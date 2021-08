10 a.m. FRIDAY

Phoebe Bridgers, Sept. 11 at Surly Brewing Festival Field in Mpls. $49.50. … Steve Clarke & the Working Stiffs, Oct. 14 at Dakota in Mpls. $12. dakotacooks.com. … David Cross, Nov. 5 at First Avenue. $41-$141. … Patty Peterson, Nov. 5 at Dakota. $35. … Peter Rowan & Los Texmaniacs, Nov. 6 at Dakota. $40-$50. … Rodney Crowell, Nov. 7-8 at Dakota. $45-$65. … Sonny Landreth, Nov. 10 at Dakota. $35-$45. … Jon McLaughlin, Nov. 11 at Dakota. $20-$35. … Steve Cole, Nov. 12 at Dakota. $25-$35. … Matthew Whitaker, Nov. 15 at Dakota. $25-$35. … Quinteto Astor Piazzolla, Nov. 17 at Dakota. $40-$50. … Windham Hill's Winter Solstice, Nov. 28 at Dakota. $30-$40. … Bela Fleck, Nov. 30 at State Theatre in Mpls. $44-$79. hennepintheatretrust.org. … The Blenders, Dec. 10-12 at Orpheum in Mpls. $48. hennepintheatretrust.org. … L.A. Witch, Dec. 17 at Fine Line. $16-$33. … The Staves, March 2 at First Avenue. $22.50. … Russian Ballet Theatre, March 4 at State Theatre. $39-$109. … Ben Platt, March 18 at Target Center in Mpls. $45.50.-$121. axs.com. … Jerry Cantrell, March 24 at Palace Theatre. $49.50-$85. … Mono, April 1 at Turf Club. $20-$22.