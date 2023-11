THURSDAY

football

STATE PLAYOFFS

Class 6A • semifinals

• Centennial 20, Lakeville South 13

Class 4A • semifinals

• Rocori 7, Byron 0

9-man • semifinals

• Kingsland 36, Fertile-Beltrami 28

• Nevis 35, Otter Tail Central 0

HOCKEY • GIRLS

SUBURBAN EAST

• Forest Lake 5, Roseville/Mahtomedi 4

METROPOLITAN AREA

• Albert Lea 9, Red Wing 2

• Breck 3, Metro-South 0

• Eastview 7, NSP/Tartan 1

• Farmington 12, Visitation 1

• Holy Angels 3, Delano/Rockford 1

• Holy Family 5, Chaska/Chanhassen 0

• Hopkins/StLP 6, Osseo/PC 3

• Lakeville South 4, Minneapolis 0

• Maple Grove 3, Shakopee 0

• Minnesota River 1, New Ulm 0

• New Prague 3, Waseca 3, OT

• Northern Tier 8, Chisago Lakes 4

• Northfield 6, Owatonna 0

• Waconia 5, Hutchinson 1

• White Bear Lake 6, Eagan 0

• Woodbury 6, Blaine 1

MINNESOTA

• Bemidji 5, Thief River Falls 0

• Brainerd/Little Falls 1, Willmar 0

• Duluth Marshall 5, Cloquet/E/C 0

• East Grand Forks 8, Detroit Lakes 0

• Fergus Falls 0, River Lakes 0, OT

• Luverne 10, Windom 1

• Mankato East 4, Mankato West 0

• Pine City Area 10, Prairie Centre 4

• Winona 4, Rochester Century/JM 1

SUMMARIES

football

CLASS 6A SEMIFINALS

Centennial 20, Lakeville South 13

Centennial 0 6 6 8 - 20

Lakeville South 7 0 0 6 - 13

L-Cade 45 run (Kimmel kick)

C-Cummings 8 run (run failed)

C-Cummings 2 run (pass failed)

L-Shine 35 run (run failed)

C-Lee 69 pass from Cummings (Binder pass from Cummings)

CLASS 4A SEMIFINALS

Rocori 7, Byron 0

Byron 0 0 0 0 - 0

Rocori 0 0 0 7 - 7

R-Steil 2 run (Tylutki kick)

9-MAN SEMIFINALS

Kingsland 36, Fertile-Beltrami 28

Kingsland 6 16 8 6 - 36

Fertile-Beltrami 0 6 16 6 - 28

K-Wiersma 64 run (run failed)

K-Wiersma 3 run (Wiersma pass from Reiland)

F-Wright 2 run (run failed)

K-Wiersma 12 run (Reiland run)

F-Wright 55 run (Strem pass from Swenby)

K-Wiersma 47 run (Wiersma run)

F-Wright 13 run (Sorenson pass from Swenby)

K-Johnson 10 pass from Reiland (pass failed)

F-Wright 4 run (run failed)

Nevis 35, Otter Tail Central 0

Otter Tail Central 0 0 0 0 - 0

Nevis 0 14 14 7 - 35

N-Houchin 20 pass from Lewis (pass failed)

N-Bessler 13 pass from Lewis (Houchin pass from Lewis)

N-Ahrendt 50 pass from Lewis (pass failed)

N-Lindow 70 int. return (Ahrendt pass from Lewis)

N-Benson 6 pass from Lewis (Sammons kick)

HOCKEY • GIRLS

Albert Lea 9, Red Wing 2

Albert Lea 2 4 3-9

Red Wing 0 1 1-2

First: A-Austinson (Cichosz), 3:34. A-Goskeson (Evans), 15:49. Second: R-Cordes (Tyler), 2:55. A-Austinson (Hansen), 4:27. A-Hansen, 7:16, sh. A-Goskeson (Cichosz), 8:11. A-Cichosz, 13:44. Third: A-Evans, 1:12. R-Cordes (Tyler), 3:13. A-Steven (Evans), 3:52. A-Austinson (Cichosz), 8:13, pp. Saves: Albert Lea: Doppelhammer 5-6-5-16. Red Wing: Meyer 12-12-13-37.

Eastview 7, NSP/Tartan 1

Eastview 2 3 2-7

North St. Paul/Tartan 0 1 0-1

First: E-Murphy (Hayward), 10:57. E-Hayward (Schaefer, Cords), 13:40. Second: E-Cords (Hayward, Groebner), 3:26. N-Volkers, 8:31. E-Carney (Hayward), 9:15, pp. E-Cords (Schaefer), 10:03. Third: E-Hayward (Cords), 13:05. E-Cords (Hayward), 14:37, pp. Saves: Eastview: Hanson 1-6-6-13. North St. Paul/Tartan: James 8-11-14-33.

