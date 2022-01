Share on Pinterest

THURSDAY

ALPINE SKIING • BOYS

LAKE

At Buck Hill

• Minnetonka 276, Edina 246, Hopkins 190. Medalist: Jacob Zeller, Eden Prairie, 45.35.

ALPINE SKIING • GIRLS

At Buck Hill

• Minnetonka 339, Edina 286, Hopkins 244. Medalist: Ali Anselmo, Edina, 47.32.

BASKETBALL • BOYS

EASTERN MINNESOTA ATHLETIC

• Hmong Academy 43, Groves Academy 41

METRO WEST

• Chanhassen 60, Bloomington Kennedy 59

MCAA

• PACT 63, Heritage Christian 55

• Spectrum 63, Eagle Ridge 58

MISSISSIPPI 8

• Becker 69, Cambridge-Isanti 67

NORTHWEST SUBURBAN

• Andover 68, Centennial 52

• Champlin Park 84, Coon Rapids 83

• Elk River 64, Blaine 61

• Maple Grove 86, Anoka 57

• Park Center 73, Armstrong 60

• Totino-Grace 64, Rogers 46

SOUTH SUBURBAN

• Lakeville North 94, Apple Valley 45

SUBURBAN EAST

• Cretin-Derham Hall 68, White Bear Lake 61

WRIGHT COUNTY

• Mound Westonka 57, Holy Family 49

• Rockford 92, Southwest Christian 77

METROPOLITAN AREA

• Jordan 65, Providence Academy 57

• New Richland-H-E-G 64, Tri-City United 46

• Nova Classical 64, Math & Science 62

• West Lutheran 77, United Christian 45

MINNESOTA

• Alexandria 69, Fergus Falls 40

• Ashby 45, Parkers Prairie 40

• Badger-G-MR 60, Kittson Co. Central 30

• Blue Earth Area 69, St. James Area 65

• Brainerd 67, Sartell-St. Stephen 62

• Byron 54, Zumbrota-Mazeppa 48

• Cloquet 96, Hermantown 78

• Crosby-Ironton 73, Greenway 49

• Esko 88, Superior (Wis.) 77

• Foley 61, Holdingford 31

• Fosston 61, Norman County East/U-H 43

• Goodhue 61, Rochester Lourdes 52

• Hayfield 58, Randolph 45

• Henning 84, Bertha-Hewitt 39

• Lakeview Christian 78, Wrenshall 58

• LeSueur-Henderson 87, Medford 69

• Mankato Loyola 84, Sleepy Eye St. Mary's 67

• Mankato West 58, Marshall 50

• Melrose Area 72, Sauk Centre 65

• Milaca 72, Kimball Area 61

• Mora 66, East Central 30

• Pelican Rapids 79, Hawley 60

• Pequot Lakes 70, Pillager 46

• Perham 58, Dilworth-Glyndon-Felton 54

• Rushford-Peterson 69, Chatfield 55

• St. Peter 77, New Ulm 68

• Southland 78, Kingsland 56

• Stewartville 55, Cannon Falls 46

• Upsala 69, Long Prairie-Grey Eagle 38

• Wabasha-Kellogg 54, Schaeffer Academy 32

• Warroad 81, East Grand Forks 60

• Willmar 67, St. Cloud Apollo 57

• Windom 90, Worthington 77

BASKETBALL • GIRLS

METRO WEST

• Chanhassen 56, Bloomington Kennedy 41

• Chaska 90, St. Louis Park 63

MINNEAPOLIS CITY

• Roosevelt 73, Washburn 18

MCAA

• Legacy Christian 54, Heritage Christian 41

MINNESOTA RIVER

• Mayer Lutheran 65, Tri-City United 28

• Norwood YA 60, LeSueur-Henderson 21

MISSISSIPPI 8

• Princeton 45, North Branch 40

NORTHWEST SUBURBAN

• Centennial 59, Andover 52

• Champlin Park 57, Coon Rapids 51

• Elk River 62, Blaine 31

• Maple Grove 63, Anoka 34

• Park Center 57, Armstrong 51

• Rogers 87, Totino-Grace 65

• Spring Lake Park 56, Osseo 50

SKYLINE

• Concordia Academy 66, St. Croix Prep 36

WRIGHT COUNTY

• New London-Spicer 66, Watertown-M. 38

• Rockford 70, Howard Lake-W-Winsted 49

METROPOLITAN AREA

• Chisago Lakes 60, Zimmerman 53

• Nova Classical 65, Brooklyn Center 36

• Shakopee 58, Waconia 36

MINNESOTA

• Bagley 45, Warroad 36

• Barnesville 54, Osakis 46

• Belgrade-B-Elrosa 37, Paynesville Area 30

• Braham 67, Mille Lacs 33

• Caledonia 64, Kingsland 28

• Cleveland 56, Alden-Conger/G-E 35

• Cloquet 57, Hermantown 49

• Cromwell-Wright 66, Two Harbors 45

• Fairmont 61, Waseca 42

• Goodridge/G-G 39, Badger-G-MR 37

• Grand Meadow 61, Pine Island 54

• Hankinson (N.D.) 74, Ortonville 42

• Hayfield 67, Randolph 38

• Henning 44, Verndale 32

• Heron Lake-O/Fulda 72, Madelia 40

• Hills-Beaver Creek 44, Edgerton 39

• Holdingford 45, Maple Lake 23

• International Falls 49, Eveleth-Gilbert 22

• Janesville-W-P 44, Sibley East 39

• Lac qui Parle Valley 64, Russell-T-R 55

• Lake Park-Audubon 63, Win-E-Mac 20

• Lanesboro 54, Houston 47

• Mabel-Canton 46, Postville (Iowa) 42, OT

• Mankato West 51, Marshall 38

• Melrose Area 47, Brandon-Evansville 33

• Menahga 51, Wadena-Deer Creek 34

• Minn. Valley Luth. 64, Buffalo Lake-H-S 61

• Mountain Iron-Buhl 102, North Woods 46

• Nevis 56, Kelliher/Northome 50

• New York Mills 75, Bertha-Hewitt 37

• Oak Grove Luth. (N.D.) 49, Park Christian 36

• Pipestone Area 54, Redwood Valley 46

• Plainview-E-Millville 63, Fillmore Central 50

• Red Lake 57, Pine River-Backus 53

• Red Lake Falls 51, Northern Freeze 41

• Red Rock Central 70, Murray Co. Central 48

• Renville County West 50, Lakeview 46

• Roseau 73, Kittson County Central 56

• St. Clair 79, Nicollet 64

• St. James Area 51, Blue Earth Area 33

• St. Peter 71, New Ulm 30

• Sebeka 72, Pillager 38

• South Ridge 53, Floodwood 25

• Springfield 56, Gibbon-F-Winthrop 52

• Stephen-Argyle 68, Park River (N.D.) 26

• SW Minn. Christian 59, Mtn. Lake Area 44

• Tracy-Milroy-Balaton 47, MACCRAY 39

• Wheaton-H-Norcoss 60, Richland (N.D.) 43

• Willmar 67, Fergus Falls 52

• Worthington 92, Windom 57

GYMNASTICS • GIRLS

SUBURBAN EAST

• East Ridge 138.625, Forest Lake 135.725. All-around: Lauren Rodriguez, East Ridge, 35.95.

