43

• Mahtomedi 84, Fridley 59

• Minneapolis Washburn 56, Tartan 41

• Mound Westonka 67, Two Rivers 57

• New Prague 49, St. Peter 38

• North St. Paul 59, Minneapolis North 35

• Providence Acad. 75, Watertown-Mayer 40

• Red Wing 62, Austin 42

• St. Croix Luth. 66, St. Paul Humboldt 9

• St. Louis Park 75, Edina 62

• St. Paul Harding 53, North Lakes 49

• St. Paul Highland Park 52, TCA/GR 29

• St. Paul Wash. 61, Brooklyn Center 17

• SW Christian 72, Belle Plaine 49

GYMNASTICS • GIRLS

METRO WEST

• Chaska/Chanhassen 129.05, Bloomington 124.5. All-around: Ellie Wackerfuss, Chaska/Chanhassen, 33.1.

SOUTH SUBURBAN

• Farmington 131.775, Rosemount 131.575. All-around: Alexa Erzar, Rosemount, 33.325.

HOCKEY • BOYS

NORTHWEST SUBURBAN

• Spring Lake Park 5, Osseo 4

SOUTH SUBURBAN

• Eastview 5, Prior Lake 1

• Farmington 3, Eagan 2

• Lakeville South 4, Lakeville North 2

• Shakopee 3, Apple Valley/Burnsville 0

TRI-METRO

• SWC/Richfield 6, Bloom. Kennedy 1

METROPOLITAN AREA

• Armstrong/Cooper 9, Prov. Acad. 2

• Hastings 4, Anoka 2

• New Prague 4, Faribault 3

• Orono 3, Northfield 1

• Rochester Mayo 16, Red Wing 1

• St. Louis Park 4, Hopkins 0

• St. Paul Highland Park 7, Simley 2

• Two Rivers 7, St. Paul Johnson 1

HOCKEY • GIRLS

LAKE

• Minnetonka 8, Eden Prairie 0

METRO EAST

• Hill-Murray 12, Two Rivers/St. Paul 0

• NSP/Tartan 1, Hastings 0

NORTHWEST SUBURBAN

• Andover 8, Anoka 0

• Armstrong/Cooper 3, Osseo/PC 0

• Blaine 3, Rogers 1

• Champlin Park/CR 4, Cent./SLP 3, OT

• Maple Grove 3, Elk River/Zimmerman 0

SUBURBAN EAST

• Park of C.G. 4, Cretin-Derham Hall 3

• Stillwater 3, East Ridge 1

• Woodbury 5, Forest Lake 3

METROPOLITAN AREA

• Holy Family 5, Benilde-St. Margaret's 2

• Metro-South 8, Hopkins/St. Louis Park 3

• Mound Westonka/SWC 6, Minneapolis 1

• New Prague 5, Minnesota River 1

• South St. Paul 3, Dodge County 2

NORDIC SKIING • BOYS

SOUTH SUBURBAN

At Hyland Park Reserve

• ISD 196 275, Eagan 223, Lakeville and Prior Lake 216, Northfield 197, Burnsville 196, Scott West 182. Medalist (5.4k): Thomas Simmonds, Prior Lake, 13:08.3.

NORDIC SKIING • GIRLS

SOUTH SUBURBAN

At Hyland Park Reserve

• Eastview/Rosemount 280, Prior Lake 251, Lakeville 204, Northfield 203, Scott West 199, Eagan 194, Burnsville 148. Medalist (5.4k): Emily Percival, Eastview/Rosemount, 15:07.5.

BASKETBALL • BOYS

Chaska 81, Minnetonka 78

Minnetonka 35 43-78

Chaska 43 38-81

Minnetonka: Cain 23, Stefonowicz 14, El-amin 13, Richardson 10, Jones 9, Uelmen 9. Chaska: Born 14, Rain 14, Peterson 14, Rief 12, Lenzen 9, Forrest 8, Tangen 8, Virasami 2.

