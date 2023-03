Tap the bookmark to save this article.

THURSDAY

BASKETBALL • BOYS

MISSISSIPPI 8

• Cambridge-Isanti 83, North Branch 63

ST. PAUL CITY

• Harding 94, Como Park 80

TRI-METRO

• Cooper 108, Brooklyn Center 74

WRIGHT COUNTY

• Jordan 67, Mound Westonka 54

METROPOLITAN AREA

• Big Lake 84, Sauk Rapids-Rice 69

• Blake 80, St. Anthony 70

• Chisago Lakes 85, St. Paul Acad. 60

• CHOF 82, St. Paul Humboldt 56

• Cristo Rey Jesuit 94, Hope Acad. 82

• Heritage Chr. 63, Mounds Park Acad. 44

• Holy Angels 80, Providence Acad. 63

• Milaca 75, Becker 60

• Mpls. Edison 78, Higher Ground 46

• Mpls. South 59, St. Paul High. Park 56

• Mpls. Southwest 80, Col. Heights 78

• North Lakes 67, Trinity 64

• Princeton 104, Fridley 76

• Zimmerman 73, Pierz 65

CLASS 2A

Section 1 • first round

• Caledonia 96, St. Charles 71

• Cannon Falls 79, Winona Cotter 53

• Chatfield 52, Lewiston-Altura 29

• La Crescent 81, Blooming Prairie 59

• Plainview-E-M 89, Dover-Eyota 43

• Roch. Lourdes 55, Pine Island 43

• Zumbrota-Mazeppa 61, Triton 57

CLASS 1A

Section 1 • first round

• Fillmore Central 61, Bethlehem Acad. 57

• Goodhue 84, Glenville-Emmons 43

• Hayfield 58, Wabasha-Kellogg 39

• Lyle/Austin Pacelli 75, Kingsland 53

• Rushford-Peterson 61, Lanesboro 45

• Spring Grove 71, Mabel-Canton 33

BASKETBALL • GIRLS

CLASS 4A

Section 5 • quarterfinals

• Champlin Park 72, Osseo 45

• Maple Grove 81, Irondale 17

• Mounds View 74, Spring Lake Park 70

• Roseville 65, Park Center 58

Section 8 • quarterfinals

• Elk River 81, Brainerd 30

• Rogers 51, Moorhead 27

• Sartell-St. Stephen 62, Bemidji 39

• St. Michael-Albertville 100, Buffalo 41

CLASS 3A

Section 8 • quarterfinals

• Sauk Rapids-Rice 54, Little Falls 37

• Willmar 57, Rocori 53

CLASS 2A

Section 2 • quarterfinals

• Glencoe-SL 53, Norwood YA 47

• Lake Crystal-WM 60, Waterville-E-M 48

• New Richland-H-E-G 45, Waseca 38

• SW Christian 63, Belle Plaine 41

Section 3 • semifinals

• Luverne 54, Fairmont 33

• New Lond.-Spicer 43, Montevideo 37

Section 4 • second round

• Concordia Acad. 71, St. P. Humboldt 37

• St. Agnes 56, Columbia Heights 49

• St. Croix Prep 49, St. Paul Academy 16

Section 5 • first round

• Annandale 76, Cristo Rey Jesuit 26

• Breck 66, Minneapolis North 58

• Dassel-Cokato 52, Blake 25

• Holy Family 92, Howard Lake-W-W 40

• Maranatha 83, Hiawatha Collegiate 21

• Rockford 77, Minneapolis Henry 25

• Watertown-Mayer 64, Maple Lake 36

Section 6 • first round

• Eden Valley-Watkins 53, Foley 42

• Holdingford 51, Melrose 37

• Kimball 56, Osakis 36

• Milaca 49, Spectrum 43

• Pine City 79, Rush City 59

• Royalton 59, St. Cloud Cathedral 41

• Sauk Centre 80, Mora 28

Section 7 • first round

• Crosby-Ironton 84, Staples-Motley 58

• Duluth Marshall 85, Aitkin 41

• Esko 66, Hinckley-Finlayson 45

• Mesabi East 55, International Falls 18

• Pequot Lakes 77, Moose Lake-WR 28

• Pierz 49, Pillager 29

• Proctor 66, Greenway 31

Section 8 • first round

• Crookston 52, Menahga 38

• Dilworth-G-F 50, East Grand Forks 34

• Fergus Falls 79, Roseau 47

• Park Rapids 71, Barnesville 54

• Pelican Rapids 62, Frazee 54

• Perham 64, Warroad 26

• Thief River Falls 83, Red Lake 39

• Wadena-DC 57, Hawley 43

CLASS 1A

Section 2 • quarterfinals

• Mayer Lutheran 71, Gibbon-F-W 52

• Sl. Eye St. Mary's 57, Springfield 33

• BOLD 56, Buffalo Lake-H-S 47

• Sleepy Eye 51, Mtn. Lake/Comfrey 27

Section 4 • first round

• Avail Acad. 37, Eagle Ridge Acad. 23

• CHOF 82, Hope Academy 56

• Legacy Christian 71, Metro Prep 11

• New Life Acad. 60, Liberty Classical 27

Section 5 • first round

• Barnum 61, Mille Lacs 34

• Belgrade-B-E 80, Bertha-Hewitt 30

• Braham 67, McGregor 21

• Nevis 58, Verndale 33

• Ogilvie 78, East Central 36

• Pine River-Backus 74, Sebeka 45

• Upsala 75, Swanville 71

• Walker-H-A 69, Browerville/EV 57

Section 6 • first round

• Breckenridge 67, Hillcrest Lutheran 62

• Clinton-G-B 63, Parkers Prairie 61

• Hancock 83, Ashby 20

• Henning 68, Ada-Borup/NCW 44