LAKE

• St. Michael-Albertville 133.40, Buffalo 130.925. All-around: Audrey Strike, St. Michael-Albertville, 34.175.

HOCKEY • BOYS

INDEPENDENT METRO ATHLETIC

• Blake 6, Providence Academy 1

LAKE

• Eden Prairie 9, Hopkins 0

• Minnetonka 6, Buffalo 3

• Wayzata 3, St. Michael-Albertville 0

METRO EAST

• Hastings 5, Tartan 1

• Hill-Murray 7, Simley 1

• St. Thomas Academy 7, Two Rivers 0

METRO WEST

• St. Louis Park 7, Waconia 1

NORTHWEST SUBURBAN

• Andover 7, Armstrong/Cooper 0

• Blaine 5, Totino-Grace 1

• Centennial 16, Spring Lake Park 2

• Champlin Park 4, Coon Rapids 1

• Maple Grove 3, Elk River/Zimmerman 1

• Rogers 7, Osseo 1

SOUTH SUBURBAN

• Lakeville North 6, Eastview 3

SUBURBAN EAST

• Cretin-Derham Hall 11, Mounds View 1

• Irondale 4, Woodbury 3

• Park of Cottage Grove 7, Forest Lake 5

• Stillwater 6, Roseville 0

• White Bear Lake 4, East Ridge 3, OT

WRIGHT COUNTY

• Delano 6, Hutchinson 0

• SW Christian/Richfield 7, Mound W. 2

METROPOLITAN AREA

• Eagan 3, Bloomington Jefferson 1

• Holy Family 6, New Ulm 2

• Little Falls 5, Princeton 0

• Minneapolis 1, Orono 0, OT

• Minnesota River 1, Windom 1, OT

• Mora/Milaca 6, Becker/Big Lake 5, OT

• Northfield 6, Owatonna 2

• Red Wing 6, Faribault 0

HOCKEY • GIRLS

METRO WEST

• Chaska/Chanhassen 6, New Prague 2

• Orono 9, Bloomington Jefferson 2

NORTHWEST SUBURBAN

• Osseo/PC 2, Armstrong/Cooper 0

SOUTH SUBURBAN

• Burnsville 6, Eagan 2

• Eastview 5, Lakeville North 4, OT

• Lakeville South 4, Farmington 2

• Prior Lake 2, Apple Valley 1, OT

• Shakopee 4, Rosemount 0

METROPOLITAN AREA

• Benilde-St. Margaret's 4, Blake 1

• Holy Angels 5, Minneapolis 2

• Holy Family 4, Gentry Academy 2

• Litchfield/Dassel-Cokato 1, Waconia 0

• New Ulm 6, Delano/Rockford 2

• North St. Paul/Tartan 3, East Ridge 2

• Northern Tier 3, Pine City 2

• Northfield 2, Owatonna 2, OT

• Princeton 3, Rochester Century 0

• Proctor/Hermantown 6, Chisago Lakes 1

• St. Cloud 5, Buffalo 4

• Visitation 6, Waseca 3

SWIMMING • BOYS

ST. PAUL CITY

• Central 92, Johnson 60

• Humboldt/Washington 74, Harding 56

WREStlING

ST. PAUL CITY

• Como Park 45, Central 18

METROPOLITAN AREA

• Northfield 55, Owatonna 18

• St. Thomas Academy 69, Buffalo 12

RANKINGS

HOCKEY • BOYS

BY LET'S PLAY HOCKEY

Class 2A

• 1. Andover; 2. Cretin-Derham Hall; 3. Hill-Murray; 4. Benilde-St. Margaret's; 5. Roseau; 6. Lakeville South; 7. Maple Grove; 8. Moorhead; 9. Centennial; 10. Edina.

Class 1A

• 1. Hermantown; 2. Warroad; 3. Little Falls; 4. Mahtomedi; 5. Duluth Denfeld; 6. Delano; 7. Minneapolis; 8. Providence Academy; 9. Simley; 10. Alexandria.

HOCKEY • GIRLS

BY LET'S PLAY HOCKEY

Class 2A

• 1. Andover; 2. Edina; 3. Minnetonka; 4. Lakeville South; 5. Holy Family; 6. Rosemount; 7. Maple Grove; 8. Hill-Murray; 9. Rogers; 10. Wayzata.

Class 1A

• 1. Warroad; 2. Orono; 3. Proctor/Hermantown; 4. Mound Westonka; 5. Holy Angels; 6. Fergus Falls; 7. Simley; 8. Duluth Marshall; 9. Luverne; 10. Cloquet-Esko-Carlton.

WRESTLING

BY THE GUILLOTINE

Class 3A

• 1. St. Michael-Albertville; 2. Stillwater; 3. Waconia; 4. Shakopee; 5. Anoka; 6. Bemidji; 7. Willmar; 8. Hastings; 9. Apple Valley; 10. Northfield.

Class 2A

• 1. Simley; 2. Kasson-Mantorville; 3. Becker; 4. Pequot Lakes/Pine River-Backus; 5. Big Lake; 6. Thief River Falls; 7. Watertown-Mayer; 8. Dassel-Cokato/Litchfield; 9. Fairmont/Martin County West; 10. New Prague.

Class 1A

• 1. Belgrade-Brooten-Elrosa; 2. Jackson County Central; 3. Kimball Area; 4. Royalton/Upsala; 5. Long Prairie-Grey Eagle/Browerville; 6. West Central Area/Ashby/Brandon-Evansville; 7. Atwater-Cosmos-Grove City; 8. United North Central; 9. Dover-Eyota; 10. Chatfield.