Chisago Lakes 75, Hill-Murray 45

Chisago Lakes 49 26-75

Hill-Murray 18 27-45

Chisago Lakes: Rowe 22, Schmidt 14, Walker 11, O'Malley 8, Goehring 6, Olson 5, Larsen 4, Walker 3, Underhill 2. Hill-Murray: Daniels 13, McGurran 10, Kelly 8, Kohler 6, Berg 4, Idhoolah 3, Lewis 1.

Delano 87, Waconia 71

Delano 44 43-87

Waconia 31 40-71

Delano: Strandemo 30, Iversen 25, Nau 12, Schultz 7, Maschino 4, Stewart 3, Monke 3, Longstreet 3. Waconia: Kirsch 17, McDonald 15, Olson 14, Fulford 12, Miller 7, Hayes 4, Soren 2.

DeLaSalle 95, Richfield 70

Richfield 35 35-70

DeLaSalle 52 43-95

Richfield: Armstrong 22, Hayes 19, Lee Jr 10, Hayes 8, Gay 4, Wells 4, Sanneh 2, Hollins 1. DeLaSalle: Whitlock 33, Pounds 17, Moses V 17, Dillon-Parks 8, Johnson 6, Irvin 5, Pruitt 3, Anderson 2, Blaylark 2, Apiagyei 2.

East Ridge 76, Cretin-Derham Hall 62

Cretin-Derham Hall 30 32-62

East Ridge 35 41-76

Cretin-Derham Hall: Bollinger 15, Little 14, Koopmeiners 9, Tauer 7, Dixon 5, Johnson 5, Knight 3, Fields 2, Jacobson 2. East Ridge: Mattes 16, Carlson 16, Tomes 14, Wellman 9, Bern 9, Koland 6, Theis 6.

Edina 55, Lakeville South 47

Edina 33 22-55

Lakeville South 20 27-47

Edina: Molhoek 14, Erlandson 13, Coleman 12, Kemper 9, Rubin 7. Lakeville South: Johnson 11, Burks 10, Hager 9, Baah-Yeboah 8, Ressler 4, Falconer 3, Gerl 2.

Holy Family 95, Glencoe-Silver Lake 61

Holy Family 53 42-95

Glencoe-Silver Lake 26 35-61

Holy Family: Hanson 29, Mulholland 19, Kapke 15, Cummings 9, Finley Grice 9, Hertel 5, Richlsen 4, Coleman 2, Bollig 2, Frost 1. Glencoe-Silver Lake: Kaczmarek 21, Ehrke 18, Christensen 6, Fiecke 5, Gens 5, Sonju 3, Huepenbecker 2, Schwartz 1.

Hopkins 76, St. Louis Park 63

Hopkins 31 45-76

St. Louis Park 26 37-63

Hopkins: Moore 28, Smith 16, Hillesheim 13, Semanko 10, Hart 5, Rothman 2, Okemwa 2. St. Louis Park: Ellis 18, Speed 15, Curtis 12, Giovannelli 8, Curtis 4, Heartfield 4, Mohamoud 2.

Lakeville North 67, Wayzata 58

Lakeville North 24 43-67

Wayzata 31 27-58

Lakeville North: Vaith 23, Winter 19, Drake 13, Robison 6, Quam 4, Ryan 2. Wayzata: Schmitt 17, Hall 12, Tibbits 10, McAndrew 7, Shaffer 5, Nepstad 4, Berkland 3.

Maple Grove 66, Spring Lake Park 55

Spring Lake Park 29 26-55

Maple Grove 36 30-66

Spring Lake Park: Thomsen 13, Remme 11, Johnson 10, Talso 8, Shaw 7, King 4, Say 2, Maple Grove: Stang 17, Vaidya 15, Dorbor 14, McGuire 12, Anbassa 5, Laliberte 3.