• Kerkhoven-M-S 71, Ortonville 32

• New York Mills 37, Park Christian 31

• Underwood 68, NCEUH 34

• Wheaton/H-N 64, Brandon-Evans. 49

Section 7 • second round

• Cromwell 67, Nashwauk-Keewatin 15

Section 8 • first round

• Badger-G-MR 65, Northern Freeze 45

• Cass Lake-Bena 46, Mahn./Waubun 29

• Fosston 78, Bagley 26

• Goodridge/G-G 61, Red Lake Falls 52

• Kelliher/Northome 64, Win-E-Mac 41

• Kittson Co. Central 61, Warren-A-O 55

• Red Lake Co. 51, Fertile-Beltrami 30

• Sacred Heart 54, Stephen-Argyle 45

HOCKEY • BOYS

CLASS 2A

Section 1 • championship

• Lakeville South 4, Lakeville North 1

Section 2 • championship

• Minnetonka 2, Chanhassen 1, 2 OT

Section 5 • championship

• Maple Grove 7, Rogers 3

Section 7 • championship

• Andover 7, Duluth East 2

Section 8 • championship

• Moorhead 8, Roseau 1

CLASS 1A

Section 4 • championship

• Mahtomedi 3, Chisago Lakes 1

Section 6 • championship

• Alexandria 5, Fergus Falls 4, OT

Section 8 • championship

• Warroad 5, East Grand Forks 1

STATE MEETS

SWIMMING • BOYS

AT JEAN K. FREEMAN AQUATIC CENTER

Friday: Swimming prelims: Class 1A, noon; Class 2A, 6 pm

Saturday: Swimming and diving finals: Class 1A, noon; Class 2A, 6 pm

WRESTLING

AT XCEL ENERGY CENTER

Team tournament • Thursday

Class 3A

Quarterfinals

• Hastings 43, Willmar 25

• St. Michael-Albertville 58, Anoka 13

• Stillwater 53, Apple Valley 14

• Waconia 43, Roch. Mayo 26

Consolation semifinals

• Apple Valley 43, Anoka 24

• Willmar 48, Rochester Mayo 16

Semifinals

• Hastings 38, Waconia 21

• St. Michael-Albert. 56, Stillwater 14

Consolation final

• Willmar 43, Apple Valley 21

Third place

• Stillwater 33, Waconia 30

Championship

• Hastings 33, St. Michael-Albertville 32

Class 2A

Quarterfinals

• Becker 42, Pequot Lakes/PR-B 24

• Kasson-Mantor. 47, DB/LQPV/M 18

• New Prague 47, Mora 20

• Simley 54, Totino-Grace 12

Consolation semifinals

• DB/LQPV/M 42, Mora 30

• PL/PR-B 38, Totino-Grace 31

Semifinals

• New Prague 34, Kasson-Mantor. 32

• Simley 39, Becker 15

Consolation final

• DB/LQPV/M 35, Pequot Lakes/PR-B 32

Third place

• Becker 33, Kasson-Mantorville 27

Championship

• Simley 46, New Prague 20

Class 1A

Quarterfinals

• Belgrade-B-E 42, Medford 22

• Caledonia/Houston 35, United N. Cent. 23

• HL-W-W 37, Royalton/Upsala 25

• Jackson Co. Central 43, WCA 17

Consolation semifinals

• Medford 38, United North Central 20

• WCA 31, Royalton/Upsala 29

Semifinals

• Caledonia/Houston 33, B-B-E 27

• Jackson Co. Central 54, HL-W-W 18

Consolation final

• Medford 37, West Central Area 33

Third place

• HL-W-W 32, Belgrade-B-E 30

Championship

• Jackson C.C. 43, Caledonia/Houston 19

Individual tournament

Friday

• First round, 9 am

• Quarterfinals and wrestlebacks, 4 pm

Saturday

• Consolation quarterfinals and semifinals, 9 am

• Girls quarterfinals, semifinals and consolation semifinals, 9 am

• Finals, 4 pm

SUMMARIES

BASKETBALL • BOYS

Chisago Lakes 85, St. Paul Academy 60

St. Paul Academy 37 23-60

Chisago Lakes 36 49-85

St. Paul Academy: Hayes 18, Rawdon 16, Cunningham 8, Rock 8, Carter 5, Assefa 4, Hembre 1. Chisago Lakes: Rowe 23, Larsen 19, Walker 11, Larsen 10, Schmidt 7, Griffin 6, Paulsen 4, Olson 3, Underhill 2.

CHOF 82, St. Paul Humboldt 56

Christ's Household of Faith 37 45-82

St. Paul Humboldt 35 21-56

CHOF: Harms 24, Alleman 14, Strandland 13, Okerstrom 11, Bluhm 10, Alleman 6, Okerstrom 2, Gustafson 2. St. Paul Humboldt: Stewart 22, Wellington 11, Irizarry 11, Elphage 4, Sturm 3, Williams 3, Witt 2.

Cooper 108, Brooklyn Center 74

Brooklyn Center 39 35- 74

Cooper 48 60-108

Brooklyn Center: Douglas 38, Taylor 16, Powell 7, Pongsak 6, Jones 4, Lor 2, Neal 1. Cooper: Massaquoi 28, Cooper 23, Wise 22, Mulbah 17, Cook 10, Wicks 4, Henderson 2, Nason 2.

Mpls. Edison 78, Higher Ground 46

Higher Ground 22 24-46

Minneapolis Edison 49 29-78

Higher Ground: Abdirashid 13, Y. Muhammad 10, S. Abdi 9, Ahmed 5, Khalif 3, A. Abdi 3, Osman 2, W. Muhammad 1. Mpls. Edison: Young 18, Hampton 15, Hassan 11, Taylor 10, Lalley 5, Weh 5, Arneson 5, Ayala 4, Wright 3, Young 2.