SUMMARIES

BASKETBALL • BOYS

Becker 69, Cambridge-Isanti 67

Cambridge-Isanti 34 33-67

Becker 32 37-69

Cambridge-Isanti: Jones 21, Dee 17, Karels 10, Troolin 9, Bickford 8, Skoglund 2. Becker: Paumen 23, Seavert 21, Hendricks 6, Callahan 5, Berglund 4, Harmoning 4, Weiss 4, Bengtson 2.

Cretin-Derham Hall 68, White Bear Lake 61

White Bear Lake 27 34-61

Cretin-Derham Hall 29 39-68

White Bear Lake: Janicki 25, Hawks 9, Kolb 8, Collins 6, Misgen 6, Vaulx 4, Setterlund 3. Cretin-Derham Hall: Cain 18, Holloman 16, Bollinger 11, Melchior 9, Koopmeiners 6, Plum 4, Coyle 2, Tauer 2.

Elk River 64, Blaine 61

Blaine 26 35-61

Elk River 26 38-64

Blaine: Bohlman 22, Kaul 13, Beckman 6, Merrigan 6, Pettis 6, Tinsen-Jenkins 6, Schusted 2. Elk River: Osterman 28, Behne 15, Haack 9, Benson 3, Rebrovich 3, Bono 2, Gillquist 2, Mattingley 2.

Jordan 65, Providence Academy 57

Jordan 32 33-65

Providence Academy 20 37-57

Jordan: Young 25, Sivilay 15, Ott 10, Montreuil 7, Kes 3, Runge 3, Koch 2. Providence Academy: McCarthy 12, Perrill 12, Fafinski 11, Wooden 9, Carney 8, Mokua 5.

Lakeville North 94, Apple Valley 45

Apple Valley 25 20-45

Lakeville North 56 38-94

Apple Valley: Gardner 12, Patterson 11, Ewald 8, Kang 8, Gbadamosi 2, Ocharo 2, Smith Jr. 2. Lakeville North: Robison 25, Winter 25, Drake 10, Thornton 8, Nolan 7, Boe 4, Hernandez 4, Vaith 4, Axmed 3, Joyner 2, Ryan 2.

Maple Grove 86, Anoka 57

Anoka 22 35-57

Maple Grove 35 51-86

Anoka: Nyamari 16, Borchers 9, Podany 6, Sherer 5, Lakanen 4, Anderson 3, Rodriguez 3, Howze 2, Kamanda 2, Karn 2, Ochwwangi 2, Prah 2, Chell 1. Maple Grove: Keomysy 18, Palbicki 16, Hosmann 14, Moline 13, Vaidya 10, Haakenson 9, Anderson 2, Jameson Jr. 2, Norby 2.

New Richland-H-E-G 64, Tri-City United 46

New Richland-H-E-Geneva 27 37-64

Tri-City United 16 30-46

New Richland-Hartland-Ellendale-Geneva: Peterson 31, Lee 15, Wilson 12, Beck 4, Schoenrock 2. Tri-City United: Vosejpka 14, Henze 13, L. Holicky 7, Odenthal 5, Schendel 5, H. Holicky 2.

Nova Classical 64, Math & Science 62

Math &Science 30 32-62

Nova Classical 28 36-64

Math &Science: Goff 19, Musherure 17, Balami 13, Paulson 6, Sahr 5, Girma 2. Nova Classical: Frost 22, Tabrizi 13, Engelking 8, Ehlerbracht 7, Borell 6, Kleingarn 6, Deroos 2.

PACT 63, Heritage Christian 55

Heritage Christian 25 30-55

PACT 35 28-63

Heritage Christian: Sokeye 14, Moulton 11, Haag 10, Tarawallie 6, Berry 4, Hamilton 4, Mayhew 4, Wicht 2. PACT: Givand 22, Nyabuto 21, Goodrich 8, Sarazin 4, Bjokne 3, Kapas 3, Idowu 2.

Park Center 73, Armstrong 60

Armstrong 25 35-60

Park Center 42 31-73

Armstrong: P. Newbern 16, Dillard-Smith 15, Garner 9, Jones 5, Skram 5, Kuempel 4, Rennie 4, S. Newbern 2. Park Center: Pennebaker 17, Carrington 15, Torbor 15, Bethe 9, Spencer 8, Avery 6, Foster 3.

Rockford 92, Southwest Christian 77

Rockford 41 51-92

Southwest Christian 34 43-77

Rockford: Pepin 22, Zilmer 19, Perry 18, Skinner 17, MacDonald 8, Eisentrager 5, Johnson 2, Edwards 1. Southwest Christian: Zimmerman 19, Burke 18, Arnold 12, Berg 8, Krommendyk 7, Riddle 7, Simonson 4, Schmidt 2.

Totino-Grace 64, Rogers 46

Totino-Grace 28 36-64

Rogers 21 25-46

Totino-Grace: Bath 17, Watson 16, Lee 11, Chandrasheker 7, Chatman 6, Stewart 4, Wagner 3. Rogers: Belka 23, Gleason 10, Whitcomb 8, Jezierski 3, Watson 2.

West Lutheran 77, United Christian 45

United Christian 21 24-45

West Lutheran 36 41-77

United Christian: Hendley 20, Micaiah 17, Jensen 4, Hilgenberg 2, McDougal 2. West Lutheran: Ronning 17, Veach 15, Schmidt 14, Olmanson 7, Bursch 6, Koosman 5, Nelson 5, Schuler 4, Rasmussen 2, Ritari 2.

BASKETBALL • GIRLS

Centennial 59, Andover 52

Andover 25 27-52

Centennial 31 28-59

Andover: Vaaler 14, Imdieke 13, Miller 8, Frost 7, White 6, Engelby 4. Centennial: Cummings 18, McCall 15, Frost 8, Kubes 7, Mulberry 4, Stacy 3, Pullman 2, Tharp 2.

Champlin Park 57, Coon Rapids 51

Champlin Park 26 31-57

Coon Rapids 21 30-51

Champlin Park: Holman 17, Bates 12, Valentino 8, John 7, Counce 5, Marsolek 3, Mehl 3, Lillard 2. Coon Rapids: Ntambwe 23, Beck 13, Washburn 6, Scmidt 4, Washburn 3, Brownell 2.

Chaska 90, St. Louis Park 63

St. Louis Park 25 38-63

Chaska 49 41-90

St. Louis Park: Maher 30, Harden 20, McMahon 3, Schmitz 3, Spates 3, Alexander 2, Massie 2. Chaska: M. Heyer 30, Sanders 23, Niebuhr 11, Cutler 6, Karrmann 6, Lenzen 5, A. Heyer 3, Schuelke 3, Wurtz 3.