Minneapolis Southwest 76, Eagan 57

Eagan 30 27-57

Minneapolis Southwest 46 30-76

Eagan: Carruthers 14, Schmitter 12, Khazon 11, Birk 7, Buslee 6, Hansen 3, Madigan 2, Syring 2, Minneapolis Southwest: Farniok 29, Sullivan 16, Engen 15, Kellum 8, Harris 4, Marshall 3, Dean 1.

Rockford 55, Providence Academy 48

Rockford 38 17-55

Providence Academy 21 27-48

Rockford: Johnson 14, Eenhuis 12, Tauber 9, Scripture 6, Weege Welter 6, Vicino 4, Edwards 3, Kulavik 1. Providence Academy: Perrill 13, Mokua 13, G. Jacobson 13, H. Jacobson 6, Newman 3.

Rogers 65, Centennial 59

Rogers 33 32-65

Centennial 27 32-59

Rogers: Dalluge 22, Fuller 14, Cespedes 10, Kane 10, Whitconb 5, Watson 4. Centennial: Burgoon 23, Lee 9, Driessen 8, Quick 5, Hosfield 4, Binder 3, D'Agostino 3, Ball 3, Cooper 1.

St. Anthony 72, Brooklyn Center 54

St. Anthony 34 38-72

Brooklyn Center 19 35-54

St. Anthony: Hadjixiros 12, Asai 11, Lucas 10, Igherighe 10, Hauser 9, Lapinski 6, Evans 5, Burns 3, Martin 2, Siroin 2, vonEnde 2. Brooklyn Center: Jones 14, Douglas 12, Taylor 10, Nzimi 5, Gibbs 3, Toure 3, Gipson 2, Pongsak 2, Lor 2, Neal 1.

BASKETBALL • GIRLS

Anoka 75, Park Center 58

Park Center 30 28-58

Anoka 31 44-75

Park Center: Ben 15, Loyd 13, Crushshon 11, Brown 6, Anderson 6, Diggs 5, Spading 2. Anoka: Freking 20, Youngquist 17, Eppinga 14, Lakanen 10, Mucangi 8, Kuyon 4, Ayeni 2.

Blaine 62, Totino-Grace 31

Blaine 33 29-62

Totino-Grace 10 21-31

Blaine: Garber 12, LaFreniere 12, Dominick 10, Ramacher 7, Bryant 7, Holle 5, Davis 4, Beckman 2, Pelkey 2, Rekucki 1, Totino-Grace: Etuko 11, Radabaugh 8, Schrader 4, Thompson 3, Spencer 3, Riegel 2.

Bloom. Jefferson 87, Burnsville 63

Burnsville 22 41-63

Bloomington Jefferson 45 42-87

Burnsville: King 13, Johnson 11, Krumwiede 9, Wooten 7, Reuter 5, Gannon 5, Bruha 4, Baskin 3, Olsen 2, Vohnoutka 2, Warren 2. Bloomington Jefferson: Hemann 19, Felt 17, Nelson 14, Chapple 11, Anderson 9, Stockinger 7, Bock 5, Andersen 3, Richard 2.

Chaska 71, Wayzata 63

Chaska 35 36-71

Wayzata 29 34-63

Chaska: Sanders 33, Lenzen 13, Keenan 9, Heyer 9, Schaefer 5, Schuelke 2. Wayzata: Fornshell 22, Krzewinski 13, Hawkinson 13, Amelotte 5, Senden 4, Adams 3, Oberlander 3.

Concordia Acad. 76, New Life Acad. 42

Concordia Academy 41 35-76

New Life Academy 20 22-42

Concordia Academy: Korinek 26, Draack 16, A. McTeague 14, McCord 6, K. McTeague 5, Landvik 5, Boog 2, Esboldt 2. New Life Academy: Hahn 18, Anderstrom 9, Hughes 7, Hudson 6, Brim 2.

Delano 64, Buffalo 44

Buffalo 24 20-44

Delano 33 31-64

Buffalo: Anderson 10, Guida 9, Feldman 8, Zwart 5, McNamara 4, Madsen 4, Bloomquist 4, Delano: Tool 15, Champeau 10, Danielson 9, Schmit 7, Pietila 7, Wegman 7, Beeler 5, Petty 2, Beeler 2.

