THURSDAY

basketball • BOYS

MISSISSIPPI 8

• Chisago Lakes 78, Big Lake 74

• North Branch 76, Zimmerman 62

NORTHWEST SUBURBAN

• Rogers 80, Anoka 70

SUBURBAN EAST

• Cretin-D.H. 85, Forest Lake 81, OT

WRIGHT COUNTY

• Holy Family 113, Jordan 79

• Rockford 62, Howard Lake-W-W 49

METROPOLITAN AREA

• Annandale 74, Esko 73

• Armstrong 87, Bloom. Kennedy 84

• Coon Rapids 74, Sartell 41

• I'national School 54, Chesterton Acad. 51

• Kasson-Mantorville 78, Red Wing 67

• Legacy Christian 93, Milaca 83

• Maple Grove 67, Rosemount 59

• Mpls. South 97, Richfield 94

• Mpls. Southwest 87, St. Paul Central 77

• New Life Acad. 91, Twin Cities Acad./GR 82

• Roch. Mayo 58, White Bear Lake 47

• South St. Paul 80, St. Paul Como Park 69

• Spectrum 72, Mora 68

• St. Paul Academy 69, Trinity 64

• St. Paul Harding 79, Eagle Ridge Acad. 56

• St. Paul Humboldt 56, LILA 53

MINNESOTA

• Ashby 70, Brandon-Evansville 68, OT

• Belgrade-Brooten-Elrosa 74, Royalton 42

• Carlton-Wrenshall 80, Fond du Lac 67

• Cherry 98, Rock Ridge 74

• Chisholm 65, Nashwauk-Keewatin 57

• Cloquet 93, Proctor 53

• Detroit Lakes 81, Crosby-Ironton 55

• Mountain Iron-Buhl 88, Mesabi East 36

• Pequot Lakes 65, Aitkin 33

• Rochester Marshall 75, Mankato West 54

• Stewartville 73, St. Peter 46

• Two Harbors 75, Floodwood 36

• Wadena-Deer Creek 58, Dilworth-Glyndon-Felton 57

• Waterville-Elysian-Morristown 69, Blue Earth Area 60





CLASS 2A

Section 1 • first round

• Caledonia 84, Chatfield 40

• Cannon Falls 71, Randolph 60

• La Crescent 76, Plainview-E-M 39

• Lake City 72, Albert Lea 37

• Lewiston-Altura 73, Dover-Eyota 50

• Pine Island 72, St. Charles 65, OT

• Winona Cotter 61, Roch. Lourdes 45

• Zumbrota-Mazeppa 70, Triton 54





CLASS 1A

Section 1 • second round

• Blooming Prairie 65, Bethlehem Acad. 43

• Fillmore Central 78, Houston 50

• Goodhue 79, Schaeffer Academy 59

• Kenyon-Wan. 83, Mabel-Canton 59

• Kingsland 72, Lyle-Pacelli 56

• Rush.-Peterson 97, Glenville-Emmons 62

• Southland 70, Wabasha-Kellogg 40

• Spring Grove 48, Lanesboro 37

Section 3 • first round

• HL-O/Fulda 51, Edgerton 48

• Lakeview 81, Wabasso 78

• Renville Co. West 69, Yellow Med. East 62

• Westbrook-WG 72, Adrian 55

basketball • GIRLS

CLASS 4A

Section 3 • quarterfinals

• Hastings 57, Burnsville 31





CLASS 3A

Section 5 • quarterfinals

• Becker 72, St. Francis 38

• Fridley 80, Coon Rapids 53

• Monticello 63, Big Lake 28

• Totino-Grace 78, Princeton 62

Section 8 • quarterfinals

• Fergus Falls 59, St. Cloud 48

• Little Falls 45, Detroit Lakes 44

• Willmar 47, Rocori 37





CLASS 2A

Section 2 • second round

• Glencoe-Silver Lake 71, Sibley East 54