Chisago Lakes 60, Zimmerman 53

Zimmerman 25 28-53

Chisago Lakes 24 36-60

Zimmerman: McEachern 15, Paulsen 14, Rivers 7, Rowley 5, Williams 5, Sayre 3, Haas 2, Larson 2. Chisago Lakes: Hempel 22, Erickson 16, Gillach 15, Saueressig 3, Barrett 2, Wille 2.

Concordia Academy 66, St. Croix Prep 36

Concordia Academy 38 28-66

St. Croix Prep 22 14-36

Concordia Academy: K. McTeague 20, Bonk 17, Draack 11, A. McTeague 10, Johnson 6, Landvik 2. St. Croix Prep: White 10, I. Lothenbach 8, Peterson 6, E. Lothenbach 4, Kittelsen 2, L. Lothenbach 2, McCarrell 2, McGurran 2.

Elk River 62, Blaine 31

Elk River 35 27-62

Blaine 18 13-31

Elk River: Johnson 17, Langbehn 13, Christy 11, Demar 9, Berg 6, Murphy 4, Kanenwisher 2. Blaine: Bryant 16, Garber 4, Terry 3, Bryant 2, Davis 2, Lafreniere 2, Ramacher 2.

Maple Grove 63, Anoka 34

Maple Grove 27 36-63

Anoka 27 7-34

Maple Grove: Overskei 17, Ode 13, Gordon 7, Klick 7, Kormann 6, Stern 6, Hoag 3, Dawson 2, Kanz 2. Anoka: Eppinga 10, Youngquist 8, Lakanen 7, Freking 6, Mucangi 3.

Mpls. Roosevelt 73, Mpls. Washburn 18

Minneapolis Roosevelt 26 47-73

Minneapolis Washburn 9 9-18

Minneapolis Roosevelt: Walker 21, Reichert-Giron 15, Davis 13, Wren 11, Hartman 9, Maly 4. Minneapolis Washburn: Harrell 8, Ordaz 8, Percy 2.

New London-Spicer 66, Watertown-Mayer 38

New London-Spicer 26 40-66

Watertown-Mayer 18 20-38

New London-Spicer: A. Rich 21, D. Rich 14, Coahran 11, Peterson 6, Hanson 5, Schmiesing 3, Johnson 2, Thornson 2, Tortorella 2. Watertown-Mayer: Burmeister 9, Czinano 8, Rundell 8, Penegor 6, Baker 2, Frisbie 2, Roerick 2, Barden 1.

Norwood YA 60, LeSueur-Henderson 21

LeSueur-Henderson 13 8-21

Norwood Young America 36 24-60

LeSueur-Henderson: Wilbright 8, Fritz 6, Terwedo 5, Gregersen 2. Norwood Young America: Conser 21, Schmidt 11, Herrmann 8, Erickson 4, Hallquist 4, Lueck 3, Johnson 2, Newman 2, Smith 2, Wischnack 2, Fox 1.

Princeton 45, North Branch 40

North Branch 24 16-40

Princeton 18 27-45

North Branch: Peaslee 20, Kuhlman 9, Rothe 5, Bistodeau 3, Lattimore 3. Princeton: Griesert 12, James 12, Ellingson 11, Jungroth 6, Sautter 4.

Rockford 70, Howard Lake-W-Winsted 49

Rockford 35 35-70

Howard Lake-Waverly-Winsted 31 18-49

Rockford: Graunke 24, Robran 14, Larson 12, Eilderts 8, Houghton 4, Cady 3, Sather 3, Miller 2. Howard Lake-Waverly-Winsted: Fasching 26, Kallio 9, C. Remer 9, M. Remer 2, Bloch 2, McLeod 1.

Rogers 87, Totino-Grace 65

Rogers 57 30-87

Totino-Grace 33 32-65

Rogers: Maciej 19, Buzzelle 17, Glass 17, Glad 12, Heinen 9, Born 8, Daun 5. Totino-Grace: Dengerud 22, Etuko 15, Herzig 15, Lord 8, Riegel 4, Spencer 1.

Shakopee 58, Waconia 36

Waconia 21 15-36

Shakopee 30 28-58

Waconia: Stier 11, Swanson 10, Sazama 6, Amundson 2, Bryfczynski 2, Lauwagie 2, Seim 2, Keaveny 1. Shakopee: Ross 13, Pawlicki 11, Mitchell 9, Broze 8, Cordes 7, Hale 4, Keller 2, Maenke 2, Moore 2.

Spring Lake Park 56, Osseo 50

Spring Lake Park 26 30-56

Osseo 27 23-50

Spring Lake Park: Sutch 15, Thomas 12, Bergstrom 10, Smith 7, Goerish 5, Dunbar 3, Kesti 2, Nusbaum 2. Osseo: Wilson 18, Bennett 15, Hargrove 8, Miller 5, White 4.

HOCKEY • BOYS

Andover 7, Armstrong/Cooper 0

Armstrong/Cooper 0 0 0-0

Andover 1 3 3-7

First: A-Casey (Zinda, Martin), 3:50. Second: A-Zinda (Thoreson, Law ), :28. A-Babb (Pierson, Seward), 4:30. A-Thoreson (Casey), 11:25, sh. Third: A-Gravink(Cogswell, May-Robinson), 5:08. A-Casey (Thoreson, Martin), 7:43. A-Thoreson (Casey, Martin), 11:39. Saves: Armstrong/Cooper: Lucas 22-10-13-45. Andover: Brauns 4-5-8-17.

Blaine 5, Totino-Grace 1

Totino-Grace 1 0 0-1

Blaine 1 1 3-5

First: B-Mikan (Penner), 8:00. TG-Moore (Quast), 13:58, pp. Second: B-Steffen (Mikan, Loftus), 4:25, pp. Third: B-Urness (Swanson), 5:36. B-Steffen (Laager), 13:43. B-Loftus (Anderson, Penner), 14:02. Saves: Totino-Grace: Johnson 14-8-20-42. Blaine: Wallin 12-11-2-25.

Blake 6, Providence Academy 1

Blake 2 2 2-6

Providence Academy 0 1 0-1

First: B-Carlson (Krenke, Witzke), 4:14. B-Heithoff (Heithoff), 5:59. Second: B-Svenddal (Heithoff), :48. PA-Reller (Wehmann, Anderson), 3:44, pp. B-Svenddal, 7:21. Third: B-Carlson (Heithoff), 8:28. B-Heithoff (Rannow, Krenke), 13:05. Saves: Blake: Doran 6-7-15-28. Providence Academy: Villagomez 7-5-4-16.