East Ridge 60, Cretin-Derham Hall 26

East Ridge 35 25-60

Cretin-Derham Hall 14 12-26

East Ridge: Christenson 20, Klauer 14, Knupp 9, Rekstad 7, Sennowo 6, Sanneh 4. Cretin-Derham Hall: Hodges 10, Edwards 5, Kronschnabel 3, Dornan 3, Hover 2, Gilbert 2, Gorman 1.

Eden Prairie 87, Waconia 48

Waconia 30 18-48

Eden Prairie 59 28-87

Waconia: Lauwagie 16, Bryfczynski 8, Stock 6, Keaveny 6, Hanson 5, Limoges 2, Hoxie 2, Roitenberg 2, Smith 1. Eden Prairie: Schlagel 21, Anderson 20, Lenz 14, Ehrman 11, Fritz 9, Jordan 4, Hardwick 4, Dennin 3, Bamlett 1.

Jordan 74, Mankato West 58

Mankato West 18 40-58

Jordan 27 47-74

Mankato West: Kiewiet 19, Downs 16, Smith 11, Dubeau 10, Younge 2. Jordan: Kluxdal 26, Borowicz 18, Dahmen 9, Staloch 8, Barth 7, Houdek 4, Olinger 2.

Lakeville South 50, Farmington 38

Lakeville South 27 23-50

Farmington 25 13-38

Lakeville South: Ohnstad 15, Goodman 11, Beck 6, Ronn 6, Schmidtke 6, Coleman 4, Flicek 1, Eastling 1. Farmington: Hansen 11, Blom 7, Scott 7, Griffin 6, Helgemoe 4, Mogensen 3.

Holy Angels 82, Bloomington Kennedy 30

Bloomington Kennedy 20 10-30

Holy Angels 46 36-82

Bloomington Kennedy: Sheehan 7, Williams 5, Ortiz 4, Schletty 4, Harris 4, Miller 3, Poeschl 3, Holy Angels: Kay. Caron 17, Pritchard 10, Buer 10, Lind 10, Pierce 9, Kennedy 6, Spence 6, Delsing 4, O'Rourke 4, Olson 2, Vessel 2, Kac. Caron 2.

Maple Grove 85, Spring Lake Park 45

Maple Grove 45 40-85

Spring Lake Park 19 26-45

Maple Grove: Klick 20, Stern 18, Ode 16, Kormann 14, Lamker 6, Holmquist 4, Hanna 3, Steiner 3, Dawson 1, Spring Lake Park: Thomas 10, Goerish 8, Smith 7, Sutch 7, Goerish 6, Nusbaum 4, Kesti 3.

Roseville 58, Park of C.G. 47

Park of Cottage Grove 14 33-47

Roseville 39 19-58

Park of Cottage Grove: Henderson 15, Nelson 10, Leick 9, Ambroz 5, Walton 3, Dana 3, Smith 2. Roseville: Barnes 24, Jackson 8, Johnston 8, Geehan-Boone 8, L. Sundberg 7, M. Sundberg 3.

Southwest Christian 72, Belle Plaine 49

Belle Plaine 20 29-49

Southwest Christian 38 34-72

Belle Plaine: Ziemke 16, Schmidt 9, Meyer 9, Fahey 6, Nordby 5, Eppen 4. Southwest Christian: Brunsberg 13, Straub 12, Burkhart 12, Greer 10, Wercinski 7, Dekkers 6, O'Brien 5, Beckering 5, Schmidt 2.

St. Croix Lutheran 66, St. Paul Humboldt 9

St. Croix Lutheran 40 26-66

St. Paul Humboldt 4 5- 9

St. Croix Lutheran: Hauge 17, Oakland 12, Penn 12, Bauer 5, Gosch 4, Washington 4, Orvik 4, Karnitz 3, Little 3, Avery 2. St. Paul Humboldt: Mann 4, Maefield 3, Moreno 2.