• New Richland-H-E-G 62, St. Clair 38

• Tri-City United 52, Belle Plaine 43

• Waterville-E-M 52, Maple River 45

Section 3 • second round

• Fairmont 67, Luverne 58

• Minnewaska 66, Kerkhoven-M-S 29

• New London-Spicer 58, Paynesville 31

• Windom 81, Jackson Co. Central 69

Section 4 • second round

• Concordia Academy 57, LILA 33

• Mounds Park A. 38, St. P. Wash./John. 24

• St. Croix Prep 79, Twin Cities Acad. 17

• St. Paul Acad. 59, Columbia Heights 53

Section 5 • second round

• Dassel-Cokato 63, Blake 45

• Maranatha Christian 70, Breck 41

• Mpls. North 74, Eagle Ridge 38

• SW Christian 74, Rockford 39

Section 6 • second round

• Annandale 67, Legacy Christian 40

• Holdingford 56, Melrose 35

• Osakis 50, Foley 43

• Pine City 67, Spectrum 33

• Royalton 74, Milaca 65

• Sauk Centre 68, Mora 40

• St. Cloud Cathedral 44, Kimball 33

Section 7 • second round

• Crosby-Ironton 99, Aitkin 22

• Duluth Marshall 86, Pillager 35

• Esko 92, International Falls 32

• Hinckley-Finlayson 61, Barnum 38

• Mesabi East 58, Moose Lake/WR 19

• Pequot Lakes 67, Two Harbors 21

• Pierz 62, Greenway 23

• Proctor 76, Staples-Motley 38

Section 8 • first round

• Barnesville 71, Crookston 46

• Frazee 57, Dilworth-G-F 42

• Hawley 80, Roseau 35

• Menahga 80, Warroad 20

• Park Rapids 48, Wadena-DC 44





CLASS 1A

Section 2 • quarterfinals

• Buffalo Lake-H-S 66, BOLD 39

• ML/GHEC/T 60, Mankato Loyola 43

• Sleepy Eye St. Mary's 64, Sleepy Eye 59

• Springfield 60, Martin County West 48

Section 4 • second round

• CHOF 54, Avail Academy 22

• Heritage Christian 64, Hope Acad, 47

• PACT 72, Trinity 61

• West Lutheran 83, Liberty Classical 28

Section 5 • first round

• Belgrade-B-E 86, Mille Lacs 28

• Bertha-Hewitt 63, Sebeka 51

• Braham 64, East Central 6

• Nevis 62, Pine River-Backus 46

• Ogilvie 67, Maple Lake 35

• Upsala 64, Swanville 30

• Verndale 78, Browerville/EV 58

• Walker-H-A 67, Long Prairie-GE 25

Section 6 • first round

• Ada-Borup 68, New York Mills 61

• Breckenridge 79, Parkers Prairie 46

• Hancock 84, Benson 26

• Hillcrest Lutheran 63, Rothsay 39

• Park Christian 61, Lake Park-Audubon 44

• Underwood 72, Battle Lake 31

• West Central 70, Clinton-G-B 43

• Wheaton/H-N 66, Brandon-Evans. 64

Section 7 • first round

• Cherry 80, Ely 44

• Chisholm 73, Deer River 62

• Cromwell-Wright 82, Fond du Lac Ojibwe 24

Section 8 • first round

• Cass Lake-Bena 73, Win-E-Mac 34

• Climax-Fisher 70, Badger-G-MR 69

• Fosston 72, Clearbrook-Gonvick 34

• Kelliher-Northome 93, Bagley 30

• Kittson Central 52, Fertile-Beltrami 48

• Mahnomen-Waubun 60, Blackduck 48

• Sacred Heart 68, Stephen-Argyle 54

• Warren-A-O 42, Northern Freeze 36