Mpls. South 59, St. P. High. Park 56

Mpls. South 36 23-59

St. Paul Highland Park 27 29-56

Mpls. South: Dillard 17, Hill 14, Davis 12, Daud 10, Walker 4, Croon 2. St. Paul Highland Park: Bacigalupi 14, May 13, Yohannes 13, Duncan 8, Robinson 4, Jones 2, Norquist 2.

Mpls. Southwest 80, Columbia Heights 78

Columbia Heights 34 44-78

Minneapolis Southwest 38 42-80

Columbia Heights: Rulford 29, Davis 18, Morke 15, McClendon 10, Johnson 6, Mpls. Southwest: Farniok 30, Engen 11, Dean 11, Sullivan 10, Kellum 8, Harris 6, Shors 4.

Princeton 104, Fridley 76

Fridley 35 41-76

Princeton 58 46-104

Fridley: Woods 17, Smith 12, Foster 10, Hudson 10, Powell 9, Buggs 7, Newton 7, Kpou 2, Moore 2, Princeton: Drews 38, Peterson 27, Keykal 18, Pettit 5, Williams 5, Andresen 4, Lutgen 3, Strube 2, Ternes 2.

BASKETBALL • GIRLS

Champlin Park 72, Osseo 45

Osseo 22 23-45

Champlin Park 24 48-72

Osseo: Choi 16, Miller 10, Torma 7, Anderson 5, Hargrove 4, Franklin 2, Mettler 1. Champlin Park: Burchette 20, Holman 11, Tolentino 10, Lillard 9, Pates 9, Giles 6, Jackson 4, Bates 2, Belongia 1.

Dassel-Cokato 52, Blake 25

Dassel-Cokato 28 24-52

Blake 13 12-25

Dassel-Cokato: Quern 15, Harrison 13, Johnson 8, Kraemer 4, Berggren 4, Lynk 2, Rauschendorfer 2, Guennigsman 2, Lundeen 2. Blake: Bowles 10, Mithun 8, Gregor 7.

Elk River 81, Brainerd 30

Brainerd 9 21-30

Elk River 45 36-81

Brainerd: Stadum 6, Sandberg 4, Dunham 4, Tautges 4, Soens 2, Schiller 2, Loney 2, Sheflo 2, Johnson 2, Bjorklund 2. Elk River: Langbehn 20, Demar 12, Weicht 12, Christy 11, Murphy 10, Hidde 7, Johnson 7, Van Thomme 2.

Maple Grove 81, Irondale 17

Irondale 14 3-17

Maple Grove 41 40-81

Irondale: Kiana 6, Badejo 5, Gallagher 4, O'Brien 2. Maple Grove: Klick 18, Ode 12, Holmquist 9, Stern 9, Misoi 8, Hanna 3, Imdieke 3, Kormann 3, Steiner 3, Hanna 3, Lamker 3, Anderson 2, Overskei 2, Hanna 2, Clough 1.

Rogers 51, Moorhead 27

Moorhead 12 15-27

Rogers 33 18-51

Moorhead: Oberg 9, McAdams 6, Terry 6, Nelson 3, Horan 2, Hagen 1. Rogers: Glad 18, Maciej 8, Moberg 6, Glass 6, Daun 6, Netzinger 4, Schmidt 3.

Roseville 65, Park Center 58

Park Center 31 27-58

Roseville 36 29-65

Park Center: Loyd 17, Crushshon 10, Brown 9, Ben 8, Diggs 6, Alowonle 6, McGhee 2. Roseville: Johnston 25, Barnes 10, Grosse 9, Sundberg 8, Peper 8, Salanoa 3, Geehan-Boone 2.

St. Agnes 56, Columbia Heights 49

Columbia Heights 28 21-49

St. Agnes 19 37-56

Columbia Heights: Bergan 28, Howard Reynolds 13, Whitmore 6, Ntambwe 2. St. Agnes: Sandifer 19, Clyde 10, Fischer 10, McCoy 8, Lopez 6, DiPietro 3.

St. Michael-Albertville 100, Buffalo 41

Buffalo 27 14- 41

St. Michael-Albertville 58 42-100

Buffalo: Feekes 16, Rohlin 12, Bloomquist 3, Madsen 2, McNamara 2, McNamara 2, Guida 2, Larson 2. St. Michael-Albertville: Jahnke 18, Craft 17, Johnson 14, Carlson 11, Hoselton 10, Haus 7, Diaz 6, Voigt 5, Lindeman 3, Simmons 3, Merfeld 2, Berg 2, Bichler 2.

Watertown-Mayer 64, Maple Lake 36

Maple Lake 17 19-36

Watertown-Mayer 40 24-64

Maple Lake: Pribyl 10, Paumen 9, Jensen 8, Geyen 7, Payne 2. Watertown-Mayer: Rundell 22, Czinano 10, Otterness 9, Burmeister 7, Penegor 6, Baker 5, Frisbie 3, Grimm 2.

HOCKEY • BOYS

Andover 7, Duluth East 2

Andover 0 5 2-7

Duluth East 0 1 1-2

Second: A-Thoreson (Cogswell, Babineau), 1:43. A-Conway (Thoreson), 3:07. A-Conway (May-Robinson, Cogswell), 6:37, sh. D-Winkler (Gunderson), 7:47. A-Conway (Thoreson, May-Robinson), 10:11, pp. A-Conway (May-Robinson, Thoreson), 14:44, pp. Third: A-Casey (Sauer, Thoreson), 0:22. A-Sauer (Casey, Thoreson), 1:27. D-Murray (Christian, Winkler), 12:58, pp. Saves: Andover: Altman 15-8-4-27. Duluth East: Kronstedt 12-10-3-25; Raukar 0-0-8-8.