St. Louis Park 75, Edina 62

St. Louis Park 34 41-75

Edina 33 29-62

St. Louis Park: Harden 24, Schmitz 18, Alexander 10, Hegdahl 8, McMahon 6, Massie 5, Spates 4, Edina: Nelson 19, Richter 17, Carpenter 7, Meitz 5, Moe 5, Thorsen 5, Vitt 2, Wulf 2.

Visitation 67, St. Anthony 47

Visitation 29 38-67

St. Anthony 28 19-47

Visitation: Willis 21, Joerger 17, Passe 11, Meschke 5, Springer 5, Breyen 4, Gerend 4, St. Anthony: Bauman 11, Timmins 10, Johnson 9, Abraham 6, Przybilla 4, Schumann 4, Kiemele 3.

White Bear Lake 59, Forest Lake 57

White Bear Lake 23 36-59

Forest Lake 26 31-57

White Bear Lake: Schmittdiel 17, Barber 14, Poepard 9, Post 6, Bachmeier 5, Sommerhause 3, O'Brien 3, Wallek 2. Forest Lake: Pitzl 17, Hultman 12, Jerde 9, Espelien 8, Fearing 6, Siebenaler 5.

HOCKEY • BOYS

Eastview 5, Prior Lake 1

Prior Lake 0 0 1-1

Eastview 0 5 0-5

Second: E-Ortman (Downs), 4:32. E-Downs (Woehler), 6:06, pp. E-Brothers (Opgrand, Ortman), 10:19. E-Kronberg (Wooten, Kisch), 11:39, pp. E-Opgrand (Kisch, Ortman), 14:34, pp. Third: P-Boyce (Eiter), 11:57. Saves: Prior Lake: Mickett 12-16-3-31. Eastview: Svaren 5-3-11-19.

New Prague 4, Faribault 3

New Prague 1 2 1-4

Faribault 1 1 1-3

First: N-Seymour (Schmidt, Giesen), 6:13. F-Yochum, 9:49. Second: F-Velishek (Amundson, Trapp), 6:42. N-Woitas (Beckius), 10:56, pp. N-Wilkins (Berg, Seymour), 14:20, pp. Third: F-Peroutka (Linnemann), 13:10, pp. N-Williams, 15:56. Saves: New Prague: Lowy 4-6-4-14. Faribault: Scherf 8-11-10-29.

Shakopee 3, Apple Valley/Burnsville 0

Apple Valley/Burnsville 0 0 0-0

Shakopee 0 0 3-3

Third: S-Toward (Brislin), 1:27. S-Simpson, 15:55. S-Larson (Siegert), 16:18. Saves: Apple Valley/Burnsville: Gilmore 10-11-9-30. Shakopee: Huson 8-7-10-25.

Spring Lake Park 5, Osseo 4

Osseo 0 1 3-4

Spring Lake Park 0 1 4-5

Second: O-Larson (Brink), 2:43. S-Wackman (Lindquist, Lichter), 10:20. Third: O-Hillstrom (Bjork, LaBerge), 2:49. S-Lindquist (Wackman), 8:03. S-Lindquist (Larsen, Rombach), 9:53, pp. S-Roell (White, Larsen), 10:53. S-Wackman (Lindquist), 12:15. O-Sawicky, 12:46. O-Sawicky (Kranz), 16:15. Saves: Osseo: Halvorson 5-13-10-28. Spring Lake Park: Lueck 9-9-15-33.

HOCKEY • GIRLS

Blaine 3, Rogers 1

Rogers 0 0 1-1

Blaine 1 0 2-3

First: B-Olson (Knowles), 12:42. Third: R-Barnacle (Johansson, Maida), 3:47. B-Gunter, 11:07. B-Janssen (Dean), 16:18. Saves: Rogers: Larson 4-8-3-15. Blaine: Hansen 11-13-12-36.