Centennial 16, Spring Lake Park 2

Spring Lake Park 1 0 1- 2

Centennial 5 9 2-16

First: C-Van Tassel (Pass, Anderson), 2:37. C-Hemr (Blair, Hoylo), 3:53. C-Searles (Blair, Carls), 4:36. C-Ramirez (Hoylo, Petersen), 10:52. C-Van Tassel (Anderson, Pass), 12:30. SLP-Lueck (Oberg), 15:34. Second: C-Carls (Johnson), :09. C-Van Tassel (Searles, Hoylo), 2:04, pp. C-Menne (Hemr), 3:47. C-Van Tassel (Anderson, Everson), 4:32. C-Pass (Van Tassel, Anderson), 4:37. C-Anderson (Pass), 7:19. C-Anderson (Pass, Van Tassel), 7:43. C-Anderson (Carls, Hoylo), 10:53. C-Van Tassel (Anderson, Schmeck), 11:31. Third: C-Carls (Searles), 4:19. SLP-Sonmore, 6:48. C-Blair (Hoylo, Petersen), 12:22. Saves: Spring Lake Park: Bergdahl 15-22-7-44. Centennial: Fuller 2-4-x-6, Schahn x-x-4-4.

Champlin Park 4, Coon Rapids 1

Champlin Park 0 2 2-4

Coon Rapids 1 0 0-1

First: CR-Boden (Barsness, Covel), 14:40, pp. Second: CP-Peterson (Williams, Trombley), 10:30. CP-Belleson (Aberwald, Grant), 11:42, pp. Third: CP-Peterson (Williams, Blodgett), 3:56. CP-Ronn, 8:00, sh. Saves: Champlin Park: Neu 4-2-5-11. Coon Rapids: Durkop 13-18-13-44.

Cretin-Derham Hall 11, Mounds View 1

Mounds View 0 1 0- 1

Cretin-Derham Hall 3 5 3-11

First: CDH-Lippai (Sylvester, Smith), 5:33. CDH-J. Fisher (D. Fisher, McCarthy), 12:39. CDH-Cardenas (McCarthy, Jamieson), 15:16, pp. Second: CDH-D. Fisher (J. Fisher), 5:40. MV-Dean (Witham), 7:22, pp. CDH-Lippai (Sondreal, Fisher), 10:58. CDH-D. Fisher (J. Fisher, Jamieson), 13:08, sh. CDH-Holm (Houge, Kovarik), 14:15. CDH-McCarthy (D. Fisher, J. Fisher), 16:56. Third: CDH-Odlaug (Cernohous, Owens), 6:05. CDH-D. Fisher (Odlaug, J. Fisher), 10:40. CDH-Lippai, 16:05. Saves: Mounds View: Petrich 13-14-x-27, Petersen x-x-8-8. Cretin-Derham Hall: Belak 5-8-5-18.

Delano 6, Hutchinson 0

Delano 0 1 5-6

Hutchinson 0 0 0-0

Second: D-Peterson (Paulson, Halonen), 13:26. Third: D-Coppin (Brown, Paulson), 2:40. D-Peterson (Halonen), 10:08. D-Peterson (Paulson), 10:25. D-Leaver (Brown), 11:56. D-Peterson (Paulson), 15:06, sh. Saves: Delano: Dorsey 2-10-1-13. Hutchinson: Heilman 10-8-15-33.

Eagan 3, Bloomington Jefferson 1

Bloomington Jefferson 0 0 1-1

Eagan 0 1 2-3

Second: E-Goihl (Olson, Krahn), 14:43, pp. Third: E-Martin (Wedward), 3:54. E-Wedward (Martin, Olson), 10:44. B-Baker (Mickelson), 12:40. Saves: Bloomington Jefferson: Swanson 7-13-10-30. Eagan: LaVallie 5-11-7-23.

Eden Prairie 9, Hopkins 0

Hopkins 0 0 0-0

Eden Prairie 5 3 1-9

First: EP-Luloff (Townsend), :25. EP-Dobchuk (Fronek, Pramenko), 4:32. EP-Andor (Townsend), 4:43. EP-Luloff (Townsend), 6:36. EP-Choi, 9:12. Second: EP-Andor (Townsend, Choi), 1:13. EP-Earl, 3:43. EP-Feinberg (Daylor, Shultz), 11:09. Third: EP-Luloff (Townsend, Andor), 9:29. Saves: Hopkins: Davis 11-13-10-34. Eden Prairie: Paulnock 5-5-2-12.

Hastings 5, Tartan 1

Tartan 0 1 0-1

Hastings 1 2 2-5

First: H-Stoffel (Harris, Sweeney), 3:45. Second: H-Harris (Nicklay, Stoffel), 1:55. T-Buche (Ashton, Resch), 9:40. H-DeBettignies (Sweeney, Chorlton), 10:03. Third: H-Sweeney (Chorlton, Stoffel), 16:15. H-Vandehoef (McDowell, Peine), 16:55. Saves: Tartan: Kelley 13-15-8-36. Hastings: Richardson 4-6-6-16.

Hill-Murray 7, Simley 1

Hill-Murray 2 4 1-7

Simley 0 1 0-1

First: HM-Godbout, 3:00. HM-Begley (Godbout, Gruba), 16:34, pp. Second: HM-Godbout (Begley, Madigan), :41. HM-Hurley (Whisler), 2:23. HM-Madigan (Godbout, Begley), 6:25. HM-Whisler (Seidl), 11:57. S-Difronzo, 13:52. Third: HM-Senden (Hensler, Karr), 5:30. Saves: Hill-Murray: Erickson 1-3-2-6. Simley: Davidson 13-15-14-42.

Holy Family 6, New Ulm 2

New Ulm 0 0 2-2

Holy Family 1 2 3-6

First: HF-Fasching (Blood), 13:39. Second: HF-Fasching (Charchenko, Reinhard), 2:41. HF-Osborn (Grinnell, Blood), 15:31. Third: NU-Larson (Lang, Uecker), 2:36. HF-Blood (Agerland), 2:54. NU-Larson (Zins, Steffensmeier), 6:41. HF-Blood (Agerland, Lund), 11:23. HF-Osborn (Friedrich, Blood), 15:32, sh. Saves: New Ulm: Sellner 20-8-5-33. Holy Family: Reinhard 6-9-9-24.