Lakeville South 4, Lakeville North 1

Lakeville North 0 1 0-1

Lakeville South 1 2 1-4

First: LS-Pritchard (Patterson, Willis), 10:18. Second: LS-Kortan (Ernst), 6:35. LN-Arneson (Kranz, Griffin), 15:51, pp. LS-Dahms (Lafferty), 16:25. Third: LS-Boisjolie (Dahms), 15:04. Saves: Lakeville North: Mayfield 15-10-4-29. Lakeville South: Hochsprung 5-9-17-31.

Mahtomedi 3, Chisago Lakes 1

Chisago Lakes 1 0 0-1

Mahtomedi 1 0 2-3

First: C-Thyen (Bakken), 3:29. M-Grove (Nelson), 4:32. Third: M-Grove (Haycraft), 10:36. M-Drage (Bruner, Wolsfeld), 13:47, pp. Saves: Chisago Lakes: Hanson 12-18-0-30. Mahtomedi: Brandt 8-4-7-19.

Maple Grove 7, Rogers 3

Maple Grove 2 2 3-7

Rogers 0 3 0-3

First: M-Brink, 0:23. M-Imgrund (Ellingson), 10:43, pp. Second: R-Ranallo, 0:19, pp. M-Busch (Steenerson), 3:01. M-Brink (Ellingson), 3:57. R-Jenson, 7:45, pp. R-Ranallo (Jenson, Geerdes), 12:38. Third: M-Kernan, 2:18. M-Brink (Steenerson), 15:17. M-Steenerson, 15:50. Saves: Maple Grove: Roach 13-8-16-37. Rogers: Chapman 7-10-5-22.

Minnetonka 2, Chanhassen 1 (2 OT)

Minnetonka 0 0 1 0 1-2

Chanhassen 0 0 1 0 0-1

Third: C-Saxon (Wassengeso), 9:29. M-Garry (Schultz, Pasqua), 11:19, pp. OT2 Period: M-Lunski (Krebsbach, Sand), 2:12. Saves: Minnetonka: Nelson 8-15-7-2-1-33. Chanhassen: Hendrickson 10-6-7-1-0-24.

WRESTLING • BOYS

CLASS 3A

Quarterfinals

Hastings 43, Willmar 25

• 106: Trey Beissel, H, pinned Wyatt Cruze, W, 1:33. 113: Blake Beissel, H, pinned Lawson Anez, W, 3:55. 120: Cavin Carlson, W, over Taylon Little Soldier, H, 18-3. 126: Ivan Mares, W, over Peyton Erickson, H, 7-4. 132: Sulley Anez, W, over Jack Bainbridge, H, 8-2. 138: Eli Heinen, W, pinned Mark Svoboda, H, 1:20. 145: Conlan Carlson, W, over Fletcher Peterson, H, 19-4. 152: Josh Route, H, pinned Cameren Champagne, W, 3:48. 160: Aiden Erickson, H, over Mattix Swanson, W, 10-0. 170: Braeden Erickson, W, over Ian Pepple, H, 3-1. 182: Jericho Cooper, H, over Steven Cruze, W, 6-3. 195: Derrick Steinke, H, over Ramero Trevino, W, 9-4. 220: Austin Leflay, H, pinned Zander Miska, W, 0:46. 285: Blake Clemons, H, pinned Daunte Castellano, W, 1:51.

St. Michael-Albertville 58, Anoka 13

• 106: Grant Bergeron, StMA, over Gabrielle Bragg, A, 11-2. 113: Chase Mills, StMA, over Owen Rhode, A, 16-0. 120: Mason Mills, StMA, pinned Brock Bottineau, A, 0:50. 126: Ian Schultz, StMA, over Cayden Ban, A, 15-2. 132: Landon Robideau, StMA, pinned Connor Smith, A, 1:14. 138: Parker Janssen, StMA, pinned Garrett Wittek, A, 1:48. 145: Elijah Paulson, A, over Tyler Zenga, StMA, 22-8. 152: Jarrett Wadsen, StMA, pinned Oliver Ollman, A, 1:10. 160: Jed Wester, StMA, pinned Logan Jungling, A, 3:38. 170: Noah Torgerson, StMA, pinned Isaiah Gunderson, A, 1:17. 182: Luke DeChene, A, pinned Max O`Sullivan, StMA, 4:45. 195: Tyson Hentges, StMA, over Logan Raj-Malikowski, A, 3-0. 220: Max Berglund, A, over Evan Becker, StMA, 8-6, OT. 285: Logan Torkelson, StMA, pinned Mason Brent, A, 4:42.

Stillwater 53, Apple Valley 14

• 106: Noah Nicholson, S, over Louis Prouty, AV, 4-1. 113: Austin Laudenbach, AV, over Joe Dauffenbach, S, 12-0. 120: Dylan Dauffenbach, S, pinned Keiichi Kong, AV, 5:26. 126: Mikey Jelinek, S, over Tyler Reed, AV, 2:17. 132: Sam Bethke, S, pinned Sebastian Castin, AV, 3:01. 138: Lindson Turner, S, over Tyler Laudenbach, AV, 7-2. 145: Jayden Haueter, AV, pinned Brody Urbanski, S, 2:23. 152: Otto Hanlon, S, pinned Ian Haueter, AV, 5:45. 160: Isaac Hunter, S, pinned Max Elliott, AV, 5:37. 170: Marcell Booth, AV, over Mack Carlson, S, 14-4. 182: Cittadino Tuttle, S, over AJ Garcia, AV, 17-1. 195: Eric Jurek, S, over Dayveon Hill, AV, 7-5. 220: Ryder Rogotzke, S, pinned Malik Quadri, AV, 1:23. 285: Jawahn Cockfield, S, over Alex Mock, AV, 8-4.