hockey • BOYS

CLASS 2A

Section 1 • championship

• Roch. Century/JM 4, Lakeville South 1

Section 2 • championship

• Chanhassen 2, Minnetonka 1

Section 5 • championship

• Centennial 5, Maple Grove 2

Section 7 • championship

• Grand Rapids 3, Andover 2, OT





CLASS 1A

Section 4 • championship

• Mahtomedi 3, SWC/Richfield 2

Section 6 • championship

• Alexandria 6, Northern Lakes 1

Section 8 • championship

• Warroad 4, East Grand Forks 3, OT

WRESTLING

STATE TOURNAMENT

Class 3A

Quarterfinals

• Albert Lea 33, Hastings 32

• Mounds View 43, Forest Lake 18

• Shakopee 45, Apple Valley 11

• St. Michael-Albertville 42, Willmar 14

Consolation semifinals

• Hastings 37, Forest Lake 27

• Willmar 41, Apple Valley 24

Semifinals

• Mounds View 39, Albert Lea 20

• St. Michael-Albertville 45, Shakopee 14

Consolation final

• Willmar 35, Hastings 27

Third place

• Shakopee 44, Albert Lea 11

Championship

• St. Michael-Albert. 47, Mounds View 10





Class 2A

Quarterfinals

• Becker 31, Watertown-Mayer 28

• Kasson-Mant. 35, D-B/LQPV/Mont. 24

• Simley 46, Little Falls 18

• Totino-Grace 43, Dilworth-G-F 21

Consolation semifinals

• D-B/LQPV/Montevideo 46, Dilworth-G-F 12

• Watertown-Mayer 34, Little Falls 24

Semifinals

• Kasson-Mantorville 38, Totino-Grace 24

• Simley 43, Becker 23

Consolation final

• D-B/LQPV/M 42, Watertown-Mayer 18

Third place

• Totino-Grace 30, Becker 30 (TG won tie-breaker)

Championship

• Simley 32, Kasson-Mantorville 26





Class 1A

Quarterfinals

• Belgrade-B-E 51, United No. Central 18

• Chatfield 50, Bertha-Hewitt/V/PP 9

• Jackson Co. Cent, 36, Lake Crystal-WM 33

• Staples-Motley 51, LeSueur-Hend, 9

Consolation semifinals

• Lake Crystal-WM 28, Bertha-H/V/PP 21

• United No. Central 43, LeSueur-Hend. 14

Semifinals

• Chatfield 49, Jackson Co. Central 12

• Staples-Motley 38, Belgrade-B-E 21

Consolation final

• Lake Crystal-WM 34, United No. Cent. 18

Third place

• Belgrade-B-E 36, Jackson Co. Cent. 34

Championship

• Chatfield 47, Staples-Motley 7





STATE TOURNAMENT SUMMARIES

CLASS 3A

Quarterfinals

Albert Lea 33, Hastings 32

• 107: W. Bainbridge, H, pinned De. Groess, AL, 6:41. 114: Lambert, H, dec. Dy. Groess, AL, 8-3. 121: Beissel, H, dec. Collins, AL, 16-1. 127: Davis, AL, pinned McCrae, H, 1:01. 133: Olson, AL, pinned Ward, H, 1:02. 139: Ignaszewski, AL, dec. J. Bainbridge, H, 6-4. 145: Korman, AL, pinned Svoboda, H, 2:00. 152: Attig, AL, dec. F. Peterson, H, 1-0. 160: Wacholz, AL, dec. Yang, H, 6-1. 172: C. Peterson, H, pinned Cox, AL, 5:42. 189: Estrada, H, pinned Tolbers, AL, 4:34. 215: Schroeder, AL, pinned Christopher, H, 5:09. 285: Steinke, H, pinned Velazquez, AL, 0:36.