Farmington 12, Visitation 1

Visitation 1 0 0- 1

Farmington 2 7 3-12

First: V-Munoz, 0:34. F-Blom, 0:44. F-Risch, 4:52. Second: F-Mitchell, 0:26. F-Johnson, 3:17. F-Goblirsch (Mitchell), 5:41. F-Goblirsch (Giller), 9:49, pp. F-Gerwing (Risch), 11:46. F-Goblirsch (Mitchell), 12:28. F-Giller (Johnson), 15:49. Third: F-Giller, 6:38. F-Garofalo, 7:42. F-Sersen, 16:00. Saves: Visitation: Munoz 8-18-8-34. Farmington: Moudry 3-2-5-10.

Forest Lake 5, Rose./Maht. 4 (OT)

Roseville/Mahtomedi 0 0 4 0-4

Forest Lake 0 3 1 1-5

Second: F-Pool (Tuma, Kissell), 5:11, pp. F-Halweg (Kissell, Kemplin), 8:51, sh. F-Pool, 10:57. Third: R-Jones (Matin, Nelson), 1:43, pp. R-Nelson (Andre), 2:58, pp. F-Kemplin, 7:37. R-Eskin (Martin), 11:26. R-Nelson (Martin), 16:03. OT: F-Kissell, 6:52. Saves: Roseville/Mahtomedi: Peterfeso 5-3-5-4-17. Forest Lake: Thompson 8-14-17-7-46.

Holy Angels 3, Delano/Rockford 1

Delano/Rockford 0 1 0-1

Holy Angels 0 1 2-3

Second: A-LaMere (Loichle), 13:58. D-Olson (Treptau, Perry), 16:10. Third: A-LaMere (Lesnar, Anderson), 0:34. A-LaMere, 16:46, pp. Saves: Delano/Rockford: Simonson 13-16-18-47. Holy Angels: Rimstad 5-3-5-13.

Holy Family 5, Chaska/Chanhassen 0

Chaska/Chanhassen 0 0 0-0

Holy Family 1 1 3-5

First: H-Nonweiler, 6:50. Second: H-Sander (Linn, Sharkey), 0:50. Third: H-Sharkey (Allen), 0:30. H-Cowan (Sander, Schugel), 10:33, pp. H-DeFauw (Nonweiler), 15:31, pp. Saves: Chaska/Chanhassen: Margraf 15-5-8-28. Holy Family: McDonald 1-8-4-13.

Hopkins/StLP 6, Osseo/PC 3

Hopkins/St. Louis Park 2 1 3-6

Osseo/Park Center 1 2 0-3

First: H-Johnson (Schenkelberg, Shaw), 2:42. O-Patton (Ruska, Huna), 14:23. H-Koethe (Jansen), 14:56. Second: O-Patton, 4:15, pp. O-Patton (Ruska), 5:42. H-Johnson (Schenkelberg), 6:41. Third: H-Jansen (Koethe), 5:06. H-Johnson (Schenkelberg), 12:26. H-Shaw, 15:51. Saves: Hopkins/StLP: Osland 8-10-7-25. Osseo/PC: Rokusek 3-5-12-20.

Lakeville South 4, Minneapolis 0

Lakeville South 3 1 0-4

Minneapolis 0 0 0-0

First: L-Hopper (O'Neill), 5:24, pp. L-Grossman (Hofmann, Aguilera), 11:19. L-Grossman (Hopper), 16:09. Second: L-Fowler (Grossman), 16:44, pp. Saves: Lakeville South: Bronson 2-2-5-9. Minneapolis: Fider 16-17-9-42.

Maple Grove 3, Shakopee 0

Shakopee 0 0 0-0

Maple Grove 0 1 2-3

Second: M-Olson (Shipley, Gallagher), 1:08. Third: M-Olson (Shipley), 11:16. M-Shipley, 14:19. Saves: Shakopee: Frey 19-15-17-51. Maple Grove: Strom 5-3-5-13.