Waconia 43, Rochester Mayo 26

• 106: Gabriel Witschorik, W, pinned Andrew Trimble, RM, 2:32. 113: Carter Katherman, W, over Juan Cobarruvais, RM, 12-3. 120: Adam Buenger, RM, pinned Wesley Hammarsten, W, 3:09. 126: Maverick Mueller, W, over Max Erickson, RM, 15-0. 132: Lincoln Vick, W, over Kellen Burger, RM, 26-11. 138: Kai Kobayashi, RM, over Blake Miller, W, 5-1. 145: Calder Sheehan, RM, over Issac Bonick, W, 17-2. 152: Alex Torres, W, over Kamden Ernste, RM, 15-0. 160: Levi Mueller, W, over Carter Funk, RM, 9-0. 170: Logan Burger, RM, pinned Andrew Torres, W, 2:42. 182: Dylan Peper, RM, pinned Cooper Jahnke, W, 1:00. 195: Max McEnelly, W, pinned Lucas Peterson, RM, 2:37. 220: Alex Riley, W, over Ethan Peper, RM, 26-11. 285: Vincent Halliday, W, over Caleb Loomis, RM, 7-1.

Semifinals

Hastings 38, Waconia 21

• 106: Trey Beissel, H, over Gabriel Witschorik, W, 19-5. 113: Blake Beissel, H, pinned Wesley Hammarsten, W, 0:50. 120: Carter Katherman, W, over Gavin Lambert, H, 16-7. 126: Maverick Mueller, W, over Peyton Erickson, H, 12-4. 132: Jack Bainbridge, H, pinned River Aamold, W, 0:55. 138: Lincoln Vick, W, over Mark Svoboda, H, 24-7. 145: Josh Route, H, over Bradee Dwinell, W, 3-0. 152: Creed Peterson, H, over Alex Torres, W, 8-7. 160: Aiden Erickson, H, over Levi Mueller, W, 5-2. 170: Ian Pepple, H, over Andrew Torres, W, 14-3. 182: Jericho Cooper, H, over Cooper Jahnke, W, 9-2. 195: Max McEnelly, W, over Derrick Steinke, H, 25-10. 220: Alex Riley, W, over Austin Leflay, H, 7-0. 285: Blake Clemons, H, pinned Vincent Halliday, W, 3:01.

St. Michael-Albertville 56, Stillwater 14

• 106: Lincoln Robideau, StMA, over Noah Nicholson, S, 4-2. 113: Chase Mills, StMA, over Joe Dauffenbach, S, 14-0. 120: Mason Mills, StMA, over Dylan Dauffenbach, S, 9-3. 126: Ian Schultz, StMA, pinned Cohen Lumby, S, 0:16. 132: Landon Robideau, StMA, pinned Mikey Jelinek, S, 2:28. 138: Parker Janssen, StMA, over Lindson Turner, S, 9-1. 145: Eli Davis, StMA, pinned Brody Urbanski, S, 0:34. 152: Jarrett Wadsen, StMA, pinned Otto Hanlon, S, 1:16. 160: Jed Wester, StMA, pinned Isaac Hunter, S, 0:20. 170: Noah Torgerson, StMA, pinned Ambrose Spaeth, S, 1:59. 182: Mack Carlson, S, over Bryon Sauvy, StMA, 4-3. 195: Cittadino Tuttle, S, over Max O`Sullivan, StMA, 17-1. 220: Ryder Rogotzke, S, pinned Evan Becker, StMA, 1:36. 285: Logan Torkelson, StMA, pinned Andrew Olson, S, 5:17.

Championship

Hastings 33, St. Michael-Albertville 32

• 106: Trey Beissel, H, dec. Lincoln Robideau, StMA, 5-1. 113: Blake Beissel, H, dec. Chase Mills, StMA, 3-0. 120: Mason Mills, StMA, pinned Gavin Lambert, H, 2:11. 126: Ian Schultz, StMA, dec. Peyton Erickson, H, 14-6. 132: Landon Robideau, StMA, pinned Donavin Ward, H, 1:29. 138: Parker Janssen, StMA, dec. Jack Bainbridge, H, 15-0. 145: Josh Route, H, dec. Eli Davis, StMA, 5-3. 152: Jarrett Wadsen, StMA, pinned Creed Peterson, H, 0:52. 160: Jed Wester, StMA, dec. Aiden Erickson, H, 19-4. 170: Ian Pepple, H, dec. Noah Torgerson, StMA, 3-1. 182: Jericho Cooper, H, dec. Bryon Sauvy, StMA, 14-8. 195: Derrick Steinke, H, pinned Tyson Hentges, StMA, 2:49. 220: Austin Leflay, H, pinned Myles Dehmer, StMA, 0:44. 285: Blake Clemons, H, pinned Logan Torkelson, StMA, 1:04.

CLASS 2A

Quarterfinals

Becker 42, Pequot Lakes/PR-B 24

• 106: Bennett Kujawa, B, over Trevor Holmberg, PLPRB, 15-6. 113: Parker Zutter, PLPRB, pinned Blayne Kuschel, B, 1:04. 120: Easton Miller, PLPRB, over Nolan Jurek, B, 10-3. 126: Kaden Nicolas, B, pinned Owen Dabill, PLPRB, 2:15. 132: Landen Kujawa, B, over Sean Kilpatrick, PLPRB, 24-8. 138: Grant Thompson, PLPRB, pinned Ryan Boecker, B, 3:53. 145: Drew May, B, over Brady Ruhl, PLPRB, 4-3. 152: Ethan Duncombe, B, over Chance Abraham, PLPRB, 8-3. 160: Adam Jurek, B, pinned James Cummings, PLPRB, 4:00. 170: Owen Angell, B, pinned Earl Stockman, PLPRB, 0:19. 182: Trey Tuchtenhagen, PLPRB, over Dylan Weber, B, 13-8. 195: Tyson Ricker, B, over Corbin Knapp, PLPRB, 9-2. 220: Dylan Kolby, B, pinned Payton Scott, PLPRB, 2:33. 285: Riley Peters, PLPRB, pinned Lance Lysdal, B, 5:29.

