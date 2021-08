Share on Pinterest

1 5½ furlongs. Fillies and mares. 3-year-olds and up. Maiden claiming: $5,000. Purse: $10,000.

5 • Willsherwontshe (L. Fuentes) 13.00 4.20 2.60

6 • Danzig Star (A. Canchari) 2.20 2.10

4 • Laura N Lukas (Juarez) 2.20

Time: 1:04.72. Scratched: I Came to Shame. Exacta: 5-6, $17.60. Trifecta: 5-6-4, $16.55. Superfecta: 5-6-4-1, $20.80.

2 1 mile, 70 yards. Turf. Fillies and mares. 3-year-olds and up. Starter optional claiming: $5,000. Purse: $20,000.

1 • She B Glamorous (Eikleberry) 7.20 3.00 2.40

3 • Lulumaru (Wade) 2.40 2.20

4 • Sundereya (Negron) 3.80

Time: 1:42.69. Exacta: 1-3, $8.90. Trifecta: 1-3-4, $23.50. Superfecta: 1-3-4-5, $18.74. Daily double: 5-1, $27.50.

3 6 furlongs. Fillies and mares. 3-year-olds and up. Claiming: $4,000. Purse: $11,000.

2 • Forty Nine Model (Negron) 8.20 3.80 3.20

4 • Blazing Charm (Wade) 2.40 2.10

3 • Remarkable Charm (Harr) 3.00

Time: 1:09.68. Exacta: 2-4, $8.80. Trifecta: 2-4-3, $13.40. Superfecta: 2-4-3-5, $15.45. Pick 3: 5-1-2, $94.85. Daily double: 1-2, $20.70.

4 6 furlongs. 3-year-olds and up. Allowance optional claiming: $20,000. Purse: $33,045.

7 • Wild Behavior (Wade) 9.60 5.60 4.00

3 • Samurai Cause (Eikleberry) 4.80 3.20

1 • Astronaut Oscar (Quinonez) 3.40

Time: 1:09.67. Exacta: 7-3, $26.30. Trifecta: 7-3-1, $41.90. Superfecta: 7-3-1-6, $34.26. Pick 3: 1-2-7, $39.00. Pick 4: 5-1-2-7, $686.70. Daily double: 2-7, $19.90.

5 1 mile. Turf. 3-year-olds and up. Allowance optional claiming: $12,500. Purse: $38,600.

7 • Devil Vision (Harr) 13.60 5.80 3.60

1 • Twoko Bay (Wade) 3.20 2.40

3 • Fullbridledphanton (L. Fuentes) 5.20

Time: 1:36.03. Scratched: Gopher Gold; Tapage. Exacta: 7-1, $17.70. Trifecta: 7-1-3, $55.20. Superfecta: 7-1-3-4, $35.54. Pick 3: 2-7-7 $90.90. Daily double: 7-7, $38.10.

6 5 furlongs. Fillies and mares. 3-year-olds and up. Claiming: $5,000. Purse: $11,500.

1 • Grand Slam Homerun (L. Fuentes) 7.20 4.60 3.20

6 • Ultra Cordial (Juarez) 9.40 5.40

2 • Alotta Soul (Eikleberry) 5.40

Time: :59.28. Exacta: 1-6, $23.20. Trifecta: 1-6-2, $71.40. Superfecta: 1-6-2-4, $57.46. Pick 3: 7-7-1, $97.85. Daily double: 7-1, $25.10.

7 7½ furlongs. Turf. 3-year-olds and up. Allowance optional claiming: $25,000. Purse: $35,000.

5 • Tin Badge (Harr) 26.20 12.80 8.40

3 • El Tizar (Butler) 5.20 3.80

8 • Bring Me a Check (R. Fuentes) 5.00

Time: 1:29.23. Scratched: Mishko. Exacta: 5-3, $59.40. Trifecta: 5-3-8, $182.90. Superfecta: 5-3-8-9, $105.53. Pick 3: 7-1-5, $153.45. Daily double: 1-5, $45.60.

8 1 mile. State-bred. Fillies and mares. 3-year-olds and up. Claiming: $7,500. Purse: $11,500.

5 • Warren's Wish (A. Canchari) 4.40 2.80 2.20

4 • Wee Ms. Burnzie (Butler) 5.80 3.40

7 • Shay's Glory (L. Fuentes) 4.00

Time: 1:40.46. Exacta: 5-4, $7.70. Trifecta: 5-4-7, $16.90. Superfecta: 5-4-7-8, $11.04. Pick 3: 1-5-5, $48.45. Pick 4: 7-1-5-5, $485.70. Pick 5: 7-7-1-5-5, $2,075.30. Pick 6: 2-7-7-1-5-5, five correct paid $643.90. Daily double: 5-5, $25.10.

9 Skip Zimmerman Memorial Stakes. 350 yards. 3-year-olds and up. Purse: $25,000.

1 • Juice is Loose (Escobedo) 5.60 3.00 2.60

4 • Heza Blues Man (Martinez) 3.20 2.40

2 • Justafamilytradition (Packer) 5.00

Time: :17.66. Exacta: 1-4, $8.90. Trifecta: 1-4-2, $52.60. Superfecta: 1-4-2-5, $64.98. Pick 3: 5-5-1, $84.90 Daily double: 5-1, $3.70.

10 300 yards. State-bred. 2-year-olds and up. Purse: $25,000.

4 • Relentless Courage (Valenzuela) 4.20 2.80 2.10

3 • Relentless Babe (Escobedo) 2.80 2.20

5 • Jjs Full Moon (Pinon) 3.60

Time: :15.76. Exacta: 4-3, $4.40. Trifecta: 4-3-5, $7.45. Superfecta: 4-3-5-6, $3.88. Pick 3: 5-1-4, $6.15. Daily double: 1-4, $7.10.

On-track handle: $99,942. Total handle: $1,300,744.

Jay Lietzau's results

Tuesday: 2-10 (.200). Totals: 141-401 (.352). Lock of the day: 25-42 (.595).