Mounds View 43, Forest Lake 18

• 107: LaRose, MV, pinned Clark, FL, 1:19. 114: Bre. Swenson, MV, pinned Mold, FL, 0:27. 121: Schneider, MV, by forfeit. 127: G. Marr, FL, dec. Hatton, MV, 16-5. 133: Walker, MV, Kohoutek, FL, 7-0. 139: Lyden, FL, dec. Claseman, 23-8. 145: J. Marr, FL, dec. Bra. Swenson, 6-3. 152: Ashby, MV, dec. Dale, FL, 12-3. 160: Loween, MV, pinned C. Christensen, FL, 1:40. 172: E. Swenson, MV, dec. Wasilk, FL, 7-0. 189: Muhlstein, MV, dec. G. Christensen, 2-0. 215: Rendl, FL, pinned Warden, MV, 1:06. 285: Morgan, MV, pinned, Gruba, FL, 1:51.





Shakopee 45, Apple Valley 14

• 107: A. Hiem, S, dec. Kong, AV, 14-2. 114: Suchta, S, dec. Marvin, AV, 10-2. 121: Roskosh, AV, dec. Bruckner, S, 10-2. 127: Turzinski, S, dec. Reed, Av, 3-0. 133: Miller, S, dec. Prouty, AV, 2-0. 139: Warren, S, dec. Castin, AV, 16-0. 145: Haueter, AV, dec. J. Heim, S, 10-2. 152: Walters, S, dec. Laudenbach, AV, 11-1. 160. Ferguson, S, dec. Garcia, AV, 9-0. 172: Barron, S, pinned Matthies, AV, 2:26. 189: Booth, AV, dec. Rouse, 12-2. 215: D. Heim, S, pinned Quadri, AV, 0:34. 285: Coles, S, pinned Allen, AV, 1:16.





St. Michael-Albertville 42, Willmar 14

• 107: E. Schultz (StMA) pinned Tallman (W), 1:49. 114: Li. Robideau (StMA) dec. Fagerlie (W), 19-3. 121: B. Bergeron (StMA) dec. W. Cruze (W), 6-0. 127: Mills (StMA) dec. Mares (W), 10-4. 133: Ca. Carlson (W) dec. Scully (StMA), 10-1. 139: Co. Carlson (W) dec. I. Schultz (StMA), 9-5. 145: Anez (W) dec. Newman (StMA), 11-4. 152: La. Robideau (StMA) pinned Zelaya-Velasquez (W), 3:18. 160: Wadsen (StMA) pinned Champagne (W), 1:23. 172: Wester (StMA) dec. S. Cruze (W), 16-3. 189: Murphy (StMA) pinned Hansen (W), 1:00. 215: Trevino (W) dec. Matheson (StMA), 11-2. 285: Spindler (StMA) dec. Donelan (W), 6-1.





Semifinals

Mounds View 39, Albert Lea 20

• 107: LaRose, MV, dec. De. Groess, AL, 8-2. 114: Bre. Swenson, MV, by forfeit. 121: Collins, AL, dec. Schneider, MV, 8-3. 127: Davis, AL, pinned Hatton, MV, 3:39. 133: Olson, AL, dec. Walker, MV, 20-5. 139: Ignaszewski, AL, dec. Claseman, MV, 4-3. 145: Korman, AL, dec. Bra. Swenson, MV, 8-5. 152: Ashby, MV, pinned Attig, AL, 1:31. 160: Loween, MV, pinned Wacholz, AL, 1:21. 172: E. Swenson, MV, dec. Cox, AL, 9-0. 189: Muhlstein, MV, pinned Tolbers, AL, 2:25. 215: Morgan, MV, pinned Schroeder, AL, 0:19. 285: Maxey, MV, dec. Velazquez, AL, 3-1.





St. Michael-Albertville 45, Shakopee 14

• 107: A. Heim, S, dec. G. Bergeron, StMA, 2-0. 114: Li. Robideau, StMA, dec. Suchta, 11-3. 121: B. Bergeron, StMA, pinned Kaufhold, S, 1:29. 127: Mills, StMA, dec. Turzinski, S, 3-2. 133: Miller, S, dec. Jackson, StMA, 2-1. 139: Schultz, StMA, dec. Warren, S, 6-5. 145: Walters, S, dec. Becker, StMA, 6-0. 152: La. Robideau, StMA, dec. Ferguson, S, 29-13. 160: Wadsen, StMA, pinned Barron, S, 0:42. 172: Wester, StMA, pinned Linville, S, 0:55. 215: D. Heim, S, dec. Dehmer, StMA, 15-0. 285: Torgerson, StMA, pinned Coles, S, 3:24.