Kasson-Mantorville 47, D-B/LqPV/M 18

• 106: Ben Gunlogson, DB/LqPV/M, pinned Kalin Anderson, KM, 1:01. 113: Broc Vaughan, KM, over Eli Olson, DB/LqPV/M, 22-6. 120: Holland Schacherer, DB/LqPV/M, pinned Jonah Coleman, KM, 5:04. 126: Aiden Friedrich, KM, over Daniel Gunlogson, DB/LqPV/M, 6-2. 132: Owen Friedrich, KM, over Kameron Sather, DB/LqPV/M, 6-1. 138: Zander Clausen, DB/LqPV/M, pinned Noah Swarts, KM, 3:06. 145: Joseph Kennedy, KM, pinned Adrian Norman, DB/LqPV/M, 3:46. 152: Luke Swanson, KM, over Ethan Moravetz, DB/LqPV/M, 16-2. 160: Kaylub White, KM, over Noah Meyer, DB/LqPV/M, 11-8. 170: Cole Glazier, KM, over Holt Larson, DB/LqPV/M, 23-8. 182: Dominic Mann, KM, pinned Mason Pederson, DB/LqPV/M, 2:58. 195: Owen Nelson, KM, over Parker Bothun, DB/LqPV/M, 6-3. 220: Eli Richardson, KM, over Zach DeBeer, DB/LqPV/M, 2-0. 285: Heath Parrish, KM, pinned Brady Rhode, DB/LqPV/M, 3:24.

New Prague 47, Mora 20

• 106: Lawson Eller, NP, pinned Joseph Connor, M, 0:16. 113: Kyle McCarthy, NP, pinned Stratton Nelson, M, 5:35. 120: Mason Nelson, M, over Isaac Pumper, NP, 24-9. 126: Cooper Sjodin, M, over Cody Thompson, NP, 9-4. 132: Nathan Nelson, M, pinned Cayden Feit, NP, 1:38. 138: Brandon Michel, NP, over Cole Grams, M, 7-2. 145: Cole Herrmann, NP, over Brock Folkema, M, 6-1. 152: Koy Buesgens, NP, pinned Avery Nelson, M, 3:11. 160: Colton Bornholdt, NP, over Connor Gmahl, M, 23-8. 170: Evan Farley, NP, over Tucker Hass, M, 9-0. 182: Brady Westall, NP, over Jared Yates, M, 20-5. 195: Brock Peterson, M, pinned Owen Johnson, NP, 1:40. 220: Joey Novak, NP, pinned Dyllon Adams, M, 2:45. 285: Brady Gregory, NP, over Ben Everson, M, 7-2.

Simley 54, Totino-Grace 12

• 106: Charlie Raymond, S, over Logan Refsnider, TG, 7-5, OT. 113: Jackson Refsnider, TG, over Jake Kos, S, 7-2. 120: Brandon Morvari, S, pinned Landon Bizal, TG, 1:29. 126: Amilio Salas, S, pinned Sean O`Brien, TG, 3:00. 132: James Salas, S, over Ethan Sylvester, TG, 6-3. 138: Kaiden Schrandt, S, over Payton Herbst, TG, 8-3. 145: Maximus Krebs, S, over Michael Varner, TG, 3-0. 152: Cash Raymond, S, pinned Brayden Morel, TG, 0:23. 160: Vristol Short, S, pinned Alex Temple, TG, 2:47. 170: Joe Kruse, TG, over Parker Davis, S, 9-5. 182: Travis Smith, S, pinned Colby Harrer, TG, 1:37. 195: Lano Oduwaiye, S, pinned Daniel Janecek, TG, 1:21. 220: Gavin Nelson, S, pinned Tommy Scheldrup, TG, 0:19. 285: Owen Swedberg, TG, pinned Brandon Kropuenske, S, 3:03.

Semifinals

New Prague 34, Kasson-Mantorville 32

• 106: Lawson Eller, NP, pinned Kalin Anderson, KM, 2:49. 113: Broc Vaughan, KM, over Kyle McCarthy, NP, 3-2. 120: Isaac Pumper, NP, over Jonah Coleman, KM, 4-2. 126: Aiden Friedrich, KM, pinned Cody Thompson, NP, 4:22. 132: Owen Friedrich, KM, over Brandon Michel, NP, 2-0. 138: Cole Herrmann, NP, over Parker Richards, KM, 17-6. 145: Koy Buesgens, NP, pinned Noah Swarts, KM, 2:53. 152: Colton Bornholdt, NP, pinned Joseph Kennedy, KM, 3:03. 160: Evan Farley, NP, over Luke Swanson, KM, 5-4. 170: Cole Glazier, KM, over Reven Tietz, NP, 21-5. 182: Dominic Mann, KM, over Brady Westall, NP, 3-1. 195: Eli Richardson, KM, pinned Owen Johnson, NP, 3:01. 220: Joey Novak, NP, pinned Jacob Duitsman, KM, 0:14. 285: Heath Parrish, KM, pinned Brady Gregory, NP, 0:29.