Irondale 4, Woodbury 3

Irondale 0 3 1-4

Woodbury 0 2 1-3

Second: I-Loahr (Mancino), 9:30. I-Diebold (Pearson), 12:23, sh. W-Mishacoff (Belak), 12:39. W-Bradley, 13:30. I-Loahr (Diebold, Bourassa), 16:06, pp. Third: I-Kvaal, 1:34. W-Pelke (Mishacoff), 13:17. Saves: Irondale: Sabev 14-10-16-40. Woodbury: Carlson 6-7-3-16.

Lakeville North 6, Eastview 3

Lakeville North 0 3 3-6

Eastview 0 0 3-3

Second: LN-Camilli (Enebak, Doll), 3:24. LN-Albrecht (Kranz, Konik), 5:49. LN-Jech (Klein), 16:28. Third: LN-Braasch (Kranz, Doll), :45. E-Kisch (Domagalski), 1:07. LN-Jech (Brunello, Griffin), 5:39. E-Cords (Domagalski, Karam), 8:04. E-Kronberg (Tritschler, Larkee), 14:19. LN-Camilli (Doll, Enebak), 16:55. Saves: Lakeville North: Jacques 11-6-12-29. Eastview: Svaren 9-12-10-31.

Little Falls 5, Princeton 0

Little Falls 2 1 2-5

Princeton 0 0 0-0

First: LF-Jendro (Welinski, Johnson), 3:47. LF-Welinski (Jendro, Cooper), 11:00. Second: LF-Oothoudt (Cooper), 14:36. Third: LF-Filippi (Oothoudt), :44. LF-Jendro (Oothoudt, Cooper), 9:44, sh. Saves: Little Falls: Varriano 2-3-4-9. Princeton: Koecher 10-13-6-29, Nelson x-x-3-3.

Maple Grove 3, Elk River/Zimmerman 1

Elk River/Zimmerman 0 1 0-1

Maple Grove 1 2 0-3

First: MG-Jaglo (Kernan), 16:27. Second: MG-Glad (Kernan, Margenau), 5:03. ERZ-Skyberg (Johnson, Davis), 14:22, pp. MG-Brink (Margenau), 15:02. Saves: Elk River/Zimmerman: Stockman 12-11-10-33. Maple Grove: Hopp 7-5-5-17.

Minneapolis 1, Orono 0, OT

Minneapolis 0 0 0 1-1

Orono 0 0 0 0-0

Overtime: M-Davis (Zoia, Hanson), 5:00. Saves: Minneapolis: Lamont 5-5-4-4-18. Orono: Peyton 7-23-16-3-49.

Minnesota River 1, Windom 1, OT

Minnesota River 0 0 1 0-1

Windom 0 1 0 0-1

Second: W-Haugen (Espenson), 15:24, pp. Third: MR-Simonette (Kotek), 10:46. Saves: Minnesota River: Gibson 13-14-14-6-47. Windom: Stubbe 3-1-4-1-9.

Minnetonka 6, Buffalo 3

Minnetonka 1 4 1-6

Buffalo 2 0 1-3

First: B-Roethke (Gunia), 9:53, pp. M-Burrows (Moore), 12:03. B-Ebert, 15:02, sh. Second: M-Manlove, 1:22. M-Whipple, 1:39. M-Baer, 8:59. M-Manlove, 12:01, sh. Third: B-Roethke, 9:58. M-Shepherd, 10:27. Saves: Minnetonka: McKenzie 7-5-2-14. Buffalo: Varner 8-11-18-37.

Mora/Milaca 6, Becker/Big Lake 5, OT

Becker/Big Lake 2 1 2 0-5

Mora/Milaca 3 0 2 1-6

First: MM-Mitchell (Fore, Kritzeck), :39. MM-Ashworth (Stillday), 1:12. MM-Mitchell (Kritzeck), 3:57, pp. BBL-Beckstrom (Graning, Tobako), 8:26, pp. BBL-Graning, 14:49. Second: BBL-Graning (Beckstrom, Tobako), 3:19, pp. Third: MM-Kritzeck (Anderson), 12:22. MM-Mitchell, 14:34. BBL-Graning (Scheideman), 15:37. BBL-Baker (Beckstrom, Scheideman), 16:57. Overtime: MM-Mitchell (Kritzeck), 7:55. Saves: Becker/Big Lake: Weber 8-8-5-9-30. Mora/Milaca: Patrin 3-4-5-0-12.

Northfield 6, Owatonna 2

Northfield 2 2 2-6

Owatonna 1 1 0-2

First: N-Olsen, 2:13. O-Hoffman, 10:09. N-Kaiser (Geiger), 16:48, pp. Second: N-Klotz (Kaiser, Fossum), :17, pp. O-Beyer, 3:03. N-Sawyer (Klotz), 3:19. Third: N-Kaiser (Fossum), 1:25, pp. N-Klotz (Kaiser), 5:29. Saves: Northfield: Walock 5-7-5-17. Owatonna: Meier 8-11-5-24.

Park of Cottage Grove 7, Forest Lake 5

Park of Cottage Grove 1 2 4-7

Forest Lake 2 1 2-5

First: FL-McKinnon (North, Middendorf), 4:22. FL-Middendorf, 7:48. P-Janski (Rudh), 9:29, pp. Second: FL-Nelson (Heikkila), 2:28. P-Strand (Rudh, Porter), 7:26, pp. P-Strand (Janski, Beaurline), 10:30. Third: FL-Linder (Middendorf, McKinnon), :32. P-Janski (Lucio), 2:31. FL-Linder (Dzurik, McKinnon), 5:00. P-Wohnoutka (Lucio), 10:47. P-Janski (Schult, Bloedel), 11:23. P-Rudh (Janski), 16:23. Saves: Park of Cottage Grove: Harden 6-9-7-22. Forest Lake: Ford 17-6-14-37.

Red Wing 6, Faribault 0

Faribault 0 0 0-0

Red Wing 1 1 4-6

First: RW-Peterson (Ahern), 14:17. Second: RW-Larson, 15:25, sh. Third: RW-Quade (Ramstad, Wooden), 3:32. RW-Larson (Ahern, Peterson), 10:31. RW-Larson, 13:26, pp. RW-Larson (Peterson, Ehlers), 16:31, pp. Saves: Faribault: OConnor 7-9-10-26. Red Wing: Ehlers 13-14-11-38.