Championship

St. Michael-Albert. 47, Mounds View 10

107: G. Bergeron, StMA, dec. LaRose, MV, 5-0. 114: Li. Robideau, StMA, dec. Bre. Swenson, MV, 6-4, OT. 121: B. Bergeron, StMA, dec. Schneider, MV, 6-2. 127: Mills, StMA, pinned Jack Hatton, MV, 4:41. 133: Jackson, StMA, dec. James Walker, MV, 8-3. 139: Schultz, StMA, dec. Claseman, MV, 16-0. 145: Bra. Swenson, MV, dec. Becker, StMA, 9-0. 152: La. Robideau, StMA, dec. Ashby, MV, 26-11. 160: Wadsen, StMA, pinned Loween, MV, 1:28. 172: Wester, StMA, dec. E. Swenson, MV, 22-7. 189: Murphy, StMA, dec. Muhlstein, MV, 6-4. 215: Morgan, MV, pinned Matheson, StMA, 0:14. 285: Torgerson, StMA, dec. Maxey, MV, 16-0.





CLASS 2A

Quarterfinals

Becker 31, Watertown-Mayer 28

107: Bo. Kuschel, B, pinned Brose, WM, 1:40. 114: J. Friederichs, WM, dec. B. Kujawa, B, 6-2. 121: T. Friederichs, WM, pinned Bl. Kuschel, B, 2:35. 127: K. Mead, WM, dec. Jurek, B, 12-1. 133: Hall, B, dec. Hamberger, WM, 6-1. 139: Nicolas, B, dec. Jackson, WM, 13-4. 145: L. Kujawa, B, pinned Tufte, WM, 3:28. 152: May, Be, pinned I. Mead, WM, 2:49. 160: Entinger, WM, dec. Jarvis, B, 7-4. 172: Burkett, WM, pinned Tomasko, B, 0:45. 189: Angell, B, pinned Skillings, WM, 0:56. 215: Burmeister, WM, dec. Baldry, B, 8-1. 285: Maass, WM, dec. Golley, B, 10-4.





Kasson-Mantorville 35, DB/LQPV/M 24

107: E. Olson, DB/LQPV/M pinned Ayshford, KM, 4:53. 114: Mortenson, DB/LQPV/M, dec. Anderson, KM, 6-3. 121: Myers, KM, pinned Long, DB/LQPV/M, 3:50. 127: B. Gunlogson, DB/LQPV/M, pinned Bent, KM, 3:38. 133: A. Friedrich, KM, dec. Schacherer, DB/LQPV/M, 16-0. 139: D. Gunlogson, DB/LQPV/M, dec. O. Friedrich, KM, 8-6, OT. 145: Coleman, KM, dec. Sather, DB/LQPV/M, 7-2. 152: White, KM, dec. Pederson, DB/LQPV/M, 7-4. 160: Kennedy, KM, dec. Bry. Rhode, DB/LQPV/M, 18-3. 172: Swanson, KM, dec. Meyer, DB/LQPV/M, 17-2. 189: Mann, KM, dec. Bothun, DB/LQPV/M, 14-1. 215: Nelson, KM, dec. Olson, DB/LQPV/M, 9-1. 285: Bra. Rhode, DB/LQPV/M, pinned Grover, KM, 0:28.