Simley 39, Becker 15

• 106: Austin Grzywinski, S, over Boston Kuschel, B, 12-2. 113: Jake Kos, S, over Bennett Kujawa, B, 6-3. 120: Brandon Morvari, S, pinned Tyler Hall, B, 1:55. 126: Kaden Nicolas, B, over Amilio Salas, S, 12-5. 132: Landen Kujawa, B, over James Salas, S, 3-0. 138: Kaiden Schrandt, S, over Drew May, B, 9-4. 145: Derrick Dohmen, S, over Jake Rosenow, B, 11-3. 152: Cash Raymond, S, over Ethan Duncombe, B, 7-2. 160: Adam Jurek, B, over Vristol Short, S, 2-1, OT. 170: Owen Angell, B, over Danny Martin, S, 11-10. 182: Travis Smith, S, over Dylan Weber, B, 13-4. 195: Tyson Ricker, B, over Lano Oduwaiye, S, 4-2. 220: Gavin Nelson, S, pinned Dylan Kolby, B, 0:44. 285: Soren Herzog, S, over Landon McChesney, B, injury default.

Championship

Simley 46, New Prague 20

• 106: Austin Grzywinski, S, dec. Lawson Eller, NP, 2-1, OT. 113: Jake Kos, S, dec. Kyle McCarthy, NP, 12-3. 120: Brandon Morvari, S, pinned Isaac Pumper, NP, 3:50. 126: Amilio Salas, S, pinned Cody Thompson, NP, 1:30. 132: James Salas, S, dec. Brandon Michel, NP, 11-5. 138: Kaiden Schrandt, S, dec. Cole Herrmann, NP, injury default. 145: Koy Buesgens, NP, dec. Derrick Dohmen, S, 25-9. 152: Colton Bornholdt, NP, dec. Cash Raymond, S, 10-5, OT. 160: Evan Farley, NP, dec. Vristol Short, S, 5-0. 170: Brady Westall, NP, dec. Danny Martin, S, 9-4. 182: Travis Smith, S, pinned Owen Johnson, NP, 1:27.195: Joey Novak, NP, pinned Lano Oduwaiye, S, 3:15. 220: Gavin Nelson, S, pinned Luke Jacobson, NP, 1:05. 285: Soren Herzog, S, pinned Payton Elgren, NP, 0:56.

CLASS 1A

Quarterfinals

Belgrade-B-E 42, Medford 23

• 106: Aiden Mueller, BBE, pinned Evan Noble, M, 2:27. 113: Luis Lopez, M, pinned Noah Welte, BBE, 3:24. 120: Kaden Harfmann, M, dec. Louie Tensen, BBE, 11-0. 126: Jack Meyer, M, pinned Elliot Spanier, BBE, 0:50. 132: Ryan Jensen, BBE, dec. Tommy Elwood, M, 5-0. 138: Wyatt Engen, BBE, dec. Evan Schweisthal, M, 6-0. 145: Charley Elwood, M, dec. Brett DeRoo, BBE, 5-0. 152: Garron Hoffman, M, dec. Tanner Viessman, BBE, 7-1. 160: Hunter Laage, BBE, pinned Kael Neumann, M, 3:00. 170: Maximus Hanson, BBE, dec. Tate Hermes, M, 3-2. 182: Carson Gilbert, BBE, pinned Aiden Ahrens, M, 1:26. 195: Talen Kampsen, BBE, pinned Dylan Heiderscheidt, M, 2:41. 220: Ethan Spanier, BBE,pinned Conor Wilson, M, 0:36. 285: Harley Weber, BBE, dec. Mason Degrood, M, 3-1.

Caledonia/Houston 35, United N. Cent. 23

• 106: Aiden Burns, C/H, dec. Levi Olson, UNC, 7-2. 113: Rhett Anderson, UNC, dec. Hunter Frank, C/H, 9-8. 120: Braxton Lange, C/H, dec. Conrad Koll, UNC, 6-5. 126: Zach Hendrickson, UNC, dec. Tanner Ginther, C/H, 5-0. 132: Owen Denstad, C/H, pinned Aaron Lake, UNC, 2:40. 138: Cory Scanlan, C/H, dec. Wyatt Olson, UNC, 9-1. 145: Tucker Ginther, C/H, dec. Zach Davidson, UNC, 17-4. 152: Hank Tellers, UNC, dec. Austin Swenson, C/H, 21-4. 160: Isaac Blocker, C/H, pinned Riley Livingston, UNC, 1:22. 170: Simon Seymour, C/H, dec. Eli Roiko, UNC, 5-2. 182: Aden Kulas, C/H, dec. Cooper Hasbargen, UNC, 6-2. 195: Shawn Hendrickson, UNC, pinned Alec Weinbender, C/H, 3:09. 220: Ayden Goetzinger, C/H, dec. Ryan Peterson, UNC, 7-4. 285: Kevin Dailey, UNC, pinned Tyler Jennings, C/H,2:31.

Howard Lake-W-W 37, Royalton/Upsala 25

• 106: Marcus Hayes, R-U, dec. Ryker Clobes, HL-W-W, 6-4. 113: Raydon Graham, HL-W-W, pinned Adonijah Ripple, R-U, 2:50. 120: Gabriel Michels, HL-W-W, dec. Tucker Simmons, R-U, 2-0. 126: Lane Olson, R-U, pinned Tegan Miller, HL-W-W, 1:59. 132: Caleb Michels, HL-W-W, pinned Johnathon Bzdok, R-U, 3:25. 138: Alex Diederich, R-U, pinned William Kutz, HL-W-W, 1:29. 145: Will Gorecki, R-U, dec. Tony Baumann, HL-W-W, 12-3. 152: Mitchell Mallak, HL-W-W, pinned Brady Yourczek, R-U, 3:55. 160: Sawyer Simmons, R-U, dec. Caleb Boese, HL-W-W, 5-4. 170: Isaac Cain, HL-W-W, dec. Nicholas Leibold, R-U, 5-3. 182: Tyler Graczyk, HL-W-W, pinned Jake Leners, R-U, 0:56. 195: Collin Boese, HL-W-W, dec. Kaden Holm, R-U, 19-5. 220: Bryce Holm, R-U, dec. Colton Long, HL-W-W, 4-2. 285: Jakob Duske, HL-W-W, dec. Brandon Mugg, R-U, 6-5.