Champlin Park/CR 4, Centennial/SLP 3 [OT]

Champlin Park/Coon Rapids 0 1 2 1-4

Centennial/Spring Lake Park 1 2 0 0-3

First: CE-O'Hearn (Ball, Cody), 3:48. Second: CE-O'Hara (Chatleain), 2:39. CE-Hemr (Renslow), 10:46. CH-McKenzie (Burnevik), 14:52, sh. Third: CH-Aswegan (Johnson), 1:16. CH-McKenzie (Singh), 9:40. OT: CH-Scott (Zahalka), 4:01. Saves: Champlin Park/Coon Rapids: Wostrel 14-8-10-1-33. Centennial/Spring Lake Park: Groess 7-4-7-3-21.

Holy Family 5, Benilde-St. Margaret's 2

Benilde-St. Margaret's 1 1 0-2

Holy Family 1 3 1-5

First: H-Box (Allen), 2:25. B-Hamel (Hassler), 15:25. Second: H-Helmstetter (Sander), 4:55. H-Valentini (Lenk, Limke), 9:21. H-Braun (Limke), 9:56, pp. B-Gray (Carver, Bendickson), 16:18. Third: H-Koeppl, 15:51. Saves: Benilde-St. Margaret's: Walsma 5-9-1-15. Holy Family: Blair 8-11-13-32.

Maple Grove 3, Elk River/Zimm. 0

Elk River/Zimmerman 0 0 0-0

Maple Grove 2 0 1-3

First: M-Shipley (Erickson, Olson), 10:59, pp. M-Wilhelmy (Oakland), 11:32, pp. Third: M-Retrum (Olson), 16:02. Saves: Elk River/Zimmerman: Brandt 8-9-12-29. Maple Grove: Strom 9-9-10-28.

Mound Westonka/SWC 6, Minneapolis 1

Mound Westonka/SWC 3 2 1-6

Minneapolis 0 0 1-1

First: MO-Pioske, 9:37. MO-Leonard (Callahan), 10:46. MO-Lundquist (Pioske), 13:38. Second: MO-Miner (Harder, Leonard), 11:18. MO-Lundquist (Schmid), 16:53. Third: MO-Pioske (Schmid), 2:15. MI-Davis, 14:22. Saves: Mound Westonka/SWC: Roth 6-7-5-18. Minneapolis: Ness 10-8-0-18; Fider 0-0-9-9.

Park of C.G. 4, Cretin-Derham Hall 3

Park of Cottage Grove 3 1 0-4

Cretin-Derham Hall 1 1 1-3

First: P-Post (Hill, Osland), 1:15. P-Jensen (Villas), 3:18. C-Hadac (Schwab), 5:40. P-Villas (Nadler), 12:21, pp. Second: C-Broz, 0:47. P-Osland (Schumacher, Stofer), 11:32. Third: C-Schwab (Hadac), 9:39. Saves: Park of Cottage Grove: Stepka 10-6-20-36. Cretin-Derham Hall: Kemp 9-7-5-21.

South St. Paul 3, Dodge County 2

Dodge County 1 0 1-2

South St. Paul 0 2 1-3

First: D-Koch (Koch, Simons), 0:16. Second: S-Pachl, 1:33. S-Pachl, 2:49. Third: S-Beck (Ahern, Danielson), 3:04. D-Carstensen (Koch), 12:38. Saves: Dodge County: Huber 12-17-17-46. South St. Paul: Norman 8-6-1-15.

Woodbury 5, Forest Lake 3

Woodbury 1 2 2-5

Forest Lake 1 0 2-3

First: W-Huebsch (Meeder), 3:40. F-Monette (McKinnon), 5:28, pp. Second: W-Gnetz (Fischer), 3:01. W-Huebsch (Meeder), 10:04. Third: F-McKinnon (Johnson), 5:25. F-Zowin (Hayek), 6:42. W-Meeder (Huebsch), 8:27. W-Mishacoff, 16:46. Saves: Woodbury: Ambright 4-4-6-14. Forest Lake: Thompson 7-6-12-25.