Simley 46, Little Falls 18

• 107: Ross, S, pinned S. Ramsdell, LF, 1:23. 114: Grzywinski, S, pinned Vogt, LF, 2:43. 121: Mincey, S, dec. Neisen, LF, 10-1. 127: Kos, S, pinned H. Ramsdell, LF, 2:25. 133: Jus. Heeg, S, pinned Okerman, LF, 2:40. 139: Wildzek, LF, pinned Harms, S, 3:20. 145: N. Cameron, LF, dec. Dohmen, S, 8-3. 152: Raymond, S, dec. K. Cameron, LF, 17-1. 160: Jud. Heeg, S, dec. Robinson, LF, 10-0. 172: Short, S, pinned H. Ramsdell, LF, 2:46. 189: Martin, S, dec. LeClair, LF, 4-3. 215: Petrich, LF, dec. Davis, S, 5-2. 285: Nordlie, LF,pinned Watts, S, 5:29.





Totino-Grace 43, Dilworth-G-F 21

• 107: L. Refsnider, TG, dec. Kosen, DGF, 13-7. 114: Schmitz, DGF, dec. Bridges, TG, 4-1. 121: J. Refsnider, TG, pinned Hoban, DGF, 1:18. 127: O'Brien, TG, dec. Luebke, DGF, 6-4, OT. 133: A. Herbst, TG, dec. Anderson, DGF, 13-4. 139: Sylvester, TG, pinned Deutsch, DGF, 1:17. 145: Mustachia, DGF, pinned Bizal, TG, 1:13. 152: P. Herbst, TG, dec. Lenhart, DGF, 6-1. 160: Thureen, DGF, pinned Q. Harrer, TG, 5:44. 172: Arends, DGF, pinned C. Harrer, TG, 5:48. 189: J. Kruse, TG, pinned Macziewski, DGF, 4:00. 215: C. Kruse, TG, pinned, Breckenridge, DGF, 0:19. 285: Swedberg, TG, pinned Johnson, DGF, 1:11.





Semifinals

Kasson-Mantorville 38, Totino-Grace 24

• 107: Ayshford, KM, dec. L. Refsnider, TG, 9-4. 114: Anderson, KM, dec. Bridges, 11-2. 121: J. Refsnider, TG, pinned Myers, KM, 3:51. 127: O'Brien, TG, dec. Bent, KM, 9-5. 133: A. Friedrich, KM, pinned A. Herbst, TG, 1:24. 139: Sylvester, TG, dec. O. Friedrich, KM, 5-2. 145: Coleman, KM, pinned Bizal, TG, 1:53. 152: Kennedy, KM, dec. Literski, tG, 18-3. 160: Swanson, KM, dec. P. Herbst, TG, 23-7. 172: Mann, KM, pinned C. Harrer, TG, 0:51. 189: Nelson, KM, dec. J. Kruse, 4-1. 215: C. Kruse, TG, pinned Duitsman, KM, 1:16. 285: Swedberg, TG, pinned Wynia, KM, 3:57.





Simley 43, Becker 23

• 107: Ross, S, dec. Bo. Kuschel, B, 9-3. 114: Grzywinski, S, pinned Williams, B, 2:55. 121: B. Kujawa, B, dec. Mincey, S, 7-3. 127: Kos, S, dec. Jurek, B, 20-5. 133: Jus. Heeg, S, pinned Hall, B, 1:10. 139: Nicolas, B, pinned Karakus-Wagner, S, 1:34. 145: L. Kujawa, B, dec. Dohmen, S, 12-2. 152: Raymond, S, pinned Rosenow, B, 3:14. 160: May, B, dec. Jud. Heeg, S, 10-0. 172: Short, S, dec. Tomasko, 18-3. 189: Angell, B. pinned Davis, S, 1:52. 215: Martin, S, pinned Golley, B, 3:42. 285: Kropuenske, S, dec. Lysdal, B, inj. def.