Jackson Co. Cent. 48, West Central Area 17

• 106: Owen Gruchow, WCA/A/BE, dec. Kyler Thier, JCC, 16-1. 113: Kayden Eller, JCC, pinned Evan Dingwall, WCA/A/BE, 1:23. 120: Isaac Rodriguez, JCC, pinned Tucker McGee, WCA/A/BE, 0:44. 126: Benjamin Dahlin, JCC, pinned Carter Lohse, WCA/A/BE, 1:58. 132: Landon Andrews, JCC, dec. Adam Lohse, WCA/A/BE, 8-1. 138: Thomas Freking, JCC, pinned Sam Olson, WCA/A/BE, 1:18. 145: Skyler Andrews, JCC, pinned Kolby Peters, WCA/A/BE, 3:46. 152: Solomon Wales, WCA/A/BE, dec. Isaiah Rodriguez, JCC, 14-12, OT. 160: Hunter Gruchow, WCA/A/BE, dec. Trey Rossow, JCC, 8-5. 170: Dylan Withers, JCC, dec. Ezekiel Sieckert, WCA/A/BE, 7-4. 182: Anthony Sykora, WCA/A/BE, pinned Braydan Winter, JCC, 1:00. 195: Matthew Haley, JCC, dec. Beau Robinson, WCA/A/BE, 4-0. 220: Caleb Vancura, JCC, pinned Will Rustan, WCA/A/BE, 0:48. 285: Cameron Scholten, JCC, dec. Justin Blascyk, WCA/A/BE, 3-2.

Semifinals

Caledonia/Houston 33, Belgrade-B-E 27

• 106: Aiden Mueller, BBE, dec. Aiden Burns, C/H, 6-2. 113: Hunter Frank, C/H, dec. Noah Welte, BBE, 14-6. 120: Braxton Lange, C/H, dec. Louie Tensen, BBE, TF 17-0. 126: Tanner Ginther, C/H, pinned Elliot Spanier, BBE, 0:22. 132: Owen Denstad, C/H, dec. Ryan Jensen, BBE, 5-4. 138: Cory Scanlan, C/H, pinned Wyatt Engen, BBE, 5:50. 145: Tucker Ginther, C/H, dec. Brett DeRoo, BBE, 3-2. 152: Isaac Blocker, C/H, dec. Tanner Viessman, BBE, 13-7. 160: Simon Seymour, C/H, dec. Hunter Laage, BBE, 1-0. 170: Maximus Hanson, BBE, dec. Bronson Knutson, C/H, TF 20-5. 182: Carson Gilbert, BBE, dec. Jacob Francis, C/H, 8-0. 195: Talen Kampsen, BBE, pinned Alec Weinbender, C/H, 4:23. 220: Ethan Spanier, BBE, pinned Tyler Jennings, C/H, 1:24. 285: Harley Weber, BBE, dec. Grant Ness, C/H, 5-1.

Jackson Co. Central 54, HL-W-W 18

• 106: Kayden Eller, JCC, pinned Ryker Clobes, HL-W-W, 1:52. 113: Raydon Graham, HL-W-W, dec. Kyler Thier, JCC, 7-0. 120: Isaac Rodriguez, JCC, pinned Gabriel Michels, HL-W-W, 2:33. 126: Benjamin Dahlin, JCC, pinned Tegan Miller, HL-W-W, 3:12. 132: Nolan Ambrose, JCC, pinned Caleb Michels, HL-W-W, 3:41. 138: Thomas Freking, JCC, dec. Tony Baumann, HL-W-W, 11-3. 145: Logan Butzon, JCC, dec. Steve Heber, HL-W-W, TF 19-4. 152: Mitchell Mallak, HL-W-W, dec. Isaiah Rodriguez, JCC, 7-5. 160: Seth Stai, JCC, pinned Caleb Boese, HL-W-W, 0:51. 170: Dylan Withers, JCC, dec. Isaac Cain, HL-W-W, 4-0. 182: Tyler Graczyk, HL-W-W, pinned Braydan Winter, JCC, 1:59. 195: Charlie Mumford, HL-W-W, pinned Jack Mix, JCC, 1:00. 220: Caleb Vancura, JCC, pinned Matthew Busse, HL-W-W, 1:35. 285: Cameron Scholten, JCC, pinned Leo Duske, HL-W-W, 1:02.

Championship

JCC 43, Caledonia/Houston 19

• 106: Kayden Eller, JCC, pinned Aiden Burns, CH, 0:59. 113: Hunter Frank, CH, dec. Kyler Thier, JCC, 18-6. 120: Isaac Rodriguez, JCC, dec. Tanner Ginther, CH, 15-2. 126: Braxton Lange, CH, dec. Benjamin Dahlin, JCC, medical forfeit. 132: Nolan Ambrose, JCC, dec. Owen Denstad, CH, 5-1. 138: Thomas Freking, JCC, dec. Cory Scanlan, CH, 7-3. 145: Logan Butzon, JCC, dec. Tucker Ginther, CH, 2-1. 152: Isaiah Rodriguez, JCC, dec. Isaac Blocker, CH, 4-3. 160: Simon Seymour, CH, dec. Trey Rossow, JCC, 3-2. 170: Seth Stai, JCC, pinned Aden Kulas, CH, 1:08. 182: Eric Mauss, CH, dec. Dylan Withers, JCC, injury default. 195: Matthew Haley, JCC, dec. Ayden Goetzinger, CH, 6-0. 220: Caleb Vancura, JCC, pinned Tyler Jennings, CH, 0:36. 285: Cameron Scholten, JCC, pinned Grant Ness, CH, 0:51.