Northern Tier 8, Chisago Lakes 4

Northern Tier 2 2 4-8

Chisago Lakes 1 2 1-4

First: C-Perreault (Schmidt), 2:12. N-King, 9:22. N-Cusick (Fiedler), 12:11. Second: C-Perreault (Westland), 0:11. N-Larson (Overby), 7:19, sh. C-Vogelsang, 9:05. N-King (Carlsten, Kozak), 10:18. Third: N-Overby (Larson, Jones), 5:05. N-Carlsten (Kozak), 7:32. C-Schmidt, 12:11, sh. N-Kozak (Cheney), 15:34. N-Kozak, 16:05. Saves: Northern Tier: Thurmer 4-8-6-18. Chisago Lakes: Ritter 12-8-3-23.

Northfield 6, Owatonna 2

Owatonna 0 0 2-2

Northfield 2 3 1-6

First: N-Krohn, 5:34. N-McCoshen (Miller, Puppe), 8:17, pp. Second: N-Miller (McCoshen, Puppe), 7:37, pp. N-McCoshen, 12:16. N-Puppe (Garlie), 15:45. Third: N-Paukert (Peroutka), 1:08. O-Vetsch (Thompson, Bogen), 7:30. O-Achterkirch (Kubicek, Bogen), 8:48, pp. Saves: Owatonna: Spencer 8-8-3-19. Northfield: Mueller 10-10-9-29.

White Bear Lake 6, Eagan 0

Eagan 0 0 0-0

White Bear Lake 1 2 3-6

First: W-Lee, 5:43. Second: W-Domschot (Belisle), 4:39, pp. W-Degel (Howard, Downey), 13:17. Third: W-Timmons (Lee), 8:38. W-Lee, 13:34, pp. W-Dawe (Domschot), 15:35. Saves: Eagan: Bronwell 15-16-10-41. White Bear Lake: Casa de Calvo 9-4-5-18.

Woodbury 6, Blaine 1

Woodbury 3 3 0-6

Blaine 0 0 1-1

First: W-Graunke, 2:57, pp. W-Gnetz (Fasching, Graunke), 13:40, pp. W-Gnetz (Graunke), 16:04. Second: W-Mishacoff, 0:34. W-Meeder (Mishacoff), 5:49. W-Mishacoff (Meeder), 7:26, sh. Third: B-Olson (Wallin, Brady), 11:35. Saves: Woodbury: Ambright 4-4-4-12. Blaine: Zenk 10-0-0-10; Larson 0-7-4-11.

FRIDAY

ADAPTED SOCCER

STATE TOURNAMENT

At Stillwater H.S.

CI Division • quarterfinals

• Dakota United vs. So. Washington County, 6:30 pm

• St. Cloud vs. St. Paul Johnson, 6:30 pm

• Park Center vs. Stillwater/Mahtomedi, 8 pm

• Burnsville/Farmington/Lakeville vs. South Sub., 8 pm

PI Division • quarterfinals

• Anoka-Hennepin vs. Mpls. South, 5 pm

• Dakota United vs. Park Center, 5 pm

• Rochester vs. St. Paul Humboldt, 5 pm

• Robbinsdale/Hopkins/Mound Westonka, bye

FOOTBALL

STATE PLAYOFFS

All games at U.S. Bank Stadium

Class 6A • semifinals

• Eden Prairie vs. Edina, 7:30 pm

Class 5A • semifinals

• Alexandria vs. St. Thomas Academy, 2 pm

Class 4A • semifinals

• Hutchinson vs. North Branch, 4:30 pm

Class 2A • semifinals

• Barnesville vs. Jackson County Central, 9 am

• Cannon Falls vs. Eden Valley-Watkins, 11:30 am

SATURDAY

ADAPTED SOCCER

STATE TOURNAMENT

At Stillwater H.S.

CI Division

Consolation semifinals

• Quarterfinal losers, 9 am/10:30 am

Semifinals

• Quarterfinal winners, noon

Consolation final

• Consolation semifinal winners, 1:45 pm

Third place

• Semifinal losers, 3:45 pm

Championship

• Semifinal winners, 4 pm

PI Division

Consolation semifinals

• Quarterfinal losers, 9 am

Semifinals

• Quarterfinal winners, 10:30 am

Consolation final

• Consolation semifinal winners, 12:15 pm

Third place

• Semifinal losers, 2:15 pm

Championship

• Semifinal winners, 2:30 pm

FOOTBALL

STATE PLAYOFFS

All games at U.S. Bank Stadium

Class 5A • semifinals

• Andover vs. Chanhassen, 7 pm

Class 3A • semifinals

• Dilworth-G-F vs. Stewartville, 2 pm

• Annandale vs. Dassel-Cokato, 4:30 pm

Class 1A • semifinals

• Mahnomen/Wauburn vs. Springfield, 9 am

• Belgrade-B-E vs. Minneota, 11:30 am