Championship

Simley 32, Kasson-Mantorville 26

• 107: Ross, S, dec. Ayshford, KM, 19-3. 114: Grzywinski, S, dec. Anderson, KM, 17-0. 121: Mincey, S, dec. Myers, KM, 7-6. 127: Kos, S, pinned Bent, KM, 3:59. 133: Jus. Heeg, S, dec. A. Friedrich, KM, 9-3. 139: O. Friedrich, KM, dec. Karakus-Wagner, S, 18-2. 145: Dohmen, S, dec. Coleman, KM, 3-2. 152: Raymond, S, dec. Kennedy, KM, 13-3. 160: Swanson, KM, pinned Jud. Heeg, S, 3:19. 172: Mann, KM, pinned Lundell, S, 3:37. 189: Short, S, dec. Duitsman, KM, 7-5, OT. 215: Nelson, KM, dec. Martin, S, 3-2. 285: Wynia, KM, pinned Kropuenske, S, 3:16.





CLASS 1A

Quarterfinals

Belgrade-B-E 51, United No. Central 18

• 107: N. Jensen, BBE, dec. Roiko, UNC, 11-6. 114: Welte, BBE, dec. Rife, UNC, 8-4. 121: A. Mueller, BBE, pinned Bakke, UNC, 2:22. 127: Anderson, UNC, pinned J. Mueller, BBE, 1:03. 133: Lake, UNC, pinned Tensen, BBE, 5:18. 139: R. Jensen, BBE, dec. Hendrickson, UNC, 11-2. 145: Viessman, BBE, dec. Koll, UNC, 17-1. 152: DeRoo, BBE, pinned Morter, UNC, 1:21. 160: E. Mueller, BBE, pinned Davidson, UNC, 1:32. 172: Hanson, BBE, pinned Livingston, UNC, 1:25. 189: Laage, BBE, pinned Hendrickson, UNC, 1:05. 215: Carson, BBE, pinned Peterson, UNC, 4:40. 285: Dailey, UNC, pinned Weber, BBE, 0:28.





Chatfield 50, Bertha-Hewitt/V/PP 9

• 107: Priebe, C, dec. Ma. Hoffman, BH/V/PP, 9-1. 114: Berg, C, pinned Me. Hoffman, BH/V/PP, 1:41. 121: Johnson, C, dec. Grabow, BH/V/PP, 12-4. 127: Polikowsky, C, dec. Hart, BH/V/PP, 4-3. 133: Bartels, C, dec. Olson, BH/V/PP, 6-2. 139: Pearson, C, dec. Barthel, BH/V/PP, 16-0. 145: Dornack, C, pinned Captain, BH/V/PP, 3:18. 152: Rowland, C, dec. Schulke, BH/V/PP, 14-6. 160: Revering, BH/V/PP, pinned Kester, C, 1:02. 172: Allen, C, dec. Kimber, BH/V/PP, 9-3. 189: Schott, C, pinned Dobratz, BH/V/PP, 0:56. 215: Shamp, BH/V/PP, dec. Boelter, C, 14-9. 285: Mulhern, C, pinned Bosman, BH/V/PP, 0:42.





Jackson Co. Cent. 36, Lake Crystal-WM 9

• 107: Thier, JCC, dec. Herbst, LCWM, 8-2. 114: Eller, JCC, pinned Co. Othoudt, LCWM, 1:04. 121: Antony, LCWM, pinned E. Munoz Mazariegos, JCC, 5:07. 127: Rodriguez, JCC, dec. Gimenez, LCWM, 10-4. 133: Ca. Othoudt, LCWM, dec. Dahlin, JCC, 3-0. 139: Kamm, LCWM, pinned Bouakham, JCC, 1:20. 145: Rossow, JCC, pinned Z. Palmer, LCWM, 2:58. 152: Ambrose, JCC, pined Osborne, LCWM, 3:37. 160: R. Palmer, LCWM, pinned Tufvesson, JCC, 3:44. 172: Stai, JCC, pinned Sickler, LCWM, 0:59. 189: Slater, LCWM, pinned Mix, JCC, 1:31. 215: Haley, JCC, pinned Adams, LCWM, 5:12. 285: Rosin, LCWM, pinned Hansen, JCC, 1:44.