Rogers 7, Osseo 1

Osseo 0 0 1-1

Rogers 1 5 1-7

First: R-Miller (Sinjem, Ranallo), 16:00, pp. Second: R-Sinjem (Ranallo, Jenson), 5:58. R-Ranallo (Udee), 9:39. R-Melquist (Cheslock, Peluf), 13:04. R-Struck (Palumbo, Swanson), 15:30. R-Melquist (Lomen), 15:57. Third: O-Runyon (Sawicky), :42. R-Ranallo (Sinjem), 1:04. Saves: Osseo: Regan 10-13-11-34. Rogers: Chapman 2-3-5-10.

St. Louis Park 7, Waconia 1

Waconia 1 0 0-1

St. Louis Park 1 5 1-7

First: SLP-Taylor (Amelse), :58. W-Siddons (Vacek), 11:54. Second: SLP-Krone (Regguinti, Fuller), :08. SLP-Farley (Schultz, Dahlin), 2:39, pp. SLP-Amelse (Hoenie), 7:38. SLP-Taylor (Amelse), 10:00. SLP-Krone (Regguinti), 11:57. Third: SLP-Farley (Hoenie, Schrader), 8:14. Saves: Waconia: Johnson 12-16-6-34. St. Louis Park: McCarren 6-3-9-18.

St. Thomas Academy 7, Two Rivers 0

St. Thomas Academy 1 3 3-7

Two Rivers 0 0 0-0

First: STA-Kickhofel (Dose, Howard), 7:47. Second: STA-Cronin (Grahme, Tacheny), 4:42. STA-Skahan (Dose), 6:32. STA-Wischmeier (O'Brien, Cronin), 6:45. Third: STA-Cunningham (Stattine, Dose), 1:41. STA-Zavoral(O'Brien, Tacheny), 5:31. STA-Howard (Bond, Candon), 6:27. Saves: St. Thomas Academy: Eigner 1-3-2-6. Two Rivers: Altier 24-16-17-57.

SW Christian/Richfield 7, Mound Westonka 2

Southwest Christian/Richfield 3 1 3-7

Mound Westonka 0 2 0-2

First: SCR-Swenson (Feltmann, Michelizzi), 5:12. SCR-Erhart, 7:42. SCR-Hardacre (Bendell, Larson), 16:38. Second: SCR-Bendell (Erhart), 3:24, sh. MW-Swanson (Krebsbach, Doshan), 14:45, sh. MW-Doshan (Krebsbach, Henningsgaard), 16:15. Third: SCR-Thomas (Larson), 11:13. SCR-Erhart, 12:41. SCR-Erhart (Bendell, Best), 14:40. Saves: Southwest Christian/Richfield: Kamp 9-9-10-28. Mound Westonka: Moch 11-x-x-11, Evenson x-15-5-20.

Stillwater 6, Roseville 0

Roseville 0 0 0-0

Stillwater 2 3 1-6

First: S-Briere (Skuza, Bies), 4:36. S-Mosley (Miller), 16:21. Second: S-Dustin(Roeske, Einan), 5:30. S-Bernier (Grau), 7:50. S-Mehta (Bernier , Lindeberg), 14:58, pp. Third: S-Mosley (Roeske), 7:32. Saves: Roseville: Zuemer 6-11-6-23. Stillwater: Anderson 3-6-2-11.

Wayzata 3, St. Michael-Albertville 0

St. Michael-Albertville 0 0 0-0

Wayzata 1 1 1-3

First: W-Miller (Mattson, Wallin), 14:33. Second: W-Mattson (Streeter, Sauer), 1:29. Third: W-Mattson (Johnson, Wallin), 8:01, pp. Saves: St. Michael-Albertville: Deitrich 8-16-12-36. Wayzata: Ingemann 8-10-6-24.

White Bear Lake 4, East Ridge 3, OT

White Bear Lake 1 0 2 1-4

East Ridge 2 1 0 0-3

First: WBL-Kotzmacher (Roed), 1:31. ER-Landin (Knutsen), 2:26. ER-Kremer, 15:58. Second: ER-Landin (Kremer), 16:47. Third: WBL-Roed, 10:16. WBL-Bishop (O'Brien, Akins), 16:50, pp. Overtime: WBL-Olsen (Roed), :39. Saves: White Bear Lake: Pettman 5-5-9-0-19. East Ridge: Hodgins 12-10-15-0-37.

HOCKEY • GIRLS

Benilde-St. Margaret's 4, Blake 1

Benilde-St. Margaret's 1 1 2-4

Blake 0 1 0-1

First: BSM-Hoen (Peschel), 15:06. Second: BSM-Zavoral (Hoen, Peschel), :51. B-Fagley (Countryman), 9:08. Third: BSM-Zavoral (Juckniess, Mortenson), 5:32. BSM-Hoen, 11:20. Saves: Benilde-St. Margaret's: Van Stelten 4-5-3-12. Blake: Ziehl 12-9-9-30.

Burnsville 6, Eagan 2

Eagan 0 1 1-2

Burnsville 1 3 2-6

First: B-Katzmarek, 15:54. Second: B-Dundon (Hatton, Bowlby), 2:13, pp. E-Cooper (Drugge), 4:54, pp. B-Krumholz (Thomas), 6:43, pp. B-Katzmarek (Bowlby, Dundon), 7:50. Third: E-Anderson (Bauman), 2:10, pp. B-Colin (Carlson, Krumholz), 5:10, pp. B-Colin (Larson), 5:52. Saves: Eagan: Kimel 15-13-5-33. Burnsville: Tilbury 3-4-7-14.

Chaska/Chanhassen 6, New Prague 2

New Prague 0 0 2-2

Chaska/Chanhassen 3 1 2-6

First: CC-Roberts (Splett), 1:06. CC-Roberts, 2:40. CV-Roberts, 16:35. Second: CC-Whalen (Roberts), 13:04. Third: NP-Robasse (Moravchik, Prochaska), :47. CC-McPartland (Velasco, Gerebi), 6:21, pp. NP-Prochaska (Moravchik, Robasse), 13:40. CV-Splett, 15:45, pp. Saves: New Prague: Smith 7-x-x-7, Marek x-10-11-21. Chaska/Chanhassen: Margraf 7-6-x-13, Brastad x-x-4-4.

Eastview 5, Lakeville North 4, OT

Lakeville North 2 0 2 0-4

Eastview 3 0 1 1-5

First: LN-Jensen (Hanson), 1:49. E-Stepan (Chesek), 4:38, pp. E-Wilhelm (Chesek), 6:29, sh. LN-Jensen (Gasparini, Wagenbach), 7:03, pp. E-Stepan (Farrington, Chesek), 14:43, pp. Third: E-Hayward (Chesek, Wilhelm), :57. LN-Swierczek, 2:27. LN-Jensen (Gibbons), 14:34. Overtime: E-Hayward (Wilhelm, Chesek), 2:21. Saves: Lakeville North: Boughan 6-3-8-4-21. Eastview: Lombardi 6-13-7-0-26.

Holy Angels 5, Minneapolis 2

Holy Angels 1 1 3-5

Minneapolis 1 1 0-2

First: M-Midtbo (Lawless, Christman), 3:11. HA-Lesnar (Garton, Clow), 15:58, pp. Second: M-Midtbo, 8:24. HA-Anderson (Lesnar, Hedrix), 10:08. Third: HA-Dean (Loichle, Poehling), 9:06. HA-Lesnar (Clow), 9:46. HA-Lesnar (Garton), 16:43. Saves: Holy Angels: Rimstad 4-6-5-15. Minneapolis: Taylor 7-8-4-19.

Holy Family 4, Gentry Academy 2

Holy Family 0 2 2-4

Gentry Academy 1 1 0-2

First: GA-Hanrahan (Agerter, Gazdik), :30. Second: HF-Kaiser (Linn), :36. GA-Hanrahan, 2:33. HF-Messner, 9:21. Third: HF-Kaiser (Messner), 5:41, pp. HV-Kaiser (Kelly), 13:57. Saves: Holy Family: Blair 5-12-13-30. Gentry Academy: Laming 9-3-12-24.

Lakeville South 4, Farmington 2

Lakeville South 1 1 2-4

Farmington 0 0 2-2

First: LS-Otremba (Wright, O'Neill), 5:05. Second: LS-Mader, 2:23. Third: LS-Enright, 3:15. LS-Enright, 3:32. F-Gehrke (Johnson, Kadrlik), 4:56. F-Kadrlik (Kadrlik, Gehrke), 14:27, pp. Saves: Lakeville South: Lang 4-4-10-18. Farmington: Curow 11-14-11-36.

Litchfield/Dassel-Cokato 1, Waconia 0

Litchfield/Dassel-Cokato 1 0 0-1

Waconia 0 0 0-0

First: LDC-Holcomb (Haataja), 7:12. Saves: Litchfield/Dassel-Cokato: Kuechle 7-6-6-19. Waconia: Pena 8-6-5-19.

New Ulm 6, Delano/Rockford 2

Delano/Rockford 0 0 2-2

New Ulm 1 2 3-6

First: NU-O'Connor (Arneson , Helget), 6:02. Second: NU-Hulke (O'Connor), 10:07. NU-Hulke (Sellner, Arneson ), 16:00, pp. Third: NU-Helget (O'Connor), :10. NU-Sellner (Hulke, O'Connor), 3:02, pp. DR-Schmidt (Reierson , Perry), 6:19, pp. NU-Arneson(Helget), 8:54. DR-Danielson (Wittwer), 16:34, pp. Saves: Delano/Rockford: Manuel 8-8-8-24. New Ulm: Brennan 9-4-9-22.

North St. Paul/Tartan 3, East Ridge 2

East Ridge 0 2 0-2

North St. Paul/Tartan 1 0 2-3

First: NSPT-Hedberg, 6:23. Second: ER-Andre (Hollenback, Rolig), 1:53, pp. ER-Fetch (Paul), 15:04. Third: NSPT-Tabaka, 5:57. NSPT-Hackman (Lambert, Volkers), 13:04. Saves: East Ridge: Garrity 9-9-9-27. North St. Paul/Tartan: James 2-7-4-13.

Orono 9, Bloomington Jefferson 2

Orono 2 6 1-9

Bloomington Jefferson 1 0 1-2

First: O-Ryskamp (Niccum), 6:22. B-Lesch, 9:48. O-Niccum (Ryskamp, Niccum), 11:46. Second: O-Ryskamp (Rasmussen), :54. O-Rasmussen (Paulsen), 3:13. O-Ryskamp (Raiche), 5:23. O-Ryskamp (Niccum, Niccum), 10:26. O-Raiche, 15:13. O-Ryskamp, 16:43. Third: B-Wolfe (Lesch, Brendan), 3:07. O-Ryskamp (Lopez), 12:16. Saves: Orono: Dahl 4-3-3-10. Bloomington Jefferson: Rash 6-18-9-33.

Osseo/Park Center 2, Armstrong/Cooper 0

Armstrong/Cooper 0 0 0-0

Osseo/Park Center 1 0 1-2

First: OPC-Anderson (Eikos), 5:16. Third: OPC-Lewis, 16:23. Saves: Armstrong/Cooper: Kahl 15-11-6-32. Osseo/Park Center: White 4-6-9-19.

Princeton 3, Rochester Century 0

Rochester Century 0 0 0-0

Princeton 1 2 0-3

First: P-Chaffee (Ulm), 9:48. Second: P-Dixon (Jeurissen, Chaffee), 1:16. P-Dixon (Chaffee, Ulm), 12:10. Saves: Rochester Century: Hendrickson 11-10-8-29. Princeton: Ulm 11-11-6-28.

Prior Lake 2, Apple Valley 1, OT

Apple Valley 0 0 1 0-1

Prior Lake 0 0 1 1-2

Third: AV-Dougan (Moran), :23. PL-Guillemette (Hallberg), 7:11. Overtime: PL-Swanson (Grove, Emerson), 1:32. Saves: Apple Valley: Cozy 8-10-7-0-25. Prior Lake: Hansen 7-14-9-1-31.

St. Cloud 5, Buffalo 4

Buffalo 1 2 1-4

St. Cloud 3 1 1-5

First: B-Wurm (Kubu), :21. SC-Juncewski (O'Hara, Bell), 3:11. SC-Schmidt (Burkstrand), 3:45. SC-Burkstrand (Schmidt, Smith), 7:05. Second: B-Swartzer (Kubu), 2:11. SC-Bell (Burkstrand), 10:37. B-Swartzer (Johnson), 11:25. Third: SC-Davidson (Juncewski), 8:58. B-Kubu, 15:18. Saves: Buffalo: Mootz 6-9-14-29. St. Cloud: Falconer 12-4-4-20.

Shakopee 4, Rosemount 0

Shakopee 1 1 2-4

Rosemount 0 0 0-0

First: S-Nash (Schmidt), 16:35. Second: S-Canny (Grabianowski, Peterson), 2:24. Third: S-Grabianowski (Peterson, Peterson), 4:26. S-Parker (Grabianowski), 13:39. Saves: Shakopee: Boots 5-15-5-25. Rosemount: Chittajallu 9-11-13-33.