Staples-Motley 51, LeSueur-Hend. 9

• 107: G. Bjerga, SM, dec. Osborne, LSH, 16-0. 114: Kramer, SM, pinned Riemann, LSH, 0:19. 121: Greenwaldt, SM, dec. Thieke, LSH, 10-2. 127: C. Wilson, LSH, dec. Carlson, SM, 6-2. 133: Beachy, SM, dec. D. Wilson, LSH, 11-6. 139: Reese, SM, pinned Holloway, LSH, 2:59. 145: Neelan, SM, dec. Johnson, LSH, 7-3. 152: Winter, SM, pined Miller, LSH, 1:32. 160: Tappe, SM, pinned Wagner, LSH, 3:12. 172: Converse, SM, dec. Genelin, LSH, 11-9. 189: L. Bjerga, SM, dec. Tellijohn, LSH, 7-2. 215: Doherty, LSH, pinned Gomez, SM, 1:39. 285: Petrich, SM, pinned Nelson, LSH, 2:27.





Semifinals

Chatfield 49, Jackson Co. Central 12

• 107: Thier, JCC, dec. Priebe, C, 6-2. 114: Eller, JCC, pinned Berg, C, 4:36. 121: Johnson, C, pinned E. Munoz Mazariegos, JCC, 0:41. 127: Polikowsky, C, dec. Rodriguez, JCC, 11-6. 133: Bartels, C, pinned G. Munoz Mazarieuos, JCC, 1:02. 139: Pearson, C, dec. Dahlin, JCC, 6-5. 145: Dornack, C, dec. Rossow, JCC, 12-3. 152: Ambrose, JCC, dec. Rowland, C, 4-2, OT. 160: Miner, C, pinned Tufvesson, JCC, 1:25. 172: Carrier, C, dec. Stai, JCC, 8-6. 189: Schott, C, pinned Mix, JCC, 0:31. 215: Boelter, C, pinned Haley, JCC, 1:28. 285: Mulhern, C, pinned Hansen, JCC, 1:09.





Staples-Motley 38, Belgrade-B-E 21

• 107: G. Bjerga, SM, pinned N. Jensen, BBE, 5:11. 114: Kramer, SM, pinned Welte, BBE, 0:52. 121: Greenwaldt, SM, pinned J. Mueller, BBE, 1:07. 127: Carlson, SM, dec, A. Mueller, BBE, 8-2. 133: Beachy, SM, pinned Tensen, BBE, 2:54. 139: Reese, SM, dec. Spanier, BBE, 14-4. 145: R. Jensen, BBE, dec. Neelan, SM, 12-3. 152: Tappe, SM, dec. Viessman, BBE, 12-2. 160: DeRoo, BBE, dec. Winter, SM, 4-2. 172: E. Mueller, BBE, dec. Converse, SM, 6-0. 189: Hanson, BBE, dec. L. Bjerga, SM, 21-6. 215: Gomez, SM, dec. Laage, BBE, 5-0. 285: Carson, BBE, pinned Petrich, SM, 5:58.





Championship

Chatfield 47, Staples-Motley 7

• 107: G. Bjerga, SM, dec. Priebe, C, 13-0. 114: Berg, C, dec. Kramer, SM, 9-2. 121: Greenwaldt, SM, dec. Johnson, C, 10-4. 127: Polikowsky, C, dec. Carlson, SM, 7-2. 133: Bartels, C, dec. Beachy, SM, 10-9. 139: Pearson, C, dec. Reese, SM, 3-1. 145: Dornack, C, dec. Neelan, SM, 16-3. 152: Rowland, C, dec. Tappe, SM, 3-2. 160: Miner, C, dec. Winter, SM, 16-1. 172: Carrier, C, pinned Converse, SM, 0:36. 189: Schott, C, pinned L. Bjerga, SM, 1:35. 215: Boelter, C, dec. Gomez, SM, 15-0. 285: Mulhern, C, pinned Petrich, SM, 1:01.